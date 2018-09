Hoy por Hoy Toledo (17/09/2018)

Voz 1257 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 2 00:53 y qué tal muy buenos días a esta hora la alcaldesa de cebollas se reúne con el presidente de la Junta Emiliano García Page

esta hora doce veintiún minutos Emilio Sánchez Vicario se encuentra en el Hospital Nacional de Parapléjicos hace balance del programa de tenis en silla de ruedas que su fundación ha puesto en marcha aquí le saludaremos en directo en el programa también les descubrimos el Patio de los alquimistas una iniciativa con la que investigadores de varias universidades y el CSIC aclara acerca de manera divertida la ciencia la familia hay que esta semana además traen interesantísimas citas diarias en distintos patios toledanos del casco

Voz 1257 02:21 y al margen de la reunión que mantienen a esta hora el presidente de Castilla La Mancha y la alcaldesa de cebolla para abordar qué medidas y ayudas Felice se facilitarán a este municipio tras la riada hay más asuntos que les contamos de la capital en Toledo la alcaldesa ya ha confirmado que el Ayuntamiento va a prorrogar el contrato debe

Voz 0441 02:38 a SUR a Cristina López Huerta buenos días buenos días la adjudicación del nuevo contrato del servicio de recogida de basuras e podría aplazarse hasta la próxima legislatura el motivo lo explicaba Milagros Tolón

Voz 1490 02:49 el Ayna las posibilidades de que bueno pues o que se saque hallado con los esperemos por qué base lo lo va a entender perfectamente porque este Ayuntamiento han sacado nueve concesiones públicas tiras importantes en tres años

Voz 5 03:01 se ha sacado la iluminación la iluminación artística los autobuses municipales la al césped en el transporte público

Voz 1490 03:09 con la hora la grúa muchísimas concesiones administrativas municipales y lo que queremos es terminar las todas bien ahora estamos con la hora

Voz 0441 03:19 desde el Partido Popular insisten en que urge cambiar definitivamente el método de recogida del Casco cuya imagen se ve muy deteriorada dicen por el bolso

Voz 1257 03:27 si presentada en la programación de la Semana Sefardí que sí

Voz 0441 03:29 va a celebrar en Toledo del veinticuatro al treinta de septiembre con numerosas actividades para poner en valor la Judería toledana y el legado sefardí la principal novedad es la inclusión de tres Master Class que darán a conocer la gastronomía judía Rosana Rodríguez es la concejal de turismo

Voz 6 03:44 la primera a cargo de la Escuela de Hostelería de Toledo el martes veinticinco el título de esta master class donde podemos aprender reencontrarnos con esos favores Sefardí será snacks tapas sefardíes el el jueves veintisiete la la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo nos va a hacer menús degustación sefardíes ir la última de las Master Class será el viernes veintiocho instará a cargo de la del curso formativo de grado medio de cocina de gastronomía de la Universidad Laboral no se elaborará un pan de Sabat

Voz 0441 04:18 también habrá rutas por la Judería de Toledo visitas panorámicas de la ciudad en el bus turístico con ameniza acción teatral un taller infantil de modelado de arcilla cuentacuentos sefardíes con papiroflexia asalto en tirolina o incluso

Voz 1257 04:30 una gincana preocupación en la asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz por su futuro con la llegada de la colección de Roberto Polo creen que la llegada de la colección del contemporáneo de arte contemporáneo de Paul

Voz 0441 04:40 lo puede hacer inviable el plan museológico que se había diseñado por parte del actual director del Centro e impedir la posibilidad de exponer el valioso patrimonio cultural que acumula en Toledo recordamos que se prevé la ubicación de una parte de las piezas de esta nueva colección en concreto en el antiguo convento de Santa Fe y en un futuro también en la antigua Biblioteca Pública del Estado del Miradero

Voz 1257 05:01 el colectivo queremos saber la verdad sobre puede fue estudia llevar la tramitación sobre el parque temático a los tribunales

Voz 0441 05:07 si que el proyecto sigue sin reunir las condiciones necesarias para ser declarado de singular interés y que además carece de transparencia consideran que la Consejería de Fomento está llevando a cabo una tramitación anómala denuncian que hay una campaña turbia y manipuladora explican en un comunicado a favor del parque en la que se han involucrado personas e instituciones de prestigio social o cultural

Voz 1257 05:27 aumenta la demanda de pisos de alquiler en los pueblos de la periferia la subida de los precios del alquiler y la demanda

Voz 0441 05:32 este tipo de viviendas está haciendo que muchas personas se alejan de las capitales vayan a vivir a los municipios del entorno como Olías del Rey su alcalde José Manuel Trigo recuerda que aquí pueden encontrarse precios más asequibles con buenos servicios y una distancia cercana a la capital

Voz 7 05:46 uno de los precios vamos yo lo comparo con

Voz 8 05:49 madre por ejemplo no tiene nada que ver están bastante mal bajos ideas pues las

Voz 9 05:54 escaneado que con todo su sucesor en la zona sur que son de encontraron los hilos que está más cerca que hace que el propio nunca en la lengua hasta entonces el tema de los presos disipen porque los hijos estado toda mucho soy de otra cultura que un suicidio es un atractivo para vivir aquí

Voz 0441 06:18 eso sí el alcalde asegura que esto no significa que haya aumentado de manera importante el número de empadronados porque dice en los últimos tiempos se han ido del municipio muchas personas de otros países actualmente Olías del Rey cuenta con cerca de siete mil setecientos empadronados

Voz 1257 06:31 gracias que dicen algo

Voz 1257 07:26 veintisiete minutos esta tarde Consejo de participación en el barrio de Santa Bárbara los problemas vecinales a debate en estos foros José María Giménez miembro de la asociación de vecinos de este barrio qué tal muy buenos días otros lleváis tres puntos claros

Voz 12 07:44 todos todos claros y además son temas que ya veíamos un poco Lee teniendo contacto con los partidos concejales reivindicando los consejos de participación de algunos de ellos se ya de años anteriores

Voz 14 08:00 es un cuéntenos cuáles son estos tres puntos

Voz 12 08:03 poner a dos uno de ellos es que desde que se ha falto de distintas calles del barrio de Santa Bárbara pues la pintura dejó mucho que desear así se lo comunicamos en el Consejo de Participación Ciudadana y así carne lo hemos trasladado a la concejala responsable del tema Bono puesto que aún no se ha hecho nada pues nos hemos visto obligados a presentado como proposición para que si lo considera oportuno el pleno pues sea aprobados hoy en en el Consejo de Participación Ciudadana

Voz 3 08:39 habló de R pintarlo

Voz 12 08:41 sí sí bueno que nosotros vamos a solicitar que pintar todas las señales horizontales que se encuentran en malas condiciones hispano sea solamente la de esas aunque sea la más importantes aquellas calles que mejoren la faltada pero al quedar deja mucho que desear y sobretodo los pasos de peatones que últimamente ya en alguno de ellos incluso ha desaparecido prácticamente la totalidad de la pintura y luego después también vamos a pedir que sean colocadas todas las señales verticales que faltan en los pasos de peatones pues que hay algunos pasos de peatones que no tienen la indicaciones correspondiente de señales verticales

Voz 1257 09:24 mí esto no en cuanto a la pintura también hablarán de podas

Voz 12 09:29 no eso es otra cosa que también nos tenemos contacto muy seco con la propia concejala con Nokia de la Cruz solicitándole pues es de ciertos puntos de de poda del barrio de Santa Bárbara pero en esta ocasión puesto que no sean Jabal al resto a todos lo que nosotros considerábamos que se deberían de haber efectuado en estos años anteriores lema remitido hace un mes aproximadamente con una extensa lista de conformidad sigas de distintas calles de de Akira Santa habrá con el fin de que en esta periodo que se aproxima de todas pues efectivamente se vaya a llevar a efecto pues está que en Santa Bárbara los vecinos venimos reclamando hay algunas que incluso no en esas fotografías se ven perfectamente que están entrando en las en los balcones en La Ventana de de alguna domicilios incluso otros bosques a las personas que tienen que salir de las afueras porque ni los árboles las Dama de los hago pues les dan en la cabeza osea que son temas que son muy puntuales Ikea quizá lo mejor de de la proteasa digamos porque llevarlos porque es un tema que cualquiera que pase por allí el policía o quién en este caso quizá a lo mejor no sea la policía pero cualquiera del Ayuntamiento que pasa por ahí pues yo pero que en alguna vez lo tendrán que ver que eso novia no hacía falta Piñera sino que inmediatamente había que realizarlo

Voz 1257 11:05 a mí también me parece que otro organización en este caso una asociación Los lunes al sol se queja también de la poda en la piscina municipal ya sea ha cerrado la temporada con un balance positivo por parte del Ayuntamiento de cómo han funcionado las piscinas es verdad que ha habido un problema que se ha dado en gran parte de ellas que no sé hasta qué punto puede ser solucionado uno que ha sido la de las plagas de avispas solo o abejas y allí parece que dado bastante

Voz 12 11:35 sí nosotros en a Santa Bárbara durante este verano hemos mantenido dos reuniones con Juan José Pérez del Pino el concejal responsable de deportes de las piscinas no hemos estado con él visitando la final de Santa Bárbara y hemos obtenido logros pues enemigo agosto mantuvimos una reunión en la asociación de vecinos para explicarles lo que nosotros consideramos porque somos usuarios yo por ejemplo soy una persona usuaria de de la piscina diariamente Ivanov le hemos trasladado con fotografías de la propia visita de Juanjo a la excavación y hemos visto las necesidades que ya este año lógicamente como entrábamos la pegada que se hizo en la que se hizo en el propio con cerramos reconoció que se hizo tarde sea tenía que haber hecho mucho antes iban y él no es broma bueno que estatal de lógicamente como otros Nieves una asociación va a llevar allí tuvo una propuesta que bueno yo creo que que nosotros puer la tendríamos que apoya porque va en la línea que nosotros ya hemos solicitado al concejal

Voz 1257 12:45 una última propuesta que llevan esta tarde al Consejo de Participación del barrio y que tiene que ver con los contenedores de ropa que están proliferando allí en Santa Bárbara loco nada

Voz 12 12:56 Tegel totalidad pero vamos en este momento en estos últimos meses ya nosotros lo hemos trasladado al concejal presidente de la Junta de Distrito a todos los García pues que proliferaban estos contener la acogida de ropa algunos hay figura quién qué empresa tiene no hay ningún teléfono también hemos sacado varía ferocidad nosotros vamos a solicitar que a la mayor urgencia seamos de todas las canteras recogida de vacas instalado en Santa ahora que sean estén colocados ilegalmente IU también independientemente haya legalidad o no haya legalidad en algunos de ellos que sean retirados los que están encima de las aceras pues que curiosamente es hay algunos por ejemplo en la plaza de desangrado habrá allí un contenedor el que está situado en la misma acera que quiere decirse que la gente tiene que salirse de la calzada

Voz 16 13:53 volcado un contenedor de ropa de recogida la ropa

Voz 12 13:55 aquel impide que esta persona continúa en el paso a la pena

Voz 16 13:59 sabes que ni loco

Voz 12 14:01 vendemos lo entendemos ni bueno pensamos que se llevará a efecto la petición de la asociación de vecinos

Voz 1257 14:09 es decir lo que hace algo más de un mes Cari tras bueno hace algo más de un mes no antes incluso de las vacaciones Cáritas denunciaba aquí en este programa la situación de los contenedores decía a que la mayor parte de ellos se desconoce la labor social que atienden que ocupan la vía pública sin permiso sin pagar en muchos casos impuesto sí que ellos también solicitaban una solución veremos en qué queda por último dice que llevan las propuestas que se votará no se votarán pero le pregunto para hacer balance también de cómo están funcionando estos consejos de participación finalmente y cuando consiguen aprobar alguna propuesta la asociación de vecinos o cualquier otro colectivo en estos consejos se llevan a término se tienen en cuenta

Voz 12 14:54 Bono ha que tenemos que poner algún una pega quizá por la lentitud sabemos que se están llevando por lo menos aquí en el barrio de Santa Bárbara se están llevando gran parte de lo que se acuerdas lo que para que luego no va con la prontitud que a nosotros nos gustaría hacerlo pero si no algunas de las cosas que nosotros lo hemos llevado se han aprobado algunas sean hecho IOR tras estamos apunto de porque hay ese compromiso por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de la oferta nosotros en este caso bobas de Solbes quizá a lo mejor esté nos gustaría que inmediatamente pues te la sacan al día siguiente bueno pues a lo mejor no te la pueden sacar porque tienes inflamado la encías ejemplos pocos curiosos pero es así hay que esperar un poco que se cocine en lo que nosotros hemos hemos pedido que se va a los presupuestos de es que hay y logró en ese sentido creo que nosotros medianamente con esas premisas que yo te comento que lo que estamos de acuerdo es cómo están trabajando los consejos de participación aunque no gusta ya lógicamente quejondo mejorables

Voz 1257 16:02 muy bien pues José María Giménez miembro de la Asociación de Vecinos del bar de Santa Bárbara muchísimas gracias

Voz 12 16:08 no gracias a vosotros por vuestra atención

Voz 1257 16:10 un saludo hecho

Voz 17 16:16 no se sabe banda hace que a mí me llena en lo que va más allá de que eh Rudd

Voz 1257 17:12 lo que se está celebrando también en Toledo la Semana del Alzheimer José Antonio García el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo qué tal muy buenos días o la buenos las actividades de hecho aunque el Día del Alzheimer oficialmente se celebra el próximo día veintiuno ya han comenzado o no este pasado fin de semana

Voz 19 17:34 efectivamente si él a lo largo de la semana ahora al primer entorno al al Día Mundial que eso es mentira como decías Si bueno se destacan actividades públicas que que antes empieza en otro caso empiezan en con la cuestación al barrio de Santa María de Benquerencia en el polígono ayer domingo hicimos una condición Los Olivos en Olías del Rey y luego ya a partir de mañana pues seguimos con la puestas en Toledo y además otras actividades que que es que tenemos impotente porque en realidad se trata de la la finalidad la finalidad sobre todas las hermana pues al tiempo de recaudar fondos sensibilizar a la población acerca de la enfermedad de Alzheimer así como de alguna forma dar a conocer nuestra actividad de hacernos visibles y siempre con el ánimo carísimo de alcanzar pues mejor calidad de vida de las personas arrestadas y sus familias bueno también hemos integrado dentro de

Voz 9 18:33 de lo que es la semana

Voz 19 18:35 formativa el día diecinueve que sí es muy importante con el doctor Carlos Marzal que esa es jefe de servicio de Enología de de aquí de Toledo en la charla esa ha sido la de la tarde en el salón de actos de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha luego el jueves es un momento un poco más reivindicativo tenemos una suelta de globos en la Paz al Ayuntamiento a las doce de la mañana con la lectura de de un manifiesto como ya te digo un poco más reivindicativo hoy exigiendo solicitando a las administraciones

Voz 16 19:08 pues que tenga en cuenta a la enfermera ahí

Voz 19 19:11 sí ya algunas reivindicaciones que son básicas como pues la la elaboración ya por fin de un censo con con demencia y alzheimer que no los no existe por tanto un día Julio y en ese sentido no no no obstante luego el día veinte jueves tenemos no es costumbre hacer una una misa por los enfermos fallecidos que lo tenemos a las ocho y media en la parroquia Julián que es el plan del Colegio Infantes si el día veintiuno como como el colofón por decirlo de alguna forma y como colofón de la semana pues tenemos una cena benéfica mantener diría que quiere es a las nueve y media en el Hotel Beatriz bueno pues la cena final lo lo dejaríamos como como todos los años hay sorpresas hay bueno

Voz 0142 20:00 pues hay una actuación

Voz 19 20:03 se habiendo regalamos los regalos que no los comete

Voz 1257 20:08 el pueblo hedor pues lo lo eso te ama

Voz 19 20:10 este año como extraordinario tenemos que bueno vamos a entregar una mención a la alcaldesa de Toledo que también estará presente en la cenas una mención como socia honorífica hemos querido hacer esto porque él la alcaldesa de ya desde el principio de su mandato yo creo que fue de las primeras decisiones como el nada total que tenemos al lado de nuestro centro y ahora hemos rehabilitado oí una ampliación de nuestros haciendo esta atención que ha tenido con la Asociación desde el principio pues hemos cedido de alguna forma reconocérselo

Voz 1257 20:49 decías que no existe un censo de las personas que en Toledo en la provincia en estos momentos están diagnosticadas tienen demencia o alzheimer vosotros manejar cifras

Voz 19 21:01 habla habla de España que como cuatro millones y medio de afectadas entre persona directamente afectadas Si confundiera jugadores y demás entablan de zona diagnosticadas con alguna demencia siendo más de la mitad Alzheimer pero son cifras que se barajan de los somos modo alzando de forma alzada pero no no hay no hay un censo concreto que diga la cantidad de personas que a él

Voz 1257 21:32 a IU en Toledo asociadas a vuestra asociación

Voz 19 21:37 si las a todos nosotros aparte la sucesión pues bueno la asociación digamos que tiene tiene esa es la finalidad de de ayudar y atender a un enfermo orientar a su familia y demás formando de manera permanente a los mismos en el cuidado la persona afectada a Cemex desarrollar una acción constante encaminado a esa disfunción necesarias desde día para que supone que supone lo que es además de digamos un esta esto estos matices de atención y orientación el centro de día que tenemos en Toledo ahí tenemos el hotel atención directa al usuario también familiares pero a los demás y ahí ahí como veinte personas en un turno de mañana es otra reincidente uno de tal y luego además hemos añadido ahora con la ampliación del Santoro que el Arsenal al Ayuntamiento como decía antes pues tenemos damos un mayor número de personas con con talleres y demás bueno pues al final podemos hablar de un número número de enfermos usuarios el nivel de unas ciento treinta ciento cuarenta personas porque también tenemos a domicilio

Voz 1257 22:56 cuáles son las reivindicaciones en este momento de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de familiares de enfermos de Alzheimer en la provincia

Voz 12 23:05 yo yo creo que es muy importante en el lo que lo que

Voz 19 23:12 recomendado antes sobre el tema del censo es importante muy importante que tengamos para poder saber cuántos enfermos Hay con ello mejora la atención luego hay da indicaciones pues evidentemente las administraciones no no oye el a esta enfermedad cuando llegan a este problema y ahí estamos nosotros para bueno de alguna manera de alguna manera acudiese espacio es verdad que es en estos años está se está detectando la semana de forma muy entonces yo creo que yo así lo pasamos desde la desde la asociación que la Jamison es deberían tener en cuenta es que esta enfermedad al al al de forma temprana supone que el enfermo los usuarios queda ya Fonda alguna manera desplazado de su actividad laboral eso aquí incluso social su vida social en una de las reivindicaciones que hemos tenido y seguimos luchando cualidades que en la persona sea siendo él sea no sólo a la dignidad de la persona no se mantengan intacta de alguna manera se siga manteniendo su actividad de su vida ordinaria dentro de las posibilidades que hay de una persona de Alzheimer pues para ver su voluntad luego bueno pues ahí ahí está la grande reivindicaciones que de hecho este año con mayor motivo se da es el tema de la la ciencia las instalaciones

Voz 1257 24:48 la investigación hecho

Voz 19 24:50 el lema del del Día Mundial de este año se es Alzheimer conciencia social son ciencias en un doble sentido por un lado como decimos reivindicamos la conciencias que ha de existir para garantizar el Alzheimer así que además de combatirlo con los efectos sociosanitarios pues se ponga el centro de atención de su derecho de una persona como como antes se decía sea un binomio paciente cuidador al cien por eso espeta

Voz 9 25:19 la dignidad pero por otro lado

Voz 19 25:21 de alguna manera ha y que

Voz 12 25:24 o bien ubicar en el tema

Voz 19 25:27 está la la investigación pues en tanto que es el único recurso para avanzar hacia la erradicación de la CM hay eso

Voz 1257 25:37 bien pues aún queda mucho por hacer también hay mucho que ya se está haciendo gracias a la iniciativa por ejemplo de asociaciones como la vuestra de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo hoy ha celebrado estará semana cómo podemos colaborar

Voz 19 25:53 bueno pues los pues en las como como de decir en las prestaciones pues todo el mundo muerda no que lo pues aporta lo que puede y luego bueno pues es la idea también es que sea acudir a cenas en la cena también tenemos una fila cero que bueno que pese pero de esa manera en cualquier caso se puede colaborar durante todo el año en el centro no solo no sólo de forma crematísticos no sólo dan una portando una cantidad de dinero sino estando allí como voluntarios muy importante al voluntariado y creo que nosotros hacemos un esfuerzo por ese Voluntariado esté formado en los nos ayudes Inter durante todo el año estamos dispuestos a a vivir y a recibir a la gente para esa colaboración

Voz 1257 26:40 José Antonio García presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo gracias

Voz 19 26:46 muchas gracias gracias en este caso los medios porque es evidente que con vuestra difusión facilita el acceso a la información y con ello la participación en los distintos eventos Madonna iba a acabar diciendo mono con con nuestro lema con nuestro lema de las opciones es decir nunca olvidemos hay quienes no pueden recordar

Voz 20 27:07 gracias

Voz 1257 31:03 y esta tarde da comienzo una semana fantástica entorno a la ciencia que se llama el Patio de los alquimistas una iniciativa más de ciencia la carta Arantxa a Castaño coordinadora de esencial la carta qué tal muy buenos días

Voz 0142 31:19 hola Juan Cas buenos días encantada de estar otra vez como otras en la radio

Voz 1257 31:22 bueno hay cada vez más veces y esto va viento en popa eh

Voz 0142 31:25 sí absolutamente estamos encantados porque nosotros seguimos con muchísima ilusión promoviendo muchas actividades en Toledo y también en en otros puntos de Castilla La Mancha pero es que la gente no responde con la misma ilusión con la que nosotros organizamos actividades

Voz 1257 31:38 a mí ciencia a la carta que nace cómo nace ciencia la carta porque nació con pequeñas charlas y ahora ya os estáis haciendo imprescindibles no

Voz 0142 31:49 bueno eso es no sé si es muestra de decir pero agradezco igualmente sí lo cierto es que esto arranca por iniciativa de un grupo de de profesores de la Universidad de Castilla La Mancha en el campus de Toledo después de celebrar el pintor Science que es un festival internacional de divulgación científica en mares nos dimos cuenta el tanto los profesores como yo que les asistió desde el punto de vista de la comunicación nos dimos cuenta de que esto tenía tirón decidimos sostenerlo en el tiempo y bueno estamos a punto de cumplir un año de vida sí la verdad es que como decía antes la respuesta está siendo ERE francamente sorprendente pero muy ilusionante a la gente de Toledo y de otros puntos donde también estamos le gusta mucho la ciencia le gusta mucho la divulgación científica

Voz 1257 32:31 claro porque desde ese primer encuentro de divulgación científica hasta el último que habéis realizado hoy del que hablamos además aquí en la SER que ha cambiado de entrada el número de participantes no

Voz 0142 32:43 claro sí porque bueno han cambiado muchas cosas nosotros empezamos siendo grupo bastante eso porque muchos profesores e vincularon desde el principio profesores científicos investigadores se vincularon desde el principio de este proyecto que hay que decir que carece de ánimo de lucro aquí nadie cobra por ir a los sitios a divulgar su ciencia divulgar su trabajo pero ahora tenemos muchos más porque se han incorporado incluso investigadores científicos de otras universidades como la Complutense del CSIC en esto nos encanta porque estamos ya excediendo los límites de de el locales los límites de Toledo porque estamos dando voz en un proyecto nacido en Castilla La Mancha a un montón de gente que se desarrollan otras comunidades si es cierto que también la respuesta del público ha cambiado porque cuando tú intentas abrirte paso hablando de ciencia en una ciudad que tiene mucha tradición de divulgación pero más bien entorno a Alarte a la historia la literatura para nosotros será un reto nos damos cuenta de que verdaderamente haya esa demanda y además cómo funcionamos a la carta pues

Voz 16 33:48 es de donde procede es de participación más allá vamos bien

Voz 1257 33:55 esta semana además presenta is el Patio de los alquimistas esto quiere decir que todos los días de esta semana todas las tardes desde hoy lunes hasta el próximo viernes habrá actividad de alquimistas en los patios de Toledo en algunos patios cuéntanos cuál es el cartel

Voz 0142 34:14 esto es una actividad que desarrollamos por supuesto con el apoyo de la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo sin ellos habría sido imposible ir vamos a ir a a cuatro patios toledanos cuatro emblema de la ciudad hoy empezamos en en la calle Tendillas número cuatro mañana martes estaremos en la plaza Santa Teresa de Jesús número uno el miércoles en Amador de los Ríos dos el jueves en el Cristo de la Luz doce terminamos el viernes en el Patio de San Clemente en la plaza de Padilla en para esta última actividad también nos apoya la Diputación que nos ha cedido el uso este patio por supuesto hablando de apoyos tengo que agradecer el apoyo de la Fundació Solis con quienes hemos iniciado recientemente una colaboración in ellos hacen posible por ejemplo que todas estas actividades y otras muchas más que vendrán

Voz 32 35:02 en este otoño oí

Voz 0142 35:05 yerno sean interpretadas en lengua de signos porque para nosotros es muy importante que la Comunidad pueda acceder a esta divulgación científica que hacemos

Voz 1257 35:15 bueno conocemos ya los espacios que vais a utilizar en esta semana de alquimistas pero cuéntanos de que van a ir esa charlas con los alquimistas que vamos a poder leer

Voz 0142 35:25 claro bueno la alquimia primero vamos a explicar qué es la alquimia ahí al final donde estamos refiriendo a un conjunto de de prácticas que tienen que ver con la química con la física con las matemáticas con las ingenierías que tuvieron lugar a lo largo de más de dos mil años de historia ir siempre antes la revolución científica desde en el siglo XVIII nosotros vamos a abordar solamente la alquimia en su aspecto científico nada de mística nada de ocultismo y nada de esoterismo que son cosas que bueno también tienen su dimensión poderes que dejamos de otra gente en este ciclo que hemos crispa esta semana pues vamos hablar por ejemplo hoy para empezar en los compañeros coordinados tenía otra la carta Gabriel Rodrigues y Rubén Caballero van a hablar sobre la transmutación de metal aquella fantasía de convertir metales como el cobre o el plomo en plata o en oro van a explicar porqué no pudo ser

Voz 16 36:23 es sí quién sabe igual

Voz 0142 36:26 actualmente hay maneras de conseguir algo similar es Elena Benarroch un sea noticia

Voz 1257 36:33 este será hoy a las siete y media Alan medianías

Voz 0142 36:37 el a la entrada es gratuita y está abierta a todos

Voz 1257 36:42 no hay que inscribirse siquiera

Voz 0142 36:44 no para esa actividad no ni ni para la de mañana que vamos a hacer un taller decía noticia el miércoles vamos a hablar de mujeres alquimistas el jueves vamos a hablar de ingenio Si artilugios para la que sí hay que inscribirse Juncal y esto es muy importante es para la actividad el viernes es infantil va a dirigir la niños vamos a hablar también lo hemos llamado al aquí a hablar también de de el actividades relacionadas con la kale los niños van a tener la oportunidad de de aprender y construir con sus propias manos pero para esto es muy importante inscribir Saint formulario nuestra web ciencia la carta punto com ojo no es ciencia a la carta experiencia la carta punto com donde quien quiera puede inscribirse ir también tiene que saber que esta actividad benéfica porque cada participante tiene que aportar un kilo de alimentos no perecederos que luego llegaremos a habrán Cipriano ya hubo en esos Socorro de los Pobres

Voz 1257 37:34 ah y todo gratuito y lo que no es solidaria así que estupendo empezamos hoy contras mutantes he visto que el miércoles de la Plaza Amador de los Ríos a las siete y media estás tú con María José Ruiz si Houzi

Voz 0142 37:47 tengo el privilegio de compartir ese día el escenario con la gran María José Ruiz IU vamos a hablar de de las mujeres que practicaron la alquimia en tiempos anteriores a a la ciencia química como hoy la conocemos que son muchas desde la perfumista Putic que empezó en Mesopotamia empezó a hacer perfumes para Rey hasta la gran señora de la Asier que desafortunadamente no ha pasado a la historia tanto como su marido el autor del tratado elemental de química sí no no haremos algunos experimentos porque es todos todas estas actividades esta semana tienen un marcado carácter experimental se podrá ver de una manera muy visible Se podrán tocar las cosas hay bueno pues ha convocado todo el mundo a todos y en particular a a la charla el miércoles por la parte me toca

Voz 1257 38:38 por amor a la ciencia llega el Patio de los alquimistas esta semana seguro que va a ser muy especial yo digo ustedes no me la perdería gracias a ciencia la carta y con el patrocinio de Fundación la colaboración de la Diputación de Patios de Toledo Arantxa Castaño coordinadora de ciencia la carta muchísimas gracias y que lo disfruté lo vais a hacer

Voz 0142 38:59 gracias Juncal muchas gracias por el apoyo que nos estáis prestando porque sin vosotros fe nuestra actividad tendría menos visibilidad y para para nosotros muy importante que todo el mundo sepa lo que hacemos y que todo el mundo concurra así que encantada de estar aquí un abrazo

Voz 33 39:13 pero

Voz 1257 39:14 si seguimos contándoles que pasa en Toledo pero ya dentro de unos minutos antes del boletín de noticias de la una hoy por Hoy Toledo Juncal Roldán

Voz 35 39:55 entonces siempre

Voz 0441 45:45 qué tal saludos muy buenas tardes comenzamos con varios sucesos que nos llevan hasta la provincia de Albacete la mujer de setenta y siete años agredida con un arma blanca por su marido en Casas Ibáñez ya ha recibido el alta al presentar heridas de carácter

Voz 1257 45:58 leve el marido que intentó suicidarse

Voz 0441 46:00 tras la agresión permanece en el servicio de Urgencias del Hospital además el único detenido por su relación con el hallazgo del cadáver de Antonio Martínez el vecino de Almansa que de esa

Voz 1257 46:10 pareció a principios del pasado mes de agosto

Voz 0441 46:12 va a pasar este martes a disposición judicial la investigación continúa bajo secreto de sumario y en Albacete capital la policía ha detenido dos manteros que agredieron a cuatro agentes de la Policía Local que trataban de identificarles tras denunciar los vecinos que ocupaban la vía pública con sus mercancías están acusados de un delito contra la propiedad industrial ah y otro por desobediencia a la autoridad los objetos falsificados han sido requisados la alcaldesa de cebolla ha pedido ayuda a la Junta para aquellos vecinos y empresarios que se han visto afectados por la riada de la semana pasada hoy se ha reunido con el presidente de Castilla La Mancha Emiliano García Page a quien ha recordado que hay numerosas casas y negocios dañados in muchos

Voz 15 46:53 lo han perdido todo incluidas sus cosechas

Voz 0441 46:56 las Silvia Díaz ha dicho también que aunque la Administración regional no tiene competencias directas hidráulicas para solucionar el problema del arroyo cuyo cauce se desbordó tratarán de recabar apoyos institucionales para construir las obras pertinentes así que mira a la Confederación Hidrográfica del Tajo

Voz 38 47:12 la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha no tiene competencias en el casco urbano tampoco tiene competencias en lo que es en la política hidráulica que mantiene los Arroyo son los cauces de los arroyos en los ríos en el paso de las poblaciones y entonces lo que hemos planteado sobre todo el apoyo de la Junta de Comunidades el apoyo también a las personas que han sufrido pérdidas las enmiendas lo locales el campo también a los feriantes que en ese momento se encontraban en nuestra localidad

Voz 0441 47:45 el Consejo de Gobierno aprueba mañana la convocatoria para este año y el que viene del programa formación plus un programa que combina formación teórica con practicas en empresas que va a contar con seis millones de euros para que cerca de mil jóvenes obtengan formación ligada a certificados de profesionalidad lo ha dicho así en Tomelloso la consejera de Economía Patricia Franco que también ha explicado que naves ejecutado esta convocatoria mil ochocientas cincuenta y cinco personas se habrán beneficiado del programa con una inversión total de trece millones de euros

Voz 39 48:13 una nueva medida dotada con seis millones de euros eh que va a permitir que prácticamente mil jóvenes puedan participar en este nuevo programa y en su conjunto desde inicios de este programa cosa hemos destinado trece millones prácticamente dos mil jóvenes podrán obtener una oportunidad no sólo de empleo sino de formación porque sino estamos dejando una parte muy importante cinco Green está

Voz 0441 48:35 Mariana hs cierra la puerta de hierro si con ello acaban días días de Feria de Albacete también han terminado las fiestas en Guadalajara hoy es día de balance alta afluencia de gente ausencia de incidentes y un tiempo mejor de lo esperado el alcalde Antonio Román ha destacado también el cuarenta aniversario de los encierros que a lo largo del tiempo han ido cambiando su formato

Voz 40 48:57 los encierros sin que los toros sean en puntas y los que se lidiar por la tarde es sólo ocho que demos ese salto de calidad igual que lo peor Javier hace cuarenta años se corriendo aquí yace igual que José María Bris incrementó la seguridad en ausencia encierros después de aquel susto incidentes por mala previsión cuando gobernaba Izquierda Unida en este Ayuntamiento

Voz 0441 49:18 la información de Castilla-La Mancha vuelve la antena de la SER a partir de las dos y cinco y siempre nuestra web Castilla La Mancha punto com

Voz 1257 50:53 a la una y diez minutos continuamos en directo en Hoy por Hoy Toledo en la Cadena SER Diego Mejías concejal de Juventud y Cooperación del Ayuntamiento de Toledo qué tal buenos días Real junto al buenos días viene está acompañado por Iris me dice sí de intervención de juventud gambianos a explicar todo y también de Nacho Peinado a ya conocemos eh ha pasado ya varias veces por aquí por La Ser que pertenece a Cultura Alcázares buenos días qué tal muy buenos días pues esta misma mañana mantenía una rueda de prensa para presentar y de eso vamos a hablar hoy la Semana de la Juventud

Voz 15 51:29 se lo esta mañana e hemos presentado en el Ayuntamiento de Toledo las actividades de esta Semana de la Juventud llegaba por la XXX edición bueno hemos presentado bajo el logo espabila Toledo

Voz 1257 51:47 en Toledo si bueno es un

Voz 15 51:49 un lema que que hemos elegido este año para para la Juventud bueno han elegido ya creado los mismos jóvenes Iris y Nacho han tenido algo que ver

Voz 1257 52:00 en afrontarán porque lo contaban porque bueno

Voz 15 52:02 la semana que que empieza el veintiséis de septiembre en realidad son siete actividad durante dos fines de semana Iker acaba en octubre el el siete de octubre tenemos un concurso de cortos la ciudad de Toledo bueno que ya a once ediciones en Matadero de veintiséis y veintisiete y veintiocho de septiembre el cultura Alcázar es que Nacho es coordinador y que sea afianza ya en la programación y en la en el barrio del Polígono ya con con cuatro ediciones en fin con cinco ediciones no ah y una apocalipsis zombi Survival bueno en septiembre Atrévete que vamos a tener el programa de radio Atrévete con Manel Fuentes el cuatro de octubre en la Sala Thalía

Voz 0392 52:50 ajá

Voz 15 52:51 sí bueno el festival Toledo Saura el cinco de octubre una jornada a la generación Z que que es lo que va a venir a viene comentar también Iris el día seis de octubre en Santa Bárbara una jornada activación para los jóvenes cultural del barrio de Santa Bárbara y acabamos con fútbol burbuja en la plaza del Ayuntamiento el día siete de octubre fútbol burbujas que ya tuvimos el año pasado ya muy divertido es una bueno bajo el agua no diferente dentro de una burbuja cada jugador igual es muy divertido porque choca Si bueno bastante divertido no hay Ivano pues vamos a a cerrar con esta actividad una semana llena de actividades muy atractiva para todos los jóvenes y sobre todo lo que quiero destacar es el festival las actividades que nace no de los mismos jóvenes el festival cultural Alcázar es que nace hace cinco años y que se consolida por un grupo de jóvenes del barrio y uno que nace generación Z en Santa Bárbara que nace también de los jóvenes de Toledo y que esperamos que tenga el mismo éxito cultura Alcázares

Voz 1257 53:55 bueno pues por dónde empezamos venga por generación Z por la novedad vamos allá Iris cuéntanos qué es Gener ha sido Z