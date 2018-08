Alavés - Betis (25/08/2018 - Tramo de 17:45 a 18:45)

Voz 1 00:00 Radio Sevilla setecientos noventa y dos de onda media cabe serlo

Voz 3 00:25 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a la segunda jornada del campeonato nacional de Liga en la onda media de Radio Sevilla en media hora ya menos veintinueve minutos en Mendizorroza Alavés Betis busca al Betis la primera victoria de esta temporada después de la derrota en casa frente al Levante contra todo pronóstico en la primera jornada del campeonato Philippe para contarles si es posible la primera victoria aquí nos encontramos hay

Voz 0295 00:58 es una novedad en la alineación de

Voz 3 01:01 el Real Betis Balompié mantiene por supuesto la idea eso está claro pero mantiene también el equipo tan sólo un detalle ya conocen las novedades de la convocatoria ADC ayer pero

Voz 0295 01:15 la alineación del Beti existe eh

Voz 3 01:17 esa novedad que enseguida les va a contar Florencio Ordóñez vamos con la alineación vamos con la novedad de Carrusel Deportivo Sevilla Onda Media Radio Sevilla segundo partido del Betis en Liga Florencio Ordóñez muy buenas tardes Florencio hola qué tal buenas tardes

Voz 4 01:38 Aguilar buenas tardes a todos los oyentes que no siguen a través de la onda media de Radio Sevilla dentro de veintinueve minutos el Betis jugará en Mendizorroza su primer partido fuera de casa esta temporada para intentar quitarse ese mal sabor de boca que se le quedó tras la derrota hace

Voz 0579 01:56 cero tres el pasado viernes

Voz 4 01:59 en él Villamanín frente al Levante Enfrente estará el Alavés del Pitu Abelardo que junto con el Betis encajó la derrota más abultada cero tres el Betis tres cero el Alavés en el campo del Fútbol Club Barcelona Ike también quieren sumar sus primeros puntos de la temporada el once del bético hoy en Mendizorroza es el siguiente Pau López en la portería defensa para Mandi Bartra Keith pedal con Francis en la derecha júnior por la izquierda por delante Miriam Carvalho acompañado de Guardado canales más adelantado Inui pegado a banda y Loren como referente en el ataque este es el once titular del conjunto de Quique Setién que tendrá en el banquillo a Yoel Robles como portero suplente como como defensa a y como lateral o carrilero a Barragán como centrocampistas para su debut como delanteros porque así se lo considera mucho pide también a Tello Ia Sanabria dieciocho futbolistas inscritos para este partido los que no están pues tan tocado ya saben Javi García aquí se espera que empiecen a entrenarse y a principios de esta próxima semana o en algún caso también que no cuentan para este partido para el entrenador como ocurre con Sergio León por parte del a la vez del Pitu Abelardo Éste es el once inicial que saca hoy frente al Betis en la portería Pacheco Martí la Guardia Mari PAN Rubén Duarte en defensa por delante Manu García Wakaso para que juegue en la izquierda Johnny en la derecha Ibai como delanteros Sobrino ir Borja Bastón no sale inicio por tanto Guidetti Borja Bastón acompañará a sobrinos en la punta del ataque sobrinos que marca pocos goles pero qué puedo decir que el Betis el equipo posiblemente que mejor he seré de ha marcado dos goles en las dos últimas temporadas el encuentro va a pitar el colegiado González Fuertes les estará pendiente del bar Estrada Fernández que eso además empieza a cobrar ya su relevancia porque hay muchas protestas

Voz 5 04:38 las ha habido las hay y seguirá habiendo respecto al arbitraje del barrio lo último ayer el entrenador de el Leganés que se quejaba amargamente también de una acción en la que el bar considera él debió intervenir cuando las pelota toca en un futbolista de la Real Sociedad posiblemente tuviese su razón el técnico del Leganés Pelegrino también se quejó la semana pasada del bar el entrenador del Betis Quique se bien con más o con menos fundamento es una jugada dudosa en este caso el señor del bar el Álvarez

Voz 6 05:21 Izquierdo Álvarez Izquierdo consideró que no había siguiera que

Voz 5 05:27 informaron consultarle al árbitro lo del partido del Beti frente al Levante Iglesias Villanueva y en definitiva que vamos a tener polémica también yo sigo diciendo y cada vez más convencido lo digo que el bar viene para solucionar errores graves errores manifiestos pero que no se va a acabar ni mucho menos la polémica Gobela hoy por ejemplo ha habido en la Premier League una acción para mí escandalosa que con bar subiese corregido resulta que el Manchester City ha empatado uno con el vuelves tanto eh el uno cero lo marcó el equipo local jugaba Delphi a domicilio y lo marcaba con la mano tal boli marcaba el gol con la mano eso evidentemente tiene que corregirlo el bar no se puede consentir en estos tiempos con a la de la tecnología tan avanzada que ese permita que su al marcador un gol que se marca con la mano no lo sé yo creo que es claramente beneficioso la aparición del bar y que debería utilizarse de esa herramienta para corregir los errores groseros los errores manifiestos pero insisto no se va a acabar con la polémica porque ya hay entrenadores que se han quejado Setién la semana pasada Pellegrino en el día ayer de por qué el señor los del bar el árbitro del bar no informa al árbitro que están en el terreno de juego de una acción que cuando menos considerarán ellos debía ser discutible o debería eh revisable revisarse pero bueno malo son las cinco y cincuenta y tres minutos cincuenta y dos minutos de la tarde y vamos a ir ya también con distintas valoraciones y consideraciones después de una semana en la que he oido hoy leído menos de lo habitual pero lo suficiente como para también yo da mi dar mi opinión sobre determinadas cuestiones no ir por cierto mandarle desde aquí un fortísimo abrazo dado que no se encuentra hoy con nosotros a uno de nuestros comentaristas Miguel Valenzuela que se encuentra el hombre de vacaciones y por el norte de España así que desde aquí como se que está escuchando la onda media de repetiría que medita además que en algunos en algunas partes donde se encuentra la escucha por la misma Rami un sin tener que utilizar Internet o las aplicaciones móviles le mandamos desde aquí a a nuestro querido Miguel Valenzuela un fuerte abrazo a él su esposa y a todos los amigos que les acoge

Voz 1564 07:53 la famosas vacaciones por el norte canciones buenos de España un saludo para para toda la familia de Miguel Valenzuela para Miguel Valenzuela así que te dejan solo al frente de los comentarios solo ante el peligro querido Javier León qué tal te gusta el equipo es muy buenas tardes Javier

Voz 1704 08:15 buena tarde Manolo buenas tardes Florin buenas tardes Manolo buenas tardes como siempre a la maravilloso audiencia de la onda media de Radio Sevilla el peligro no porque estoy rodeado de amigos así que estoy hoy más que como decía que hay en un charco

Voz 1564 08:29 pues no decir otras cosas que también otras comparaciones que se pueden utilizar vamos a dejarlo ahí tengo yo

Voz 1704 08:34 ni un beso muy fuerte para Valenzuela y su familia por supuesto no me gusta la alineación no me gusta

Voz 0295 08:39 desde moderada dos os nado y ya no te gusta eh

Voz 1704 08:43 esta Inácio pero es que esto parece aquí que un pecado a mí el entrenador bético me gusta si aquello no digo abiertamente es que quedarse y bueno que pasa que hipotecar votó porque quedarse voy no me gusta hay cosas que si ICANN porque a los urbanita que pero hay cosas que no y además es muy cabezota es muy cabezota por fuerza Francis fuera segundo lateral Go de la Liga otra Jordi Alba bueno pero yo lo que espero que supongo que habrá dado instrucciones la misma instrucciones que la semana pasada porque si el partido es una cosa yo vengo de Valencia toda la semana en Valencia ya te explica después porque está en Valencia a día Florencio ya ya la audiencia de de Radio Sevilla llevo toda la semana allí o tengo un amigo allí psicólogo bueno ya iré contando pero no me gusta alineación lo que pasa que creo que medite tiene un plan de John tiene un plantilla un allí el Betis y entonces la alineación que saque tiene jugadores muy bueno tiene William Carvalho tiene a Bartra que buenísimo Tiana feudal tiene a Junior tiene tiene muy buenos jugadores y entonces pero que le metí vamos que sea un borrón lo de la primera jornada Joyce se ponga ya en su en su sitio y a pesar que un equipo correoso y duro el Alavés que que Babar quemaba patadas levantar de verdad la patada en el fútbol también me gustan deben cuando entonces un equipo de verdad buenos tiene que imponer su su súper

Voz 0295 10:00 Vidal para algo tiene muchos socio y un campo

Voz 1704 10:02 grandes y un presupuesto muy grande debe ponerse hoy con tres punto y empezar la Liga porque no se nos olvide que también aparte de todo lo condicionante un partido prever mi Isabel que eso tiene una circunstancia una connotación muy importante en la ciudad bueno tengo tengo mucha expectación después del petardazo de del viernes pasado deberá bien en Mendizorroza

Voz 7 10:23 nos acompaña también nuestro querido Manuel Rodríguez

Voz 1564 10:27 que no se les va a escapar ni un solo detalle espero que tal Manuel muy buenas tardes bienvenido de nuevo una retransmitió la onda media de de radio irá aportando detalles de lo que estamos viendo hoy de los propios jugadores que estén sobre el campo y circunstancias de la jornada de Liga Álava es Betis en tan sólo veinte minutos en la onda media de Radio Sevilla ya tenemos correo de nuestros oyentes por cierto no lo hemos comentado la ausencia de Sergio León en la convocatoria que ayer uno estaba Florence en tus merecidas vacaciones Javier León una está de vacaciones pero otra vez otra vez sí otra vez así que el hombre no ha ido está aquí está aquí

Voz 1704 11:11 empezó la comunión retransmitió un partido y se fue de vacaciones sí

Voz 1564 11:14 eh se queda fuera Sergio León del del partido está claro que es el tercer delantero del Betis

Voz 1704 11:21 la el máximo goleador del año pasado pero aquí queremos aquí hay un si de verdad no de un señor que esto lo he inventado yo de Harvey perfecto amo SWE yo creo que hay que hacer una manifestación porque es una cosa que nunca se ha visto que Redick excepto una cosa lo nunca visto común descubre el máximo goleador de la Liga el máximo goleador de del año pasado no va en la convocatoria para sana por ejemplo bueno pues este hombre todas esas cosas

Voz 1564 11:47 a lo mejor tiene razón que a lo mejor tiene razón al final se también puede ser que tenga razón pero que a quien no le guste también tiene la oportunidad y la libertad de decirlo pero lo que me encontré la puerta a uno que que me ha dicho que me he dicho que como como se caiga se piense que todo

Voz 6 12:02 dice no hubo que escriben en él

Voz 0579 12:05 el premio sí que habla en la radio que hablan de TVE

Voz 5 12:08 saque imagínense cómo pero bueno Florencio no

Voz 0579 12:11 es bonito esto que cada uno tenga una opinión de

Voz 1564 12:13 de refiero al compañero Antonio Pino que creo yo que cree que todo gravita sobre la figura de ese tie lo dice el compañero José Antonio Fini cada vez que lo dice tiene la libertad de decirlo en radio

Voz 5 12:24 Pita que que lo sostiene vaya que los Lakers convierto que por cierto habla en Radio Sevilla eh siempre llaman comentarista que dice no Pina hizo totalmente lo contrario en el tema del del entrenador yo no soy tan radical yo por ejemplo que elogiado mucho

Voz 8 12:38 a veces aquí que sería yo por ejemplo dice en la noche del del de Reyes cuando ganó el derbi Telecinco Lloret

Voz 0579 12:43 además vuelta el entrenador del Telecinco el Real Betis en la historia del Real Betis Balompié se llama

Voz 5 12:48 Quique Setién o Don Quique Setién si quieres luego tiene cosas buenas no el el sello que la dado el equipo la forma de jugar un estilo muy definido que le dio la sexta plaza de la clasificación europea después de tantos años de sufrimiento el Betis tiene está en el haber de Quique Setién como el propio Javier León ha dicho también a los futbolista lo tiene enrollados el mejor de los sentidos les saca rendimiento lega les da mucha confianza pero yo evidentemente hay cosas con las que no con las que no estoy de acuerdo parece ser que aquellos aficionado hablo de nosotros porque oye cada cual que Dios lo quiera criticar lo que no nos gusta también no pueden critican los otros pero que sí critica los aficionados que en algún momento Pita de conformidad con lo que ven en el campo o con lo que ve en el terreno de juego o con lo que ve al equipo después de por ejemplo un un mazazo porque fue un mazazo no dramático evidentemente porque es la primera jornada de Liga pero mazazo lo que recibiré la afición del Betis el pasado viernes posando como no se van a criticar cosas como son no se van a poner en cuestión cosas luego eh esto yo no tengo ningún problema en hablarlo cuando tenga la oportunidad también lo decía el otro día mis últimas palabras en las retransmisiones aquí el periodista o pregunta dos en la sala de prensa no está para discutir debatir con lo que dice el entrenador pregunta el entrenador responde tan yo en una tertulia por ejemplo yo sí puedo ya eh mostrar me acuerdo o mi desacuerdo con lo que dice el personaje de tu no para mí me pareció increíble que en esa rueda de prensa pos partido el entrenador no hiciera más autocrítica bueno o autocrítica siquiera cosa que ayer por ejemplo tampoco hizo en la rueda de prensa previa al partido yo contra eso pero me me me tengo que revelar me tengo que revelar es decir que yo escuchará ayer una frase como acabamos tirando veinticuatro veces a portería las mismas veces que el Barcelona ante el Alavés tres uno Si uno vio el partido del Betis contra el Levante y uno ve el partido del Barcelona contra el Alavés ocasión clara de gol del Betis el tiro de Nui para hacerlo

Voz 0295 14:55 acumular

Voz 5 14:56 para donde Oller y después habrá que hubo varios tiros mucho tiro alguno fuertes Junior la primera parte Lore en la segunda Abu debut algunos desviado pero no no no iban junto al paro o más o menos vivan al centro de la portería y el portero estuvo bien el portero del del del Levante Oller estuvo bien pero no se le exigió eh tanto como si las ocasionó hubiesen sido más más claras no o hubiese tenido que hacer alguna ocasión clara puede ser humano más que se te vaya fuera no o hubiese tenido que hacer grandes para donen no suele exigió mucho al portero luego tuve el partido del Barcelona por ejemplo B tres goles dos tiros al palo

Voz 0995 15:31 de de Messi humano a la primera

Voz 0295 15:35 parte doce Suárez otro de yo

Voz 5 15:39 cómo es que no tiene ni punto de comparación doce con Parade una un partido con otro o los tiros de un nocturno de otro me parece que no procede claro vira en algunos Merkel Bettino tiene a Messi evidentemente pero no soy yo el que establece la comparación no soy yo el que establece la comparación no me vale veinticuatro veces a puerta así se te van a gol

Voz 9 15:57 o a Gol Norte o va bien

Voz 5 16:00 metro de la portería o incluso al centro de la portería de Pal portero no son ocasiones claras de gol digamos no el otro día el Betis evidentemente tuvo el dominio tuvo la posesión del balón llevó el peso del partido pero yo eché en falta eh rupturas en velocidad la acción del gol del primer gol del

Voz 0295 16:17 es el Levante que hace ya

Voz 5 16:20 es una ruptura en velocidad eso echando en falta el otro día en el en el partido del Betis y eche en falta también un poquito de más intensidad en el

Voz 0295 16:28 te voy ir reacción desde el banquillo pero pero perdóneme pero que son cosas normales que se pueden consultar no se puede también auto criticar se puede reconocer si Setién ha hecho más cosas buenas que

Voz 5 16:43 la en el en el Betis ahora trabajar con todos asumirlo todo decir que es un fenómeno a éste no se le puede decir a éste al que sea eh lo digo no se puede absolutamente nada simplemente por ser en este caso en el Betis

Voz 0295 16:57 esto es lo que quiero aportar un comentario éste que estamos hablando entonces yo estamos hablando yo tengo que decir que a mí aunque yo prefiera por ejemplo al estilo de fútbol más directo

Voz 1564 17:09 demás yo creo que Setién al Betis

Voz 0295 17:11 a día de hoy de ha dado en una balanza la dado mucho

Voz 1564 17:15 más

Voz 0295 17:16 de lo que le ha podido quitar le ha dado mucho más

Voz 1564 17:19 de lo que le ha podido quitar que es testarudo

Voz 0295 17:22 estoy de acuerdo con esa teniendo en cuenta que tiene

Voz 1704 17:25 lo que tiene jugadores Kenneth queda años atrás no ha tenido estoy de acuerdo con esto

Voz 1564 17:29 pero creo que le ha dado la gente

Voz 1704 17:31 no esto no creérselo discute nadie que la cosa es que

Voz 1564 17:35 no no tengo le guste a alguno de nosotros Setién noche puedan decir o que directamente existan personas que no le gusta aunque en sí que está el mundo del fútbol le no yo lo estoy es el mundo del fútbol que es que hay persona que no le gusta Mourinho ha ganado mucho o persona que no les gusta Carlet con Ancelotti debe o no le gusta Simeone

Voz 1704 17:54 abre las vitrinas y me tu mascota

Voz 0295 17:58 pero sí sí quiero decir una cosa solamente

Voz 1704 18:01 para mí el partido ya está más que analizado no voy a volver sólo ha habido dos cosas peores que el partido desde el viernes para la rueda de prensa pos partido la rueda de prensa de ayer

Voz 5 18:12 sí

Voz 1704 18:13 eso ha sido peor que el partido la rueda de prensa en ayer para mí de Setién

Voz 5 18:18 lo mismo he dicho yo ahora mismo me quedé con las manos

Voz 1704 18:20 el detalle pero de prensa que ayer que ya en frío me quedé con las manos a la cabeza yo voy a decir una cosa yo tengo un lenguaje muy directo lo siento y tengo una forma de pero no le quiero hice alguna vez alguien se siente que se inventen que les falta respeto pues le pido disculpas en el caso que pasa

Voz 1564 18:38 sí sí

Voz 1704 18:38 decir que ha tirado veinticuatro veces a puerta cuando de esos veinticuatro tiro catorce ha sido uno de Feddal con medio kilo Ponyo que salió a tres metros del banderín de córner y cuatro de Canal que lo recoge los Riccò de pelota perdóneme eso es quedarse con el personal eso es la típica burbuja que se pone la gente de fútbol para que el resto de mortales el resto de mortales no no entienden nada osea yo iba a veinticuatro meses y usted se calla no señor mío Hervelle y tuvo una ocasión de gol y además quiero terminar con una cosa hay veces que tú dice sí a dominó porque tenía la pelota pero es que el rival en cierta zona te deja tener el balón es que claro si Feddal Se la pasa Mandy Mandy a Bartra Marta Amandi Aliseda portero el Levante quédate ahí aunque su entrenador este muy triste ya hasta ahora ya está asumiendo por la noche o morales no corras tanto que tanto Hall inmoral haya está muy triste pero el Levante ejerció su plan y entonces por favor respete la opinión de los que no comulgar con ruedas de molinos no los yo yo

Voz 1564 19:41 creo yo lo entiendo la rueda de prensa el punto de vista de conoces cien que está rudo y que además a lo mejor se siente atacado porque porque piensa que que la diferente opinión no no debe ser tan evidentes después de lo que ha hecho oí actúa de esa forma pero bueno ha sido un partido me lo Bilmes sentirse atacado se siente atacado desde que llegó Florenci pero no ahora eh yo no sé si es porque lo calientan en demasía porque aquí en Radio Sevilla

Voz 5 20:09 ha habido muchas veces que hemos Eloy cómo no vamos a elogiar un entrenador que deja al Betis sexto con su perfecto y su más virtudes que el efecto como cómo no va más de lo que ya ha ex entrenador que deja al Betis cero lo mete en UEFA no lo que pasa es que me da la sensación de que

Voz 6 20:22 que solamente se le hace llegar la crítica y no se le hace llegar no

Voz 5 20:29 el ocio que que desde aquí se vierten también para el entrenador Quique Setién y otra cosa más nunca nunca ella villanos cuanto años no nunca jamás

Voz 0295 20:38 hemos de Álava haría alabar y alabar

Voz 5 20:42 no criticar nada cuando ha habido que criticar algo evidentemente también hay dedicarse heleno Easy ha hecho una cosa importante que es meter saquen no lo ocultan de del entrenador llámese como se llame en este caso Setién fuese divino pasas

Voz 1564 20:56 exactamente no voy con correo de los oyentes tú querías decir algo Manuel también

Voz 10 20:59 en fenicio el alineación de Francia ha levantado tanta expectación no solamente a nivel local sino a nivel nacional que es eh

Voz 0295 21:08 en el Trending Topic el segundo Trending Topic en Sevilla el quinto quinto en España

Voz 1564 21:13 eso eso nos llama la atención que dice la gente

Voz 1704 21:16 de la gente que está organizando uno guateques para hoy

Voz 11 21:21 pero menos da tanto de acuerdo con una hoy en León la verdad

Voz 1564 21:23 me me interesa me interesa el correo porque mira por ejemplo correo de los oyentes todo lo quería claro Daniel días dice Daniel media cuidado te da ni en la atención a estos problemas

Voz 1704 21:35 Tasso que es a lo que tú me siento me estaba preo

Voz 1564 21:37 bueno dices pensáis pedir perdón por la falsedad la noticia en León y Sarabia Daniel cuál es la noticia falsa de León y Sarabia y entonces veremos si hay que pedir perdón de algo pero no por la falsedad de la noticia cuál es la noticia falsa que se haya dado en Radio Sevilla sobre León y Sarabia no lo que sea ya ha dicho en redes sociales cuidado con esto eh si alguien tiene alguna duda está la grabación del programa de ayer porque además se están refiriendo a lo que yo comenté y lo escuchan a ver si coincide con lo que se dice que se dijo eh porque yo quiero saber cuál es la falsedad de la noticia extra

Voz 0295 22:17 la otra otra total vamos a una por por semana es total por semana porque tu desconectado cuando cuando cuando me digna por eso ahora ayer ella te diré que hay que salvo que me hagáis

Voz 5 22:31 el ya sabes que esas cosas no me gusta a mí no me no me llama la atención de todos

Voz 1564 22:35 igualmente me escuchaste pero yo quiero saber cuál va la noticia falsa primero no sabes qué ojo lo voy a aclarar yo dije ayer aproximadamente hasta la grabación Sergio León está al hombre disgustado porque tarde tercer delante pero juega Toledo no juega a todo lo que creía además hace un par de días tuvo un encontronazo o un rifirrafe con el segundo entrenador del Betis que son cosas normales que ocurre muchas veces los entrenamiento y no digo que tenga que ver nada con la no convocatoria pero sí es una muestra que el chaval hasta nerviosa casualidad más o menos esto fue lo que dije lo que se haya publicado en redes sociales no tiene nada que ver con esto ya sabe también que hay muchos interesados en publicar las cosas de otra forma o personas que simplemente siguen lo que se publica sin haberlas escuchado incluso algún compañero puede entrar al trapo porque habitual ese tipo de invento pero eso no tiene importancia porque se dejan llevar con por cosa que no sean escuchados vayan a la grabación vayan a la grabación ya verán como no ha ocurrido nada pero saben ya cómo son estas cosas bueno en Macarena aquí medicina entendible la titulo el periodismo sevillano en contra el entrenador del Betis han venido aquí absolutos inútiles y se leal Abbado todo hemos dicho antes que por ejemplo Espina dice que todo todo gira entorno a la figura de Quique Setién ir para mí Quique Setién por ejemplo yo soy que esto no me gusta algunas cosas de forma de juego ni lo que dice creo que lo aportado muchísimo al Betis en la temporada

Voz 0295 24:04 no lleva como entrenador a Javier León le parece una serie de cosas con más o menos matices Florencio

Voz 1564 24:10 otras cosas a cada uno nos parece algo

Voz 0295 24:13 sin faltarle a nadie cada uno Le pues

Voz 1704 24:15 te parece lo que han hecho que se crea una secta Tormo

Voz 0295 24:18 pocos rico pero el mismo pero mire usted yo creo que ya es que ya estamos dando

Voz 5 24:22 Macy demasiada importancia a cuatro a cuatro que se quiere hacen notar por las redes social Leo Messi no sé por donde viene el tema creo que ha quedado claro contra nuestra postura no lo de Quique Setién pero sí es verdad que cualquiera a mí me llama la atención que no sé si Setién o en el entorno más cercano Quique Setién le preste tanta importancia a lo que dice dice las redes sociales especialmente en lo que se dice aquí me llama la atención porque a mí me enseñaron cuando estudiaba que el periodista dicha nunca debe ser noticia bueno eso te enseña y te lo esa intensa llega la facultad y te enseñan cuando llegué aquí al atún puesto de trabajo también hay grandes profesionales que tú Huguet que cuando era un niño que te lo dicen también Britta nunca debe ser el protagonista de la noticia no aquí estoy viendo que algunos no quieren convertir continuamente cosa que X águila la elevan a la categoría de todas formas yo dije no no me lo explico voy a tener fama Abel Betty que juega hoy el Betis que se ha clasificado para Europa que tiene entrenador llamado Quique Setién que ha metido al Betis en Europa que tiene un señor llamado Lorenzo Serra Ferrer que evidentemente le ha vuelto a cambiar la vida el Betis porque después de muchos años de sufrimiento de muchos años de sufrimiento llega con la llegada de Serra Ferrer cambia la plantilla a un ochenta o un noventa por ciento joven entrenador que hay también Neto presidente vicepresidente con Leo evidente en toda la persona que cuando hemos criticado la cosa estando mal también evidentemente cada cual

Voz 0579 25:52 para su cuota correspondiente los éxito también

Voz 5 25:55 tiene su responsabilidad pero que ya que un sonido un señor llamado Serra Ferrer que le cambie la vida al Betis y es lo que debe ser noticia no luego ya ganará evidentemente que lo demás importancia a pie a Serra Ferrer a a Ángel Haro a a López catalán al que sean al que quiera no pero cada cual ya que lo que quiere ir respeten no

Voz 1564 26:14 no lo estoy viendo entrar ya que sobre todo que se respete el Open encontrar aquí es maravilla el fútbol que todos tenemos opiniones diferentes hay al parecer todas son válidas bueno siempre y cuando la opinión Sparta

Voz 0295 26:24 ante una realidad no como a veces que parte

Voz 1564 26:26 en ya lo he dicho de de cuestiones que no son reales

Voz 0295 26:29 bueno hay muchísimo tiempo va por culpa nuestra además eh que no hemos enredado con nuestro debate

Voz 7 26:35 no nos va a dar tiempo a a leer las todas

Voz 1564 26:39 después me aplico el tiempo que haga falta en el descanso y al final del partido prometido eh Sergio León es un buen delantero pueblos el Betis si quiere dar un paso más tantos ligue sobre todo en Europa bajo muy humilde opinión necesita un delantero ya que Sanabria hace cristal y Sergio es intermitente y no podemos confiar en un chico que por muy buenas maneras que tienen no olvidemos que hace menos de un año estaba en Segunda B como para jugarlo todo y que no baje nivel no se resienta como humano que es ya que Sanabria cuenta para ese tienen a día de hoy queremos Sergio es el tercero yo ficharía un punta veloz algo diferente a lo que tiene para mí dos laterales yp punta Bartomeu que se quede con Rafinha

Voz 0295 27:17 saludos Manuel Sánchez nos dice Manuel Sánchez

Voz 1564 27:22 buenas tardes a todo el año pasado me cansé de decirlo pero este año sin venta him voy a comenzar diciéndolo Setién vete ya no entiendo la cabezonería esta medio que entrenador con lo de no poner a Barragán quitando un puñal por la banda me reitero en los que la pasada temporada este señor no va triunfando el Betis porque para pena de los béticos cuando este año tenemos un buen equipo no tenemos entrenador Serra pónganse las pilas salta a los jugadores

Voz 1704 27:43 por ello el terreno al tal Real Betis Balompié salta

Voz 0579 27:46 al Deportivo Alavés al estadio de Mendizorroza mucho público en el estadio Vitoria dieciocho grados en Vitoria hay quién los pillara que estamos aquí pues más del doble treinta y siete grados en Sevilla así que magníficas condiciones para jugar al fútbol

Voz 0995 27:59 entre el Alavés y el Betis allá en

Voz 0579 28:56 siete ocho cuatro ahí está Manu García el capitán del Deportivo Alavés llega Andrés Guardado en su segunda temporada ya capitán del Real Betis Balompié ante la ausencia de Joaquín sorteo de campo esto en poco más de un minuto debe comenzar este partido que debe servir para que el Betis obtenga sus primeros puntos de esta ilusionante sí porque es una temporada ilusionante jugando tres competiciones con un equipo que creo yo que

Voz 0295 29:23 es mejor que el de la temporada pasada bueno pues esto está a punto de comenzar dime Javier León bueno quiero dedicarle esta retransmisión y animar a la gente de Lebrija porque después del Beti a las ocho y media la octava temporada del míster Wedding Hidalgo hombre estaba temporadas en un equipo que Sue tipo Ferguson bueno lo de Benger ya era una cosa que por poco lo vean allí de por vida pero en pie

Voz 1704 29:46 esa es la temporada entonces quiero animar a la gente de Lebrija

Voz 0295 29:49 que cuando cuando termine el Betis todo el mundo para allá porque el debut de la T

Voz 1704 29:53 temporada es

Voz 0295 29:54 Lebrija contra Utrera partido muy difícil así que la gente animara muy complicado era muy fuerte el Utrera cuidado era que está muy fuerte

Voz 6 30:04 está muy muy muy muy muy muy fuerte

Voz 0295 30:07 bueno Florencio con bar ICO minuto de silencio silencio efectivamente ahora mismo en Mendizorroza están guardando lo deportivo del Real Betis Balompié

Voz 5 30:18 sí sí hace referencia no que habitualmente hace los clubes en el primer partido de la temporada no todos diferenció por todos los aficionados que se han marchado en en los últimos meses están los futbolistas del Real Betis Balompié con su segunda equipación

Voz 12 30:36 en la liza el minuto de silencio en Time te lo pueden sacado para ella no puede no creo yo que eso sea verdad o no

Voz 1704 30:44 caso porque tienen los cables veladitos Wakaso si hace cosita lo puede inicia Wakaso

Voz 0295 30:49 ha jugado en el equipo

Voz 6 30:52 el equipo mira tú usado estaban que partidos

Voz 0295 30:54 a acaso aquel partido que jugó el Betis con el Rubín Kazán aquel partido

Voz 0579 30:59 luego hubo Wakaso contra el Betis comienza el partido en Mendizorroza juega la pelota el Deportivo Alavés efectivamente minuto de silencio en recuerdo por los socios y abonados del Deportivo Alavés en la última tempo Prada el centro al área lo despeja bien la defensa del Betis el balón sale fuera del rectángulo de juego y esto va a ser saque nuevamente para el conjunto alavesista está Johnny futbolista que estando en el Sporting de dijo lo pretendió el Betis no quería mil concretamente el año de Macià se nota que llega al guardameta Fernando Pacheco balón largo muy buena actuación por cierto de Pacheco el otro día frente al Barcelona que hicimos referencia al partido estuvo muy bien el portero del Alavés buen guardameta con la pelota al Betis tocando para Guardado guardado se da media vuelta ha jugado muy bien de Izquierda para júnior ahí estalló uno para mí por cierto el mejor futbolista del Betis el día del Levante sí señor Pajín oyendo rompiendo por la izquierda que también es necesario eso era el que le daba un poquito de de ruptura verticalidad al equipo juega Bartra el emperador como le gusta llamar a Javier León pisando la pelota juega la derecha para Amandi hay que ver que él se mete contigo por Jean

Voz 7 32:07 Mar emperador a a Bartra e la pelota

Voz 0579 32:10 las con alguna dificultad para William Carvalho para el portero Pablo P

Voz 12 32:13 sí sí

Voz 7 32:14 te para Bartra Bartra arriba para Canales La pell

Voz 0579 32:18 J V L dieron Le dieron golpecitos atrás ahí Nui concretamente pelo rotas juego sigue parón a la derecha aparece Francis se frena Francis

Voz 7 32:27 tras balón para guardado el B

Voz 0579 32:30 pues con el control de la pelota ya Bartra en el círculo central pero ya metido en campo del Alavés cuidado que es el anticipaba Manu García ha guardado el valores para Mandy Mandy para Francis Francis para Mandy Mandy con el esférico más

Voz 7 32:43 tras para Bartra Bartra Alex

Voz 0579 32:46 pierda para federal Feddal la va a jugar arriba para Junior JR el se apoya en William Carvalho esta atrás para hacer nuevamente la pegar fuerte arriba sedal pelota que busca los delanteros toca de cabeza Laguardia ojo al Bolonia Arturo del Betis ahora por parte de inuit el afronta Delaney nuit de puede pegar inuit inuit

Voz 1704 33:05 la derecha y recibe Francis lo va a pegar Francis Le Pen

Voz 13 33:08 para el portero el balón no lo puede controló

Voz 0995 33:11 por canales Ike ocasión se acaba de ir al Betis en el minuto dos de partido

Voz 0295 33:18 el hombre que le aguanta del portero quería Nacho y quizá quizá todo un poquito que Abuja luego iba a tirar tiene un buen tiro inuit ocho tiros

Voz 0995 33:35 saque de córner tocó en el palo

Voz 14 33:37 no

Voz 0995 33:38 el jugador del Betis Loren quizá la pelota por encima de la portería para casa que demuestra la ve buena ocasión del Betis en este arranque de partido arranque esperanzador para el Betis y no quiero por con las

Voz 1704 33:49 me Mika es su tiro y una ocasión de gol eso una ocasión de gol es una canción debatiera muy

Voz 0295 33:54 la parar portero fácilmente

Voz 0579 33:56 la pelota sorprende más cuando cuando tú le pegas tal como te viene

Voz 0295 33:59 es raso cruzado intentarlo hay a los guante eso cómo va Ségol la ejecución rápida Sport el fútbol preguntar rápidamente un pase un regate un tiro un disparo a puerta

Voz 0579 34:11 pelota para repetir nuevamente que se empieza a hacer he dominador del partido guardado guardó para Bartra

Voz 1564 34:19 y una cosa en el Alavés al al Betis que intenta ir arriba

Voz 0295 34:23 de salir de la prisión del pensamiento querido el otro igual el caso

Voz 14 34:31 ahí va el ghanés con la pelota para la Guardia este juega para iba ahí va ahí para sobrino ojo

Voz 0995 34:38 la pelota largo Calvet y no tiene el Betis afronta del área LOREG la déjanos

Voz 13 34:41 bueno guardado el para donde el portero otro BD

Voz 0995 34:43 pelota que va a salir a córner igual las sacan que ocasión para Guardado que ocasión para arrebeti cuando no se ha cumplido el minuto cuatro de partido el saque de banda Ordes Wakaso error

Voz 1704 34:56 será una cosa muy bonita que estos valores

Voz 0295 34:58 irá pegado a la primera

Voz 1704 35:01 es buena para del portero otra vez dos ocasiones clarísimas permitía a lo para

Voz 0995 35:06 pues intenta forzar dice el asistente que saque de puerta parón por tanto para el Real Betis Balompié

Voz 1704 35:13 dos o canciones de los cuatro minutos ya agua casos a juega Lorena Loren juega muy bien también se la juega y muy bien muy bueno el parque central pero guardado remata vino abajo

Voz 0579 35:23 el canal lesbiana guardado dijo Canales pasar la pelota para Guardado y remató guardado y buena parada del portero do do parada ya importante del portero del Deportivo Alavés

Voz 0295 35:33 estos dos ocasiones de gol que yo

Voz 0579 35:36 fíjate tampoco sin querer volver a lo anterior las dos ocasiones de gol de este partido en cuatro minuto en menos de cuatro minutos salvo la es que cualquier otra que se produjo el día del Levante

Voz 0295 35:48 esto sí que son las malas jugadas de gol del Betis y en saque de banda para no

Voz 0579 35:54 lo ve la cara de preocupación en el Pitu Abelardo a sacar el conjunto de blanquiazul

Voz 12 36:01 no es para el Betis ya con estos partidos que tu llega dos o tres veces me voy

Voz 0579 36:09 con el minuto cinco todavía queda mucho partido balón para Francis buen control toca para Guardado guardado eh

Voz 7 36:14 Izquierda de la vía

Voz 0579 36:17 por Wayne control de Junior toca tras la pelota Jr

Voz 7 36:20 para feudal pedal sube arriba avanza la juega mal

Voz 0579 36:26 pasa mal Wakaso envía la pelota larga para Borja Bastón

Voz 0295 36:29 claro de cara llega antes Bartra con mucha ventaja tras

Voz 0579 36:31 para el portero Pau López que va a iniciar la jugada para el Betis de Pau López para William Carvalho el portugués con la pelota abre los brazos a la derecha para Mandi el control del argelino para Bartra Bartra con la pelota Bartra arriba pase largo vertical buscando inuit el portero que sale fuera del área incluso deja pasaba la pelota la protege saque de puerta para el Deportivo Alavés

Voz 5 36:59 en todo este intenso partido

Voz 0579 37:02 como ha quedado patente por sus intervenciones

Voz 7 37:34 Inui para feudal Feddal a punto de perder la pelota pero la hacen falta la pita al colegiado González fuerte

Voz 1704 37:43 el Alavés a la hora de la disputa no se va no se arruga por mete la pierna de tirarte boca arriba ese obstáculo

Voz 0579 37:48 al federal nuevamente la pelota al marroquí oiga para Junior JR para Feddal nuevamente Cedar de derecha tras para Bartra al Betis recula recula ante la presión ahora del Deportivo Alavés pelota para Guardado cuidado con no perder la pelota cuando la jugada

Voz 0995 38:07 muy bien muy larga bien para Francino que no va a llegar

Voz 0295 38:12 a ese balón lateral por parte del Alavés bueno el intención de guardada pero se fue un poquito larga

Voz 5 38:18 la pelota buen pase además una cosa que me gusta en el pase efe

Voz 0295 38:20 Cicala buscando la espalda contrarios balón a la banda bien eso está bien bueno buenos minutos bueno bueno creo que a repetir lo que acertados el gol está dando mucho

Voz 1704 38:29 ha ido a la manera de jugar a mover la pelota ahí ha tenido dos casi mano a mano con el portero y en las dos ocasiones Pacheco ha salido ha salido vencedor del duelo no

Voz 10 38:38 es una cosa en cuenta de este hábito de Pablo con fama de fuerte que tiene una media de seis tarjetas amarillas por partido

Voz 0995 38:44 o si deja la pelota para Loren se planta solo y no al final quién dio la pierna de defensa del Deportivo Alavés Mari Paz llegó el balón

Voz 0579 38:54 a las manos del portero pero muy bien

Voz 0295 38:57 o sea se hacía Lorenzi otra vez vertical

Voz 0579 38:59 L'Oréal Loren me da unas sensaciones

Voz 8 39:02 extraordinaria este futbolista eh

Voz 0579 39:04 venga la pelota el Betis era lleva William Carvalho hacen falta Bartra la pitar colegiados en la cita la pita la falta a Manu lluvia si es varón para el conjunto del Real Betis Balompié oye añadió

Voz 1704 39:18 comentarios a lo que ha dicho Manuel ahora de de fuerte

Voz 7 39:21 es una

Voz 1704 39:22 tan malo para añadir sobre la esta adicta

Voz 0295 39:26 Marta madre

Voz 7 39:28 a los a tal para Bartra

Voz 0579 39:31 cuando lo centrales de los que más posesión de balón tienen durante todo el partido lo centrales del Betis otra vez de Bartra federal federal al portero Pau López con la pelota el guardameta catalán le pega de Izquierda balón largo buscando valores llega de cabeza el central del Deportivo Alavés despeja la pelota para que era juez de la parte derecha Martín Martín arriba para su compañero Borja Bastón con la pelota que iba a recibir que no recibe era saca finalmente júnior a balón para Wakaso Wakaso se la cede a Martí Martín por la banda derecha Le defiende de Junior va Martí júnior conel Martín la pone cuidado ahí la tiene que despejar

Voz 0995 40:13 en él despejó feudal las

Voz 0579 40:16 nota sale fuera del rectángulo de juego portantes saque de banda a favor del conjunto local en el minuto nueve de partido con empate a cero en el marcador las dos ocasiones claras del Partido de las ha tenido el Betis oiga Wakaso recorta Wakaso balón para su compañero Ibai Ibai para su sobrino juego la pelota sobre para Iván fue muy bien Bartra saca la pelota el emperador ahí hay fue menos Maker

Voz 1704 40:42 recuperó muy bien Bartra sedal no puede ir al suelo

Voz 0295 40:45 porque hay está mendigo en robo de balón de oro

Voz 0579 40:47 las Laurie con la pelota que bien qué buen regate abriendo la derecha ahora para Francis su amigo Francis por la parte derecha se posiciona ya Lore y Loren con el esférico para William Carvalho este para Canales canales para inuit atención al japonés que tiene tiro la juega la izquierda bien para Junior la pone Junior la pelota

Voz 0995 41:03 despeja al defensa que iba a dejar Junio que salga jugada con más

Voz 1704 41:06 sentido otra vez decretaba que define el Real Betis Balompié

Voz 0995 41:09 de derecho de la portería que defiende el vez se jugada con más

Voz 1704 41:11 sentido abren a banda Francino la Hugo al medio muy buen el pase de canales muy bien Inui esperando compañero dándose la por delante bueno vamos a ver para está llamando a la OMS estado de angustia muchísimo los diez primeros minutos del Beti a diferencia del petardo el otro día que era una cosa soportado

Voz 0579 41:26 creo que hay calidad la del orden eh que calidad

Voz 0995 41:29 la del orden como rueda la pelota el regate posterior como Aubry

Voz 0579 41:32 yo saca guardado el córner el remate

Voz 0995 41:34 defensa corre nuevamente

Voz 0295 41:37 dice que no si sale fuerte no examen y lo que no cambia

Voz 0995 41:42 que está por qué dominando dominando la situación hombre como tienen penalti lo futbolista del Betis vamos a ver de la mano de la mano vamos a ver porque piden penalti lo futbolista del Betis que espera para sacar el córner le hizo al jugador del Betis decimos a ver a ver qué dice Santísima antes eh esto Intelligence al eclipsada

Voz 0295 41:59 compraron ya lo de

Voz 9 42:01 diré que esto

Voz 0579 42:04 espectáculo añadido no a ver qué has este hombre

Voz 0295 42:07 exacto no saca no de momento no todo el mundo esperando señores que Mario pongan no las jugadas lo marido empatar el marcador que tiene que poner buena Haro

Voz 10 42:16 diecinueve partidos en la Liga en seis ha pitado penalti

Voz 0295 42:21 o que vaya al televisor es lo que nos hagan algo que no estén en un dato esperando

Voz 0995 42:26 González fuerte a ver qué le dice estar a Fernández

Voz 0295 42:28 si toca la mano veto cierto es interesantísimo todo tenía tu razón Florencio de Santa hombre a ver a ver a ver a nuestra petición y muy mal no se ve hombre no pero pero

Voz 1704 42:40 la Tessa visto hay una mano al federal

Voz 0295 42:45 esa es esta fíjate es difícil está conservar Corner Corner el conejo sacar no

Voz 0579 42:56 considera que si si le dicen que no es suficiente

Voz 1704 42:59 pero bueno yo creo que ha sido algo es difícil difícil difíciles

Voz 0995 43:04 pero qué bien sea que elegir al primer palo sacado el córner efectivamente llega muy bien Bartra evitando las contra saque de banda

Voz 0579 43:12 a favor del Deportivo Alavés Perote Javier que termine de la verdad

Voz 0995 43:15 hola querido querido Javier Lence otro anticipando para Canales

Voz 0579 43:20 para tu proceder al a tus habituales

Voz 0295 43:23 es extraordinario que tira de Guardado tira un es que tiene que poner muy bien hombre

Voz 12 43:29 que algo grave que alguna vez también tiene que fallar hombre pero entiendo entiendo tu desesperación hombre yo soy de los que piensa que un profesional de élite primera división España élite que no

Voz 0579 43:39 debería fallar ningún córner pero bueno se falla claro si no esto sería más aburrido juegan verlo también guardado muy bueno pasa ahora para ganar arriba muy larga muy larga la pelota marcaba eligiera estaba inuit saque de puerta para el Deportivo a la vez en el minuto trece de partido

Voz 7 43:52 todo en Mendizorroza Borja Troya al frente de la técnica la vez cero

Voz 0995 43:57 Petit cero protege su negocio vivienda insecto

Voz 0995 44:23 punto es al ataque del árabe lo defiende bien Giulio despeja la pelota Junio cuidado que sigue el ataque el tiro a puerta despeja la defensa del Betis le pegó mandó el balón a Lore Lore

Voz 0579 44:36 se lleva el balón finalmente bien juega para Guardado Carlson

Voz 0995 44:38 a falta a favor del Real Betis Balompié llegada ahora con peligro el Deportivo Alavés

Voz 1704 44:43 por la parte derecha hay menos no no tragó no deja a su par sólo Lolo contuvo bien y el centro que vino al segundo palo lo despejó bien de cabeza Teresa habían colado por la parte derecha de que defiende Francis Bacon la acacia estará posibles

Voz 1564 44:55 este hombre está estaba pendiente del pinganillo

Voz 1704 44:58 vaya que sale fuerte saben que están poniendo una telenovela que no

Voz 0995 45:03 es que no equipo es el tema que deja bien la pelota de cabeza la dejaba

Voz 7 45:09 para Junior pero sacó finalmente

Voz 0995 45:11 la pierna de Laguardia

Voz 7 45:14 que ha sido el protagonista de la jugada polémica del partido con la intervención del va llega muy bien al lleva la pelota la saca para William Carvalho entre los hombres Carballo no puede perderla a punto de sacar las finalmente saque lateral a favor del Real Betis Balompié yo viendo la jugada tengo que decir que es difícil pitar penalti ahí porque es verdad que le da el brazo no está mirando no está mirando la pelota está de espalda tampoco es un balón claro ni que vaya a puerta con fuerza

Voz 1704 45:40 de acuerdo contigo pero es complicado no

Voz 1564 45:43 ya equivocados toca Carvajal era

Voz 1704 45:45 tranquiliza hacen falta pero la fuera de van a la pelota fuera de banda la impulsa William Carvalho inútiles

Voz 7 45:50 ojo balón para el Deportivo Alavés atacando por la izquierda con la pelota

Voz 14 45:55 yo ni yo ni se frena la juega más a la izquierda para la subida de Rubén Duarte el centro al área cuidado o despeja bien defendió

Voz 7 46:05 Love feudal la pelota sale fuera del campo Griesa que lateral

Voz 16 46:08 a favor del Deportivo Alavés en el minuto quince de juego de la primera

Voz 12 46:11 arte con empate a cero en el marcador

Voz 16 46:13 a una media de Radio Sevilla la que tienen

Voz 0295 46:15 ya la que tiene

Voz 12 46:19 el árbitro con el pinganillo de bueno el pinganillo esto el el Juventus uno Lazio cero sigue sin marcar que hiciera Riancho

Voz 0579 46:28 adiós le daba están jugando ni durmió

Voz 12 46:30 si ni Correa loco jurista del agua aquello procedente del fútbol que han fichado por si Luis Alberto e inmóviles juega la pelota el deporte

Voz 7 46:39 digo a la vez también en la lista

Voz 12 46:42 la lista de Luis Enrique Luis Alberto eh

Voz 7 46:45 a sacar de da cuenta que dominó la prueba

Voz 0295 46:48 esta Enrique

Voz 7 46:51 las amistades a estudiar el balón atrás para el portero Fernando Pacheco

Voz 0579 46:55 no

Voz 12 46:56 venga de Izquierda ha sido pretendido por clubes de la Liga hace años el Sevilla lo requería

Voz 7 47:03 te atrapa oiga para Pau López este para Bartra Bartra para Francis Paulo pero

Voz 12 47:10 a mí también me dio una buena sensación cuando lo vio en el español César de lo humano Chano

Voz 0295 47:18 pero tú porque

Voz 1704 47:21 hijo está muy laxos

Voz 0295 47:24 por qué lo dices tú a bien eso está claro

Voz 1564 47:27 mira

Voz 7 47:28 ojo pelota se lleva Francis la pelea

Voz 1564 47:31 llevar a la vez el esférico

Voz 0579 47:35 que por cierto algún oyente

Voz 1564 47:36 te me dice que ayer lo tuve en vilo porque yo dije una noticia importante no yo digo una noticia sorprender sorprendente es importante

Voz 17 47:45 en no era sorprendente no era muy importante el presidente no

Voz 0995 47:52 el balón es para el Deportivo Alavés según el colegiado González Fuertes el Betis en el minuto diecisiete de partido iba a decir que