La Cámara de los Balones (19/09/2018)

Voz 1 00:00 para la cocina salón Tito y chaqueta entiendo el baño ha habido

Voz 3 00:26 normalita camarada camarones y camarero Camarasa Linda Ken edad que tú miras bailando London que adquirí Woman Bingen Kiki tributo masa pare la rotativa porque el guionista de Epi Blas ha confirmado que ambos son para ella algo que ya se sabía por mucho que ello lleven toda la vida queriendo disimularlo durmiendo en camita para algo que puede bazar a la mejor familia afín lleva desde hace mucho tiempo durmiendo Don Juan Carlos y Doña Sofía en camita cebara exactamente él en Madrid ella en Londres y es que hay cosas que aunque no hace digan ya hace saben ya lo decía la canción en La fiesta de Blas en la fiesta de bla siempre había estado claro

Voz 4 01:06 fue Piqué quien se quedó a atar fina

Voz 3 01:09 es que esto no ha sorprendido a nadie ya lo ha dicho uno de sus compañeros de profesión el gran Pink buque ha declarado para la Cámara de los balones que

Voz 5 01:17 teléfono Scary tiene

Voz 3 01:19 estamos totalmente de acuerdo con el pingüino de Plastic porque a cosa que no hace falta ni decirlo ni investiga la porque ya hace saben como que la lavadora ACT estropea quince día de puede que Z cabe la garantía o como canal tiene bigote por mucho que se empeñe enseguida quitándose lo que nada es lo que con parece cada vez con parece más cara J ha querido volver a vecino que él no conoce de nada a quien tanto conoce le falta firmar que no hubo sobre corriendo ni siquiera en la boda de la hija Itu del vídeo de la boda no ha quedado libre ni la barra así que aunque siga empeñado en tener la cara todavía más dura que los abdominales viva la Morla libre Ike vivan felices Epi Blas porque hay cosas que no hace falta ni decir Elda ni que investigaba como que Los Morancos son hermano y que hoy están aquí hoy en la Cámara de los Balones Sus Majestades Los Morancos queda inaugurada sesión extraordinaria

Voz 6 02:27 qué bonito a también a mí me cero tú será Sofía no a mi yo tengo problemas guineana yo estoy Juan Carlos qué más da en verdad eh una para qué

Voz 4 02:39 en verano todo no era increíble a Corina Corina no piedras dice el Rey en Palma hay que un hombre en Palma o eso no no te digo que queda que están viajando mucho últimamente

Voz 7 02:57 el padre no paran nota el titular Le Pen

Voz 4 03:00 el padre sí sí sí ahora está muy de moda Grecia Palma está el peligroso un afán de todos desde la familia de Doña Sofía que creo porque me da lástima verlo creo que iba mucho otra tragado a media con Corinna que lleva muchísimos más mucho aguantado que lleva mucho muchísimo

Voz 6 03:18 es una cosa no es que se peinado ya es como el flequillo André como Ortuño

Voz 4 03:22 no estamos hablando de la antigua Doña a mí hay una cosa que le ha mirado siempre a la caza real al Rey nunca en lo que tú dice estar recién pelado no nunca jamás nunca nunca Cedars Se verá cómo repasó

Voz 6 03:38 no no porque hay una cosa es la carrera que que tú tiene como el que poda tú has visto los esto tú jamás visto que haya unas florecitas fuera de lugar está todo ardía el objeto y el peluquero en la puerta pero él mismo te critica el mismo Doña Sofía lo que pasa que lleva cuarenta años con el mismo opina o no su Lacan Eli es bueno para tormentas y huracanes del hace quedar ahí te nada

Voz 4 04:06 de ahí de público me diverso claro ahí ahí

Voz 6 04:12 que no había tenido nada con consuma esta porque no ha habido quince El escape yo nunca en y tan preo

Voz 4 04:25 qué tal operamos yo creo que usted sabrá llevado

Voz 0802 04:30 bueno pues estamos hablando obviamente aquí hay una cosa que esto está bonito para película Doña Sofía ya no Sofía ni de su sombra va Carlos ya a lo grande pero decía que venían hoy un poquito la bronca porque porque bueno dicen que tengo fama de verdad humilde muy bético y entonces

Voz 4 04:47 tu eres mira raro que me ven en la calle que me dan la carga

Voz 6 04:53 mi

Voz 4 04:54 yo también te dan la amiga toda la carga que no les Manuela a mí seguramente porque la carita igualó aguanta claro aguante entonces yo me dice es que tú eres tú eres del Sevilla Betis yo no soy de nada la verdad es que me da igual

Voz 6 05:07 el fútbol no tengo ninguna preocupación en ese sentido es decir me sabe lo que yo entiendo de fútbol una vez

Voz 4 05:13 Maradona hace cuando estaba de moda Moda Moda Barcelona que estaba

Voz 6 05:17 en el hotel es verdad según si te dije yo hay que sentirla están formando aquí IMI hermanos dio la vuelta que Maradona yo no conocía Maradona pierde tú mi nivel

Voz 4 05:27 el recién llegado a España y hablando de Kerala era la Pedrera bando he tenido denuncias cuando tenía habladas

Voz 6 05:34 es una Ariz diciembre de Maradona como la tienda de los chinos no tiene un descanso

Voz 8 05:40 no es verdad no trabaja más que la nariz de Maradona muy bien

Voz 0802 05:46 era muy bien Jorge tú dice que nota posiciona nunca

Voz 4 05:49 no no no pero si se vivió en y además no no he sentido a mí me parece derbi

Voz 9 05:54 cómo la ve ganar algo Mahón a qué tal con Pablo eh a todo el mundo con el ha puesto de moda yo felicito

Voz 4 06:03 dejó ahí ya no hay que los bandidos

Voz 9 06:06 es decir se felicitó de la relación esas porque por la cantidad de banderines que tenéis en en la sala de trofeos

Voz 4 06:15 bueno y media vitrinas ovacionado Carrasco placas junto a Juan Sebastián Elcano Garralda Juan Sebastián Camps la copa de cartón Carranza

Voz 8 06:28 estamos a todo

Voz 4 06:31 pero a juicio de tal modo alguna vez Jorge A

Voz 0802 06:39 ha comprado o ha recibido camisetas yo sé que don Manuel tuvo un detalle contigo

Voz 6 06:43 el detalle precioso porque yo tenía a mi a mi madre que en gloria esté en la calle Sierpes concita para la Semana Santa y resulta que toma no estaba al lado Domon marcaba era yo estaban al lado la Aíto en el balcón yo me fui un día digo en mi madre que era una camisetitas Betty dice mañana tiene aquí firmada por día siguiente estaba firmada por todos los jugadores donde está mamá y maman la verdad no ahora mismo lado

Voz 9 07:10 quizá no muy grandes como somos dos sevillista nos mandó una foto a toda la familia con mi madre con la camiseta puesta esos cada Valdes practicando hacía débil

Voz 4 07:20 sí yo tengo problemas de tipo es que a mí el fuego ya te digo es que me da igual yo cuando me acuerdo un poquito John yo que no tengo ni idea Rainer tras lo que lo que

Voz 0802 07:39 lo que sí te pierde también Jorge más de una salida porque cesar no solamente ese billón confesó

Voz 4 07:44 sino que no hay salida del Sevilla que no te acompañó cuando pueda Sevilleja muy cuando me da igual si lo las entrada eh no está mal

Voz 9 07:56 no pero voy a pasar de todo y cosa más manga dinero en Rusia

Voz 4 08:00 ya en Rusia les dieron daño

Voz 6 08:04 fue yo un juzgado creo que le dio un poquito por ahí no les dieron dos o tres

Voz 4 08:08 Barclays se lo digo calentito Crack

Voz 6 08:14 a Dragutinovic por allí los países del Este a El Aaiún

Voz 4 08:18 no le va bien porque entronca Ariño en móviles dicen allí como Chuck Norris no rige aquí no

Voz 6 08:27 sí pero no por el Chuck Norris es que cada fue a Rusia también cómo se llama donde estaba tú estuviste allí San Petersburgo Jan Peeters Insa luego yo la policía lo dejó tieso como una moda más dinero legitimadas cuadra nada más

Voz 4 08:39 ya no vaya o no vaya más Rusia no no no no no no

Voz 6 08:43 ceja todo aquello que te quieren y a Rusia yo con todos mis respetos a todo el pueblo ruso estupendo en yo no voy a ir

Voz 4 08:49 aunque no con aunque no vayan tan son tantas

Voz 6 08:52 Morante y además me van a quitar dinero yo no voy a entrar en ese tema pero no voy hay yo mucho

Voz 0802 08:58 por ahí por donde no les sentó bien la broma no como un poquito de suerte

Voz 4 09:00 de cariño cariño porque le un beso

Voz 9 09:03 hay toros suele tiene un Bezabeh las si ya es ir a veces más que haría cualquier cosa de todos los jugadores cuando llegue allí al Vestuario me llamó por detrás y medio una a un puñetazo que que robando con todos los juegos pues es de pues hay es un palo o Pablo digo voy a contar

Voz 4 09:25 y eso ya pues creo queda claro

Voz 0802 09:30 ya tenemos llamado a Telefónica porque la preocupación en en Nervión ahora mismo sabiendo que tú esta aquí esta estaba en ascenso está subiendo así que tenemos a Don Pepe Castro al aparato

Voz 10 09:42 si PP que hay buenas tardes muy buena presidente sin ninguna duda inculcarle me gusta atentamente a César Cadaval que está más sino porque pesaba más que un remordimiento y me dicen que está el hombre en plena forma

Voz 6 10:00 cómo le grabaron lo más acepta quedando más delgado señor presidente presidente

Voz 4 10:05 como igual que te está creando más gordo aquí sino en un momento como Di Luca no

Voz 6 10:11 que que que que que precisamente más importante del mundo los dos son presidente de la Casa Blanca Donald Trump El bebé Don Pepe Castro y blanca no te noto como compungido el tono

Voz 10 10:23 sí porque venimos observando de un tiempo a esta parte del equipo técnico que que lidera Mercedes T S de fútbol director de fútbol que Joaquín Caparrós que tenemos gente que que juega bien pero que no tiene gracia y que tiene gracia que Nolito no estaba jugando bien

Voz 0802 10:41 hay alguna propuesta que creo que Pepe Castro entraba como oferta no

Voz 10 10:45 sí porque ya lo decía antes no queremos alguien que aglutine trazos cosas no juegue bien pero que tenga gracias a lo que juegan bien no la tienen y el que tiene gracia nuestra panal

Voz 4 10:56 pues mano está de moda ahora eh no para que la también a Tu cara me suena tan Mira quién baila lo puede hacer todo perfecto a manos y manos nada hay mucha porque su corazón

Voz 6 11:09 Kiko ya jugó en el Sevilla sevillista Cantín nidos tu corazón sevillista Betty esto qué pasa que no pueden sí o qué

Voz 10 11:16 yo era Piera miento quiero asegurar que sería para nosotros como como para ellos tal el otro tipo de la ciudad dijo aquí no tiene fútbol tiene buena visión que tiene una gracia de del carajo

Voz 6 11:31 a ritmo lo coja hasta la puerta del Corte Inglés muchas veces a que mi hija está corriendo pocos te lo digo yo

Voz 10 11:39 pero aquí hemos tenido la Romaric también eh pero decir muchacho recordar además les quiero decir que se quede tranquilo porque me me llamaron anoche del Comité de Competición Iván arrea arbitral la hostia de Dragutinovic que daban arbitral le van a aplicar el bar el alcalde

Voz 4 12:03 sí una una pregunta fue mascado porque no es lo mismo fue más claro ahí es que no es que de espera es más caro

Voz 10 12:11 dicción define Macao Maca no porque lo bueno el acta no tiene lata de competición sale McCann pero va a ser arbitraje y quédate tranquilo no luego me gustaría me gustaría como presidente de esta institución de la que tan orgulloso me siento que mandaran notas de voz para

Voz 7 12:31 hace catro no hacen vale no se venga arriba escucha está inventado lo de las nota de voz

Voz 2 12:35 en todo me suena

Voz 7 12:41 hila aquí no podía dormir después del día a Grecia tres horas de avión ya contaba algunas cositas que no son a destacar restos de Joaquín yo sé que usted preferiría tener alguien con gracia que se vestuario como Mercedes no puedo uva tenemos que juzgarlos pero llega no

Voz 11 13:00 es bueno e trae colosos Ron dice tráete lo

Voz 12 13:08 pero que no puede K

Voz 11 13:12 dice no me tiré inmigrante para que haga hice caso Paloma

Voz 7 13:23 no galeristas

Voz 13 13:24 padres para ayer vamos por la calle yo y Mi primo Manuel ese nombre será mi primo Manuel yo necesito

Voz 3 13:32 nombrara yo no iba

Voz 7 13:35 la confianza que hice Joaquín Miguelín integran los Morán conocerán en honor de la hora cero a habla ahora Gorki César quedar por aquí o venir otro día el otro

Voz 7 14:20 César de Los Morancos que van a venir otro día hay ya van a estar aquí están un ratito con nosotros como mucha otra gente que tenemos en una ley una lista de víctimas porque estamos pero

Voz 15 14:30 cuando decía la Cámara madre que miedo dais llegamos a las dos hora catorce gracias Ron quien mañana más

llegamos a las dos hora catorce gracias Ron quien mañana más

