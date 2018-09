SER Deportivos Málaga (20/09/2018)

Voz 1 00:00 trece veinte y yo estamos aquí con todos ustedes para contarle la información deportiva de mala

Voz 1259 00:22 sí provincia hay que hablarle del entrenamiento del Málaga que Juan Carlos bueno pues está en tratamiento quince de rodilla Chan pues trabaja progresivamente podría podría estar para el partido del domingo seis de la tarde con todas las palmas en el Estadio de Gran Canaria recuerden desde las cinco y media ciento dos punto cuatro dispositivos móviles también en SER Málaga punto es Las Palmas que no va a tener a Mantovani el que fuera jugador del Leganés central argentino expeditivo fuerte agresivo o no va a estar en el once inicial porque ha sufrido una rotura fibrilar está a la espera Las Palmas

Voz 1 00:57 de Ruiz Galardón la red de Ruiz Galarreta a ver qué pasa con este jugador porque fue sancionado por el Comité de Competición con un partido ha presentado recurso al cómo

Voz 1259 01:08 la apelación para ver si le quitan el partido de de sanción Ike según nos dice nuestro compañero de Radio Las Palmas que va a haber aproximadamente veinticinco mil aficionados en el estadio de Gran Canaria bueno sexta jornada sexta jornada y Las Palmas es como si fuera una grandísima Final Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 2 01:27 hola buenas tardes

Voz 1259 01:29 bueno el equipo por lo que ha visto un poquito del entrenamiento ahora vamos con un protagonista al Málaga que con el que hemos estado se hemos ido a La Rosaleda y hemos estado con él

Voz 2 01:40 yo te digo que jugarán a no si ya ha realizado la primera parte del entrenamiento lo ha hecho con normalidad lo que pasa es que tiene una distensión y por precaución el cuerpo técnico y médico no quieren forzarlo pero estamos a jueves yo creo que mañana entrenará normal y entrará en Asia la de convocado siempre cuando a Juan Ramón Muñiz lo estima oportuno no así los jugadores ya de mayor duración como es el caso de Renato el futbolista portugués que no termina de recuperarse Juan Carlos que era lo que tú decías anteriormente Gustavo Blanco que ha empezado muy fuerte Moragues la primera jornada la segunda jornada pues había a preguntas entre los aficionados y evidentemente el futbolista sin se sin convertirse en un gran goleador porque la cifra de goles tampoco fue demasiado espectacular en cinco partidos dos goles no está ni mucho menos mal pero pero sí brilla más por su trabajo de espaldas y por su trabajo que está haciendo en conjunto

Voz 3 02:30 Gustavo Blanco buenas tardes buenas tardes cómo te va bien todo bien bien si se montó llevas en Málaga

Voz 4 02:38 y más o menos mes un poquito más que hombres

Voz 3 02:41 qué tal qué te ha parecido no o bien veracidad

Voz 4 02:43 eh recular y la gente también muy feliz te he

Voz 3 02:51 estar aquí estar aquí ha hablado a alguien antes de Málaga del malo

Voz 4 02:56 sí sí bueno te de Argentina siempre lo seguía el Málaga como otros clubes también de España te es muy similar a la gente a los argentino así que he el es es somos muy similar digamos

Voz 3 03:16 sé que cuando estamos en Argentina veía los partidos del Málaga pero no en donde Viriato miraba a todos los partidos

Voz 4 03:23 España se entiende incluyendo eh

Voz 3 03:28 lo del Málaga digamos es bueno como como fue tu carrera futbolística donde te formas Chess

Voz 4 03:34 bueno en Argentina en Arsenal grande ahí en primera división jugué pues pase a deportivo en los que que es una segunda división ahí en Argentina después fui a la allí de de Rusia después fui a Marruecos Marruecos pues Suecia fue Ucrania es pues España aquí

Voz 3 03:57 el Shakhtar no claro exacto

Voz 1259 03:59 tú lo hiciste consiste con alguien allí conocido

Voz 4 04:03 inmersa hasta Fred que ahora está en Manchester United Tyson que es el de la selección email limar los bueno hay muchos jugadores bueno ahí

Voz 3 04:13 sí sí yo lo del Málaga

Voz 4 04:16 porque me agentes este español bueno de opinión contacto aquí así que he por motivo Ése fue no

SER Deportivos Málaga

Voz 3 04:30 de segundo entrenador si se acuerda aquello

Voz 4 04:33 sí sí sí yo me acuerdo pero pero de momento que eres

Voz 5 04:37 ah y yo estaba y no son estaba

Voz 4 04:41 pero estaba al otro lado estaba yo

Voz 3 04:44 bueno que te conocía Muñiz te conocía te conocía perfectamente si se está cedido no sí si un año préstamos hay opción de compra por parte del Málaga si hay opción de compra cuánto dinero muchos si no lo sea es es bueno esto acaba de empezar son cinco jornadas te gusta

Voz 1259 05:03 voy a continuar porque tú no eres jugador de Segunda división se ha demostrado perfectamente la gente lo dice tú eres jugador de Primera jugador de de quilates

Voz 4 05:12 bueno y estoy muy contento por el escuchar eso digamos

Voz 1259 05:19 pero tú crees o no se te queda pequeña la segunda

Voz 4 05:23 no entendemos nosotros lo estamos y somos un equipo que que venimos y a trabajar mucho oírte es

Voz 3 05:35 nada no sé

Voz 1259 05:37 ETA sorprendido de del Málaga del club

Voz 4 05:41 no se a verde

Voz 3 05:43 tenemos un grupo muy unido nosotros eso me sorprendió aviso muy importante para un grupo un equipo iban algún compañero que haya dicho que Bono es no todos todos todos hacer la verdad que todos son buenos compañeros

Voz 1259 05:56 si no hay ninguno que diga juegue calidad técnica tiene bueno

Voz 3 05:59 los pases que da a alguno detalle maravillado

Voz 4 06:05 no no porque es si te digo una entonces necesito sirve do Trey porque que buenos jugadores bueno

Voz 3 06:13 con buenas cualidades calidades también contiene echó más migas con Munir como es decir que según portero eh sí sí sí la parada que hizo contra el Almería

Voz 4 06:25 sí sí sí te Thatcher la mano a la cabeza diciendo

Voz 3 06:28 madre mía no lo que ha sacado la

Voz 1259 06:31 el con y que lo que sueles hacer en en tu en tu vida habitual en tu día en un día normal y corriente

Voz 4 06:39 bueno me gusta descansar me gusta estar mi tiempo libre jugando a la play he bueno como me están Argentina siempre es buena amiga estamento donde en Argentina así que nada

Voz 3 06:56 o sea que vive solo claro sí sí sí vivo sólo por donde centro Tasio fuera la provincia como Torremolinos por Torremolinos si bien eso Málaga pasea mucho te gusta te gusta a la ciudad

Voz 4 07:08 sí sí sí sí me gusta mucho el mar mar me gusta la comida si de lo que me gusta es el pescado

Voz 3 07:17 igual los espetos sí sí sí

Voz 4 07:20 bien bien bien si ahí hay gente

Voz 3 07:22 de muy culinaria dentro del Vestuario e sí que sabe que sale bastante quieres tu ídolo futbolístico Maradona

Voz 5 07:31 imponiendo como ídolo único no tengo pero son muchos jugadores que por ejemplo Martín Palermo Ronaldo de

Voz 4 07:42 eh Inside todos delantero eh

Voz 3 07:48 a nivel digamos en quién te has fijado más para hacer esos movimientos que hace jugar de espaldas a la portería abrir todas las bandas e prolongara a al compañero todo esto de quién la ha tenido

Voz 4 08:01 sí bueno bueno como miro muchos los partido yo he como sea más me fijo en lo delantero en lo que hacen pero sí te digo uno en particular de entender es es incorrecto íbamos porque porque que en realidad miró todo los delanteros ha dado

Voz 6 08:27 la lista de jugadores antiguo e vieja escuela que te gustan a Gustavo

Voz 4 08:30 sí sí sí

Voz 6 08:33 ha cambiado mucho el fútbol ahora quizá para para un poco peor de de modo de acuerdo a los tuyos futbolísticos si puede se puede se puede ser

Voz 7 08:43 Y Messi que

Voz 4 08:45 sí bueno Messi es algo diferente a la a

Voz 3 08:52 a las labores y a lo normal no sé si diferente a todos digamos esto es el otro el partido con el PSV sí sí sí te por eso no no bien bien estas cosas que has

Voz 1259 09:03 al final no oye qué pasa que la selección argentina y siempre se

Voz 3 09:06 nada que no gana oí cómo es el fútbol allí en vuestro país que no sé qué

Voz 5 09:12 como no sé cómo como como algo

Voz 3 09:15 no sé de la vida de de de los argentinos que que es algo más no el fútbol para vosotros

Voz 4 09:20 si algo pasa ahí has eso Argentina algo pasa

Voz 5 09:25 pero pero eh yo

Voz 3 09:28 le tengo fe al equipo ahora tengo fe así

Voz 4 09:30 qué

Voz 3 09:32 esperemos que en el próximo año podamos conseguir algo ha llegado a ser internacional nodo nunca en ninguna categoría ninguna categoría pues ya verás ahora cuando ya te están viendo allí en Argentina seguro que alguno algún seleccionador va a tirar desde ahora quién está Scaloni me parece no sí sí sí tú sabes que que jugó en el Depor

Voz 4 09:54 amenaza no sabía no sabía escribir esto

Voz 3 09:56 el mejor Deportivo La Coruña cuando jugó Champions todo esto un montón de años no sabía ese dato y aquí en España

Voz 1259 10:04 qué jugadores españoles te gustan

Voz 3 10:07 me gusta disco mucho tú sabes que malagueño sí sí sí dejó Málaga está disco

Voz 4 10:12 Benzema también me gusta la delantero bueno

Voz 1259 10:18 bueno y qué nos puedes contar de este Málaga es a cinco Victoria va todo encarrilado pero queda queda muchísimo quedan treinta y siete jornadas porque la Segunda es muy muy larga

Voz 4 10:28 qué queréis que puede saber homenaje y tenemos que estar pensando en el partido siguiente no pensamos en en el otro partido digamos en el dos partidos mando pensamos sino pensando en el partido siguiente que tenemos los tres puntos así que esto es paso a paso es muy largo pero pero esto es así el domingo tenéis

Voz 3 10:53 una reválida controlada a la Unión Deportiva Las Palmas segundo clasificado

Voz 7 10:57 tengo muy muy buen equipo

Voz 4 10:59 sí sí sí es un buen equipo como lo son todos esperemos conseguir los tres puntos el ahora el fin de semana que viene que os han dicho

Voz 3 11:08 pero el entrenador Muñiz de este partido de Las Palmas os ha hablado algo ya

Voz 4 11:13 no no no no todavía nada específico nada todavía

Voz 3 11:17 cuéntanos un poquito con mucho allí las jugadas de estrategia por ejemplo la del otro día la del primer gol a saque de banda de Luis Hernández toque de cabeza Gustavo Blanco toque de cabeza preciso de Adriano

Voz 4 11:28 si siendo adiós justo en la jugada es el que en la semana la practicamos es justo y bueno en de de no salió digamos

Voz 3 11:38 es muy pesado Muñiz con con estas acciones y su cuerpo técnico

Voz 4 11:43 no no no en qué sentido decir

Voz 1259 11:46 pesado que que que que que entrenar hay mucho que la repetir un montón de veces que incide mucho

Voz 3 11:51 en esas jugadas no no no

Voz 4 11:55 cuando lo hacemos otro el modo cómo cómo te puedes ir muy bien corta y lo hacemos bien para ya porque si si le metemos muchas repeticiones tienes ese como como muy cazador

Voz 3 12:12 Muñiz que te ha aparecido como entrenador

Voz 4 12:16 muy pensativo muy trabajadora y me gusta su forma ser ese buen técnico digamos

Voz 1425 12:24 ya

Voz 8 12:25 bueno bueno saber Enrique sí bueno le queda

Voz 6 12:27 preguntar sobre todo por haber sido elegido mejor jugador del partido ante el Córdoba por parte de los aficionados un delantero que no ha marcado un gol en ese partido es significativo eso no por el trabajo y por por el reconocimiento que tienen los aficionados sentí

Voz 4 12:42 sí bueno le agradezco mucho aficionado a la gente por elegir me pero pero de mi parte es es el Lauro todo el equipo

Voz 6 12:52 al final los delanteros se miden por lo goles en tu caso por el trabajo porque juega de espaldas a la portería no no es un trabajo habitual que se ve en el fútbol moderno como hablábamos anteriormente que es lo que te pide Muñiz ahí

Voz 4 13:06 que iba a espaldas de que la obra Pablo costado sí que me meto el área yo

Voz 6 13:11 sabes que me borde digan un lado Ontiveros Harper hay garantía eh sí sí sí sí por sus de temo buenos jugadores bueno ahora el Málaga mejor defensa contra el mejor ataque de la Liga vaya partido que tenemos primer gran partido de la temporada si puede hacer eso esperen está preparado no sí sí sí leer

Voz 3 13:32 muy bien gustado pues ha sido un placer tenerte aquí te dejamos bendecido que tengas muchísima suerte de verdad

Voz 1259 13:39 que que el Málaga Hacienda que tú te salgas que te llame Argentina porque te gustaría jugar con Argentina no

Voz 3 13:46 si no tienes otro pensáramos no tiene eso

Voz 4 13:49 el año para mí no tienes otro pensamiento no Argentina solamente solo no

Voz 7 13:55 eso está bien

Voz 3 13:57 es lo que podemos transmitirte

Voz 1259 14:00 ya saben la afición oye te está sorprendido la afición en Segunda División que que que llene casi el estalló que haya tanta gente que de esa manera

Voz 4 14:08 sí sí sí sí eso fue eso que que llega cada Ésa fue una de las cosas que me sorprendió

Voz 3 14:18 va contra tus amiguetes a tus colegas

Voz 4 14:20 sí sí sí he dicho nada me dicen que sí que España dice así me dice que se juega

Voz 3 14:27 a Argentina tampoco va mal en eso eh

Voz 4 14:30 la gente ya habían

Voz 3 14:33 bueno esto he visto hace poco un vídeo de me parecen partir desde esta madrugada de Boca Juniors allí la Bombonera bueno increíble no se contra quién era pero impresionante los prolegómenos como cantaba la la hinchada de de boca de Kiki Puerto allí

Voz 4 14:49 escuetamente llevó caso eh

Voz 3 14:52 el de boca si bien bien bien bien has ido allí al campo no

Voz 4 14:56 sí sí he jugado y he jugado

Voz 3 14:58 jugado como es eso que hay que ese sienten nada juvenil que se siente se siente

Voz 4 15:05 algo lo y la verdad es que hay mucha gente siempre cantan tener eso es impresionante

Voz 6 15:12 es verdad que se mueve el campo que siempre es que la grada se balancea sí sí sí sí eso es verdad en serio si es verdad esto

Voz 3 15:20 muy bien Gustavo pues ha sido un placer que que tenga muchísima suerte de verdad mucha gravedad se compromete es si el mal

Voz 1259 15:27 hacienda a primera división a quedar Takeshi paga al Málaga

Voz 4 15:30 no bueno eso depende de mi familia también no sé si eso te puedo decir nada ahora porque porque no lo sé

Voz 3 15:40 tu padre tu madre si son los que mandan claro claro claro bueno eso está bien eso no te fallan seguro que no sé muy bien Gustavo no temo lo estamos más muchísimas gracias fuerte abrazo bares un abrazo adiós adiós

Voz 1259 20:27 tres y cuarenta mañana sobre las cinco de la tarde en el Pabellón de Los Guindos en las pistas exteriores se celebrará la IV Jornada convivencia dije Málaga Fundación Andrés Olivares que van a disputar todos los equipo del que lo guindo van a disputar distintos partidos para recaudar fondos para la fundación

Voz 3 20:46 una Andrés Olivares que lucha contra el cáncer infantil Andrés Olivares presión

Voz 23 20:51 está la Fundación buenas tardes muy buenas tardes que es la cuarta jornada

Voz 24 20:56 la cuarto año consecutivo el tiempo que pasa

Voz 1259 21:00 tanto y tanto que pasa bueno como ocurrió esto

Voz 24 21:04 bueno pues se les ocurrió porque uno de los entrenadores de de uno de los equipos de de la Escuela de los cientos pues pasó por lo mismo que yo pasé tuvo un hijo malito ayer en el hospital y bueno al final en el que se se marchó al cielo bueno pues cuando ya pasó todo su proceso de duelo y demás pues un día sonó el teléfono y me llamo Andrés tiene de soy Nacho Andrés y tal el papá de Alejandro y que soy entrenador de ir a hablar bajo la dirección con la junta directiva ya hemos pensado hemos pensado hemos pensado fíjate de tanto pensar pensar pensar dónde hemos llegado ya se inició a ver algo también pueden por muy bonita porque es bueno que haya padres madres a familias niños que pasan por la situación que hemos pasado y después sean capaces de bueno es seguir andando en esta vida Hay hacer cosas para que los que todavía están pues sigan estando lo más posible me dio una alegría por supuesto que me tiré a la piscina aunque no se termina agua no tenía agua entonces pero me da igual pero yo voy espera hacerlo

Voz 23 22:14 agua tiene Andrés agua agua mucha agua tiene bueno aparte de los partidos por cierto a participar porque sinceramente le uno de los equipos debes que Málaga te allí estará bueno va a haber muchas actividades para que la gente se lo pase bien en esta Alfonso aproximadamente cuatro-cinco hora no que va que va dura de convivencia

Voz 24 22:32 sí bueno desde hace cinco de la tarde hasta las diez de la noche clásicas y que seguro que vamos a hacer bueno el formato de la todos los años los setecientos cincuenta niños que ese tercer tenga distintas categorías a participar a nivel deportivo en toda la familia no acompaña bueno con una barra solidaria va a acercar la Legión quinientos uno hacernos una una pequeña visita a Venus sorteo de infinidad de regalos de cosa de la idea de bueno pues una una tarde familiar porque al fin y al cabo lo que más me gusta es que la familiar instantes en familias algo que me parece que últimamente no sé

Voz 23 23:08 está fácil vamos olvidando que lo que pasa por allí el que quiera

Voz 24 23:14 el que quiera que este es un evento abierto a Málaga entera si las puertas están abiertas el coste es cero pueden participar vamos a tener un pequeño están de la Fundación para para bueno informar de lo que hacemos de lo que nacemos merchandising etcétera etcétera

Voz 25 23:30 muy bien Andrés aquí podemos

Voz 23 23:33 ayudar con esto es que

Voz 1259 23:35 una muchísima gente que vaya mañana

Voz 23 23:38 ahora ya al pabellón Los Guindos a los artistas estelares

Voz 24 23:41 sí

Voz 23 23:42 muchísimas gracias de verdad de verdad muchas gracias por todo el te Fabra gracias pero gracias a Dios Tracy cuarenta y cuatro minutos vamos con el fútbol con más cosas en los habían quedado por ejemplo

Voz 1259 23:54 Jornada nueve jornada diez ya hay día viernes doce octubre jornada nueve Málaga Albacete cuatro de la tarde de La Rosaleda

Voz 7 24:03 día de la Hispanidad Virgen del Pilar

Voz 2 24:07 cuatro de la tarde fiesta casi nada hundía propio país a los montes a la venta para apurar el verano no

Voz 3 24:13 o chiringuito otros imponían la jornada

Voz 1259 24:16 décima Viernes diecinueve de octubre Elche Málaga en el Martínez Valero nueve de la noche nada ha hablado hoy a Adrián que ha dicho

Voz 2 24:26 bueno Adrián eso futbolistas reconvertido con respecto al de la pasada temporada reconoció que lo pasó muy mal evidentemente es otro jugador y además es uno de los pesos pesados del vestuario lo que tiene claro Adriá es que no se sale del discurso que reina entre los compañeros

Voz 3 24:40 el mensaje de de tranquilo

Voz 2 24:43 edad mensaje de calma de cautela porque evidentemente de momento hermana gana conseguido nada y ahora mismo está preparando considera un encuentro muy importante pero no deja de ser solo un parte

Voz 1425 24:53 bien semana larga ha habido mucha mucha carga de trabajo inaugura bien preparando un poco un partido pues hombre pues sí como todos importante al final es verdad que quedan muchas jornadas pero bueno nos enfrentamos a un rival que que por ahora los dos estamos en en lo más alto de la tabla y supongo que que bueno que querrán sacar puntos contra contra nosotros no que éramos un poco desplegados de ellos y nosotros pues pues lo vimos lo mismo sabemos que vamos a a un campo complicado tienen muy buena plantilla intentábamos como siempre a jugar nuestras armas intentar estará en la línea de trabajo que hoy iremos haciendo durante toda la Liga y bueno seguramente encontremos algo positivo

Voz 2 25:46 bueno habla Adrián González de la línea que está marcando el equipo es que al margen de los resultados el otro día frente al Córdoba incluso el anterior se pudo ver como el equipo va en línea ascendente

Voz 1425 25:57 bueno pues como dices tú no un poco lo mismo que se ve desde fuera somos conscientes de de que acaba de empezar y que tenemos que seguir mejorando cosas esto no se para el final llega en la jornada cuarenta y dos a pesar de que estamos ganando y consiguiendo resultados positivos el equipo tiene claro que tiene que seguir mejorando en en facetas de del juego para hacernos obviamente un un equipo más completo irá ahí poder encontrar una regularidad que no mantenga lo más lo más arriba posible durante toda durante toda la Liga entonces bueno un poco eh con lo que tu dices no creo que el equipo cada jornada va creciendo me parece que que este fin de semana en olvidarnos lleva una oportunidad muy buena contra una gran plantilla para para pues eso seguir seguir dando pasos a hacia adelante y seguir creciendo como como equipo

Voz 3 26:55 lo está haciendo bien Adrián eh ahí en ese lugar en el medio centro junto con Alfred N'Diaye

Voz 1259 27:02 mañana nueva sesión de trabajo el equipo no se va a estar el sábado vía Sevilla Las Palmas lo vuelve el domingo nuevo nos vuelven lunes perdón

Voz 2 27:10 ha dado un síncope el avión llegan a Málaga más o menos a las cuatro y veinte de la tarde al vuelo vuelo regular Casintra

Voz 1259 27:18 bueno para terminar con el mundo el fútbol sea Luqueño Marbella Grupo IV segunda división B domingo sí sí media malagueños Granada también segunda División B domingo diecisiete en el campo de la Federación y Málaga femenino Petit Domingo Campo de la Federación domingo tres de la tarde televisado por tres y cuarenta y siete vamos con baloncesto

Voz 11 27:38 como en Andalucía mañana se va a conocer qué más en el rival el Betis o el Granada ahora mismo

Voz 1259 27:44 la pequeña ventaja el el Betis las entradas para la Copa de Andalucía a la venta pabellón el limón tres Euro la entrada el partió el domingo doce del mediodía televisado por Canal Sur además bueno el equipo al completo ya sea además con los Juan

Voz 2 27:58 los fichajes que lo van a poder ver una vez más los aficionados bueno una vez que es el primer partido en los primeros partidos de la provincia desgraciadamente no sirvió de nada a nivel deportivo ni tampoco de imagen al equipo malagueño la cosa en el Torneo Costa del Sol que desgraciadamente este año no ha sido lo que se esperaba y por lo tanto Jaime Fernández también estará estará Will Tier estará Rovers que son jugadores que han llegado esta temporada así que Jaime ileso que de momento no ha pisado un parque de la provincia lo van a poder hacer así que yo creo que es el principal aliciente al margen de conseguir la Copa de Andalucía por parte del Unicaja y el resto de los jugadores que ya estaban el año pasado está toda la plantilla pero que no haya ninguna edición que estén todos para el viernes veintiocho cuando empiece la Liga

Voz 1259 28:40 la ACB que comienza dentro un par de viernes para el Unicaja nueve y media de la noche contra el Valencia Basket aquí en el Martín Carpena cambio de reglas cambie la violación de ocho segundos al pasar campo actualización de tiempo muertos y los entrenadores que podrán también visionar lo que él

Voz 8 28:58 el están Ripley ese famoso no lo podrán visionar ellos pero

Voz 2 29:03 que se ha puesto de moda ahora el fútbol el bar del baloncesto pero que llevaba bastante tiempo implantado en este deporte lo que está claro es que ahora en cualquier momento se puede parar el partido Iber para identificar a algunos integrantes de alguna pelea pues si hay alguna falta antideportiva porque hay una canasta inválida que tienen que conceder un tapón ilegal

Voz 10 29:21 en definitiva todos a criterio de los árbitros tres y cincuenta

Voz 1259 29:25 vamos con nuestro preparador físico que retorna retorna otra vez de nuevo tema la vuelta al cole que integrado que Galway

Voz 3 33:36 Salinas amigo buenas tardes

Voz 29 33:38 buenas tardes bienvenido otra tramo del pueblo

Voz 23 33:41 muchas gracias muchas gracias de nuevo como nosotros con la selección y tú estás cosas no

Voz 30 33:46 bueno nada escribió otra experiencia maravillosa que pues nada dirigiendo este grupo de jugadores

Voz 23 33:53 al tema que es lo que nos importa la vuelta al cole

Voz 1259 33:55 porque ese dice que el verano es como una navaja de doble filo

Voz 30 33:59 bueno pues curioso no porque todas las intenciones antes del verano actividad física hay cuidarse ir al revés pues también pues pasa todo lo contrario no que al final pues son el objetivo inicial pues cambiar totalmente Is y nos hace nada no entonces pues pues muy típico decir eso no qué bien te puedo ayudar a hacer deporte qué bien te puede ayudar pues además a nosotras absolutamente nada y luego cuando vienen las prisas no que todos los años hablado

Voz 1259 34:31 entonces imagino que lo importante en la continuidad

Voz 3 34:34 no

Voz 30 34:34 claro claro es el uno del objetivo

Voz 31 34:37 lo del programa no o no

Voz 30 34:40 a hacer consciente a la gente de que de que el deporte a la actividad física es algo continuo que no hay que no debe de haber no debería de haber parón eh por eso motivadas por las estaciones no sino que en verano aunque sea un periodo vacacional pues a lo mejor hay que aprovecharlo precisamente pues para hacer lo que no sé quién es el tiempo que no se tiene en invierno pero bueno así son nada

Voz 1259 35:02 de todas formas cómo debería ser la incorporación a la actividad física después del deporte

Voz 30 35:08 bueno pues toda la verdad es una pregunta yo creo que es la aquel que es la clave no

Voz 32 35:13 es el incluido pues todo el mundo no luego ya sí

Voz 30 35:18 no han hecho los deberes no en este programa que se llama la vuelta al cole no sino ha hecho el trabajo bueno pues quiere tener prisa lo tienes prisa por ponerte porque el poner en forma a ver los kilo por poner a dieta entonces pues como siempre en este programa pues sobre todo pues

Voz 32 35:36 de una manera vamos a llamarle armónica

Voz 30 35:39 poco a poco sin querer sin suprimir nada radicalmente sino o con un periodo de de progresión dándole continuidad al ejercicio físico

Voz 1259 35:50 recomendarías alguna actividad física en especial

Voz 31 35:53 sí sí la verdad es que

Voz 30 35:56 sobre todo recomendaría a hacer deporte en general pero pero por recomendar efectivamente teniendo en cuenta que vivimos quemada recomendaría lo que es como hemos hecho varios programas sobre los beneficios del andar era montar en bicicleta aprovechar pues lo lo que no parará nuestra tierra no antes de meternos en en un gimnasio que lo veo muy bien pero que eso a lo mejor lo más productivo hacerlo pues cuando llega llega el mal tiempo no

Voz 23 36:23 pero pero siempre soy yo

Voz 30 36:26 según partidarios de lo que es el andar incluso por encima de de correr no

Voz 1259 36:31 que se deberían de mantener la misma norma de hidratación ahora que en verano

Voz 30 36:36 efectivamente es otra pregunta que no suele hacer mucho la gente ir la hidratación indiscutiblemente depende de el de la temperatura externa que hay pero el cuerpo siempre genera calor por lo tanto la disertación es aconsejable o muy aconsejable también en este periodo bueno que va a ser otoñal pero aquí en Málaga ahora mismo pues las temperaturas no corresponden a lo que sería en otro tipo sino en otros países nómada más más fríos por lo tanto ahora mismo hay que seguir con las mismas normas de hidratación incluso

Voz 23 37:11 bueno insistir en dieron cada acción

Voz 30 37:13 en el cuerpo genera calor ese calor pues hay que hay que pararlo con una con una buena hidratación

Voz 1259 37:20 la en esta vuelta al cole deporte indoor o fuera

Voz 30 37:24 bueno pues yo siempre hago menos veces como repetido en la anterior una de las preguntas yo siempre en Málaga apostaría por el por el lindos no porque el sol es maravilloso oí todo lo que se pueda hacer fuera de un sitio cerrado a mí personalmente me gusta no pero bueno pero si no hay otra opción ya gente que que que que se encuentran muy bien organizado en un gimnasio en masa la del himno pues pues pues adelante traer yo soy partidario que al aire libre la autor por supuesto

Voz 1259 38:01 la dieta después del verano algo especial

Voz 31 38:04 pues sí como venimos diciendo

Voz 30 38:11 vamos a hacer es la la táctica de la balanza no si se ha consumido un exceso es de grasa dijo indiscutiblemente pues pues empezara a suprimirla por empezar a a hacer más comidas a lo largo del día un poquito coger tener un orden pero lo más importante es tener siempre hábito y es correcto durante durante todo el año aunque llegar el periodo vacacional y a todos nos pasa no que que no quisiéramos ver algunas cosas

Voz 1259 38:40 independientemente de la época del año lo importante siempre respetar el binomio deporte alimentación eso sí

Voz 30 38:45 eso sí esa sí eso la verdad que ha creo que es un ahora mismo se está insistiendo mucho incluso más que alimentación actividad física con a con con alimentación intentar mantenerlo mantenerlo porque bueno pues bueno que la única manera que tienes de respetar un poquito la norma saludables que hoy en día pues no no tienen discusión que ponerte mover hasta una edad tardía con un cuerpo sano oí la alimentación ahí tiene mucho que ver con el deporte pues no digamos

Voz 23 39:23 muy bien Enrique aquí lo dejamos fantástico porque me viene un montón de preguntas de gente que te estará bueno sí pero tanto que aconsejen sí

Voz 30 39:32 el efectivamente siempre saca vemos ahí todo el año afortunada

Voz 1259 39:36 muy bien gracias

Voz 23 39:38 venga un abrazo hasta luego que son las cuatro que luego más deporte a las ocho y media y a las nueve menos diez y a las once y media en la que