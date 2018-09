SER Deportivos Málaga (14/09/2018)

Voz 1 00:00 ser

bueno muy buenas tardes a las tres y veinte hasta las cuatro estamos por aquí en la Cadena Ser con todo el deporte de Málaga y provincia a las puertas de un fin de semana que nos trae la jornada número cinco en Segunda División el líder el Málaga

Voz 2 00:31 que cuenta sus partidos por victoria mañana recibirá el Córdoba a las seis de la tarde de La Rosaleda hay varias novedades en la lista de convocados una citación que cuenta con veinte futbolistas vuelven con respecto al partido de Liga Munir Pau Torres ves Adrián Cifu N'Diaye y Pacheco el futbolista malagueño que afortunadamente ya superado unas molestias musculares y por lo tanto podrá estar en principio en esa convocatoria en ese once inicial dos descartes deberá realizar el entrenador Juan Ramón López Muñiz esta tarde será operado Mula del menisco Muñiz augura que estará entre dos meses y tres te baja

Voz 4 01:02 vamos a ver si puede volver cuanto antes el partido mañana ante un Córdoba que lleva una difícil situación que ha pasado a la siguiente ronda de la Copa del Rey pero que ha mejorado con respecto a partidos anteriores está a punto de caer un fichaje más en este mercado que no existe porque el Málaga puede ficha tiene fichas libres también está al

Voz 4 01:25 de David Lombán el futbolista asturiano que llegó en el día de ayer en no echar a Málaga pasado el reconocimiento médico ya a la espera de la firma de los documentos y de que sea oficial se puede comprometer pronto como nuevo futbolista del Málaga se estamos hablando de un defensa central que la pasada temporada jugaba en el Eibar y

Voz 2 01:41 acepto el Unicaja se impuso perdió o mejor dicho impuso al el Olympiacos el Unicaja en Benalmádena Torneo Costa del Sol por setenta y siete a noventa y cuatro no estuvo tan mal el partido porque el conjunto malagueño aguantó se pudieron ver a nuevos jugadores como Wiltord y también como Robert que fue el máximo anotador con veinticuatro puntos y una buena noticia también el Málaga ha puesto a la venta la camiseta oficial blanquiazul pero femenina se que las chica las señoras ya pueden comprarse la camiseta oficial del Málaga Club de Fútbol

Voz 4 02:11 de Di no de tamaño de tamaño y de forma de mujer así que en sesenta euros cuestan esas entradas esas camisetas una buena iniciativa del Málaga Club de Fútbol las tres y veintidós enseguida estamos con el sanedrín del Málaga

Voz 2 02:23 porque hay muchas cosas que contar esta jornada número cinco de Segunda División ir deportivos

Voz 2 04:39 sanedrín de los viernes Don Carlos Carreño delegada en Málaga diario As hola Carlos buenas tardes Enrique buenas tardes danos acompañado de marca Jesús Ballesteros hola Jesús buenas tardes bueno bueno bueno hace otro fichaje parece que la plantilla estaba cerrada aunque a la espera de que cayera cualquier mirlo blanco para ese parece que es Emilo ha llegado no

Voz 16 04:59 con Lombán hombre vamos a ver son el mercado del paro todas estas posibilidades no era un buen año para el Eibar es un futbolista un disparo bastante potente buen defensor hombre la gente era si es un fenómeno como está en el paro no pero bueno el caso lo cierto es que es una opción interesante que va a ayudar muchísimo al equipo malagueño y bueno yo supongo ya que estas pruebas médicas y que lo va a anunciar oficialmente décimo segundo fichaje bueno

Voz 2 05:24 Don Jesús ya tiene el Málaga cerrada la defensa de esta forma porque

Voz 17 05:29 por lo que ha dado a entender hoy Muñiz en rueda de prensa es un jugador que viene con todos los contó su beneplácito bueno va general que algún jugador más KAZ baje a al filial

Voz 1185 05:42 eh yo creo que es bueno

Voz 17 05:44 el futbolista para complementar a al al primer equipo de Málaga por por el tono de voz de Muñiz que está contentísimo con él a la incorporación por lo que la escuchar hasta mañana yo sé que si quiere puede echar un poco para atrás que sea jugadores que están en paro que que que torea equipo pero bueno a lo mejor esos son piedrecitas te va metiéndose en el engranaje y al final resulta que son determinantes claves no creo que lo más ha demostrado ser un jurista creo que tenía experiencia que puede ayudar bastante a allí

Voz 2 06:21 ah y además que el entrenador tiene todo el crédito del mundo para hacer esto movimiento me refiero hay jugadores que a lo mejor no hemos no ha mostrado tanto entusiasmo a la hora de las incorporaciones de algunos futbolistas de del mercado veraniego pero en este caso sí y además apuntala una zona clave una temporada que es muy larga a pesar de que el Málaga ya a estas horas en una competición por lo tanto la llegada de Lombán yo pienso que es una buena noticia

Voz 16 06:46 es una noticia sobre todo es un futbolista con bastante experiencia que vamos a ver qué emitieron que aunque no parta como titular porque obviamente están jugando Luisiana Edith Pau Diego Gonzales también va a ayudar muchísimo el centro valenciano todos sabemos que es una zona de riesgo propensa choques sale siria contactos la temporada emular por lo tanto yo creo que lo haga ha sabido aprovechar muy bien el mercado del paro para llevarse a un buen futbolista

Voz 17 07:11 bueno llegué ya haya jugado hay acuerdo Muñiz creo yo pongo la basta ver el paisanaje de verdad de para intentar convencer a a lo van no sé yo cuando vi a la hacían ahí me ha me parece que es positivo tener a jugadores como este tío

Voz 2 07:29 bueno de momento no oficial lo que sí es oficial que la convocatoria vuelve Pacheco que es una grandísima noticia también entra Juanpi no lo hacía desde aquel partido frente al Leganés no Carlo corrígeme si no

Voz 16 07:42 exactamente el tres de marzo fue además para más señas jugó veinte minutos nada más

Voz 2 07:45 hace ya bastantes meses en una lista de convocados el otro día jugó la Copa del Rey pero ahora vuelve la liga así que Juanpi Pacheco son las grandes novedades al margen de la entrada otros jugadores que han descansado en la Copa como Cifu Adrian Pau Torres comunista

Voz 16 07:58 es una muy buena noticia que que Juan Ramón Muñiz se ha propuesto recuperar a este futbolista que es puro talento pero que por la lesión de pubis que todos conocemos y luego en la temporada tan mala que contra el equipo pues no ha tenido digamos que opciones de poder jugar el año pasado sólo participa en quince partidos apenas ochocientos minutos francamente pues es una pena porque es un talento así se desperdicie el club lo intentó sacar por supuesto debido pero bueno ya que lo tienes ahí yo creo se puede recuperar porque no recuperar también a Miguel Torres que fue vista este la cantera digo perdón en la plantilla es bueno tratar de aprovecharlo para bien del equipo

Voz 2 08:34 es un partido con alicientes de Jesús

Voz 17 08:37 sí bueno yo creo que sí es además debemos afrontarlo así parece que ha olvidado está el Málaga recupera a jugadores importantes como Pacheco pues quizás sea importante ver a Juanpi en en competición liguera después de estreno en Copa en esta semana yo creo que el partido tiene mucho aliciente de Córdoba y está ahora mismo pues ambos puntos pero bueno esto acaba de empezar y también Muñiz merecen que ha comentado en rueda de prensa que que bueno que no es el cordobés el haberme la jornada se va mejor es cierto ha conseguido los dos partidos pues mantener un poco más sobrio al tiempo deja ahí el tiempo lo permite y no nos fastidia mucho el buena tarde mamá digital en La Rosaleda

Voz 16 09:23 es que es una muy interesante ver a un equipo que efectivamente tienen muchísimos problemas esta pretemporada ya somos lo que ha ocurrido que no podía escribir aquí es es que vino aquí a Málaga tampoco Edu Ramos se marchó al Cádiz cayó muchísimos problemas institucionales con Luis Oliver con el cambio de presidente anteriormente pero que en una afición formidable reacción formidable de hecho mañana creo que los datos son también que venir setecientos seguido por su cuenta cosa que yo creo que somos desplazamientos más grandes últimos tiempos de un equipo rival aquí en La Rosaleda no va a ser un partido fácil evidentemente Sandoval decía esta mañana bosque que que el marca los mismo Ángel Córdova o sea que realmente la diferencia está siendo obviamente pues la defensa Corbacho ha bajado diez goles y el Málaga caso solamente uno

Voz 2 10:05 lo que está claro es que el Málaga mañana tiene un partido complicado bien porque al margen de la entidad del Córdoba y de la igualdad que en Segunda División es el líder tiene que aguantar esa condición de líder ahí no del pese a un poco de la presión y además en su campo sería importantísimo ganar otra vez porque en La Rosaleda evidentemente los partidos de casa valen quizá un pelín más aunque el entrenador es verdad que luego habla de la importancia de los tres puntos en cada campo pero lo de mañana se esperan más de veinte mil personas otra vez en La Rosaleda yo creo que es otro aliciente

Voz 1185 10:35 si Enrique además hoy lo que ha dicho este respondía así no yo creo que eso discurso de Cunit porque él sabe perfectamente evidentemente es obvio que los tres puntos que fuera pero que amarrado los partidos

Voz 17 10:51 no grande dicho para para el objetivo era

Voz 1185 10:56 transformación primero evidentemente y luego el ascenso yo creo que el Málaga eche mano como ha empezado con las cuatro victorias en cuatro jornada no puede me dice el el lujos y así ahora en casa ante el Córdoba luego qué pasa vamos a ver también cómo ha evolucionado el equipo blanquiverde porque no va mejor y también vamos a ver cómo reacciona este Málaga después del tropiezo copero yo sinceramente como veo tan relajado a plantilla cuerpo técnico jugadores por la eliminación copera pues parece que se ha quitado un peso de encima supongo que porque quieren ponerlo ciento veinte conciertos de energías en ese sentido ha en la obra Cerler

Voz 16 11:40 hombre yo no creo que ningún equipo del mundo tire la Copa del Rey lo que pasa es que la sensación que dique que transmite lo que te te Jesús que parece como que da igual no caer que centrase en la Liga que era como nos da de comer Z etcétera etcétera no hombre para mi fue una decepción yo tengo muchísimas ganas de que algún día el Málaga jugó Copa o haga algo bonito es torneo el cada uno pero bueno en cualquier caso ya que ha pasado pues ha pasado Algeciras un detalle que la Copa están tirando ni el mal año Córdoba ni en ningún equipo está tirando yo no sé si la Liga la Federación no sé porque realmente a los los partidos fíjate lo hizo nueve cambios también hizo diez cambios cuando el Barcelona por ejemplo tocaba jugar contra un equipo de Segunda División B no no mandado a Messi con el Madrid el toca jugar contra un equipo de esta categoría no un mandaba al Castilla

Voz 2 12:23 claro

Voz 16 12:24 la Copa se están cargando evidentemente ya digo que es lo que tú dices Jesús esta relajación es consecuencia que no nos centramos ahora mismo la Liga de la Copa cuando ya te digo ha sido una pena la eliminación del Málaga pero bueno esto estoy convencido de que el Málaga intentó ganar ese partido seguro

Voz 2 12:39 no es eso es evidente pero una vez que el Málaga ya quedó eliminado digamos que como mal menor no porque ahora tenía otra eliminatoria ante equipos de Segunda y luego ya entraría en los equipos de Primera que no están clasificados para competiciones europeas

Voz 1185 12:51 ya pero es que mira yo te escuchen el martes escucho ahora otra y a mí ese discurso no me vale te explico por qué si al ánimo

Voz 2 13:00 eso es

Voz 1185 13:02 en septiembre no no no creo que sea lícito osea bueno tirar ninguna competición

Voz 2 13:08 no yo te lo digo por buscarle una explicación tú crees que el Málaga puede ser campeón o puede llegar a una final este Málaga el de ahora

Voz 1185 13:15 no pero lo mejor los dos próximos partidos que juegue quizás que este Málaga no pero quizá los dos próximos partidos que juegue en Copa del Rey es a mí para las obras y jugadores para cuando se tengan que jugar la tostada si tú fuera Muñiz

Voz 2 13:29 son te hubiera trastocado muchísimo a los planes el haber eliminado o no o si no hubiera pensado que te ha quitado un peso encima

Voz 1185 13:38 mientras que yo pienso que la Copa del Rey no estorba siempre tiene poco dice que a lo mejor se vende dinero que estás y eso de jugar una cosa Archive te puedes tu hermano Rubén Rodrigo otro esta te puede ser que no que no nos iba para para lo que queremos que hacen de la primera en septiembre y octubre cuando van a jugar el Málaga los partidos me por favor que no es cuando dice no es que el objetivo esta mañana el objetivo de la Copa para el Instituto para que todos los jugadores por esa razón como razón pues ganar el partido Iron Man pillos y Chano Carlos que esta gente se van a hacer foco durante el campeonato liguero o por lo menos eso parece a priori pues no aquí no nos dicha él que te más hacerlo

Voz 17 14:23 sí

Voz 1185 14:24 esta gente que va a tener menos Microsoft puedan poder seguir cogiendo ese ritmo estando a tope para para para cuando necesites

Voz 2 14:31 sí pues jugando todo juntos como lo hicieran otro ya no no grava llegara muy lejos en mira cómo se celebró

Voz 1185 14:37 pero otro Enrique eso es otro debate que porqué se pusieron a todos juntos porque hubo tanta revolución porque bueno eso otro debates que hay entiendo yo que que se tira un poco la Copa en ese sentido pues tiene veinte

Voz 2 14:50 pues por eso digo yo que al final todo a mi favor no en el discurso que te te diciendo

Voz 1185 14:55 no no pero es aquí artistas bueno tu discurso dice defendiendo que la Copa estorba o no

Voz 2 15:03 de forma que estaba tomando el Málaga tú vamos a competir la Copa de verdad en una apuesta apostamos por la Liga apostamos por la Copa pero no puede apuesta por la Liga y luego la Copa a ver si pasamos por arte de magia yo ahí es donde voy que mira que Si que que el que la competición importante en la Liga y el Málaga en las últimas bueno históricamente la Copa del Rey no ha hecho nada sí yo creo que es más mucho más importante subir a Primera División que estar con para tengo que tener o tomen otra distracción

Voz 1185 15:32 eso no lo discute nadie tener

Voz 2 15:34 nación hola hola próximas en la próxima eliminatoria te toca un Real Madrid llena el campo te sube la taquilla todo el tope salarial que tiene el Málaga pues se ampliaría en el presupuesto pero como eso no va a suceder es que al final mira hasta Mullelo dijo Te toca el Reus por poner un ejemplo el toreo o te toca el Lugo te toca un un un desplazamiento más fastidioso puede te cargas la semana

Voz 1185 15:59 bueno Enríquez o no bueno o va juegas contra el reo le da a los Juanpi a los jugadores que tiene pero Pinto y además no es un jugador que ya jugó noventa minutos estar mejor para ir siempre cuando hay una lesión o hay una necesidad para la Liga

Voz 2 16:16 bueno si al final los dos tenemos parte de razón no llegamos a ninguna parte porque Málaga se ha quedado eliminado desgraciadamente eh no no te creas que que estoy que me alegro ni mucho menos aquí lo más importante es que mañana puedan ganará Córdoba

Voz 16 16:30 efectivamente es el más importante cinco serán cinco de cinco quince puntos el equipo mujeres gran confianza porque acercarte al famoso récord de las siete victorias pero claro lo que yo digo siempre hay que ser conscientes es una cosa de que el Málaga lo mismo que tengan así te parte el seguidos sin larga puede tener baches pero dos seguidos pues la gente nerviosa y ambos casos ni están en primer ahora mismo ni estaremos un día si eso sucede esto va a ser muy largo y lo importante ser regulados fuertes en defensa mañana

Voz 2 16:58 Córdoba pero es que la semana siguiente el Málaga visita Las Palmas entonces iba a ser partido dónde te va a decir el nivel de verdad

Voz 16 17:03 lo me da que demuestra un equipo muy peligroso realmente osea que es que aquí cualquiera hasta el Córdoba que ha empezado a hacer

Voz 1185 17:10 no hubo todas las puertas porque ha tenido problemas sí

Voz 16 17:13 efectivamente aquí cualquiera te hace un reloj o sea que realmente la Segunda división es exactamente igual de ahí el mérito que ha tenido el equipo de empezar con cuatro victorias ante cuatro equipos que tiran que son una parte médica tal pero son equipos que van a quitar punto equipo gordo de categoría no olvidéis el tanto el Lugo o el Almería me van a quitar puntos el Alcorcón manita muchos puntos otros equipos no pero

Voz 2 17:36 pone complicado en estos cuatro pues

Voz 16 17:39 es un arreón eh cuidadito algunos pues en ese Lugo Alcorcón puede pegar el Tenerife te puedes pegar

Voz 1185 17:47 a ver yo yo lo que estoy convencido de que por ejemplo lo que sí tiene claro es que es clave en esto primero el viejo nosotros yo me sé sumar todo lo que está en primer lugar padre nunca ocho que te puedo evitar cualquier susto y segundo para colocarse bien la salida para cuando toque toque pelear con el objetivo de ascenso

Voz 16 18:11 hombre primer revés ha llegado ahora con las Ernesto y de Mula realmente porque habla plantilla no es muy larga en cuanto a profesionales ir que ya te has dos lesiones primero de cambio ya es un problema que te obliga más junto a Armenia buena cantera

Voz 2 18:26 lo dejamos aquí señores gracias Jesús te leo en en el desmarque lo eh

Voz 16 18:32 muchas gracias Enrique un abrazo un abrazo a los dos

Voz 2 18:35 hasta luego a las tres y treinta y nueve tenemos que escuchar enseguida Juan Ramón Muñiz conocer la lista de convocados muchas cosas nos queda de radio deportiva aquí en la Cadena SER hasta las cuatro

tres hijos veinte hay dos mañana a las seis de la tarde La Rosaleda Málaga Córdoba quinta jornada de Liga en Segunda División en la Liga un dos tres estaremos desde media hora antes de la cinco y media en la Cadena Ser en el ciento dos punto cuatro FM si también a través de las aplicaciones móviles con todo ese partido vamos a ver es el conjunto malaguista es capaz de conseguir su quinta victoria de forma consecutiva hay seguir líder invicto y además ganando todos sus partidos en Segunda División lista de convocados que la componen veinte futbolistas Mario de Jaime buenas tardes vez Enrique civil esos veinte habrá

Voz 27 22:45 dos Descartes con el la en la pasada jornada hay seis novedades con respetar partido de Copa de este martes contra el Almería hice caen Boulahrouz Andrés Prieto a picar e iban Jaime la lista completa es la siguiente Porteros Munir Yeste que despensas Diego González Luis Hernández Pau Torres Juan Car Ci U rica e Iban Rodríguez mediocentros Lacen Adrián Juanpi Ontiveros Alfred N'Diaye Pacheco e Hicham como delanteros ya Harper blanco les sub Héctor

Voz 2 23:16 esos son los veinte convocados los dos descartes por parte de Juan Ramón López Muñiz mañana en la previa del partido vuelven con respecto al partido frente al Almería lo más importante que son jugadores que que estabas lesionado o con sus lecciones como por ejemplo Pacheco que afortunadamente ya está recuperado de una lesión N'Diaye que estuvo con la selección de Senegal al margen de otro que fue erraron que fueron reservados como Munir Pau Torres Adrián fue el once inicial parece que no va a tener secretos porque lo tiene todo Muñiz para contar con Munir en la portería Cifu rica a los laterales Luis Hernández y Pau Torres como centrales por por delante Adrián y Ndiaye sea cargado eh no sabemos porqué motivo entendemos que por decisión técnica a Boulahrouz Pacheco y Ontiveros en las bandas y arriba Harper Gustavo Blanco ese podría ser o puede diferir muy poquito del que ponga Juan Ramón Muñiz mañana en el estadio de La Rosaleda vamos a escuchar al técnico a Muñiz hablando del encuentro de mañana con respecto al de la semana siguiente frente a Las Palmas no quiere distinguir ni a uno ni a otro porque entiende de Muñiz que no hay partidos ni mejores ni peores

Voz 28 24:22 no tenemos partidos mejores ni partidos peores tenemos partidos e los tres puntos del primera jornada son iguales que los de esta iban a ser iguales que los de la última eh nosotros no tenemos rivales más importantes que otros eh nosotros nuestra dedicación única y exclusivamente nuestro único objetivo a día de hoy es prepararnos para competir y combatir al Cádiz intentar superar al Córdoba es intentar superarlo el resto nos preocupa el partido la semana siguiente no me preocupa en absoluto en muchas ocasiones ese cuál es es este estos tres puntos los prepararnos bien seguir sumando no no tenemos que pensar más allá han iniciado el rivales directos honor rivales directos no sabemos para Kenny como eh nosotros lo que estamos haciendo es intentar colocarnos para llegar en marzo o en abril y decir nuestro objetivo es este hasta marzo abril no hay objetivos es objetivo ahí el objetivo de ganar al Córdoba el sábado no hay ninguno más para mí es tan importante el Córdoba como cualquier otro rival

Voz 2 25:18 bueno pues lo tiene claro Juan Ramón Muñiz y además otra partida en casa en el estadio de La Rosaleda tampoco quiere diferenciar lo de casa con los de fuera

Voz 28 25:26 tenemos la voy a nuestra afición que lo que siempre nosotros tenemos una responsabilidad pero cuando vamos fuera también tenemos la responsabilidad de los tres puntos de fuera son igual que los de casa tenemos que intentar de sumarnos a un sitio han otro ahora sabemos que en casa tenemos nuestra afición eh sabemos también que va a haber mucha dificultad para superar al rival sabemos muchas cosas que que van a estar en juego nosotros lo que queremos es hacer bien nuestro trabajo para que para conseguir los puntos para que nuestra afición Martí satisfecha con nuestro juego con nuestro trabajo para nosotros seguir fuertes una anímicamente y moralmente bueno hay muchas cosas que está en juego un partido intentaremos que todo se debían para intentar que cuando acabe el partido buenos veamos estemos todos satisfechos con lo que habíamos hecho

Voz 2 26:08 en Córdoba perdón enfrente el Córdoba el equipo Córdoba exista que va a estar arropado por aproximadamente setecientos aficionados que van a desplazarse a después del acuerdo entre los equipos andaluces con entradas a siete euros mal los que venga por su cuenta que también se esperan un montón de aficionados del Córdoba cómo ve Juan Ramón Muñiz a su rival

Voz 28 26:25 mira el Córdoba tuvo una situación particular en verano que el atrasó un poco eh su planificación eh tuvo una situación es que puntualmente a ellos no les ha beneficiado

Voz 29 26:35 empezó con dudas eh

Voz 28 26:38 lleva dos o tres partidos ya en las que es un equipo que hace goles porque es uno de los equipos que más goles hace eh empezó encajando goles pero ya no encaja goles eh Si lo visteis el último partido contra el Alcorcón ha sido un equipo serio un buen equipo con posesión con vuelos jugador les al final ahí tiene Havilland Alfaro eh Aguado Ales y tiene mucha fue mucho material impreso y muy buenos jugadores para la categoría entonces yo creo que eh ya no es el Córdoba que empezó ahora estamos hablando de un Córdoba mucho más fuerte mucho más estable con mucho más eh ritmo con mucho más empaque

Voz 2 27:18 bueno pues eso es lo que dice ser del Córdoba el entrenador Muñiz evidentemente al todo el mundo que no va a ser un chollo que a pesar de la situación de uno y de otro el Córdoba no va a ser un equipo Quique venga derrotado ya de primera ahora osea que el partido que hoy por lo tanto quiere mantener alerta a todo el mundo jugadores aficionados y en general a a todos los miembros del malaguista Juan Ramón Muñiz también habla a toro pasado ya tres días después han pasado de la eliminación de la Copa del Rey frente al Almería el pasado martes en La Rosaleda se centra en Málaga en una competición tan sólo en la Liga ya asilo B

Voz 28 27:50 estamos hablando de una competición totalmente diferente de una competición en que nuestros objetivos son muy diferentes a los que puedan tener Madrid Barcelona Atlético de Madrid en esa competición nosotros no en esa competición sabíamos cuál era nuestro objetivo en ese aspecto no ha servido porque han aprovechado los minutos Si Iggy a nosotros sirve también para analizar diferentes situaciones entonces para nosotros el objetivo de esa competición está cumplido

Voz 29 28:15 eh eh

Voz 28 28:17 la otra competición es a base de regularidad ir a veces entrenadas desde La Victoria haya veces entrenadas desde la derrota otros eso ya lo sabemos de inicio por lo tanto cuando tú sabes que una cosa te va a suceder a lo largo de la temporada pues ya la tienes la superas mucho más sencillo es sabemos que es una competición que sólo se basa en la regularidad que no se basa ni en los dos primeros partidos ni en los cinco últimos Iggy se basa de mantener una regularidad a lo largo de cuarenta y dos formada así eh con una él sabiendo que hay una igualdad tremenda por lo tanto eh sabes que en algún momento los resultados paga alternarse

Voz 2 28:52 bueno pues Juan Ramón Muñiz que lo tiene claro así que vamos a ver si si en la Liga el Madrid es capaz de mantener la racha de mantener el buen trabajo que está haciendo en todos los partidos que ha disputado hasta el momento hablando de un asunto extradeportivo el tope salarial ayer le dijimos que el Málaga era el primero o el equipo de Segunda División que más margen salarial tiene con poco más de veinticinco millones de euros en función de los gastos de los ingresos para gastarse en la plantilla en los sueldos en los traspasos seguido por Las Palmas el Deportivo Osasuna Sporting en definitiva jugadores o equipos grandes de segunda división que el Málaga con diferencia era el que mayor margen tenía esto lo analizan entrenador

Voz 28 29:30 yo no sé cuánto tenemos el tope salarial pero tuvimos problemas para escribir agente por lo tanto es que todo el tope salarial otro el gasto salarial igual no está en la plantilla igual está también en otras en otras parcelas son otras facetas son otros en otros departamentos las nosotras situaciones eh ojalá todo ese tope salarial estuviera en la plantilla actual sería una buena señal

Voz 29 29:50 porque es pero no no sucede

Voz 28 29:53 eso o no creo que suceda entonces bueno todo eso viene arrastrándose seguramente de otros gastos que ya me tienes que asumir tu pero que ya están gastados de antemano y entonces tampoco es una cosa que sea una referencia muy exacta pararlo para o sea una realidad a esa puede pues una realidad en cuanto a presupuesto seguramente no es una realidad en cuanto a plantillas

Voz 2 30:13 bueno eso lo que decía Juan Ramón Muñiz designar a escuchar la rueda de prensa íntegra lo pueden hacer a través de la Cadena Ser en SER Málaga punto es a través de la página web ahí están todas las declaraciones del técnico para terminar de escuchará al entrenador asturiano eh queremos saber su opinión sobre la incorporación de David Lombán futbolista defensa central con mucha experiencia en Primera en Segunda que la pasada temporada jugó en el Eibar y que hasta ahora se encontraba sin contrato a falta de que sea oficial la contratación de Lombán que llegó en la noche de ayer a Málaga que esta mañana ha pasado el reconocimiento médico Ésta es la opinión de su entrenador

Voz 28 30:45 al final lo que hablamos de durante estas jornadas anteriores semanas atrás en la liga es muy larga ahi tenemos que intentar que la plantilla está lo más compensada posible no en esa situación pues teníamos tres futbolistas de primer equipo un futbolista de equipo filial eh que estaba participando y que está participando con nosotros en entrenamientos y en el partido de Copa también lo hizo entonces eh lo que intentamos escuadra esa situación dentro no de el mercado estaba esa oportunidad de Bynum Banque como tú bien dices es un jugador con mucha experiencia

Voz 2 31:15 ya

Voz 28 31:16 ese es un buen jugador yo creo que no pueda aportar e mucho y el viene un poco a a intentar ayudarnos a conseguir los objetivos y al final eh durante toda la temporada va a haber muchas situaciones en los que tengamos que utilizar a toda la plantilla siempre lo venimos comentando que

Voz 2 31:35 bueno pues esa es la última hora del Málaga Club de Fútbol a la espera de la confirmación del fichaje de Lombán mañana el partido a las seis de la tarde Málaga Córdoba La Rosaleda por ahí estaremos para contarlo en la SER

SER Deportivos

Voz 2 35:24 en baloncesto el Unicaja no puedo con el Olympiacos en el primer partido del Costa del Sol celebrado ayer en Benalmádena perdía setenta y siete a noventa y cuatro pero fue un partido bastante entretenido que tuvo lugar en Benalmádena concretamente en el Polideportivo de Arroyo de miel jugaran los desde los chavales que están haciendo la pretemporada con el equipo también se pudieron ver a los del año pasado que están todavía en Málaga más los nuevos Will Tier aquí también Rovers eh Brian Roberts que anotó en cuatro puntos y fue el máximo anotador eh está los internacionales o participando ya con su selección así a punto de hacerlo como la selección española que va a jugar esta tarde a las seis en Kiev frente a Ucrania con los jugadores del Unicaja Alberto Díaz también Jaime Fernández pero tenemos para escuchar Mario al entrenador Luis Casimiro a ver qué le pareció el partido ayer

Voz 34 36:09 sí efectivamente Olympiacos que aumentó bastantes Enrique en Benalmádena en donde los jugadores júniors tuvieron su protagonismo el entrenador Luis Casimiro atendió a los medios unos minutitos antes después de la finalización del choque el entrenador cajista destacó que a pesar de contar con sólo seis jugadores de la primera plantilla contando a Morgan estima la plantilla dio la cara

Voz 35 36:28 pues positiva o positiva porque creo que hemos estado dando muy buen nivel tres cuartos jugando muy bien los chicos dando la cara para tres días que han trabajado con el primer equipo puesto a sus asimilando mucho los conceptos creo que cuando nos ha llegado el cansancio sobre todo los jugadores importantes del primer equipo más a los chicos y esas cosas nos ha costado más jugar el último cuarto y también la defensa que ha hecho en ese momento Olympiacos no porque no hay que olvidar que Davis lata ha doblado al acabarlo que directo se ha negado bueno yo creo que se empleaba a fondo y al final la diferencia ha sido la que es pero para estar satisfecho contento sobre todo con treinta minutos

Voz 2 37:14 eso es lo que decía Luis Casimiro que estaba el hombre contento por lo menos con el trabajo que estaba haciendo su equipo evidentemente Nawal el resultado pero ahora mismo lo de menos

Voz 34 37:23 sí también señaló unido al que la plantilla dio la cara Enrique señor lo también la actitud de todos estos júnior durante el partido

Voz 35 37:31 bueno yo creo que se puede sacar las conclusiones de creo que el equipo tiene muy buena ética de trabajo que tiene grandísima actitud y eso yo creo que seguiré eh si no hubiésemos dado la cara decir que nos valía para algo pues no tiene sentido y si hemos dado la cara pues tampoco lo voy a decir porque no tiene ningún sentido ya que que no es muy bueno ya hemos hecho yo creo que un gran esfuerzo reforzando a los júnior porque hemos reforzado con cuatro

Voz 2 37:58 primer encuentro de Costa del Sol pendientes también del partido entre España ir Ucrania esta tarde en Kiev a partir de las seis de la tarde también mal jugar otros internacionales que tiene el equipo malagueño esta tarde el Costa del Sol a las ocho de la tarde segundo partido Real Madrid Olympiacos en Manilva y mañana en el Pabellón Carlos Cabezas de Marbella Unicaja Real Madrid también a las ocho de la tarde en Hoy entrada ya para ningún partido tenemos segunda B

Voz 34 38:20 sí tercera Enrique vamos primero tengan la segunda B el primero el Atlético Malagueño que jugará con el la Real Balompédica Linense este sábado a las seis de la tarde y el Marbella hará lo propio con el Sevilla Atlético también en sábado pero a las ocho de la tarde ya en cuanto a la tercera pues Todorov partido van a hacer mañana así que y bueno se podrán ver todos el Vélez San Pedro que es el sábado a las doce de la mañana Atarfe juventud Torremolinos también estaba de las doce Alhaurino Loja a las doce y cuarto Rincón Jaén a las seis de la tarde Martos Antequera también a las seis de la tarde Huétor Tahar Alhaurín de la Torre a las siete de la tarde Torredonjimeno el palo a las siete de la tarde

Voz 2 38:59 esas son los horarios de los partidos en las diferentes categorías del fútbol hay otras cosilla no

Voz 27 39:05 si empezamos con la golpista malagueña Azahara Muñoz que finalizó la jornada de ayer del Hevia en Champions y en Francia entre Gemma cuarta posición a falta de tres jornada ACB de hoy Muñoz apunta superar el corte que se produzca hoy viernes y también tenemos que hablar a Enrique a D'Alessandro de habido Beach que accedió a los cuartos de final del torneo challenger este fin en Polonia al derrotar a Sergio Gutiérrez en dos sets por siete cinco siete seis David enfrentará hoy a las cuatro y media hora tarde al Cristo italiano Gianluigi Quincy buscando un puesto en las semifinales del torneo polaco