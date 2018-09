A Vivir Aragón (08/09/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:05 en Estados Unidos Barack Obama ha irrumpido de lleno en la campaña electoral de cara a las legislativas de noviembre el ex presidente estadounidense ha cargado duramente contra Donald Trump advierte

Voz 1510 00:14 que no es la causa sino el síntoma del populismo un mensaje lanzado mientras el actual presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en averiguar quién escribió el artículo de opinión contra él publicado esta semana en el New York Times José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:27 buenas tardes Almudena la intervención en los funerales por el senador John Mccain el fin de semana pasado fue el aperitivo del discurso pronunciado por Obama en Chicago con motivo de la recogida de un premio el ex presidente reprochó al Partido Republicano su inacción frente a un presidente que se aproxima no sólo a Rusia sino al KGB llamó a la movilización de los jóvenes para cambiar la situación

Voz 3 00:52 lo metáis

Voz 1108 00:53 cabeza en la arena les dijo votar dijo Obama a quien acusó de utilizar al FBI al Depor

Voz 1510 00:59 el de justicia para evitar ser imputado por no

Voz 1108 01:01 la llamada trama rusa que ya tiene aún primer condenado un tribunal federal de Washington ha condenado a uno de los asesores de la campaña de Trans Georges Papadopoulos por haber mentido al FBI al respecto en un mitin tran acusó a los demócratas de estar dirigidos por unos peligrosos izquierdistas que pretenden convertir Estados Unidos en Venezuela destituir

Voz 0738 01:21 eh

Voz 1510 01:21 los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea siguen debatiendo sobre la posibilidad de fijar un impuesto a las grandes compañías digitales el encuentro continúa sin acuerdo a la vista en bien hasta la enviada especial de la SER Griselda Pastor buenas tardes hola

Voz 0738 01:33 buenas tardes aquí están discutiendo van a empezar para ser más exactos ahora mismo un debate que va a durar muy poco sobre ese tema aproximadamente una hora porque saben ya que no habrá consenso Alemanía nube claro del proyecto no es el único país acabamos de hablar con el ministro holandés de Economía que también ha expresado sus claras reticencias sobre el tema explicando que estén no es el momento y esto a pesar de que Francia propone que los recelos que existen ante el riesgo de que fuera de Europa esta tasa no sea así no se aplique dicen que se podría hacer una especie de cláusula para garantizar que en un futuro si hay un acuerdo a nivel internacional el modelo europeo de caiga un proyecto que de momento insistimos aún ni tan siquiera ha sido discutido

Voz 1510 02:17 todavía de la información internacional Estados Unidos ha llamado a consultas a sus embajadores en Panamá El Salvador y República Dominicana para que expliquen por qué han dejado de reconocer a Taiwán la decisión se produce después de que Washington acusase a Pekín de desestabilizar las relaciones entre China y Taiwán Patiño

Voz 1108 02:33 el Departamento de Estado si está molesto con los gobiernos de Panamá El Salvador y la República Dominicana por romper sus relaciones con Taiwán para mejorarlas así con China cuya influencia económica sigue creciendo en América Latina en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado asegura que los tres embajadores se reunirán en Washington con miembros del Gobierno para analizar las formas en que Estados Unidos puede apoyar instituciones economías fuertes independientes y democráticas en toda Centroamérica

Voz 1510 03:00 pacientes con fibrosis quística se manifiestan a esta hora frente al Ministerio de Sanidad en Madrid para exigir la financiación de nuevas terapias esta enfermedad es una de las más frecuentes en España una persona década cinco mil nace con ella en nuestro país siguiendo la protesta está Julio guerra adelante

Voz 5 03:14 qué tal buenas tardes al grito de no podemos más Orcam Villa cientos de personas afectadas por la fibrosis quística se concentran ante el Ministerio de Sanidad vacío con las puertas cerradas por ser sábado piden al Gobierno que autorice a la financiación de este medicamento que ya se está utilizando en otros países que aseguran da muy buenos resultados y que consigue detener la de generación que produce la fibrosis quística José Manuel ha venido a Madrid desde ese año ya porque el sueño en cualquier enfermedad rara es ETI que salga un tratamiento cae aunque no lo paren por lo menos lo pueda no los funcione cuando menos lo pueda parar José Manuel que habla de este medicamento como un sueño que tan sólo Sanidad puede cumplir piden también a la empresa farmacéutica te lo comercializa que llega a un acuerdo con el Gobierno para que el precio de los también sea razonable pueda financiar Se estima que este medicamento su tratamiento ronda los ciento treinta mil euros por paciente al año

Voz 1510 04:09 pues vamos ya con la información del deporte Iván Álvarez buenas tardes

Voz 1827 04:11 hola Almudena buenas tardes la selección española estrena hoy en la liga de las naciones de la UEFA frente a una de las semifinalistas del pasado Mundial la Inglaterra de su Gate que fue cuarta en la cita de Rusia después de Rusia precisamente ha comenzado una nueva etapa en España con Luis Enrique en el banquillo el seleccionador Se refiere a la duda de la portería allí el capitán Sergio Ramos analiza su relación con el técnico

Voz 1591 04:29 yo no sé lo que va a suceder en el futuro pero en esa posición no he tenido ninguna duda nunca Luis Enrique para mí también es un reto porque

Voz 6 04:37 después de todo lo que se habla Mi antes de jugar algo o a alguien me gusta conocerlo en persona a día de hoy sólo te puedo decir

Voz 1827 04:45 el partido a las nueve menos cuarto de la noche Inglaterra España en Wembley antes en apenas cuarenta y cinco minutos arranca la décimo cuarta etapa de la Vuelta a España ciento setenta y un kilómetros entre las localidades de Cistierna y el alto del Express en la segunda jornada de un tríptico astur leonés propicio para los escaladores ya a partir de la una menos veinticinco la clasificación de Moto3 en el Gran Premio de San Marino de Moto

a vivir que son dos días

Aragón Miguel Mena

Voz 1 05:15 Aragón Miguel Mena

Voz 1591 05:20 qué tal amigos buenos días bienvenidos a Vivir Aragón y saludos de Ricardo Martínez que está al frente del control en esta mañana del sábado en la que los termómetros marcan ahora mismo en las capitales de provincia de Aragón pues temperaturas muy similares veintitrés grados en Zaragoza y Huesca

Voz 1214 05:35 veintiún grados en Teruel

Voz 1591 05:39 se confirma que es uno de esos días en que septiembre aparece como el mes de lo más amable del año sino el que más por lo menos en cuanto a lo meteorológico no hace mucho lo calor todavía no ha empezado el frío los días aún son largos por las noches se puede dormir vamos que septiembre es un mes encantador como para volver al trabajo para volver aquí con nuestro a vivir ahora con nosotros vamos a procurar estar bien despiertos durante este tiempo que tenemos hasta la una para viajar por Aragón con diferentes asuntos comenzando eso sí por el avance informativo que hoy nos trae Toño resta o la Toño buenos días

Voz 0406 06:12 mira qué tal buenos días se nota ya que estamos

Voz 1591 06:14 también en un año previo a las elecciones y la política no para ya en los fines de semana nos vamos a encontrar yo creo que todos los fin de semana mucha ambiente político por ejemplo hoy protagonismo en Aragón para podemos ir para el P

Voz 0406 06:26 en unos minutos el líder de Podemos en Aragón una Escartín comparece por primera vez para hablar del inicio de curso político durante la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de esta formación sobre la mesa la elaboración de los presupuestos autonómicos la situación de Huesca y Zaragoza el impuesto de contaminación de las aguas a las dos lo contaremos en el informativo Hora catorce como también lo que ofrece la candidata a liderar el PSOE en

Voz 1591 06:48 a goza ciudad Pilar Alegría que desde hace P

Voz 0406 06:51 en siete minutos está presentando su programa político

Voz 1591 06:54 también tendremos que ocuparnos del capítulo de sucesos en el cual esta pasada madrugada se han registrado al menos dos casos de presunta violencia machista en Zaragoza

Voz 0406 07:02 esa noche la Policía Local ha detenido a un hombre de veintiocho años por presuntos delitos de quebrantamiento de condena y malos tratos en el ámbito familiar al estar amenazando a su ex pareja de la que tiene orden de alejamiento los hechos han producido en la calle Zaragoza la vieja del barrio de San José además los agentes han detenido a otro hombre de veinticinco años en la calle Miguel Servet como presunto autor de violencia de género al haber agredido a su mujer en su domicilio y en presencia de su hija de ocho años Un vecino ha sido el que ha dado la alerta

Voz 1591 07:28 vamos a concluya esta avance con los deportes esta tarde tenemos fútbol de Segunda División y de segunda B también baloncesto

Voz 0406 07:34 el Real Zaragoza visita las seis al Oviedo en el Carlos Tartiere en principio un rival directo por el ascenso la sufre vuelve al lateral izquierdo veremos si también vuelve al once Zapater insidia que mantiene al trío atacante el entrenador vasco quiere salir desde el inicio por los tres puntos

Voz 8 07:48 ya lo bicis en Reus intentar ir arriba intentar es al rival a apretar alto cuando lo tengamos intentar generar ocasiones lo que pasa es que es que puedes llegar es que puedes menos nuestra idea de partida va se va a ser así la misma siempre no vamos a ir a por los tres puntos con la dificultad que tienen ir a apretar tan alto en en en la salida del balón del rival por ejemplo bueno pues que haya espacios en en otros lugares y tienes que hacerlo muy bien

Voz 0406 08:11 apunten desde las cinco y media en Carrusel Deportivo Aragón a través del noventa y ocho puntos seis de la FM el ochocientos setenta y tres de la onda media Radio Zaragoza punto Es y en dispositivos móviles una hora más tarde a las siete partido en Segunda B el Teruel visita el campo del Badalona y en baloncesto el técnico contra Zaragoza juega esta tarde contra el Partizán de Belgrado después de debutar ayer con derrota en el primer partido de pretemporada perdió por ochenta y seis a noventa y uno con el pívot cubano y usted como el más destacado con diecinueve puntos en balonmano empezado también las Asobal en la primera jornada Bada Huesca veintiséis

Voz 1591 08:40 cinco Cangas veintiuno pues hasta aquí el avance informativo todo ha ampliado en Hora catorce gracias Toño me voy a disfrutar del mes de septiembre la redacción es un bonito mes no han puesto mi me lo parece tras una gozada asomarse a la venta hasta luego adiós y nosotros vamos a comenzar hoy el programa con un asunto que de alguna manera tiene que ver con la educación pero también con la inclusión social porque durante este fin de semana se están celebrando en Zaragoza en la residencia Baltasar Gracián las Jornadas Estatales de enseñantes con gitanos este es un movimiento educativo que curiosamente surgió en Aragón y hace ya bastante más de treinta años de hecho las primeras jornadas se celebraron en Huesca Nos vamos a asomar por allí donde está ahora mismo están haciendo una pausa entre las ponencias que tienen lugar

Voz 9 09:30 y ahí está Paco bailo que es veterano

Voz 1591 09:32 docente acaba de jubilarse es organizador de las jornadas

Voz 9 09:36 has Paco buenos días

Voz 10 09:38 buenos días Miguel yo bien Fira

Voz 9 09:41 además de veterano veterano en esto concreto porque tienes practicamente cuarenta años de experiencia en educación con gitanos

Voz 10 09:49 pues sí mira cuando en el año setenta y nueve salir de de la mili marché para Caspe directos de ahí me dijo Mira meterte en esta clase con estos chicos casualmente eran todos los gitanos y gitanas y allí pues empecé a enterarme un poco de que iba a todo esto

Voz 9 10:04 en una clase sólo de chicos gitanos y gitanas un poco

Voz 10 10:07 sí sí sí sí además la razón esto es que no hay nada yo llegué en marzo que estaba el curso empezado también a estos que no suelen hacer nada hay Casino vienen pues te pueden que pueda cayó entonces que era un joven maestro hombre esto no puede hacerlo bien es a partir de ahí pues empiezas un poco comentarte bueno yo me había criado en el barrio de La Magdalena ya lo sabía pero es muy interesante para la historia del pueblo

Voz 9 10:31 bueno con eso que dices que te dijo el director acabas de nombrar algo que siempre pues sea acusado mucho en el tema de la educación y los gitanos el absentismo escolar no será un problema con el que tú te encontraste

Voz 10 10:41 claro allí hay que hay que hacer un esfuerzo por entender ciertas cosas no hay que se a su economía se quiere acoger Oliva se va a la familia entera eso no quita para que dejen pero claro hay que hacer pues alguna gestiones no si os vais al pueblo pues a ello como maestro algún papelito para que en la escuela de ayer reciban mientras que acoge las olivas todas esas estrategias que poco a poco se va digo dando que en estos momentos absentismo ha disminuido bastante no al menos en primaria secundaria ya es más complicado

Voz 9 11:11 ya in cómo ha evolucionado un poco como en aparte del absentismo que más has visto evolucionar en cuatro décadas en estas

Voz 0608 11:18 pues fíjate en aquellos tiempos Haifa

Voz 10 11:20 dime iba a nadie cuando sabemos que la etapa infantil es crucial cuando el cerebro está conformando entonces será muy complicado que soltara de casa es tan pequeños no esa ha sido una labor que se ha ido haciendo y en estos momentos pues está matriculados en Educación Infantil buen tanto por ciento no y otro de y cuando acababan quinto sexto de primaria pues iban a ayudar al mercadillo o las niñas a cuidar los hermanos todo eso seguido trabajando también de manera global cuando trabajos cogía con con mediadores y en estos momentos pues bueno

Voz 1425 11:51 el de Secundaria la mayoría de

Voz 10 11:53 las crías y gitanos suelen llegar pero sigue siendo muy poquitos los que acabar la secundaria muy poquito los que siendo bachiller en este momento pues tenemos unos poquitos una universidad

Voz 9 12:04 de hecho cuando gitano llega a la universidad por lo general los medios de comunicación nos ocupamos no es lo típico que

Voz 10 12:10 sí claro si es como una cosa sin embargo en estos momentos hay más de novecientos gitanos gitanas eran en la España de hecho aquí en el encuentro puso las tenemos aquí a Rocío que está trabajando de maestra Alfredo que el profesor en el instituto gente que no lo ha tenido fácil pero que ahora están son funcionarios están encantados de trabajar claro

Voz 9 12:33 tienes contacto con algunos de tus primeros alumnos de aquellos años de de Caspe au de incluso con sus hijos

Voz 10 12:38 sí porque luego cuando estuve franja también estuve trabajando en el programa de compensatoria que trabaja sobre todo pues chavales chavales inmigrantes Mi Gitana entonces habrá cuando voy por Fraga me los encuentro llevando a sus críos la escuela

Voz 0608 12:52 o reímos como dices yo yo quiero que mi hija astur

Voz 10 12:55 sí sí sonora ya cuarentones la verdad es que hay muy buena muy buena relación

Voz 9 13:01 cuando se trata el tema gitano siempre digamos que por la parte del colectivo gitano se habla de marginación pero por la parte del resto de la ciudadanía a veces de que bueno como que a veces no se respetan las normas a determinadas normas no es eso no ha cambiado

Voz 1214 13:16 ese esa esos reproches son reproches

Voz 10 13:19 sí sí sí sí mil los cambios culturales son muy lentos muy lentos muy lentos luego hay cosas que no no no nos fijamos por ejemplo es una cultura oral tiene más valor la palabra que lo escrito nuestro sistema educativo es de exámenes escritos todo el resto es habitual que en nuestras casas haya libros pero en las suyas pues bueno si tiene una economía hay cierta sensibilidad sí pero no tanto si hay hay unas diferencias porque el gitano es lo saben todo de nosotros y nuestros sabemos muy poquito de ellos hecho pesa mucho más al prejuicio eso es lo que peor se lleva no pero yo creo que en estos momentos pues aunque sea lentamente van cambiando las cosas si es verdad que fíjate llegaron entraron por Aragón en mil cuatrocientos veinticinco de hecho en el primer el primer pollo el conflicto que hubo fue en Alagón porque unos palillos de robar unos perros esto está documentado ellos venían haciendo el camión Santiago otras durante cinco siglos ellos nos han ido mirando y han aprendido pero en los dos no los Mírame nos quedamos con el con el estereotipo con el prejuicio entonces esto

Voz 11 14:20 no pensamos que es muy interesante colocan en en lo que se estudia igual que estudiamos la presencia de los árabes a Reconquista los griegos los romanos pues el pueblo gitano tiene su historia tiene esos personajes tiene su arte tiene esos pintores y sus músicos todo eso podría caber también en el currículo en lo que lo que estudiamos en la escuela

Voz 1591 14:41 como les decimos Éstas son las treinta y ocho jornadas de enseñantes con gitanos tienen lugar en Zaragoza y ahora mismo están en un descanso entre doce doce y media después va a comenzar una mesa sobre cultura gitana hoy en la cual entre sus participantes bastar Francisco Suárez

Voz 1214 14:57 que es director de orquesta correcto sí sí sí sí bueno pues me

Voz 1591 15:01 mientras escuchamos a la orquesta dirigida por Francisco Suárez gitano extremeño maestro y director de orquesta te despedimos Paco y le pasa es el teléfono

Voz 4 15:10 todo el con muchísimas gracias gracias Paco bailó luego

Voz 1591 15:31 pues esta es la Orquesta Sinfónica Europea romaní que tiene sede en Bulgaria pero es una orquesta europea recalcamos y subdirector es un extremeño Un gitano extremeño Francisco Suárez maestro y director de orquesta que Estado también al frente de orquestas como la sin

Voz 9 15:44 Mónica de Alicante hola de Iker

Voz 1214 15:47 participa en estas jornadas de enseñantes

Voz 1591 15:49 danos Francisco Suárez buenos días

Voz 1214 15:52 sí dígame buenos días bueno

Voz 9 15:54 está usted hoy participando en estas jornadas acabamos de hablar con con Paco bailo que tiene una larga experiencia ya nos hablaba de hace cuarenta años en en Caspe y hablaba de de de ese problema que es en control del absentismo de de los niños gitanos usted también en un pueblo Extremadura por lo que he visto ir allí empezó a ir a la escuela

Voz 0608 16:14 sí yo por suerte hoy por suerte soy de cinco años seis mi padre no metieron al hermano que éramos interno en un colegio de curas sea una cosa muy rara en el mil novecientos cincuenta por lo que hemos ido por decirlo abonará unos privilegiados con lo que a través de pertenecer a la escuela de tan corta edad lo hemos conseguido pues de poder ir a la universidad terminar estudios de dedicar no no de una manera más activa en la vida propia que no es de los gitanos Asín que tuvimos suerte

Voz 9 16:58 sí pero contrasta con lo que nos contaba ahora Paco de lo que él se encontró que muchas veces claro en la familia gitana a los niños el absentismo tiene que ver con que se los llevaban a a los trabajos que correspondían eso ustedes se pudieron liberar de eso claro

Voz 0608 17:11 claro pero mire aquí hay muchos motivos sociales sociológico con lo cual ocurren las cosas

Voz 10 17:18 eh

Voz 0608 17:19 en distinta época la Familia gitanas cada familia ha pertenecido ha pertenecido o a una a una especialidad aquellos que eran jornaleros dependían de es irse a a era un poco nómadas porque necesitaban ir a trabajar de una de una región a otra pero que fue había o hay otro tipo de gitano que están sentados en un pueblo concretamente me hizo mella a sentar en un pueblo de tres mil ochocientos cincuenta porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo nuestro largo nuestro árbol genealógico hemos descubierto que doce mil setecientos ni mucho ya nuestro abuelo di vivían en un pueblo asentados no entonces no necesitaban de irse del pueblo y no eran jornaleros sino que se dedicaban a la labores del campo propia porque tenían a su pequeña tierra y demás y que no les le permitían vivir en un pueblo quieto pues nosotros los descendientes de esta familia tuvimos la suerte de poder adaptar en un pueblo de poder acceder a la escuela de una manera más regular que ocurre que esto en la mayoría de los gitanos no ocurre así

Voz 9 18:32 no sabe entonces

Voz 0608 18:35 el problema de los gitanos hay que entenderlo desde el punto de vista social de la pobreza y la miseria quiénes son aquellos que pueden tener una mejores oportunidades pues no puedes aquellas personas que por suerte en su vida circunstancia tienen la posibilidad de de asistir a una escuela a un colegio poder estudiar pero dedicase cuando uno tiene ya diecisiete dieciocho años no terminar el bachiller pues en aquella de camilla pues no se deba a muchos de la Universidad de necesidad aparecido luego cómo masivamente para todo el mundo no pero bueno yo por ejemplo decidirse músico porque yo estuve en un colegio de curas como es referido ya aprendí a cantar las misas

Voz 10 19:20 y después tuve la rondalla tocando

Voz 0608 19:22 Duran ya ir de que por los Beatles de haberme metido en un conjunto moderno y entonces mi vida estaba encaminado dentro del mundo de la música mi juventud pues la música me dio la oportunidad de me favoreció mucha aspectos de hecho bueno pues es músico profesional debido a lo que aprendí en la escuela verdad ir porque la vida misma dado esa suerte porque en un entorno en el que he tenido oportunidades

Voz 1214 19:51 apenas está bien que todo el mundo

Voz 0608 19:53 tú tienes a todos los gitanos tiene la misma oportunidad como es un problema de pobreza un problema de miseria el problema está en que los responsables de la educación en el país llamémosle político que verdaderamente son los responsables todavía no han dado con la clave con el truco no han dado o no quieren darla porque también hay que pensar de muchas maneras no ya para que no sólo los gitanos sino todas aquellas personas que tienen me están dentro de la pobreza del club de la miseria tengan la misma oportunidad yo que pueden gozar teniendo una escuela digna diciendo las mismas oportunidades que el resto de las

Voz 4 20:34 no está claro por danos lleguen

Voz 0608 20:37 se ha anclado Gem barrió en guetos en los cuales esta circunstancia no se da pues de ahí que la diferencia sea muy notoria con respecto a la sociedad

Voz 1591 20:50 pues Francisco Suárez está claro que aprovechó sus oportunidades y ahora hablará de ello porque está a punto de comenzar esa nueva mesa redonda en todas estas jornadas de enseñantes con gitanos Francisco Suárez director de orquesta de la Orquesta Sinfónica Europea Romaní participante en esta las jornadas que tienen lugar en Zaragoza gracias por ilustrarnos con su propia experiencia un saludo Francisco

Voz 4 21:09 muy bien un abrazo gracias

Voz 13 21:30 eh

Voz 1591 21:37 bueno pues vamos a buscar a los mapas como dices esta canción de Vetusta Morla porque después de hablar de enseñantes con gitanos tenemos como una pequeña clase de geografía esta semana se inauguraba en Zaragoza en el Museo de Zaragoza en la Plaza de los Sitios una exposición con el título de Aragón en el mapa la imagen de Aragón

Voz 9 21:54 a través de la cartografía desde luego quién quién gusta la cartografía yo me incluyo entre ellos quienes disfrutamos simplemente mirando mapas es increíble la la de mapas que que se pueden ver en esta exposición es una exposición que patrocina la Consejería de vertebración territorial cuyos responsables José Luis Soro consejero

Voz 1214 22:13 los días buenos días

Voz 9 22:16 yo me he confesado ahora mismo amante de los mapas de hecho hay una frase que dice que el viaje más emocionantes el el que empieza con un dedo siguiendo un mapa no cuando está todo por descubrir pero por qué estas posiciones es curioso no no había visto una de estas características

Voz 14 22:31 pues no lo has visto porque hacía décadas que no hacia una exposición así no era entendimos que era el momento no es una exposición con dos como coprotagonistas a Aragón y los mapas como como dices si vemos como se ha visto Aragón pues desde el siglo XV hasta nuestros días hasta los últimos mapas con las últimas tecnologías con recorrido setenta y los elementos con mapas con alas con documentos originales en los que sencillamente ver cómo fueron las cosas no como de como se veía Aragón por supuesto como sujeto político hace muchos siglos los la heráldica evidentemente con las varas de Aragón de forma natural las divisiones territoriales que fue teniendo Aragón pero como digo más que la evolución territorial porque la exposición empieza en el siglo XV Aragón así allá décadas que tenía dijo que usted límites territoriales lo que se ve es la evolución de la cartografía que es algo impresionante para los que como decías a Aragón y los mapas pues es una auténtica delicia yo estoy convencido quién vaya invito a todo el mundo a ir al Museo Provincial hasta cinco de octubre a disfrutar de esta exposición descubrirá no cómo cómo evolucionó la técnica cartográfica hay como la Aragón ha tenido esa presencia a lo largo de todos estos sí

Voz 9 23:38 si la evolución de la técnica cartográfica llegando desde desde los primeros mapas rudimentarios ya a las los mapas vía satélite igual cosas ya ultramoderna pero hay una cosa que también a los amantes de la toponimia nos llama la atención y es que miras los mapas Yves en sitios donde pone Aragón pero muchos otros pone Aragón Aragón niña a agonía que decir ya de los de los pueblos y ciudades que a veces también aparecen con las con los nombres un poco cambiados no

Voz 14 24:04 sí evidentemente también esa evolución pero piensa que en los primeros mapas que hay en la exposición deshielo quince dieciséis cuatro mapas los únicos que están reproducidos nacional optamos son babas muy pequeños los originales optamos a los grande iluminados se aprecian perfectamente son mapas todavía como digo desde el siglo XVI y que siguen siendo reproducciones de los mapas de Ptolomeo el siglo II es decir es algo impresionante mapas en los que ahí no no aparece con su identidad política se sigue haciendo alusión a las provincias romanas con muy poca toponimia pues hosca ya ACA César Augusta eh con errores evidentes hasta que llegamos luego ya al al al punto crucial que es el mapa de Juan Bautista La Baña que es el el clave en la cartografía no sólo aragonesa sino sin no hicieron mundial no de de del siglo XVII emitir ciento diecinueve y a partir de ahí ya se va reproduciendo sobre la base de la mañana muchas otros mapas cada vez más perfectos cada vez con margen formación el más Miller absolutamente de ellos hay más bellísimo no además de de digamos esa información cartográfica como obras de arte hay mapas que es una auténtica maravilla no que te quedas enganchado como digo mirándolo viviendo todos todos los detalles viviendo como dices no muchísimas curiosidades eh toponimia muchísimas curiosidades drástica con muchísima información histórica como digo una exposición en la que se puede aprender mucho puede aprender también muchísimo

Voz 9 25:30 sin ninguna duda déjeme que cuente una curiosidad de esas que dicen ha nombrado usted César Augusta que efectivamente pues Zaragoza aparece con diferentes nombres me ha hecho gracia que en un mapa el siglo XV pone Sara con ese sea como como el nombre de mujer Sara goza osea que lo había visto con Cercedilla pero no con el ayuno en concreto que el visto que es de mil cuatrocientos y pico que pone Saragoza son un poco mal a un chiste que está hacían tiempos lo pues efectivamente a la imagen Aragón en el mapa de imágenes a través de la cartografía sea inaugurada esta semana hay tiene una oportunidad verla en el Museo de Zaragoza hasta el cinco de octubre justo cuando vayan a comenzar las fiestas del Pilar por cierto usted como consejero de vertebración territorial le toca recorrer el mapa sobre el terreno y me parece que ahora mismo de hecho lo pillamos viajando no

Voz 14 26:16 pues me pillas ahora mismo hemos parado en Belchite para poder hablar porque luego tenemos un rato de mala cobertura Nos dirigimos hacia de Julve hoy hoy vamos a Julve a las que esculpe como digo aquí ahora en un café para poder para poder hablar antes de entrar en esa en esa zona no con con poca cobertura pues sí pues aragonés aragonés muy grande en todos los sentidos desde el punto de vista territorial también no hay que recorrerla yo creo que además los aragoneses tenemos la obligación de descubrir Aragón de conocer Aragón Seaman se conoce

Voz 15 26:48 en cuanto más con lo que estaba aún más lo ambas más tenga más ganas tienes

Voz 14 26:52 de defender a trabajar pueden pues gracias José

Voz 1591 26:54 Soro consejero de Cooperación Territorial deseamos un feliz viaje

Voz 4 26:58 camino de Julve gracias buenos días gracias buenos días

Voz 1591 27:21 pues nosotros seguimos el mapa de Aragón ahora mientras dejamos al consejero de vertebración territorial viajando hacia el sur nosotros nos vamos hacia el norte hacia el Pirineo nos vamos a detener en Ainsa allí se celebra este fin de semana la XXXIII edición de la Expo Feria de Sobrarbe José Antonio Murillo es subdirector José Antonio buenos días

Voz 1214 27:42 has bueno feria que además se ubica en el lugar emblemático del propio castillo de Ainsa

Voz 16 27:48 efectivamente el feriales el castillo de amenizar concluir forzosos y la entrada anterior sí

Voz 9 27:55 la feria en la que sobre todo destaca digamos la el peso agrícola y ganadero

Voz 16 28:01 efectivamente no tenemos que olvidar que está en edad de las ferias medievales que desde el ciclo oscense viene habitando en ahí esta con carácter eminentemente ganadero hoy en día pues ya estás una feria generalista con diversidad de productos de exposición y venta pero sin olvidar ese cada carácter que como decía Le dieron este afán de prestigio la habilidad de Ainsa

Voz 9 28:23 por lo que he visto recalcando de alguna manera que en Ainsa que bueno siempre lo hacemos sobre todo con el crecimiento turístico paisajístico de montaña de deporte por ejemplo la BTT está arrasando por allí pero veo que también están creciendo y lo recalcan en la feria las empresas agroalimentarias

Voz 16 28:39 efectivamente en aquí en Sobrarbe eliminase diez de productores agrícolas ID oí elaboradores agroalimentarios que están empezando pues un poco una alternativa a la agricultura tradicional en la criando y luego elaborar productos a base de esto que están produciendo tenemos también el apoyo en GEO parque de Sobrarbe y hoy en día ya podemos aquí mostrar a los visitantes pues matan a psicológicas pastelería mermeladas carne ecológica miel parte de la insta en fin poco los primeros productores de estos agricultores que están pues experimentando otro tipo de producciones que esperamos que sean complementarias si de rendimiento que sirvan para fijar población Akin Sobrarbe que es una zona deprimida

Voz 9 29:29 es José Antonio ha nombrado al principio las manzanas y tengo entendido que están experimentando por ejemplo el cultivo de manzanos a una altura poco habitual para este frutal no

Voz 16 29:37 efectivamente hasta ahora el matarla se cultivaba en los valles del Ebro en la zona velé vida en zonas de altura limitada pero pues ahora está surgiendo una manzana que se llama altura que requiere de que haya noches suyas para que eso pues mejore la calidad de la manzana aquí no había ninguna explotación de Marta ya haga entre esos cuatro ya experimentales pues pequeña de media hectárea treinta hectáreas pero con magníficos resultados

Voz 9 30:04 acaba de nombrar el el el declive en cualquier caso de poblacional en que tenemos ese problema en tantas comarcas también en el Sobrarbe aunque algo está paliando este tipo de actividades como decíamos antes el turismo y el deporte y he visto que que en la feria van a presentar también un vídeo de alumnos del del Instituto de allí de Ainsa en el que reflexionan sobre el mundo rural no se sientan oportunidad ya de verlo y un poco de saber en qué tono es la reflexión de los chicos jóvenes

Voz 16 30:29 sí mira esto es un esfuerzo que hace la feria por integrar y que esa interés

Voz 17 30:33 en todos los sectores de población los niño

Voz 16 30:35 pues vienen con los padres las personas mayores ya vienen porque ya conocen este prestigio y es una gran tradición en la comarca de Sobrarbe pero estábamos un poco faltos de corrección con lo que el sector de la adolescencia la doble vía pues tienen sus teléfonos móviles tiene de un mundo que viven en las redes pero queríamos integrarlos y a través de los educadores del todavía insta de monitores que tienen se hicieron un unos vídeos es fundamentalmente fue elegido uno que trata pues de de las inquietudes de los de los jóvenes que tienen que aspiran en este mundo rural que cambiaría en porque que da por eso lo hemos recogido ese proyecto hoy esta disposición ya está colgado en la red ahora que el mundo urbano vean un poco cómo piensa el adolescente del mundo rural nuestro objetivo es que esas adolescentes formen bien pero que continúen su vida aquí en el mundo rural porque aquí hay jóvenes y muchos Spirou liar o

Voz 17 31:33 la alternativas laborales fuera de la comarca

Voz 16 31:36 les esperamos que mediante esta acción violenta

Voz 17 31:38 ese día pues puedan integrarse en la vida informen parte de la población de Sobrarbe

Voz 16 31:43 es que como dice el producto seco

Voz 17 31:45 por turístico los deportes de montaña de tal está fijando población y tal pero queríamos que se fijará más y que fuera estos dos Un lugar habitado da que pensar que en una quinientos treinta de Sobrarbe había veinte mil habitantes y ahora estamos siete mil doscientos

Voz 1214 31:59 tenemos un hueco que llena si sin ninguna duda José Antonio tengo curiosidad por ver ese vídeo como lo para verlo en algún detalle más se puede encontrar en Internet poniendo

Voz 17 32:08 ya está colgado en Internet en Villar de ancha punto com

Voz 1214 32:12 se lo pueden ver pues si te tira

Voz 17 32:14 claro tiene exposición vamos yo creo que van a los mismos jóvenes van a darle una discusión por los canales pues más adaptados a los adolescentes no sé yo exactamente qué canales toca medios pero sí sí que le han dado difusión para que sí

Voz 4 32:30 lo con Oscar como una obra

Voz 17 32:33 interesante pero también que vean el sentimiento y el enfoque que dan estos jóvenes adolescentes de la vida en el mundo rural de sus aspiraciones

Voz 1591 32:42 pues gracias José Antonio Murillo director de la Feria de Sobrarbe que comenzó ayer y que se prolongará hasta mañana domingo allí en el castillo de Ainsa gracias José Antonio

Voz 4 32:50 pudo buenos días gracias a vosotros buenos días

Voz 1591 32:58 cambiamos ahora el Sobrarbe por el Campo de Borja y nos vamos a quedar en la localidad de Magallón famosa por muchas cosas famosa por la pulida Magallón era famosa por ese perfil que proyecta sobre una colina recortando Se con el fondo del Moncayo pero sobre todo famosa por sus productos

Voz 1214 33:14 es un fin de semana en Magallón con mucho arte que culmina mañana domingo con la tercera edición de una cita a la que llaman saborea Magallón Víctor Chueca es el alcalde de Magallón o alcalde buenos días

Voz 17 33:27 hola Miguel muy buenos días bueno cuéntenos qué normal

Voz 1214 33:29 Nos encontrar mañana domingo en Magallón

Voz 14 33:32 bueno pues hoy sábado estamos disfrutando de del inicio de las jornadas de día arte mañana sábado le toca estas jornadas pues el plato fuerte que es

Voz 18 33:40 que está boreal Magallón que es la tercera edición de la Feria del vino y el aceite de de nuestra localidad pero es que nos vamos a encontrar pues nos vamos a encontrar la agroalimentación Magallón era vestida de gala y conmemorando un poco bueno su buen hacer

Voz 9 33:55 he visto que aparte de Magallón también hay presencia de una localidad castellana castellanoleonesa no de toro

Voz 18 34:01 efectivamente si en la ciudad de Toro y Magallón tenemos vinculaciones históricas y estamos bueno llevando a cabo pues bueno conversaciones y abordando proyectos para realizar un hermanamiento no han supuesto que que la manager en la sociedad Toro queremos llevar a cabo entonces hemos invitado a nuestros amigos de toro a que participen en esta boreal Magallón entonces ellos van a venir con la parte digamos de estuvo agroalimentación traducida en el queso en hecho dicho y en la cecina

Voz 0608 34:34 evidentemente en Jamón jamón

Voz 18 34:37 que en poder degustar mañana jamón de denominación de origen de Teruel porque nuestros también horas desde hace muy bien las cosas y nosotros queremos también a rehabilitar la globalidad por decirlo alguna era de Laura alimentación aragonesa pero hemos querido tener ese detalle con nuestros amigos de todo

Voz 9 34:54 bueno hay que recordar además vino y aceite que ambos son de denominación de origen en Magallón

Voz 18 34:59 evidentemente mañana en la Feria también participa tarde Denominaciones de Origen tanto Campo de Borja en el vino como la Cité Sierra del Moncayo que tiene su capitalidad administrativa que Magallón entonces bueno es una jornada muy redonda cuatro alma tras dos denominaciones Perdón cuatro cuatro bodegas dos almazaras dos Denominaciones de Origen en fin

Voz 0608 35:19 eh productos agroalimentarios

Voz 18 35:21 de calidad como el jamón muy que queso como el chorizo en fin no sé la jornada de la feria tiene todos los ingredientes para

Voz 0608 35:30 para bueno pues para que sea para todo

Voz 18 35:32 Messi al final amigo Miguel esta feria nació como una apuesta un poco de este sector agroalimentario Magallón Héroes del Ayuntamiento Christie totalmente que hemos sido impulsor para pues bueno pues para trasladar a la sociedad en su conjunto aragonés la española que a todo el planeta tierra no sin hice permite esta expresión

Voz 0608 35:50 del buen hacer de de nuestros productos

Voz 18 35:53 pues no porque al final un poco lo que buscamos es que el consumidor final el zaragozano que la gente que nos está escuchando pues bueno digamos fije que fije su efigie su radar no cuando vea aceite lino pues bueno de Magallón que lo relacione con aceite de calidad bueno y leí se anime a a consumirlo comprarlo no porque comprando no era economía fija territorio no es la ayuda en el medio rural

Voz 9 36:21 sin ninguna duda bueno evidentemente dadas las fechas en las que estamos si hablando de vino tenemos que preguntarle un poco cómo está la previsión de la cosecha

Voz 18 36:31 bueno pues los viticultores y los agricultores lo que nos trasladan un poquito es que este año hay hay fruto que que está muy sano y que va a ser una una divinidad histórica no en cuanto a la calidad del el el fruto de la uva entonces bueno vale hacer valer una gran añada

Voz 1214 36:49 pues sí recuerden la cita mañana de doce a partir de las doce y la

Voz 1591 36:54 ya está a las tres en la plaza del Mercado de Magallón allí se darán cita muchas personas hora estupenda para el vermut para saborear todos esos productos de Denominación de Origen y por supuesto para comprar y llevarse uno a casa los buenos productos Agroalimentaria

Voz 19 37:06 áreas de allí en el Campo de Borja de Magallón

Voz 1591 37:09 el choque alcalde que tengan un muy feliz fin de semana Gracia

Voz 19 37:13 en él

a vivir que son dos días Aragón

Voz 1214 41:26 suena un clásico de los setenta que don que bueno yo lo he puesto en homenaje a María Hinojosa aunque él quizá no sabe porqué Mario buenos días

Voz 30 41:35 hola buenos días te voy a poner un apuro porque éstas

Voz 1214 41:37 canciones anterior a tu nacimiento saque tienen unos cuantos añitos ya te suena

Voz 30 41:44 es una bailar la he bailado esto urdeales aunque sea anterior al viento

Voz 1214 41:49 grupo ese Giamatti Rex abreviatura de tiro tiranosaurio rex vale John no

Voz 1591 41:56 no conozco otro grupo con nombra dinosaurio tú conoces algún otro grupo con nombre de dinosaurio

Voz 30 42:01 pues la verdad es que no pero pero ahora tengo un reto por delante interesantes y que seguramente haré

Voz 1591 42:07 bueno pues indaga esto te lo queríamos dedicar porque Mario que tantas veces nos ha hablado en el programa de cuando que él estuvo en los comienzos de de de

Voz 1214 42:16 no Police haciendo tareas comerciales

Voz 1591 42:18 esa ya hace ya cuántos años ya de eso

Voz 30 42:21 incluso antes de la del parque actual Dinópolis en dos mil seis un previo por lo que se llama así construir no policía estaba debía allí el dos mil

Voz 9 42:31 en el dos mil diez y ahora sí

Voz 1591 42:33 vuelto al departamento de comunicación

Voz 30 42:36 eh hace poquito bueno he vuelto a mi casa por decirlo de alguna manera como siempre considera vino Police y en este caso al departamento de comunicación se

Voz 1214 42:46 bueno me está soplando a estas

Voz 9 42:48 soplando ahora Richi y Ricardo

Voz 1214 42:51 no tienes que hay que hay un grupo de heavy finlandés que se llama heavys AUS

Voz 4 42:55 sí bueno tú estuviste en los comienzos de Dinópolis y también Juanjo Javierre Juanjo buenos días yo a mí me han venido Dinosol Junior que es un grupo indie andinos Saud júnior bueno más sapos

Voz 30 43:09 no pero bueno esto para las redes no paraba ni fenomenal

Voz 1214 43:12 de teatro universal no pero esto

Voz 30 43:14 queremos éxito

Voz 4 43:17 hombre sin ninguna duda

Voz 1214 43:19 bueno Juanjo digo que tú estuviste haciendo las músicas del comedor

Voz 1591 43:22 eso de Dinópolis

Voz 14 43:23 sí sí sí yo echo para varios espectáculos creo que algunos aún y que además tenemos muchos amigos en común que lo ganan han encantado en esos espectáculos hay mucha gente que mucha gente ser una tiene que ver con con algo de lo que vamos a hablar

Voz 1214 43:40 sí bueno pues venga vamos ya después de de de hablar de Dinópolis que Juan que Mario vuelta allí vamos a ya con cosas del fin de semana ahí Juanjo efectivamente nos querías hablar de una cita hoy en banda Lies

Voz 14 43:53 sí vandálicas es es es un es un pueblo pequeñito que a oportuno que se está está en las faldas de la sierra del Prepirineo que es un poco ese paisaje que es está entre la La Hoya de Huesca Somontano como caso más de esos pueblos que para mí es quizá el paisaje que más me gusta porque es el que es mío yo me creo ahí y me encanta pues pues la sede de un de un corto un cortometraje en a ser el el el el el lugar de rodaje que realice una chica oscense que tiene mucho futuro que es amada Torrijos en el que participó Amanda que amante ese es decir Amanda es una de una actriz que trabajo

Voz 31 44:32 no por eso tampoco es caminos conducen a Dinópolis

Voz 4 44:36 mira

Voz 14 44:38 sí la protagonista es la protagonista es una es lo que es muy conocida por el gran bombazo de la televisión digamos este año tras casi europeo no que es la casa de papel

Voz 1214 44:50 no perdona es

Voz 9 44:51 es mundial lo de la que de papel me consta que es ejemplo Latinoamérica tiene un seguimiento increíble

Voz 14 44:57 sí sí creo que a través de estos nuevos hábitos que es una yo creo que lo produjo a Antena tres pero ha terminado siendo un fenómeno Jeanette Flis

Voz 1214 45:06 sí sí tú espetó

Voz 14 45:08 la la la digamos la que hace contra me aplica al maligno no al profesor Mahler no es digamos el el casi para que es prácticamente la protagonista el personaje más interesante no

Voz 1214 45:20 sí hay Toño que le da vida

Voz 14 45:23 EP es muy rockera vasca es es vizcaína tiene un grupo que afecta a tres como pues está estable y está haciendo con un gran amor por banda leyes yo creo que es cierto que si conoces esas localidades oscenses tan bonitas te enamoras no porque es un poco la Toscana no salvando las distancias nos un paisaje muy bonito vienen a tocar esta dar esta tarde noche no esta noche a partir del mes de la medianoche en la Plaza Mayor el grupo que tiene que precisamente es es rock clásico poco no no sé si garantía Rex pero es un grupo es hacen versiones de rock

Voz 32 45:59 setentero he visto que hacen versiones de James Lynn bueno muchas cosas lo que pasa es que te confieso que lo que he encontrado por internet no sonaba el sonido era de esto cogido un poco

Voz 1214 46:08 Leire y entonces he cogido Acciari dueño cantando una canción en euskera no tiene nada que ver con el rock clásico es una cosa más de un festival de casi infantil pero bueno digo es que era lo que sonaba bien lo que tenía sonido realmente limpio y claro para la radio

Voz 1591 46:26 atención los fans de la casa de papel pues es que ante la la inspectora ahora no me acuerdo el nombre

Voz 1214 46:32 la serie es la protagonista vaya si estará esta noche en banda Lies allí en ese paisaje que tanto les gusta de él

Voz 4 46:38 todo el pueblo famoso por sus cerámicas además Juanjo feliz de esa hora vamos hasta luego un abrazo

Voz 1591 46:52 estás Itziar pero no va a cantar estoy va va de rock esta noche lo de vandalismo Mario de que va gay de crudo bueno

Voz 1404 47:00 pues la verdad es que es un festival de referencia ya van once ediciones Si bueno fundamentalmente artes escénicas general pues desde el humor la percusión y la danza el teatro dictar malabaristas la verdad es que es son siete escenarios diferentes hay muchísima actividad durante todo el día de hoy y mañana esperemos que la lluvias aguanten y bueno puedan disfrutar de de las actividades de ahí frenética

Voz 1214 47:25 pues vamos a ver cómo está el tiempo porque tenemos al teléfono

Voz 9 47:28 bueno a Julián Sancho que es el alcalde de pan crudo alcaldes

Voz 1214 47:31 buenos días hola buenos días cómo están los cielos que

Voz 18 47:35 de momento muy bien hago una ligera brisa temperatura muy agradable veintidós veintitrés grados cielo ligeramente como con neblina pero

Voz 14 47:43 de momento muy bien esperemos que siga así durante todo el día

Voz 9 47:46 Nos decía Mario siete escenarios en un pueblo pequeño rincón que no tenga escenario en pan crudo

Voz 18 47:50 sí sí termina uno y empieza otro practicamente la verdad El pueblo es un mercenario completo

Voz 9 47:55 once ediciones parece mentira un milagro el año pasado estuvimos allí lo pudimos comprobar en directo en un sitio tan pequeños haya consolidado algo tan grande

Voz 18 48:03 sí es complicado pero lo que cada año ha ido a más estamos super orgullosos de haber llegado esta edición número once y esperamos que sea mucho más

Voz 9 48:11 nosotros damos fe de que el año pasado había un ambientazo cuéntanos háganos un poco de cronista alcalde cómo está hoy el día

Voz 14 48:17 pues está tremendo la verdad que encontrar el pueblo la

Voz 18 48:20 a las doce de la mañana ya completamente lleno todas las zonas de párking están ocupadas el escenario de la plaza desde que en este momento no

Voz 14 48:26 duración de cada calle está completo está estalla en

Voz 18 48:29 en lo que es el pasacalles llevándonos hacia la que las pistas deportivo una de las actuaciones centrales están vamos el pueblo ya prácticamente lleno

Voz 9 48:35 sí sí bueno además es que son miles de personas las que llegan da la impresión de que ya es un acontecimiento familiar no porque va muchas familias se repiten cada año

Voz 14 48:45 sí yo creo que es una de las características de este festival es