SER Deportivos Málaga (13/09/2018)

Voz 1 00:00 Rodríguez Gálvez Motor tu concesionario Opel en Málaga que ofrece los titulares deportivos en el día de hoy Gálvez Motor

Voz 1259 00:22 veinte y estamos aquí con todos actores y con buenas noticias en el Málaga porque Dani Pacheco ya tiene normalmente con la plantilla con el grupo con todos sus compañeros después de pasar unos problemas físicos que le impidieron jugar contra él Tenerife también Miguel Torres después de muchísimo tiempo también se incorporado y hoy ha trabajado con total normalidad no simula que va a ser operado el viernes por la tarde en el Parque San Antonio de una rotura en el menisco de la rodilla izquierda tampoco Renato Santos con problemas físicos pero lo demás están todos en condiciones indica para dice buenas tardes hola buenas tardes y además con desembarco de Córdoba listas el próximo sábado seiscientas en tratarle entregó el Málaga el coro de la son menores bueno siete euros se debería ese hombre

Voz 1610 01:08 impresionante un sábado a las seis de la tarde pues bien aquí echan el día horario perfecto para un derbi andaluz no como ocurría hace unos días frente al Almería con el Málaga jugó un lunes a las nueve de la noche y aún así cerca de un millar de aficionado del Málaga estuvieron en las gradas del campo de juego terráqueo y ahora la película parece que sigue estando bien el Córdoba en Málaga están bastante cerquita son dos aficiones además que se cae muy bien viene seiscientos Córdoba para disfrutar del partido para disfrutar de La Rosaleda para también aprovechar y disfrutar un poquito de la ciudad Tussaud he quedado otra vez de nuevo bueno no del Tenerife no te fíen mucho porque faltan dos días no se espera que se equivoquen poquillo el tiempo y que llueva pero hasta las cinco de la tarde no

Voz 2 01:51 pero que algo que les después del partido

Voz 1 01:53 en también atiende las ocho cuando cuando quiera

Voz 2 01:56 Miguel admitían bueno entrena al equipo esta mañana practicamente las novedades por lo demás sin ningún problema mañana nueva sesión de trabajo Illa lista de convocados

Voz 1610 02:06 sí bueno hay un jugador como Savanovic N'Diaye que ya están incorporados al Málaga después de haber estado con sus selecciones N'Diaye en teoría será titular vamos a ver Messi puede debutar JAXA Savanovic que de momento no lo ha hecho con la primera plantilla blanquiazul el guardameta titular que será Munir mañana nueva sesión de entrenamiento no sabemos si será la última porque les gusta apurar un poquito el trabajo hasta última hora y no sabemos tampoco si habrá lista de convocado lo que sí sabemos es que comparecerá Muñiz en teoría después del entrenamiento en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda para hablar de las novedades

Voz 2 02:40 el Córdoba el rival que el rival ayer ganaba la Copa del Rey el Nàstic

Voz 1610 02:44 no le van bien las cosas en la Liga eh ya van dos encuentros con la portería a cero yo creo que la lectura más positiva para un equipo que tienen muchas dificultades que tienen una de los presupuestos más bajos de la categoría en Segunda División y que estaba condenado a sufrir y a pelear desde ahí abajo en la clasificación con líos también institucionales la marcha de Francisco la vuelta de Sandoval del entrenador hay un malagueño como es el caso de la plantilla y es un equipo que en teoría no está hecho para demasiadas florituras aunque evidentemente no hay que fiarse de él

Voz 2 03:15 la Copa del Rey en esa segunda eliminatoria bueno ya los todo ustedes los de Marte los partido el martes en Málaga uno Almería dos Mallorca uno Oviedo cero ayer Osasuna uno Reus dos Alcorcón uno Extremadura cero Zaragoza dos Depor uno en Tenerife uno Cádiz dos el citado coro a dos Nástic de Tarragona cero clasificado para la para la siguiente ronda pero el Córdoba no le van excepcionalmente bien las cosas en lo que se refiere a la Liga porque todavía no conoce la victoria por ejemplo en la jornada uno el Córdoba que tenemos aquí el resultado empató a tres en El Arcángel con el Numancia empate a tres luego en la jornada dos jugó contra él vamos a ver lo tenemos por aquí a ver si lo encontramos en las jornadas dos

Voz 1 04:15 perdió en su casa frente al Oviedo por dos cuatro exactamente jornada tres

Voz 2 04:20 buscamos la jornada tres haber donde perdió en el campo del Albacete salió goleado tres a cero en la jornada cuatro la última

Voz 1610 04:31 bueno el la lectura que hacen bien

Voz 1 04:34 el empató cero con él con al Torcón

Voz 1610 04:36 exactamente igual que al final la lectura positiva que sacan allí a falta de victoria es que llevan dos encuentros de la Copa y el de la el canje faltar Alcorcón con la portería a cero

Voz 2 04:46 bueno a ver lo que pasa que en lo que va a hacer el equipo de de Sandoval aquí en el estadio de La Rosaleda como digo con más de seiscientos cordobés vistas que van a estar poblando las gradas del recinto deportivo de la avenida de Martiricos no seguir a Córdoba no se está esperando un jugador del equipo cordobés centrocampista ya veterano que conoce hace algún integrante de la plantilla del Málaga es muy amigo del delegado del Málaga de Josemi Javi Lara

Voz 3 05:11 amigo buenas tardes hola buenas tardes cómo va la cosa enhorabuena pues lo de ayer clasificado para otra ronda de la Copa del Rey bueno

Voz 4 05:18 que todo el mundo bien mermado ganar algún partido de odio y a lo mejor es la Copa es poco va apartada pero sí que es verdad que como la realidad es que había cuando ve muy bien la victoria de ayer para cambiar la Liga

Voz 3 05:30 ya que os pasa que no había

Voz 2 05:32 bueno en ningún partido de Liga todos estos problema de límite salarial la cortedad de la plantilla todo esto os está pasando factura

Voz 4 05:40 al final es muy difícil tiendas de de de las cosas hemos tenido una pretemporada un poco atípica con cambio de entrenador con gente que ha llegado bastante tarde a a la pretemporada o con la temporada ya empezada se va acoplando poco pues no segunda División donde cualquier equipo te puede ganar esas cosas se pagan

Voz 3 06:00 ya cómo está el equipo para afrontar el partido del sábado contra el Málaga

Voz 4 06:06 bien yo me lo ve ahora llevamos dos partidos seguidos luego con la puesta serios volviéndose lo que que que el año pasado en la segunda vuelta mucha fuerza aquí

Voz 2 06:17 ya que ha pasado allí antes estaba otro entrenador ni siquiera llegó a debutar vuelvo otra vez de nuevo Sandoval muchos líos

Voz 4 06:27 el eco que venía algo con mucha ilusión pero él tenía una perspectiva de de un proyecto que que no hayan vendido se había encontrado otro y tampoco sabemos cada uno tiene su opinión no yo creo que al final es un cambio vino Sandoval que ella no conocía era etapa anterior de por lo tanto no ha sido tan muy acoplando a mí en nada

Voz 3 06:52 bueno hay que te parece el Málaga cuatro de cuatro

Voz 4 06:57 bueno yo creo que el Málaga pollas de darle un equipo muy lindo que sabe perfectamente a lo que juega con la idea clara a la mínima que Rivas de de la aprovechan porque también estos jugadores de mucha calidad que un equipo de Primera que ahora bien

Voz 3 07:14 tú crees que es candidato a descender

Voz 4 07:18 sí yo creo que tienen plantillas en primera división

Voz 2 07:22 no fastidies serio

Voz 4 07:25 eso que oigo a la vejar tiene puede que tenga pero peor plantilla pero sí que tiene mejor equipo que al fin de cuentas

Voz 3 07:34 qué destacaría lo ha visto jugar

Voz 4 07:37 sí sí yo soy yo soy de ver bastante bastante las partido pasó como bloque yo creo que tiene muy muy claro a a lo que juega y eso les hace más fuertes

Voz 3 07:51 si algún jugador en especial

Voz 4 07:54 pero es que tiene tanto sino que ha salido a la cantera está marcado diferente ya el otro delantero que tiene

Voz 3 08:02 Jan P sino Harper Gustavo Blanco no hablas

Voz 4 08:06 de blanco eh es buen dominio y también ya sean Ocampo que tiene

Voz 3 08:17 todo día llenó si eso está eso está bien bueno hablabas antes de Muñiz lo conoces

Voz 4 08:25 no luego lo que miren yendo de haberme enfrentado en otra en otra temporada ya tenía había que que el equipo sí

Voz 3 08:35 ya bueno de que poco goles pero tampoco lo marcan

Voz 4 08:39 hombre llama la tensión de de cómo es capaz de de convencer a a su equipo fue así hijo yo lo veo como por ejemplo

Voz 5 08:46 el Cholo Simeone el equipo perfil más bajo no pero también igual de difícil no porque ha estado en Segunda división Energy porque de campanillas Hay con convence a los jugadores para jugar así claro cuando añadiendo a los resultado pues yo creo que es todo más fácil para la gente no digo ahora pues mira el cuadro de cuatro un equipo bastante fiable

Voz 2 09:10 aparte tiene el Vestuario raya que hacía falta

Voz 4 09:13 sí así es llevando también tengo buena relación con cómo se Mi

Voz 3 09:19 yo creo que si conoces a Josemi que tuviste con él

Voz 5 09:24 sí que tuvimos hondo en la India se de el Atlético puede volcarse ejecutada igual viviendo y una buena experiencia mira nada está ahí con su Málaga sufriendo que siempre estaba ahí en la India viéndola fascina sufriendo ahora lo sufre más

Voz 2 09:44 el sufre de de de de pie de campo fíjate si lo sufren el lo expulsaron aquí

Voz 3 09:49 le debo mucho ganar

Voz 5 09:51 a notar en la tierra pues yo era difícil de controlar

Voz 2 09:54 oye que que tenemos un intercambio Osés Mode Javi Muñoz qué tal por ahí

Voz 4 09:59 viene momento bien yo lo veo

Voz 5 10:02 llevar bastante implicados que entrena siempre bien el día a día me bueno totalmente igual llegar aquí con la con la pretemporada ya empezada jugó todo el partido en poco hay rendido a buen nivel

Voz 2 10:14 ya vosotros nos habéis dejado a al portero al polaco acudiesen esté que gente parece esto es un cachondo eh

Voz 5 10:23 para mí es uno de segunda mano nosotros lo él me dio muchísimo punto oí todos pensábamos que igual podías adaptarte incluso a a primera división y mira ahora se ha encontrado con la posibilidad de e ir a Málaga que así que al igual que la primera división lo por lo tanto todo lo que le pase lo merece no hemos que trabaja siempre bien muy profesional que importe lo es garantía

Voz 2 10:48 en la presentación dijo que tenía veintiséis años masiva

Voz 5 10:53 pues después de nueve está bien

Voz 2 10:57 si no lo cuente alguna anécdota que puedas contar con él las no tiene que ser en el Vestuario tiene que es para partirse de risa

Voz 5 11:04 hombre yo me lo estaba mucho con él en la sauna siempre hay charlando un buen tío

Voz 2 11:11 si no que hay que le puede dar Almallah

Voz 3 11:13 ya lo ven mejor que Munir

Voz 5 11:16 tampoco de de un chico con el que no entrenados yo te puedo decir es que este pues ese portero entre la bastante bien día a día le gusta su profesión de los que llegar vestuario primero lleva lleva el último bueno tiene buen manejo con ambas piernas no se fue un proceso muy completo

Voz 2 11:35 el que os he dicho Sandoval desde del partido del sábado

Voz 5 11:39 bueno pues lo que no sabemos ahora mismo hemos hablado mal de nosotros mismos y sobre todo con el partido ya sabemos que es el camino a seguir bueno ya sabemos lo que al igual que aun siendo todos partido tras partido largo yo cuando me decía estamos bien por el seguro que puedo este partido también iba a La Rosaleda

Voz 3 12:00 tendrá ganas de jugar en La Rosaleda

Voz 5 12:02 sí a todo el mundo me gusta jugar como ya te he dicho a una pena lo que un club así tan grande ahora mismo se encuentre en Segunda división pero ya se sabe que eso es un accidente quema más pronto que estarle vuelve la Liga cuál va a ser para nosotros también estamos malos y todo eso y cuando se hacen las cosas mal

Voz 2 12:31 eso sí eso sí que es verdad así que bueno muy bien iba a venir gente además también de de Córdoba e también que tenía una buenísima afición

Voz 5 12:43 otra cosa no pero en Córdoba siempre siempre hay bueno sufridores que no se a todos los sitios que son conscientes de del club que que representan el significado de sufrir pero bueno también

Voz 3 12:58 muy bien Javi Lara casi un placer tenerte aquí que que te vaya todo muy bien y que el Córdoba indudablemente vaya para arriba que también se lo vais al María F club hermano hermano andaluz eh

Voz 5 13:07 sí que vale que vayamos nosotros otro equipo hacia arriba una alegría para toda la ciudad para así vale

Voz 3 13:13 eso verdad oye nunca te toco nadie para venir al Málaga

Voz 4 13:17 no no no no habla

Voz 5 13:20 así

Voz 3 13:21 no lo bueno te hubiera gustado no

Voz 5 13:24 hombre a todo el mundo me gusta ha sido condenado pero bueno ahora estoy cumpliendo así el sueño que gente tuve de pequeño en casa e íbamos a ver si me toca un año de poder disfrutar un juego aquí sólo me ha tocado sufrir

Voz 2 13:39 seguro que si un fuerte abrazo Javi Lara que te vaya todo muy bien gracias adiós tres y treinta y cuatro el centrocampista de del Córdoba Javi Lara Enrique la sombra de la ciudad deportiva del Málaga en Arraijanal aparte de las injerencias que hay

Voz 6 13:56 pido ya hay habrá sí

Voz 2 13:58 en su curso

Voz 1610 13:59 bueno parece que van bien y además ahora él tironcito una vez que ya se han puesto los cimientos y se ha puesto todo el suelo como tiene que ir digamos que levantar el edificio principal la zona de los vestuarios y eso va viento en popa el Málaga Club de Fútbol pues ha estado haciendo un reportaje el cual recta Camp rescatamos el siguiente audio donde el jefe de obras de la de la de la constructora que está haciendo las obras de Arraijanal Raúl Santos explica cómo está la situación después de los inconvenientes del inicio de las obras va todo rodado

Voz 0765 14:31 ya los restos arqueológicos que aparecieron ya se sean retirado ya se han llevado a a donde los estamentos determinado oportuno y eso ha hecho que podamos ya por fin avanzar en firme en las zonas graderío que era la más atrasada en principio por el tema de los restos que aparecieron como podéis ver pollas están gastando hecho de una manera velo las fechas que se barajan ahora mismo a corto plazo es eso que en este mes que todas las estructuras finalizada podamos tener ya va a comenzar todas la paz todas las fases de los vería la cual pues bueno va a permitir que sería un cambió rápido pues vamos a poder acometerla en diversas zonas de manera simultánea estos trabajadores ya están trabajando en todo lo que es el replanteo oí todo lo que él la la definición en obras de esa de esa el añil de día que tenemos ahora mismo en plano básicamente con una fase que se acomete de una manera bastante ágil que rápidamente veíamos un cambio importante Laura ahí se vean ya lo edificio cerrado lo difícil con sus habitaciones definida Hay podamos estar trabajando en las instalaciones que es una de las bases más importante que tiene tienes

Voz 2 15:37 a ver si se termina esperemos que no que no haya ningún tipo de problema hace unos días tuvimos aquí a a Recio el que fuera jugador del Málaga traspasado el mismo día de el mercado de fichajes cuando finalizaba el día treinta y uno traspasado al Leganés por dos euros afirmó tres más una opcional

Voz 7 15:55 aquí la pasada jornada no

Voz 2 15:57 o partidos de Primera división por los compromisos internacionales y de segunda estuvo en la grada del PSOE para ver ese Málaga Tenerife y lo tuvimos dos días antes en en esta en esta sintonía luego emitió un comunicado de despedida pero ayer fue la presentación con el Leganés por la tarde y que dijo

Voz 1610 16:14 bueno el futbolista ya la escuchamos como tú decía más o menos reiteró las mismas declaraciones pero no es lo mismo sentarse en la sala de prensa de La Rosaleda que hacerlo la sala presa de Butarque ante bueno periodista que no que no conoce o que él no está acostumbrado a ver una ciudad completamente nueva un equipo otros colores en fin todo nuevo para Jose Recio que en primer lugar le daba las gracias al Leganés también hablaba de la complicación para él de salir de Málaga que que que que que quería quedarse como ya dijo aquí contigo al otro día pero que al final tuvo que marcharse primero de

Voz 0105 16:47 hacia Leganés porque bueno en mi caso como como he dicho Chema ante parecido al de Sabin pues es complicado salir de de un club donde llevo diecisiete dieciocho años bueno pusieron muchísimo interés han hecho un esfuerzo y se lo agradezco porque porque en una situación tan difícil pues ellos hicieron que que fuera un poco más fácil nada agradecerle sobre todo oí nada creo que hay un proyecto muy bonito que han venido muchos jugadores nuevos que hay un nuevo eso lleva su tiempo esperemos que que la adaptación sea lo lo antes posible de todo que sea una una buena temporada

Voz 1610 17:23 bueno lo que decía José Recio que también volvió a reiterar el acuerdo rápido entre el Málaga y el Leganés para aligerar el tope salarial

Voz 0105 17:30 primero la situación que vivía en el club el Málaga en este caso porque no tenía problema económico había problema dentro dentro del club fue Lega puso el Inter

Voz 8 17:42 te eh nada eh

Voz 0105 17:45 al final acuerdo en ese sentido fue fácil porque el Málaga tenía una una necesidad a mí el tema de venir aquí pues pues me apetecía mucho porque también dentro de la dificultad que tenían salir de allí pues el vivir una experiencia nueva él el venirme aquí con mi familia el vivir otra cosa pues pues también tenía ganas hay nada yo creo que que venido así al sitio adecuado hay un club el club es muy familiar un club muy un grupo muy sano que que no ha acogido muy bien desde el primer día hay nada si hacen que que da la salida de del club donde llevo toda la vida puede pues sea más fácil

Voz 1610 18:23 y luego también se refirió al defensa del equipo del Málaga la pasada temporada del año tan complicada que fue le preguntaron también había similitudes en la confección de la plantilla del Málaga con respecto a la del Leganés

Voz 1 18:34 quiero pensar que va a ser diferente que no va a ser nada

Voz 0105 18:37 es decir todo lo que vivimos el año pasado al final en Málaga llevábamos de años seguido en Primera donde habíamos hecho muy buenas temporadas siempre manteniendo no en mitad de la tabla octavo noveno creo que que se hicieron muy buenas temporadas bueno el caso del año pasado fue un caso peculiar porque eso no fueron mucho jugador

Voz 8 18:52 es verano jugadores importantes importante

Voz 0105 18:55 nada al final cuando alguna temporada será mal al final nosotros hemos dieron toda la la cosa hay nada yo lo que espero que a que sea totalmente diferente creo que hay buen equipo que que como he dicho antes han venido muchos jugadores nuevos que eso necesita su soy un entrenador nuevo también en nada en cuanto al equipo pues sea capaz de de coger sobre todo lo que quiere lo que quiere emite los jugadores sepan dónde están lo que lo que se juega al Leganés y que al final pues como tú has dicho el el primer objetivo es la permanencia

Voz 2 19:26 suerte para Recio queda a buen seguro que volver aquí Almallah tres y treinta y nueve

Voz 9 19:31 SER Deportivos en hacer Molina Caballero

