Hoy por Hoy Matinal Provincia de Toledo (24/09/2018)

qué tal saludos muy buenos días los vecinos del Polígono de Toledo con dudan que la comisión de investigación sobre el amianto que el Ayuntamiento in esta crear sirva para depurar responsabilidades el pleno municipal aprobó pedir a la Junta que la impulsara la asociación vecinal insiste en que hay muchas parcelas en las que todavía no se han tapado los residuos y una nueva demanda se cierne sobre los hosteleros de la provincia viene de la asociación que defiende los derechos de propiedad intelectual de actores bailarines dobladores por la difusión de productos audiovisuales o lo que es lo mismo quieren cobrar a los bares por poner la televisión estatal al colectivo se reúne para consensuar una respuesta a estas denuncias en los tribunales vamos a conocer la previsión del tiempo en la provincia para la tarde Luismi Pérez qué tal buenos días buenos días

has tiempo tranquilo para empezar esta primera semana entera del otoño en la provincia de Toledo muy pocas nubes algunas altas esta mañana y unas temperaturas que empiezan a bajar ligeramente sobre todo en los montes de Toledo en zonas más bajas todavía tarde de mucho calor esta tarde en Toledo o también en Talavera en Torrijos tendremos treinta y cinco grados de máxima treinta y cuatro en Fuensalida

