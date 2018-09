Hoy por Hoy Toledo (24/09/2018)

Voz 1257 00:00 y Toni Garrido

Voz 1257 01:13 qué tal muy buenos días doce veintiún minutos de nuevo lunes hasta hace unos minutos Emiliano García Page el presidente de la Junta y Milagros Tolón alcaldesa de la ciudad acompañados ambos del presidente de la Diputación Provincial han visitado el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo que dice dos por fin a los criticados barracón en ese comienza así un lunes también les vamos a hablar de otros asuntos y con otros protagonistas por ejemplo hoy les anunciamos las obras más destacadas que el museo Roberto Polo exhibirá en Toledo las comentamos enseguida con el propio coleccionista y filántropo al que le hemos puesto en una difícil tesitura elegir las diez obras más destacadas que llegarán a nuestra ciudad al final han sido diecisiete las conoceremos todo esto y más en un programa que arranca ya con el saludo de Antonio Herrada en el control técnico de saludo de que les hable en nombre de todo el equipo tiempo ahora de conocerla actuales

Voz 1257 02:44 el presidente regional acaba de inaugurar cuatro nuevas aulas del Centro de Educación Especial Ciudad de Toledo Aldo Gómez buenos días

Voz 6 02:51 hola qué tal buenos días y está ubicado este centro de educación especial en el polígono son aulas que suplirá en las

Voz 7 02:57 prefabricadas que han estado dando servicio a este centro que ha

Voz 6 02:59 gel unos con altas discapacidades físicas psíquicas le acompañaba el consejero de Educación Ángel Felpeto ha incidido en la necesidad de priorizar las necesidades de estos centros como ya se ha hecho con apertura en Esquivias de uno nuevo que disminuye la presión que venía soportando el de aquí el de la capital

Voz 1257 03:42 dos coches han ardido esta pasada madrugada en el barrio de

Voz 6 03:45 Santa Bárbara los hechos han ocurrido en torno a las dos de la madrugada en la calle Madre Vedruna los vecinos denuncian que estos hechos ya se repitieron hace un año en este mismo escenario afirman que hay en seguridad en la zona y piden un refuerzo de los efectivos policiales enseguida vamos a hablar con ellos también en sucesos ha sido desarticulada una banda organizada dedicada al robo en establecimientos públicos hurto de vehículos o falsificación de documentos actuaban en varias localidades de la provincia de Toledo como Rielves u Otero también en Toledo se ubicaban algunos de los establecimientos donde se vendía posteriormente este material robado

Voz 1257 04:15 valoración positiva pero con cautela es lo que dicen desde la Asociación de Vecinos El Tajo del barrio del Polígono tras la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Toledo para instar a la Junta de Comunidades a crear una comisión de investigación por los vertidos de amianto el portavoz de Medio Ambient

Voz 6 04:31 de esta asociación se llama Víctor Guillén asegura que tiene dudas de que esta comisión pueda establecer responsabilidades políticas sobre la situación actual de los restos de amianto en el polígono que quedan sin cubrir asegura que la mayor parte en torno al ochenta por ciento se encuentran parcelas propiedad de la Confederación Hidrográfica del Tajo

Voz 9 04:46 la Junta de Comunidades atrapado aproximadamente bueno he aproximadamente un veinte por ciento no eran los focos más contaminante desde nuestro punto de vista ni muchísimo menos y una cosa la que se está faltando a la verdad eso es lo que se está diciendo ahora de que los restos que quedan están en parcelas particulares no es cierto supina que consideramos que la Confederación Hidrográfica algún particular porque de lo que queda del ochenta o el noventa por ciento ochenta por ciento está en el mismo cauce del arroyo bueno más concretamente ha modificado el cauce del arroyo por estar en la ribera del arroyo

Voz 6 05:18 añaden desde la asociación de vecinos que las enfermedades relacionadas con estos restos de amianto van a empezar a dar la cara a partir del año dos mil veinte

Voz 1257 05:25 a mediados de agosto se creaba la marca de calidad la cosa para comercializar los hijos de cebolla prácticamente todo el pueblo vive de la Higuera incluso en su escudo aparece una higuera digo de la localidad desde una calidad excelente pero la riada del pasado día ocho ha dado con todo al traste

Voz 6 05:42 Justo antes de la riada muchos agricultores recogieron sus higos secos para poder comercializarlos algunos los dejaron extendidos en el campo para que terminasen de secarse llegó la riada Diego Fernández que gerente de la cooperativa nos ha contado que aunque al final de campaña tendrán que evaluar los daños ya saben que han perdido una de las mejores cosechas de la temporada

Voz 11 06:01 entonces hay que ella corta que estaba no sólo Si no se pudo recogerá tiempos se quedan pegados sillas son inútiles ya no valen absolutamente para nada porque no ni siquiera para exterior ni para pienso para ganado nada porque el igual ser muy poroso latín se diera a la pierde digo tierra incrustada ya no vale para nada entonces ella al final de campaña pues haciendo un comparativo con datos históricos que tenemos otras campañas veremos hasta qué punto dañar pero a priori una de las mejores cortas con mayor calidad y medios mejor digo pues la hemos podido

Voz 1257 06:37 hoy comienza la Semana Sefardí que se va a celebrar hasta el treinta de septiembre con numerosas actividades para poner en valor la Judería toledana y el legado sefardí

Voz 6 06:46 entre las novedades la inclusión de tres Master Class que darán a conocer la gastronomía judía todas las propuestas son gratuitas eso sí aunque necesitan reserva apunten el teléfono novecientos veinticinco veinticinco cincuenta y nueve cuarenta y seis semanas sefardí enmarcada en el septiembre cultural del que también ha formado parte el Festival de Jazz de Toledo que ayer se clausuraba con la presencia de Milagros Tolón de la alcaldesa

Voz 1302 07:05 está convirtiendo en un clásico en las se todas las semanas de septiembre enlazándolo con el septiembre cultural que estamos ya a punto de terminar terminada el próximo fin de semana con la Semana Sefardí y donde la ciudad de Toledo ha vibrado ya sin una ciudad volcada a la cultura ha sido un éxito rotundo no solamente este festival sino todas las actividades conciertos los talleres que se están desarrollando durante toda esta semana

Voz 6 07:34 también en página cultural Ferrán exceso Jorge Berceo Isaías a lo que venías forman parte de la cuarta edición del festival Toledo Saunders ha presentado el cartel se va a celebrar el próximo viernes a las ocho el próximo viernes cinco de octubre queremos decir a las ocho y media de la tarde en la plaza del Ayuntamiento el consistorio sorteará tres discos de dos de los grupos para todos los que compartan el cartel desde la página de Facebook de la Concejalía de Juventud Diego Mejías es el responsable de esta Concejalía

Voz 1453 07:59 artistas con prestigio nacional ni bandas locales e que é a lo largo de estos tres años de estos últimos tres años en un festival adentrado con artistas de la talla de Sober de poncho cada deshará toda de gritando en silencio este año no queremos bajar el listón

Voz 1257 08:17 Down Toledo será la anfitriona del IV Encuentro Nacional de Jóvenes Down España del veintiocho al treinta de septiembre el acto inaugural tendrá lugar este viernes a las ocho y media en el salón de actos del Museo del Ejército de Toledo

Voz 6 08:30 en el encuentro está destinado a jóvenes hermanos amigos y voluntarios con y sin síndrome de Down de las entidades adheridas a la Red Nacional de vida independiente según ha informado esta organización el encuentro es una ocasión para que los asistentes disfruten conociendo nuevos amigos también compartiendo experiencias y también para que para que asistan a sesiones de formación analicen y debatan sobre sus proyectos de vida y al mismo tiempo también conozcan la ciudad de Toledo

Voz 1257 08:52 hoy lunes comienzan las fiestas de la cementera de Torrijos

Voz 6 08:55 este año destacan los desfiles de Moros y Cristianos y también conciertos como el de Máxima FM en la madrugada del sábado veintinueve el domingo treinta este año como novedad el pañuelo de fiestas que se repartirá será conmemorativo de los ciento cuarenta años de feria nos lo ha contado Esther Martínez que es la concejal de Festejos

Voz 12 09:10 para gobernar con esos ciento cuarenta años el pañuelo de la cementera este año hacer una edición especial que como siempre repartir demos antes de ser pregón de inicio de de la jornada de la años también para conmemorar escogiendo cuarenta años es terminaremos dos los gigantes donde se entera que a partir de ahora saldrán todos los desfiles de gigantes y cabezudos y serán dos personajes propios de Torrico

Voz 6 09:39 las fiestas Juncal de la cementera van a finalizar este próximo domingo gracias hasta luego Pérez

Voz 1257 09:45 la mente de las fiestas de la cementera nos hablará hoy en primera persona a partir de la una y cuarto aproximadamente el alcalde del municipio que nos visita Anastasio Arevalillo doce veintinueve minutos escuchan Hoy por Hoy Toledo

Voz 22 14:51 antes que vez Hoy por Hoy Toledo

Voz 8 14:59 Juncal Roldán la ciudad

Voz 1257 15:12 doce treinta y cinco minutos menudo susto esta madrugada en el barrio de Santa Bárbara por las llamaradas del incendio de dos coches sucedía sobre las dos aproximadamente Alex febril de la Asociación de Vecinos Los lunes al sol del barrio de Santa Bárbara qué tal buenos días hola bueno de hecho esa explosión despertó a muchos vecinos del barrio

Voz 23 15:33 sí la verdad que como insultos drenando

Voz 1257 15:36 varias adiós lo habido Dario personal

Voz 23 15:39 no

Voz 11 15:39 el susto fue tremendo

Voz 1257 15:42 no fue qué paso

Voz 23 15:44 pues yo vivo al lado o enfrente yo me la experta sobre las dos y cuarto una explosión cuando pasaba la ventana y vi vi por la zona de madre de una mucho humo negro Jesse Joy otra explosión Ia los segundos hotelero

Voz 10 16:04 sí

Voz 23 16:04 mucho humo llama me imagine por por la zona donde es que sería el tema de la quema de coches porque no es la primera vez que sucede además en esa zona precisamente

Voz 1257 16:15 osea que incluso fue tranquilizador no no se trata de un atentado sabemos que hay quién quema coches por la zona

Voz 23 16:22 sí bueno aquí aquí en Santa Bárbara es aquí hay un aquella frase que decimos que si quieres delinquir a Santa Bárbara que te sale gratis pero que van balear ventas han que te sale gratis hombre lo es

Voz 1257 16:35 pues no puede ser tan fácil ni aparentemente es un barrio tan conflictivo o no

Voz 23 16:41 creo que aparentemente no es un barrio

Voz 1257 16:43 delictivo

Voz 23 16:45 no no aparentemente no lo sé no lo sé Juncal nosotros los que vinimos aquí aún mayores que no suceden no hace semanas otros que han robado a una persona en su portal estaban hasta las personas a los ocho particular contentos han tenido vecinos Cobo a la sazón Alcántara con pisos aquí en Santa Bárbara

Voz 1257 17:08 narco pisos soy soy eso no nosotros

Voz 23 17:10 no a la eh cuestionó que se quejan de que en su clon Kenzie Il luego teníamos el tema del vandalismo en los que todos los males anunciando desde hace tiempo el mobiliario urbano etcétera gente Cameron pero bueno parece que

Voz 11 17:25 no se parece como si no Juana nada

Voz 1257 17:28 qué zona es ahora en qué zona ha sido hablo de te digo

Voz 23 17:33 no por robos por lo visto los robos de estos ancianos así lo por la zona de lo que llaman las torres Ali enfrente de la piscina

Voz 1257 17:44 sin embargo el incendio parece que has sido en una zona bastante alejada de ahí de las torres

Voz 23 17:50 sí sí sí para quitar las torres por lo visto no así no

Voz 10 17:53 no

Voz 1257 17:54 a a también ha sido el incendio de los coches en la zona de las Torres

Voz 23 17:57 de los coches es justo detrás de las torres en cambio Madre Vedruna justo detrás

Voz 1257 18:02 bien en que les ha dicho la policía porque nosotros nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Toledo para ver la posibilidad de que hoy tú hubiésemos el punto de vista del concejal responsable del área de tráfico y seguridad de Juan José Pérez del Pino nos dicen que es un asunto que está en manos de la Policía Local habéis podido hablar con los agentes se han resuelto algunos de de los hechos un Prados queremos suerte es

Voz 23 18:27 no de momento lo único que tengo que si sigue y sin he visto esta mañana con con una persona de la Asociación de Vecinos Alcántara y si es verdad que yo me han pedido una reunión urgente con la policía con los responsable para para ver qué solución legal a ver qué explicaciones gran pero hasta ahora mismo vamos a lo que es ahora las doce treinta y ocho no tenemos ninguna noticia Honka no sabemos nada

Voz 1257 18:52 va a estar en Brasil el presidente la Asociación de Vecinos Los lunes al sol el del barrio de Santa Bárbara gracias por atendernos gran

Voz 23 19:00 que a vosotros Juncal treinta

Voz 1257 19:03 me minutos vamos con otra actualidad de Toledo con la cara amable digamos así vamos a hablar de formación Nos visita ya Francisco Morales Pérez que es director del departamento de formación de la Federación Empresarial Toledana Fedeto qué tal buenos días buenos días murió el y vosotros bien exalumnos guerras cada año en septiembre noviembre

Voz 24 19:23 claro porque nosotros seguimos haciendo muchas actividades y ahora en el mes de septiembre pues queremos decir alto y claro pues que los trabajadores en activo los empresarios los trabajadores pues puede hacer mucha parte de lo que necesitan en sus empresas en materia formativa

Voz 1257 19:41 donde sí Thais promocionar demasiado vuestros cursos porque sabemos que por norma general hay lista de espera no para cada uno de ellos

Voz 24 19:49 bueno sí es verdad que a Fedeto recurre muchísima gente para hacer actividades formativas pero eso no quiere decir que no haya oportunidades para todos nosotros al cabo del año pasan por nuestros centros aproximadamente tres mil tres mil quinientas personas son muchas por lo tanto hay muchas oportunidades y también hay que decir que algunas actividades formativas pues de vez en cuando queda libre au vacante alguna plaza debemos apretarnos un poquito vas por lo tanto que la gente no tenga en mente que es difícil hacer un curso de formación en Fedeto sino al contrario atendemos a muchísima gente

Voz 1257 20:22 de hecho aquí estáis para informar a todos aquellos que de momento desconoce de estos cursos para que lo tengan en cuenta para que se inscriban hasta noviembre no comenzaremos a poner en marcha los cursos para desempleados hoy sí podemos decir que están ya las citas con otros cursos que son dirigidos en este caso a las personas que si tienen un puesto de trabajo no claro

Voz 25 20:45 nosotros en formación tenemos

Voz 24 20:48 en dos apartados principales un apartado que para la Federación de Empresarios de Toledo es muy importante es la formación el perfeccionamiento del reciclaje de las personas que ya están trabajando porque sino se convertirían en personas obsoleta ha a trabajar uno pasan veinte años en tu puesto de trabajo con lo está formado por dejar de ser competitivo para nosotros la formación continua es importantísima también es muy importante la formación ocupacional es decir para las personas que están en desempleo que se les dote de conocimientos sean competitivos y puedan entrar a trabajar a una de nuestras empresas la formación para las personas en desempleo habitualmente la Junta de Comunidades que nuestro mayor colaborador porque la actriz las actividades son gratuitas pues habitualmente empezamos con el ejercicio es decir que los cursos para personas en desempleo noviembre diciembre pues ya tendremos un abanico y muy importante para poder dar forma

Voz 1257 21:44 Nos pondremos entonces en contacto de nuevo con vosotros para alertar a nuestros oyentes en en esa fecha pero vamos a contar los que ya están abiertos para inscripciones

Voz 24 21:55 bueno pues ahora aquí en la ciudad de Toledo tenemos cuatro cinco cursos destinados sólo y exclusivamente a personas las trabajadoras hoy vamos a empezar un curso de comercio electrónico tenemos también técnicas de selección de personal tenemos coaching que está muy muy muy de moda

Voz 1257 22:13 ah quedamos muy perdieron la vida dos últimamente pero está de moda de Baltar Blanco Chente

Voz 24 22:21 bueno pues luego tenemos también cursos de todo ámbito por ejemplo vamos a tocar la eficiencia energética y vamos a tratar el liderazgo la motivación vamos a a tratar también los departamentos de venta nosotros siempre vamos haciendo e incursiones en cada uno de los departamentos productivos de la empresa para que la gente pueda ir formando adecuadamente

Voz 1257 22:42 Paco im son cursos para empleados de empresas que forman parte de están asociadas a Fedeto

Voz 24 22:49 no no están abiertos a todos los trabajadores de toda la provincia de toda Castilla La Mancha cualquier trabajador de cualquier empresa o cualquier empresario autónomo

Voz 6 22:57 puede ser también para empresarios no es que estamos hablando

Voz 3 23:00 dados por supuesto podemos un plan específico

Voz 24 23:02 para trabajadores en activo y otro plan específico

Voz 3 23:05 para para autónomos todos comienzan ahora

Voz 24 23:10 pues de aquí hasta noviembre vamos a tener diez doce quince cursos en la localidad de Toledo que están destinados exclusivamente a trabajadores y autónomos también vamos a tener en Talavera de la Reina también el Illescas también en Quintanar de la Orden en toda la provincia ahora vamos a hacer una una acción especial para dar formación a los trabajadores que no quiere decir que eso lo hagamos a partir de septiembre que lo venimos haciendo durante todo el año pero ahora la función principal en estas fechas está con los trabajadores en activo

Voz 1257 23:40 cuáles son los cursos que tienen más demanda

Voz 3 23:42 ah bueno afortunadamente bueno tenemos la culpa aromáticas no tenemos algunos

Voz 24 23:49 cursos estrella que que son muy demandados habitualmente coinciden con las nuevas tecnologías que la informática ha pasado un poco ahora yo creo que todo el mundo la parte digital ATTAC viendo muy rápidamente a lo que se está buscando en más el perfeccionamiento y el ingleses que es necesario nosotros tenemos un programa inglés que dura todo el año y la verdad es que no la gente está muy contento porque terminamos con una certificación oficial de Oxford podamos gratuito también porque lo hacemos en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y nuestros programas de inglés son muy demandados

Voz 3 24:25 de tener lista de espera seguro sí pero también participa mucha gente ahora

Voz 24 24:30 no recuerdo concretamente pero en Toledo

Voz 25 24:33 no estamos diez doce cursos con lo cual pues ciento mucho

Voz 24 24:37 las personas están haciendo inglés con los otros dos tardes en Semana

Voz 1257 24:41 claro es importante también destacar que Fedeto digamos se adapta a los horarios de aquellos que puede interesarse por estos cursos no estamos hablando de empleados lógicamente las doce de la mañana o mediodía sería una mala ahora no

Voz 24 24:57 es una característica principal de Fedeto la actividad formativa destinado a empresarios autónomos y trabajadores de siete a diez de la tarde habitualmente unos cursos hacen los sábados y los domingos incluso porque hay sectores que sólo pueden hacerlo en esos días y luego tenemos un apartado muy importante de curso que se hacen en teleformación a distancia que llamaban antes que está muy mal dicho por cierto

Voz 3 25:23 teleformación porque hay eh plataforma

Voz 24 25:25 pues con contenidos y Learning es decir con mucha actividad con mucha carga de interactuación y que la gente no tiene que desplazarse nosotros le damos una clave a una plataforma concreta con los ejercicios con un tutor no tienen necesidad de de desplazarse a nuestro centro de formación es también son muy demandado pero cada vez son bueno pues se les está rompiendo la barrera de la distancia de la correspondencia que se decía antes ahora la teleformación está

Voz 3 25:54 muy en boga vamos con más cursos

Voz 24 25:58 pues la verdad es que estamos teniendo estamos haciendo finanzas coaching incluso renovación de la tarjeta de mercancías peligrosas parece una una tontería pero los transportistas para poder Bar mercancías peligrosas necesitan la renovación de su carnet íbamos a tener cursos que lo vamos a hacer en Illescas Toledo para aquella persona que quiera renovar su carné obligatorio de mercancías peligrosas

Voz 1257 26:23 esto es como el de manipulador de alimentos no es que si así lo tienes que tener

Voz 24 26:27 efectivamente tenemos cursos también de motivación de eficiencia energética de habilidades directivas estamos haciendo posicionamiento de pagina web y muy

Voz 1257 26:40 es fundamental las redes sociales pues

Voz 24 26:42 la sabemos todos que son fundamentales para nuestras empresas en nuestra cara tenemos que hacer un esfuerzo porque todas nuestras empresas tengan o estén en la transformación digital

Voz 1257 26:53 cuando están de estos bueno pues eh redes sociales de posicionamiento o no porque ahora además lo sabemos además por Fedeto o no que en los últimos años el el comercio a través de Internet de nuestras empresas ha crecido bastante

Voz 24 27:07 sí sí sí sí yo creo que es un complemento necesario la parte tecnológica a la empresa es un complemento necesario ir subrayo lo de complemento vale que ahora actualmente está muy en boga eso de me están robando a través de Internet hay que pero yo creo que hay que compagina

Voz 22 27:23 sí

Voz 24 27:23 no hay que hacer vivir convivir las dos Circus

Voz 1257 27:27 es por ejemplo cuando se lo vamos

Voz 24 27:29 principios del mes de noviembre en las inscripciones

Voz 1257 27:32 te pueden realizar ya adelante todo nuestro todo

Voz 24 27:34 tiempo pueden recurrir a Fedeto formación punto Es ahí están nuestros cursos publicitados y ahí pueden hacer su reserva nuestro a compañeros pues se ponen en contacto con ellos para para reservar para confirmar la plaza

Voz 1257 27:48 hay veces que sean los propios asociados de Fedeto los que os sugieren algún curso en particular esto ha dado lugar lo hemos hablado en alguna ocasión algún curso curioso no llamativo recuerda a lo mejor el de la decoración floral de ramos de novia no sé si habéis hecho un dato escéptico

Voz 24 28:09 hombre muchísimo

Voz 3 28:12 en esa ocasión los hay o no hay en esta ocasión especial eso diferentes esa

Voz 1257 28:18 Nos con lo más no vale vale iba a ofrecer

Voz 3 28:21 pero es que también hay una hay una

Voz 24 28:23 apartado muy importante dentro de Fedeto que es que nosotros Pool Samos las necesidades reales que tienen nuestras empresas entonces nuestros compañero gestores eso coordinadores de las asociaciones se ponen anualmente en contacto con las asociaciones y les preguntan es qué quieres que organice para tu sector bueno pues hace muy poquito estamos haciendo un curso de tatuaje pues también del sector de de esteticista Jara igualmente también secta perfeccionamiento secta perfeccionando en tatuajes por ejemplo los floristas que están asociados y que sí es una asociación muy dinámica dentro de Fedeto pues son muy innovadores iba a las pruebas me remito cuando la gente viene al corpus de el despliegue que SAC esas técnicas florales esa ese diseño pues no solamente se debe a la gran capacidad de lo floristas sino también la gran formación que este colectivo hace somos un ejemplo a seguir estamos preparando algunos ya Parralo floristas que lo vamos a hacer en breve

Voz 1257 29:23 bien viendo está siendo queda alguno los que no citabas Paco son los que se van a realizar en ti Toledo o también en Illescas y en los otros

Voz 24 29:31 secretos provincial por lo tanto tenemos centros de formación divididos por repartidos por toda la provincia en nuestros centros de impartición están en Toledo Talavera Illescas y Quintanar de la Orden y en cada uno de ellos para no marear por la por la emisora pues están expuestos en nuestra web pueden recurrir tranquilamente lo pueden ver

Voz 1257 29:51 aquella pueden entrar en la web de Fedeto Fedeto punto es una especie gran para la formación eso es las repetimos

Voz 24 29:57 acción punto es y estamos encantados de poder

Voz 3 30:00 pues atentos por supuesto fantástico nos queda algo más importante que no se me olvide

Voz 24 30:06 pues yo siempre termino con la misma frase la formación es una herramienta imprescindible para poder ser productivo entonces no hay que dormirse en los laureles el tiempo avanza muy rápidamente y toda aquella persona que es abandona que que no siga adquiriendo nuevos conocimientos pues puede tener el problema de que se que desfasado eso ya lo vivimos ahora lo estamos viviendo con el idioma antes de la gente pensaba caray si no domino la con un ordenador me quedar desfasado es verdad ahora con el inglés sin hable inglés es verdad pero igual que pasa con el inglés igual que pasa con la informática pasa con todos los programas con todas las técnicas de motivación de liderazgo todo eso se tiene que ir adquiriendo porque el trabajador debe seguir siendo competitivo no solamente por su parte personal sino también por la profesión

Voz 1257 30:52 Paco hemos hablado siempre bueno digo Paco Francisco

Voz 24 30:56 te lo agradecemos en España no

Voz 1257 30:59 conocemos de de muchos años también hablando aquí en la SER de los cursos de formación de Fedeto cuanto se de profesores ahí porque siempre digo hablamos del número de cursos que oferta Eyes de la cantidad de alumnos que hay que además es evidente uno pasa a esas horas por el Paseo de la Rosa en otoño año invierno oí iba a decir parece que regalan algo no no da información es importante pero hoy cuántos profesores contratados

Voz 24 31:24 bueno pues los profesores fluctúan en función de los cursos que tenemos pero habitualmente con nosotros están trabajando entre no menos de sesenta en noventa cien profesores depende bien es cierto que algunos profesores dedican mucho tiempo con nosotros y hay algunos profesores que dedican muy poquito hay algún los que están trabajando con nosotros treinta o cuarenta horas lectivas pero esa treinta cuarenta horas lectivas son muy especialistas Rosol muy específicas y necesitamos profesionales muy específicos de esa materia por lo tanto bueno pues sí que estamos entorno a los ochenta noventa profesores diferentes anuales

Voz 1257 32:00 abiertos también a las sugerencias de posibles profesores que puedan algo interesante

Voz 24 32:05 por supuesto nosotros tenemos varias vías abiertas de análisis de necesidades por un lado lo que las empresas Por otro lado lo los dicen los profesionales de vez en cuando el profesional en mucho más rápido que la necesidad de la empresa oyes esto está avanzando por aquí les puedes hacer un favor a tu gente a tus empresarios Ziegler da formación en este ámbito pasa con mucha frecuencia y tengo que decir que la verdad es que nuestros colaboradores son espectaculares son nuestra correa de transmisión son nuestros ojos nuestra mano en nuestro contacto y la verdad es que lo guardaban son buenísimos

Voz 1257 32:41 la vuelta al cole de los trabajadores de los autónomos en breve de los desempleados para formarse y conseguir un mejor desempeño de su trabajo en el caso de que estén empleados y una mejor opción de empleabilidad no en caso contrario Francisco Mora

Voz 3 32:57 el ex Pérez director del departamento de formación de Fedeto muchísimas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros y a vuestra disposición como siempre te acompañado César que nunca habla no lo voy a dejar hablar hasta que no traiga la que nos prometió

Voz 1257 33:10 gracias ambos

Voz 1415 34:03 Rubén Delgado qué tal buenos días Juncal Roldán muy buenos saber déjame ver tu cara si está sonriendo porque hace si es que no hay mal que cien años dure que esto fútbol que hay corte no hay día que no entra la pelotita ya hay días que que entra pero por ejemplo en el derbi provincial en el derbi provincial entre Villacañas y Madridejos no podían ganar los dos equipos toledanos tengan que dejar puntos alguno Nokia bueno pues finalmente se lo llevó al Madridejos Villacañas cero Madridejos tres Un resultado engañoso en cierto modo que nos enfade nadie porque el Villacañas se quedó con un jugador menos en la segunda parte precisamente del futbolista Madrid de Henze el Villacañas y Ángel Luis se quedó con uno o con uno menos el Villacañas ahí lo tuvo un poco más fácil su exequipo no el el el Madrid lejos que en media hora pues me metió tres goles para llevarse los tres puntos y salir al puesto de farolillo rojo incómodo puesto de farolillo rojo que ocupaba el Madridejos Los goles fueron de Momo de Ivanchuk de de Traoré ya ahora esperar a ver qué sanción le podría caer para los próximos partidos a Ángel Luis también fue interesante el punto que se trajo el Mora de Casas Ibáñez Atlético baña

Voz 24 35:11 uno Mora uno iba perdiendo el partido

Voz 1415 35:13 ahora pero en el minuto noventa y cuatro Butra de penalti le dio un interesante punto como digo al Mora Club de Fútbol ayer en el Salto del Caballo el Toledo ganó ganó hoy a modo no convenció porque jugó una buena segunda parte aunque en la primera pasó por apuros ganó tres uno contra el club de fútbol a Solana y hubo pitos en el Salto del Caballo esto es ya como una tradición no a la jornada cinco cuando la gente ya no le gusta lo que ve al principio de una temporada en la jornada cinco ya la gente es expresa y a Silva

Voz 1257 35:46 Justo a la cinco y ayer una vez ha pasado

Voz 1415 35:49 a cuatro otra veces ha pasado la cinco ha pasado en la III también que paciencia no acordarme de Josip Visnjic la gente es exigente las gentes exigente y y bueno no es para menos porque el Toledo empezaba la la jornada en la zona baja de la clasificación ganó el partido sobre todo gracias a una segunda parte los goles fueron de chato de Rubén Moreno it de Manu Gavilán que debutó vamos a escuchar a Fran Cano entrenador del Club Deportivo Toledo

Voz 7 36:15 el equipo

Voz 8 36:16 estado hasta mejor pero no no era nada cinco tiros ellos no lo han tirado botellas una parte entonces los tres puntos son muy bueno y la segunda parte también

Voz 1415 36:27 los pitos evidentemente sale preguntó esto en sala de prensa al entrenador del Club Deportivo Toledo molestaron les sorprendieron los comprende un poco más de esto último Fran Cano de nuevo

Voz 8 36:40 no le ha gustado con razón lo que ha visto cómo está bastante bastante imprecisos con balón final lo conoceremos Careaga él salía lo hemos tomado decisiones adecuadas lo hemos votado al jugador si es verdad que la sensación ha sido buena ahí

Voz 0738 36:54 a pesar de habernos adelantado hoy

Voz 8 36:57 bueno tener la posibilidad de jugar con el marcador a favor no no hemos estado cómodo ni hemos estado bien

Voz 1415 37:03 entonces hubo que representar pero entonces los pitos son merecidos son justos no son justos pues que la gente escuche de nuevo a su entrenador

Voz 28 37:11 y que cada uno tome sus conclusiones cinco oí la gente se expresa como como es verdad que yo tampoco está a gusto con con la vida de la parte del equipo

Voz 8 37:22 lo que ganar no es fácil me va a costar mucho ganar en nuestro campo y ahí fuera de nuestro campo oí igualmente queremos ganar los partido pero partido no se gana pues los quince a los veinte Si no fueron noventa minutos y cómputo general pues yo creo que al final hemos merecido la victoria pues eso no lo ayuda pero al final nosotros estamos para para futbolista y que aguantar esas situaciones entre que suele poner en hoy tenemos que hacer lo que hemos hecho la segunda parte de afrontar el partido de otra manera de hacer las cosas mejor para que al final te aplauda mi yo te pitan

Voz 1415 37:57 así que pitos en septiembre el Salto del Caballo sabes qué ha pasado otros años cabido pitos en septiembre el caballo de la final de año se ha jugado play off de ascenso a osea que oye a lo mejor

Voz 0228 38:08 los franca no tenía que pasar por esto

Voz 1415 38:11 que al final el desenlace sea el deseado por todos

Voz 1257 38:13 él cree que no por lo que cuenta que es lo contrario no que los pitos desaniman que si les animan un poquito pues a lo mejor se vienen arriba en la segunda parte

Voz 1415 38:22 que no ayudan dijo que evidentemente por la gente no le gustaba lo que estaba viendo a él tampoco le gustó lo que estaba viendo la primera parte en la segunda Si mejoró su equipo aunque también alguien todavía pitó en en ese segundo tiempo aunque el Toledo se terminó de llevar el el partido que la mejor noticia además de los tres puntos para el Toledo ayer debutó un fichaje Manu Gavilán que nada más salir dio el gol dos uno cuando el Toledo peor lo estaba pasando y sonaban esos pitos y luego metió el tercer una auténtica jugada de delantero centro

Voz 8 38:51 sí sí era una muy buena noticia unos para los otros porque bueno un primer gol sólo a Rubén y el segundo propio mete un gran gol de de jugador de de área hay que tener las cosas claras arriba y tener gol así que la verdad es que su entrada también notado nada vascos a nivel ofensivo oí igual y eso para eso lo fichó para

Voz 1415 39:14 antes será muy felices con este Manu Gavilán con ese debut ayer media horita en el campo un gol y una asistencia de gol así que ha entrado con buen pie este nuevo delito

Voz 1257 39:22 pero del Club Deportivo Toledo eh nos hemos quedado sin tiempo diez segundos

Voz 1415 39:26 pues nada que hay cambio de líder en Preferente nuevo líder el Club Deportivo Illescas que en fútbol sala en la jornada Segunda división B Bargas empató a cero en su cancha y Angelo visión Toledo perdió en su cansado tres y más suerte para la próxima ocasión a todos los equipos

Voz 6 39:43 pues gracias Delgado gracias a ustedes

Voz 1257 39:46 Putin de noticias enseguida estamos de vuelta

Voz 6 45:30 es veinticuatro mil familias de la región podrán beneficiarse de la Garantía de Ingresos que contempla la Ley de Garantías Ciudadanos cuyo borrador acaba de publicarse todo ello costará entre doce y dieciocho millones de euros de nueva inversión el objetivo es garantizar que todas las familias dispongan de un mínimo de seiscientos euros al mes bien por la vía de los planes de empleo o mediante una ayuda directa económica Inmaculada Arranz es la consejera para la coordinación del Plan de garantía

Voz 0738 45:51 las lo que va a determinar su situación de pobreza es que estén por debajo de esos niveles de renta hemos dicho que es la prestación media sale al setenta por ciento es decir a parte del setenta por ciento del SMI con incrementos por número de miembros en el hogar todos aquellos hogares con menores que estén por debajo de esos niveles de ingresos les complementariedad porque se puede puede tener ingresos hay una complementariedad hasta ese nivel de ingresos

Voz 7 46:19 por cierto que el vicepresidente segundo y Secretario

Voz 6 46:21 al de Podemos en Castilla La Mancha no contempla la prórroga de los presupuestos regionales José García Molina cree que sería un error y que las nuevas cuentas de la región para dos mil diecinueve deberían estar aprobadas a finales de año sí reconoce que hay que esperar a que se clarifique lo que pasa a nivel nacional porque esta comunidad depende de una importante cuantía por transferencias del Estado más asuntos los sindicatos mayoritarios han pedido a la Junta que convoque ya una nueva mesa de negociación sino es así amenazan con movilizaciones Victoria Ortiz vicepresidente de CSIF en Castilla La Mancha

Voz 32 46:50 no hay ninguna reunión prevista ellos han dado por en principio por zanjado en la mesa en el asunto de la acuerdo pero luego posteriormente después de lo que ocurrió en las Cortes regionales el consejero dijo que la negociación no estaba cerrada por esperamos que que nos convoque lo antes posible sino pues habrá que tomar medidas y pedir en la calle lo que no quieren sentarse a negociar

Voz 10 47:13 con nosotros en una mesa recuerda que entre las mejor

Voz 6 47:16 las que solicitan lo que esa firmado en otras comunidades autónomas como un fondo para abordar la carrera profesional o recuperar el Plan de Acción Social que desapareció con el anterior Gobierno otros funcionarios los de prisiones no asistirán este lunes a los actos de celebración de la festividad de Nuestra Señora de la Merced que es la patrona de los funcionarios de instituciones penitenciarias dicen que no tienen nada que celebrar denuncian entre otras cosas el déficit de las plantillas Joaquín García del sindicato Comisiones Obreras

Voz 1562 47:39 eso sí que creemos que no no no no han hecho suficientemente caso a la institución a los funcionarios que exigimos dignidad como funcionarios si todavía estamos pendientes de que haya gestos significativos de la anterior de la nueva muy prolífico

Voz 6 47:57 vamos ahora hasta Villarrobledo en Albacete allí ha reabierto hoy la planta del hospital que cerró el Gobierno de Cospedal una fecha histórica dice la administración regional y también al Ayuntamiento Villarrobledo pensé porque se potencia la asistencia sanitaria del ERE integrada que aglutina a sesenta y cinco mil pacientes Jesús Fernández el consejero de Sanidad

Voz 33 48:14 hoy es un día importante no sólo porque abrimos otra abrimos una planta que no debían haber cerrado sino porque además se paralizó una de las decisiones que más torpe de en nuestro sistema sanitario