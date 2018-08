Alavés - Betis (25/08/2018 - Tramo de 18:45 a 19:45)

Voz 0995 00:00 guardado de Izquierda guardado arriba que es buen pase para Junio la pone Junio al segundo palo se queja de falta de penalti por tanto olores balón cojo para canales Canal le pega puerta mal tenemos por delante un contrario el esférico vuelve a Francis la va a poner Francis Francino la pone fin cerrada la pone la juega atrás para Canales Carles para Guardado ser se ubica nuevamente Mandi atrás para Bartra el Betis con la lección perfectamente aprendiendo tiene que colocarse cada uno según la posesión la posición del balón

Voz 1704 00:36 el veneno en la sede de canales de Canale está tardando dándolo todo para

Voz 1 00:39 Carvalho Carvalho para guardado gordo para Carvalho Carvalho para Canal nuevamente canales que buen pase para sí

Voz 0684 00:46 se a pocas horas y ejecuta dos rápidamente el pase primero que ahora le llega el remate después inuit la pelota esta se fue a la izquierda de la portería de Fernando Pacheco otra ocasión esto sí y también eso ocas

Voz 0995 01:07 Dion que Lara para el Betis

Voz 0684 01:09 pero no entra la pelotita en el remate de Inui Alavés cero Betis cero media hora cumplida ya de partido

Voz 0995 01:32 oiga la pelota al Betis a ver si es capaz de ponerse por delante en el marcador está clarísima que veía en casa

Voz 3 01:41 es un hecho como diciendo que está empezando hoy hoy

Voz 0995 01:45 que el Farah es muy caprichoso que cuando lo metes y te mete luego madre mía ya te has tenido cuidado cuiden el lanzamiento a puerta muy por encima de la portería de Pau López en el lanzamiento de sobrino balón en saque de puerta para

Voz 1795 01:59 a las sensaciones del partido las ocasiones casi para verlos sentenciado en la primera parte

Voz 1704 02:05 en el Betis cero pero en el marcador evidentemente muy muy superior a la media hora árabes miembro de Canal y ejecutó un pase primer un pase muy bueno de Willian y después un paso de canales aire gracias

Voz 0995 02:17 durante el hombre fue que pase para sí

Voz 1704 02:20 sí Sol el portero tiene que salir

Voz 0684 02:22 portero para evitar lo que hubiera sido una ocasión muy buen navegó en un mano a mano

Voz 0995 02:27 yo del jugador japonés Inui ha pitado falta después de la acción yo con toda su se encara con Canalis iba a decir que así sí sí

Voz 1704 02:36 en base a Manu Manu se por una media de cada color pagarse pactar solos y omega ardor yo

Voz 1795 02:41 es decir que con la de jugones que tiene el Betis es decir que tiene futbolistas de toque

Voz 4 02:45 eh

Voz 1795 02:46 no yo no quiero meterme en estas cosas no porque para eso está

Voz 1704 02:49 pero el entrenador no sé porque no busca un futbolista ya está de ataque de ruptura desde un futbolista rápido interiormente no claro bueno es que veo veo que ITE ellos no hispano

Voz 4 03:01 eso te lo ponen yo una cosa que sí que decide está un poquito de verticalidad están dando

Voz 0995 03:10 de carácter ofensivo al equipo e ojo a la contra la a la vez que quiere Jover las vueltas el Alavés al Betis sobrino con la pelota salir del área sobre los azul lío sobrio en la pone atrás cuidado o la saca bien guardado el esférico para inuit el control del japonés muy bien

Voz 1704 03:26 la sarta balón para el Betis

Voz 0995 03:28 pocas la pelota inuit para William Carvalho arriba Julian Carvalho buscando el desfalco de honor muy larga la pelota para que saque de banda el Deportivo Alavés

Voz 1704 03:36 el efecto al revés la pelota va cogiendo sobre la demanda que tiene cada cosa que la pelota vuelve al campo pero bueno bien bien y muy me está gustando y me está gustando huyen Carvalho también

Voz 4 03:47 ojo Wakaso acaso atrás para la Guardia hay gente que ha escuchado muchas me gusta también Carvalho eh vamos a ver un centrocampista verdad echa fuera un centrocampista titularísimo horas tampoco Portugal nivel no a mi me parece muy Sailing ahí yo escuchaba aficionado en la calle

Voz 5 04:08 sí eso es la calle que es donde buen termómetro también no

Voz 0995 04:12 yo no les convence ojo que no hay fuera de juego sí

Voz 6 04:16 el labor yo vamos a ver yo

Voz 3 04:19 es meternos en el precio un absurdo porque yo ya no sé lo que es barato escarba en la que yo rinda a disentir

Voz 1704 04:25 hasta que uno que es un buen futbolista muy bueno

Voz 3 04:27 pero quizás jugada por ahí iba Inui hay baile de mí

Voz 1564 04:33 era de Loren pero es que creo que hay cosas que no tiene las mayores dudas nosotros hemos discutido muchas veces con otros jugadores en esa posición que no había discusión tampoco en el otro sentido pero este es un buen jugador

Voz 4 04:43 por ahora el nivel del Betis de han comentado la lentitud con que el otro día la jugada hombre el otro día para empezar en el primer partido

Voz 5 04:51 puede ser por su fisonomía que un público que necesita más tiempo para coger la forma el otro día ante un tipo con la rapidez

Voz 1564 04:57 Morales pues se le fue también normal que podía haberle hecho falta también bueno el error de ser evidentemente ojo el lanzamiento a puerta muy mal a la derecha de la portería López

Voz 0995 05:06 la puerta a puerta para el Betis pero

Voz 4 05:08 es un jugador con con jerarquías de bueno en una cosa que hace muy bien para empezar gana balones por su físico en el campo cuanto año aquí hemos reclamado eh

Voz 5 05:17 eso eh en el Betis no la ausencia de un futbolista que

Voz 1795 05:22 que tenga jerarquía el centro cabo mira ahora sacaba de llevar otra pelota Ike

Voz 0995 05:25 la suele dar bien que no suele darse Loren y qué no

Voz 1704 05:27 te quema la pelota lo lo equipo tiene que haberla aquí alguno alguno que se tiraban a los pies después no daba nunca la pelota

Voz 0995 05:37 esta Carvalho Carvalho para federal nuevamente federal Izquierda para Junior JR juega para Inui muy bien para Junior la pelota llega Lore con la pelota en Paraguay Junior qué bien lo ha hecho Junio una atrapa las saca la defensa córner jugando muy bien elaborada la haciendo ahora en ataque del Betis y cada vez insisto me está gustado a Loren muy bien y se desespera

Voz 1704 05:58 era Quique Setién el fallo no tiene razón el partido es increíble que no lo vaya ganando Betty por uno o dos goles de ventaja está está claro pero las cosas que cuando se ven

Voz 1795 06:08 no hay que sí es hasta en esto no hay debate igual que lo del otro día tampoco lo de hoy no hay debate

Voz 0995 06:15 ojo saca el córner preparado para el remate uno la defensa del Alavés balón para Wakaso arriba Wakaso pelea por el balón Jordi con él está Francis Johnny con la pelota aguanta bien France fija Jong-il obliga al centro y ahí le quita la pelota federal para que el Betis vuelve a tener el balón en el arranque ahora de William Carvalho el desmarque de la pelota va para júnior Giulio la va a jugar a la izquierda donde se encuentra guardado guardado para mí es la posición habitual muy muy atrás para William Carvalho Carvalho abra la derecha para Mandy Mandy con la pelota

Voz 3 06:54 la pisa la juega atrás para Bartra dominio absoluto del Athletic que está jugando como como cuando un equipo pequeño recibe a uno de los de la parte dominador absoluto del partido magnífica

Voz 0995 07:05 el canal de canal en rueda de contrario sale muy bien de todo intento jugar a la izquierda las saca la defensa del Alavés intentó jugar para júnior en la banda izquierda que estaba solo pelota larga por lo que pasa es que estas cosas no vale quiero decir que marcar claro posiblemente esto te formando parte del plan de Abelardo no ellos son mejor ellos son superiores tienen más calidad técnica tiene más posesión de balón vamos a jugarle así a tapar huecos lo que hizo el Levante el otro día no digo que no válido ahora ya si te pones cero uno cero dos cero traiga en el partido pues bienvenido no pero de momento mucho mejor el Betis claras ocasiones de gol hasta tres claras caldeó alguna he llegado más con peligro

Voz 7 07:46 pero cero cero el partido lo normal es que si sigue así el partido

Voz 1795 07:50 bueno lo normal en fútbol ven muchas cosas rara tiene que marcar

Voz 0995 07:53 día arriba para Lauren fuera de juego que les seguía la Guardia Loring con el balón dentro del área ya intentó el centro le tapó bien la guardia y la pelota quedó amortiguada para que atrapado

Voz 4 08:04 las manos o fue a las manos del portero Fernando Pacheco treinta y siete minutos de la primera parte con empate a cero en el marcador

Voz 1704 08:10 lo hizo bien lo se orientó para la derecha Escrivá la Guardia centros rebotó ultimar en el pie y el balón iba bien porque había puesto por delante de defensa hay la hace más como tú decías el rebotes defensa cayó en las manos

Voz 6 08:22 balón atrás de Bartra para Pau López este formalmente para Bartra Bartra con la pelota a la izquierda para feudal

Voz 0995 08:31 el al para Mandi recibe el argelino ahora tranquilidad en el juego del Betis oiga Bartra nuevamente el desmarque para recibir de Nui también Jr

Voz 6 08:44 ja para recibir la pelota júnior para final fetal para Bartra a velar

Voz 1704 08:49 cuenta de que va tomando la televisión

Voz 1795 08:53 no van a la presión daba cuenta no bajar la presión

Voz 0995 08:55 Junio Junio con la pelota se va bien desborda desbordaba en primera instancia pero no pierde la pelota le sacó finalmente Martín el balón Ibai despeja pero salió fuera

Voz 6 09:04 da el esférico tiene que sacar de banda guardado para Feddal federal para guardó nuevamente guardado con el esférico atrás para Bartra Bartra abro la derecha para Mandi y ya en terreno del Deportivo Alavés Mandi con la pelota dando atrás para Bartra Bartra en el círculo central la juega

Voz 0995 09:26 eligió para júnior al pie de Junior el pase medido júnior para Inui no se entendieron ahora Ainé y la pelota sale fuera para que saque de puerta el Deportivo Alavés en el XXXVIII inmediato de partido cero cero en Mendizorroza se lo cuenta la onda media de Radio Sevilla

Voz 0995 10:10 acabo de puerta lo deportivo lo de baloncesto al campo

Voz 1795 10:13 pelota por la izquierda diez la tiene Johnny Pichardo Javi tú que yo te vienes te voy a decir una cosa

Voz 0995 10:19 ahora cada vez perdona que va por la izquierda Johnny buscando el centro la ponen el área cuidado Hulu Louis júnior apagó el fuego que no había pegado bien la pelota Bartra el esférico lo va a sacar finalmente dio la ventaja

Voz 3 10:30 sí la verdad es que algo puede al eje no claro caso es tarjeta amarilla para

Voz 0995 10:38 no no hoy

Voz 3 10:40 ahí

Voz 1704 10:41 oy oy oy oy que alguien les llame aquí que Setién pinganillo Wakaso y hay que hay que pegarse hay decía que dos para digo hay que decirle Wakaso como estas cosas

Voz 9 10:56 o acaso la XII XIII el año que más temporadas amarilla tuvo diecisiete siete las de fuera basaba tuvo siete era anterior tuvo mucho pero tarjetas rojas en la solamente tienen repartido uno con

Voz 1704 11:08 venga no era nada ido con el español el español no fue a quienes por vez

Voz 1795 11:12 yo yo te entiendo sobre Quique Setién poner yo defensor de Quique Setién porque está visto no no no no no yo entiendo que muchos aficionados del Betis han visto muchas veces a entrenadores que han sido de verdad

Voz 1564 11:26 de aquella manera sin criterio también lo de cien días pero defendiendo pero sin criterio que Garrido si me permiten personalidad

Voz 1795 11:37 a la tercera vez que no perdona

Voz 1564 11:40 no lo vemos por la televisión estación de Guardado

Voz 1795 11:44 es que si queremos que el pito penalti porque existe llevar en todas las jugada no se puede jugar al fútbol

Voz 1704 11:49 tardado ni le empujan y le da con el brazo nada absolutamente

Voz 1795 11:52 nada a lo mejor eso allí en el centro del campo le pitan falta pero pero es que

Voz 3 11:56 no es que como queramos que Sébire

Voz 1795 11:59 todas las jugadas no impartido eh y llama no está parada

Voz 1564 12:02 si en este caso la repetido de la televisión entiendo yo que el hecho de que lo repita la televisión no quiere decir que Estrada Fernández el árbitro del campo eh esa estaríamos en una cámara allí a ver qué dicen porque yo entiendo que entonces el árbitro principal

Voz 5 12:17 se llevaría a Egipto que recomiendo que Sellés edito

Voz 1795 12:20 eh

Voz 5 12:21 al al aparatito del oído entiende que significa

Voz 4 12:24 vivo que están echando Kennedy

Voz 5 12:27 que gente que es el tiempo

Voz 1564 12:29 diario de que están revisando las jugado pero

Voz 9 12:32 ayer en el Getafe Éibar pasó eso fue porque él de asistente que tenía la por el pinganillo había pitado fuera de juego y enterado de era el bar en doce luego el pinganillo también puede engañar

Voz 0995 12:45 bueno ya debemos acostumbrarnos poco a poco saca la pelota me he cuidado bien hora despeja feudal pero una ocasión de gol ha concedido el Betis al Deportivo Alavés en el que estaba al despejar de Mandi nada más sacar de balón Johnny cuarenta y dos partido habrá por lo menos doce prolongación en la primera parte sapito mal Abelardo y no

Voz 1704 13:07 cuesta si ve que te viviendo presiona como loco darle p'alante

Voz 0995 13:10 saca Johnny balón que corta bien Francia

Voz 10 13:12 si la hace falta Manu García que tiene

Voz 4 13:15 gatitos en la barriga hay hitos

Voz 10 13:18 pero las Robbie en la fiesta me tiene gatito

Voz 1704 13:20 el de bengalas no pitó la falta era saque de banda

Voz 6 13:23 oiga la pelota al Alavés el centro que despeja

Voz 0995 13:27 Clancy a para que saque de esquina el conjunto vasco va a cumplir el minuto cuarenta de juego de la primera parte con empate a cero en el marcador volvía ya ahora el primer gol del Betis en la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve

Voz 1704 13:41 en la primera parte que el balón parado minuto cuarenta y tres en una jugada tonta cuidado eh

Voz 0995 13:47 atención al lanzamiento no a pegar a la pelota cayó en el primer palo despeja la defensa retiro sacó muy mal también despeja el bar Dolor en fuera del campo para que saque de banda era a la vez que insisten en el ataque balón para Johnny nuevamente era pone Johnny despeja Mandy la pelota balón al centro del campo allí lo va a pelear Loren pero no te nuevamente molestaba al sol Amandi cuidado Borja Bastón la toga otra feudal con su corpulencia llega al portero se queda con la pelota porque para competir con Borja Bastón hace falta

Voz 1795 14:25 no

Voz 0995 14:26 hacen falta centímetro y corpulencia gol

Voz 4 14:28 P

Voz 3 14:29 golpe de pedal o federal también Borja Bastón sabrán dados los dos sí pero que has ganado fue Daly que la pelota cada bando yo dije no no no

Voz 0995 14:38 matado Borja Bastón exiliado entiende echaba al sol tú

Voz 1704 14:41 has dicho yo no he dicho quién era que no ha podido despejar y la pelota de pasa Elio peligrosa en el voto así después de este partido que a la par me conoce que a lo mejor lo veo porque el otro día dieron preguntó clientes

Voz 1795 14:51 vaya vaya gol el primero de Rubén

Voz 1704 14:53 Castro fue espetar que van a marcar la pretemporada mandó un oyente en la pretemporada que ya en el Carranza marcó pero el la temporada oficial Las Palmas lleva dos goles marcados y lo va a marcar los puntos con la pretemporada nadie marca pero la temporada creo

Voz 1564 15:10 lo que todo el mundo árabe que marca marque muchos goles mira ahí todo hay todo

Voz 6 15:15 sangre en la ceja de feudal

Voz 0995 15:18 atienden al bravo futbolista marroquí al que aquí hace un par de semana que alguno

Voz 4 15:25 decía que hemos sido muy amable en la cabezas vamos cabezazos sin intención los dos van al aire mira mira pero está dividía debería llegar

Voz 1704 15:34 con la pelota a la misma altura aunque verdad

Voz 5 15:37 yo yo que que entrevista habría que hacer habría que haberle hecho a afear al recinto de Aquiles no pero lo que voy que mostró ahí su ambición hambre frase de les gustaría ser posible Chayo pesó hay que tener

Voz 0995 15:52 valor para decirlo ya sabes Javier

Voz 9 15:55 da fe de tiro Rubén Castro el partido de la semana pasada a puerta

Voz 1795 15:58 claro que lo que no le cambió dos veces

Voz 9 16:01 yo treinta como Hole no

Voz 1704 16:04 pero el porcentaje muy bueno su casa también

Voz 0995 16:11 el cuarenta y cinco da tras el colegiado entonces Silva tiempo incorporarse hasta que acabe la primera parte

Voz 1795 16:16 me he dado cuenta que Manolo está en todo

Voz 0995 16:21 a sacar de banda Jr

Voz 1564 16:24 veinticinco y medio tras ser prolongación los iremos el cuarenta y ocho empató cero

Voz 0995 16:27 dos en Mendizorroza se lleva la pelota Loren con calidad aunque finalmente la pierde eran cinco contra él juega la Guardia la guardia para Martí Martín Arribas el Nadal Betis te la da Bartra concreta mente Bartra juega para Junior JR arriba pelota para la Guardia nuevamente corre Loren

Voz 1795 16:47 ahí está muy solo si no

Voz 0995 16:50 está acometiendo ahora está con diez claro está Feddal siendo atendido

Voz 3 16:55 la pelota guardado toca parar

Voz 0995 16:56 Francis banca la presión no ve cómo cómo

Voz 3 16:59 en estancias para Carballo he pitó falta se reanudó el juego no valía

Voz 4 17:05 hay que sacar nuevamente la falta el Real Betis Balompié ahora que ir viendo la evolución del partido para determinar quién es hoy el mejor jugador con el mejor punto en Irak cada jornada elegimos de la mano de Emerson vigilancia así que vamos a esperar todavía porque el punto de mira todavía

Voz 1704 17:22 él lo que todavía no se ha ajustado

Voz 1795 17:25 el punto de vista el punto de mira si hubiera estado fino

Voz 1704 17:28 o quizá la segunda parte Estado moto aquí con claridad

Voz 3 17:32 tanto hablando de otras y el derbi por semana

Voz 1704 17:34 qué bien

Voz 5 17:37 lo que es que el portero de Delmas

Voz 1795 17:40 a mí me han tocado la verdad ha tocado la pelota practicamente la superioridad es clarísima tú un partido en la primera parte de cero dos tranquilamente pero el partido va con empate a cero una dificultad porque no no digo que sea mucha pero es que Abelardo ha dicho ya lo suyo no presione más arriba que se quedan solos

Voz 0995 17:59 el partido quedó un minuto para llegar al cuarenta y ocho hoy por tanto para que llegue el descanso va secar Junior de banda pelota ojo para canales dentro del la Canal y cae al suelo le quita la pelota las saca la defensa del Deportivo Alavés balón para el Real Betis Balompié la tiene Junior JR con la pelota iba Lafuerza Junior que se lleva el esférico lo pelea también

Voz 6 18:24 nada le sale fuera la pelota pero por la nieve

Voz 0995 18:28 banda Hinault prueba de fondo para que saque desde el lateral el conjunto vasco

Voz 9 18:33 yo tiene un potencial muy muy llamativa y espectacular es que mamá tiene dos delante y se echa hueco y sigue

Voz 1704 18:39 para que no que no que no llega la pelota

Voz 0995 18:42 he oído Junio puede tener la última de la primera parte quedan quince segundos sacó júnior despejó la defensa le pega arriba Mari Paz balón para el Betis toca de cabeza Mandi jugar Ancic Francis arriba las saca Mari Paz nuevamente balón para Francis va a dar todavía algunos segundos va parece que sí Francis con la pelota juega arriba para Lore Loren pierde el esférico pero sale fuera de banda no se va a sacar porque pita el árbitro el final de la primera parte a la que llegamos con él su lado inicial Deportivo Alavés cero Betis cero superior el Betis claramente superior en la primera parte tuvo varias llegadas tres ocasiones que

Voz 11 19:20 hace gol hizo merecimientos múltiples para haberse puesto por delante incluso con algún gol de ventaja y no sólo uno pero Goles son amores y de momento el Betis no ha marcado ninguno tampoco le han marcado porque ha creado muy poquito

Voz 1564 19:38 en esta primera parte así que

Voz 11 19:40 cero cero al descanso y las famosas espadas queridos

Voz 7 19:44 ayer en todo lo alto señor esto no

Voz 11 19:47 alto están las espadas un mínimo altos que tengo

Voz 12 19:51 que leer mensajes de nuestros oyentes al descanso esto de por sí

Voz 5 19:56 arroba gmail punto com

Voz 12 22:03 bueno que voy con los mensajes de los oyentes ya te ya te inventaba nui que el Betis

Voz 7 22:09 ha sido mucho mejor que el Alavés en la primera parte rezuma está claro no ha marcado Manuel Ortiz buenas tardes en el primer tiempo sea dominado pero sin marcar gol en la élite Omar caso el dominio dos sirve de nada así que en el segundo hay que ser más efectivos si queremos sacar los tres puntos Setién vete ya

Voz 5 22:27 la dice más moderno Ortiz así directamente yo yo los respeto e respeto a todo respeto lo vi yo creo que ya lo dicho antes no creo que le aporta bastante más de lo que pueda quitar esa es mi punto de vista no y tampoco está al mercado para qué te encuentra mucho entrenadores que sean un espectáculo

Voz 7 22:48 Pablo Álvarez yo a este Betis muy normalito Carvalho un tronco canales irregular delantero a pesar de sus goles al frío sin Noone sigo teniendo duda no sé no sé saludos para el broker TIM a la verdad es que me ha una muy buena impresión al Betis pero le ha faltado lo que el año pasado tenía con bastante facilidad que era algo Carvalho muy normal

Voz 1704 23:08 entonces yo me compara con los Reyes claro que ante tanta exquisitez futbolística Carballo no parece

Voz 7 23:13 lo normaliza becas cayó un magnífico jugador

Voz 1704 23:16 lo único macho casi casi todo bien en la primera prácticamente todo bien salvo una pérdida de balón lo único que hay

Voz 5 23:22 en personas que no tienen por qué no a ver fútbol y a lo mejor no conocen a a los jugadores esperan de los jugadores una cosa que no hacen los jugadores

Voz 7 23:32 Jorge Pereira de los ríos señor Quique Setién ha dado mucho más de lo que le quita al Betis usted estoy de acuerdo a ustedes no les gusta no a mí no me disgusta

Voz 5 23:40 a Jorge de todo lo contrario aunque sea esto

Voz 7 23:43 dudo aunque algunas veces se enroque en sus planteamientos pero ni mucho menos no pasa nada lo pueden decir pero ustedes se arriman a él cuando todo va bien y le critica y le dan palos cuando las cosas van mal hipocresía no esto no es hipocresía querido oyentes si lo hace bien Se dice y si lo hace mal se dice mal no es hipocresía se hacen las cosas como se tienen que hacer

Voz 4 24:04 claro yo yo los mismos Florencio a Quique Setién yo elogiado muchas veces utilicen la ironía porque algunos se lo he dicho pues para para yo elogiado muchas veces

Voz 5 24:15 ese tiene y cuando queráis de que tengo que criticar lo critico idea la semana pasada yo Le critico mucho más por en rueda de prensa posterior que por el partido en sí por la ausencia de autocrítica por las cosas que no y por las compras si ve la llegada de los veinticuatro tiros los mismos que el Barcelona Estoy de acuerdo contigo con el Alavés no fueron las mismas que las del Betis contra el el el delantero

Voz 7 24:37 esos esas cosas y será crítico yo quisiera criticaré de siempre

Voz 15 24:40 ahora el día del derbi señores

Voz 16 24:44 el día del tres cinco el entrenador del Betis un día tan importante para el Betis se llama Quique Setién ya está ahí no pasa nada es que la obsesión de algunos que no se puede criticar absolutamente nada pues tengo alguna crítica

Voz 4 24:55 para el mismísimo Lorenzo Serra Ferrer al que yo

Voz 16 24:57 me acusan mucho de obviar lo de forma desmesurada mire usted que yo creo que le ha cambiado la vida pero que también hay cosas que no me no ven

Voz 1 25:06 no lo mal porque evidentemente si yo yo haré cosas bien hay cosas más evidente todo tremendo

Voz 1795 25:12 es que todo el mundo hace cosas bien y cosas mal

Voz 7 25:16 Mario Muño buena tarde desde Huelva muy contento de volver a escucharlos gran primera parte Helvetia una pena que no vayamos ganando merecidamente a ver si en la segunda seguimos demostrando nuestra superioridad terminamos pronto con el partido fuerte abrazo todo especialmente para mi querido Javier no habrá sumarios Ricardo fue es me puedes ir a alguien qué diferencia hay entre Carvalho y Petros aparte de los veinte millones Luis limo con cero a cero en Vitoria

Voz 1704 25:48 de todas las siete Kevin

Voz 5 25:54 este hombre igual le parece que no son diferentes

Voz 1704 25:57 eso perdóneme perdóname son comentarios futbolísticos con todos mis respetos perdóneme la la risa no ahora en serio esos comentarios no tiene ni pies ni cabeza

Voz 7 26:04 con cero cero en Vitoria no es hora de quitar Amandi por San abrió Tello dejando defensa de cuatro que digo yo que con Bartra hizo tarde central y Carvalho Se puede arriesgar con cuatro defensas lo que pide Luis limón a esta hora de la tarde Joaquín Hernández el fútbol que es lo que propone el señor Setién es una mentira total sin velocidad por banda circulación de balón súper lenta caprichoso en el lateral derecho a cualquier equipo algo ordenado no le tira a puerta nunca hay que desgracias que enfrente tiene a la vez que con otro los equipos rápidos en el ataque pierde siempre ya se demostró la pasada semana quiero equivocarme pero no vamos a ninguna parte jugando a la contra el Sevilla no es la del Alavés Quique Fernando camino buenas tardes a todos un saludo para Ángel Mellado el más bético de Gines a ver si en Mendizorroza en estrenan los Verdolaga has de puntos su casillero que no sería conveniente presentarse con un cero en su estadio ante su gente y en el primer derbi liguero imagino que en el norte estará al mercurio suave para que puedan jugar porque a las seis y cuarto Easy estás de gazpacho heart tú te quedas tirado en el sofá y espero señor León caí en Gonzales Abreu esté usted en un buen son que no hay sitio mejor donde hoy estar

Voz 5 27:30 cobija muchas gracias y mucha suerte

Voz 1704 27:33 muchas gracias don Fernando porque aquí en el estudio

Voz 7 27:36 qué más muy y además con la

Voz 1704 27:38 las pantalla conveniente y viviendo en una Betty en la trabajo está Cristiano Ronaldo la verdad que estamos aquí muy a gusto y sólo falta el bonito Betty evidentemente

Voz 7 27:48 Mateo de Alba muy buena parte de este equipo muy buenas sensaciones Manuel Sánchez sólo rectificar a Florenci valga medios derbi el entrenador del Betis era Marcos Álvarez que el tema del gafe también existe Francisco López partido con mucha más ocasiones pero sin acierto creo que debemos traer un buen delantero antes como medio centro como Rafinha un saludo para todos

Voz 1795 28:14 el para la peña bética la pasión de Gol Norte

Voz 7 28:17 Pedro Horrach vamos a ver señores que lo del Betis el otro día fue un mal día que todos han tenido en el trabajo alguna vez vamos a ver lo que pase ya entenderemos alarma

Voz 5 28:26 más

Voz 7 28:27 ICO la comparación del Betis con el Barça el señor Setién decirle que como mínimo dos veces se va a enfrentar a Jane que lo normal pues le pones el audio en la rueda de prensa buena retransmisión el ex Zambrana dice Carballo se ve que les falta un puntito de forma pero aún así es difícil que pierda la pelota y casi siempre da bien hoy ha hecho un par de recortes muy bueno y da mucha tranquilidad a otra jugadorazo a mí sí me gusta Setién como entrenador pero hay cosas incomprensible mientras gane será bueno para el Betis Ricardo Rufián selección leo que se ha reído al Emmy comentarios el mismo que dijo en su primer partido que abrasan en Valencia iba para titulada hindú

Voz 5 29:08 Putín pues ya hace de reír también lo vas a salir un poco más risas y que en qué parte de Englaro porque él

Voz 7 29:17 pero se queda que aparece titula abrasen a mi madre que tiene veinticinco años y te cuando lo Beach en Valencia qué qué futbolista que futbolista ganador manera José María Rey hola buenas tarde una pregunta que me gustaría que me reponerse los íberos Florencio Ordóñez Javier León os gusta ya Moralo seguís sin nivel muchas gracias buenas tardes José María Rey

Voz 1704 29:36 puedo no sé porque dice eso yo digo que es muy buen futbolista para el Levante contra los objetivos de en mi opinión le meta repetido Hole o quinientos para un equipo con más de cien millones de presupuesto cincuenta mil usos cuarto campo de la Liga española moral te puede quedan al Levante en mi opinión yo no la voy a cambiar porque la he

Voz 7 29:58 Martín González que no quiera ver que mi Beti dado un salto de calidad es que sevillista gran partido del Betis ante un rival de los que en su campo es de los más duros de la categoría un saludo la peña de

Voz 5 30:11 ese ese que no sé yo que son no no no se me bueno sí

Voz 7 30:18 es EFE si quiere que la salud BBM de medir exactamente a que ese a que se refiere y lo saludo a que Peña nos coge por tierra a Asturias me dice José Manuel Rodríguez Ruiz Rodríguez escuchando la Cadena SER Hoy por lo que estamos escuchando parece que tenemos el partido ganado porque ahora el descanso va a salir mi prima el lateral y me abuelas el centro del campo por lo que paciencia que todo llega a Javier cuando vas por el Pirineo para poder invitarte a una cervecita dos o tres como tú y se le sigue mojando

Voz 5 30:47 Roberto mallado

Voz 7 30:50 no lo estoy viendo por motivo de trabajo pero creo que ha mejorado en este partido estoy seguro que dará la cara en ese partido en el derbi saludo Javier León y a Florencio y por supuesto que Quique Setién a morir salvando que Francia no mejora a Barragán ni harto de hecho Ignacio verde buenas tardes a ver qué se me bar de Ignacio verde buenas tardes a mí me está gustando el Betis me parece que guardado aún no está físicamente por ciertos día que dieron la facultad los periodistas lo de que el periodista nunca puede ser noticia Don Aguilar no pudo ir es broma eh

Voz 5 31:21 y así me lo tomo y aunque lo diga de verdad no se preocupe usted que yo no me enfado mire por ahí de toda forma echar repase a todos los periodistas si los hay que le gusta el protagonismo honor eh bueno no bien

Voz 1704 31:35 ahora ya se traslada a ovejas para siempre repasamos a ver a ver

Voz 7 31:43 qué le gusta más es hoy me he levantado y me he tomado una tostada con aceite y me tengo que comunicar al mundo usted emigré por ahí Eduardo Antunes verás Florenci pueda optar a todo el equipo de Radio Sevilla

Voz 1795 31:58 lontananza algunas cosas lo de Francia en el once inicial no es más que una señal de Setién a Serra diciéndole trémula de nivel Top antes del cierre del mercado no hay otra explicación fuerte abrazo a todos y en especial don Javier León Lamela adaptadas en a todo no a todos nosotros Gatti yo no digo que buenas

Voz 1704 32:16 tarde

Voz 1795 32:18 Ismael que supongo que no Medina está mal es capaz de mandar me algún mensaje oculto para para darme su opinión buenas tardes este es el último Ismael nos vamos a ver hace veintiún minutos hace once minutos hace dos días un minuto yo ya no sé cuál le den Ismael a ver esto está dado villas señora repitan conmigo vamos a repetir France y es un pedazo de jugador Ia Inui no debería haberlo puesto y es la única manera de que Setién quita Francis llaga cambio después del partido contra Levante hoy se te compro discurso que lo he tenido mucha ocasiones claras en la primera parte el otro día no esto es evidente aquí creo que estamos todos los acuerdos hoy está jugando el balón Canales Carvalho guardó contra el Levante tocaban el balón Mandi feudal el Betis enmarcará cuando sea Lora en el que remate no entiendo cómo no lo buscan siempre tampoco entiendo por qué no jugó más partidos Sergio leo la pasada temporada hoy ni convocado Easy Brass Ana muy bien ese bonito Alejandro matí

Voz 4 33:18 tengo una bola mágica que me dice que si came a Francis Barragán a los dos minutos tenemos ya el primer gol o como mínimo la mejor ocasión del partido

Voz 1795 33:29 Luis SIT cumplido la semana pasada no pude escuchar pero ya desde hoy estoy en Sevilla

Voz 4 33:36 no conexión con usted de un fuerte abrazo otro para usted Luis

Voz 1795 33:40 Miguel Echegaray que ganas tenía volver a Miso Fabio en la onda media de Radio Sevilla Javi García abarca más campos de Carvalho es excesivamente lento Canale de sobran casi siempre dos toques lo de Francia es totalmente inexplicable Javi Javier Falcón no es cabezón Dalma con dejar a Barragán fuera saludo a chico pesca del Viso del menudo menudo vice Mata Hare ese FC que no lo sé tampoco pero

Voz 4 34:12 eh

Voz 1795 34:15 Manolo aunque el otro de aras con la importante noticia para finalmente lo de Nolito ya te lo he perdona pues me debes una siesta saludaba al Floro SG

Voz 3 34:25 bueno he pero que fueron tiene

Voz 1795 34:28 adulto así esté buenista T pues era un hombre lo dependen ustedes mano dije importantes es sorprendente si alguien no le sorprendió la noticia que me lo diga eh pues aquí estaba todos los mundos gel lista de Luis Enrique esto es maravilloso que bonito

Voz 1564 34:42 vale decir cuando cuando dije que estaba en la lista no vale nada la lista

Voz 3 34:47 bueno pero a ver si nos ponemos de acuerdo eh para entienda más que también está rezando para que no les

Voz 1704 34:53 que no te duches verdad

Voz 3 34:56 se listo jugadores

Voz 1704 34:59 qué es eso de la profesionalidad Isabel todas las cosas que

Voz 1795 35:03 que después voy con todos

Voz 3 35:05 ha ido no es por nada sino que se me quedan muchos por leer va a comenzar la segunda parte

Voz 0995 35:10 va a comenzar la segunda parte Mendizorroza empató a cero en el marcador no hay cambios en el Real Betis Balompié veíamos la imagen en primer plano de Wakaso rezando para que no saquen la segunda tarjeta amarilla para que no se lesione para ganar el partido supongo por muchas cosas

Voz 3 35:24 sí hombre seguro tapándose del sol

Voz 0995 35:28 el futbolista ghanés la Guardia juega la pelota al Betis en el primer toque de balón comenzó la segunda parte en Mendizorroza balón para federal federar a la izquierda para júnior con la pelota Junio este juega para Carvalho Carvalho atrás ahora Bartra pelotas que le devuelve el portero la saca Bartra la derecha mal ahora Bartra cuidado había fuera de juego no no no lo sé lo señalan al pueblo debía romper Mandi el disparo a puerta de Johnny por encima de la portería de Pau cuidamos de esas acciones ademanes que ahora ha debido habilitar no sé si era Mandi a alguien a Borja Bastón

Voz 10 36:07 en ese pase desde la izquierda

Voz 0995 36:10 ha apuntado con Bartra y le ha dado la opción a Johnny de tiró una puerta ojo que saca el portero compromete la pelota para Guardado guardaba otra la presión del Deportivo Alavés balón que saca la defensa se la llevar canales canales tapado por dos futbolistas del Alavés las saca muy bien por de pala júnior viniendo la canales en el partido va de menos a más

Voz 6 36:31 Julio se frena la juega tras el esférico es para final feliz

Voz 0995 36:37 Dall arriba para Canal o a William Carvalho Carvalho

Voz 1704 36:43 ha guardado uno no era Wakaso tarjeta amarilla clarísima Carballo son muchas cosas los partidos mano a mano a mano venga Manu venga Manu que eres capaz de darle Papa al árbitro madre mía

Voz 0995 36:53 medido centro el Deportivo Alavés tan con tarjeta amarilla

Voz 1704 36:56 qué será mostrado el colegiado González Fuertes

Voz 0995 36:59 ahí entran en el primer minuto de juego de la segunda mitad

Voz 1704 37:03 en el medio campo sin música

Voz 1564 37:06 todavía madre mía le da alguna cosa jalón en el pie desde da

Voz 1704 37:09 entra con la plancha cuidado eh ciudad un poquito más arriba lo pueda estar pulsar eh

Voz 0995 37:14 a ver si el Betis es capaz de hacer algún gol el primer gol de la temporada que cantemos aquí en la onda media de Radio Sevilla que todavía no ha marcado ningún gol en ciento treinta y siete minutos de partido de la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve para el Deportivo Alavés jugando Martín por la derecha coge la moto la juega para Wakaso casó envió un pase largo muy malo directamente fuera para que saque de puerta el Real Betis

Voz 4 37:38 pie con el restaurante larga que vienen directamente de la ría gallega las grandes también vienen de Galicia Javier todos sus carnes

Voz 1704 37:46 de la las carné de los parados Gallego

Voz 4 37:49 frente al abrir el mar

Voz 1704 37:51 muy bruto puede contar que ELA que la edad de la ría ya la vamos a liar

Voz 0995 37:57 entre restaurante gallego juega a la pelota al Betis al ataque va ojo Canales por la izquierda inútiles va a dar el pase lo va a dar el paso ha tardado mucho hoy le quitaron la pelota gana le quitaron finalmente la juega para inuit pero tuvo pasillos es lo dio hoy ni con el balón en el área se quedó corto gel va bien Junior hila saca al Deportivo Alavés le está faltando precisión en el último paso el Betis Guard Hood júnior que en la pelota arriba falla el defensa la tiene Loren le pega que

Voz 0684 38:26 a ahí al individuo

Voz 17 38:30 andar yo viví vaya hermética para que falle entre partidos el problema

Voz 0995 38:35 cobrada yo he visto le meter goles a Lorena alguno

Voz 1564 38:39 los inverosímiles incluso eh ella tiene usted miedo y a Francia

Voz 0995 38:44 dado le ha pegado muy mal Loren a la pelota ahora

Voz 1795 38:47 el error primero en esta década

Voz 3 38:49 a ale ha sido tremendo entrará sólo eh

Voz 1704 38:52 pero que en ocasiones Betty por Dios santo que no vaya ganando este partido es increíble

Voz 0995 38:56 oiga la pelota el Betis de cabeza William Carvalho el balón del portugués

Voz 10 38:59 pues Carvalho arriba para hay nui la pelota para Martí Le presiona Inui Martín con el esférico lo hace falta allí al colegiado por el rápido e rápidamente el juego la pelota el Deportivo Alavés que quiere venirse arriba un poquito también juega

Voz 0995 39:16 la pelota para Borja Bastón cuidado ahí hola pelota el delantero la pone para Martín el centro nadie aparece por ahí lateral izquierdo Duarte Le cada pelota cuidado a sobrinos le pega a puerta el remate para el portero

Voz 1564 39:31 dinero que aquel remate de Jordi France

Voz 0995 39:34 menos mal que fue el centro de la pelota al Betis el balón de la portería hay Serra hizo a tiempo Pau López para evitar el gol sorpresa del Deportivo

Voz 0684 39:44 ves en la pérdida de balón eh

Voz 0995 39:46 la salida en el saque del portero que se la dio concretamente al jugador del Deportivo Alavés

Voz 1564 39:53 Duarte casi le cuesta esto el primer gol al Beti

Voz 1704 39:57 se rehizo Pau menos mal por supuesto el partido de la segunda parte la escuadra con muchísima calidad siempre faltó no

Voz 0995 40:04 a la vez seguir arriba se arriba a la vez cuidado con la pelota al conjunto vasco el centro desde la izquierda del futbolista Manu hoy el saque de banda Ford

Voz 1704 40:16 es en el comentario que hacía Manolo quemarlo el árbitro porque yo Ademar señora falta pitado falta fue Betty porque sino no tiene sentido

Voz 7 40:21 sentido y además después ha dejado sacar más adelante

Voz 1704 40:24 el cuatro p'alante horrendo

Voz 6 40:26 a Duarte el balón es para

Voz 10 40:29 Johnny el Betis Francis era lleva finalmente sale

Voz 0995 40:35 bueno la pelota diez saque de banda a favor del Real Betis Balompié que cinco minutos más movido de partido con la primera opción del Betis para marcar en el arranque de la segunda parte y luego ha tenido dos el Deportivo Alavés en la continuación hechos

Voz 1704 40:49 a en jugadas de barullo porque hay donde a la vez puede puede pescar hay buena vencido una vez por el qué

Voz 0995 40:56 adiós al lateral la Duarte pido Iriarte porque tiró a colocar efectivamente no fuerte balón para el Betis juega Inui inuit para Carvalho Carvalho para el japonés Inui con la pelota tocando atrás para federal que aparece en esta segunda parte con una venda

Voz 6 41:11 para ello ya hay Barrega balón para Mandi

Voz 0995 41:15 Andy con el esférico en el centro del campo juega para Guardado guardado entre dos objeciones a la pelota perdió la pelota cuidado con la horror del Betis cuidado con los errores del Betis que va atacando Jordi por la parte izquierda intenta irse de la pone Johnny segundo palo fuera a Hulu yo hoy cuidado con los arranques ahora la del Deportivo de la que intenta sorprender a la contra robo de balón balón aún pelota para Johnny este la pone menos mal que la puso mal buscando a alguien en el segundo palo pero se fue la gran pelota cuidado con los errores que te pueden costar un disgusto eh oigan la pelota al Betis balón de Irún para Francia el control de Francisco Jamón jamón la pelota va va Francis y el desmarque del orden pueda de fuera de juego lo pita

Voz 1704 41:57 ahora juego es que lo que tiene que da cuenta se tiene que esperar un poquito pero pero muy mal en la jugada anterior de Johnny muy mal viendo en dos acciones fuera de juego claro muy mal Johnny en dos acciones legal balón ha guardado en una zona donde está presionado que casi seguro iba a perder después la carrera Johnny Lesaka con pelota Amandi tres Metro eh

Voz 18 42:18 que yo eso de la salida del balón cuidado que eso por mucho que no trabajen hay veces que un mínimo de falta de concentración o una acción en la que te aprieten más de la cuenta partidos Weston partido pues mucho vuelo trabaja y lo ensayo es un riesgo que yo creo que

Voz 1704 42:35 el viento Sederic momento Henok debería evitar dar siempre repetía mentiras

Voz 0995 42:39 la pelota Dolores Loren con el balón pegado a la banda entre dos hombre intentó irse fuerzas a que demandaba el propio Loren no va a dejar que sea Francis

Voz 1704 42:47 esta es la acaba de remate hombre Loren sacó

Voz 0995 42:50 pelota tras lo va a llevar guardado lo hicieron falta saca el asalto Lore Loren para Carvalho Carvalho para júnior Giulio con la pelota por la Izquierda Júniors juega para feudal feudal con el balón la pone arriba de izquierda buscando al extremo Francia hay que ponen la rápido Francis de lo piensan mucho lo de siempre balón atrás para Guardado guardado más atrás aún para Mandy Mandy con la pelota replegado y metido atrás el Deportivo Alavés Mandi para Guardado guardado con el esférico guardado toca

Voz 6 43:19 atrás para Bartra se conocen perfectamente la for

Voz 0995 43:22 hemos de jugar del Betis los rivales Bartra para Lore Lore él deja la pelota para Inui había fuera de juego de Laurie al recibir la primera vez que allí pero no

Voz 4 43:30 entonces tiene que mirar la hubo Bartra hay cosa

Voz 0995 43:33 las

Voz 4 43:34 también me lo decía esto otro gurú distintos de antes otro importante el tema deportivo en el Betis que sería bueno esto esto recuerdo que me lo dijo en la mala racha del año pasado que sería bueno del entrenador decir cuando sorprendiera también para que los rivales no supieran a lo que juega siempre absolutamente siempre el Betis no estaría mal que hubiese algún

Voz 1564 43:57 cambió unas modificación pueda se digo yo algo

Voz 3 44:01 pase largo a la espalda de los dias alguna luz pongan velocidad velocidad

Voz 0995 44:08 sacaran futbolista como Tello que te la puede dar

Voz 4 44:10 en fin cosas diferentes no el año pasado hizo unas

Voz 9 44:13 bueno también dice mucho Guardiola estaba el Levante presionando les mucho la salida de balón al Betis dio un pase largo a a Sergio León y en dos toques la metió en el señor ellos no

Voz 4 44:23 quién quién dices centro del campo

Voz 7 44:26 bueno favorita claro más para jugar a la contra

Voz 0995 44:28 para jugar fuera de casa no pero te puedes valer también para eso para romper la dinámica del partido

Voz 4 44:34 ahora yo soy yo de hecho mero más intensidad en el Betis muchas veces

Voz 0995 44:38 ojo que la falta al segundo palo cuidado húmero mal llegó la cabeza vendada de federal para enviar a córner la pelota cuando había tres o cuatro cabeza Funes preparadas para un remate a puerta y ahí el portero ha vendido eh

Voz 1704 44:51 sin yo le enseñé va estar compañero por delante

Voz 4 44:54 te pero yo fíjate yo creo que por eso juega porque si te fijas de los futbolistas que están ahora mismo el campo quizás federal sea el el el qué

Voz 0995 45:02 más se aleja del estilo Setién lo tiene

Voz 4 45:04 alguna dificultad para oye que pegarle largo habitualmente no aunque antes también hizo unas eso firmado el mismísimo Beckenbauer unas

Voz 0995 45:14 el balón no sacó el córner federal digo el Deportivo lo dejo ahí balón al segundo palo toca de cabeza no con el pie intenta controlar la Guardia la pelota a la vez la va a poner intenta filtrar el lateral izquierdo concretamente no era la Guardia falló la guardia se la lleva el Beti por medio de feudal William Carvalho juega para Guardado guardado arriba para su compañero Francis con la pelota al Betis y entregar nada ahora el balón William Carvalho tú sino tiene que corregir que da varios pase en el partido al contrario pelota larga muy larga pero va contra la bien sobrino son lo deja para

Voz 10 45:53 Ivair cuidado con iba a ir bien

Voz 0995 45:56 Carvalho ahora le quita la pelota pero cuidado está a punto de perderla que la piedra la salida el esférico se va a perder así por la línea de fondo y saque de puerta pero cuidado que veo más fácil que marquen cada vez por un error del Betis que lo está cometiendo que una acción de mérito propio eh robar un balón también mérito propio evidentemente pero más por un fallo del Betis que por generación de fútbol Alavés oiga Mandy Mandy para federal once de juego de la segunda parte empató a cero en el marcador

Voz 1704 46:25 poquito de de cambio algo en cambio sí

Voz 9 46:30 les recordamos el banquillo del Betty que está con Joel Robles Sidney Barragán brasa NAC pude Bud Sanabria y Tello

Voz 10 46:38 muchas a lo largo que bien al primer toque

Voz 0995 46:42 qué canales para Francis centra Francis muy mal suele pel el balón el contrario saque de banda

Voz 1704 46:48 tengo un guiño para directa o no

Voz 4 46:50 la mente G yo le llega ahí para de Francia

Voz 1704 46:53 sí no no yo libre me dio yo no tengo una encontrado pero

Voz 4 46:57 es que yo es una cosa increíble de verdad Elegy Galaxy

Voz 1704 47:01 hasta ahí sí llegar época

Voz 0995 47:03 dotaciones rotaciones todavía sin la acumulación de partidos es increíble trabajó balón para inuit no ejecutó bien a la primera de quitar la pelota le tal que el año pasado yo tontas pase de gol tantas asistencias tantas llegadas por la derecha como Barragán que no juegue en este equipo llega la pelota el Alavés le hicieron falta Manu García ya saque de falta por tanto para el equipo local

Voz 9 47:25 tras así que Francis hoy en seis duelos que ha intentado hacer de uno contra uno solamente ha quemado uno en lo que llevamos de partido di es un dato bastante característico además Giulio Firpo también de seis que intentaba

Voz 3 47:38 solamente soy vamos al otro partido Ximo