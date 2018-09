SER Deportivos Málaga (21/09/2018)

Voz 1610 00:00 a las tres y veinte por aquí estamos estancados deporte provincia hasta las cuatro en punto de la tarde a las puertas del primer gran partido de la temporada el domingo a las seis de la tarde en el Estadio de Gran Canaria Unión Deportiva Las Palmas Málaga primero contra segundo gran partido que tenemos por delante lo contaremos en la Cadena SER Don Carlos cariño delegado en Málaga el diario As o la Carlos buenas tardes Enrique buenas tardes enseguida Jesús Ballesteros y Adriano Espinal vamos a saludar los a todos Cano el partido

Voz 1 00:53 pt c hombres un par de o tremendo es uno de los mujeres parece que puede ahora mismo en Segunda División Málaga Las Palmas dentro de los muchos partidos dos queremos de temporada contra el Deportivo contra el Zaragoza contra el Sporting contra Osasuna hasta en Majadahonda por ejemplo que un recién ascendido Chamosa

Voz 0166 01:06 muy buenos partidos pero queremos estar en alto nivel esta temporada bate de la segunda división esperemos por mucho tiempo

Voz 1610 01:13 Donges Ballestero buenas tardes muy buenas te apetece así también el partido eh

Voz 1185 01:17 hombre partidazo no estamos hablando de que esto acaba de empezar su señor partido poco pero el equipo que está mostrando Maga y sobre todo por equivocar con todas las palmas que que está demostrando que pasa es claro candidato al ascenso la sí

Voz 1610 01:34 también Adriano Espinal hola Adriano buenas tardes

Voz 2 01:40 hola hola hola cómo estás Adri

Voz 3 01:46 estaba yo no no apaga el teléfono Enrique no lo sé no sé si me escucháis no yo si os oigo ahora lo verdad que escuchó un poco raro

Voz 1610 01:53 ahora ahora no si apagado pero ha pagado para la hora de hablar a la hora de escucharnos bueno Adriano hablamos del primer gran partido de la temporada eh

Voz 3 02:03 sí claro son los dos favoritos a estar ahí arriba además el Málaga muy buena a hay alguna bajas pero bueno entiendo que ser también es positivo nunca al equipo oí bueno yo estoy deseando que llegue el domingo porque tenemos que disfrutar de la categoría aunque esa segunda Hay el Málaga lo está poniendo fácil este año

Voz 1610 02:23 bueno lo primero leyendo la prensa escrita que yo es algo muy sano que hay que hacer en Carlos ir escuchando también las entrevistas que han sido salido a través de la radio de la tele de la página web el discurso de los protagonistas del Málaga están todos en la misma dirección incluso el entrenador Juan Ramón Muñiz en una entrevista que ha concedido hoy el diario Sur no hay nadie que que tenga el mínimo resquicio de mínima euforia de de que alguno que esté más contento de la cuenta el gran secreto El Vestuario esté Sceptre no que que están todos tan metidos en el trabajo diario sin mirar más allá que luego al final

Voz 0166 03:00 percutir de los partidos que de hecho me quedo con una frase que no decía nosotros el diario As en blanco lechuga más que ha partido a partido vamos final a final es decir que están jugando se digamos que cada partido como si fuese el último para conseguir el retorno a Primera División no evidentemente yo creo que que incluso ayer comentaba Adrián González en rueda de prensa posterior Malaga in y nadie va a ser campeón de Liga en la sexta jornada eso está clarísimo que a lo mejor en Las Palmas hay un ambiente distinto de mayor euforia o que más suena ya ven el partido como una final como si fuese esto más o menos en no sé es una final pues ya es distinto no es cierto una cosa no sé si os habéis fijado en ascenso de Málaga en el primer haciendo con Peiró hermandad un arranque ocho jornadas eran seis victorias y dos empates veinte puntos inmejorable la gente está eufórica que paso después que hubo cuatro derrotas consecutivas en la quinta que la Peiró mira que va a estimar con los goles contra logroñeses no en la que el tres dos que os acordaréis no era segunda etapa con Muñiz siete victorias consecutivas el equipo volaba qué pasó después pues el típico bache que al final con el el Hércules casi lo matan en el sentido figurado sabes el equipo ascendió entonces con esto que queremos decir es que el equipo está preparado para un vatios por supuesto lo está ahora que llega lo más tarde posible eso es evidente yo creo que este Málaga vuelva a estar ahí arriba de arriba va momentos buenos momentos malos pero yo creo va a estar ahí arriba peleando al final

Voz 1185 04:19 como si ese mira que es evidente que es momentos malos para la llegada porque el Málaga consigue estar cuarenta jornadas ganando pues imaginaros no porque que ser esto a nivel Historia de reportaje y tal es momento malo para llegar hay que estar preparados para ello yo entiendo perdón hasta cierto punto el discurso bueno tranquilo ical mozo de él del de la plantilla del vestuario entiendo que es una es una es un mantra que que que Muñiz ha pedido a los jugadores que repitan mucho porque creen que a partir de ahí vaya a raíz del éxito del equipo para no llevarse a engaño para ello absoluto también entiendo la euforia que hay en La Palma porque sí como el Málaga lo pasó rematadamente mal el año pasado primera y quiero recordar al hilo de lo que estaba diciendo Carlos

Voz 5 05:09 pues que sí

Voz 1185 05:12 perdón Peiró estuvo dos veces al hilo de que lo echara tanto en el año de segunda como el año de primera que el año le ganó al Logroñés el año en Segunda que ganó al Barça

Voz 0166 05:23 sí sí

Voz 1185 05:24 es justo cuando justo justo cuando estaban para echarlos es decir yo creo que en una competición como la segunda creo que hay que tener paciencia mucha paciencia Si bueno es el tema es que hay que tener confianza para para parar para ver que el Málaga tiene capacidad para estar en primer año que viene sobre todo para sobre todo para estar tranquilo cuando vengan mal dadas

Voz 3 05:48 sí que funciona también la la segunda unidad no el banquillo por así decir todavía no hemos visto eso vemos que hay un equipo sólido un equipo que todavía se está construyendo e inevitable compararlo con la etapa el otro ascenso de Muñiz para mi niñez di Pinto tiene mala experiencia en todos los sentidos incluso el fútbol que que que hace el equipo yo creo que distinto ahí en esa en aquellas siete jornadas por así decir el escénico un equipo que empezó físicamente muy muy muy bien creo que este Málaga no es comparable que tiene más calidad que el entrenador va a saber manejar está la la la puntos negativos de otra manera también la palma el ilógico que que le dé mucha importancia este partido porqué en Málaga ahora mismo no no no tengo Donbás habría que que en ponerse a mirar presas cuando se habla de segunda ronda de K dos veces el Málaga no porque fuera bien porque está el primero porque además tiene una ciudad como Málaga y una provincia cómoda que es muy grande que consumen mucho fútbol entonces Las Palmas quiere sentirse igual de protagonista que en Málaga vamos a ver bueno ahora hablábamos prorrogado

Voz 1610 06:56 partidos interesante lo que dices tú a Adriano de la segunda unidad de esos jugadores que no están contando tanto que tuvieron la oportunidad muchos de ellos en la Copa del Rey que no funcionaron como esperaba al entrenador y luego por supuesto con el resultado pero yo creo que la gran virtud del bloque que está confeccionando Muñiz es el que no rinda al nivel Génova jugar más en todo el año y eso lo futbolistas lo saben

Voz 0166 07:16 eso es evidente hecho diría no he dicho que es muy interesante de Muñiz yo digamos que una complementar yo creo Muñiz no sé qué empezaremos autor desde que ha vuelto de Ucrania que estuvo seis años de segundo a Juande Ramos en el ni pro ha vuelto mejor entrenador no sé por qué razón fíjate lo demostró con el Alcorcón los sea que esté Muñiz yo creo que es un Muñiz evolucionar con relación el muñeco en Málaga que ascendió ese que lo salvó que lo ascendió a Segunda primero que levantó en Primera es más entrenador no con respecto

Voz 3 07:40 hasta diez excesivamente pero a un mundo sensiblemente yo creo que que es por mucho que el equipo le falta mucho para llegar a punto ofensivo que hombre pero lo que te dice está evolucionado crecen mucho más completo del equipo

Voz 0166 07:53 sí que de hecho de hecho fíjate contra el Málaga hizo un partido muy completo Un par de muy completo marcó tres goles pudo marcar alguno más sea que no es un equipo que un equipo construido Blanco ha comentado también que que Montoro pide es aparte de marcar goles obviamente que retenga la defensa contraria que defienda todos atacan todos defienden sea es un equipo más completo evidentemente no sé si el fondo armera será como tú bien dices pues será necesario el supongo que si volviera T de momento hay extremo lesionados como mula como Juan que no va a estar como Renato Santos y no sé si echan llegar

Voz 1610 08:24 yo espero que sí no vemos sino sería un buen

Voz 0166 08:26 esto para ver a Juanpi

Voz 1610 08:30 Jesús yo sí sí yo creo que

Voz 1185 08:32 ha sido muy importante lo lo mismo que los los equipos grandes que aspiran a ganar títulos es importantísimo el fondo de armario la segunda línea decirlo lo que toda la vida se ha llamado a los suplentes son claves a la hora de ganar cierto títulos es decir para llegar a poder competir pedirle titulo es decir si os acordáis Muñiz ha repetido una frase ya varias veces en toda su comparecencia que que es él ahora mismo quiere colocarse o quiere sumar puntos para en marzo marzo abril saber dónde va a estar colocada o hacia adónde va a competir verdad lo ha repetido varias veces yo creo que que es muy muy portantes muy importante la segunda línea al fondo de armario los suplentes para llegar en abril para llegar a abril mayo estando bien colocados para poder aspirar a la eso porque bueno yo creo que es obvio si decimos que con guantes doce jugadores no compite durante toda la temporada ya hemos visto que lo hemos tenido jugadores lesionados según III el último partido jugadores desde la banda que son parte fundamental en el sistema el dibujo de Muñiz ahí que hay que tener en cuenta lo lo posible relevo en este campo

Voz 3 09:46 lo internacionales no y luego también en Segunda el invierno es muy duro porque el cava sita en invierno en segunda requiere de físicamente unas exigencias más bastante más grande lo que pueden parecer los campos son igual en las que tienen no son igual él no sé cómo es

Voz 1610 10:06 que cuando realmente se va a ver el nivel de Málaga evidentemente la cautela se está manteniendo es completamente fundada echábamos un vistazo a los número de aquel año que el Málaga subió después de siete victorias de forma consecutiva y el Málaga fue segundo después de Las Palmas ir con setenta y dos punto setenta y siete tenía la Palma perdón el Numancia Numancia El Numancia así no la palma el Numancia no Numancia Málaga

Voz 0166 10:28 el Sporting de Gijón el Sporting veamos a Santé ocho efectivamente hombre yo calculo yo calculo que el ascensor luego altas harán falta más setenta puntos es evidente no quizás setenta y seis es la es el número que tener ante un ascenso directo sin tener que pasar por la cruz que cuenta de cuándo es posible tercero no había promociones como ahora no ahora en los dos primeros y tercero a cuatrocientos esto se jugaban la la tercera plaza en una fratricida seis y play off no corte otro partido mañana años pero me interesaba destacar lleva Rubén Castro con seis goles un delantero tremendo que lo quiso el Málaga también al igual que Michael Mesa que también que estuvo a punto de aquí porque al final fíjate Pagola paz el taco setenta mil pagos y a vivir no entonces éramos un equipo muy completo es un equipo que tiene una plantilla no si hiciera la mejor segunda edición pero vamos basta ahí arriba seguro

Voz 1610 11:15 por nombres evidentemente es un equipo potentísimo

Voz 0166 11:18 potente muy potente

Voz 1610 11:19 el bloque también monta un cambio de estilo no conocen

Voz 3 11:22 entrado nuevo sí que un entrenador que para la categoría voz a priori seguramente todo el mundo diremos que que bien y tal pero va a hacer una cosa distinta a la que ha hecho a lo mejor lo últimos cinco seis años no que he intentado mejor dicho esto yo creo que afecta mal yo creo que tiene las ideas más claras sentir sí mano Manolo Jiménez un sabes sabes

Voz 1185 11:42 no soy yo el que está trabajando duro para tener era una alma va a ser un rival complicado yo yo lo único que pido

Voz 5 11:50 he fijado hombre sí que sigue

Voz 1185 11:53 una vez que se consiga hace eso me da igual como sea no pero sí puede ser sí que podemos hacer una lista de deseo yo ojalá sea de acceso directo no quiero no quiero el playoff no quiero vivir el peor porque hemos pitos durante los últimos años como el playoff es totalmente engañoso el equipo que llega tercero no Hacienda a equipos que han estado casi casi al borde del descenso han hecho una último mes de competición buenísimo de casi casi logran el ascenso que creo que el mar de pelear yo sé que lo voy a intentar de pelear por por lograr hacerse de forma directa como como como primeros uno clasifica

Voz 3 12:31 no me playoff para los espectadores genial la verdad es que se venga cada de perro son fantásticos pero claro

Voz 1610 12:38 en la temporada claro

Voz 3 12:41 a ver si tú me dices a mí me dice a mí como aficionado

Voz 1185 12:43 como profesional me dice mira pues Carlos Adriano Enrique su mira va el más acá va a jugar el play yo Pável partido para además trabajos para ver más iba a ascender có mo es el papel que te lo firmo pero pero Adriano es que es muy jodido el

Voz 3 12:59 veo muy jodido hemos visto cómo co

Voz 1185 13:02 equipos que han llegado durante una temporada estupenda ese van fue la primera de cambio y luego equipo como el Zaragoza que el año pasado que estaban a tres puntos del descenso casi ascienden a Primera es es es tremendo es muy engañoso yo ojalá pues primero segundo oí tranquilito el verano

Voz 1610 13:20 sobre todo porque si no juega tu equipo mira la emoción está muy bien pero sí de tal fuera por medio mejor no pasar eso asustó hablando de aspecto que la plantilla hay jugadores que todavía no han debutado como por ejemplo Savanovic que en teoría venía con con con la vitola de una de una figura en ciernes o David Lombán que acaba de llegar esta semana y que en teoría va a ser importante también

Voz 0166 13:41 serán importantes todo por la temporada de muy larga la vid Lombán es un fíjate fichado el mercado del paro central poderoso disparo te puedo jugar hasta de lateral también francamente hay bajar Savanovic tengo ganas de verle te buena de verle porque las referencias que tiene este montenegrino nacido en Suecia son inmejorables es muy joven veloz bueno que yo creo que puede ayudar también a un equipo perfectamente esa plantilla yo creo que la plantea está hombre falta alguna cosita obviamente una larga pero yo creo que hayan generales con ayudar están tiene también la gente del filial equipo está compensada

Voz 1185 14:15 si vosotros dijo bueno yo tengo muchas ganas porque no lo conozco es decir no lo conozco tengo muchísimas ganas de verlo dice que bueno

Voz 3 14:25 buenista pero quiero quiero ver

Voz 1185 14:28 cómo se desenvuelve en Segunda y creo que David Lombán es un gran fichaje muy muy buen fichaje ahí el clan asturiano ha tirado fuerte es la convencido verdad que no tenía equipo pero oferta de Costas que no le han faltado copas que él quería decidir bien dónde jugar y me parece que es un refuerzo de lo que va a ayudar mucho al objetivo final de del ascenso

Voz 6 14:55 lo que puede aportar en el campo lo de fuera eh por cierto sí sí

Voz 1185 15:01 me llevo genial la gente que lo conoces me habla del me dicen que es un es que es Crack es que es un buen tío aparte saber cuál fue entonces lo que merece la pena no actual

Voz 0166 15:10 cero contra cosas Jesús nos hemos salvado al señor Sánchez fíjate si el Cádiz

Voz 6 15:15 lo siento por Paris a ellos ahora cerquita deberíamos Málaga útero

Voz 3 15:24 el último libro rozando el larguero

Voz 2 15:27 lo bueno

Voz 3 15:29 hay cosas que que cuando ya conoce al jugador etc etcétera pues entiendo que lo tenían claro también yo lo que estoy hablando de los fichaje a falta verlo no con mundial deseó anima a esta gustando más de lo que yo esperaba por ejemplo blanco con eso me parece que es un tipo de entrenadores que tú lo ves a cámara lenta no hace un movimiento en vano no emitió que tiene mucho mucho una escuela sí sí señorial brutal lo que está ofreciendo

Voz 1185 15:57 no blancos les dio al Málaga eh

Voz 3 15:59 es muy bueno en cuanto tácticamente es muy inteligente y vamos a ver cuánto gol tiene muy bueno vamos a verlo también eh aquí vamos a verlo a él íbamos a verá a Caminero no

Voz 2 16:11 sí

Voz 1610 16:12 buena en la entrevista que que lo hiciste tú calor en el periódico en el diario Gara y ayer también que en esta sintonía a Blanco les You él se se reconocía como un delantero de la vieja usanza en fin se fijaba en Palermo y Martín Palermo en Ronaldo Nazario en Filippo Inzaghi delantero de los que hoy en día no sé no se bien no

Voz 3 16:32 claro es que en el área con dos movimiento en una baldeo desvió por eso ahora no se ve exacto ahora de todo rapidez

Voz 0166 16:39 el un dato interesantísimo compra esa no sé la cantidad pero creo que el hecho de que tenemos una poesía de comprarlo pues en el caso de ascenso siempre es muy interesante bienvenido

Voz 1610 16:50 sí porque lo normal sin conocer la cifra tampoco va a ser astronómica tiene que suena más a menos que esté acorde a las posibilidades del Málaga

Voz 0166 16:57 en primera por ejemplo pues para seis millones por Blanco el Estu tranquilamente

Voz 3 17:02 San pagada por Keko y por otros jugadores que que no han salió medio bien

Voz 2 17:11 bueno señor

Voz 1610 17:12 no vamos a gastar aquí buenos augurios para el domingo no

Voz 0166 17:15 yo yo todo lo mejor pero tengo una cosa eh un empate Las Palmas sería magnífico con son

Voz 7 17:19 sí hay que hacer malo Enrique serios está jugando muy bien Un punto dos que no rival enamorado está jugando muy bien eh

Voz 3 17:31 el tema al tú empata allí en la segunda vuelta la Palma de cuesta más todavía a quién hay que jugar con el tema moral en Málaga porque ha empezado una verdad que se lo pueden permitir ir empezar los partidos casi son medio gol simplemente por ser Málaga optan ese camino

Voz 1610 17:49 ha puesto Jesús empezó bien Gemma mide que empates bueno

Voz 3 17:53 no así de queda así pues yo sé que venimos de ganar partidos

Voz 1185 17:59 pero que un empate con La Palma está genial pero con una victoria mejor

Voz 6 18:06 dónde va para óleos señores Kahlo una hora un alguna a Adriano Berdasco Jesús no

Voz 1610 18:12 hasta caldo hasta luego a las tres y casi treinta y nueve que muchas cosita que hablar del Málaga del Unicaja de Málaga femenino de segunda de tercera de fútbol sala de Balonmano femenina masculina hasta las cuatro aquí en la SER

Voz 1610 39:35 ya era tarde tercera vamos con esto

Voz 9 39:38 tratamientos con el palo Mancha Real Loja Vélez Sampedro Martos Alhaurín Torredonjimeno Jaén Alhaurino Antequera Atarfe Linares Rincón