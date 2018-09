A Vivir Aragón (09/09/2018)

Voz 0131 00:00 es mediodía las once en Canarias la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena volverá a ser candidata en las elecciones municipales de dos mil diecinueve Carmena no irá a ningún partido político sino que se pondrá al frente de una agrupación de electores Radio Madrid sabes Salvador buenas tardes buenas tardes Carmen finalmente ha dicho si se presentaran

Voz 0825 00:21 la selección como alcaldesa de la capital la duda la despejado nueve meses antes de la cita electoral quiere seguir siendo alcaldesa de Madrid y buscará la reelección aunque no lo hará liderando ningún partido político Coalición se pone al frente de una agrupación de electores a la que quiere que se sumen independientes personas de distintas formaciones políticas al margen de siglas a sus setenta y cuatro daños Manuela Carmena vuelve a dar un paso adelante a pesar de que durante mucho tiempo aseguró por activa y por pasiva que no lo haría y eso contando con todas las encuestas a su favor falta saber cuántos del actual equipo del Ayuntamiento de Madrid la seguirán en esta agrupación que ella misma va a liderar la próxima semana se reunirá con el secretario general de Podemos Pablo Iglesias la única reacción política a esta hora la del Partido Popular de Madrid que ve en esta decisión no sólo el soporte de Podemos sino el salvavidas de Pablo Iglesias

Voz 0131 01:10 de la información internacional elecciones legislativas en Suecia con el auge de la extrema derecha parte como favorito el Partido Socialdemócrata con un veinticinco por ciento de los votos según los sondeos sería el peor resultado de su historia José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 01:22 buenas tardes la falta de integración de los refugiados y el recelo hacia la inmigración ilegal han sido utilizados la campaña por el Partido Demócratas de Suecia de extrema derecha para conseguir más votos en las zonas periféricas de las principales ciudades yo pase así al segundo puesto de las formaciones políticas detrás de los socialdemócratas que podrían cosechar su peor resultado los siete millones de suecos que están llamados a las urnas desde las ocho de esta mañana para elegir a sus representantes en el Parlamento en los consistorios municipales tienen no obstante otras preocupaciones como señalaba a la SER el politólogo ya Cole Van bandera

Voz 1 01:56 hoy creo que el tema de la media ambiente clima han llegado a ser el el el tema que más preocupa a la al electorado

Voz 2 02:05 en los colegios se cerrarán a las ocho de esta

Voz 1108 02:08 tarde Se da por seguro que los socialdemócratas pactarán con los liberales para formar gobierno

Voz 0131 02:12 el Acuerdo de París en materia de cambio climático alcanzado hace tres años se encuentra al borde del colapso según las organizaciones ecologistas hay desacuerdos en la financiación los países desarrollados según este acuerdo deben aportar cien mil millones de dólares al año a partir de dos mil veinte Patiño

Voz 1108 02:27 sí ha sido la han alertado desde Bangkok los grupos ecologistas que asisten a la Conferencia sobre el Cambio Climático que ha concluido en la capital tailandesa ahí es la última antes de la Cumbre del Clima que está prevista en Polonia en diciembre los ecologistas denuncian que hay una docena de países encabezados por Estados Unidos que socavan las propuestas para avanzar en los mecanismos claves de financiación los ciento noventa y cinco firmantes del acuerdo se comprometieron como decías a aportar cien mil millones de dólares anuales a partir de dos mil veinte para ayudar a los países más afectados por el cambio climático

Voz 0131 02:56 Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a más de un centenar de inmigrantes en aguas del Estrecho viajaban a bordo de dos pateras y entre los ocupantes hay al menos había al menos veintiún menores de Dorta

Voz 0098 03:06 una primera embarcación ha sido localizada en torno a

Voz 3 03:08 desde la madrugada cerca de las costas de Barbate en Cádiz a bordo setenta y siete inmigrantes todos ellos de origen magrebí entorno a las nueve a Salvamento Marítimo ha encontrado la segunda embarcación con cincuenta y tres personas en su interior del total de los ciento treinta inmigrantes una menor ha sido trasladada Barbate con síntomas de hipotermia el resto permanecen a bordo de la embarcación de Salvamento a la espera de ser trasladados al recinto

vamos ya con la información del deporte Laura Díez buenas tardes

Voz 0098 03:33 buenas tardes en menos de una hora comienza la décimo quinta etapa de la Vuelta a España allí tenemos a Íñigo Marquínez que ETA de Íñigo que se espera de esta etapa

Voz 0802 03:41 hola buenos días en apenas cuarenta y cinco minutos arranca la etapa más esperada de la Vuelta Ciclista a España la etapa que concluye en los Lagos de Covadonga una jornada de ciento setenta y ocho kilómetros con dos ascensiones al Fito y luego los últimos doce de su vida a este puerto mítico

Voz 4 03:56 en el ciclismo español Jaycee defiende el jersey de líder

Voz 0802 04:00 cielo está cubierto pero no se espera lluvia para una jornada que empieza a la una menos cuarto

Voz 0131 04:03 gracias Iñigo acaba de terminar el Gran Premio de San Marino

Voz 0098 04:06 de Moto3 Jorge Martín que salía desde la pole ha quedado segundo y es líder del Mundial con ciento sesenta y seis puntos ocho más que marcó BC que a las doce y veinte Moto2 las dos Moto GP con Lorenzo desde la pole y en fútbol en juego ya el Reus Albacete en la Liga Un dos tres de momento empata

Voz 0131 04:21 pero es todo se quedan ya con los compañeros de las distintas emisoras de la SER más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto

qué tal amigos buenos días bienvenidos a Vivir Aragón

Voz 7 05:54 los pequeños del segundo ciclo de Infantil y también de Primaria además de los más de catorce mil docentes empiecen sus clases de hecho allá casi once mil que mañana van a vivir su primer día en la escuela daremos algunos datos porque los centros deben elaborar un plan de igualdad implantar modelo de bilingüismo en ochenta y siete centros se amplían las plazas habrá doscientas más una de las apuestas es la escuela rural de momento ningún colegio tiene que cerrar y contaremos casos

Voz 2 06:18 como familias en el caso de o María Araceli por ejemplo valencianos han salvado el Colegio de fuentes de Rubio

Voz 8 06:24 pues nada lo hemos dejado todo Valencia ya hemos venido aquí y los niños están súper felices y vuelven a jugar en la calle como la capital tienen un montón el amigo es totalmente diferente el clima la cavidad de ida la gente lo que se han volcado con nosotros estamos muy contentos

Voz 1193 06:39 acabas de decir Toño la escuela rural es uno de los termómetros por poblacionales y mañana sobre ese concepto que acuñó el escritor aragonés Sergio del Molino la España vacía va en Zaragoza seis presidentes autonómicos

Voz 7 06:51 quieren reclamar una estrategia hay financiación justa para el coste real de los servicios participan las dos Castillas Galicia Asturias La Rioja también a Aragón el portavoz del Gobierno autonómico aragoneses Vicente Guillén

Voz 9 07:02 hasta ahora tanto el producto interior bruto como la población sólo los dos parámetros que más se computan en la financiación autonómica el nuevo sistema de financiación autonómica tiene que aportar recursos suficientes para que la calidad de los servicios que se prestan en la España vacía en los territorios despoblados sea la misma que se presta en los territorios mucho más poblados

Voz 1193 07:21 yo ahora sí acabamos estaban avance con los deportes y con el gran partido el Real Zaragoza ayer que desde luego es noticia deportiva al fin de semana

Voz 7 07:28 vendaval de goles en Oviedo el Real Zaragoza ofreció su mejor versión contra un rival desbordado durante todo el choque los blanquillos derrotaron cero cuatro el conjunto ovetense suman ya ocho puntos se colocan en

Voz 2 07:37 las posiciones de cabeza marcaron Vasquéz Verdasco James lo escuchamos al entrenador en el viaje

Voz 10 07:43 que llevábamos a unos días con con situaciones de gol que bueno no terminábamos de los partidos la semana pasada el día Las Palmas partido aparece tuvimos opciones también para casi dejarlo cerrado ahí hemos sido con ese marcador igualado al al al descanso oí la verdad es que hoy la segunda parte ha sido mejor que el otro día vi hemos mantenido la la idea hemos mantenido el juego oí yo bueno la verdad es que

Voz 7 08:06 pasar contento ayer en Segunda B Badalona cero en Teruel cero y esta mañana juegan Atlético Baleares a las siete de la tarde Lleida Club Deportivo Ebro y en baloncesto también buena noticia primera victoria de pretemporada del técnico que ganó ochenta y siete ochenta y uno al Partizan de Belgrado

Voz 1193 08:21 a ver si por una vez el técnico del Zaragoza va un poco a la par porque en los últimos años y se han fijado cada vez que al Zaragoza le iba bien al técnico tanta o entonces al Cai le iba mal al revés todo cuenta Mary

Voz 7 08:33 María los dos bien evidentemente es evidentemente sí

Voz 1193 08:35 sí bueno eso qué haces vienen aclararlo otoño bueno pues este es un anticipo después todo ha ampliado en Hora catorce gracias hasta luego bueno ya lo han notado que son días de vuelta a clase lo comentábamos en las noticias y vamos a seguir nosotros también con temas educativos en este comienzo de A Vivir Aragón con una mirada especial también al medio rural que lo comentábamos ahí pero desde otros puntos de vista esta semana el Ministerio y la Consejería de Educación anunciaban la conversión del Centro Público Integrado de San Blas en Teruel como centro de referencia nacional en gestión ambiental vio economía circular nosotros queremos profundizar alguna manera en más dental

Voz 11 09:20 mis en entorno a esta noticia que les trasladamos el paro

Voz 1193 09:23 estado lunes en nuestros servicios informativos queremos conocer este centro saber lo que supone un impulso que que les llega de este tipo Jesús Herranz es el director del Centro San Blas hola Jesús buenos días buenos días bueno supongo que el centro por el nombre está en el barrio en el barrio que lleva ese nombre el barrio de Teruel

Voz 2 09:41 correcto parece que para situar a nuestros oyentes es un barrio digamos en las afueras de la ciudad a unos a unos quería

Voz 12 09:48 diez la kilómetros a diez kilómetros de los centros urbanos

Voz 2 09:51 desde cuándo está el centro allí

Voz 12 09:53 pues desde mil novecientos setenta y dos de

Voz 2 09:55 de mil novecientos setenta y dos como centro de fue como centro de formación profesional

Voz 12 10:00 correcto como como dentro de formación personal setenta y dos

Voz 2 10:04 en qué estudio eso cursan allí

Voz 12 10:07 bueno ahora en estos momentos lo que está claro que estudien cursando son los estudios de Formación Profesional pero menor de él formativos de grado medio grado superior y también el de formación personal básica

Voz 11 10:20 pero en qué especialidades

Voz 12 10:22 las especialidades aquí practicamente en Medio Ambiente y deportivas te puedo comentar un poco las que son de otra forma

Voz 2 10:30 sí es que puedan tener una idea

Voz 12 10:33 además o menos clara es decir en la Formación Profesional Básica de castañas de casos de dos cursos es la formación personal de de aprovechamiento forestales en el en el ciclo formativo de grado medio tenemos aprovechamiento sobre dónde el año natural yo otro otro de Producción Agropecuaria relacionados pues ambiente y la y la y la familia de la Familia agraria también tenemos otro de grado medio que te actividades deportivas en el medio natural lógicamente también tiene bastante que ver cuál es el tema de de los recursos de la nieve y el agua del senderismo de caballos etcétera etcétera y luego entre Grado Superior es también el de gestión por Stalin Medio Rural con lo cual poder ver todas las enseñanzas que se imparten aquí en del centro por van muy orientadas me con el medio ambiente

Voz 11 11:24 ya estoy pensando que claro cuarenta y seis años cuando nació a lo mejor era lo que entonces se llamaba una Escuela de Capacitación Agraria

Voz 12 11:31 correcto esos choques su movimiento es decir ha tenido una serie de otras formaciones a partir de ahí

Voz 2 11:37 Agraria posterior

Voz 12 11:39 gente que fue bien pero a ver si no me lo puedo exactamente el nombre pero creo que era ahora ambiental luego posteriormente porque ya fluía el techo integrando que es lo que no mi instituto formación específica y luego posteriormente Centro Público Integrado de forma que procesal

Voz 2 11:59 ha ido adaptándose a los nuevos tiempos exactamente bueno

Voz 12 12:02 tanto ha sido un avance bastante grande a largo

Voz 11 12:05 cuál es el perfil de una o dos estamos hablando precisamente de un alumnado que proviene mayoritariamente en el medio rural

Voz 12 12:10 sí sí bueno estamos hablando de aproximadamente sesenta y cinco por ciento del alumnado que procede del medio rural y luego pues tenemos de diferentes es bueno la posibilidad de telas de la provincia limítrofes de Aragón porque tenemos también alumnos de de Logroño de Soria de la provincia de Guadalajara a ver de la provincia de Cuenca de la provincia de Castellón Isla de Valencia

Voz 11 12:36 a mayoritariamente masculino

Voz 12 12:39 masculino quince paciente ahí un porcentaje pequeño aproximadamente un diez por ciento de Mariano

Voz 2 12:46 bueno vamos a ver yo te mucho más sí

Voz 12 12:48 lo digo si todavía no se ha incentivado

Voz 11 12:50 a este tipo de estudios para la mujer lo suficiente

Voz 12 12:54 pues probablemente yo ahora ahora parece que suman ya bueno contemplar otra potencia muchísimo que igualdad y ojalá en este caso Hamelin muchísima más chicas en este caso estudiar que te siempre cuando tenemos por cualquiera de charlan en algún sitio que no sé pero la juventud que en Teruel etc nosotros pómulo muchísimo te pueden verse también las chicas puesto que son bastante atractivas que también son muy importantes también para ellas de hecho en el medio rural está trabajando muchísimas chicas

Voz 2 13:24 claro eso nos estoy vivo

Voz 12 13:26 hay varias que están empresas propias incluso que está trabajando en empresas como por ejemplo sarda etcétera que le envíe lo turismo rural pues lo mismo

Voz 11 13:38 os voy a quedarme con esa fosa que acaba de decir empleo hay que quiere decir que los estudios que cursan ahora mismo allí en ese en ese centro de San Blas tienen buenas salidas profesionales

Voz 12 13:48 hasta ahora tiene buenas salidas profesionales y luego hay que entender otra cosa no solamente lo es por los propios estudios que estamos estamos impartiendo sino luego que luego pues podemos hablar imagínate toda la cantidad formativas los certificados de salida hacia nosotros estamos impartiendo también con en este caso poco antes con colaboración cual Giner

Voz 11 14:09 vamos a aclarar algunos conceptos porque esta semana se ha hablado claro de que van a ser centro de referencia nacional en gestión ambiental conceptos que entendemos todos pero quizá vio de economía circular habría que aclarar Jesús

Voz 12 14:21 sí eso es uno de los problemas de lo vimos profesores muchas Curie es lo de la economía y una economía circular puedo decir varias cosas de ellos no pero ahora por ejemplo para situarnos un poco y que los profesores porque así tiene que ponerse las pilas e porque ahora el trabajo en este caso para poner en marcha va a haber bastante entonces la Universidad de verano de aquí de Teruel está organizando un curso en este caso también debió de buenos días circular ya hay por lo menos cinco seis profesores del centro que ya se han inscrito en en esa para este curso porque quieren primero conocer lo que es la yo creo que circular y luego pues a estar al día en este cambio tan grande que ha habido vio circular ahora es el nombre bonito que nos aparece ojo nuestros padres por ejemplo que procedo del medio rural pues nuestros padres siempre han ido haciendo una clara ahora llamadas y esa manera antes llamada pues tradicional no osea que practicamente podríamos resumirlo en eso ir una de las cuestiones muy claras que a mí siempre me gusta decir que el medio puede vivir en este caso por sí solo cinco sin sin contar con el con el con el con el sector urbano vale del con el medio urbano pero el medio urbano sin en medio rural es imposible que pueda vivir por lo tanto ahí es donde podrían porque seguir un poco lo que sería una economía circular es decir potenciar en ese caso el consumo de vino por sumo yo no tengo tiempo producción de los de los productos naturales incluso después podemos consumir hacen consumos de Rossini de proximidad también mantener el entorno a este caso que sería fundamental reciclar los residuos que es otra de las cuestiones que también fijaría en este caso la economía circular contribuir hacia la población de que sería el punto más importante en este caso puesto que si tú creas empleo en plural fijar población indudablemente por lo tanto una de las cuestiones que tiene que plantear aquí en este caso el centro para en este tema divide con circular es innovar y experimentar técnicas modernas en los sistemas que a nosotros nos diga que es el de lo que no nos fija en este caso dentro de referencia sería en el sector agropecuario que sería fundamental es uno el de dio el sector medioambiental que es otro también y el de turismo rural que también es otro sector importantísimo es decir yo pienso que estos tres serían los tres puntos más importante los problemas importantes para poder fijar hasta de momento la población de neural estás pensando lo que se medio rural turolense por lo menos hasta Janto tan al mantener esa sus ha dicho

Voz 11 16:52 concretamente qué convertida ahora en centro de referencia nacional ha apuntado ha dicho trabajo y faena va a haber vale y ahora le pregunto dotación económica va a haber también

Voz 12 17:01 sí yo es que vamos a ver yo confío que si tienes que hacer mucho trabajo tienes que tener una total unas instalaciones adecuadas porque hombre lo más importante de todo es que si no tiene bueno yo relaciones mítines que luego después un escaparate que ya no es un escaparate sólo lo que estamos es que va a haber un escaparate a nivel nacional que han roto van a pedir cuentas el servicio público de empleo que te dentro tenemos ahí si tenemos unas instalaciones adecuadas como debe de ser lógicamente tiene una dotación económica indudablemente si tenemos que formará a personal habrá que pagar a ese profesorado o a esas empresas que puedan dar la formación adecuada para formar ese personal tanto económicamente tiene que venir dinero obligatoriamente para que les unas instalaciones puedan estar acorde con lo que es un centro de referencia nacional

Voz 11 17:49 tiene que venir de quién del Gobierno de Aragón del Gobierno de España de los dos

Voz 12 17:52 previsiblemente se hace el Gobierno de España puesto que claro estamos hablando de que un centro referencia nacional estaba autorizado por el Ministerio de Trabajo es decir los ministerios tienen ahí la competencia y luego después lógicamente probablemente sean Europa claro está

Voz 11 18:09 lo que está claro es que es una importante noticia para para Teruel que además también le ese avance ese punto tecnológico que está adquiriendo cierto entorno de de Teruel capital estaba pensando por ejemplo en el aeropuerto que hablamos mucho últimamente cómo están cambiando muchas cosas en en ese entorno y también mientras escuchaba a Jesús la pensando que también por muchas de las cosas que ha dicho que de alguna manera es hacer atractivo para los jóvenes al medio rural no eso también

Voz 2 18:33 exacto eso también está recalcando en este Tour

Voz 11 18:36 de estudios en este tipo de formación

Voz 12 18:38 sí pero es una de las cuestiones que no tenga fama planteando fíjate que has dado del aeropuerto el aeropuerto está teniendo bueno pues una perdón ante lo que el nivel de empleabilidad importantísimo si es que no sé si bueno en conocimiento de de lo que sí oye aquí en el centro nosotros tuvimos lugar a una de las acciones formativas era el de operar de operaciones el interior de Mantenimiento Aeronáutico tuvimos que hacer expresamente una acción formativa para formar a chicos que pudieran lograr pues trabajar con la empresa en una empresa es la más la más dramas la potencialidad en este caso el aeropuerto pero es que hay otras como por ejemplo este seguramente que aquí a nivel del centro pues podemos hablar también alguna

Voz 13 19:24 la es solución pues a través de los de las experimentaciones estamos haciendo ponente Martina de la trufa de otro tipo de de plantaciones bueno lo que sea y en este caso a través de publicaciones bastantes eh soluciones y una empresa bastante porque estoy en el en el aeropuerto que sea que Herrera para ver ahí

Voz 14 19:43 que ahí también promete trabajo muchísimo

Voz 11 19:47 sinergias por lo que vemos que efectivamente claves dentro de los circular que decíamos antes pues Jesús Serra ex director del Centro Público Integrado de San Blas son los primeros pasos los que dan ahora para convertirse en ese centro de referencia nacional en gestionar

Voz 2 20:00 de economía circular pero desde luego es una muy buena noticia gracias Jesús y que vaya todo adelante bien gracias un saludo pues gracias a vosotros hasta luego

Voz 15 20:11 ah lo dejamos el tema de la educación

Voz 1193 20:20 en el medio rural pero ahora lo afrontamos desde otro punto de vista la Diputación de Zaragoza y la universidad han puesto en marcha este verano un proyecto

Voz 11 20:27 piloto para que jóvenes estudiantes universitarios hicieran prácticas en varios pueblos de la provincia en principio el requisito es que tenía que ser en pueblos de menos de tres mil habitantes pero finalmente los pueblos donde han hecho prácticas todos tienen menos de seiscientos habitantes ha habido como se pueden imaginar varios estudiantes de Veterinaria en sitios como Koubek lo Villarreal de Huerva pero no sólo veterinaria por ejemplo esto ya antes de Enfermería en la localidad de romanos en el campo de Daroca en el campo romanos concretamente ese sería el caso de Rocío Funes o la roció buenos días

Voz 16 21:01 muy buenos días que no sé si has acabado ya las prácticas filas terminé el viernes pasado bueno

Voz 11 21:07 más de terminarlas y bueno qué tal la experiencia cómo ha sido

Voz 1973 21:11 la verdad es que es gratificante y muy positiva de Merimée nada que eso que ha sido muy positiva yo creo que hemos aprendido y la verdad es que las volvería a repetirse

Voz 2 21:26 si cómo conociste el proyecto

Voz 1973 21:29 pues lo vi por Internet a través de universo

Voz 2 21:32 Universia es un programa de la Universidad de Zaragoza ya

Voz 11 21:34 suena desde hace años para facilitar prácticas a los estudiando

Voz 2 21:37 es correcto si bueno en tu caso creo que que conoces bien

Voz 11 21:42 en el medio rural no

Voz 1973 21:44 sí eh yo hasta que empecé la carrera estuve en el castillo

Voz 11 21:49 si eres de Langa del Castillo por tanto has ido al colegio allí en Langa o

Voz 1973 21:55 en la han había colegio entonces e iba a dar

Voz 17 21:58 a Daroca ha sido siempre hilo ya Bin

Voz 11 22:01 luego haya visto hacer los estudios universitarios en Zaragoza

Voz 2 22:04 sí

Voz 11 22:06 luego luego tu caso me imagino no sea el resto de hablaremos con algunos más pero me imagino que muchos otros serían de ciudad no en genera sí si en tu caso conociendo el medio rural y a ti también te gustaría trabajar en un pueblo

Voz 1973 22:20 sí yo creo que a mí me gusta la tranquilidad del medio rural la cercanía

Voz 11 22:26 sin embargo lo hablábamos hace un momento precisamente con el centro de San Blas por ejemplo los estudios que hacen allí tienen mucho que ver con el medio rural Nos dicen que el perfil mayoritario de los que estudian son son chicos porque el medio rural hasta el momento no suele dar muchas oportunidades a las mujeres

Voz 1973 22:43 ya así por ser rural pues ya sabemos que la mayor parte de trabajo es la agricultura o otros trabajos que en los que trabajan más los hombres por lo general

Voz 11 22:55 pero bueno por ejemplo de ahí el caso de romanos una residencia yo recuerdo cuando se inauguró que hablamos con con subdirectora también es un o otro perfil no diferente que se está empezando por el mundo rural porque es muy necesario en las residencias hay tenis trabajo las personas como como las enfermeras claro sí

Voz 2 23:12 oye además aquí trabajando muchas mujer

Voz 1973 23:15 es la mayor parte de la plantilla son mujeres

Voz 11 23:17 mujeres como suele ocurrir si efectivamente en el en este tipo de trabajos sí que es cierto oye Rocío desde tu conocimiento del medio rural que necesita para hacerlo atractivo a los jóvenes

Voz 1973 23:28 pues no sé yo creo que te tiene que gustar en Medio Rural nace aquí a ver en definitiva yo creo que desde en la ciudad tampoco se hace algo muy distinto a lo que hacen los pueblos porque en la ciudad eh que versó o no

Voz 1326 23:44 entre los que manda llevas sí

Voz 2 23:47 si haces nada muy es ya a los jóvenes de ahora ha igualado mucho en el medio rural con el urbano no es un poco lo que quiero es decir donde no sí

Voz 11 23:57 puede ser roció gracias por contarnos tu experiencia en este caso en trabajando haciendo prácticas de enfermería allí en una residencia en en romanos en el campo romano su saque que ha querido muy cerquita de tu pueblo

Voz 2 24:09 si se quita gracias Rocío un saludo

Voz 18 24:12 vale muchas gracias saludo

Voz 1193 24:19 pues vamos a conocer otra experiencia en otro pueblo con otro tipo también de de trabajo porque hasta cierto punto como decíamos antes que este tipo de practicas en pueblos las hagan estudiantes de Veterinaria como ha ocurrido en Curbelo en Villarreal de Huelva es bastante normal también incluso lo que nos comentaba Rocío Funes en una residencia de personas mayores cada vez también más

Voz 11 24:37 me cuentes en el medio rural pero un estudiante de Derecho una estudiante de Derecho que prácticas puede hacer en un pequeño pueblo pues en Herrera de los navarros ha estado está todavía creo Paula sola ni ya estudiante de Derecho Paula buenos días

Voz 2 24:51 bueno tú tú no has acabado las practicas todavía

Voz 11 24:54 no no los términos catorce de septiembre

Voz 19 24:56 ya la semana que viene sacaba todo vale

Voz 11 24:59 qué hace una estudiante de derecho en una localidad como la de los navarros que es lo que puede aprender

Voz 19 25:04 pues en realidad muchísimas cosas porque académicamente hablando me ha permitido pues vivir el día a día en el Ayuntamiento conocer cómo son las rutinas pues desde que entras hasta que sales todo pues solicitudes menciones pues un poco pues conocer de cerca las gestiones municipales

Voz 2 25:25 todo todo lo que tiene que ver con la administración local claro

Voz 19 25:27 sí sí exacto bueno nos contaba

Voz 11 25:30 yo Rocío es de un pueblo de Langa Castillo ya estado en otro en romanos haciendo las prácticas cuál es tu caso

Voz 19 25:35 pues yo estoy aquí me da los navarros pero no no conocía a lo para nada o sea yo vine aquí y de hecho es que lo había oído

Voz 2 25:45 tú eres de Zaragoza sí sí sí

Voz 19 25:48 de Zaragoza cuando tú conoces

Voz 11 25:51 ese que se pueden hacer estas prácticas te interesa por ellas y entonces te asignan el lugar a tenías que

Voz 19 25:57 sí sí yo ya sabía que a este lugar cuando ella hecho la solicitud me llegó iba a dotar de ni media hora en echarla no conocía el pueblo pero vamos es que eso es lo que menos me importa vi una oportunidad que había que aprovechar iba fue cogido ni

Voz 17 26:12 muy contenta estoy la verdad no tuviste que buscan en el mapa no no no yo tampoco tampoco fue mucha de mucha importancia para mí

Voz 11 26:21 bueno todavía te queda una semana pero que que te han reportado las practicas hasta el

Voz 2 26:25 esto

Voz 19 26:26 pues muchas cosas ya te digo que he aprendido un montón me han dado la oportunidad de conocer pues éxodo que otras actividades Ayuntamiento me han dejado hacer trámites que que igual en unas prácticas normales sabes pues igual estás como practicó humo no te dejan haces tan tan de cerca sabes entonces no sé que inspiran se inspira confianza o que o depositar mucha confianza sentí Jan bien pues a mí no me hizo mucha ilusión porque son documentos pues importantes y que no se te participe te sientes útil sal

Voz 11 26:57 es de conocimiento del medio rural te han aportado algo

Voz 19 27:00 sí en cuanto a pues por ejemplo en cuanto estamos ahora con un proyecto unos parques eólicos no sé cuál es el entorno en cuanto a los pueblos que alrededor y cómo se va a llevar el proyecto y todo eso está

Voz 1973 27:15 permitiendo conoce más porque sinceramente estamos

Voz 19 27:18 para conocía mucho mucho Paula

Voz 11 27:20 de hecho tiene salidas profesionales muy variadas tú ya más o menos tienes claro hacia dónde te gustaría orientar profesionalmente

Voz 19 27:26 sí ahora mismo hoy por hoy estoy depositando cara a la administración de Justicia pero venir aquí pues te hace pues volverá a pensar en las posibilidades que hay pues porque tan la Administración local también podría ser una opción naves entonces pues bueno siempre está ahí pues tienen buena de momento estoy bien con lo que estoy haciendo ahora mismo

Voz 1193 27:46 no te lleva a conocer la administración local por estas practicas que has podido hacer que estás haciendo todavía en Herrera de los navarros fruto de este convenio entre la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial pues gracias Paula por contarnos tu experiencia hay que culmina es estupendamente

Voz 2 28:00 en las próximas semanas gracias gracias hasta luego

Voz 6 28:17 a vivir que son dos días a Aragón

Voz 6 30:27 a vivir que son dos días a Aragón

Voz 1193 30:34 mucho hemos hablado de que mañana comienza el curso escolar pero casi podríamos decir que también con el lunes con la próxima semana comienza otro curso no oficial el vamos a llamar el el curso literario porque desde luego en julio y en agosto es rarísimo que se presenten libros por lo menos en las grandes ciudades a veces en pequeñas localidades aprovechando precisamente que tienen más gente en verano sí pero desde luego en Zaragoza en julio alguna presentación recuerdo en agosto ya nada Icon septiembre vuelven los lanzamientos vuelven los libros a la calle de hecho luego nos acercaremos a una feria que está en el barrio de Almozara hay hoy les vamos a presentar una de las novedades es de autores aragoneses de autoras aragonesas en concreto porque el próximo miércoles se presentarán Zaragoza la última Sybilla que es la tercera novela de la escritora zaragozana Isabel la venia Isabel buenos días

Voz 26 31:22 hola buenos días Miguel Bienvenida muchas gracias

Voz 1193 31:24 la tercera novela las tres tienen en común

Voz 11 31:27 que son del género histórico pero las tres son de épocas ya ámbitos muy distintos

Voz 26 31:32 sí sí totalmente diferentes la primera la del alquimista holandés se desarrolla de bueno en la Edad Media siglos XV XVI además ejemplos en Holanda in la segunda es de la Zaragoza visigoda y ahora pues ha tocado Grecia en la época imperial

Voz 11 31:47 bueno podemos comprender la Zaragoza visigoda siendo tu zaragozana pero por ejemplo acercarte ahora la Grecia clásica porque este acercamiento

Voz 26 31:55 bueno la figura de de la Sibila de Delfos que es la policia siempre me había llamado mucho la atención entonces bueno quería quería acabar escribiendo sobre sobre el tema y te vas adentrando y la verdad es que es fascinante

Voz 11 32:09 no te llamaba la atención por ejemplo entre otras cosas por el universo femenino que había en torno a ello

Voz 26 32:13 sí sí sí que fuera un personaje tan egregio y que fuera una mujer desde tantos además que tiene una duración pues de desde el año mil antes de Cristo esa figura o claro pues doce siglos XIII pues dio de una importancia a nivel religioso de de una mujer di pues era era un tema muy bonito que me apetecía documentarse e investigar acabar escribiendo una novela

Voz 11 32:34 vaya si te has documentado porque así tasa al final de la novela treinta XXXV cinco libros los he contado entre la bibliografía que seguro que será alguno más incluso somos muchas

Voz 26 32:42 más largas que quería pues las principales pero al final después doscientos

Voz 1193 32:46 no no se nota nota bueno

Voz 11 32:49 un siglo I más o menos estamos siglos perdón siglo II estamos hablando de una Grecia ya en en en decadencia ya bajo el Imperio romano física

Voz 26 32:58 ya bajo el Imperio romano hasta casi todo el Mediterráneo es la época de Trajano y Adriano entre todas se empieza el argumento que da comienzo en el ciento catorce acaba en el ciento veinte el principal y luego hay un unos último capítulo que es un poco más posterior que da explicaciones a muchos de los misterios que se han ido contando durante durante la novela

Voz 11 33:22 claro porque el hablamos de unas mujeres con artes adivinar teorías como eran las hebillas pero precisamente lo que hay aquí también es intriga porque la novela histórica Le acompaña bien la intriga pero lo que hay es un personaje ya de principio que es es una niña y que se llama Berenice que la ponerse un poco como a para aprender este mundo de del oráculo no

Voz 26 33:41 sí sí en efecto bueno es la institución de la de la Sibila de Delfos de la pitonisa Lapique lleva ya mucho tiempo ahí bueno va reclutando a una serie de mujeres para que sustituyan a la vieja que está enferma Hay está a punto de morir y entonces hay un cogen a la niña esta la lleva a su madre y la dejó abandonada en en la Casa de las de las mantenedor al el fuego sagrado que es como una especie de casa debe está les romana pero a lo griego entonces ahí la niña pues aparte de de recibir la educación para que sea una mujer muy sabia para que se contenga para que moteles su personalidad recibe pues una iniciación oculta de los dioses antiguos de Un la Diosa Madre por parte de la de la Piti Adela de la Sibila

Voz 11 34:24 esa es Gaya Hayden que tiene bueno es un poco la que estaría en el en el principio de todas las cosas la Madre Tierra en ella vendría a ser tú hay un momento determinado un personaje una una de las protagonistas de del libro habla de un de un mundo femenino antiguo en el bueno femenino en el sentido de un cierto matriarcado en el que las mujeres tenían mucho más poderío hasta que los hombres vienen con un dominio y con una violencia no en eso parece que enlaza mucho con el mundo que estamos hablando ahora no pero claro aquí

Voz 1193 34:55 a personajes estar se retrotrae a muchos siglos antes de Cristo

Voz 26 34:59 sí la verdad es que según los historiadores Si bueno sobre todo yo admiro mucho a Rober Graves que he basado mucho en su obra La Diosa Blanca pues bueno se habla de que había un matriarcado antiguo y claro eran las mujeres que tenían un poco el dominio pues el el donde la creación pues una serie de potestades que que el varón no tenía muy bueno hay documentación de que había reinas juezas y y Herreras entre comillas tal bueno llevaban un poco las las pautas de la de las civilizaciones hasta que que bueno que todo esto empezó a cambiar un poco oí bueno según Robert Wise fue algo violento fue un comienzo muy tremendo cuando empezaron originan las guerras y los conflictos y tal pues ya pasó al patriarcado y bueno

Voz 11 35:45 segundo muchos de nuestros oyentes a lo mejor no récord en el nombre de Robert Graves pero enseguida lo van a recordar si les hablo de una serie de televisión mítica de hace muchos años cuando no había tantos canales que fue Yo Claudio Robert Graves es un autor in era un autor inglés que vivió casi toda su vida en Mallorca en The ya desde allí bueno pues es uno de los grandes maestros de la novela histórica cuando la novela histórica no tenía tanta preponderancia como alcanzar Nos después Graves es un clásico y yo creo que la aquella serie televisión Yo Claudio tuvo mucho que ver también no en la popularidad de la de la novela histórica el caso es que nombras a Graves pero bueno en en la novela ante una vela en la última Sevilla en esta novela Isabel la venia la verdad es que aparte de la historia de cómo van los personajes evolucionando de de su misterio de sus cosas lo que hay es un repaso pormenorizado de muchas costumbres no porque veo que Grammy cosas que te sorprende mucho desde la higiene por ejemplo la gastronomía las celebraciones religiosas todo eso lo va introduciendo poco a poco en la Historia

Voz 26 36:39 sí sí yo creo que para que una novela te enganche y poder vivir en ese periodo tienes que tocar todos los puntos así es como consigue que el lector se sienta realmente paseando viviendo en ese momento en ese momento espacio temporal que están tan diferente en algunas cosas y tan parecido no tras y entonces hay que tocar todos todos los puntos de de la sociedad de aquel momento eso es fundamental por eso tanta documentación porque hay cosas claro que no no sabes ni te imaginas además

Voz 11 37:04 bueno yo nombrado la higiene y la gastronomía las celebraciones religiosas las deportivas pero incluso hay celebraciones orgías Tica están bien aquí es eso forma parte de la de la ficción de la autora o también está documentada también

Voz 26 37:16 sí sí sí sí claro totalmente bueno de sobretodo me me pasado muchísimo el habrá de Plutarco Plutarco aparte de mi de uno de mis personajes principales pues la verdad es que fue un escritor muy prolífico aparte de sus vidas dale las están las obras Morales las obras morales como era sacerdote del templo de Apolo es exactamente en ese momento pues entonces es sacado mucha información de allí entonces bastante fidedigna claro porque era en en ese momento y aparte sus obras han conservado perfectamente no es como otros autores griegos que se ha perdido la mayoría o todo pues se Plutarco tenemos muchísima información por por su parte

Voz 11 37:51 efectivamente es uno de los instructores de de la novela que tendrá que mostrar bueno pues ese mundo a a la joven Berenice hablando del oráculo de Delfos hablando de dotes adivina tory las hay una mezcla a veces en la novela que hablas de de ahí que para ser adivina había que tener una mezcla de información más teología me llamó mucho la atención es pero también hay momentos en los que parece que el éxtasis eliminatorios llega a través de sustancias de drogas vamos por decirlo de alguna manera

Voz 26 38:21 incluso ha habido investigaciones posteriores que que claro como es una zona así de de placas tectónicas y movimientos estos pues sísmicos pues se había una especie de gas que tenía componente de con etanol metas bueno una serie de de gases que sí que llegaban a embridar aparte la ingesta de laurel pues todas estas cosas pues sí que hacían que estuvieran un poco Evry así emocionadas y

Voz 1193 38:45 curioso información teología Hydro todo hay hay una

Voz 11 38:50 es una cosa que también me quiero quiero reseñar en la novela hablas de una época ya al ocaso de la Grecia clásica el imperio romano pero también es está empezando a despuntar el cristianismo y hay un momento determinado que hablas de la ciudad era de Cristo en paralelo con una figura que yo personalmente no conocía de que a raíz de tu novela me interesado que es Apolonio de Tiana me gustaría como yo lo desconocía la verdad es que no lo había ido nunca en tu novela me ha llamado la atención y que buscado ya más información sobre él me gustaría un poco que hablas es de este paralelismo

Voz 26 39:21 sí bueno la verdad es que esa época fue una época que había muchos Burgos de estos bueno mucha gente que decían que hacía milagros y prodigio entonces la verdad es que hay unos paralelismos impresionantes entre la vida de Cristo y de la polonio él estaba en la zona de la CIA bueno se recorría también toda la zona del Imperio romano pues haciendo prodigios Si pues más o menos muy parecido a la a la figura de Jesucristo yo creo que a lo mejor pues la religión es tiene todas a parecerse un poco y apropiarse unas a otras y no sé por qué motivos a lo mejor se estilaba en ese momento que pasasen esas cosas pero claro claro

Voz 11 39:57 me ha llamado la atención porque yo siempre recordaba por ejemplo y lo he comentado alguna vez la la el mito de Moisés abandonado en las aguas se parecía mucho al de Gilda mes miles de años antes en Mesopotamia eso sí que lo sabía ese paralelismos analogía pero no desconocía la figura de Apolonio

Voz 2 40:12 de de de Tiana tendremos que me repasa su nombre y la verdad es que se parece muchísimo lo leen si les parece la vida de Cristo igual que es caliente descubre me descubren me tienes tú que es lo mismo

Voz 26 40:26 no exactamente pero pero en la época griega entonces pues según diluvio el diluvio universal que hablan todos todas todas las religiones y todos los mitos que debió de ocurrir algo realmente y entonces me hicieron un abarca que porque los dioses les advirtieron de que iba a haber un diluvio de proporciones de bueno descontroladas y que tenía que hablar también pues a los animales y luego pues además enlaza porque luego te dice qué dicen los dioses a Educación y piedra que tiene que echar los huesos de de la de la Diosa Madre por retrasos su espalda entonces ellos entiende tiene que son las piedras porque era la tierra realmente lo echan iríais surge la la raza humana

Voz 11 41:06 me da la impresión de que a veces se planteaban en el mundo antiguo

Voz 1193 41:10 totalmente la última semana

Voz 11 41:11 la es la tercera novela de Isabella venia escritora zaragozana que por cierto no lo dicho aún pero justo antes de hablar contigo hablábamos con una estudiante de Derecho tú eres licencia antes es decir que estás en la tradición de los de los licenciados en Derecho o abogados escritores que que ha habido siempre por ejemplo en en en España Ildefonso Falcones por ejemplo en Estados Unidos pues tipo John Griezmann por ejemplo este tipo escritores pero también es pintora que es otra cosa también osea que de alguna manera la novela y la pintura tiene bastante que ver

Voz 26 41:41 sí sí mucho mucho que ver realmente es es crear algo a través de unos medios te da igual unos pinceles óleos va a través de la de la palabra es bueno pues la creatividad es algo que me que me ha gustado siempre mucho más bueno lo más diferente al derecho

Voz 1193 41:55 no sale tan lógica lógica racional afronta la última Sybilla esta novela

Voz 11 42:03 ambientada en ese siglo II en la Grecia clásica y con el Oráculo de Delfos y la sacerdotisa como trasfondo se presentará el próximo miércoles día doce a las ocho de la tarde en el Teatro Principal te acompañará allí el escritor Juan Bolea por supuesto es la protagonista que se llama Berenice en contra de una canción que se llama Berenice dice bueno la recordaba así que no tiene nada que ver con tu novela es una está Berenice es una chica que se va de Carnaval en Colombia pero te la la dedicamos a tu Berenice

Voz 1193 42:30 vale bien muchísimas Isabel gracias enhorabuena gracias a ti que disfrutes mucho en la presentación muchas gracias

Voz 27 42:50 J

Voz 1193 43:04 de la Berenice griega la Berenice latina en la canción ya otra cita literaria que también se va consolidando que es la Feria del Libro Aragonés que se celebra desde hace años en el B el Río de La Almozara tiene lugar hoy osea que una propuesta para los amantes de los libros que han vuelto de vacaciones que tienen mono que quieren buscar nuevas cosas hoy mismo no saben qué hacer pues darse una vuelta por la Almozara allí está Juan Arguedas de la Asociación Cultural reveló que organiza esta feria Juan buenos

Voz 11 43:29 días

Voz 2 43:31 buenos días para que en para quién quiera darse un paseo por vuestra feria esa

Voz 11 43:35 también de en qué punto de la Almozara os encontrará

Voz 28 43:37 pues es un sitio emblemáticos el veinte de diciembre pues bueno aquí estamos allí

Voz 29 43:46 bueno hay bueno nada buena

Voz 28 43:49 la exposición de literatura de todas las etapas si todo variedad no para poder comprar si te echaba hecha en Aragón y escritas desde aragonés

Voz 11 44:01 es justo estábamos hablando de novela histórica y creo que ahora mismo he visto en la programación que estaba precisamente José Luis Corral hace un momento no

Voz 28 44:07 sí sí efectivamente ahora mismo está presentando el libro José Luis Parra y también su hijo Alejandro a mí la verdad que merece la pena

Voz 30 44:18 a un libro y que

Voz 28 44:20 en un año histórico no porque la incorporación de Zaragoza al Reino de Aragón

Voz 11 44:26 Juan Ésta es una feria más que de librera de librerías de editoriales verdad

Voz 28 44:31 sí bueno sí pueden participar pero bueno más que nada es editoriales que se libros aragonés es por escritores aragoneses también

Voz 29 44:42 no puedo

Voz 28 44:46 basado en no el aragonés

Voz 2 44:48 sí pero bueno

Voz 28 44:51 en de Aragonés pues ahí no hay una

Voz 29 44:54 muy bueno pues

Voz 11 44:55 en evidentemente ya la presentación de José Luis Corral y Alejandro Corral no van a llegar nuestros oyentes pero ya está estará acabando pero quiero decir que bueno la feria cerrará a mediodía y por la tarde a Brisa a partir de las seis y ahí esta tarde hay un montón de presentaciones también

Voz 28 45:10 sí bueno que tengan niños están los dos de la comparsa de cabezudos gigantes y de dábamos para mí no va a haber una serie de presentaciones de libros ahí uno el primero tiene siempre eran las este es el Boko verdad yo pasé a cinco días de hecho se Serrano ha ido

Voz 29 45:32 no pues bueno si se ha ido recopilando veterinario y lo ha recopilando

Voz 28 45:37 a los pastores sí de las Cinco Villas ha ido recopilando palabras y bueno y ha salido este libro aunque la verdad es que Galicia no de entiende

Voz 1973 45:47 cuenta que es una forma de vida

Voz 11 45:50 claro también estará ahí la poesía de la editorial estará una ciudad en la salida libro del que hablábamos aquí sobrevolado de Carlos Serrano que también fue motivo de una exposición en el Centro historias en fin Silvia cebolla con escuchantes también bueno pues mucha actividad para darse un paseo por allí así que ya lo saben en el paseo andador veinte de diciembre en el parque Aljafería durante todo el día esta Feria del Libro

Voz 1193 46:16 Conesa en la Almozara que acabará con música con la que estamos escuchando de fondo con rap de un rapero zaragozano que sea Mc Cray elenco también canta en castellano y en Aragón eso sea que nos quedamos con uno de sus temas en aragonés Juan que paséis un buen día allí con los libros

Voz 31 46:36 claras todo radicalmente desde la distancia de quién son apenas dos pasaron un día son los escritores de primera mano entonces que nos expliquen el trabajo que han realizado

Voz 1193 46:52 estamos con la música que pondrá punto final a las ocho de la tarde a esta feria gracias Juan un saludo buenos días

Voz 11 46:58 sí

Voz 21 46:58 Nuestros acústica contar con él

Voz 32 47:03 me entero al arresto Villán villas te culturas es el charro de violencia negocio saca Messina hábitats una carrera Esquerda

Voz 27 47:19 vamos vamos

Voz 1193 47:26 de la literatura como no al cine todos los domingos recuperamos esta cita con el cine sobre todo hablando del cine en su relación con Aragón y para eso tenemos a Luis Alegre que anda ahora por tierras andaluzas o la Luis buenos días

Voz 2 47:39 hola qué tal Miguel muy buenos días bueno fin de semana en Málaga