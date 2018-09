Hoy por Hoy Toledo (03/09/2018)

Voz 1 00:00 es la una a mediodía en Canarias

Voz 2 00:06 los negociadores de Unidos Podemos piden al Gobierno que la aprobación de los presupuestos generales sea cuanto antes responden así al calendario que esta mañana a primera hora detallado Pedro Sánchez en la SER el presidente del Gobierno espera presentar el proyecto de Presupuestos a finales de noviembre para que se aprueben en marzo horquilla de tiempo que Unidos Podemos cree que se debe adelantar informa Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 00:26 buenas tardes sí creen que hay margen para negociar y presentar unos presupuestos expansivos que pudieran entrar en vigor el uno de enero y le piden al Ejecutivo que pise el acelerador incluso antes de culminar una reforma de la Ley de Estabilidad que consideran podría retrasarse por las maniobras de PP Ciudadanos en la Mesa del Congreso Carlos Sánchez Mato responsable de Economía de Izquierda Unida y uno de los interlocutores del Gobierno en esas negociaciones valor así el calendario anunciado por el presidente en enlazar no es

Voz 0362 00:51 lo veía inviable lo veo tardío porque creo que este país necesita que se reviertan los hachazos de los recortes del Partido Popular cuanto antes y eso es lo que nos genera la necesidad de decirle al Gobierno que tiene que ir de una manera mucho más rápida a la hora de aprobación de unos presupuestos que no sean los del Partido Popular

Voz 1441 01:11 Sánchez Mato recuerda al Gobierno que para poner en marcha toda la agenda social que defiende Se necesita dinero

Voz 3 01:17 Sánchez también ha confirmado en Hoy por hoy que los Presupuestos van a incluir un impuesto al diésel que no va a afectar a los profesionales del transporte

Voz 1257 01:24 el diésel eh es digamos una

Voz 3 01:28 con con combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista y por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto más cosas la justicia belga decidirá finalmente sobre la extradición a España del rapero Veltroni Toni que el próximo día diecisiete de este mes esta mañana ha comparecido ante el juez en ese país donde se encuentra huido después de ser condenado en España a tres años de cárcel corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:04 Toni confía así en que podrá continuar en libertad aunque hoy el juez no ha dicho nada será el día diecisiete cuando conozca la decisión final aunque mientras tanto del celebra dice haber podido defenderse mientras acusa a la Audiencia Nacional española de actuar como grupo de derecha radical lo escuchamos

Voz 5 02:22 usted que los detenidos ocho años que me detuvieron he tenido que no en la justicia en un país europeo que en que no es te voy a cambiar y que después de la que pasa aquí la Audiencia Nacional entre las armas y se disuelva como banda organizada de extrema derecha ves nada

Voz 0738 02:43 son sus declaraciones al salir de esta vista que ha durado aproximadamente tres cuartos de hora

Voz 1257 02:48 el juez que investiga el futbolista del Barcelona ayer

Voz 3 02:50 Piqué por conducir sin puntos ha preguntado la Dirección General de Tráfico si había avisado en persona de que no tenía puntos tal y como establece la ley el juzgado está a la espera de esa respuesta de la DGT para continuar o no después sus diligencias Barcelona han apuntado

Voz 0196 03:03 el juez está recabando información para saber si Gerard Piqué conocía que ya no tenía ningún punto cuando la Guardia Urbana lo denunció el pasado viernes en el paseo de Gràcia tras cometer una infracción el titular del Juzgado de Instrucción XXVII de Barcelona ha abierto una investigación formal tras recibir el atestado de la Policía ya ha pedido ya la Dirección General de Tráfico que informe si la comunicación de pérdida de puntos fue una comunicación personal según establece la Ley comunicación personal que se hace mediante una carta certificada cuando no se localiza al interesado se acaba publicando un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia el juzgado está ahora a la espera de recibir esta comunicación oficial para tomar alguna medida contra el jugador del Barça

Voz 6 04:34 el Castilla La Mancha qué tal buenas tardes este martes se firmará el nuevo convenio de financiación entre la Universidad de Castilla La Mancha y el Gobierno regional

Voz 1643 04:44 dicho acuerdo recoge una cantidad cercana a los setecientos millones de euros para atender las necesidades de financiación del centro universitario con ciento cincuenta coma seis millones de euros para este año dos mil dieciocho a través de una transferencia nominativa hay de fondos europeos una cuantía que va a ir aumentando progresivamente durante los cuatro próximos ejercicios hasta alcanzar en dos mil veintiuno los ciento noventa y cuatro millones de euros el rector Miguel Ángel Collado y el presidente regional en Milán a García Page se han referido hasta afirma desde Ciudad Real y Cuenca respectivamente

Voz 1 05:12 es un convenio que nueva estabilidad para próximos cuatro años por tanto es un convenio que financiaba a seguir en descenso municiones con éxito y creciendo en la oferta que docente e investigadora etc

Voz 7 05:24 mañana mismo el Gobierno de Castilla La Mancha va a dar ejemplo de lo que es resolver problemas con un importantísimo acuerdo para cerrar el futuro para impulsar para relanzar la Universidade

Voz 1643 05:34 Castilla La Mancha esta afirma retrasa la afirma a su vez del contrato programa hasta el año dos mil veintidós un convenio que según fuentes universitarias se planteó como una transición de recuperación de la crisis y que el Gobierno quería alcanzar antes de que acabase esta legislatura

Voz 1257 05:48 en página política el PP apela a la unidad de Cannes

Voz 1643 05:50 al congreso extraordinario que será convocado este viernes en la Junta Directiva Regional que tendrá lugar en Toledo la noticia supone el adiós a la política regional para la hasta ahora presidenta del partido María Dolores de Cospedal tras doce años como máximo dirigente de los populares castellano manchegos el portavoz del grupo parlamentario del PP en las Cortes Francisco Cañizares insiste en pedir unidad y agradece a Cospedal haberle dado los mejores datos electorales del PP en los últimos años

Voz 8 06:13 somos el partido más fuerte de Castilla La Mancha gracias a una unidad absolutamente vital para el partido una unidad que se va a mantener antes del congreso y que se va a mantener después por eso eso es algo que todos los militantes que todos los cargos del partido estamos absolutamente convencidos desde

Voz 1643 06:33 el Partido Socialista el presidente del grupo parlamentario en las Cortes Rafael Esteban ha pedido al futuro presidente o presidenta del PP de Castilla La Mancha que rompa con toda la gestión de Cospedal

Voz 9 06:42 es lo único que les pedimos y vuelvo a insistir

Voz 4 06:44 aquel o aquella candidata que quiera salir del Partido Popular es que rompa que haga una ruptura total con las políticas de Cospedal que rompa totalmente que se aleje de todo lo que costó eran todos los que estaban alrededor de ella durante todos estos años eh promovieron en Castilla La Mancha que no fue nada más que las ruinas de nuestra comunidad autónoma

Voz 1643 07:07 hay otras noticias del día en Guadalajara un hombre ha sido detenido por haber agredido a su mujer a sus hijos y además a los agentes de la Policía que habían acudido a prestar ayuda a esta mujer los hechos han ocurrido esta madrugada y en Albacete al recinto ferial contará por primera vez con dos vigilantes en cada una de las ocho puertas de acceso al edificio desde las tres de la madrugada y hasta las siete durante la feria el alcalde Manuel Serrano ha anunciado también que esas oprimido un día de botellón autorizado Se mantiene la reducción de tres horas aplicada a la feria pasada por lo que sólo estará autorizado el botellón los días siete ocho catorce y quince de septiembre desde las doce de la madrugada y hasta las cinco es la una y siete minutos

Voz 10 07:47 entre dos emprendedoras y esto entre el uno de noviembre del pasado año en Boston este año firmes hasta el ocho de septiembre para cerrar seguidas que ofrece el Gobierno de Castilla La Mancha puedes hacerlo solicitando las ayudas al autoempleo Dirección Provincial de coronilla empresas y máster en ganar estamos para allá la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Voz 1257 08:10 la emoción de Ventura

Voz 11 08:13 qué opina de El Juli la elegancia de Manzanares el fenómeno de Roca Rey el palo o Rutelli Talabani esta feria Up tu paseíllo a los toros y las primeras figuras

Voz 12 08:26 toreros de la tierra y el arte del rejoneo en la Feria Taurina de Albacete la nuestra

Voz 1643 08:33 es todo a las dos y cinco minutos de la tarde en la ampliamos todo en Hora catorce Castilla La Mancha ya saben que la información continua actualizada en nuestra página web en Castilla La Mancha punto com

Voz 15 09:23 por eso un poco jodido la verdad las siempre los comics Toxo problemático porque no sabe lo que tiene

Voz 1 09:29 a la espera del día para madre evento

Voz 16 09:35 agregaron lo mismo claro está muy caro

Voz 1257 09:43 es decir está el ambiente en las calles de Toledo novedades fundamentales con las que nos encontramos ahora la vuelta pues la vuelta al cole con la que ya contábamos desde luego también la apertura hoy al tráfico del Cambrón tema del verano en Toledo sin duda e importante nos adentramos en unos meses con mucha carga política y con la concepción de listas para las regionales y municipales Cospedal puede que no continúe al frente del Partido Popular en Castilla La Mancha ya saben que la celebración de una reunión de la junta directiva este próximo viernes en el Hotel Beatriz así lo hace sospechar en Hoy puede tener consecuencias en las listas de muchos municipios capitales de provincia hoy nos acompaña Claudia Alonso diputada del Partido Popular en las Cortes para hablar de este asunto y de otro que llega con polémica la proposición no de ley que hoy presenta Podemos para la retirada de la tarde Toledo de los restos de los cerca de doscientos franquistas que están enterrados allí en fin que vamos eh en un programa hoy un poquito más corto de lo habitual tras la presentación nacional de la nueva programación con el saludo de Antonio Herrada en el control técnico que también el saludo de que les habla en nombre de todo el equipo bienvenidos a Hoy por Hoy Toledo a ellos los maestros vuelven al cole Julio Casarrubios presidente de ANPE Toledo qué tal buenos días hola buenos días qué tal sienta la huelga después de un tiempo de vacaciones

Voz 1881 11:21 algunas cosas muy bien y otras bueno pues a unas cosas por mejorar pero vamos a la gente muy contenta de volver a trabajar claro nublado

Voz 1257 11:30 los espere trabajo es una muy buena señal pero me estaba extrañado de tanto optimismo

Voz 1881 11:34 no lo es el el volver a incorporarse pues hombre a la gente le sienta bien volver a su puesto de trabajo el reencontrarse con sus compañeros pues siempre es motivo de alegría como este en el inicio de

Voz 1257 11:46 el curso en la provincia de Toledo

Voz 1881 11:49 bueno pues es incorporar ciento treinta profesores más pero que es una buena noticia pero no es una muy buena noticia porque hay como sangre y se fueron ochocientos compañeros que dejaron de trabajar en el año dos mil doce que aún no se han recuperado que son todos aquellos que trabajan de apoyos en educación infantil bueno es es una una demanda que pedía este ejecutivo actual anterior pero que éste no ha llegado todavía cumplirlos entonces seguimos ahí en la la brecha para para poder conseguir que que esos compañeros vuelvan a su puesto de trabajo y que sigue habiendo esos apoyos tan necesarios el fin infantil como para luego los tres w si refuerzos no hizo bueno otra cosa también que demandamos ese la bajada de el horario lectivo como tienen otras comunidades autónomas ya sabes el lío que se organizó el año pasado que salió en la ley de presupuestos que se baja una hora lectiva

Voz 1257 12:42 les recuerdo hubo muchos lío

Voz 1881 12:44 hasta principios de bueno hasta casi entrado el año no se solucionó bueno eso no ha ocurrido porque ha habido un proceso selectivo muy importante y hay bolsas ordinarias y bolsas extraordinaria de profesorado o sea cubierta afortunadamente que es cierto que que los horarios deben de adecuarse a cómo están las comunidades autónomas cercanas al

Voz 17 13:08 nuestra

Voz 1881 13:09 y bueno oí y luego seguir bueno pues luchando por yéndose cadáveres a lo compañeros que están enfermos o que las instituciones se cubran de manera efectiva cuando excompañeros será baja y no haya que esperar quince días para para mandar un sustituto de los de los alumnos

Voz 18 13:27 sí

Voz 1257 13:28 en nuestra provincia cuántos profesores para cuántos alumnos se van cumpliendo las ratios lógicamente

Voz 1881 13:33 eh no no aclara evidentemente las ratios están muy por encima de los

Voz 19 13:38 eh

Voz 1881 13:38 pero que tienen otras comunidades autónomas es decir aquí lo ideal sería los los veintitrés alumnos pero claro hombre depende mucho de cada centro no pero pero evidentemente la ratio siguen estando muy elevada no muy elevadas sobre todo e impulsos como cuarto quinto y sexto por ejemplo en primaria

Voz 20 13:58 o como lo tienen el son ratios

Voz 1881 14:00 muy elevadas como que con veintiocho a lo que es mucho

Voz 1257 14:04 preguntaba cuántos profesores al final llegan hoy a las aulas

Voz 1881 14:09 son en total tenemos los datos globales porque han sido los que han facilitado veinticinco mil docentes son incorporan alguna incidencia

Voz 1257 14:19 largo de la mañana auto de sitios donde ha llegado

Voz 18 14:21 no nos ha llegado relevancia así relevante no hay nada

Voz 1257 14:28 cuál es el trabajo que desarrollan en estos días previos a la escolarización de los peques de los profesores

Voz 1881 14:34 bueno pues lo primero que se hace el primarias es un Klaus siniestro donde ese se reparten las tutorías Si el papel que desempeñar cada profesor y en base a eso pues empiezan a ver reuniones de coordinación de

Voz 18 14:47 Clos

Voz 21 14:48 de departamento Si bueno empiezan a programar para lo que iba a ser el el trabajo de todo el año y van a coordinar tanto vertical horizontalmente todos los todos los trofeos

Voz 1881 14:59 yo Sancho no hemos hablado en los plazas

Voz 1257 15:01 de es ya llegarán los alumnos las aulas alguna sorpresa a los centros educativos está en mejores condiciones que cuando los abandonamos en junio

Voz 18 15:10 no

Voz 1881 15:11 hombre se han hecho muchas obras que son sonoras Se son habrá que se hacen sobre todo lo que remodelación de equipos au remodelación de infraestructuras pintura de aulas eso sí que está haciendo porque es lo que hemos estado presenciando y luego a ver centros nuevos que no se que todavía no hemos

Voz 18 15:31 no a visitarlo porque acabamos

Voz 1881 15:33 rizar pero sí que hay centros nuevos en Seseña que bueno iría Vercher tal en Yuncos también en la provincia de Toledo íbamos a ver que qué tal comienzan

Voz 1257 15:44 habrá Le preguntamos también a los profesores el mayor quebradero de cabeza en estos momentos de los padres es preparar la vuelta al cole de los niños el material educativo el material escolar y los libros son necesarios tantos libros

Voz 1881 15:59 hombre eso depende depende

Voz 17 16:02 de cada centro cada centros organizan a

Voz 1881 16:04 ya sabes que a la libertad de quatre dedicadas entró y cada profesorado dependiendo de qué tipo de alumnado

Voz 19 16:11 el objetivo es que sonase

Voz 1881 16:14 se encuadra pues determinan utilizar más o menos de libros ya sabéis que hay varios proyectos en los que no se utiliza se divisa la mochila digital eso ya depende ya te digo de la situación de los proyectos que tenga cada

Voz 1257 16:28 lo digo sobre todo por cuestiones económicas no sé si eres padre o no pero claro la mochila al final es un peso no sólo por los kilos es viendo también para la economía familiar

Voz 1881 16:38 efectivamente es un es un acto muy pero bueno existen ayudas que bueno que todo el mundo bueno pues el que puede ese puede acoger a ellas y evidentemente las familias que están en una situación económica más y más deficitaria pues sí que es cierto que son los que tienen más ayudas a la hora de de de comprar eso sí

Voz 1257 16:59 inician el curso los profesores este dos mil dieciocho dos mil diecinueve con alguna reivindicación esto hola

Voz 1881 17:06 sí que como te he dicho las ratios las horas lectivas de educación infantil la el que se vuelva a la a la atención me diversidad sobre las centrar más para los alumnos que más lo necesitan que se llegue por fin un acuerdo itinerancia que no se reduzca por la enfermedad en enfermos que se sustituya al profesorado de forma inmediata y sobre todo para los compañeros interinos que se lleve a cabo ya el el el acuerdo de ANPE con el mete el año noventa y cuatro que no se ha en el verano

Voz 1257 17:35 hay pequeños que están deseando volver a las aulas para reencontrarse con sus compañeros así con sus profesores los profesores también han echado de menos a sus alumnos

Voz 1881 17:45 sí si recientemente ha sido un día un día de encuentro había compañeros que no se veía es decir es un día feliz si ya están deseando que bueno todos sellaron reencontrar y los pequeños no son pequeños pues hace gente todos están deseando volver a ver a sus compañeros de verdad

Voz 1257 18:08 Julio jodidos presidente de ANPE en Toledo bienvenidos en esta vuelta al cole

Voz 18 18:14 muy bien muchas gracias Juncal un fuerte abrazo

Voz 1257 23:05 realmente ésta es la sintonía de él de Rubén Delgado qué tal muy buenas Rubén muy buenas es la sintonía que a partir de ahora te va a acompañar no sé si cada día pero si cada vez que haya algo importante que contar de deportes de la provincia de Toledo

Voz 9 23:19 hemos pensado hasta mañana reacción haber una

Voz 1 23:23 son casa futbolera por ejemplo ya estar futbolístico mejor eh de Free Lions

Voz 9 23:28 no se nos ocurre a una cosa mejor ya es verdad que ha vuelto a casa al fútbol le ir ya este fin de semana nos ha dejado la jornada en Tercera División muchísimas sorpresas porque tres equipos toledanos han ganado tres favoritos y luego hay otra sorpresa que no es tan positiva sino que es un poquito más negativa por parte

Voz 1257 23:44 así poquito a poco el Mora ganó dos uno al

Voz 9 23:46 ya Robledo Villarrobledo uno de los favoritos al primer triunfo para el Mora que se adelantó muy rápido a los diez primeros minutos marcaron Alfredo y Charlie luego en la segunda parte en el tramo final el Villarrobledo acortó distancias con gol de Cortés y es verdad que en Mora hubo que pedir ayer la hora para que los puntos se quedaran en casa también ganó aún favorito el Villacañas al Deportivo Guadalajara a este partido se jugó el sábado uno a cero ganó el Villacañas con gol de Alfredo Cabrera gol en la segunda parte al igual que el Madrid dejó que también la segunda parte se deshizo de otro favorito bueno no de los más favoritos pero yo sí he visto al Atlético Ibáñez a la equipo de Casas Ibáñez forma parte en algunas de las quinielas de los equipos que van a estar arriba Madridejos uno Atlético Ibáñez es a cero el gol fue Tejo Rin que

Voz 1257 24:30 ha metido muchísimos goles el futbolista en Madrid ojos eh

Voz 9 24:32 la pretemporada de momento ya lleva uno en en la Liga de Tercera División así que con estos tres triunfos los tres equipos toledanos salen de abajo se ponen a mitad de la clasificación Imet abajo al Club Deportivo Toledo que era Juncal a la sorpresa que te

Voz 1257 24:47 vaya no era del todo agradable

Voz 9 24:50 ayer en Almagro en Ciudad Real Almagro dos Club Deportivo Toledo cero

Voz 33 24:54 sí

Voz 9 24:55 un partido que se sabía que iba a llegar en algún momento porque la tercera es así y campos pequeños césped sintético nada que ver con el Salto del Caballo partidos de mucha descarga partido de mucha tensión yo creo que igualó la tensión igualó lo que es la intensidad el equipo de de Fran Cano pero cometió errores atrás que son imperdonables en una categoría como esta la tercera división en la primera parte encajó dos goles en dos errores defensivos el Almagro se puso dos cero es verdad que la segunda parte el Toledo lo hace bien lo hace bien por lo menos generó ocasiones pero no era el día de la pólvora de los futbolistas el club imperial vamos a escuchar a Fran Cano entrenador el Club Deportivo Toledo a hablar de parte

Voz 34 25:36 no nos vamos con con mal sabor de boca por por la derrota Hay regional no no han salido las cosas como queríamos partido cloración puntual sino no ha puesto en contra Hay sino ha vuelto a poner en contra con con otro gol prácticamente que han tenido y al final en estos campos pues fue muy difícil luego lo que hemos hecho cosas bien viene la segunda parte pues darle darle la vuelta

Voz 9 25:55 fue sorprendente y que debutará como titular lleva tan sólo cinco seis días en España Germán Camacho el defensa central mexicano reciente gente incorporado al Club Deportivo Toledo en la segunda parte también tuvo sus primeros minutos obesa u otro mexicano que salía al rescate en la segunda parte del Club Deportivo Toledo que ahora mismo es tercero por la cola está en puestos de descenso a Preferente pero bueno es la clasificación de la jornada de la jornada dos Ni que decir tiene que ha caído ha sentado muy mal en la parroquia verde esta derrota del Club Deportivo Toledo en en Almagro

Voz 33 26:27 vamos con la preferente y el resto de cosas que han empezado venga dame alegrías venga

Voz 9 26:31 prefería de bueno la alegría empezado ha decidido el el fútbol de preferente ha empezado con muchos equipos toledanos en el partido de la jornada Illescas uno Toledo B uno el primer líder el Quintanar de la Orden que ganó cuatro cero al formación deportiva talaverana esta jornada inaugural triunfos también de hallaban las alegrías Juncal

Voz 1257 26:47 Sonseca Club Deportivo Urda

Voz 9 26:50 Deportivo Pantoja y un recién ascendido el Club Deportivo Torrijos ganó su primer partido uno tres al Yuncos en Liga Nacional de Juveniles ha comenzado también la Liga desde haya hasta abril mayo vamos a tener ya partidos todos los fines de semana el primer líder de el fútbol juveniles el club de fútbol Talavera aunque el Toledo también ganó su su partido hemos tenido partidos de fútbol sala oficiosos este fin de semana tenemos Copa Junta de Comunidades primera ronda Se enfrentaban en singular derbi provincial en Bargas Bargas y Talavera Vargas cuatro Talavera cuatro en la tanda de penaltis pasó finalmente el equipo de Segunda División el Fútbol Sala Talavera a la siguiente ronda el género visión Ciudad de Toledo jugó un tres en uno en Madrid contra Móstoles y Valencia perdió los dos partidos en fútbol sala femenino El Mora perdió siete uno contra el Chilches ir recuerdas que te hablé de esta carrera de cien kilómetros del has que Inca en Santa Bárbara este pasado sábado acabaron de noche acabaron de noche

Voz 1257 27:46 carreras de de la carrera en esa carrera

Voz 9 27:49 quién kilómetros con obstáculos a la que le dieron la salida el sábado a las nueve de la mañana el ganador es portugués Marco López

Voz 33 27:56 López porque portugués sino claro sino sería López en un tiempo de trece horas treinta minutos y dieciocho segundos e corriendo

Voz 9 28:06 comiendo bebiendo descansando ir subiendo y bajando obstáculos acabó de noche aquí pasadas las diez de la noche por equipos ganó un equipo madrileño y al día siguiente en la prueba popular llamar facilita para todo el mundo los triunfos fueron para Antonio Pelegrín para Alba Torres déjame que te diga una última hora ya es que ya tenemos un pasaporte olímpico en el bolsillo el de Alberto Fernández el tirador olímpico de de Illescas ha ganado la Copa del Mundo de tiro en Corea del Sur por tanto dentro de dos años estará los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo será la cuarta vez que estrellan una solitos

Voz 1257 28:37 las enhorabuena ya se las conoce nos alegramos

Voz 9 28:40 seis en oeste por experiencia no va a ser

Voz 1257 28:43 el gracias chao chao

Voz 37 29:00 hola en su

Voz 14 29:17 o eliminarlos

Voz 38 29:29 Moody's sin dudarlo y hoy

Voz 1257 29:56 Podemos Castilla La Mancha va registra en las Cortes una proposición no de ley para instar al Gobierno de España que retire del Alcázar de Toledo los restos de los cerca de doscientos franquistas que están encerrados aquí en este monumento el secretario regional de la formación morada José García Molina asegura que es una vergüenza que hay enterrados endemismos de la democracia como Milán del Bosch que recuerda participó de manera activa en el intento de golpe de Estado del veintitrés F

Voz 39 30:25 las Cortes de Castilla La Mancha una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a que retire del Alcázar de Toledo los restos de estos traidores directamente de la democracia ocurre otro otro epíteto para ello

Voz 1257 30:40 Claudia Alonso diputada regional del Partido Popular bueno días buenos días qué tal qué tal el regreso si es que ha habido regreso te has tenido que incorporar antes

Voz 1881 30:50 bueno sí me hacia el cielo

Voz 17 30:55 los que

Voz 1881 30:58 así además

Voz 1257 31:00 inicia el curso político ya ha comenzado el curso político con temas algo polémicos como este en qué es lo que opina su grupo parlamentario que es lo que opina el Partido Popular de esta proposición no de ley que presenta Podemos

Voz 17 31:15 buena parte de primera se me ha gustado exactamente cuál es la propuesta de esa PNL que no sean las semana pasada porque había habido Mesa de las Cortes y hasta donde yo sé

Voz 1881 31:24 no no había no ha llegado

Voz 17 31:27 o sea que yo estoy esperando exactamente cuál es el contenido de la misma estoy esperando también yo creo que la voz de dos personas que me parecen fundamentales que es la voz de Emiliano García Page y la voz de Milagros Tolón sea porque es la alcaldesa de la ciudad de Toledo que es donde está la casa hizo el presidente de la Junta que además no son personas menores lo que sobre están hablando de dos personas que tienen en su gobierno a miembros de esta formación política

Voz 1881 31:54 no a mí cuando escuche cuál es la posición que tiene

Voz 17 31:56 el Partido Socialista creo que podremos tengan una visión mucho más formada de de esa cuestión aparte de eso yo creo que cada uno expone cuáles son sus prioridades políticas que es lo que me parece que tiene que quiere hacer en la vida pública Hay nosotros de lo que desde luego nos gusta hablar es el presente y desde el futuro la de Castilla La Mancha en el futuro de la ciudad de Toledo y en nuestra tierra yo creo que cuando hacen planteamientos como este empezar a remover el pasado y sobre todo de hacer cierto tipo de cuestiones que lo que hacen es provocar una fuerte división una fuerte confrontación política pero que sobre todo es una cortina de humo para tapar los problemas reales que tenemos los ciudadanos pues me parece que es efectivamente es a lo que están a tapar los problemas de los ciudadanos

Voz 1881 32:39 no yo no encuentro en la calle desde luego

Voz 17 32:42 que a ella en ningún caso el ningún tipo de petición ni necesidad ni de bueno pues que efectivamente en Toledo la gente esté pendiente de estas cosas y si lo los de otras yo creo que estamos hablando de un momento en el que las cuestiones sanitarias son muy importantes en el que hay por ejemplo miles de dependientes como son los cuatro mil dependientes que ha perdido prestaciones no la gente que está amistad espera como son en el caso de la ciudad de Toledo el tema de las obras del hospital Hospitalito del Rey es decir cuestión del amianto es decir hay temas regionales que son mucho más importantes que tratar y que cuando uno trae a colación ética este tipo de cosas es porque no quiere tratar los otros que me parece de verdad que son los prioritarios y de los que la gente realmente está preocupada

Voz 1257 33:26 pero lo cortés no quita lo valiente quiero decir hay suficiente gente trabajando de la Junta de Comunidades y con competencias de lo más diverso lo último para que se pueda aprender una cosa y la otra

Voz 17 33:36 sí eso totalmente de acuerdo si hay una cosa que hemos visto a lo largo de esta legislatura es el incremento de nóminas de altos cargos tenemos uno de los gobiernos autonómicos con más altos cargos de hecho se o sea el nevado muchísimo el número con respecto a la legislatura anterior casi un millón de euros a gastado cien a su dos altos cargos tenemos dos vicepresidentes el vicepresidente primero y luego el vicepresidente segundo que es de Podemos tenemos un consejera también gente trabajando ahí tienes toda la razón Juncal que no les faltan la Junta gente trabajando para lo importante ya empiezo a dudar fíjate hace unos minutos determinados una con un colectivo de personas que tienen dependientes a su cargo y que se quejaban por ejemplo de las incompatibilidades que la Ley de Dependencia hay que el decreto que que aprobó Page a principios de legislatura les habían quitado muchas de las prestaciones Shea que podían estar dedicándose a lo realmente importante que quieren poner encima de la mesa con la lo mismo yo estoy esperando primero a la propuesta exacta que hagan por parte de este tema porque ya plantearon en otro momento una Ley de Memoria Histórica padecido alguna la ley de Pere y no paso ni siquiera el trámite del Consejo Consultivo y sobre todo yo estoy esperando que es esto que opina que el partido socialista que gobierna qué es lo que está diciendo el señor García Page o qué es lo que está diciendo la señal todo no al lado y es una persona que es mirada hacer declaraciones muchas fotografías y yo no he visto a ninguno en estas personas vestir que es lo que opina sobre algo que a los toledanos desde luego yo creo que no que que no no no nos ocupa la cabeza en este momento y que además sobre todo en una ciudad que se caracteriza porque a lo largo de su historia precisamente de lo que ha hecho ha sido enorgullecerse de la historia aprender de nuestros errores pero no renegar ahora mismo y desde luego trabajar mirando hacia el futuro

Voz 1881 35:20 Nos Toledo una ciudad que mira al futuro que trabaja porque

Voz 1257 35:22 incluye no renegar por ejemplo de Milans del Bosch por su tiene programa

Voz 17 35:26 la historia defender bella de pregunta

Voz 1257 35:29 sabían de enterrado dónde está

Voz 17 35:31 bueno hace cuántos años que lleva estos señores nosotros aquí desde luego lo que no vamos a hacer va a ser abrir heridas en necesarias porque volvían la misma mira ayer pasara por delante nuevo hospital de Toledo un hospital que a siete meses de las elecciones no se ha terminado porque no estamos hablando de eso porque Podemos que tiene responsabilidad en el Gobierno no está hablando de que el nuevo hospital de Toledo que llevamos doce años esperando que se terminen las obras no se sabe qué que en esa misma carretera hospital podemos llegar a la zona de toreo donde estarán una amianto que decir que hay que llevan prometiendo en los durante toda la legislatura a qué iban a eliminar y que lo único que han hecho ha sido que de una parte muy mínima lo han tapado bajo una manta que no estamos hablando de eso porque no quieren hablar Emiliano García Page de esta cuestión porque no quiere hablar la señora Tolón el amianto que estamos poniendo a veinte mil ciudadanos del polígono aún riesgo absolutamente innecesarios que no estamos hablando de estas cosas que me parece de verdad que es lo que realmente se tiene que hablar es una sociedad que Miguel porque no hablamos de de las cuestiones educativas de las que afectan a nuestros hijos para que afecta al futuro de una tierra que afecta al futuro de una ciudad la historia está para aprender de ella la historia hasta para no cometer otra vez los mismos errores pero es verdad hago entrar permanentemente en el revisionismo exclusivamente para tapar los desperfectos de una gestión política que es absolutamente nula bastante negativa por lo que estamos viendo y sobre todo el papel de Podemos que ha tenido a lo largo de esta legislatura que nada quedaba reducido a absolutamente nada pues yo desde luego a es un obstáculo

Voz 1257 37:03 vamos a preguntarle Nos gustaría saber qué opina también el Partido Popular y usted Claudia Alonso de otra noticia que les toca de lleno ha convocado reunión directiva regional en el Hotel Beatriz para este próximo viernes parece que con ello parece se abre el proceso de búsqueda de un sustituto para María Dolores de Cospedal así lo entienden el Partido Popular o no lo dan por seguro

Voz 17 37:25 bueno cuando se en la declara la convocatoria de la junta directiva es muy clara es precisamente la convocatoria de un congreso extraordinario que a partir de ahí lo que se abre es la apertura de ese congreso con la convocatoria de primarias pues la posibilidad de que se presenten los candidatos que con iré no oportuno y necesario que quieran presentarse luego después y hay más de un no sé pero se se producirán las votaciones bueno pues como lo hemos visto a nivel nacional que había de una serie de trámites que tenemos que cumplir el día Hermes veremos exactamente las las fechas que ese tipo de cuestiones y a partir de ahí pues simplemente seguiremos los estatutos para convocar un congreso que al final pues elegirá una bajo directiva regional

Voz 1257 38:09 se entiende por tanto que Cospedal no se va a presentar

Voz 17 38:12 no yo quiero que entiendo es que a partir de ahora se abre la posibilidad que cualquier afiliado con creo que son noventa avales y noventa avales el pueda tener la posibilidad de presentar su candidatura en su proyecto hacer presidente presidenta del Partido Popular de Castilla La Mancha lo lógico y lo normal es que se abran a es entonces bueno pues ahí lo veremos en el que se convoca congreso hay diez días ahí hay diez días en los que hay mucha gente que puede presentarse ya hubo congreso

Voz 1881 38:41 se en lo ordinario fue hace un año y medio así

Voz 17 38:45 ha pasado demasiado tiempo en Tomás incluso contra la propia Cospedal el proceso de primarias así que lo normal es que a partir de ahora sean

Voz 1257 38:58 pero le consta o no que María Dolores de Cospedal se despide ya os he despida de esta región de Castilla La Mancha

Voz 17 39:05 es decir que no es cuestión de dos Francia es cuestión es que cuando se abre un congreso todos los afiliados que estén al corriente de pago y todo tipo de cuestiones que tengan noventa avales se pueden presentar

Voz 1257 39:16 ya sabrán puesto al corriente de pago muchos no después de las últimas

Voz 1881 39:19 bueno hemos tenido bastante procesos electorales internos así que supongo que mucha gente yo sí estoy al corriente de pago y el resto de la gente se incrementó tengo una idea que han hecho

Voz 1257 39:29 no sea que se puede presentar y puede votar las dos cosas

Voz 1881 39:31 el das si yo tengo otra hecha porque evidentemente si presentarse ya presentarnos cualquier afiliado que esté al corriente de pago que tenga noventa vale

Voz 17 39:42 no estoy haciendo nada mitad de ese presidente también a ver si luego alguno de estos pidiendo el voto a que presente que hagan lo que quieran pero eso es lo que tenemos que tiene vamos a esperar al viernes que ahí es cuando se convocara veremos qué es lo que opina la la militancia en el Partido Popular porque lo importante ya no solamente a la cuestión Bernal el partido que evidentemente tiene su importancia y que cuando se teniendo también que tenga mucha espero que a nivel periodístico que en la noche sin querer pero lo importante es que estamos hablando de que hasta el último año de legislatura que han pasado tres años con cuestiones muy importantes a tratar de tener en cuenta creo que el Partido Popular puede tener un proyecto político porque así lo ha demostrado porque lo hemos tenido a lo largo de Starsky estatura y sobre todo tenemos un proyecto político que ofrecer a los ciudadanos cuando pase escena eximido de lo que tenemos que hablar de Castilla La Mancha aquí que hablemos de las cuestiones internas de los partidos está muy bien para mí sinceramente me aburre bastante yo lo que quiero hablar es de cómo vamos a solucionar las cosas porque si no luego al final que nos nos puedan estar yendo bien no por los medios de comunicación se pueden sentir un poco desenganche porque lo importante de los partidos políticos no es exclusivamente la pereza ha sido el proyecto político que se vaya a aportar el Price jurídico que se por encima de la mesa y las ideas que se tienes y las personas que evidentemente lo van a ejecutar pero sobre todo qué es lo que queremos acoger para que esta comunidad autónoma que ha perdido durante estos últimos tres años y medio muchas oportunidades de solucionar muchas cosas que además hemos perdido muchas otras cuestiones que son muy complicadas de recupera pues podamos volver otra vez a una comunidad autónoma con con futuro para para los que estamos ahí para nuestros hijos que me parece lo más hondo

Voz 1257 41:23 esta las primarias en las que se va a decidir el presidente o la presidenta del Partido Popular en Castilla La Mancha en definitiva también van a determinar en cierta medida muchas listas y muchos candidatos a los distintos ayuntamientos de la provincia de Toledo esto suele ser así no

Voz 17 41:40 no no necesariamente son órganos diferentes otra cosa es el bueno somos diferentes hay un órgano específico que eso el comité electoral regional que decide sobre una serie de candidaturas y luego hay otras candidaturas por ejemplo como es la cama la Tura a a candidato a la Junta de Castilla La Mancha o las candidatos a a las capitales de provincia y ciudades temas de X habitantes de Cuenca en Talavera Puertollano que son decides por el comité electoral nacional que son quienes tienen la capacidad de de ratificar la propuesta que se haga por parte de del Comité regional no necesariamente es exclusivamente el Congreso evidentemente tiene una parte fundamental pero no es necesario para todas las candidaturas claro

Voz 1257 42:25 bien por ejemplo en el ámbito local habrá que definir si es Labrador o no el candidato

Voz 17 42:30 habrá que decidir muchas es verdad que durante estos últimos años dos partidos oficiales están haciendo su tarea no son solamente en las capitales de provincia las importantes que evidentemente tienen una importancia básica ahí ya me entenderé a Beyoncé de todos los que quieren a mí la de Toledo y tal pero son novecientos diecinueve municipios la importancia de lo que quiere el Partido Popular es poder presentar candidaturas en todos ir esto se ha podido conseguir en las últimas en las a últimas convocatorias que ha tanto mejor eso térmicas con el esfuerzo que implica y además poder tener representación por supuesto poder ganar en todos eso sería nuestro objetivo como es evidente pero poder tener la mayor representación posible poder ganar zonas importantes porque no solamente es recuperar municipio sino que también queremos volver a recuperar Diputación Casa de Toledo y la Diputación de Toledo donde por cierto se ganaron las elecciones impacta en el que simplemente se unieran los que habían perdido porque querían hacer un cordón sanitario al PP por quitaron a la presidencia entonces hay muchas cuestiones que ellas están trabajando y en el ámbito de las provincias a en torno al ochenta por ciento de las candidaturas ya estaban decir definidas ya estaban decididas no porque lo diga yo sino que fueron los actos que cedieron en la última reunión de la junta directiva de la tipo de cuestión

Voz 1257 43:47 min ya que habla de ello hay que recordarle también que Casado ex presidente del Partido Popular a nivel estatal gracias a un pacto de perdedores

Voz 17 43:54 no gracias a un sistema de doble vuelta que es diferente a lo Casado ganó con más del sesenta por ciento de los votos de los compromisarios compromisarios que por cierto no se habían elegido los propios militantes entonces es es perfectamente legítimo eh tiene nada que ver con el caso de Diputación en la Diputación que no fue el Partido Popular para que luego después pues se unieron cuantos que existía

Voz 1881 44:15 el sistema democrático en definir

Voz 1257 44:18 no es así

Voz 17 44:19 así claro eso sí por supuesto pero también tengo todo el derecho es decir que yo creo que cuando la gente vota una cosa resulta que quien gobierna es otro par no sólo gustar mucho eso debe estar pensando

Voz 1257 44:29 hoy a Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1 44:33 pues

Voz 1257 44:34 usted no se ha alejado del todo de la política municipal de los temas toledanos hoy lunes vuelve abrirse al tráfico la Puerta del Cambrón satisfecha con la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Toledo horror no

Voz 17 44:48 la satisfecha lo primero es que yo creo que cuando se toman las decisiones hay que tomarlas dando explicaciones de los argumentos se aquí a recito bastante llamativo que no se hayan expuesto a los informes pues no formas que tenía el Ayuntamiento para debatir y para decidir cuál era la la decisión final igual que también se haya hecho bastante de espaldas a los ciudadanos luego sin plan B fíjate que yo ahora mismo estoy hablando con vosotros de transportes y a que hay un color yo cercano se ha provocado caos terrible porque claro han cortado la subida las madres tenían que viajar bueno es decir quién es decir con esto que que por supuesto que la primera cabría decir que el patrimonio hay que conservarlo y hay que cuidarle porque vivimos Si porque se construye a base de nuestra universal nosotros no son los el Partido Socialista que yo no soy la señora Tolón yo no puedo dedicado durante estos últimos años a trasladar puentes Mehdi por eso yo no lo he hecho para el patrimonio es básico es fundamental pero también en Toledo y en el Casco vivimos personas vivimos gente que necesitamos poder tener todos los servicios y que necesitamos vivir conforme a lo que en el siglo XXI yo creo que el casco se lo han ido cargando en muchas cuestiones precisamente porque no ha tomado la las mejores decisiones y cuando tú tomas una decisión determinada tienes que tomar también la alternativa para que este tipo de cosas bueno pues no cree en otros programas asociados independientemente de que todos los que vivimos en el casco sabíamos las complicaciones de vivirán al casco entonces a mí me hubiera gustado escribir ha habido mucha más transparencia en mucha más participación en esta ahí en la mayor parte de las decisiones que uno por parte del Ayuntamiento si esta es la decisión que eso tenía que haber tomado Nos hubiera tomado de manera precipitada de manera rápida sin hablar con nadie sin explicar y repito sin haber dado formen yo creo que que cualquier decisión que se ha el poder buscar un equilibrio entre el la vida normal del casco de los ciudadanos y todos los que vienen vienen y venimos al casco A vivir que es el primero que tenemos que hacer poder vivir en el Casco el cuidado en el patio timonel que desde luego salgo que los toledanos tenemos grabado permanentemente bueno pues esto será bienvenida pero no se pueden tomar decisiones con parches no se puede ir tomando las decisiones a salto de de titular que es Arda en el medio de comunicación y que esta mujer vaya toman una decisión otra dependiendo de Herrera aquí que hacerlo la planificación de el de lo que es la movilidad ya lo entre

Voz 1881 47:11 esta sí perdona pues se tenemos que tomar

Voz 17 47:14 edición con oía el casco con más pero ahora la misma teniendo claro cuáles la protección del patrimonio y que al casco está para que sea vivido que eso también me parece una cuestión importantes a tener en cuenta

Voz 1257 47:26 Claudia Alonso diputada regional del Partido Popular muchísimas gracias

Voz 17 47:30 aquí un abrazo

Voz 1257 47:35 y qué pasa al final los cambiando nos cambian la hora fíjense que vamos a saludar a Ángel largo es una curiosa sorpresa el vicepresidente de la Asociación Nacional de racionalización de horarios de España es toledano qué tal muy buenos días Ángel hola buenos días bueno pues como usted luchando por una racionalización de horarios que ahora sí parece que Europa ya se toma en serio

Voz 20 48:02 llevamos muchos años desde la asociación luchando por que haya una más humanos tiempo vamos a estar nuestros horarios a nuestra vida personal si es que tiene que como dices ya parece ser que la Unión Europea Dawn que instruye estafa de salida para primera suprimido el cambio horario para que dejemos de tocando las sillas del reloj que ya no tenía mucho sentido y era una demanda social generalizada y luego a partir de ahí toca la decisión que está en manos del Gobierno de España en que Suso huso horario nos quedamos para tener una vida más plena y que podamos tener unos horarios más humanos

Voz 1257 48:33 bien claro porque en la práctica que nos puede ocurrir a todos