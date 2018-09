SER Deportivos Málaga (07/09/2018)

Voz 1 00:00 Ricky aparición de motor tú confesionario Opel en Málaga

Voz 2 00:09 qué ofrece los titulares deportivos

Voz 1 00:11 el día de hoy Gálvez Motor

Voz 3 00:15 se ve muy buenas tardes a la lista de convocados de la cuarta jornada de Liga en Segunda División mañana a partir de las seis de la tarde anuncia lluvia y además lluvia fuerte a esa hora del partido sobre el estadio de La Rosaleda Málaga Tenerife con buena recuerdos a la última vez que los dos equipos se enfrentaron en Segunda División fue aquella temporada fantástica del Málaga dos mil siete dos mil ocho que terminó con el ascenso del equipo entonces entrenado también por Juan Ramón López Muñiz veinte convocados para mañana deberá realizar el técnico dotes Cartes no está Dani Pacheco que era la duda que se mantenía hasta última hora no han superado sus problemas físicos y por lo tanto se ha quedado fuera de la lista convocados han entrado varios jugadores que no estuvieron en el último partido y por lo tanto seis novedades como saben los que descarta el entrenador tampoco están recordemos

Voz 3 01:26 de media de la tarde en el tercer envite ante un equipo de ACB y también tenemos al margen de el fútbol de Tercera División del malagueño del Marbella en Segunda B estamos en la recta final del campeonato del Mundo de Atletismo máster que está teniendo lugar estos días en el estadio de atletismo de Málaga son las tres veintidós estamos ya con el sanedrín de los viernes

Voz 6 02:10 SER Deportivos en hacer

Voz 3 04:35 supongo que adoptar en Málaga el diario la buenas tardes enteras Enrique también esta pareja era compañero de marque hola Jesús buenas tardes muy buenas Isère que a Cortés jefe de deporte del diario Sur hola Sergio buenas tardes

Voz 1871 04:48 bueno se cerró el mercado veraniego pero todavía colean en jugadores que no tienen contrato que podrían reforzar la plantilla del Málaga esta mañana ya ha dicho claro una vez más Juan Ramón Muñiz que no pide más que está contento con lo que tiene aunque es verdad que la la obligación de la dirección deportiva es seguir trabajando en el asunto aunque el mercado cerrado y en cuanto a la convocatoria la novedad más importante es que no está Pacheco y que mañana hay partido buscando la cuarta victoria de forma consecutiva

Voz 0166 05:13 pues muchas cosas sobre la mesa Enrique la verdad que hubo en el mercado como bien comentaba se cerró creo que ha sido para el Málaga el mercado a su mercado súper complicado súper difícil con negociaciones entrenador físicamente es difícil paras tanto para sacar como para meter futbolistas hombre que exige Nos quedó coja buena exposición posiblemente un central Aíto posiblemente un mediocentro más a lo mejor para cubrir digamos que lesiones y los virus FIFA que te vienen pero por otra parte se ha quedado un equipo bastante apañado bastante interesante el arranque no podía ser mejor tres victorias consecutivas que te marcan de alguna forma pues el que el camino a seguir no has el de sufriendo sino el de la pelea por arriba no que vamos a seguir por supuesto no hombre fíjate lo lo aprobado hoy que hay una compra de jugadores no está Munir no te N'Diaye pero bueno está bien cubierto conquiste el centro del campo seguramente computado uno está cubierto equipos hacen ironía delantera pues fíjate baches presionando pero según la Ontiveros entonces yo creo que en equipos interesantes porque claro hay una cosa muy interesante también que recalcar Henrique Chaves Málaga tiene nueve puntos siete nueve puntos los ha conseguido en los últimos minutos con hazañas de muy parando esa jugada cuando Juanjo en Ibiza o marcando goles del argentino adelante eso significa que es que la Segunda División están difícil complicada que hasta el rabo todo es toro

Voz 1871 06:30 no nos queda nada miramos

Voz 1881 06:33 que el rival de mañana no tres partido que apuntó a que son tres empate para lo que ocurre es que yo lo del Almería efectivamente hizo una gran parada pero pero ante el Málaga tuvo tres para matar el partido por parte de dicha ni de de Mula que no se pueden perdonar porque en esta categoría en todas las categorías se paga cuidado pero pero en Segunda División más todavía porque cualquier rival que tú crees que está muerto al final resucite no en cualquier caso hablando del mercado yo creo que el ha echado bastante mejor de lo que creíamos porque el Málaga ha sabido aguantar el tipo con momentos puntuales durante el mes de Julio y agosto pero el desenlace no me ha convencido es decir me parece que hay el el Málaga no no conseguir sacar a es un lunar gordo no conseguí sacar a Torres es también un lugar cero también hay un condicionante que Torres tiene problemas físicos y que y que viene a jugar tampoco cuando cuando tienen un cierto cartel en el mercado sí para mí más que central porque yo creo que ahí está que creo que ha hecho una más una pretemporada magnífica ahí porque que puede dar mucho si en el futuro a corto plazo creo que el problema para mí esto me lateral derecho yo sé que esto pues impopular porque empezar un a perece los rivales que han sido nada Ojalá que mejore como lo está haciendo a pasos agigantados llega a mí pero ahí tengo yo me gustan buenas sino tampoco admiten durante duda porque porque Larsen en tener un jugador que ha convencido a Muñiz al principio y que ha venido pero ni de momento parece que les falta bastante Lacen es un futbolista que con todos mis respetos todavía yo creo que es mejor que tiene inteligencia porque es porque lo ha demostrado pero creo que para esta categoría que pase lo badana como campo

Voz 10 08:26 hay se puedan hablar mucho bueno yo sin que sí habrá gente no volveré a hacer aquí que hubiera temporada parece que explica así de acuerdo al cien por cien conseguido hoy

Voz 1881 08:41 bueno yo tengo más rica hasta el próximo viernes con esto yo me voy por ir porque

Voz 10 08:45 yo no he pero bueno es que de verdad que prácticamente calcado lo que tenía en la cabeza porque creo que es así es decir yo el único pero que pondría la dirección deportiva señala por jugadores ha mencionado la llegada de alguien que refuercen la verdad derechos a que no queremos Javi Chico como parte del proyección en la cantera pero para mí sería lo único lunar junto a el Torres ahí en general lo que ha visto antes hacer todo lo que planteado que lo lo que ha dicho Carlos por por intentar añadir algo porque el sueldo que me San Enrique pues si de algo en este programa eh eh yo quiero quiero decir que que para el partido del sábado hay dos problema bendito problema entre comillas no que al Málaga haya sido va exigir tiene que mantenga la racha posible previsto nada casi exigir eso y eso es importante y luego creo que tiene un reto importante ahora de cara ya en la cuarta jornada que es pronto pero tiene ya de de de sustituir a dos jugadores que han demostrado brutal que son enviaré Munir Pacheco también iba a dudar si lo si les dices pero bueno ha pensado eso de llevar casi quinientos y pico días sin ser titular bueno normal para cooperación van a ir partido importante hay que cuidar a los jugadores yo creo que tiene un reto mayúsculo pues mis para para saber dónde aquí colocar en el puesto de que estamos porque estaban a esta claro y luego habrá que ver como por el club ya dejando el tema deportivo sobre cómo el club gestiona las próximas semanas en las que yo estoy convencido que algo es dije dice bien que él no necesita nada a su papel pero claro es director deportivo otro día lo explicó bastante bien dentro de de como El Caminero durante los medio no pero lo picó bastante bien el club como club como deportiva tienen la obligación de estar atento al mercado entendemos yo creo que nosotros como profesionales de los medios y El Copo profesionales del del fútbol tenemos todos que hay opciones interesantes está al líder claro siempre y cuando mejore lo que hay en la plantilla hoy es decir porque estos son recordamos siempre lo de cinco gigas es que soy muy pesado pero es que así son cuarenta y dos jornadas que se hacen eco

Voz 1881 11:24 Serna

Voz 10 11:24 Pernas porque empiezan a competir en agosto ha de competir si todo va bien en junio si sino va bien a final de junio entonces creo que el Málaga no se puede permitir el lujo de tener si posiciones cogidas con él creo pero lo estás

Voz 1871 11:44 lateral derecho centro del campo

Voz 10 11:47 sí yo yo ya eso porque creo que los jugadores que la cantera por ejemplo con mucha han como Harper que son ahora mismo es lo que más no tiene ningún poder comprado creo que pueden aportar ese complemento necesario para para el campo hacia igual que entrar al centro del campo y la delantera pero si tú quitas de actuación a N'Diaye quitarle la cuestión a Recio a Iturra que han salido al cabo de hubieran al último día necesitas hay algo algo más

Voz 1881 12:22 ahí queda hay que decir que lo más importante para mí del Málaga hasta ahora no sé que la gente se queda con los tres sólo tres y yo creo que hay una clave importante es el equipo compita era una cosa que le exigimos al Málaga lo las últimas temporadas que no veíamos en muchas fases temporada algunos momento durante toda la temporada no lo equipo compite eso se demuestra en el hecho de que lo que sale Nules que él mismo pensaba que se iba a ir porque porque no veía minutos sale compite pues no tuvo fortuna en la aprobaciones que tuvo de contragolpe perro se le dio competir yo creo que hay en Málaga tienen futbolistas que ha llegado se esté que centrocampista que ha llegado el albanés que ha llegado el Atlético de Madrid es buenísimo el año pasado fue convocado con el primer equipo por Simeone que la el actor que tiene que arrastra una lesión no pero futbolistas también habrá que verlo Muñiz ha convocado a iban Jaime te hace dos años y el Juli de primera toda años no hace un año y tres meses siendo juvenil de primer año disputó la Copa de campeón Indalecio es decir que que que están hablando de de de futbolistas que te pueden estar ahí es decir yo creo que la clave es el equipo compita entonces sabemos que falta empieza pero si el equipo al final compiten en bloque yo creo que al final equipos acabar resultados por fuerza que es lo que hasta ahora lo lo vemos que el equipo hasta el último minuto de alcaldes a Almería al manera seguido muy cansado en la recta final

Voz 10 13:47 porque hice un esfuerzo físico o o

Voz 1881 13:51 sí porque yo también achuchó en la segunda parte pero pero el equipo compite y eso no es la mejor noticia que tienen Banega eh yo creo que la gente tiraba con otra victoria porque los puntos son puntos veo la la afición han reenganchado porque ves el equipo corre pelea Brega que jugará mejor diez jugará mejor o peor pero al final lo que lo que se observa es que el equipo está dando la cara y eso es lo que se sabía que iba a tener este tipo comunica luego ya hacer juegos ya es otra cuestión

Voz 0166 14:18 hombre Sergio yo creo que los importa de conmigo que muy ha conseguido aparte de un arranque inmaculado contra victorias ha sido en ir a todo el mundo lo comenzó la semana pasada un equipo tan definido como la mala de la temporada pasada te cada uno por su lado acabó en una guerra querría es un descenso a Segunda vergonzoso yo creo que no es lo importante ha sido digamos que ese criterio de unidad es el que está consiguiendo que este equipo por lo menos Concept al final ante las dificultades tremendas que plantea esta categoría con respecto al tema de fichajes de invierno con el paro yo me impresión Sergio es que a mí no me convence mucho lo que lo fue el paro no le convence mucho hombre hay un chollo bien veo océano pero yo me me da sensación de que él está buscando sobre todo soluciones a medio plazo en la cantera es decir fíjate hoy está llevan Jaime convocado otra casa lateral derecho hablan maravillas sea aparte de las oraciones de echamos de Harper no yo que no las soluciones las tiene digamos que el técnico y mente partiendo de que la cantera el poder mucho más trabajo al futbolista tipo Sergio Sánchez que no vale para nada Iker pues en estos momentos dice bueno pues para eso tío la cantera yo porque quiero gente más o menos que venga de vuelta

Voz 1881 15:29 estoy absolutamente contigo que claro me posiciones como lateral derecho en la que está Ivan Ismael Benítez les roben la cantera hay jugadores de sobra que sí que que a lo mejor uno de ellos puede llegar que te puede arreglar un problema ahí van es un futbolista que la pasada temporada extraordinaria lo que ocurre es que es lo que te dice se mete Amparo que puede estar pues está muy bien hablar de mercado hispano pero los jugadores amparado colando escribiré vidente vidente tan pararles porque es porque no ha querido o porque a últimísima hora sancionado queda fuera circulación un problema de tope salarial au una cosa pero pero cuando nada Die ha afirmado eso jugadores algo entonces yo en eso tengo yo miseria turca sobre sobre qué puedo mejorar lo que lo que haya entonces y pureza Maragall era fallar al final no podido sacará a Juanpi labrar pueden de toca Munich me tocan a sacarle partido a un amigo un amigo mio al que también conocéis vosotros que no es precisamente orden y me decía dieron una frase que me te le puede sacar se puede devolver a Juan pida confianza en un hombre yo creo que es Munich sesión el que que une qué hace grupo que con sí que le cuadre muy clarito pero la tarea de esta cara Juanpi no parece muy sencilla ahora mismo lo que ocurre es que es fácil llegar sólo al ochenta por ciento de lo que se demuestre lo que tienen sus supo otra es un jugador que se vibrante no lo siguiente en Segunda División claro tiene que está mentalizado para ello ese es el pleno

Voz 10 17:04 yo he coincide con parte prólogo y se conmigo yo creo que tampoco la que no pueden sacar al año yo creo que o él quiere au Juanpi Chava perder como futbolista pero que tiene condiciones espectaculares yo desde luego esto deber ignorancia a distancia exactamente no sé cómo es continuación de Joaquín cuanto a a nivel físico lesiones porque yo cuando más o menos veces el día a día del Málaga que lo haya retomado ahora después de enero con el desmarque Happy querían ojalá alterado estirarles yo eso no es fácil salir de ahí ya no sé cómo no sé cómo está

Voz 1881 17:55 está actualmente recuperado pero sí una cosa que sube el problema es mental en el sentido de que de Juan brilla ese es Paco total mente total y sí pero no pero mereció Juanpi cuando ya se ha acostumbrado ya a soportar una presión por el hecho de que cuando salta al campo y hace un par de jugadas esa jugada que le gusta conducir de la pelota la gente de eso lo reprocha este año lo mismo en Coín en un partido con el Valladolid en la segunda parte al segundo balance perdió los espectadores que estaban en la grada empezarán a picara Juanpi entonces claro eso lo que demuestra es que la gente no quiere ser fan pidieron Juanpi que haga otro tipo de jugadas claro yo creo que esa presión esa mala presión reversible el último año teóricamente el cuadro que tenía que marcar diferencias que no yo creo que se les está pasando factura a él sobre algo que yo también a ese únete a mí que en el mercado ha habido un Boca Boca sobre determinadas puesto he estado aquí que han imposibilitado sacar lo de ser la realidad

Voz 1871 18:59 el segundo Jesús remata tú no

Voz 1881 19:01 es que tiene un poco cuando quiero saber es lo que hizo

Voz 10 19:07 en el club

Voz 1881 19:08 la y te lo es pero el sueldo echó todo cuanto hay un futbolista como es es decir cartel en un lo que ocurre es que hay un poco algo que en el mercado porque el año pasado Juanpi que claro al final al final hacen que no que no que no salgan que nadie ha llegado la hora me me lo llevo seguido ya salvo el cuarenta por ciento menos uniese

Voz 1871 19:29 tiene un programa entero de Juanpi gracias al Sergio gracias Jesús gracias Carlo es una Rafa gracias

Voz 1 22:52 vamos avanzando el equipo esta mañana entrenamiento no

Voz 3 22:55 la lista de convocados incomparecencia Juan Ramón Muñiz son veinte citados por parte del entrenador que son los siguiente Maider Mario de Jaime buenas tardes

Voz 18 23:02 buenas tardes Enrique vamos con esa lista porteros tenemos aquí es y Andrés Prieto defensas Diego González Luis Hernández Pau Torres rica Juan Car IFO mediocentros Lacen Adrián Iván Jaime anuencia Nariman Jaime Boulahrouz Renato Santos Ontiveros Mulay Hicham irá enteros tenemos sabrán Colette Chuck Héctor con eh Illa Harper Easy recordemos Enrique que habrán dos descartes para completar así la diste de diez

Voz 0166 23:30 bueno destacamos también que no está Munir

Voz 1871 23:32 N'Diaye porque están con sus selecciones con Marruecos y con Senegal respectivamente que Pacheco está lesionado Iker Iván Rodríguez ha entrado en esa lista de convocados pero de esos dos pues a ver quién están porque vuelve Héctor por ejemplo después de no haber sido convocado el pasado lunes para Almería iban Jaime que es un chaval de la cantera que entra Ontiveros cumplió un partido de sanción Andrés Prieto también estuvo fuera por decisión técnica Juan por lesión y lo hacen por decisión técnica así que son veinte seis novedades no es habitual en un equipo profesional en mitad de la Liga que haya tantos cambios pero entre lesiones y también los estudios internacionales pues a ese produce ahora en estas en esta situación a estas alturas de la Liga para el Málaga Club de Fútbol vamos a escuchar a Juan Ramón Muñiz que como siempre ha contestado a todas las preguntas no se ha escondido ninguna y además una comparecencia que se ha acercado prácticamente a los veinte minutos así que hemos intentado extraer lo más importante de esas declaraciones en primer lugar hablaba de las molestias de Pacheco evidentemente era un futbolista que llevaba quinientos y pico quinientos y pico días mejor dicho sin haber sido titular ni en el Getafe ahora acaba de llegar al Málaga y por lo tanto ha acusado ese esfuerzo ha tenido una molestias que le han impedido entrar en la convocatoria

Voz 0166 24:46 cuanto a Dani Pacheco tiene tiene molestias

Voz 19 24:48 si no se nos ha recuperado del esfuerzo del otro día tiene alguna sobrecarga Hay se aconseja incluso ser prudente en esa situación para no tener ningún problema Se mal que cada más su recuperación eh el el virus FIFA bueno pues esperemos que se note lo menos posible yo creo que la plantilla como hablamos anteriormente estaba está compensada de cualquiera de los jugados que salgan van a competir vacía

Voz 1871 25:16 vamos a ver si puede ganar mañana Málaga también seguir la racha hablando de Juanpi Juanpi estaba apartado pero ahora ya está plenamente en la dinámica del equipo el entrenador debe en buena disposición

Voz 19 25:26 en Copa los entrenamientos a muy buen nivel con muy buen ritmo oí trabajando como el resto de los compañeros yo creo que una vez que se habla hay que en tiene las situaciones claras e ya solamente queda una cosa que es trabajar ponerse el mono de trabajo durante todos los días de entrenamiento y cuando toque la participación aportar sobre todo Málaga está afectada también para él

Voz 1871 25:46 Cruz FIFA ya saben que no están y Munich ni N'Diaye pero el técnico incide en que sólo se preocupa por los que están

Voz 19 25:52 yo a mi me gusta siempre recordar a los que pueden jugar al que no pueden jugar para que vamos a pensar si estuvieran unos tuviera no puede no puede estar está con su selección por lo tanto esta semana no me preocupé de de de como puede ser con el equipo con los en él él me preocupa de cómo va a ser el equipo con los que pueden participar

Voz 1871 26:11 otro nombre propio en este caso el del director deportivo José Luis Pérez Caminero que sigue trabajando para intentar reforzará plantilla aunque el técnico prefiere mirar hacia abajo hacia el final

Voz 19 26:20 tal en cuanto a a las posibles incorporaciones deportiva y es lógico que la edición deportiva peina el mercado durante todo el año no solamente cuando está abierto los periodos de fichajes eh

Voz 20 26:33 lo hemos comentado en alguna ocasión que lo que

Voz 19 26:35 ellos intentan estar en el día a día por si hay alguna situación que ellos piensen que pueda mejorar la situación del equipo

Voz 1871 26:44 o para conseguir objetivos bueno mientras el Málaga vaya ganando vamos a ver si el equipo puede seguir rindiendo como lo está haciendo hasta ahora mañana el partido de las seis de la tarde enfrente está el Club Deportivo Tenerife cuyo entrenador muy bueno el entrenador del Málaga Muñiz lo veo así

Voz 19 26:59 yo creo que nos vamos a enfrentar a un muy buen equipo a un equipo de los que aspira también a lo máximo en en a lo largo de la temporada es un equipo con muy buenas individualidades con muy buen juego ofensivo e yo lo veo como un equipo muy completo lo ve como un equipo muy completo entonces eh sabemos de la dificultad que el partido es un partido difícil igualado que tendrá que que nos va a exigir está en las mejores condiciones posibles durante los noventa minutos de un partido como siempre largo duro y difícil

Voz 1871 27:30 bueno pues el Tenerife que además ha empatado los tres partidos que ha disputado hasta el momento el Málaga ha ganado los tres qué podemos decir del equipo Mario

Voz 18 27:37 pues bueno vamos con Etxeberria con la declaraciones de Joseba Etxeberria Enrique porque el entrenador del Club Deportivo Tenerife atendía a los medios de comunicación en la víspera del partido contra el Málaga de mañana el interior de Guipúzcoa destacó la exigencia del choque ante el club en que azul que llega en muy buena forma tras haber ganado los primeros partidos

Voz 21 27:55 sabemos que va a ser un partido muy exigente en Málaga además de tener muy buen equipo está en una dinámica muy buena eh pero bueno nosotros también tenemos nuestras armas e intentaremos hasta estar bien para hacer un partido muy completo poder ganar pero al final eh vamos al campo del líder

Voz 1871 28:16 y será mañana a las seis de la tarde vamos a ver si el Málaga capaz de conseguir la victoria después de tres encuentros de forma consecutiva haciéndolo y luego ante otro partido bueno tenemos una semana bastante Intesa porque mañana partido de Liga frente al Tenerife a las seis de la tarde el martes Copa del Rey frente al Almería a las siete menos cuarto y luego el siguiente sábado a las seis recibe al Córdoba vamos al baloncesto

Voz 3 28:37 esta tarde partido tercero de pretemporada para el Unicaja a partir de las ocho y media de la tarde en Puertollano el trofeo Luis Casimiro que lleva el nombre del entrenador del equipo malagueño el partido empezará a las ocho y media el Unicaja ha viajado sin

Voz 1871 28:49 Dani Díez porque se encuentra lesionado es será el último encuentro donde los internacionales vacío ni a su Salin Jaime Alberto día Milosz salía Beach estarán el en el equipo antes de marcharse con sus selecciones Luis Casimiro hablaba de cómo está el equipo

Voz 1425 29:03 bien el equipo está acumulando mucho trabajo no simulando mucho trabajo a nivel de sesiones físicas llevaba llevamos más o menos la mitad decisiones física que de baloncesto porque es el momento de que adquiría esa condición física que durante la la propia temporada no vamos a tener partidos viajes pues partido a partido entonces tenemos que adquirir ahora esa condición física y posiblemente estemos algún paso por detrás en lo que a baloncesto se refiere pero vamos que yo creo que es normal en esta en esta época

Voz 1871 29:35 el año bueno está confiado en entrenadores la temporada que pueda hacer su equipo habla también del partido el Fuenlabrada y de lo que puede suponer ahora en la pretemporada

Voz 1425 29:43 íbamos a un partido que no siempre todos los partidos debemos tomar como una parte más del trabajo de pretemporada entonces si las cosas van saliendo poco a poco íbamos en los conceptos que vamos trabajando construyendo más saliendo pues es es lo que toca Isidre a eso sumamos que podamos ganar pues bueno no sé ahora bien también pero sabiendo que realmente lo importante y para lo que estamos trabajando es para el veintiocho de septiembre y que nos quedan todavía unos días a pesar del hándicap que tenemos como con la separación nada del equipo por aquello de las de que que los jugadores se van a sus equipos nacionales las ventanas FIBA iba a ser un handicap pero que tenemos que afrontarlo

Voz 1871 30:24 bueno esa de la circunstancia de que en Puertollano donde ha nacido Luis Casimiro Le han puesto el trofeo su nombre algo que el entrenador también celebra

Voz 1425 30:33 sí la verdad es que es entrañable entrañable e ya va siendo un clásico de los veranos no porque llevamos tres vamos el torneo día tres temporadas tres pretemporadas está siendo un clásico y lo lo que hay que valorar es el trabajo que hace la gente del club Atlético Puertollano para hacer un buen torneo

Voz 22 30:52 nosotros lo comprobaremos ahora pero todos

Voz 1425 30:54 equipos que han ido hasta allí tanto de ACB como al Alba Berlín en la temporada pasada pues siempre encantado de los

Voz 1871 31:02 detalles que tienen para que el torneo se ha bueno bueno vamos a ver el partido que hace el Unicaja en el día de hoy a ver si puede ganar después de lo que es surtió efecto negativo en en el circuito Movistar que desgraciadamente no salió bien a nivel de resultados porque el entrenador está bastante contento el próximo encuentro del Unicaja será ya en el Costa del Sol el próximo jueves trece de septiembre en el Polideportivo Arroyo de la Miel frente al Olympiacos y ahí estará el equipo malagueño con tan sólo cinco profesionales al margen de esto el Unicaja ha recibido el premio oro One Team que otorga la Euroliga al mejor proyecto social vamos a quedar con el director de Marketing Social del Unicaja impulsor del proyecto José Carlos Gaspar buenas tardes

Voz 23 31:44 muy buenas tardes Enrique en primer lugar enhorabuena premio de tipo somos un equipo y la verdad es que hay muchísima gente que que ha trabajado al máximo a trabajar al máximo y estamos muy muy orgulloso y muy contento

Voz 1871 31:59 con estos son actividades paralelas al baloncesto no que organiza la Euroliga esto tiene un tinte claramente social para ayudar a distintas asociaciones el proyecto ganador ha sido el del Unicaja que que tú en cabezas en qué ha consistido esto

Voz 23 32:13 bueno es una campaña maravillosa es la cual utilizamos el baloncesto como herramienta para potenciar los valores la verdad es que son ejercicio de baloncesto adaptados para para poder potenciar diferentes valores estamos muy contentos bueno no te da Fundación Unicaja pues evidentemente cabeza todo esto oí un proyecto que que la verdad es que viviera líder de una manera espectacular ya hemos podido trabajar este este año con Proyecto Hombre con las noción más temidos champaña IU como Málaga Acoge y bueno han trabajado con nosotros va al máximo las personas que que los profesora de estas organizaciones la verdad es que estamos también muy agradecido igual ha salido todo muy muy bien y la competencia era era muy grande pero pero bueno al final pues hemos conseguido para Unicaja el premio

Voz 1871 33:08 en cajas ha llevado el premio de oro pero llevase du encabezando este proyecto durante muchos años no

Voz 23 33:16 sí la verdad es que desde el inicio desde el inicio de de One TIM la Euroliga se puso en contacto con nosotros que quería que fuese uno de los fundadores porque conocían ya en la campaña el deportes vida que llevamos veinticinco años haciéndolo y la verdad es que lo fuimos de los el fundador EEI estamos desde el primer momento ya de hace más de ocho años con lo cual bueno pues hemos tenido la suerte de poder trabajar con con diferentes asociaciones durante todos estos años recuerdo por ejemplo trabajo con la ONCE que fue precioso también porque el baloncesto pues bueno el baloncesto es un lenguaje universal y es algo que que bueno que no llega a todos no y el vas con la ONCE lo recordamos con muchísimo cariño lo todo esto años Proyecto Hombre con la doctora Esther que que hace un trabajo espectacular al pues también lo recordamos mucho cariño pero lo más bonito de todo es cuando vemos a sonrisa cuando ocho estamos esa mano con con todas las personas que participan pues realmente algo muy emocionante

Voz 1871 34:16 José galo muchísimas gracias por atendernos enhorabuena mucho éxito también en esta campaña que entiendo yo que empezará pronto

Voz 23 34:23 sí es pues muchísimas gracias a todos vosotros id decir que eso que somos un equipo que esto de de fuerza y el trabajo de todo un equipo y nada enhorabuena a todos los que han participado oí muchas gracias a la afición porque siempre está ahí detrás

Voz 6 37:44 SER Deportivos que NC

Voz 30 37:52 mañana debuta al Málaga femenino ante el Atlético de Madrid por cierto María Pozuelo no el partido anterior en el campo de la Federación Malagueña

Voz 18 38:01 finalmente el Málaga femenino podrás cuatro la tarde Enrique parte la Liga Iberdrola contra el reciente campeón de liga el Atlético de Madrid el encuentro se disputará como has dicho todo bien antes en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol y será televisado por Gol Televisión

Voz 3 38:14 a ver si el Marbella segunda vez sigue la racha y el malagueño es capaz de ganar

Voz 18 38:18 también tenemos al malagueño que leí en lo referente al Atlético Malagueño el equipo de Dely Valdés jugará mañana a las once de la mañana en el campo de la Federación contra el talaverano que será el tercer partido el ex malaguista tras perder en las dos primeras jornadas entre el San Fernando en Marbella también hemos podido asistir las declaraciones de Padilla del entrenador del Marbella que tras el entrenamiento de hoy pues ha tenido los medios congregados en la sala de prensa al entrenador del Marbella ahí ha destacado las virtudes del equipo marbellí que pasen por la velocidad de balón por lo que será un equipo peligroso y que pondrá cosa muy complicadas

Voz 31 38:54 tengo que a velar por tu mente es decir realmente lo partido Rey acelerar un poco

Voz 3 39:05 bueno sabe presentado el día de la bicicleta

Voz 18 39:09 si el próximo veintitrés teme Enrique tendrá lugar el día la bici que éste alcanza su decimosexta edición es un acontecimiento participativo dirige de la ciudadanía de todas las edades y la prueba consiste en un paseo en bicicleta no competitivo he consta de dos recorridos el primero con una estancia de doce kilómetros y el segundo denominado día de la mini bici de cinco coma cinco kilómetros Elvira Maeso concejala de Málaga explica el itinerario de la carrera

Voz 32 39:35 tiene hábitos recorrido de doce kilómetros de un segundo recorrido del día de la Seminci de cinco kilómetros y medio