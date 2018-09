Hoy por Hoy Vitoria (03/09/2018)

Voz 0972 00:00 pero no tanto porque haya cambiado las activo sino porque el tipo de turistas extranjero que viene a Euskadi es distinto al que compite España sobre todo en esos destinos del Mediterráneo y de las islas estado que compite con el una cierta recuperación de ella vengo de otros destinos tradicionales las palabras de Alfredo Retortillo el turista francés el de Reino Unido o el de Alemania es nuestro visitante extranjero estrella pero también sifón a Euskadi en el colectivo asiático e indio teniendo en cuenta que estos turistas han dejado en total más de doscientos millones de euros en un mes un gasto que roza los mil millones en estos siete primeros meses del año investigación en marcha vamos ya con más cosas en Donostia tras la denuncia por violación presentada la pasada madrugada los últimos que la junta de portavoces del Ayuntamiento ha acordado aprobar una declaración institucional de condena Blanca Lara

Voz 1 00:46 en una declaración en la que condenar los hechos y en la que muestran su apoyo y solidaridad con la mujer agredida así como con sus familiares y su entorno cercano además mañana a las doce se realizará una concentración en Alderdi Eder Eneko Goia alcalde de San Sebastián

Voz 2 00:59 aquí volver a mostrar una vez más su más absoluto rechazo ante este tipo de de sucesos y aprobar una declaración por unanimidad que la hemos aprobado y supongo que será distribuida como suele ser habitualmente a los medios y convocar mañana a las doce del mediodía una concentración de El Rocío el rechazo ante todo tipo de abusos y agresiones sexistas que pueden suceder en nuestra ciudad

Voz 1 01:26 la investigación está en manos de la Ertzaintza que todavía no ha efectuado ninguna detención recordemos que los hechos ocurrieron la madrugada del domingo cuando una mujer fue localizada en la playa de la Zurriola tumbada en la arena y en estado semiinconsciente parcialmente vestida

Voz 0972 01:39 los escuchaban aquí la semana pasada y hoy se ha confirmado que este han presentado recurso de alzada contra la resolución de aquí de de repetir las pruebas de la Open de tres especialidades médicas ese CAR rechaza repetir esa OPE cuando la investigación de la Fiscalía no ha finalizado ese desconocen los resultados de las investigaciones internas llevadas a cabo por la propia Osakidetza en deporte estamos pendientes Diego González de la decisión de Urdaibai tras la sanción ayer en La Concha

Voz 0497 02:02 deberán presentar el recurso a la decisión de los jueces de la Concha el próximo miércoles no están de acuerdo con la sanción por abordaje y por la de haber sido relegados por tanto al último puesto más quince segundos de sanción pase lo que pase Urdaibai ya ha decidido lo que Bacelona acaba de comentar

Voz 0972 02:17 su presidente Agustín de Aranburu que luego es algo que te pide el corazón está acusado repetir la cabeza aunque hubiera un acusó a otros pero creo que sí acudirán a la segunda jornada

Voz 0497 02:33 sale el próximo jueves cuando ya tenga ese Comité de Competición de la Concha toda la reglamentación que todo el recurso de Urdaibai en la mano y veremos cómo queda definitivamente la tanda de honor o la segunda tanda de Ebay el repescado o no íbamos a tuvieras entre las mejores de estas

Voz 0972 02:51 es una jornada habrá por tanto un recurso pero hemos escuchado no planto luce el sol en las tres capitales vascas las temperaturas entre veinticuatro y veintiséis grados por la tarde la nubosidad ganará algo de terreno en las carreteras esta ahora hay que señalar un punto con problemas según informa la Ertzaintza está en Álava nacional seis los dos a la altura de Zigor y un autobús con pasajeros averiado está ocupando el carril derecho en sentido al tuve la salida de Gopegui así que precaución en ese punto una ocho minutos les dejamos ya con su hoy por hoy más cercano

Voz 3 03:23 Euskaltel presenta lo mejor de lo mejor por la mitad de la mitad

Voz 0972 03:30 Euskaltel con nosotros

Voz 3 03:31 doscientos megas móvil con veinticinco gira así llamadas ilimitadas premium con Ripley fijo con llamadas por sólo diecinueve con nueve euros al mes contrata lo entiendas en el diecisiete diecisiete o en Euskaltel punto com

Voz 1280 03:53 Nos Vitoria

Voz 4 04:24 buenas tardes qué tal este lunes ya saben iniciamos nueva temporada en la Cadena Ser con novedades y con las pilas bien cargadas para seguir estando a su altura a la presentación de la nueva temporada ha sido la razón por la que tenemos hoy un formato más reducido de Hoy por hoy Vitoria ICO nueva sintonía eh no sé si la escuchan en el espacio que tenemos por delante conoceremos uno de los grandes estrenos televisivos a presentarse en el Festival de Televisión de Vitoria Gasteiz hablamos del Continental analizaremos además todo lo ocurrido ayer domingo en Mendizorroza entre el Deportivo Alavés Español primera victoria del glorioso que de sitúa en mitad de la clasificación todos ellos son nuestros argumentos pero antes vamos con la información ducha

Voz 0972 05:10 ya los auténticos especialistas en cambio de bañera por duchas ofrecemos el avance de Hora catorce Vitoria

Voz 4 05:32 bueno por encima de la una de la tarde nuestros compañeros de Hora catorce trabajando hoy empezamos como decíamos con una programación a partir de las doce y veinte tenemos nuestro Hora catorce local Iker Armentia hola qué tal y como estamos fuegos si a partir de las doce y veinte de vuelta

Voz 7 05:48 a la normalidad volvemos a la ronquidos de que

Voz 0994 05:52 tenemos más espacio local

Voz 8 05:54 es una buena noticia sería a partir de las doce y veinte debemos todas las noticias

Voz 0994 05:58 locales ojo en el matinal a quienes escuchaban informar gran informativo hecho por casualidad completar el día no vean las nueve diez el de las nueve menos diez vuelve alguno los los más veteranos lo recordaran a las ocho y veinte con lo cual los que lo escuchaban a las nueve menos diez pues igual o los escuchan antes de salir de casa ocho y veinte preparando el deseo de los niños au vistiéndose reduciéndose pero vuelve el tramo loca de las nueve menos diez a las ocho de la encerrado recordamos forales para que la gente Jamal trabajo diga que va a llegar más tarde y por el primer ingreso informar esta claro formativos G20 algunas novedades el resto ya las acabamos de contarlo en ese venció al de dos horas sobre la nueva programación de la cadena SER que cosas que vamos a contar a las dos y veinte y es que ya tenemos

Voz 7 06:49 hora fecha y lugar para la

Voz 0994 06:52 la colocación de la polémica placa de la montaña de la Cruz solariega en horario

Voz 9 06:58 además el este miércoles pasado mañana a las doce

Voz 0994 07:00 y media el Ayuntamiento va a colocar esa placa explicativa donde se contextualiza que el origen de la Cruz era civil y religioso y que fue apropiado por las autoridades franquistas de la época el aplaca no se va a instalar junto a la cruz de All hizo porque son terrenos de la Junta Administrativa de mentira que ha negado esa esa solicitud al Ayuntamiento es Linares

Voz 4 07:23 son directamente es derribar la que derogó hoy Quique

Voz 0994 07:25 en derribar la por lo que el Ayuntamiento la va a poner llegamos a los pies de la montaña porque lo va a poner en en las traseras de la Casa de la dehesa en la en la parte cercana al parking que uno mira hacia el sur y bueno ahí tiene plantada la cruz la montaña adolecen bueno pues ahí abajo se va a instalar la placa el miércoles doce y media nos ha confirmado el Ayuntamiento de Vitoria a la Cadena Ser además vamos a hablar vamos a intentar contactar con la acusación popular en el juicio que arranca mañana por el asesinato de Alicia el bebé de diecisiete meses que fue arrojado por la ventana ahí asesinado que bueno pues en dos mil dieciséis es uno de los momentos más trágicos que en los últimos años la ciudad de Vitoria en la libertad no vamos a hablar con la acusación popular cae al igual que la Fiscalía pide la prisión permanente revisable el juicio como digo arranca mañana mañana se elija el jurado hizo pasado mañana miércoles eh ya va a declarar el acusado y también la madre de de la niña que aunque veremos porque mañana se va a adecuar todo el calendario veremos si hay alguna novedad al respecto lo iremos contando aquí en la Cadena Ser tenemos también que reseñar que eh la policía ha detenido a un hombre de veintiún años por agredir a su pareja sentimental a un policía que acudió al lugar de los hechos ya un testigo de lo sucedido ocurre ayer a las tres de la tarde en el barrio de la correa pues

Voz 4 08:58 está así más argumentos informativos a partir de

Voz 0994 09:00 las dos y veinte en Hora catorce gracias hasta luego

Voz 10 09:04 sigo sin cambiar tu Canjet nunca es tarde si la Kutxa es bueno hablamos desde hace unas horas sin incómoda sobrevolará sin seguridad es estética y con total garantía fueron los primeros cinco en los doscientos esté por ella males para informarte mueve cuatro-cinco veinticinco ochenta y ocho entra eh

Voz 0972 09:27 ducha yo Puntocom veinticuatro grados en Vitoria

Voz 4 09:30 hacéis un bonito día el que disfrutamos nos vamos a ir en breve en directo a charlar con los protagonistas de las nueva serie el continental que se estrena esta noche

Voz 1621 09:39 si en el Festival de Televisión de Vitoria Gasteiz Jordi Llorens al habla Nerea Sáez de la Fuente a la coordinación técnica

Voz 1432 09:48 empieza el nuevo curso de la mejor manera con ética óptica audición tus gafas graduadas porta en sólo veinticinco euros y progresivas por ochenta y cinco euros ya temas la revisión visual

Voz 1280 09:59 es gratis este curso estén las gafas con doce

Voz 1432 10:02 caución ahora también en Postas frente a la Virgen Blanca

Voz 11 10:07 liquidación por cierre en deportes Marañón en la calle paz sólo en la calle Paz diez y quedamos todo nuestro stock a precios irrepetibles hasta el setenta por ciento de descuento hace Fortes Marañón en la calle Paz diez y aprovecha esta oportunidad única líquida todo sólo en deportes Marañón en la calle Paz diez

Voz 12 10:28 con el tres por desde Eroski obrar en una selección de productos de primeras marcas hasta el doce de septiembre comprando tres botellas de aceite de oliva virgen extra Carbonell la unidad te sale sólo a tres euros con setenta y nueve porque cuando compras mejor sonríes más esquí contigo

Voz 5 10:44 si tienes que comprar un sopa un dormitorio un salón no te se ven a mil por mil por muebles y decoración polígono industrial Los Llanos Nanclares grupo Millán muebles

Voz 13 10:56 por una mujer shock como somos las estrellas se nos contábamos no separamos sólo encontramos consuelo haciendo una reforma completa en casa así no sobre ponemos a los vaivenes de la vida eso sí siempre con Basagoiti rehabilitaciones lo hacen todo más fácil porque para mi familia el hogar es lo prioritario

Voz 1280 11:14 su próximo proyecto Wael de tu comunidad combas admite Henry hoja veintinueve

Voz 0972 11:19 yo he de casarme atendiendo mi condición y la fortuna de mi familia Ciudad de Dios móvil tutti divisa hoy a nadie le importa eso sólo importa la política y con el matrimonio no es un romántico para Dios inventó la poesía pero que desea lo suficiente quiere ser actriz o actor subirse a un escenario trabajar tu voz tu de expresión corporal todo esto y mucho más podrás aprender en la escuela de teatro de Vitoria Gasteiz en Reyes Católicos cuatro por Poulter otro punto com

Voz 1280 11:48 cientos cuarenta y cinco veintiocho cuarenta y cinco cuarenta y dos piensa que pasaría un día entero sin electricidad

Voz 14 11:55 ya en electricidad David sabemos lo importante que es en tu casa trabajo comunidad de vecinos instalaciones reformas y reparaciones eléctricas con un asesoramiento técnico personalizado electricidad David novecientos cuarenta y cinco doce

Voz 0972 12:08 el nueve noventa y tres David punto com

Voz 9 12:10 electricidad y la chispa de tu día a día

Voz 1280 12:15 interesado en aprender idiomas Túnez

Voz 3 12:17 estas titulación oficial idiomas Sokolov único centro en Álava con el certificado europeo y a la calidad en la enseñanza de idiomas premiado por la Universidad de Cambridge por los resultados en los exámenes oficiales

Voz 1432 12:29 idiomas habla en San ensamblar Lakua la mejor educación y los mejores resultados subir una foto haciendo el Pacho es muy Krohn Cano el seis de septiembre a las quince y treinta horas en la plaza de General Loma Buenafuente y Broncano te esperan en una actuación a pie de calle junto a la tienda Movi Star Is siguen tras debate un autógrafo y una entrada doble para la Premier ya alfombras rojas de comedia del Festival de Vitoria hasta agotar existencias cero una marca exclusiva del Movi Star

Voz 3 12:56 bienvenidos a la fiesta de acaba el héroe más petardo pro el ex

Voz 1432 13:02 los iba promoción tiro K vocerío Madrid y cinco euros por ochenta y uno euros con la tarjeta trocar en Vitoria elegida del Cantábrico dieciséis Polígono Gamarra allí la traca punto uno una explosión de diversión

Voz 15 13:19 talones mochila libros zapatillas lápices menuda lista no hay dinero que llegue si vas al hipermercado Leclerc seguro que te llega es verdad me voy para allá volando para una vuelta al cole mucho más barata todo lo que tus hijos necesitan está en hipermercados Leclerc

Voz 16 13:35 esta semana vuelve el CESM al comercio hostelería de Gasteiz son ensanches se sumerge de lleno en la pequeña pantalla convierte en sus escaparates enormes televisiones adivina la serie que se recrean cada establecimiento y gana una entrada doble para asistir a la gala de clausura de este sábado más información en el Facebook de Gasteiz son

Voz 1322 13:56 Vitoria Gasteiz acogerá el próximo nueve de septiembre una nueva edición de la carrera ponle freno una iniciativa solidaria por la seguridad vial cuya recaudación íntegra va destinada a las víctimas de accidentes de tráfico gracias a esta carrera correr salva vidas consulta como inscribir te en tres uves dobles punto ponle freno punto

Voz 0972 14:17 Vitoria-Gasteiz Green Capital

Voz 1280 14:21 del campo a tu mesa en fin intermediarios mercado agrario transparente Dieu haga esto

Voz 0972 14:26 sábado ocho de diez y media dos en la plaza de

Voz 17 14:29 Celedón es de oro frente a Correos

Voz 0972 14:31 los de temporada

Voz 17 14:32 el avance gusta acciones talleres para los más pequeños

Voz 1280 14:35 la mañana de este sábado el campo llega la ciudad mercado agrario transparente organiza UAGA Unión agroganadera de Álava

Voz 10 14:44 la rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro la única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas día cinco de cada mes Alquiler Seguro llama ahora nueve cero dos XXXVII cincuenta y siete setenta y siete Alquiler Seguro protección a propietarios nueve cerrados XXXVII cincuenta y siete setenta y siete

Voz 1280 15:05 brizna vía o construcción construcción y rehabilitación con materiales naturales y saludables escasas que cuidan de ti

Voz 0994 15:13 el día a día

Voz 1280 15:17 en tu vivienda brinda Bío construcción punto es

Voz 4 15:42 semana de televisión en Vitoria Gasteiz de mano de la décima edición del festival este lunes arranca con el protagonismo de la nueva serie producida por Radio Televisión Española en colaboración con los SIP Events hablamos del Continental una serie ambientada en los años veinte que versa en torno a un club nocturno que reúne a todo el glamour de la alta sociedad donde se generan los negocios clandestinos dijo que un mafioso había perdonado la vida porque es encapuchado de ella rueda de presentación a las seis y media de la tarde en el Palacio Europa Ilda Premier con todos sus protagonistas a las nueve y media en el Teatro Principal alfombra naranja por tanto para su elenco a la cabeza la actriz Michelle Jenner o el actor Álex García aunque cuenta con un amplio reparto con nombres destacados como Fernando Tejero Roberto Álamo Raúl Arévalo Antonio de la Torre o Alejandra Jiménez entre otros muchos y antes de que todo esto suceda los tenemos con nosotros nuestra compañera Amaya Otazu está muy bien acompañada con varios de sus protagonistas Amaya buenas tardes qué tal

Voz 9 16:51 la qué tal si pues yo estoy muy bien acompañada aquí con Fernando Tejero que al todos los protagonistas tenía nueve a la serie del contentar a muy buenas muy buenas qué tal qué tal Fernando encantado de estar aquí bueno una serie de mafiosos el Madrid de los años veinte a la que bueno vosotros mismos encontréis padeció con la Britten de Capi que la inmersión alemana Baby lo en Berlín preso creo tengo entendido que parte de El de estas dos producciones llega a Continental hacía referencia también a que se parece Juego de Tronos por la gran cantidad de muertes inesperadas que hay como unos referentes tan claros que tiene diferente el continental que es lo que lo hace le hace tan novedoso y arriesgado

Voz 1621 17:27 hombre yo creo que las referencias son son obligadas en toda la serios hoy en día es muy fácil que cualquier serias se parezca otra que ya se ha hecho la serie tiene personalidad propia yo creo que el su propio creador fan gris a tiro en la cabeza muy especial que ha hecho que todas las tramas ese han inesperada así a que no se hayan tenido todos los actores hasta en el capítulo diez que es el último capítulo leyendo sin tener claramente hacia dónde va cada uno de los personajes y cada una de las trama eso que nos ha ocurrido a los actores lo dándolo yo creo que le va a ocurrir al espectador la gran la gran diferencia es la gran personalidad que tienen la sería

Voz 9 18:01 puede ser esta una de las cosas por las que bueno tengo técnicos tu primer personaje de poca esto quizá esté esto novedoso esta arriesgados lo que más que ha traído para participar en la serie

Voz 0652 18:11 bueno no sólo eso muchas cosas en el reparto era un un atractivo fantástico porque yo ya hace ya tiempo que ver esta procesión estoy para para aprender no para para dar y recibir de de los compañeros no de yo creo que ya esa esa ese atractivo era era genial no compartir mirada Si secuencias con con gente como la que está ahí era era una atractivo fundamental ilustran demente bueno del también el el el personaje sí es cierto que yo lo he hecho en televisión ningún personaje así José A bueno en televisión si es cierto que en cine había hecho algo con un dron más dramático en teatro también pero en televisión no pero algo tan dramático y tan oscuro y tan doloroso como este personajes es cierto que que es la primera vez

Voz 9 19:03 es que sois dos malos malísimos en principio todas interpretadas a Ricardo que viene a ser el malo no es el peor ripio es un líder de la banda de mafiosos se encuentra Andrea que esté en guerra por Michelle Jenner interpretada por ella todos estos esquemas se tambalean puede el amor con todo

Voz 1621 19:21 el amor puede con todo está claro está clarísimo y tanta ficción como fuera de ella amor es lo único puro que hay a nuestro alrededor en esta serie sobre todo yo creo que no que no se trata de malos en esta serie se trata de de de

Voz 0652 19:37 Dolores son personajes todos incomprendidos con mucho dolor Columbus graba un demanda

Voz 1621 19:43 demasiado salvaje como para que socialmente sean sean emblemáticos entonces curiosamente el siempre en la serie buscamos a los malos y los buenos yo creo que es la de las características de esta serie es que todos tienen dolor todos son incomprendidos incluso Andrea Abascal puede hacer acto los que nos hagan pensar que es mala pero todo realmente están intentando sobrevivir en un mundo en el que no hay leyes en el mundo en el que lo único que importa es llegar al día siguiente vivo y si tienes dinero mucho mejor donde desde el personaje de Fernando Ramiro pasando por el que hace Roberto Álamo permitió como el que de Manolo Solo que es el padre de de Andrea Abascal de Michelle Jenner pues todos tienen momentos oscuros y todos incluso pueden parecer buenos pero inevitablemente no lo son eso sí es muy bonito en la serie que en algún momento de la temporada le coges cariño a cada uno de todos los personajes que les Sarver esto hacer cosas muy atroces durante durante la serie eso es brutal porque normalmente socialmente y hoy en día más somos mucho más correctos sorprendente que Televisión Española ya apostaba por una serie tan políticamente incorrecta en la que se habla de drogas en la que se habla de muertes en la que se habla de de corrupción a todos los niveles yo creo que es otro de los grandes atractivos de la serie no que bastante incorrecto

Voz 9 21:06 no muy incorrecta decía también muy dolorosa muy dramática todos los personajes tienen un lado oscuro a Ramiro legado aparecerá alguien que le cambia los esquemas a poder el amor quizá hacer evolucionar a su personaje para que encuentre la bondad allí dentro

Voz 0652 21:20 no porque precisamente Ramiro The Sun tienen comprendidas en en el amor no por la época por por qué le ha tocado vivir por el mundo hubiera tocado vivir de Le cuesta mucho encontrar es yo creo que que Ramiro I los dolores que tienen más profundos es precisamente eso que en que ignora el amor no todo el mundo lo ha tratado mal estar en una continua venganza con el mundo yo creo que es preferible es el enemigo que que amigo porque la tradición siempre yo creo que es más dolorosa la amistad que la que la enemistad de Ramiro es curioso porque yo creo que es un tipo que que no le importa morir pero sin embargo le teme a la muerte no es una de las cosas que no quiere que no quiere morir yo creo que es porque poco bueno creo no yo lo he trabajado por ahí porque está en una continuo venganza con con el mundo el el vive para para para vengarse yo quiero que el personaje en un momento o en algún momento muy bien desleales yo creo que lo va a conseguir empatizar con el espectador que que no conoce el dolor que ser humano no conoce el dolor no lo que pasa como él bien ha dicho aquí no hay filtros no aquí cada uno canaliza como puede y la forma de canalizar la forma de expresar aquí en mi caso el personaje que yo hago es la venganza es el rencor casi todas las palabras empiezan con el nombre de dolorosas las tiene en las tiene él etiquetadas tú en su físico de su mente en suceder pero yo creo que como bien ha dicho al ex son personajes que no es bueno ni malo lo bonito son personajes sin filtros ante los lo que eleva pasando en su día a día no son supervivientes son defensores de de de su vida no Dick y cada uno defiende su vida y su razón de de ser y de estar como buenamente puede

Voz 9 23:30 además de esto es una serie de época en la que la mujer se en poder a toma un gran protagonismo y ser ella misma dice que se reafirma en que iba a luchar ante todo como como asumen dos personajes como Ricardi Ramiro que las mujeres tomen tanto control de de la situación de su vida

Voz 1621 23:50 pues yo creo que la fascinación de Ricardo con Andrea y el más como ser humano que como mujer sea no están en especial el personaje de Ricardo que no no entra juicios de hombre mujer nunca ninguna de las tramas en mi caso ha ido por ahí hay otros personajes que sí pero en el caso de Ricardo no es la primera persona que le hace frente de manera natural sea de hecho no hablan y de retos sea ellos enfrenta a mí y me descoloca todo el tiempo porque de alguna manera Yola querría tener en mi equipo luego de la casualidad que es mujer y que es atractiva entonces eso lo complica todo mucho más pero cuando yo me encanta esta mujer la primera vez yo me encuentro es que yo yo lo metería en la banda yo digo éste o ésta de donde ha salido porque es como tiene una mirada tan pura pero luego tiene aún un punto tiene un un un poder tan natural qué caro a mí me seduce porque estoy harto de rodearme de cobardes de gente que se esconde detrás de mí Ícaro con alguien que prácticamente no tiene miedo a nada se encuentra con otro con una especie de espejo pero es mujer entonces es muy especial no la lo que siente con ella porque es fascinación es que enamoramiento sabes por un lado querría como como saber porqué ella de donde les le mueven los hilos a ella para para estar tan segura y por otro lado quiere quiere poseerlo sabes porque Ricardo todo lo que ha querido hasta este momento lo ha poseído esto es lo que le ocurre con Andrea no que que que más que debe ser un amor por eso también la historia de amor es diferente muy especial más que ser un amor de un hombre y una mujer es una fascinación entre dos mafiosos porque Andrea no empieza como mafiosa pero acaba siendo la que más porque sí

Voz 9 25:35 desde fuera como el papel que está tomando mi mi ser Andrea en la vida tanto de Ricardo como en la banda

Voz 0652 25:42 es que yo no yo no tengo yo curiosamente no tengo ninguna relación con con ninguna mujer creo recordar si hay secuencias en la que la que esto yo que aparece alguna mujer pero yo no tengo ningún ningún vínculo con esas mujeres yo creo yo al igual que las mujeres el personaje de Ramiro sea igual que la mujer tanto para la lucha para la venganza como para la cama prefiere los hombres yo no sé si debería de haber revelado esto pero pero Ramiro es una de las cosas que le pasa Ramiro que son un homosexual reprimido

Voz 9 26:22 vamos que estamos rompiendo todo lo que no se puede hablar en esa época no

Voz 0652 26:26 sí en una serie de ellos también quería decir que yo no creo que se parezcan a igual puede ser que la ambientación es al igual se parezca a esta antes pero pero como decía les yo creo que tiene una identidad muy muy muy propia hija yo no creo que se parezca yo no había visto desde Piqué desde este verano ya por curiosidad la mire yo no creo que eso parezca absolutamente en nada no de yo creo que no hay que hablar antes de de The Very de ir de conocer no pero bueno afortunadamente y como estamos ahí pues tienen que hablar hay que hablen como siempre dijo hoy que hablen siempre bien o mal pero que hablen

Voz 1280 27:12 sí lo que sí me parece

Voz 0652 27:15 especial es eso que es una serie transgresora valiente es decir sin filtros no para para mostrarse para mostrarse tal cual yo creo que sí Ramiro hubiese vivido en en una época como ahora hubiese sido un abanderado de casi todo la libertad de la lucha de de del dolor también no pero pero le digo a mil por encima de todo sobre él me parece una serie valientes con como hilillo quiero felicitar a a Televisión Española porque se atreva a mostrar algo así no

Voz 9 27:53 hay una cosa que no me puedo resistir a preguntar a que hay armas seguimos finas hallar el cual hay guerras hay tiros hay sangre pero a ver también hay música cabaret Heigl de su bastón no no no no yo no me voy a ir por ahí pero bueno tenemos música tenemos que haber Michel tengo entendido que algo canas que vais a bailara hay que ser sinceros que así sido más difícil aprender a manejar arroba armas y caballos o aprender a bailar sin vistas la por Michel

Voz 1621 28:21 el baile por supuesto yo armas ya había

Voz 0889 28:24 había usado

Voz 1621 28:26 ficción y caballos también varias veces eh de hecho el lo del baile fue más una cosa mía porque el guión el personaje mío bailaba mal yo decía odio vaya por Dios ahora él tiene que bailar mal porque sabes sería maravilloso que él intentará bailar bien luego como yo no bailo muy bien porque salga lo que tenga que ser que ser pero

Voz 18 28:46 al ser el tópico del machote que no quiere bailar porque

Voz 1621 28:49 la vergüenza pues ahí también la verdad que Frank fue majo porque me dejó como romper también esa esa esa lanza en favor del del topicazo masculino que que él lo baila porque ver a ver

Voz 0994 29:01 cuenta así

Voz 1621 29:03 me me lance aquel día bailar con Michelle Michelle ha hecho clásico sea Michel baila muy bien y efectivamente lo has clavado lo único que intentaba era no pisarla porque teníamos que ha vuelto haciendo decía adiós joder como la pienso yo esta mujer con con lo que peso con alter ego vamos a operar dos tomos de esto bueno empezando la serie digo esta nueva quieren nivel nueva porque encima había sido idea mía ha bien yo creo que está divertido porque se ve cómo al personaje intentando gestionar esta situación hay hace lo que puede ser así que eso es lo que se va a ver igualmente como en la serie no paran de pasar cosas eh otra serie eso sería una trama si bailan estos dos juntos pero es que aquí mientras estamos bailando hay un tiroteo no quiero adelantar pero pasan treinta cosas que lo del baile queda en un quinto plano

Voz 9 29:52 pues nada esas noches tres estrena es obsesión muchísima suerte muchísimas gracias por estar hombre claro que voy a ir pues estará en primera fila a ver qué me parece como él me reservaría cinco minutitos para dar de la hombre fuentes nada muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por hoy

Voz 0652 30:06 pues bien y que vaya muy hacia yo creo que la serie no va a dejar difería indiferente a nadie de lo que se trata hay como mínimo pues tiene un reparto maravilloso una factura poco no duda tiene por encima de todo la ganas que cada uno de nosotros lo hemos puesto y eso yo creo que de alguna forma lleva

Voz 9 30:27 sicos gracias Jordi me quedo aquí viene acompañada

Voz 4 30:29 pues estaremos pendientes esta noche del estreno del continental a las nueve y media en el Teatro Principal buen elenco eh te has cogido Amaya audaz única Fernando Tejero con Alex García

Voz 9 30:40 que sabe que mi casco un abrazo pero

Voz 1432 30:57 empieza el nuevo curso de la mejor manera ética óptica audición sus gafas graduadas porta en sólo veinticinco euros y progresivas por ochenta y cinco euros ya temas la revisión visual es gratis este curso estén regazo Ascó predicar óptica audición ahora también en Postas frente a la Virgen Blanca

Voz 12 31:17 queremos quicio ofreció una variedad de productos frescos a precios socio para que ahorre es más hasta el miércoles la merluza entera de uno a dos kilos siguiese socio sale sólo a cuatro euros con noventa el kilo Eroski con él

Voz 7 31:32 no

Voz 5 31:33 si tienes que comprar un dormitorio un salón note equivoque ven a mil por mil por muebles y decoración polígono industrial Los Llanos Nanclares grupo Millán muebles

Voz 11 31:44 liquidación por cierre en deportes Marañón en la calle paz sólo en la calle FAZ diez y queramos todo nuestro stock a precios irrepetibles hasta el setenta por ciento de descuento venas de Fortes Marañón en la calle Paz diez y aprovecha esta oportunidad única líquida todo sólo en deportes Marañón en la calle Paz diez

Voz 1432 32:05 subir una foto haciendo el Pacho es nitrometano el seis de septiembre a las quince treinta horas en la plaza de General Loma Buenafuente y Broncano te esperan en una actuación a pie de calle junto a la tienda Movi Star Is siguen tras lleva ate un autógrafo entrada doble para la Premier y alfombras rojas de comete el festival de Vitoria hasta agotar existencias cero una marca exclusiva te Movi Star

Voz 20 32:27 sanedrín deportivo con electricidad David describía a sacarle chispas jornada deportiva

Voz 0972 32:39 buenos Labedra

Voz 4 32:40 vivo lunes ese momento de reflexión para analizar todo lo acontecido a lo largo del fin de semana que fue la primera victoria del Deportivo Alavés dos a uno frente al Espanyol remontando sumando los tres primeros puntos al casillero Un triunfo pues necesario para refrendar el trabajo del equipo irse tranquilo al parón de selecciones Javier Lekuona qué tal buenas

Voz 0972 32:59 hola buenas tardes polvos como vimos el partido ayer

Voz 0889 33:02 pues bien con remontada del conjunto albiazul por fin marcó el primer tanto de la temporada Borja Bastón el segundo Rubén Sobrino antes había adelantado Leo Baptistao por un penalti en un encuentro muy marcado por el bar las decisiones que tomó la tecnología bueno eh hay una jugada en la primera parte que es gol de Manu García pero le advierten a Iglesias Villanueva cabido mano previa y por lo tanto sea nula luego hay un córner que no había sido córner porque Pacheco lo había tocado que saca el Espanyol la Guardia arrolla a un rival e inicialmente no pinta nada que el colegiado pero posteriormente salvarle corrige es el cero a uno del equipo periquito y nada más comenzar la segunda parte hay un cero dos goles Sergio García de nuevo actúa el bar hice anula porque había posición antirreglamentaria o delantero que tapaba la visión a a Pacheco entonces pues bueno es cierto que en un posible penalti a Sobrino en la primera parte y una mano en el minuto noventa también podría haber actuado que Iglesias Villanueva o Undiano Mallenco que está en Madrid no se hizo al final el partido fue increíblemente largo siete minutos de descuento en la primera parte siete minutos de descuento en la segunda en realidad se han decretado en cinco y seis respectivamente pero como se perdió tiempo durante dicho descuento se jugaron ciento cuatro minutos Nyman auténtica pasada

Voz 4 34:20 además también tenemos baloncesto y como no cíclico

Voz 0889 34:23 lo bueno baloncesto porque ya hay un último componente en la plantilla de Pedro Martínez paraba un jugador Bosnia Herzegovina

Voz 0994 34:31 no

Voz 0889 34:32 que completa por lo tanto el rosa del equipo que ayer jugó el primer amistoso contra Angola a puerta cerrada en el Buesa Arena siete siete seis uno Victoria de quiero Albert Baskonia ante la selección africana y en cuanto a ciclismo a esta mañana han comparecido ante los medios de comunicación León en el hotel del Movi Star Valverde Quintana Unzúe el mánager deportivo Unzué ha dicho que Mikel Landa lo tiene en chino para correr el Mundial de Innsbruck que después de las caídas en Roubaix en la etapa del Tour de Francia y en la Clásica de San Sebastián tiene dos fracturas sin desplazamiento de costillas y una fractura lumbar y que lo tiene complicado que está recuperándose poco a poco pero que lo tiene complicado Mikel Landa que estoy entrenando con los chavales del equipo de la Fundación Euskadi las carreteras de suya pues toda la actualidad

Voz 4 35:22 Ortiz recordamos a partir de este lunes ya a las tres y veinte

Voz 0889 35:24 no claro la nueva programación que ha presentado con boato bombo y platillo esta mañana también tiene su lectura a nivel local ya hemos escuchado nuevas sintonías en Hoy por hoy Vitoria también las tendremos en SER Deportivos que volvemos al formato habitual de nuestro de nuestro tramo en nuestro

Voz 4 35:40 parrilla de programación el tema

Voz 0889 35:43 Pezzi veinte a cuatro SER Deportivos Vitoria de veinte cincuenta veintiuna Hora veinticinco Deportes Vitoria civil los dos minutos y medio que tenemos por las noches en pleno Larguero para la información deportiva local

Voz 4 35:55 somos Hadid muchas gracias estas eh

Voz 16 35:58 mana vuelve el festival comercio hostelería de Gasteiz son ensanches se sumerge de lleno en la pequeña pantalla convierten sus escaparates enormes televisiones adivina la serie que se recrean cada establecimiento y gana una entrada doble para asistir a la gala de clausura de este sábado más información en el Facebook de Gasteiz

Voz 5 36:18 si tienes que comprar un dormitorio un salón note equivoque ven a mil por mil por muebles y decoración polígono industrial Los Llanos Nanclares grupo Millán muebles

Voz 15 36:29 pantalones mochila libros zapatillas lápices menuda lista no hay dinero que llegue exhiba sale hipermercado Leclerc seguro que te llega es verdad voy para allá volando para una vuelta al cole mucho más barata todo lo que tus hijos necesitan está en hipermercados Leclerc

Voz 1432 36:45 empieza el nuevo curso de la mejor manera con Medical óptica audición tus gafas graduadas porta en sólo veinticinco euros y progresivas por ochenta y cinco euros ya temas la revisión visual es gratis

Voz 1280 36:57 eso Estremera gafas cosmética lo audición

Voz 1432 36:59 hora también en Postas frente a la Virgen Blanca

Voz 4 37:07 bueno momento de analizar todo lo que ocurrió ayer por la tarde que fueron muchas cosas en Mendizorroza de mano de nuestros expertos deportivos Ramón bienvenido qué tal

Voz 18 37:16 muy bien uno Carlos como estamos por muy bien mejor que Ramón no que que yo Carlos yo creo que no puede gobernar habrá mete que está de vacaciones verdad yo no sé yo yo vi el partido ayer el mi equipo donde estoy en el lugar oculto de la campiña la ponencia Castellón

Voz 4 37:42 mira está bien está bien pero yo creo Carlos que sí que está mejor que nosotros Ramonet

Voz 18 37:46 está todo plaquita estoy muy bien el partido sufrí muchísimo la verdad es que sufrí cantidad sobre todos los últimos minutos y mira me voy a olvidar de

Voz 22 37:56 el árbitro lo todo

Voz 18 37:59 estoy contento porque ya no vivimos un montón vimos sus hicimos sufrido sea que ya sabes

Voz 4 38:06 no lo principal no decíamos primera victoria tres puntos pues que sitúan el equipo en una zona tranquila inmejorable antes de antes

Voz 1992 38:12 cordón humano pues así ese Barcelona empezáis español con cuatro puntos de con esos tres partidos absolutamente todos lo hubiéramos firmado principio logrará que estamos viendo claro a qué juega el Alavés pretende cinco por ciento de posesión pegar picotazo cuando tenemos esas posibilidades de eh de pues es es salir al contraataque bueno luego el tema arbitral y tal pues sí que lo comentamos cero

Voz 4 38:39 el lo vamos a mental se

Voz 1621 38:42 de Podemos al al al partido nuevamente

Voz 4 38:44 no sé si os parece que fue en la segunda mitad nuevamente cuando el Alavés mostró su mejor cara Ramón

Voz 18 38:49 las yo para mí sí es el primero tampoco le dejó mucho de al mucho pero yo creo que sí que hay un penalti yo estudiara sobrino el tiempo pero bueno donde realmente sí que demostrarnos y creo que va a ser la tónica de todo el año pues eso es lo que estaba diciendo cargos es el contraataque te no se convierta que pensándolo opciones aunque sea tenido aunque pero que este año vamos a voces gozamos el año pasado pero creo que ya ya estamos haciéndolo aquí creo que tenemos equipo para poder pasear quiénes julio separarlas

Voz 4 39:22 Carlos importantísimo además los dos delanteros titulares marcaron juego bastón y sobrino que es lo que lo que pedimos que los delanteros marquen el tercer partido ya dieron con la diana de además los dos

Voz 1992 39:33 bueno sobrinos lleva una progresión muy buena desde que aterrizó en Vitoria empezó o que no se contaba con él ha ido cogiendo minutos con aprovecha los minutos en Copa sí parece que parece que posó así tiene Hall efectivamente un un delantero sobrino gol y el otro pues coja bastón pero bueno pues se ha habido de todo a principio de la pretemporada pero bueno hay que recordar que esto es un jugador

Voz 21 39:57 Dalí allá de meter goles muchos goles siempre ha de ser con el Eibar ya había ido a Inglaterra que por cuestión de lesiones etcétera pues no porque yo creo

Voz 1992 40:05 Hart

Voz 21 40:06 pero qué es un es un elemento muy importante hecho bueno el gol que mete excelente auténtico Caja goles esto

Voz 1992 40:12 cuando el cuello y metiendo el al palo no va a llegar al portero en estación así que bienvenidos sean los los goles de estos delanteros

Voz 4 40:18 fin también a destacar Johnny no nuevamente decisivo con esa cabalgada por la banda la existencia que le da sobrino en el segundo gol

Voz 18 40:25 con su varios jardines es estado curioso la verdad es que es la lo lo que él corren daban de Iker entre que metan para mí digamos un jugadón jugadón que así el Alavés si hubiera sido te lo que se es muy que nos van a dar muchas alegrías los dos sí bueno pues vamos a ver si el presume Mallarmé que insisten en una nación se está claro

Voz 4 40:52 imagina lo comentaba Javier Lekuona un partido totalmente marcado por el bar no por los parones llevamos ya tres jornadas de Liga que os parece primero tu Carlos que parece lo haga on line

Voz 1992 41:03 desde fenomenal unas veces nos perjudica

Voz 21 41:07 pues como joder

Voz 1992 41:08 el penalti tiene citan en contra otras veces no

Voz 21 41:11 cuando existían porque bueno pues es claramente con el segundo gol del es en fuera de juego porque molesta nuestro portero pero esa pique con la misma es decir está muy bien pero hay que aplicarlo

Voz 1992 41:24 sea a sobrinos el hace un penalti similar in siquiera de de entonces bueno pues y luego pues el tema de los minutos de descuento seguramente que sí si vamos perdiendo dos uno en el Bernabéu en el Camp Nou en siete minutos descuentos parece ser que cuando nosotros vamos ganando hasta que nunca te el otro equipo no se pita el final y por eso sufrimos tanto de Mitterrand

Voz 18 41:47 Ramón que me parece a mí el bar pues mira hay momentos que efectivamente me parece bien pero el momento es que no pues si realmente o a base de el anti tienes tienes ocasión de gol sobrino entre los dos lo que falta es decir incluso en defensa ha dicho en el interior de comunicación que yo penalti Tortosa esa jugadas no no actúa el bar dijo que no llego a entender es decir el litro o tienen que ser los arribado arriba tampoco lo de jugadora que para ser lo tienen prevenir un sin embargo eso yo creo que tiene hay que mejorarlo está muy bien yo creo que es perfecto pero hay que mejorar mejorar tanto que ser un equipo grande como Skype o verano imperio pienso

Voz 4 42:37 que los dos de acuerdo voy a voy a discrepar yo un poco seré uno de los pocos que no me acaba de convencer a mi me parece que rompe como con la frescura el fútbol que se pierde parte de su esencia y además hablamos de esto de que parece que es la gallina de los huevos de oro no cuando hay situaciones como la que estáis poniendo sobre la mesa como ayer en las que no es justo no se mira un área en el otro área no se mira se pita el penalti por el agarrón de la guardia pero es que el córner del que procede el penalti no era córner saque de ETA no sé

Voz 1992 43:04 si luego se hace los partidos pues separase

Voz 4 43:07 para cada dos por tres vamos a ver esto

Voz 1992 43:09 como todo es imperfecto es decir es una ayuda pero no ha solucionan absolutamente los problemas que tiene el fútbol Txiki creo que va a aplicar un poco a poco más de justicia porque todos podemos recordar que los que en los grandes siempre salen beneficiados por jugadas dudosas con fueras de juego que no su clase B no ha cuando se encontró etc

Voz 4 43:29 la cosa Carlos también es que revisen las jugadas frente a estos equipos claro

Voz 18 43:34 estoy convencido que los Borbones con el bar para seguir igual igual de beneficios no les va a perjudicar al Barça en un partido que esté jugando un cualquier otro y de ahí al bar posiblemente actúe es eso es muy en las físico sí que queda en una gran duda de que realmente nos gusta nos gusta muy nos gusta no obstante es a favor vaya

Voz 0994 43:56 claro

Voz 18 43:57 y si no hiciese que el gol el gol hubiéramos dicho que el Barça sino porque yo creo que es algo que tiene que mucho que lo que he dicho antes tiene que mejorar mejorar como no lo sé pero que a veces están los que realmente la investigación

Voz 4 44:14 no te quedes también así como la expectativa a la hora de celebrar un gol no es como antes el calor hay un gol y todo el mundo está ya estás ahí como

Voz 21 44:20 a ver a ver qué pasaba

Voz 1992 44:23 algo sí que esa pérdida aparte que bueno el fútbol también tenía esa connotación de de que nos han robado de que ahora ha

Voz 21 44:32 al mismo e íbamos que si te vas a robar te vas a enterar todo el mundo de que me has robado es decir

Voz 1992 44:39 antes pasaban muchas cosas se desapercibidas siempre se mira hacia los grandes pero hará bueno vale pues si queréis ir a la de los grandes pero que se sepa que se sepa que que que se cometen los errores por lo menos que

Voz 18 44:52 es que además en casi siempre siempre que actúe no actúe vamos a China actuaba Milingo es que esa jugada no tenía que haber sido falta por el hecho el bar sin embargo que sabemos que nosotros avanza sin realmente el actuar igual posiblemente segundo era penalti o en Rajoy no lo sé quiero decir Delle siempre tendremos la gran duda que Luque pensamos no pero bueno vamos a ver cómo mejorarlo ibamos íbamos creciendo en ello no

Voz 1992 45:21 más vamos a darle a modo de confianza por lo menos esta temporada ver cómo funciona y si vemos

Voz 18 45:26 pero bueno ya hace retocada

Voz 4 45:29 ayer aparte del bar también parones de dos minutos jugó en el primer tiempo como el segundo tiempo para que deban agua a los jugadores no se osea así que hacía calor pero no sé si estamos en Sevilla para tanto parón no

Voz 0972 45:41 no sé a mí ayer me pareció ver otra cosa

Voz 4 45:44 el fútbol que lo conocemos hasta ahora fueron ciento cuatro minutos

Voz 18 45:47 un poquito laico no decir paramos hace calor aparecía como muerto no que si efectivamente si eso beneficia o perjudica al equipo en sí pues Cusack atacando pararle para Richard Scott y al final que posiblemente no tengas que lo has perdido que tenía solos

Voz 1992 46:06 es hombre dio ayer dos días yo he sobre todo en Vitoria no creo que había que sumar ya es decir

Voz 4 46:13 no creo que haya muchos parones por calor no Carlos Rois

Voz 1992 46:15 Diario absolutamente de que el tiempo nunca se debe para que pero no se de pagar para hidratar a nadie no se debe parar

Voz 21 46:23 y cuando haya una

Voz 1992 46:26 entre comillas lesión porque es una lesión grave es el mismo árbitro el que tiene que parar la jugada porque sino entramos en en la trampa en la pillería de los jugadores en las que metido en las que el balón yo no jamás un balón fuera a no ser que virago flagrante un choque

Voz 21 46:42 eh brutal y si estás lesionado

Voz 1992 46:46 pues como cuando jugamos nosotros al fútbol arrastramos la tierna si tengo se me acerca a la banda y agua es siempre y cuando no salgas con la normativa lo que sea y si tiene eses está cerca a la banda pero eso de parar al Barça no no porque estamos he compitiendo el fútbol pues en en una tontería entonces es fruto de esa tontería hay jugadores pillos que se tiran por Suárez etcétera Si se está perdiendo toda la esencial lo bonito que es el fútbol que estamos hablando se pierde entonces bueno se yo no es absolutamente

Voz 4 47:18 bueno ahora parón tenemos una semana para ajustar las cosas entre ellos a los últimos fichajes no

Voz 21 47:23 oye di así que os parece

Voz 4 47:25 incorporación del serbio que ha sido el último en llegar a última hora

Voz 18 47:29 Ramón pero la verdad es que yo no lo conocía de nada aunque el año pasado jugó en el Leganés tampoco y yo creo que estamos formalmente ese buenos menús Altuna que el año pasado intemporal don pero siempre es bueno que tengamos una buena temporada en el Leganés bueno impulso más yo momento pienso que es uno más para el equipo llene bien fenomenal si no bueno aguantaremos pero en principio no puedo hablar mucho

Voz 21 48:00 Carlos quién el déficit del Alavés estaba en el centro del campo fue hasta cuando abramos soy melómano vamos a usar exista bueno no pero bueno el antecedente dice que viene en el Leganés que con una pequeña opción de compra que tenía le uno dos millones de euros siempre ya que argón en propiedad sino no la ejerció que no viene y que viene de no jugar en el Betis es decir chino vales para es navales para el Betis se a qué tipo de a qué nivel tenemos nosotros no si sacamos fichando por con estas características entonces bueno ojalá me equivoque y que y que este hombre pueda aportar hay que recuperar a Pina como sea que es que es realmente es el el hombre importante es contrastado y a partir de ahí pues bueno hoy que si hay que hacer algún retoque pues se hace en diciembre pero bueno parece que está empezando a coger buena forma la es la

Voz 1992 48:54 el equipo en sí ya tendremos tiempo de

Voz 4 48:56 el lunes de analizarlo pero siguiente parada es Valladolid el domingo dieciséis al mediodía otro partido este sí ante un rival directo

Voz 18 49:04 Ramón siempre tiene más que ir a Valladolid gana tiene que es un equipo que esté por debajo nosotros no era sino sin entrar la temporada pero donde realmente creo que podemos hallar no uno uno sale uno que el estudio es una es un sitio que ella dice no va no va a ser un gran equipo la verdad es que no creo que haya sorpresas como en nuestra liga hay son de los que tenemos

Voz 4 49:29 rival directo no Carlos Álvarez

Voz 21 49:31 por ahí pueda surgir el primer error si creemos que somos más que el Valladolid si creemos que somos más que el Rayo que ahí nos ponen dar detrás de las orejas entonces tenemos que tenemos que ser conscientes de que somos el Alavés de que somos un presupuesto de lo más bajo de la categoría y tenemos que ir con humildad a Valladolid tenemos que ir jamás picas ni con nuestro juego con nuestro sistema con nuestro contraataque pues como apuntó sí puede exige pueden tener los tres perfecto porque son rivales directos y si les metemos ahí tienes ganamos pues bueno ya empezaríamos a dejar un pequeño margen con respecto al descenso

Voz 4 50:08 pues Carlos ánimo con la vuelta al curro ir Ramón disfruta por nosotros

Voz 18 50:13 es una quería hacer una inciso de segundos tiene que ser de Ramón nada ya está que ayer fe en mi nieto pequeño de siete años al fútbol pagar veinte euros que verdad voy ha sido una queja es porque creo cuestiones es creer

Voz 4 50:28 venga pues la semana que viene lo analizamos es un punto analizará en las entradas un abrazo a los dos gracias

Voz 20 50:36 Lula cómo voy a escuchar el partido sin radio y sin cerveza Homer piel de la cara Busquets que existe folletos electricidad Instalaciones Eléctricas mantenía

Voz 1621 50:50 yo estoy salvo

Voz 20 50:52 a novecientos cuarenta y cinco ciento veinte nueve nueve tres o en el ex David punto com

Voz 11 50:57 liquidación por cierre en deportes Marañón en la calle Pau sólo en la calle Paz diez y quedamos como nuestro stock a precios irrepetibles hasta el setenta por ciento de descuento de Fortes Marañón en la calle Paz diez y aprovecha esta oportunidad única líquida mostrando sólo en deportes Marañón en la calle FAZ diez