Alavés - Betis (25/08/2018 - Tramo de 19:45 a 20:45)

Voz 1 00:00 practica la pelota ahí Ibai con el esférico la entrega más a la va a llevar ojo Loren por la izquierda hay valores no puede con él

Voz 2 00:07 la actriz Bartra sale fuerte

Voz 1 00:10 por tanto para el Real Betis lo piden falta desde la izquierda que sacar seguramente igual

Voz 0470 00:13 dado

Voz 1 00:16 esta amarilla para el futbolista del Alavés Martí

Voz 3 00:19 sin ciertas Gonzales fuerte

Voz 1887 00:23 a ver si la ponen bien arriba tiene Sanabria tiene da feudal llena Willian Caravaggio llena a Bartra tiene Amandi bueno vamos hay gente para rematar

Voz 0470 00:31 veinticinco de un arte en el marcador que el búfalo casitas el lanzamiento se la pone bien elevó a pegar al balón destacar el mexicano canales serán los minuto y lo que tú dice no llegan a la edad patear finalmente veinticinco de la segunda parte ya pasado

Voz 1 00:54 atención al lanzamiento todo el Betis arriba sacó Canal ese es el portero que despeja

Voz 4 00:59 Pedro Pacheco la pelota para él

Voz 1 01:02 el Alavés su sobrino la jugada Lloris serán velocidad Johnny de Frankfurt en primera instancia puede con él finalmente se fue Jordi la pone Johnny si el porte

Voz 0684 01:11 pero en dos tiempo atrapa la pelota uy

Voz 1 01:13 CIU hoy saca el portero rápidamente Brown para júnior se rompe el partido van tres para cinco ahí tienen que esperar la incorporación de compañeros júnior juega para Loret estaba allí un delantero sólo la pelota del orden para Junior JR para Guardado

Voz 0470 01:29 los guardado como el esférico para Bartra no sea fíjate yo vosotros

Voz 5 01:36 hombre si te llega casi hace un año

Voz 1 01:40 para la jugada de En defensa de Fran

Voz 5 01:42 sí ahora con Johnny perdónenme así rosando

Voz 0470 01:45 este V ni con un profesional relación de Francis preferida es no es preferida hay repito no no lo entienden como una crítica al chavales que interpreta el juego así le dicen que hay que interpretarlo así no es pone casi nunca los centros Alcón creo que va Ryan que igual Barragán estadísticamente la crítica esta sacan algunos porque estadísticamente a lo mejor pierdes más pelota seguramente perderán más pelotas que Francis pero indiscutiblemente le hace mucho más daño

Voz 6 02:10 el rival yo creo que tienen orden órdenes los laterales que cuando llega diciendo lo tienen claro que jueguen otra vez otra ve ahí está y ahora la pelota Francis madre el estoy de una visión enterito Johnny con la pelota

Voz 1 02:22 intenta irse de mandil aguanta aguanta Mandi si tiene el suelo van

Voz 6 02:25 me bien le gana bien lacio y es saque

Voz 0470 02:28 de banda a favor del conjunto vasco y entonces

Voz 6 02:31 yo yo creo que tienen orden si no lo tienen claro jueguen a traéis seguimos jugando ya hay futbolistas que arriesgan y pierdes la pelota del uno contra Burgui por sobrino segundo cambio que a la vez

Voz 0470 02:41 Sobrino que nos está tocando la pelota o a lo que decía locos decía yo pasé estas cosas hay que decir las eh yo decía cuando sólo Burgui el anterior o el pasado o el anterior todavía

Voz 7 02:53 hace hace dos años como además canteranos también de Madrid

Voz 0470 02:59 será el año del Madrid en la cantera del Madrid pero el año pasado no sólo seguro no

Voz 7 03:05 yo creo que el año pasado yo no no recuerda no se estaba Serra

Voz 5 03:09 Nuño que fiche algún

Voz 0470 03:12 pero deja la pelota buen comentarios de Manuel pelota para Wakaso a punto de robarles el balón Lore canales perdón saque de banda a favor del Deportivo Alavés en el minuto ya veintiocho

Voz 4 03:24 juego de la segunda parte con cero cero en el marcador

Voz 0470 03:27 que no se mueve el marcador en Mendizorroza

Voz 7 03:29 además Burguillo hace dos temporadas en la dieciséis diecisiete veintidós partidos marcó goles

Voz 1 03:38 ojo Borghi que se mete en el área local suelo pero la juega para Guidetti Guidetti para Manu para el portero uy uy uy otra llegar Deportivo Alavés Ebro mal que no ajustó mucho el disparo de tampoco le dio una fuerza descomunal Pau Lope bien situado porteros

Voz 0470 03:54 si bien sin tiene sin problema no le han exigido mucho mucho el tiro de Wakaso ligeramente fuera pero que ha resuelto bastante cómodamente con holgura su trabajo

Voz 5 04:04 luto tontones no no no

Voz 0697 04:06 no pero son tan opaca tampoco está exageradamente sobrio la defensa cuidados no

Voz 4 04:11 en el campo va a pelear Guidetti la pelota en la gana bien Bartra atrae casi nunca falla

Voz 5 04:16 seguridad jugando para Guardado

Voz 4 04:19 tardó para Mandy Mandy como el esférico la cabeza Aaron para William Carvalho menos movilidad en el Betis ahora parece como si aquí a acusar el cansancio verdad Canales

Voz 0470 04:31 es hace falta encontrar según González Fuertes es realmente la falta cuidado balón para Jony que es un cuchillo por la izquierda en esta segunda parte

Voz 1 04:38 Johnny como el balón Lloris la tiene voy bien gana muy bien la pelota tal argelino para que juegue para Francis Francis pierde el balón ante Wakaso haya ya hay Wakaso para Duarte el portero que despeja ya aleja la pelota William Carvalho balón que toca Loren arriba allí solamente está la guardia se queja de falta Sanabria no pitan nada al colegiado balón que tiene el central del Deportivo

Voz 2 05:04 minuto de Francia para que aquel muchos salía hay muchos romances pero es que no están viendo el partido de ello

Voz 1 05:12 yo la tiene Burgui Burgui juega

Voz 4 05:16 para Johny Johnny para tu Duarte

Voz 0470 05:18 Duarte se agua casos equivoco Wakaso la da a

Voz 1 05:22 al Betis Junior que parece que ha preferido dejar

Voz 0470 05:25 a salir la pelota para que saque de banda el conjunto verdiblanco

Voz 1 05:28 yo en el minuto treinta exactamente ahora

Voz 1220 05:58 no

Voz 4 05:59 de ello por Francia efectivamente a la banda para Tello pelota para Mandy Mandy para Carvalho Carvalho juega para feudal Feddal a la izquierda para Junior JR con la pelota tocando para William Carvalho Carvalho maneja el balón a jugar la derecha para Mandy Mandy toca para Guardado guardado

Voz 1 06:23 a la izquierda derecha para Tello y está Tello verse rompe Tello Téllez con la del balón llama entra en el área Tello la toca de Izquierda para Canales se mueve se mueve el árbol con Tello y arriba

Voz 4 06:33 mueve más guardado para Jr el control de Junior Giulio en la en el área despeja la defensa balón parado Guardado vuelvo para Tello otra vez Tello otra vez Tello juega para ganar el épica canales todo un contrario el valor

Voz 1 06:46 que cae agua caso que toca mal de cabeza guardado con el pecho para Tello será lleva al Deportivo Alavés en la lleva Wakaso balón largo para Burgui se tira al suelo Mandi resuelve pero es más veinte es una muy buena segunda parte de las era el y luego del central derecho argelino que lo ve

Voz 2 07:02 entonces qué estoy yo yo y la marca mi hay usted aquí no han visto nunca fútbol a mí me supera es que te yo delantero hombre es que te ellos delantero vamos no ahora la banda árbol lo botellón punta con otros colores eso Navia no de lateral derecho hombres

Voz 1 07:19 cómo Tello que lo hemos visto en el Barcelona en la final en el Oporto en la suelen lateral derecho

Voz 2 07:25 da Franchi Barragán y está Pellón

Voz 1 07:27 no está claro que si ello oiga canales bien canales para Lores

Voz 0684 07:32 no la tiene el orden para el portero Sanabria en dos tiempos la pelota en otra llegada clara clara clara del Verdi ya con el otro aquí madre mía

Voz 4 07:43 Aaron para Carvalho

Voz 6 07:46 conocieron clarísima eh hicimos Loren Claris

Voz 1 07:51 no sólo ante el portero un buen portero Fernando Pacheco Ike buen pase de canales a Loren quede primera tocó con la pierna derecha ya atrapó el guardameta hoy sí puede decir Quique Setién puedo decir en sala de prensa hemos tenido no se hayan sido

Voz 6 08:07 siete ocho y seis ocasiones claras de gol además hoy sí hoy lo dice tiene razón

Voz 1 08:13 no veinticuatro nosotros bien pero hoy hoy sino

Voz 6 08:15 puede decir balón para Johny Johnny por la izquierda

Voz 1 08:18 minuto treinta se va a cumplir de la segunda parte la pone Johnny

Voz 4 08:20 la larga el portero que atrapó la pelota se da prisa Pau López la huelga diez para Carvalho que darse prisa prisa que hay que era el partido el Betis tiene que ganar el partido

Voz 1 08:29 el Betis de esta temporada no puede plantarse con un punto de seis posibles en la tercera jornada de Liga y ahora es el derbi pero sea quien sea el rival del Betis en la tercera jornada de Liga en una temporada con tanta expectativa juega a la pelota canales canales Paraguay Carvalho Carvalho con el esférico en su piel los juega a la derecha

Voz 4 08:47 para Tello de ellos nuevamente para Guardado guardado la edad tres toques a la pelota para controlarla juega otra para Bartra todo el Alavés metido en su campo ahora Bartra para Carvalho Carvalho para Bartra Bartra levanta el periscopio juega para guardado este para al final para guardados nuevamente la presión de Wakaso cuidado guardado para Loren pierde la pelota Loren se la lleva iba ahí hace falta Lore

Voz 0470 09:12 sí Urda hace falta Laures a favor

Voz 1 09:15 Deportivo la vez pierde tiempo por tanto que el treinta y cuatro de la segunda parte

Voz 0470 09:19 en Mendizorroza Alavés cero Betis cero

Voz 4 09:38 bueno pues hay falta Foro del Deportivo lo ve minuto treinta de juego de la segunda parte once más la prolongación para que esto acabe aquí en la onda media de Radio Sevilla se lo estamos contando y esperemos contarles lo que sería eh

Voz 1 09:48 en caso de marcar podría ser y no recibirlos

Voz 4 09:51 veinte el primer triunfo del Betis en esta temporada juegan la pelota el Alavés Malone para Jordi por la izquierda Johnny toca de cabeza es jugar para

Voz 1 09:58 Murgui Burgui pisa el balón es Duarte

Voz 4 10:01 eh el lateral el que se asegura que aseguran la pelota iba para atrás después metió el pie canales fuerza el saque de banda a favor del conjunto vasco

Voz 5 10:10 hay que ver la deflación ha tenido siete seis siete ocho casi la canción nació mano a mano con el portero no marcan Jean-Luc delantero ignoren que en pretemporada estaba en racha marcando guía de de de

Voz 0470 10:25 si no ganas evidentes con evidente que tenga

Voz 1 10:29 treinta y cinco de la seguridad trabajo balón para Deportivo Alavés por la izquierda Jordi batería comenta Johnny por la izquierda lo va a poner otra Jordi que bien tirándose al suelo defendido Tello ahora enviando a córner en otra peligrosa internada por la banda izquierda

Voz 5 10:43 aquí porque ellos juegan el largo a y la repite eh realizaron un examen pero la sacan el largo creo que es el tiempo se la ganan arriba

Voz 9 10:53 y ahí eran peligro hizo muy bien en en acción defensiva Tello

Voz 7 11:14 va a ser cuidado dentro del área

Voz 0470 11:20 mucho tacón corto el corre para ellos

Voz 1 11:23 la pone Llorío el esférico del área que ya tiene pega mal por encima de la portería de Pau López a que de puertas para el Betis

Voz 6 11:50 al lado de la ría liado ganaría de Galicia la ría hay una vía no

Voz 1887 11:56 ahí que lo otro

Voz 5 11:58 no sé yo estaba allí comiendo con mimo

Voz 1887 12:02 adiós

Voz 1 12:05 aunque muy mordido la verdadera Burgui la dado algo de poder ofensivo para Guidetti Guidetti mal la saca el Betis juega bien

Voz 2 12:14 el Atlético si se lo quita mía

Voz 4 12:17 el esférico para Guardado guardado

Voz 0470 12:19 Izquierda para yo que está fresco y con velocidad ahí va una planta extraordinaria de futbolistas juega Canales también la tiene canales para Bartra Bartra para federal o la pelota al Betis pero sin haber podido hacer ningún gol todavía empató a cero en el marcador y quedan ya ocho minutos más la prolongación del balón para

Voz 0684 12:37 de el carro llegan aquí de John el área de ello con la pelota pegada para el portero el despeje lo encuentra en defensa el lugar donde delantero balón para el AVE

Voz 1 12:49 es la tiene Johny Johnny con el esférico recorta la pelota media vuelta busca ahora en el lado contrario iba ahí recibe Ibai Se rompe el partido Ibai al área despeja bien Bartra ahí la pelota tales para iniciar

Voz 2 13:02 pero yo no a un defensa de ahí periodo imperial él solo ya es importante tener arriba a un futbolista aquí buenismo hombre no marca un golazo de milagro por la izquierda si es que hay que nosotros nosotros criticamos por criticar cabezona

Voz 1 13:17 por vamos vamos vamos darlo Bebo buje puede inventarse el pase definitivo buscando despeja el portero

Voz 0470 13:24 buen portero te Pacheco está haciendo un partidazo

Voz 2 13:26 no lo contrario candor así lo hizo lo otro

Voz 1 13:29 el nuca que no está haciendo hoy también eh fíjate qué bien

Voz 2 13:32 sí que es vocación de delantero de que Pen agua

Voz 5 13:35 un paradón

Voz 2 13:36 sí es una buena parada además tiene la fortuna que no hay nadie para remachar porque si no te va la sensación que ha dejado ahí no le

Voz 4 13:43 Cima que no cayese a Loren la pelota a los Deportivo Alavés

Voz 1 13:48 saca por la derecha Martí Martí como

Voz 4 13:51 el esférico tiene que recortar y regatear hacia atrás la pelota para la Guardia despeja la Guardia el balón es para el Betis feudal al la tiene

Voz 0470 14:01 la confianza también conforme pasan los minutos y los partidos

Voz 5 14:05 con vuestro permiso a Guardado vive mano nueva a manos Rodríguez Galatea el ataque está el partido

Voz 4 14:10 de otra persona para ganarle al Izquierdo Javier que ataca el Betis ahora que el partido uno para júnior con el esférico levanta la cabeza Giulio en la va a poner a pone júnior despeja la Guardia buscaba a los claves

Voz 5 14:21 el puesto en que minutos salió Sanabria es por por las estadísticas parte pero el partido no ha acabado acabar ya ya no estaba ya a ver si les cae una mete pero es que no toca la pelota decayó un poco sale parcos

Voz 4 14:34 co la pelota la va a jugar deportivo

Voz 1 14:38 juega Burgui Burgui como el esférico cruzó la divisoria intentó hacerle falta nuevo que Murgui Mori con la pelota bien cómo sacar el balón

Voz 4 14:45 Bartra otra vez Bartra para Canales canales para Tello la sonrisa de Javier León que no puede evitar desde atrás porque los bueno

Voz 0470 14:56 dicen casi siempre también aciertan casi siempre bien atrás en defensa los tres mejorado la segunda parte

Voz 4 15:01 a lo largo de canales para Loret Loren a la pelota o no

Voz 1 15:05 va a llegar a evitar siquiera

Voz 4 15:07 que salga por la línea de fondo y el lateral zurdo del Deportivo Alavés

Voz 5 15:11 minuto sesenta y uno y un balón a las de la ocasión de lleva vale gracias el balón ha sido que ha marcado el papel

Voz 4 15:20 pero tapara el Betis atención al lanzamiento saque de banda para ve perdón sacó la pelota el Alavés el esférico sale así atrás porque el parón va Mandi Le dice que sí que Le Pen que el portero hacia adelante que va de cara portes despeja la defensa al haber

Voz 1 15:43 el Betis la tiene Mandi

Voz 4 15:46 y Mandi para Guardado guardó para Bartra Marc Bartra a la derecha para ello

Voz 1 15:52 pero otra tiene Tello Patiño coge la moto Tello recordó

Voz 4 15:54 Capello iba Tello rompiendo juega para Guardado guardado para canales Canal le levanta la cabeza buscando el que jugando a la derecha para volver a poner su debut tú no llegan

Voz 2 16:07 el día con diez saque de esquina Horna que aún sale fuerte sale fuego ustedes nada con la muerte sale fue lo veo que entrarle de Radio Sevilla lo hemos visto todo es repetición Don Don sale fue el test del mismo están fuerte por el anuncio de gallego dice que la ríe que la que la ría está en Burgos vaya fuerte como mi madre mía madre mía González

Voz 1 16:36 cambió Angel Deportivo Alavés se Johnny muy aplaudido Johnny

Voz 3 16:40 entrar tu Massey más ofensivo ataque padece

Voz 5 16:45 parece que aquí lo extraño primo primo Wakaso así ese por llaneza de Ghana ghanés pudiste rápido bueno como Defourny cada tengan de compatriotas igual

Voz 6 16:58 tú más si hay que ver lo que se eleva al árbitro había gente que se ve que el balón el balón varía la

Voz 5 17:06 a trayectorias Score que hace falta y repetición

Voz 1 17:08 el otra para el Betis las siete tú te puedo decir que terminan otra cosa porque no tienes que mirar nada más que con pelota

Voz 6 17:13 lo que que fuera más y lo que se ha ido eh

Voz 0470 17:16 tú

Voz 5 17:17 es por así que que que el partido a este punto hombre en la imagen si íbamos la imagen como pero qué partido que no es normal hay sin ganar los tres puntos

Voz 6 17:27 el otro día es evidente que el Betis eh

Voz 4 17:30 el Betis no hizo estuvo flojo en defensa galo mucho hoy el partido ha tenido poca pólvora que es una circunstancias de los Juegos

Voz 6 17:39 pero tampoco normales tampoco normal

Voz 4 17:42 pelotas a es el Betis balón para Bartra tu más sigue digo la primera intervención que ha hecho ha sido para hacer falta

Voz 5 17:46 engalanó

Voz 1 17:47 feudal con el balón para Pau López Pau López de Izquierda juega para Canale cuidado con la ahí muy bien el movimiento de canales quitándose del medio a Manu García consta de tiempo

Voz 0470 17:57 ahí va Quemadillas juega muy bien la tiene el Betis aquí

Voz 1 18:00 el Betis aquí juega guardado guardado les queda para Junior la va a poner Junio la porque júnior eres

Voz 0684 18:05 para Laure el remate a la media vuelta Laure en defensa que sacó la pelota otra ocasión del Betis

Voz 1 18:13 saca muy bien Bartra el Betis dominador is superior al Deportivo Alavés en esto últimos minutos y además ello ya no tienen a nadie que meta al equipo arriba como Johnny que yo no está en el campo

Voz 4 18:23 yo jugando la pelota te yo de ello con el esférico no tiene apoyos ahora tiene que jugar en largo de Izquierda buen pase no se quedó corto para que la saque Martí tocas la cabeza fetal para guardado toda queda tiempo dos minutos más la prolongación del Betis atacando buscando el gol mereciendo el gol en Mendizorroza juega Bartra para Guardado guardado para júnior no guardó nuevamente atrás para Bartra Bartra con la pelota la puede para la otra paralela

Voz 0684 18:51 te se la quitaron en el último momento adoré en el magnífico pase por encima para que logren pudiera

Voz 1 19:00 la fusilar al portero

Voz 5 19:02 lo que desearía que montón de casi sueño cuestionados duro ese pase de Bartra tras espetar

Voz 0470 19:08 efectivamente este montón de aquí

Voz 5 19:10 en donde todavía puede quedar

Voz 4 19:13 todavía puede quedar alguna más ante de que esto acabe minuto cuarenta y cuatro se va a cumplir de la segunda parte yo creo que va a prolongar tres cuatro minutos tras cuatro minutos González fuerte un mal árbitro sacó el portero le pegó arriba la pelota se la lleva el Alavés toca Duarte de cabeza la pelea

Voz 1 19:32 Murgui ganar Burgui para Guidetti pero corta bien

Voz 4 19:36 Bartra aunque será queda Wakaso Wakaso con el esférico a la derecha para su compañero Martí Martí intentaba tocar para iba ahí Martín que atrás paraguayos

Voz 1 19:45 caso Wakaso no se complica la echa atrás al portero

Voz 0470 19:48 no Pacheco

Voz 1 19:50 cuarenta y cuatro veinte de partido empató a cero con el marcador era ya muy poquito para que esto acabe cuidado que se comió el bote la defensa del Betis tú más y la tiene en el área tú más Massey

Voz 0684 19:59 bueno a El lanzamiento del recién salido al campo se perdió por muy poquito a la izquierda da la oportunidad de Pau López

Voz 2 20:09 el portero un saque de conmigo Bartra Marta artífice mal Mandi

Voz 5 20:14 sí me no la para el portero del me tira para la para

Voz 2 20:17 ahora ahora para saber que no iba para portería pero la para no lo quisiera pero eh

Voz 4 20:21 no no no dentro para el portero Pau López diseño uno al palo por ahí para paradón del portero

Voz 1 20:28 te bien situado reflejo saca Ibai el corre el punto de penalti la saca afectaba le pega Wakaso sale fuera la pelota somos lo ampara la Betty trece prolongación Senna prisa Pau López me gusta ese detalle

Voz 5 20:42 esta va porque no tiene importancia que cuando se quitó a William Carvalho hizo lo mismo que le del Levante guardado de pivote

Voz 4 20:49 no salió bien el Levante traiga la pelota el Betis le pega arriba pelota para

Voz 0470 20:57 el Deportivo Alavés a hace falta sana

Voz 4 21:00 habría porque la aportación había partido

Voz 5 21:02 la gente muy cabezota energético siempre que tirar las opiniones pues la gente no los Copito

Voz 0470 21:06 favor yo conozco mucha gente que no quiera Sanabria bien

Voz 1 21:10 al on para tu más y tú más si con la pelota tu más si recorta muy bien la pelota Tello cuidador puede perder ahí esto falta de tu Masia Tello balón para el Betis

Voz 4 21:21 a quedar dos minutos para que esto acabe a ver si el Betis capaz de gel

Voz 1 21:24 en alguna ocasión más una llegada después de marcar el gol del partido el gol de la victoria balón para Jr el control de Junio se va para el centro

Voz 4 21:31 no amaga se queda la juega en corto para Guardado guardado toca la pelota para

Voz 1 21:37 Bartra desde atrás sale Bartra el desmarque de Sanabria la Marc el pago de marca para Canal canales para Tello Tello con la pelota para mude debú pude Boon juega de Izquierda queda tiempo queda un minuto cuarenta segundos para que esto acabe dominan la pelota al Betis tocando el balón canales canales para Bartra Bartra para Canal le pisa la pelota Canal en la juega la Izquierda para feudal Feddal recibe feudal con el balón la va a poner a la izquierda para Junior JR con la pelota defendido por Martí le devuelve la el esférico su compañero Lore Yes saque de banda

Voz 0470 22:10 a favor al Deportivo Alavés

Voz 5 22:12 tampoco buen partido del organismo mucho trabajo el chaval tiene presencia la verdad que cuando Candelaria es imposible que dato que Sanabria sin embargo el aparece pero no al revés

Voz 0470 22:19 donó más redondeado y además tienen dos o tres

Voz 5 22:22 en horas vete ya

Voz 4 22:24 ahora puede tener el Betis todavía un minuto para que esto acabe Carvalho con el esférico para canales Canal le juega la pelota esperando a alguien libre de marca espero

Voz 1 22:33 de ello Tello una tiene muevan el árbol muevan el árbol que queda poco tiempo que queda ya menos de un minuto UP Booth Booth para Mandy Mandy para ganarle juegue Ensenada canales que sacaba al tiempo

Voz 4 22:45 yo canales para su debut pude bufa al centro ahí aparece Bartra Bartra como

Voz 1 22:51 del valor Bartra la izquierda para Junio JR recibe Junio la juega por dentro para federal que el profe tal no es Tello Nieves menos mal que la Guardia se ponen heridos el hacha fuera no tiene digo el Refree ni la velocidad para irse de for the final

Voz 4 23:05 la sacó fetal para Guardado quedan XXV segundo Balón para federal aparecerá la final la pone fetal

Voz 1 23:10 toca de cabeza Laure el esférico lo va a despejar Mari Paz le K Tello Tello lo puede tener de pega Tello de tacón sigue Tello el esférico le bajaron a la vez cuidado con la contra tu más si Gore por el balón va a llegar el portero Pau López la hechas fuera no Nacha arriba pitado que pitado fuera de juego invitado a Dios

Voz 2 23:28 seguía pitadas al partido señores que las

Voz 1 23:31 más que hasta Take You Tube y una opción de disparo para haber intentado el gol el partido señores va a finalizar con el empate a cero inicial en un inesperado bagaje del luego propios los partidos ante Levante y a la vez con tan sólo un punto cuando esto está acabado va a sacar la Guardia saca la guardia González fuerte pita el final del partido en Mendizorroza Alavés cero cero Se sigue ERC vistiendo el primer gol del Betis en la Liga se sigue resistiendo la primera victoria del Betis en este campeonato en un periodo en el en el que no juega entre semana que ya llegar a los partido interesaron al con la competición europea en este periodo en el que podía ir acumulando puntos de momento lleva uno de seis y ahora ya a centrarse a preparar el siguiente partido Koenig vaina Nyman ni menos nada más y nada menos quería decir que el derbi frente al Sevilla de dentro de ocho días en el estadio Benito Villamarín así que conversado un vigilancia viendo la evolución del partido determinamos que hoy el jugador con el mejor punto de mira

Voz 6 24:45 con el mejor punto de pedido hoy no han tenido el punto de mira hoy Dante y el punto de mira acertado el portero por lo menos he tenido algunas intervenciones lo que pasa es que defendió el portero están por tener un partido en el que

Voz 1 25:00 el Betis ha generado fútbol arriba ocasione

Voz 6 25:02 hola le ha faltado el gol le ha faltado le ha faltado el gol bueno pues simplemente quemados

Voz 1220 25:09 picante después Tello lado picante en la segunda parte pero que hoy el punto

Voz 1887 25:13 mirando ha estado marcado

Voz 10 25:15 quien no ha estado bien en ningún futbolista del Betis porque ve hechos ha quedado con el marcador a cero empata cero al final del partido el lo podemos dar por ejemplo a Canal eje dio una asistencia de gol a Loren en la segunda parte que lo dejó solo punto de mira para poner en la pelotita justo por el que cito

Voz 0470 25:33 llegamos a Canales que ha mejorado en la segunda parte ha mejorado la segunda parte el Merchán vigilancia del partido en el caso del Real Betis Balompié pero nos gusta dar el premio de Merchán vigilancia el jugador con mejor punto de mira que el que marque uno o varios goles partido sí que conversan vigilancia con restaurante Lar Gallego

Voz 11 25:56 con repuesto opera en Coria del Río un polígono la estrella en Puebla del Río ICO los hoteles NH de Sevilla ponemos el punto y final a la retransmisión a la narración del partido en el Deportivo Alavés y el Real Betis Balompié un punto sumado al Betis todavía hay pocos partido y pocos resultados para hacer clasificación pero bueno va estar evidentemente la zona baja de la de la tabla después de dos primero de las doce de la jornada no es evidentemente muy dramático no en mi mucho prometo pero evidentemente se esperaba mucho más pum dos por parte de los futbolistas de los aficionados del Real Betis Balompié

Voz 0470 26:39 en este arranque de Vigo después de las buenas sensaciones del equipo en la pretende

Voz 1220 26:45 parada después de que se conociese

Voz 0470 26:47 el calendario que levante en casa en el Villamanín y a la vez en Mendizorroza iban a ser los primeros rivales del conjunto

Voz 6 26:55 muy bien viene con los oyentes con la opinión de Javier León con el cierre de Manuel Rodríguez

Voz 1220 26:59 también eh que bueno se les dos puntos al Betis hoy creo que sí podría decir vamos a escuchar a Canales

Voz 12 27:07 eh repetía quizá el guión un poquito de la semana pasada no que no acaba de This de acertar al gol sería ha pasado por la cabeza que podía darse ese mismo guión y tener un poco miedo de de encajar gol

Voz 1963 27:16 bueno no sé yo creo que es increíble que después de todas las ocasiones que hemos hecho todos los partidos lleguemos cero goles a favor no en la Liga la verdad es que bueno tenemos que que que hacer autocrítica de ver los errores que estamos cometiendo yo creo que no estamos hablando los partidos por detalles y eso al final ahora mismo el fútbol es muy importante no es bueno seguir con lo con lo nuestro y bueno que ya mirar al próximo partido que que es súper importante para nosotros y para para el club y para la afición y íbamos ya muerta por tres puntos

Voz 12 27:46 por último Sergio te pregunto un poco por el futuro por ese partido que tenéis tan importante porque te estamos viendo a pesar de que entre en los balones estamos viendo cómo doy disfrutar que en este Betis

Voz 1963 27:55 bien bueno yo creo que el equipo está muy bien armado tenemos las cosas muy claras y creo que estamos haciendo muy bien muchas cosas bien para para llevarnos dos partidos Si bueno en pretemporada entraban todas y ahora no entró ninguna entonces bueno a seguir nas Alhambra Reca

Voz 0470 28:14 bueno es palabras de Canale ahí están las palabras de canales bueno Florencio para hacer autocrítica también para hacer autocrítica dice Canale para le aloja auto cuando cuando no se marcan los goles también hay que hacer autocrítica de por qué no se marca los moros

Voz 6 28:28 claro sí ha sido hoy sí hoy cien sido y además varias bastantes seis siete ocho ocasiones claras

Voz 11 28:34 te gol las que ha tenido el Betis en Mendizorroza supongo que el correo

Voz 1220 28:39 a tope Florence a tope Florencio Ordóñez bueno para ir cerrando yo voy a decir simplemente que si el Betis juega de esta forma Hay tiene tantas ocasiones lo normal es que termine ganando los partidos ahora que es un accidente o no lo veremos como el transcurso los partidos un si realmente al equipo le falta gol para rematar los encuentros no lo veremos con el paso de los partidos aunque también es cierto que el entrenador que aporta muchas cosas ha metido un jugador que no ha tocado la pelota como el delantero Sanabria no ha tocado la pelota fallado Un

Voz 1887 29:13 con la única tocado ya han dejado demasiado tiempo a Francia en el lateral derecho en la sustitución y al máximo goleador de la temporada pasada

Voz 0697 29:20 no tenía quiénes Lope ni Astillero son detalles

Voz 1887 29:23 es que cargó eso sí está bien

Voz 6 29:25 él en el debe del entrenador en el siguiente partido recuerdo eh

Voz 11 29:30 nadie me dijo no no hace falta que os recuerde no se enfadó en ese partido que es un derbi de un partido ahí ahí la opción de perder lo sé que le pregunte Quique Setién y a sus ayudantes le pregunta

Voz 0470 29:44 a los aficionados fila o de perder

Voz 6 29:46 existe para los aficionados claro que puede darse si la pueden contemplar a tan

Voz 11 29:53 tan fríamente cómo o como cualquier cosa como una cosa más que puede darse y además teniendo el Betis esa necesidad el año pasado si es verdad que salió triunfador en el conjunto y en en la clasificación general de la Liga de de que está aquí Setién también es verdad pero que el avión haya deseando ver ganar a su equipo un derbi en el Villamarín que son doce años no sé qué partido muy importante para el Betis de la próxima semana y que tendrá que prepararlo muy bien Quique Setién y elegir elegir a los mejores futbolistas del partido tan especial que aún partiendo hoy que la opción de perder la tiene bien

Voz 6 30:29 contemplar todo el mundo los el Sevilla salvo los del Caja San Fernando

Voz 0470 30:37 en la tiene el Betis lo tiene el Sevilla haciendo lo que quiero decir es que

Voz 11 30:41 Quique Setién dice que existe la opción de P

Voz 0470 30:44 a ver en un partido en casa contra el Levante claro que sí te

Voz 11 30:47 claro que sí pero mire usted no es de recibo que venga aquí el Levante en el partido que haga un cero tres no lleva ya dos jornadas no has ganado la revelación de perder ante un buen equipo que posiblemente sea todavía mejor que tú vamos a vela durante la semana evidentemente igualado muchísimo pero lo quiero decir malo que no se puede decir tan alegremente eso de que la opción de perder es una opción más claro que una opción más a pero cuando ya hay unos precedente y en esa Liga no ha comenzado bien la cosa porque si podemos decir que en Don jornada la cosa no ha comenzado bien igual después de cinco jornada decimos que el arranque ha sido extraordinario que ha sumado que digo yo diez punto con la ya ganado los tres siguientes partido pero de momento no ha empezado bien no no se puede hablar tan fríamente eso de una opción en la de perder trato UCD de no perder y además de ganar el partido uno El que sea más under Moneo lo que iba a decir es que yo creo que el Betis Chun

Voz 1887 31:43 muy buen partido salvo en la suerte suprema que entra a formar parte de lo que el juego eh cuidado Juanito eh conmigo que es de los más fácil de analizar de nuevo la verdad viene de la dice de cara al futuro me queda una duda que Loren hace goles está claro lo ha hecho en pretemporada y bueno en este partido no lo ha hecho en el anterior tampoco pero hace goles con bastante facilidad a mí me queda la duda de que ahora Sergio León es el tercero Si Sanabria

Voz 1220 32:12 está para darle un respiro o acompañamiento al al jugador de la cantera decir si no hubiese sido mejor que yo creo que lo intentó el Betis vender a Sanabria traer otro delantero que no sea este futbolista pero eso ya lo veremos en episodios posteriores bueno Javier tu tu análisis

Voz 0697 32:31 no me muy está claro Neuer Betis sí sí se ha puesto de gol un montón de veces creo que ha sido superior a la be quitando los típicos arreones del Alavés jugando en casa sobre todo a la contra pero el Betis no sufrió prácticamente ya tenido De Gaulle siete ocho clara pero pero también el equipo que no que no culmine y que no que no finaliza como el torero que torea muy bien pero cuando llega el esto que lo clara nunca entonces no cortan y una oreja la oreja en el fútbol estaremos de acuerdo en que es el boli el Beti hoy se han quedado en una buena faena pero a la hora suprema de matar no no ha sido capaz de ejecutar hice trae un punto en vez de traerse los tres que lo que es lo que debió traerse por por fútbol y ocasiones

Voz 3 33:10 Manuel como termina aquí Roy que dices

Voz 9 33:14 el Betis necesita lo que estamos diciendo a final un poquito la puntería puede que sea la mejor opción que tiene Quique Setién para el recambio y sobre todo hay una cosa que decirle a un Betis que que inmunidad mucho más arriba que les llevó muy Julito los siempre se queda por detrás mientras Line mientras que mi encara al portero cosa que muro no lo aceptamos

Voz 1220 33:37 bueno y admiro últimos minutos debo debo lo que pasa es poco tiempo no me gusta

Voz 6 33:40 se ha dedicado pegaba la maldita charla

Voz 1887 33:43 por todo ello de ellos Chile ha dado mal

Voz 6 33:46 el hombre y arriba no ha estado a punto de marcar gol como digo yo oí al temido alguno ha encarado que los extremos tienen que encarar

Voz 11 33:55 ha encarado pero de verdad que me voy todo muy poquito muy poquito al equipo que después del partido en Sevilla en Mestalla contra el Valencia a la cuarta jornada animado Tato animados y después del debut buen competición europea e entre el Valencia iraquí

Voz 6 34:10 el debut en competición vuela conmigo quería pero no partidos no pero quiero decir que te estoy esperando y hay un aficionado que me pone un oyente que Europa hay que tirarla hombre no lo diga acaba de empezar la temporada hombre hay que tirar pudo pero sí es verdad si es verdad que lo has Filogia bien llegar a al debut europeo una situación desahogada no

Voz 11 34:34 pero bueno ahí que el partido contra el Sevilla y el partido de Mestalla para desahogarse un poquito porque ahora mismo no que te que tocando de comentar uno de seis y evidentemente que tener tranquilidad pero que es un balance muy decepcionante

Voz 1887 34:46 en cuanto a puntos ante muy activamente levántate y a la vez un punto ante Levante y a la vez uno de seis muy decir vamos a ver lo que pasa ahora frente al Sevilla Valencia que esto no es matemático pero sí es cierto que es un balance muy muy decepcionante todas las cosas porque esta forma es jugar como todas las formas no te requiere cuando tú llegas arriba el gol Villa gol para que él decida estoy completamente de acuerdo en tu comentario unos datos claro el dos mismos partidos de la temporada pasada cuatro será quien levante uno tres en Vitoria hay punto de todos los partidos este año uno el bagaje evidentemente

Voz 0470 35:22 los números dan la razón y comparándolo con la segunda jornada de la Liga pasaba tres puntos cobró dos cero en el Nou Camp han derrota hay victoria dos uno ante el Celta pero yo en lo que hagan hincapié es que era un periodo este y un comienzo de Liga bueno para ver sumado puntos en un periodo en el que no hay partido Inter semanales que después del parón de septiembre ocho nueve de septiembre que no hay Liga después viene ya la barato la leña al Allen maratón de partido domingo sábado completamente el B10 sábado quince de septiembre jueves domingo jueves domingo

Voz 1887 35:58 jueves domingo hasta siete siete partidos eh sí he visto yo no acaba de dar pistas y aquí siete partidos siete partido en veintí dos días ahí el pie

Voz 1 36:10 pero sábados lo otro sea Domingo de Liga y en medio dos jornada de Europa League

Voz 0470 36:14 y la de Medio de Liga también esas son cinco partidos de Liga y dos de Europa en veintidós días eh claro que los equipos que juegan tres competiciones evidentemente tienen tienen que jugar eso aparte no para decir mire usted me clasificado pero ahora voy a jugar la mitad de los partido no tiene que jugar este partido parada de un reto muy bonito no que diría que no por fin conseguir Bt que jugando competición europea la temporada larga y ver competir poder estar compitiendo en en tres competiciones sin que se te recientes mucho el Liga no sin que te resientan mucho Liga y por eso era muy importante ir acumulando puntos desde el principio pero bueno vamos a ver vaya digo igual a igual se presenta el Betis en el debut europeo ganando los dos siguientes

Voz 1 36:56 partido sed y ya está

Voz 0470 36:59 pagado pero insisto el balance a a fecha de hoy después de dos jornadas

Voz 0697 37:04 a mí es muy de vez en Roger en Royal los delanteros enrollados delantero cuéntale confianza que es LB porque quita Loren que todavía chavales comentar si Sergio León no cuento pone no lo llevo nota Sanabria está como está que cuando te queda el portero tira con cuidado que echó importante

Voz 13 37:21 si hay que ver también que el debut europeo del Betty de este año el viene sabemos los rivales sobre todo de cara no ya el nivel dos rivales

Voz 1887 37:30 si no estén situados que Europa ni mucho rival de Europa del Este son muchas bien que hay que viaja hay que viaja a Rusia en el que viaja a Rusia pero cuando saltó al al que más le preocupa las Florencio los demás yo creo yo creo que dos horas y media avión cuatro horas casi casi lo mismo no creo que sea darles menos no nuestro Florencio que vaya un ratito más

Voz 2 37:54 los hay pero además que voy a decir una cosa pero yo es que

Voz 0697 37:56 nieta este tipo de excusas que que juegue

Voz 2 37:59 es pues la Champion tiene kenianos gente y además te voy a decir una cosa no

Voz 1887 38:07 con lo que cobran los aviones llevan uno a siento comodísimo

Voz 0697 38:11 en espagueti carne a la plancha es una es una maravilla la élite vendía además se tiene que acostumbrar a competir en Europa y en la Liga que una entidad socialmente grande deportivamente grande tiene que aspira echen

Voz 1220 38:23 hombre que ya se sabía lo que hay con la clasificación europea ahora contamos que hay muchos partido evidentemente pues para eso hay que estar preparado

Voz 1887 38:30 pero hoy balance creo que hemos visto muy buen Betis pero que a la hora de matar con el estoque hasta

Voz 1220 38:39 eso es una circunstancia pudo es una circunstancia puntual bueno le ha pasado especial

Voz 1887 38:44 de este partido en el anterior tampoco ha no hizo golpes no eso gol no llegó tanto

Voz 0470 38:50 iremos viendo lo que está claro es que el chaval Lore

Voz 1887 38:52 sí ha demostrado que ve puerta con facilidad y hoy no lo ha hecho que voy con los oyentes enseguida

Voz 1220 40:20 con vuestro permiso

Voz 6 40:22 voy con los mensajes de los oyentes que yo creo que ya habéis hablado

Voz 3 40:26 ahora me toca los oyentes ya le toca aparte del partido en sí es la partir por cierto por cierto he dejado pasar noventa y tantos minutos me pedían perdón por no sé qué información y yo decía que me aclarar la información que no haya aclaración porque no había tal información verdad queridos oyentes que también hay algunos que les gusta intoxicar con mentiras desgraciadamente a veces nos toca a nosotros estar en la diana vayan a la grabación escuchen liberal la verdad no se dejen guiar solo por lo que ven escrito ha pasado el partido y estoy esperando que me digan exactamente cuál fue la información por lo que hay que pedir perdón está claro no a eh

Voz 1887 41:14 es que como ocurre con frecuencia no nos gusta mucho pero como ocurre con frecuencia se busca lo que hay que buscar si lo quería dejar claro después del partido y antes del partido

Voz 1220 41:23 Martina júnior me ha encantado el juego este equipo lo único que necesitamos un poco más pegada Manuel Sánchez primero Conde baraje increíble Betis de verdad que un partidazo

Voz 3 41:36 que no lo haya visto no sabe de fútbol

Voz 1220 41:40 Manuel Sánchez qué vergüenza señor Setién y no se quejara del calendario porque el comienzo ha sido contra equipos penosos de primera señor Serra de aquel Castellito Arena que montó el año pasado se desmorona por momentos ojo

Voz 3 41:56 José María subida

Voz 1220 41:59 ha sido llevo escribiendo todas las semanas lo mismo eso es perder es una opción muy derrotista y no contagia ningún optimismo a los aficionados

Voz 3 42:05 los SL siete ya tienes eh

Voz 1887 42:13 ah perdón perdón José María es que yo de verdad no lo hago no me lo tome mal es que yo no soy mucho de de sigla no sé mucho menos ya desde desde Serres ser recia tiene más todavía soy menos de sí o no y entonces claro entonces yo yo MA no

Voz 0697 42:30 sí sí JL pasos igualmente que aprenden los números de los futbolista porque yo qué sé lo de toda la vida Gordillo tenía Cardeñosa tenía a día pero yo esto

Voz 1220 42:42 a José María subir a agradecerle el comentario lo has sabido usted explicar mejor que yo te lo has escuchado

Voz 6 42:50 oye Enrique escucharla

Voz 1220 42:53 Villa pero in vigilando pues escucha escucha algunas dedicatorias para día Marqués de San Lorenzo que los haters los aviadores

Voz 3 43:03 no enfant bien

Voz 1887 43:05 este es el camino este es el camino grande Quique grande tiene morado de este equipo tiene usted razón que el camino pero marcando los goles marcados y camino impactando en el campo la mejor mejor

Voz 1220 43:15 para

Voz 1887 43:16 José Enrique Rossi cero gol en dos partes

Voz 1220 43:18 si tu máximo goleador en su casa es una irresponsabilidad por parte del entrenador lo de Francia es para que Serra empiece con el papelito ya ridículo balance un punto de seis ante

Voz 3 43:30 Levante Ia Alavés

Voz 9 43:34 no hay que olvidar que todos los perfiles de lateral que está buscando Serra los que estamos hablando son para jugar por las bandas no solamente por la izquierda esté puede que por allí todavía no se ha fichado a ninguno de de esa opción

Voz 1220 43:49 ha veremos si llega alguna veremos si llega al uno

Voz 9 43:52 son está ahora su para poder ayudar

Voz 1220 43:54 las dos bandas Juanjo sedes y gran faena del Betis en todos los tercios esto con la espada y descabello el toro Se marcha vivo a los corrales Pedro Rat tía señores periodista de Radio Sevilla llevamos hablando más de periodismo que de fútbol nos da por pensar

Voz 1887 44:12 qué otros periodista otras cadenas envían mensajes para que Piqué eran suele perdáis audiencia no hombre no eso seguro que no venga seamos más listos hoy vamos a lo que vamos que fútbol pero tampoco hemos hablado me hace periodismo que de fútbol le hemos hecho alguna alusión a ella comentarios que se hacen pero pero no es por un antídoto

Voz 6 44:28 un comentario de un oyente que no ha perdido

Voz 17 44:32 como disculpa pro una por algo que no existe no como siempre lo he el centro de la retransmisión en el partido de fútbol después van saliendo temas pero creo que que bueno y además hoy aciertan sencillo contar lo que sea bicho

Voz 1887 44:45 Mateo de Álava muy buena pinta los derrotista que se vayan a su casa muchos jugadores nuevos comparado con la temporada pasada hoy del campo tampoco había tanto jugador nuevo comparado con la temporada pasada había algunos nuevo ya lo sé pero no tampoco tantos jugadores nuevos estaba Inui estaba Canales y estaba Carvalho y el portero Caballero portero cuatro cuatro futbolistas he Macarena Giménez después doce trece la Liga española los tres cambios y los cambios han sido futbolista que ya estaban el año pasado usted quizá nadie Macarena Jíménes dice este vecino ha servido

Voz 1220 45:19 para el fútbol y demostrar que esta temporada puede ser una temporada para soñar Alberto Fernández decepcionante no Alberto Fernández de Bobadilla es que también hay otro Alberto Fernández creo que buen partido creando ocasiones claras que no se han materializado a seguir con la línea de juego pesado

Voz 3 45:38 no

Voz 1220 45:39 pero insisto lo de la preparación física no podemos excusar en que estamos a comienzo de Liga pero en general se ve demasiados jugadores mal físicamente sobre todo en comparación con los demás equipo también creo que se está recalcando demasiado lo de perder no lo que perder es una ocio saludos Manuel Ortiz decepcionante comienzo de liga a un punto de seis contra dos equipos del montón es inadmisible para que vea que hay dos puntos de vista ya está mal no Adrián Savic todo y todos caben dentro saben todos cabe yo ahí como como hacia el se que que forma un ante una ve que encerrarnos en un hangar de esos grande pero que esto no es una secta que ese hombre no Supremo

Voz 1887 46:21 a las opiniones con respecto cabe no llegó por supuesto

Voz 1220 46:24 sí por ejemplo a mí me ha gustado mucho el Betis en cuanto a juego pero también tengo que decir que un equipo que no remata la faena no cortar dos orejas no sé creo que le falta le ha faltado lo más importante en el fútbol que pueda parecer contra el Sevilla el próximo domingo contra el Valencia o seguir sin aparecer ya se verá Adrian Saëns Debussy es posible que sea Bendit de paso cambiarlo por algo más de picante si es posible que se ha vendido y cambiarlo por algo más de picante y velocidad Setién no conoce mucho lo que se le viene como ser como resbala

Voz 3 46:55 el vino

Voz 1220 46:57 pues lo que les vienen mucha crítica e tampoco igual que le vendrá Machín au a en fin a cualquiera no Rivero rural sin derrotismo ni catastrofismo

Voz 3 47:08 no