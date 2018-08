Alavés - Betis (25/08/2018 - Tramo de 20:45 a 21:00)

Voz 1 00:00 mira lo que le dan una contra una contra pero vamos que les da con las dos piernas madre mía madre rayos es un equipo muy mal como vas cero cero cero cero cero cero no Hadiza porque ya les van a marcar sí que acabará marcando de pelo está lleva está peleando a media horita peleándose

Voz 2 00:21 Molina buenas tardes qué poca ambición de Vitoria Estévez de Info adaptándome a los un minutos tocando a otra no me gustan también este entrenador muchos Vicky taka pero cuando hay que dar un paso adelante con la victoria no será los cambios siempre en los últimos minutos hoy hubiera metido a Tello al principio de la segunda parte canales pedazo de jugador hoy ha ido de men de más a menos buenas tarde y enhorabuena por la retransmisión Guillermo reina aquí un sevillista escucha siempre da igual el equipo grande Javier León normal que se fuera dormí Si júnior es muy bueno Loren enmarcará tiene muy buena pinta que nos espera los béticos que el año pasado no despegaron hasta la mitad de la temporada y esto es muy largo y tiene un buen equipo buen derbi señores

Voz 1 01:03 el Glass Seller muy tiene razón tiene razón ese comenta sobre sobre lo que va pasando en el día a día pero evidentemente que esto es larguísimo porque el Betis el año pasado estaba medio dando tumbos en mitad de la tabla en cava mucho goles y con una racha B de siete partidos ganados de ocho insepulto se clasificó matemáticamente para UEFA incluso eso casi tiró la quinta plaza no sea que esto es esto no ha hecho más que empezar y lo que pasa que sea habla y evidentemente un bagaje de un punto sobre sobre seis con estos dos equipo pues hay hay mucha gente que que esperábamos más evidente

Voz 2 01:36 notable partido del Betis dice José Luis Fenoll que se queda en suficiente por la puntería Sanabria y Francis Carvalho mal Javier Rubén Castro va a tener el setenta y cinco años iba a decir si va a seguir siendo si estuviera pasa página

Voz 1 01:49 bien te recomiendo muy bueno ya pero eso pasa evidente que analizarse Ville cuando se levanta el gol lo dice Si tuviera aquí mucho bien sí es que los bueno gana uno me voy a acordar si digo si tuviera aquí Brian entonces poquito está Lautrec y que por lo visto tienen los números magnífico pero verme ya de la historia usted permítame que yo soy uno de los comentó Sevilla que que me acuerdo cuando ven cuando él Hepburn

Voz 2 02:13 olvídese Rafinha entregue al lateral y delantero rápido y es muy bueno para que es Hortala ante repito fichen velocidad arriba con ese centro del campo que tenía

Voz 1 02:22 no

Voz 2 02:24 Manolito chulo esta Jiménez a ETA Jiménez presión queridos oyentes aquí estoy camino del litoral onubense pero fiel a los lúcidos el micrófono amarillo Ia Don teletexto eres tú tú

Voz 1 02:39 no

Voz 2 02:40 partido uno para dar un punto a Sergio Dalma y otro para los de Abelardo ahora me voy con mi amigo vas con grados la ceja eterna la txapela voladora el mar Mi taco con el Max de a kilo el buen

Voz 3 02:53 inerte con telaraña y Aitana la del flequillo infinito

Voz 2 02:57 muerden Perry gracias Mario lo abrí dice tiros totales a la vez dieciséis Betis trece puede ser pero la verdad es que tenido realmente Rodrigo muchísimas ocasiones el helvético ha más claras que las del Alavés

Voz 4 03:13 claro pero bueno me a los mimos de lo del otro día Derbez lo mismo pero el otro día Mario

Voz 2 03:18 cuidado con Malick amigo mío personal eh nos vaya a decirle nada a bien está dando a los datos son dieciséis tira trece

Voz 1704 03:26 claro que igual que hizo también ha dado esos datos también dado

Voz 2 03:30 Luis limón pues Juniors el asalto y Francis las cumple a rajatabla dixit sobre esto es sobre las órdenes a los laterales Francisco Núñez lo mismo de siempre con Quique cabezonería tú Kuti aquí tú Kuti Francis porque juega tanto los sistemas tiene que tener plan B y se tienen que jugar los mejores si queremos hacerle pupitre al otro equipo de la ciudad los experimentos con gaseosa ya está bien Juan anillos Setién tu cabeza energía tu sistema va contra los intereses del Betis ha jugado con los dos equipos de la parte baja de la tabla cero goles además te estás cargando la ilusión de la temporada el próximo partido nos van a cenar la cara para que eche a Pi a Francis vaya vete ya hombre juegan anillo muy críticos Don Juan está muy crítico con su mensaje Francisco los que tengo que reconocer que que no me gustan los mensajes por aquello del luego hay muchas Francisco López hay una cosa que he pedido a mi me gustan las cosas originales querido dejar nieve despistan Love no

Voz 4 04:32 no no no no no no no me gusta Love el amor yo prefiero el amor y no la guerra

Voz 2 04:41 hay que hay que muchas veces menos quiere hacer guerrear no quiero hacer Villarreal pero no pero vamos a ver que no cambia el sistema el año pasado el cuatro tres tres era innegociable cambia el sistema las fuerzas hagan no cambia el tres cinco dos somos muy previsible todo el mundo sabe a lo que jugamos y nos tienen muy estudiados saludos para la peña bética la pasión de Gol Norte Antonio Bravo para mi partido malo Sara Sanabria no aporta nada Fran sino jugador de Primera hacen falta refuerzos saludos cordiales

Voz 1623 05:11 Moisés Silva

Voz 2 05:13 en tan sólo dos jornadas pienso que Helvetia perdidos cinco puntos porque lo considero claramente superior tanto al Levante como al Alavés nutrido decidir en que a mí me ha gustado el Betis veo que les falta verticalidad para mi gusto gol pero es que yo no sé por qué los sistemas están cerrados y tú puede pero no puedes hacer un híbrido de toque cuando te has que tocar Havel desborde cuando lo tienes que buscar no no no tiene que ser una cosa cerrada mire usted yo toco siempre

Voz 1 05:43 y si te van a presionar y tú en vez de buen corte el cliente puede complicar partido bueno pero eso lo ha hecho el portero eh si el portero no ha pegado otra vez separando y bien hecho

Voz 2 05:53 Ricardo fue el fútbol es el deporte en el que gana quien más balones mete entre los tres palos que se denomina portería cero goles en dos partidos ante rivales de enjundia deben enjundia de Levante y árabes Juan cose decirles para que una peña bética en Chipiona si el cien por cien de los béticos oriundos veraneantes tenemos que buscarnos la vida en sien paleto distinto para ver a nuestro Betis por televisión porque

Voz 5 06:21 será que no lo están echando pidió en la baliza visto fenomenal eh

Voz 2 06:26 parco de individuos señores de Radio Sevilla Cadena SER Hoy hemos echado de menos el pasado año esperemos recuperar lo antes posible por cierto señor Daniel drama sólo lo ve usted gracia por la retransmisión usted no señor Doña aquí tiene su mensaje ya está bien de gran hombre Javier Fernández Florence ya sabemos que usted no está para trasladarla Setién en la sala de prensa las inquietudes los aficionados según dijo la pasada semana pero el tema de Francis Barragán como y lo está viendo se ha hecho viral esta inquietud pienso yo que al no poder aficionado cuestionarse era el entrenador periodista el que en sala de prensa debe plantearse era al mismo la pregunta en sala de prensa no deben ser las que el entrenador me gusta escuchar un saludo para todos se te puedo hacer una pregunta sin querer sin intentar que cambie allí mismo la opinión usted qué porque ellos mandemos a cambiar si Barragán nosotros lo vemos mejor hay que lo ven mejor y dirá que él ve mejora a Francia opino que les aporte más al equipo pero pero el caso es que dice que los laterales entienden mejor el juego eh eso lo dijo nosotros sentado en la pos Tertulia a ver si bien este año tenemos la oportunidad de tener otra tertulia con él

Voz 1623 07:39 no mejor maestro leyenda

Voz 2 07:46 dicen que de nada sabe de todo esto pero no me gol deja fuera de la convocatoria tu segundo delantero verás cosas tan graciosa que tenemos en este hacía kárate por qué en el Betis ahora mismo sólo hay dos Sanabria un señor con tatuaje que se pasea por el campo de la enfermería casi siempre CEPYME espabila Martín con sale otro accidente la Liga empieza la semana que viene saludos a Mata Hari Adrian sal lo mismo es cosa mía pero Sergio León iba regando son muy amigos el entrenador se juega mucho más crédito al que cree en el derbi después Mestalla cuidado no sé el grado amistad la verdad Jorge Pereira de los ríos sinceramente me preocuparía mucho más y quedamos rematadamente mal pero esto sí

Voz 1623 08:35 genera ilusión Celia Marga Quique Setién

Voz 2 08:40 un error grave ha sido sacar a Boudou para tapar el hueco ATI saludo desde el hora Mariano Suárez Carretero Sanabria Sergio León sobrevalorado Loren él solo a ratito V u Canales el otro a ratos todo ello hindú ni etcétera así hay Quito unos calificativo oye no no es necesario con Mariano

Voz 5 09:10 hay más todavía no que tienen que los jugadores que por ejemplo cabra loca no es un calificativo malo no pero hay algunos que no Le Pen

Voz 2 09:19 cero goles ante Levante al haber enhorabuena hipérbole

Voz 4 09:21 con Serra Ferrer dime Manuel Rodríguez tenemos novedad pues no hay no sabes lo que ha dicho no hemos escuchado cómo lo podemos

Voz 2 09:34 le porque todavía técnico eso sí que es lo mismo un hacer

Voz 1623 09:37 no podemos leerlo leerlo o lo que sí

Voz 2 09:40 que no te meto que escuchan los me puedes decir lo que ha dicho es cuán que Sada digo una cosa que no sevillista ponen al de Sevilla lo que los evita oponen del Sevilla que ya tienen que hacer muchas cosas de la Villa y eso que ha dicho Caparrós que el Sevilla tiene el mejor equipo de Primera pero eso quién se lo que les me parece que a hablar en rueda de prensa e vas bebido y se juegan que salga no es un problema bueno que BBC tiene hechuras análisis normal y correcto no eh

Voz 1 10:13 ha dado tres me vais a correr lo lógico que

Voz 6 10:16 vayamos de mucho deporte verdes que cualquiera que

Voz 7 10:19 Justo lo que lo que ha visto pero que no están fino de cara al gol y eso se paga

Voz 2 10:23 no sí sí yo creo que sí hace análisis Sierra antes el debate fallados Rubén Castro ahí porque la Portrait con el pie sí pero tirado mal malas y sí sí sí sí yo cree Kaiser aquí no lo ha dicho

Voz 4 10:39 visto lo visto pero pero extienda pero educada de color

Voz 2 10:43 no lo ha visto siquiera mal mal mal el Betty en las contra juega andando dime Manuel aquí tengo una cosa

Voz 8 10:49 de hecho bastante interesante sé que hay mucha gente que puede pensar que el jugador que metió más goles el año pasado no vaya convocado esto le va a pasar a todos tenemos una plantilla amplia y competitiva no puede hacer milagros sólo pudo llevar dieciocho no no pero una cosa

Voz 1704 11:06 que hay yo estoy bien

Voz 7 11:09 no pero tengo reflejos

Voz 1704 11:11 eso les va a pasar a todos no máximo goleador de la temporada pasada sólo hay uno eso le ha pasado al máximo goleador de la temporada pasada y uno eso le va a pasar a todos y usted la semana que viene no cita que te digo yo a Francis Barragán no está dejando al lado de la temporada anterior otra vez más simulador de la temporada anterior por eso llama la atención y evidentemente que que que hay personas que estamos en nuestro derecho de de que nos parezca raro faltaría más

Voz 2 11:41 algo más Manuel de Cámara también ya nacional

Voz 1704 11:43 que viene del partido contra el Sevilla los cinco sentidos siempre están puestos es verdad que es un delirio que viene pero los puntos va a valer igual el equipo está en buena línea lo que falta es afinar la puntería

Voz 2 11:58 muy bien son degradación absolutamente normales en ese sentido y no normal declaraciones absolutamente absolutamente normales buenas tardes es anti lo he querido Manuel para eso están los los compañeros jóvenes también los abordando eh Manuel no está bordando y currante telas muy muy bien bien magnífico en todos los sentidos Ñ además le gusta el fútbol señor

Voz 1 12:21 desde una cosa permíteme que lo vive y lo digo

Voz 2 12:24 corazón buen chaval seis buen tipo señor en el fútbol de élite como es la primera dado lo igualdad de los rivales los partidos se ganan por detalles usted es imponer a los mejores seguiremos sufriendo los rivales hoy no estuvo fino en el remate pero manda Web punto suspensivo que en la jornada treinta empecemos con urgencia por su cabezonería de no dar bola Barragán decepción total hoy partido propicio no ha ganado siga fumando pero cambie de tabaco por favor

Voz 1623 12:54 Juan Antonio Agüero

Voz 2 12:56 qué sevillista sigue toda vuestra retransmisiones me preocupa que el Betis no haya ganado con tantas ocasiones ya que el próximo partidos el derbi alguna alguna vez

Voz 6 13:04 tendrá que marcar dice que está bien bien bien si bien visto otra vez en el siguiente tienen menos Bismarck

Voz 1704 13:10 además Dani Sánchez

Voz 1623 13:13 nunca veo

Voz 2 13:15 se han gastado veinte millones y han cogido cuarenta a día de hoy hemos gastado menos que el Levante eso sí es criticable haga caso señor Serra Ferrer da Francis perjudica al equipo Mister poliédrica este Betis tiene muy buena pinta acaba de comenzar la temporada de los resultados no termine acompañar Pedro Lorenzo en los va a ser tocar la gloria lo hizo con bigote y lo hará sin él ya la plantilla que ha montado es muy buena poco equipo de Europa tendrá más posesión que nosotros

Voz 1 13:43 pero hay que tener punto también no yo lo que digo es que la palabra decepción de de un punto de seis puede ser pero urgencias tampoco no contamos la hoy

Voz 2 13:55 Javier León dice Paco Fernando aunque se discrepe con él lo borda siempre con su coherencia y sus buenas maneras ya entrará la pelotita saludos al oráculo del beticismo desde Copenhague no ser no será para tanto pero un abrazo que vaya todo muy bien

Voz 3 14:13 este de Jesús Morales humano hemos hecho una buena primera parte y lastima que no dispongamos de Rubén Castro aunque tenga ya su edad echo en falta la verticalidad de Joaquín esperemos rematadas resultado la segunda emita este corresponde a la primera parte de Chus m se me fue

Voz 1623 14:26 es uno de los últimos ya eh Augusto Pérez desde de nuevo de tierras sudafricanas eh

Voz 3 14:36 el dos uno Augusto desde Sudáfrica hay escuchándote a esto también aunque soy sevillista me gusta escuchar por la radio y pude ver el Betis no

Voz 2 14:45 es decir que no me alegré que el Betis piedra pero eso no significa

Voz 3 14:47 a ese antibiótico ya que no puedo serlo porque entonces serían ti mujer