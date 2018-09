Hora 14 Toledo (24/09/2018)

Voz 1 00:00 pues el balón mano Alarcos que perdió su partido bien también el primer fin de semana en baloncesto con los triunfos de Global Caja Quintana hay lujosa Guadalajara en la jornada inaugural de la Liga Eva mientras que en fútbol sala primer punto para el Viña al y Valdepeñas que empató en Peñíscola inaugurando así su casillero mientras que en Segunda División sigue líder Solís Talavera que lleva dos de dos pese a ser un recién ascendido como nombre propio Sandra Sánchez la talaverana se ha adjudicado la seria de karate celebrada en Chile son

información local en la Cadena Ser en Castilla La Mancha

hora catorce Toledo Aldo Gómez

adiós a las aulas prefabricadas en el Centro de Educación Especial Ciudad de Toledo ubicado en el polígono hoy el presidente de la Junta y la alcaldesa de Toledo entre otras autoridades han inaugurado las cuatro nuevas aulas que van a sustituir a las antiguas este centro acoge a ciento cuarenta alumnos con altas discapacidades físicas e intelectuales en seguida la ampliamos antes conocemos otras noticias que nos ha dejado este lunes veinticuatro de septiembre el hacemos en titulares con Sara Cebrián susto en Santa Bárbara dos coches han

Voz 0809 01:07 pero esta pasada madrugada los hechos han ocurrido a las dos en la calle Madre Vedruna los vecinos denuncian que no es la primera vez que sucede a finales de año es cuando está previsto que entre en funcionamiento el nuevo juzgado que asumirá en exclusiva las competencias de cláusulas suelo el Consejo General del Poder Judicial ha dado el visto bueno a la petición del Tribunal Superior de Justicia

ya se ha abierto el plazo para inscribirse a los cursos

Voz 0809 01:28 la formación gratuitos que organiza la Federación Empresarial Toledana Fedeto ahora es el turno para las personas trabajadoras y los autónomos y en noviembre comenzará en los cursos para desempleados

buenas tardes iniciamos este lunes también el otoño con cielos se claros y soleados temperaturas muy similares a las de ayer máximas calurosas rozando ya los treinta y seis grados en Talavera de la Reina XXXV en Toledo hilos XXXIV en Fuensalida y Torrijos el viento sopla flojo del nordeste y norte

la información de la Agencia Estatal de Meteorología hasta ahora tenemos treinta y dos grados en Toledo y en nuestra contra portada una voz propia que es la de Roberto Polo el coleccionista cubano estadounidense va a residir en la capital regional así lo ha contado en Hoy por Hoy Toledo el filántropo dice que es una obligación moral vincularse a esta ciudad y a la de Cuenca ya que parte de su colección va a estar aquí

Voz 5 02:18 los yo voy a restituir en Toledo por más razón pues es una obligación moral porque estoy pocero que boxeo que además ser proyecto todos los días centro de arte povera se corten el Castilla La Mancha es un gran honor para sí entonces yo siento la obligación moral de identificarme con Toledo y Cuenca que esas dos ciudades también se identifiquen comer conmigo o no pues yo no puedo pensar a denuncias allí crucen

residirán Toledo pero fuera del casco aunque el lugar exacto nos hará publico por motivos de seguridad recordamos que las primeras cuatrocientos cuarenta y cinco horas del coleccionista ya están en proceso de envío a Toledo y Cuenca donde se mostrarán al público a partir de febrero del año dos mil diecinueve en nuestra página web en SER Toledo punto com pueden ver las imágenes de las obras más destacadas entre ellas un Kandinsky de mil novecientos ocho a Street inmoral now

Semana Sefardí septiembre cultural Ayuntamiento de Toledo Patrimonio de los sentidos Hora catorce Toledo

Voz 2 04:30 cuatro nuevas aulas sustituyen a las prefabricadas en el Centro de Educación Especial Ciudad de Toledo que acoge a ciento cuarenta alumnos con altas capacidades físicas e intelectuales han invertido noventa y cinco mil euros la Consejería de Educación mejora de este modo las condiciones este centro situado en el barrio del Polígono Inma Sánchez Moratín

Voz 0809 04:46 la Administración también ha mejorado la presión que venía soportando con la apertura de otro centro en Esquivias el consejero de Educación acompañaba este lunes al presidente regional en una visita a las nuevas instalaciones Ángel Felpeto

Voz 9 04:58 con esta ampliación de cuatro nuevas aulas que significa que desaparecen las aulas prefabricadas cumplimos el compromiso de que es desaparezca en concreto en la ciudad de Toledo en Castilla La Mancha en este comienzo de curso en el número de cuarenta y cuatro

Voz 10 05:48 sería ideal que hubiera más conciertos en Castilla La Mancha para poder favorecer que el alumnado con discapacidad intelectual tenga una posibilidad medianamente ver dentro de el mercado acogerse

Voz 0809 06:02 entre las demandas de lampa para el Centro Ciudad de Toledo está un aula matinal necesidad que ya conoce la Consejería

Voz 2 06:08 por cierto que en esta visita ha participado también la alcaldesa Milagros Tolón y la concejal de Empleo Sandoval Sandoval subrayaba las actuaciones municipales que han realizado en el entorno

Voz 9 06:16 hemos hecho acto tienes importante éxito al entorno de la zona de rebajes de acerado de supresión de barreras arquitectónicas hemos mejora de la movilidad y la accesibilidad una nueva rotonda por lo tanto creo que esto es muy positivo porque el Ayuntamiento somos la administración más cercana y cuanto más Castilla y ciudadanía sin duda a las mías son más

Voz 2 06:37 gafe en sucesos dos coches han ardido esta pasada madrugada en el barrio de Santa Bárbara los hechos han ocurrido en torno a las dos en la calle Madre Vedruna los vecinos denuncian que estos hechos ya se repitieron hace un año y en este mismo escenario afirman que hay inseguridad en la zona han pedido más refuerzos policiales desde la asociación Los lunes al sol han pedido también que no se pasé miedo por la zona Alex es su presidente

Voz 11 07:00 me despertó sobre las dos y cuarto una actuación y cuando más avala ventana vi vi pongo lo has hablado padre de alguna mucho humo negro hay hay otra explosión y a los segundos otra mucho aún me llama me imagine por la zona donde es que sería el tema de que más de corsés porque no es la primera vez que sucede además en esa zona precisamente

Voz 2 07:27 a esto sumamos que la Guardia Civil ha detenido en Olías del Rey a un hombre por supuestamente haber agredido sexualmente a una mujer con ella había contactado a través de las redes sociales a la que también robó el teléfono móvil según la Delegación del Gobierno la mujer denunció los hechos el pasado diecinueve de septiembre ante la Guardia Civil las investigaciones permitieron a la Benemérita identificar al denunciado que fue detenido el este pasado fin de semana se la acusa de dos delitos agresión sexual y robo con violencia y también en sucesos ha sido desarticulado una banda organizada dedicada al robo en establecimientos públicos en vehículos y también a la falsificación de documentos actuaban en varias local unidades como en Rielves Hugo Otero también aquí en Toledo en la provincia se ubicaban algunos de los establecimientos donde vendían este material robado en página judicial el Consejo General del Poder Judicial ha dado el visto bueno a la petición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha de crear un nuevo juzgado en Toledo con el objetivo de que asuman exclusiva las competencias en materia de cláusula suelo esto juzgado estaría funcionando como muy tarde a finales de año Vicente Rouco es el presidente del Tribunal Superior de Justicia

Voz 12 08:26 adoptó el acuerdo de apoyar e rotundamente con un informe que puedo poner a disposición de todos vosotros que es contundente del servicio de Inspección de la propuesta de la Sala de Gobierno es absolutamente necesario e imperioso para poder en fin desbloquear esta situación que se cree a final de año con mucho más cómodo

Voz 4 08:53 muy tarde

hora catorce Toledo

llegamos casi a las dos XXV

Voz 2 09:54 tarde valoración positiva pero con cautelas lo que dicen desde la Asociación de Vecinos El Tajo del barrio del Polígono tras la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento para instar a la Junta a crearon una comisión de investigación por los vertidos del amianto Víctor Villén que es el portavoz de Medio Ambiente de la asociación tiene dudas eso sí de que la Comisión pueda establecer responsabilidades políticas y sobre la situación actual de estos restos considera que cerca del ochenta por ciento que se encuentran sin cubrir están en parcelas de la Confederación Hidrográfica del Tajo

Voz 15 10:20 dentro de Comunidades está tapado aproximadamente bueno he aproximadamente un veinte por ciento no eran los focos más contaminante desde nuestro punto de vista ni muchísimo menos y una cosa a la que se está faltando a la verdad eso es lo que se está diciendo ahora de que los restos que quedan están en parcelas particulares no es cierto supina que consideramos que la Confederación Hidrográfica en particular porque de lo que hiciera el ochenta o el noventa por ciento ochenta por ciento está en el mismo cauce del arroyo bueno más concretamente ha modificado el cauce del arroyo por estar en la ribera del Arroyo no

Voz 2 10:52 añaden desde la asociación de vecinos que las enfermedades relacionadas con estos restos de amianto van a empezar a dar la cara a partir del año dos mil veinte mientras tanto desde el grupo municipal Popular hoy el concejal José López Gamarra ha denunciado que el Parque Escolar situado junto a la Avenida de la Reconquista ha estado cerrado todo el fin de semana

Voz 16 11:07 qué ocurre con el parque con el parque de la Reconquista con el Parque Escolar pues que todo este fin de semana a Parma ha permanecido cerrado todo este fin de semana ha permanecido cerrado quién se encarga de abrir y cerrar este parque porque no han llegado a lo largo de todo este fin de semana muchas denuncias muchas denuncias de vecinos de la zona de la Reconquista quejándose de que el parque estaba cerrado y que no es la primera vez

Voz 2 11:35 se pregunta Gamarra quien es el encargado de abrir y cerrar los parques en Toledo ya abierto plazo para inscribirse a los cursos de formación gratuitos que organiza la Federación Empresarial Toledana Fedeto horas el turno para las personas trabajadoras y los autónomos en noviembre empezarán los cursos para desempleados entre las temáticas de este año destacan técnicas de selección de personal sin eficiencia energética liderazgo motivación a departamentos de venta Francisco Morales Pérez es el director del departamento de formación de Fedeto

Voz 17 12:02 pues de aquí hasta noviembre vamos a tener diez doce quince cursos es la localidad de Toledo que están destinados sólo y exclusivamente a trabajadores y autónomos también vamos a tener en Talavera de la Reina también en también en Quintanar de la Orden en toda la provincia ahora vamos a hacer una una acción especial para dar formación a los trabajadores entre no

Voz 2 12:22 cursos más demandados los relacionados con las nuevas tecnologías el inglés en la página web de Fedeto en Fedeto punto es pueden encontrar más información IS líneas han comenzado las fiestas de la ASEM entera de Torrijos este año destacan los desfiles de Moros y Cristianos y también conciertos como el de máxima FM en la madrugada del sábado al domingo como novedad también el pañuelo de fiestas que se va a repartir será conmemorativo de los ciento cuarenta años de fiesta Anastasio Arevalillo al alcalde de Torrijos ha pasado por los micrófonos de Hoy por hoy

Voz 0097 12:51 pero con cuarenta años las aumentará sin ese nombre surgió como feria de ganado era una feria de hacer en Talavera a la feria de ganado así Torrijos será como la feria low cost de la que quedaba en Talavera antes de irse con precios más baratos iban a Torrijos hicieron de esa feria de ganado para para vender lo que les quedaban

Voz 2 13:14 yo un apunte más Down Toledo será la anfitriona del IV Encuentro Nacional de Jóvenes Down España será este próximo fin de semana empezará el viernes a las ocho y media la inauguración tendrá lugar en el salón de actos del Museo del Ejército son las dos y veintiocho minutos de la tarde en seguida vamos con los deportes

Voz 3 13:51 sí

Voz 1 13:54 deporte Robben Delgado buenas tardes buenas tardes respiro en la clasificación del Club Deportivo Toledo tras su victoria de ayer en el caballo tres uno contra La Solana no lo tuvo fácil el Toledo que nos entonó hasta la segunda parte oyendo e incluso pitos en la primera de un sector de la afición

Voz 19 14:13 eso no ayudan pero al final nosotros estamos para para futbolistas diremos que aguantar esas situaciones diríamos que suele poner no iremos cafés lo que hemos hecho una segunda parte de afrontar el partido de otra manera de hacer las cosas mejor para que al final te aplauda mi mira te pitan

Voz 1 14:28 noticia también en Primera Preferente de fútbol con cambio de líder manda desde ayer ganando cero uno en Cabanillas el Club Deportivo Illescas uno de los favoritos en detrimento de Torrijos que ha tardado cuatro jornadas en ponerse en cabeza