SER Deportivos Málaga (06/09/2018)

hola buenas por una apenas ha pasado una semana de que te fuiste tres si veinte saludo sí muy buena están aquí estamos otra vez de nuevo para informales de todo lo acontecido en el deporte malagueño hablamos del Málaga que han entrenado hoy sin Dani Pacheco el duda para el partido del sábado contra el Tenerife en el estadio de La Rosaleda tiene una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha lleva dos días sin entrenar veremos a ver si mañana puedo hacerlo y que pueda apuntó el técnico Juan Ramón Muñiz con Dani Pacheco Harper está presenta condiciones Illa examen las bajas de N'Diaye Munir hija Savanovic que están con sus respectivas selecciones un Tenerife que viene sin ganar que ha empatado los tres partidos los que se han disputado hasta este momento no así el Málaga que ha ganado los tres consecutivo contra el Lugo contra el Alcorcón y también contra el alto pero hoy se ha despedido José Recio del Málaga en una carta ya saben todos ustedes el pasado viernes en el último día del plazo de fichajes se producía el traspaso de José Recio al Leganés por dos millón es de euros ha firmado por el dinero por tres temporadas con una opcional no podido despedirse no le dio tiempo quiere hacerlo también en rueda de prensa pero hoy en la red social de Twitter

ha publicado una carta que dice lo siguiente a todos los malaguistas llegue al club cuando tenía nueve años ya apenas levantó un palmo del suelo digo hasta luego con veintisiete toca despedirse que ha sido es y será mi casa porque uno es de donde nace de donde se siente yo seré malagueño y malaguista hasta el último día de mi vida así me lo inculcaron en casa han sido dieciocho años maravillosos jugando en todas las categorías del Málaga en todos sus campos viviendo todas sus camisetas dejándome el alma en cada balón aprendiendo y haciendo muy nombre ante cada adversidad creciendo como futbolista en cada segundo disfrutando de las victorias y sufriendo con las derrotas y sobretodo sintiéndome parte de su escudo esto que me llevó forma parte de mi corazón jamás lo podré olvidar ha sido todo muy rápido difícil día de despacho carreteras hotel en mudanzas Se duro tener que decir adiós sin creerlo pero la situación fue la que fue y tanto el club como yo nos vimos obligados a tomar una decisión que pensamos que era la mejor para todos por eso mi primer agradecimiento o para el Málaga por todo lo que me ha dado insertado en todos estos años por hacerme de mí lo que soy ahora también lógicamente a la afición la que me ha dado el impulso por y para nunca arrojar la toalla quiero dar las gracias infinitas a todos vosotros malaguista de corazón por creer en mí en nosotros siempre sentido vuestro apoyo y vuestro aliento en las buenas y sobre todo en las malas Se también que no he gustado todo el mundo a veces no he correspondido a lo que se esperaba de mí pero traté de ser el mejor capitán posible sino no fue el capitán que merece al Málaga también me disculpo sin excusas soy la mejor afición del mundo y ha sido un honor representarnos en el terreno jo en vuestras gargantas está el camino agradecer también a todos los entrenadores técnicos compañeros utillero médico fisio delegados en Prado el club periodistas y personas que han compartido conmigo todos estos años todos sin excepción y aprendo mucho y ayudado a moldear este sentimiento incendio mil lecciones cada día gracias muchas gracias por tanto se que no podía despedir como debería que dando una rueda de prensa pero dadas las circunstancias debido a lo rápido casi de todo bebé la obligación de ciertos adiós por carta de hacerlo públicamente en La Rosaleda más adelante cuando el calendario me lo permita ese es mi deseo ha sido un orgullo vestir la camiseta blanquiazul del equipo de vividas desde Leganés club al que también Alvarez con su confianza a Brown malaguista más alentando durante cada partido sin orgullo cuando ganemos y cuando perdamos sin rencor estoy convencido de que el año que viene volveremos a dónde nos pertenece siempre Málaga tres si veinticuatro minutos José Recio buenas tardes

Voz 1892 03:55 el equipo de todo Gordon co hubo gente empezar nadie igual bueno te estoy contento pero que que la va a tocar rápido posible Navas luego sobre no sé es buscar casa de colegio para mí pretende mudanza Hay pero pero lo que tiene que que se hiciese todo último día que que ahora no cuentan como si

Voz 1259 04:24 la operación cómo se fraguó todo porque porque tú no te quiero así no

Voz 1892 04:30 no bueno sí la cosa es muy sencilla eh eh que tú puedes y se interesó bastante pujar el otro equipo pues es un poco pillo pues pues me dijo que si un equipo venía con que que me tiene que dejar salir por lo menos aquí la vida con el tema de inscribir jugadores de tres días bueno pero puso los bombilla ordenó el jueves por la noche y yo pues él como Okubo par de medios que casi la operarlo pues lo que te digo porque porque estaban obligados a vender para para poder inscribir esos cuatro cinco jugadores que faltaban para tener algo totalmente de dinero y iban a veinte en claro he buscarse por otro sitio o por otro lado me decían que que eran su intención de entrar pero al final no pudieron que decirlo pudiera conseguir y entonces pues tuviera que aceptar la la operación es duro casi cuando lo que puso que puso dedo

Voz 1259 05:41 porque tú déjate claro que que te creías que era al principio tuvimos una charla recordó en el verano decía que iba a jugar en Segunda División que no que no te importaba

Voz 1892 05:49 en el encuentro no únete y cloro seguir así para lo cual hay jugar no iba a suponer su pues eh buena parte de yo cuál es verdad que que Cortés con el equipo que es un buen trabajo muy bien lo que tiene el club porque fans consumado gente pues pues lo que es lo que tiene que tenga que esos jugadores yendo a lo mejor precio que ellos pero pero que estaban habilidad hacerlo

Voz 1259 06:34 la además Muñiz te dijo que contaba contigo

Voz 1892 06:38 sí sí crees la verdad que que bueno que cada como como a me gusta como soy dio también a la concreto debe hablar con él dejó claro cuál era el año el que lo importante es que que que que siguiera en el equipo y que iba a hacer todo lo más una edición anterior club el club lo intentó pero no hubo manera una berlina que queremos factura estoy viendo el tiempo perdido hay espero que el pero vaya a todos porque porque creo que deseen para él

Voz 1259 07:20 cuando te fuiste a dijo algo Muñiz

Voz 1892 07:22 no me lo encontré el día siguiente que tuvo que transpira en suerte porque es bueno tener una prenda que entren y es que como te digo no no es para tragedia que como ajustando punto y en todas las suertes que al final pues creo que es poco entrenador que te pasen a Juan que pite ojalá pues como a uno más Josune

Voz 1259 07:54 qué les dirías a la a la afición a la gente que que duda que que decir dice que que Recio se va por por dinero y porque le daba la gana

Voz 1892 08:05 bueno al final me gusto mucho eso

Voz 1259 08:08 no estoy asegurarse

Voz 1892 08:11 muy rompiese reitero que tengo a lo que no les gusta digo no se la ponen la mano al equipo cuando el equipo no sepan apoyarlo que cambió el Dakar y efectivos de la gente pero la gente que ningún apoyado ir y animamos a como pues lo esté lo que puede jugar a la guerra dinámico donde mostrara arruinarse que pueda juzgar a otra porque entonces entonces organizador de la que yo estar contratando a todo un museo de la verdad la realidad ahí ya estoy la gente como digo que me con once y lo acercan si pues pues saben cómo soy y cómo cómo ha sido

Voz 1259 08:57 aquí es que se mata a la gente de Málaga sabe y luego se aplaude a los que vienen de fuera y han venido medianías y tú lo sabes igual que todos nosotros que llevamos muchísimos años aquí esto es lo que pasa aquí yo no sé si pasaran otra en otras ciudades la las cosas como son bueno cómo ves al equipo ha jugado partido los dos que han ganado el Almería que no los jugadores también cómo lo ves

Voz 1892 09:18 bien me los clubes bien y la verdad es que me algo que por la tele porque no hacemos caso y laico ahí la verdad es que estoy contento porque al final castidad aficionada allí en Londres el equipo ya hay policías condujeron se iba bueno pero pero siempre que empresa que pueden exportar que ya provecho y de quince en lo que hace más corto posible nada más importantes porque luego venderán pero bueno sería verdad eres capaz de conseguir mucho punto pues no creo que el equipo pues trabajo bueno los conceptos el entrenador pues muy claro lo cogió rápido y nada que entre pues claro errático a al equipo lo que quiere el míster y eso es muy importante y ojalá que te voy a su casa podía ser capaz de he conseguido muchos punto sábado se ha saldado tú tú equipo gane y que jurídico cosas que quieren empezar bien ya que para para cuarto en Atocha para escolares

Voz 1259 10:36 muy bien que te vaya perfectamente allí en el ghanés sus una pequeña sucursal del Málaga

Voz 4 10:40 eh tú en el Chery eh rola

Voz 1259 10:43 con quién más está de acuerdo

Voz 4 10:46 si algún día no no recuerdo bueno estaba en Rabat

Voz 1259 10:49 sí fíjate todos los que sois allí de del que te vaya todo muy bien de verdad que sí afirma cuatro años no

Voz 1892 10:55 sí sí bueno vamos a Cartier serán volverás como y unos cuantos más a ver salas bueno es un caso todos dieciocho club aquí me funciona

Voz 5 11:14 muy bien buen viaje aunque tengo que te vaya todo perfectamente un abrazo gracias muchísimas gracias un abrazo adiós

Voz 1259 11:23 José Recio esa carta colgada en las redes sociales y luego esa entrevista otorgada a la cadena a la Cadena Ser bueno más cosa del mundo del fútbol que Málaga el Málaga han reforzado su compromiso de patrocinio Mario GM buenas tardes qué tal buenas tardes has estado la presentación en esa rueda de prensa que ha pasado

Voz 0470 11:42 pues mira esta mañana como ha dicho hemos podido asistirá a la presentación de la renovación del acuerdo entre el Málaga después de la aplicación móvil Bishop donde se podrán consultar los resultados de prácticamente cualquier Liga del mundo el vehículo en Treviso quiere Klum malaguistas ha visto reforzado este año además con amplia el del acuerdo de patrocinio a la Academia del Málaga también al Málaga femenino en el acto que fue en las oficinas centrales de Soccer esto eran presente las jugadoras Adriana Martín Maillard Ordín Alba ollas Marta Cazalla ahí precisamente fue la ex jugadora del Atlético de Madrid la que habló sobre el inicio de la Liga contra el club rojiblanco

Voz 0311 12:16 bueno pues los primeros días aquí en Málaga la verdad que el club vi todas las compañeras nos han acogido a toda la nueva súper bien y hay el equipo viene trabajando muy bien esta pretemporada para iniciar este este inicio de Liga con la mayores sensaciones posibles Si ir el el Atleti es verdad que tiene mucha baja pero la plantilla sigue ese refuerza hay iba a seguir siendo un rival muy duro

Voz 0470 12:44 Marta animado por otro lado todos los aficionados que se cercana al campo de al Federación este sábado a pesar de que finalmente el horario o sea a las cuatro de la tarde

Voz 0311 12:53 bueno aquí todas venimos a aportar nuestro granito de arena para poder sumar al club al equipo oí Isaac dar mejor mejores resultado para el equipo a la afición es diría que que qué mejor que empezar contra el vigente campeón de Liga hay Jay vamos a necesitar en la Federación para para poder animar al equipo oí sacar un buen resultado

Voz 1259 13:19 pues seguro que van a estar contra la tarde en la mejora bueno justo el nueve el sábado pues te dice encima que dicen que llueve luego a las seis el Málaga Tenerife pero bueno que que hay que estar ahí en el campo la Federación para ese debut de las chicas la primera división nada más y nada menos que contra el actual campeón el Atlético de Madrid casi nada Bishop que sí que bueno pues con muchos clubes de Primera de segundo y siempre con el Málaga sobre todo ese patrocinio otra vez de nuevo que que esa reforzar terminar con el mundo del fútbol ayer hubo Copa del Rey el Marbella no tuvo suerte perdía contra el Ebro cero uno eliminado en esa segunda eliminatoria del torneo copero el Málaga entre la tercera próximo martes siete menos cuarto de la tarde contra el Almería en el estadio de La Rosaleda hasta aquí el mundo del fútbol tres veinticuatro que no vamos con el sanedrín del Unicaja un poquito una pequeña tertulia

Voz 12 16:32 el izado de confianza hay profesional quiero cocinas es el estudio de cocinas que buscas quiera cocinas Conca en San Julián

Voz 0978 16:41 hace sol pero tienes frío llueve te lo pases calor de los árboles tienen menos hojas Youtube cada vez más ropa encima eso es el otoño

Voz 12 16:51 pero como no tenemos quitarte la ilusión sigan devolver te te traemos salarios centro toda la moda de otoño descubren Larios Centro punto com

Voz 13 16:59 hace unos años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios el suelo

Voz 14 17:04 la cocina Tessa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes esa punto com

Voz 15 17:09 este sábado ocho de septiembre abrimos en muebles y la fábrica ven este sábado Muebles La Fábrica hay empieza la vuelta al cole ahorrando del IVA de todas dos tras este sábado en muebles en la fábrica a Carrefour a la meta

Voz 16 17:20 a me dice Javier les Dean con su cámara suave tengo claro le quedan sólo tres semanas en el teatro de la esa Escuela Superior de Arte Dramático en The a tiros junto a la rotonda de colores información venta emparejarse punto com Si todavía no lo ha visto te la va a haber desde Atenas partida Gibralfaro Motor concesionario oficial Hyundai embarga

Voz 2 17:39 conoces MR el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestión a tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra de Mister Mundo Deportivo punto com ya empieza a jugar tú eres el míster

Voz 8 17:59 Ara Malikian dentro de la increíble gira mundial de violines viajará a Málaga el veintitrés de septiembre de luces nunca visto un sonido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres Málaga inventa de entradas en Ara Malikian punto com

Voz 12 18:17 quieres que tus hijos aprendan música sabes en el Ateneo de música y danza pueden hacer

Voz 17 18:22 desde los tres años incluso tienen estimulación musical para bebés

Voz 12 18:25 este informe ha tenido de música

Voz 18 18:28 el punto com ha tenido de música y danza

Voz 12 18:30 treinta años formando artistas no podemos evitar que el tiempo pase por los otros pero afortunadamente podemos elegir que nuestros azulejos baños y cocinas sean los más bonitos durante muchos años Molina caballo

Voz 3 18:43 pero

Voz 0978 18:47 sur cumple cuarenta años y quiere celebrarlo contigo

Voz 19 18:50 por eso Balmain sur seguirá ofreciendo el mejor fruto seco la almendra máxima calidad de sus productos ofreciendo salud porque la almendra es alimento recomendado de la dieta mediterránea al mensuales más graves

Voz 20 19:03 de en Cártama Estación Almanzor cuarenta años creciendo a tu lado

Voz 21 19:14 publicidad marketing posicionamiento de tu negocio creatividad imagen de marca clientes un nuevo evento llega a Málaga primer branding del Málaga con conferencias talleres coaching clases maestras casos de éxito networking todo pensado para que les saquen el máximo partido alimento ya prendas de los mejores del sector de la publicidad marketing y comunicación con la participación entre otros del director de marca de la liga los máximos responsables de las agencias de publicidad Shackleton Brad el campeón del mundo de natación y conferenciante motivacionales David Meca y la participación especial de Mario Vaquerizo Andy está el considerado una de las mayores eminencias del branding del marketing a nivel mundial y Cristina saco de Movistar Plus Telefónica elegida mejor profesional del marketing dos mil dieciocho por la Asociación de marketing de España además el futuro de las marcas tal el de creatividad publicitaria fidelización de clientes neuronal que martes veintisiete de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga adquiere tu entrada en Piqué Tea o el ser Málaga punto he Reding del Málaga la comunicación del marketing como nunca antes lo habían contado

Voz 22 20:26 tres y cuarto minuto con un pequeño sanedrín del Unicaja Juan Calderón compañero el diario Sur buenas

Voz 23 20:31 si no estás bien no preparar cuando ya Emilio Fernández componiendo con la opinión buenas tardes hola buenas tardes muy bien bien

Voz 1259 20:41 John Francis Tomé enteró del Club Baloncesto Marbella buenas tardes buenas tardes a todos al empezado a entrenar es si desde el día

Voz 1157 20:48 de

Voz 1259 20:49 bueno está bien la cosa que se ha apretado los de los entrenadores ha apretado ya veo ya ya veo cuando empieza la Eva el día seis de octubre sea siempre son poquito pronto eh

Voz 1157 21:00 hemos empezado muy pronto porque yo estoy ahí bueno habíamos programado seis partidos esa que

Voz 24 21:06 vamos a estar entretenidos eso sí que verdad

Voz 1259 21:08 correcto parece este iniciado el Unicaja a la gente demasiado nervioso para dos partidos que han disputado contra el contra el San Pablo Burgos sí estudiante que no se ha ganado pero no se amistoso a gente leyendo algunos comentarios me parece un poco no se desorbitado no es es pretemporada qué más da si pierde que pierdan aquí lo importante es el día veintisiete el veintiocho contra el Valencia Basket

Voz 25 21:31 yo creo que que

Voz 24 21:33 todo un entrenador y su cuerpo técnico planificada la pretemporada

Voz 1157 21:39 pues ellos saben perfectamente qué estado de forma está el equipo cuando empiezan a afrontar los partidos supongo que

Voz 25 21:46 que ellos sabrán en qué niveles

Voz 1157 21:48 están ahora mismo ya estarán probando cosas positivas

Voz 24 21:54 te pues para este fin de semana el equipo estaba mal

Voz 1157 21:56 cansado de la Cuesta o todavía hay cosas que no obstante

Voz 25 22:00 perfectamente asimilada así que están en proceso

Voz 1157 22:04 yo creo que hay que tener un poco de cautela así empezamos a ponernos nerviosos ahora en pretemporada no digo nada como el primer día de la Liga del equipo pierda contra Valencia que es uno de los rivales más fuertes hay que tener un poco de paciencia y dejar a los entrenadores trabajan con los jugadores estafa hace Faces

Voz 24 22:22 poco pues esto de

Voz 1157 22:23 de preparación e incluso esos entrenar esos partidos son entrenamientos lo saque hay que tener un poco de calma

Voz 24 22:31 bueno se puede entender todo no

Voz 1867 22:34 desde la impaciencia de

Voz 24 22:36 es una parte como como la tranquilidad todo lo que se vive dentro del equipo de del Vestuario Cruz no normalmente aficionado aquí

Voz 26 22:46 ahora no hay un término medio en el sentido de que se quiere un rendimiento

Voz 24 22:54 con un entendimiento de forma inmediata la exigencia que tiene un equipo de estas características un club de estas características y entonces pues había mucha expectación por ver a al equipo de me han tenido una base de continuidad importante de jugadores de la temporada pasada más

Voz 1892 23:09 entre una serie de fichas que se han realizado este verano

Voz 24 23:12 entonces pues siempre se espera lo mejor no y cuando el partido de forma muy abultada a dos rivales en principio inferior de inferior nivel que que tú puedes bueno pues normal que entiende entiendo también eh que que lo aficionado fue empiezan a dudar no tenga en esa esa duda iniciales no luego por otro lado pues cuando habla con los entrenadores aquí con la gente del club pues te tranquilizan porque pues bueno porque el Estu antes llevaba dos semanas más de preparación porque va a jugar una fase previa de la Champions que eso no no se valora no Iker que el Unicaja yo escribía hoy ha acudido a este torneo de Guadalajara sin realizar ningún tipo de scouts bien sobre el los rivales y se sin planteamiento podemos decir practico así profundos no incluso consciente de que de que alguno de los movimientos de los planteamientos que hacía o que disponía Casimiro podían Pere dejó perjudicar al equipo

Voz 26 24:13 me me me explico no

Voz 24 24:17 movimiento de defensa que jugadores que vimos que te llegaban tarde a las defensas bueno yo lo han hecho para que porque en el momento de obligarles a un esfuerzo que luego no van a hacer pero que ahora lo va a agradecer en forma de preparación no eso lo sabe bien en trance pues bueno es comprensible a dos partes no pero es como decía antes estamos en pretemporada aquí se pueden permitir

Voz 1867 24:43 adiós a un teléfono que parece que tiene Emilio no había acuerdo ahora haga cosas

Voz 1259 24:49 la cadena Cabrera Amelia Pérez

Voz 1157 24:52 mira yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan creo que a lo mejor lo que sí que ha pasaba pues que la ficción tenían mucha ilusión pobre pues por la continuidad del proyecto pues luego entrenador pues los fichajes ya estoy a lo mejor esta ilusión trabajo de después de perder esos dos partidos pero tenemos que animarles a tener un poco de paciencia

Voz 1892 25:13 no decía Juan están preparando

Voz 1157 25:16 está preparando hábitos defensivos a gritos ofensivos y seguro que el entrenador incluso habrá aprobado cosas que posiblemente después se que lo la la Zaplana para el partido para ver si salían bien mantener lazos que salían mal quitarla hay que tener un poco de calma porque en pretemporada los entrenadores suele gustar estos partidos pues para eso para probar para conocer a los jugadores

Voz 25 25:43 hay que pedirle a cada uno ya es verdad que la existencia de un equipo como éste que siempre debe de salir

Voz 1157 25:50 va a ganar incluso ganar todas las veces que se pueda estar aquí pero pronto quizás es que a lo mejor esa fecha al deberían demasiado pronto a

Voz 24 26:00 se lo comentaba claro con imaginar que este torneo de Movistar de la Liga que ha llegado demasiado pronto para ello no normalmente no se empieza podemos decir tan fuertemente equipo no ve ya mal tan rodado no como en el caso del estudiante y el Burgos que habían jugado incluso de algún partido más y luego hay otra cosa que es muy importante no vamos a mí me llama la atención es que estamos ante una transición no oí a veces las transiciones no son fácil el Unicaja mantiene un bloque de jugadores del año pasado que han estado cinco temporadas bueno dos o tres dependiendo de los jugadores dotes temporada con el mismo entrenador incluso cinco como en el caso de Carlos Suárez no con una idea un estilo de juego una forma de defender una forma de atacar uno hábitos de entrenamiento y ahora llega Luis Casimiro tiene otra idea y otro estilo y entonces pues eso jugadores que durante mucho tiempo han tenido un concepto muy claro lo de lo que tenían que hacer pues ahora tienen que hacer quizá otra cosa no lo sé no pero seguramente es fácil si a ese grupo de de un estilo llamar añade cuatro jugadores nuevo tiene hay una mezcla de de todavía de indefinición que lo que se ha visto el Unicaja de falta de conjunción de frescura pues hay que mandar un mensaje de tranquilidad pero ojo también ser consciente de que el calendario de la pretemporada es que encima no te va a ayudar a eliminar esa idea no porque Costa del Sol con lo con los júnior pacífico jugadores sénior ahí lo junior

Voz 1259 27:41 ya aguanta que ya tenemos ahí Emilio Emilio

Voz 27 27:43 hola pero una vez que que se ha cortado y no no se pueda ser muy repetitivos sobre lo que había

Voz 1259 27:48 hablamos pero bueno sabemos si te parece que que la gente se pone nervioso a dos derrotas

Voz 27 27:53 ya no yo yo creo que la pretemporada es para lo que desde luego no es para sacar grandes conclusiones la temporada es Francis Tomé lo sabe bien quizá el que mejor de nosotros para trabajar simplemente para trabajar para llegar lo mejor posible a cuando de verdad son las cosas importantes yo sólo les digo a la gente que recuerde la pretemporada del año pasado el tema con el base y un parecía el hermano gemelo de Michael Jordan en el año pasado en la en la pretemporada incluso pero no no sólo para la prensa una encuesta la estadística encuesta que hacen los directores deportivos de la Liga ACB que son los que realmente en teoría más saben porque se dedican a esto y cobran por saber cómo está el mercado y quiénes son buenos quiénes son malos quiénes son regulares etcétera etcétera etcétera sí hizo una encuesta fue mayoritariamente el fichaje más aplaudido por todos esos que parecía más desequilibrante y luego durante la temporada pues rema Kahlo fue lo que fue en un jugador que unas veces jugó mejor otras veces jugó desde luego no fue determinante para nada en el devenir de la temporada el Unicaja entonces no no caigamos en el ya que lo tenemos reciente en el mismo en ese mismo error mi si ahora el Unicaja ganas estos cuatro puestos tres cuatro partidos que le quedan por lo que ha dicho Juan es practicamente imposible pero ni siquiera ganando los creo que el Unicaja sería un a estaría en un grandísimo momento de forma o lo que se María fantástico ni perdiendo esta lamentable yo creo que eso hay que sacar las consecuencias en su justa medida pensar que están trabajando evidentemente si me preguntas a mí para mí ha sido decepcionante los dos partidos decepcionante pero dentro de que entiendo que estamos de pretemporada y que la pretemporada es para lo que es

Voz 1259 29:43 ya bueno mañana es contra el Fuenlabrada no están Dani Díez el lesionado el trofeo Luis Casimiro mañana fue la verdad que tampoco ha ganado en el circuito Movistar creo que si las izquierda

Voz 27 29:54 los dos están bien si con Obradoiro el primer día con Murcia el segundo osea que tampoco es también la verdad es que el partido de mañana si volvemos a decir es lo que es un partido preparación la verdad es que el que pierda mañana sí que va a quedar un poco diciendo macho tres partidos en cinco días y nos hemos sido capaces de ganar ninguno

Voz 1259 30:13 porque luego fíjate lo que viene Emilio Juani sí sí queridos oyentes en el Trofeo Costa del Sol contra Olympiacos y contra el Real Madrid que parece ser que creo que viene los dos prácticamente con toda la plantilla no así el Unicaja cuanto se deban al Unicaja Jaime Fernández y Alberto Díaz quiso

Voz 1867 30:28 no el polaco Diane se lleven madre menor

Voz 1259 30:34 por siete siete a quién va a jugar

Voz 27 30:37 pues va a jugar con lo bueno va a jugar todavía no es oficial pero va a jugar con los cuatro juniors que tiene de segundo año que creo que son cuatro sea plantilla y luego supongo que los tres chicos que estuvieron ahora en ir con la selección los los que han sido cadetes de segundo año el año pasado Pablo Sánchez Javi Rodríguez hijo de de Juanma Rodríguez Sobrino de Menacho ir lo otro Jeffrey Jeffrey

Voz 1867 31:03 pues Pawel creo que supongan logre roza lo creo que esta vez no sé si si está

Voz 1259 31:10 la tocado por el sobrino de lo que decía en seguridad de Nacho apunta no en qué en qué categoría esta bolsa ha pasado a júnior de primer año que apunta no france

Voz 25 31:19 sí mira es ETA el padre sí

Voz 1867 31:26 es mejor que nadie que es mejor ahora que era lo escucha Juanma Rodríguez con además al padre también te lo diría el tío

Voz 1259 31:34 que el tío es diferente

Voz 1157 31:37 Pío el primer a manos pues el culta tirado empezó va a tirar mejor de fuera con más edad y ha de fuera de que era un caco es un buen jugador pero es más escolta que que que el tío

Voz 1259 31:56 ya esto es una puñeta no Francis como entrenador que se te vayan siete jugadores intenten tiene que enfrenta al Madrid al Olympiacos ocasional

Voz 1157 32:04 es que es evidente que esos partidos a Luis Casimiro les sobran pues tendrá que disputar pues porque hay contratos de promedio y tal pero si él pudiera eliminarlo los eliminaría he hecho yo creo que con todos incluso con los jugadores y el cuerpo técnico cambiarían perder todos los partidos de pretemporada por ganar este partido partido contra Valencia así que estamos dio los campeón pero yo creo que ahora lo que hay que dejarles trabajar e intentar están peaje el temporales todos estos partido geles vienen ahora lo mejor posible pero si no me parece bien dice

Voz 24 32:38 ah no que se genera esa INCIBE no en esas sensaciones negativas porque el Madrid Madrid va a perder a los dos argentinos también

Voz 1867 32:49 me gusta bueno claro pero también nos ha yo me decía yo soy yo recuerdo del año pasado

Voz 24 32:55 en Benagalbón la Torre de Benagalbón el Madrid le faltaban varios jugadores ganó fácil e al Unicaja no sea que con Aruba y no hizo un traje allí es decir el Unicaja le faltaban jugadores pero tampoco le faltaban tanto revuelo que estaba los en fin tenía casi todo el equipo es decir vamos a ver un torneo no muy atractivo porque el cartel formidable hay que felicitar a la Diputación porque no trae uno un equipazo aquí todos los verano incide desde aquí aprovecho lanza el mensaje pase lo que pase en el futuro político de Málaga ese torneo hay que mantenerlo sido sí porque no todos los días tienes aquí era una reunión decirle de ese nivel no para que lo disfruten los aficionados

Voz 1259 33:41 su verdad Juan tú momentito tres y cincuenta y cuatro SER Deportivos

Voz 10 33:44 SER Deportivos en Aceh

Voz 22 37:00 tres minutos para el final alguna cosa que queréis comentó

Voz 1259 37:02 más Emilio Juani in Francia

Voz 1867 37:05 bueno yo yo sólo que dentro de la lista de jugadores que van a puesto eso también va a estar el hijo de Scariolo no te va a tener su primera oportunidad al máximo nivel con el primer equipo

Voz 1259 37:16 ese también es bueno que a punto no

Voz 1867 37:18 no es oficial tampoco pero pero evidentemente si están el equipo júnior y es de los de único en Junio evidentemente estará es un buen base gastado ya también en la selección española la verdad es que a la cantera del Unicaja sobre todo en esa esos esas categorías de dos mil dos dos mil uno incluso mil tres hay varios jugadores que están o han estado en la selección hay hay hay buen buen producto ahí

Voz 1259 37:43 mira se podrá ver Francis esté dijo Scariolo lo he visto jugar porque tiene que que tiene imagínate

Voz 5 37:50 es un caso parecido

Voz 33 37:52 lo hizo

Voz 1157 37:53 son jugadores que está muy bien que están siguiendo un buen camino pero que todavía tiene muchísimo que demostrar lo que les queda por delante para llegar a hacer por ejemplo a algo parecido a nació rodea sí que se les queda un largo camino aquí muchas horas de trabajo que ahora mismo pues solamente eso animarles a trabajar y ya está pero no hay que lanzar campanas con algo ninguno de ellos

Voz 1259 38:16 Ignacio Rodríguez Carlos Cabezas Berni Rodríguez Germán Guernica malagueños ahí de postín ya más que han llegado pero que pero que muy

Voz 1867 38:23 Pozas Bud Alberto Díaz tobillos claro Alfonso Sánchez ustedes jugadores que ya han llegado

Voz 1259 38:32 Picardo Guillén que aunque no en Marbella es como si fueran malagueño lo mismo bueno muchas cosas yo sé de verdad bueno amigo pues así un placer tenerlos a ver cómo cómo sigue esto que todavía queda bastante para que comience la Liga es que es el veintiocho de de oye que os parece rápidamente una pincelada la ACB a mí me parece fenomenal que se conozcan ya fechas y horarios de todos los para toda la primera vuelta fantástica

Voz 1867 38:55 ahora que está en un poquito ante un poquito de suerte de Amelio

Voz 34 38:59 bueno escucha una cosa yo creo que es una medida que hay que aplaudir a ver si media

Voz 1259 39:07 eso sí la verdad es a verse ACT vas igual no tiene todo esto liga el calor el obsequiar a las nueve luego a las cuatro y luego

Voz 5 39:13 tres hay hay Francis Francis amigo bueno

Voz 23 39:17 hablamos que te vaya bien Francis Ford gracias hasta luego señores que escribe bien claro

Voz 1259 39:25 no vamos que se está disputando el Campeonato atletismo campeonato el mundo atletismo para veteranos en fútbol sala el UMA Antequera Molly mejor entrenador de Segunda División hoy partido amistoso ante el Granada y ayer el gays Málaga perdía veintiuno veinticinco ante el Palma del Río en una

Voz 2 39:42 estos que son las cuatro que deporte