A Vivir Aragón (15/09/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 0979 00:06 el presunto caso de violencia machista ocurrido en Barcelona una mujer ha sido asesinada con un bate de béisbol supuestamente por su ex pareja el asesino se ha quitado la vida después que más sabemos Sergi Caballero lo que sabemos y os podemos avanzar es que los bomberos han encontrado los cadáveres esta medianoche en su domicilio después que la pareja no respondiera a la llamada del aparato de tele asistencia que tenían asignado cuando los bomberos han logrado entrar se han encontrado con el cadáver de la mujer de setenta y un años tendido en la cama y el de su marido de ochenta y uno en el sofá del comedor todo apunta

Voz 4 00:36 el hombre ha matado a su mujer golpeándole la cabeza con un bate de béisbol y luego se ha suicidado con una sobredosis de medicamentos según los vecinos la mujer estaba discapacitada se movía con una silla de ruedas los Mossos investigan como un crimen Machín

Voz 0979 00:49 esta recuerden que el cero dieciséis es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista es gratuito y no deja rastro en la factura hay que borrar lo eso sí del registro de llamadas en Estados Unidos el huracán Florence ha sido rebajado a tormenta tropical después de tocar tierra en Carolina del Norte al menos cinco personas han muerto hoy en Hong Kong se preparan para la llegada de un tifón muy potente las autoridades han informado de que se ha ido debilitando traspasar por Filipinas

Voz 1606 01:12 usar al menos dos muertos José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 01:15 buenas tardes la pérdida de potencia de ambos fenómenos meteorológicos no les resta capacidad de hacer daño huracán Florence como decías que desde esta mañana se ha convertido en tormenta tropical ha causado la muerte a cinco personas entre ellas una madre y su bebé la lentitud con que se mueve ya en tierra firme por Carolina del Sur hace temer graves daños en otros estados como Tennessee Kentucky y Virginia en el Pacífico con el tifón Man el más poderoso en el último lustro que azota Filipinas ha provocado al menos dos muertes es la isla septentrional de Luzón dirige debilitado aunque con vientos de hasta doscientos sesenta kilómetros por hora hacia las populosas ciudades de Macao y Hong Kong son diferentes investigaciones señalan que el aumento de la humedad en el interior de estos huracanes se debe al calentamiento de la temperatura del agua de los océanos como consecuencia del cambio climático secretario genial

Voz 0979 02:03 tal de la Organización de Estados Americanos Luis al

Voz 1108 02:06 pero ha asegurado que no se puede descartar una Internet

Voz 0979 02:08 acción militar en Venezuela dice que así se acabaría la crisis política y social provocada por el gobierno de Maduro Patiño

Voz 1108 02:14 a la rivalidad entre Almagro y maduro es una constante desde que el antiguo ministro uruguayo José Mujica accedió a la secretaría general de la OEA en dos mil quince sus declaraciones han tenido lugar en la ciudad colombiana de Cucuta por donde han salido miles de venezolanos en los últimos meses por la escasez de alimentos y medicinas Almagro lo que se refiere a Venezuela como dictadura pidió la intervención de la comunidad internacional Nicolás Maduro se encuentran China en visita oficial donde además del respaldo político de Pekín cuya influencia aumenta en América Latina pretende cerrar importantes acuerdos comerciales y una nueva línea de crédito

Voz 0979 02:54 más asuntos Salvamento Marítimo ha rescatado hoy en las costas españolas a cerca de doscientos migrantes en las últimas veinticuatro horas son más de quinientas las personas localizadas cuando trataban de llegar a España Irene Dorta

Voz 5 03:05 un total de ciento ochenta y nueve inmigrantes a bordo de cinco embarcaciones han llegado a las costas españolas desde esta madrugada en Alicante han sido dos las pateras con quince personas cinco de ellos menores todos están en buen estado de salud aunque presentaban síntomas de hipotermia a causa de la lluvia la embarcación más numerosa ha sido rescatada en el mar de Alborán con ciento cincuenta y uno personas por último otras dos pateras con veintidós inmigrantes han llegado a las costas de Cartagena Murcia todos ellos unidos a trescientos cuarenta y tres migrantes que llegaron ayer Andalucia suman un total de quinientos treinta y dos personas en las últimas veinticuatro horas

Voz 0979 03:37 vamos ya con la información del deporte Andoni De la Torre buenas tardes

Voz 0995 03:40 buenas tardes cuatro partidos en Primera este sábado abre el Atlético de Madrid llevará la una última hora desde el Metropolitano Pedro Fullana buenas tardes

Voz 6 03:47 qué tal buenas tardes baja de última hora de Lucas Hernández por problemas a dominar es que le han obligado a pasar por el hospital iba a ser titular por tanto Godín no va a descansar será titular igual que Rodrigo Illes el Eibar busca la primera victoria en su historia frente al Atlético de Madrid Atlético Eibar en el Metropolitano a partir de la una del

Voz 1649 04:02 había gracias Fullana esta tarde tres partidos más

Voz 0995 04:05 soy cuartos la sociedad Barça con el estreno de Anoeta tras las obras realizadas seis y media Valencia Betis y nueve menos cuarto Athletic Real Madrid Lopetegui ha dejado fuera a la convocatoria de nuevo a Vinicius en tenis a las dos tercer partido de semifinales de la Davis entre España y Francia en Lille Feliciano López y Marcel Granollers ante Benneteau y Mahmud dos cero en contra por lo que si España cae estará eliminada en la Vuelta a España hoy se decide la ronda con la vigésima y penúltima etapa final en alto de la gallina última oportunidad para Valverde ante el con sus aspiraciones ya las tres Clasificación de Fórmula uno de Singapur

Voz 0979 04:34 es todo se quedan ya con los compañeros de las distintas emisoras de la SER más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en Cadena Ser punto com

Voz 1606 04:42 peines

Voz 7 04:45 servicios informativos

Voz 8 04:51 a vivir que son dos días Aragón Miguel Mena

Voz 1606 04:57 qué tal amigos buenos días bienvenidos al prohibir Aragón y saludos de Alberto Gómez que está al frente del control en este sábado quince de septiembre llegados justo aquí a la mitad del mes yo creo que ya para muchos estará superado el llamado síndrome posvacacional así que ha abrimos nuestro programa de par en par de hecho tenemos cita con un par de vendimia más tenemos cita con un par de mercados de proximidad tenemos cita con un par de ríos que esta mañana están limpiando se por parte de voluntarios en una jornada que por primera vez celebra el Día Mundial de la limpieza medioambiental bueno como ven muchas cosas emparejada aunque en las noticias hay más variedad Óscar Aribau buenos días la Miguel qué tal bueno más de un par de temas que tenemos que comentar en esta avance y muy muchos más que se comentaran después en Hora catorce vamos a comenzar con política algo muy propio de los fines de semana Chunta Aragonesista aprueba el calendario para elegir a sus candidatos de cara a las próximas selecciones de la primavera de dos mil diecinueve

Voz 1649 05:55 esta mañana el comité nacional de Chunta ha marcado el veinte de octubre para elegir a través de primarias a los cabezas de lista de las tres provincias para las próximas elecciones autonómicas y también los tres candidatos a alcalde de las tres capitales de provincia el resto de la listas elegirá el próximo dos de febrero José Luis Soro presidente de Chunta

Voz 9 06:14 el día veinte de octubre fecha de votación para los cabezas de lista de las elecciones autonómicas lideradas ciudades de Zaragoza Huesca y Teruel del la elección del resto habrá lista para autonómicas y municipales de Zaragoza pues que Teruel en será el dos de febrero

Voz 1606 06:30 tenemos que abrir también capítulo de migración porque la Policía Nacional ha detenido en Épila al organizador de un viaje en patera en el que murieron

Voz 1649 06:37 once migrantes si era arrestado forma parte de una organización criminal que organizaba los trayectos por mar por aproximadamente unos quinientos euros y utilizando embarcaciones muy precarias Javier Carrera

Voz 0866 06:49 en la embarcación que partió desde Tánger el pasado mes de abril viajaban doce personas un migrante sobrevivió sólo cuatro cadáveres pudieron ser recuperados la policía localizado al organizador de este viaje de origen senegalés en la localidad de Épila en Zaragoza ya ha sido detenido como presunto autor de varios delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y homicidio imprudente la organización criminal organizaba trayectos por mar a cambio de quinientos euros utilizaban embarcaciones de muy baja calidad y escasa flotabilidad la investigación continúa abierta para localizar al resto de componentes de largo

Voz 1606 07:20 en deportes tenemos que empezar hablando de fútbol sí porque el Real Zaragoza

Voz 1649 07:23 ya en el AVE de viaje hacia Almería a las siete y cuarto de esta tarde y mal Imanol iría realizará la última sesión de entrenamiento antes del partido de mañana por la tarde Zaragoza espera mantener la buena forma de estas ultimas semanas y mientras el Rayo Vallecano le marcó ayer el primer partido de a primera división en el remodelado Alcoraz a la Sociedad Deportiva Huesca después de ganar por cero a uno ya parte del fútbol

Voz 1606 07:48 agenda polideportiva ya en contra Zaragoza juega

Voz 1649 07:51 un nuevo amistoso de pretemporada será a las ocho de la tarde en en en Mallén ante el Gipuzkoa Basket en el reencuentro de Porfirio Fisac con su anterior equipo el partido estará marcado por la ausencia de los internacionales comienza la Liga además de futbol sala el fútbol en Zaragoza se estrena ante el Palma a las siete de la tarde en el Pabellón Siglo XXI

Voz 1606 08:13 algunas de las cosas que comentaremos después de una hora catorce habrá más y por supuesto está serán ampliadas gracias Óscar buena mañana

Voz 1649 08:19 al y Miguel adiós hasta luego

Voz 1606 08:33 septiembre bonito mes lo decimos muchas veces porque en cuanto a temperaturas desde luego suele ser uno de los más agradables del año y creo que también hemos comentado algunas veces que con la Revolución Francesa nuestros vecinos del no te cambiaron el calendario y durante unos años decidieron que que el año comenzará pues en este mes concretamente el veintidós de septiembre con un mes al que le pusieron de nombre vendimiar yo poético nombre para estos días en los que la cosecha de la uva se extiende por muchos países del Mediterráneo iba va a comenzar nosotros con las vendimia de algunas de nuestras denominaciones de origen para pulsar la actualidad de un sector creciente en Aragón como es el vitivinícola la primera cita la tenemos en Ainzón porque hoy allí se celebra la fiesta de la vendimia de la Denominación de Origen Campo de Borja Eduardo Ibáñez es el presidente del Consejo Regulador Hola Eduardo buenos días muy buenos días en entre qué fechas desarrollan ustedes la la vendimia en el Campo de Borja

Voz 10 09:33 bueno pues hemos empezado con las variedades blancas que siempre hace ya diez días quince días llevamos con lo veo a él nuestro plato fuerte como bien se sabe que es el la racha es somos el imperio de la racha pues empezábamos aproximadamente a finales de este mes de septiembre el veinticinco treinta de septiembre se prevé que se cojan las primeras Gardner hechas de ética pues prueba

Voz 1606 09:58 aparte de las variedades me imagino que también es influirán lo digo porque no claro no estarán en mismo altitud estoy pensando viñedos en Magallón que en Vera de Moncayo

Voz 10 10:07 exactamente se empieza siempre por la zona baja como en la zona por ejemplo de Magallón Magallón Borja la zona baja de Borjas Pozuelo el parte de Fuente Jalón todas esas zonas bajas ya se va encogiendo empezarán a finales de septiembre ilusoria pues metidos en octubre en mitad de octubre por ahí pues empezaremos con las zonas media a media que ella es la zona media de de de Bonham cooperativa Borja de de buen te has una media ya pues ya nos iremos a finales de octubre primeros de noviembre sí porque este año será muy tardía cuando se coja la zona alta pues zonas por ejemplo del ya en la zona alta de Jalón toda la parte más alta eso ya se cogerá pues aproximadamente pues a finales de octubre o primeros no yo siempre

Voz 1606 10:59 la tardía este año tiene algo que ver con a haber sido un año lluvioso

Voz 10 11:03 bueno pues si con con daños lluvioso un año antes es que sea tras pongo tardío no porque yo recuerdo cuando era niño pues que siempre es empezar fue a partir del veinticinco de septiembre se no pero pero bueno es un año pues dentro de lo lógico de lo normal lo que pasa es que también hay que decir pues que el cincuenta por ciento más de de uva que que el año anterior entonces la maduración es mucho más lenta en la climatología pues es es una climatología que ha sido un verano que nació muy muy muy caluroso entonces pues poco a poco que es lo que quieren las bodegas no a la maduración sea lenta para sacarle del juego Massimo a nuestras gachas

Voz 11 11:41 un cuarenta por ciento más de uva es mucha uva presidente

Voz 10 11:46 bueno pues con relaciones clanes pasó fue una campaña un paso creíamos que iba a ser una campaña pues con treinta millones de kilos de uva ahí nos quedamos en veinticuatro con los bueno pues este año se prevé un cuarenta por ciento estamos hablando sobre treinta y cinco millones de kilos de uva ilustró plato fuerte como era decía antes que nada bueno pues este año me daban una cantidad muy buena raro pues es lo que lo que aumentan en Campo de Borja estamos hablando que un sesenta y cinco por ciento setenta por ciento Garnacha entonces eso es lo que lo que hace aumentar a al imperio de la NASA

Voz 1606 12:19 bueno está claro que mantienen esa apuesta fuerte el agua tradicional aragonesa al imperio de la garnacha pero ha empezado hablando de los blancos y me venía a la cabeza que están triunfando también otras variedades

Voz 11 12:30 por ejemplo en me viene a la cabeza a un un blanco verdejo Dane Inception que lleva

Voz 1606 12:35 muchos años consiguiendo muchos seguidores quiero decir que sea Brentan bien los viticultores de la zona van probando otras cosas de acordes bastante con los gustos del mercado no

Voz 10 12:45 sí eso es lo que el mercado no sé si los blancos verdejo os los blancos de Blanca también sexy tiene apostado Coppola algunas Blanca aquí no pude Borja los chardonnay pues son modas de vinos blancos pues que que me están ahí bueno ni las bodegas Campo de Borja pues tenemos que estar acusa al máximo con con las blancas y con la que el ICO las tintas y nosotros nos abrimos a todos los mercados y a todo lo que lo que nos haga falta

Voz 1606 13:11 sí ya que mercados en qué mercados están ahora especialmente consolidados a qué mercados aspiran a llegar con los vinos de Campo de Borja

Voz 10 13:20 bueno pues nosotros la verdad es que un hijo Estados Unidos Canadá sale no Elia bueno esos son los mercados más consolidados que tenemos no Isi y a partir de ahora pues bueno apacible haya muertos meses pues que que Japón China China está teniendo un éxito total gracias no se prevé que en China pues se triplique en las ventas de de lo que tenemos ahora se pudiese que las ventas porque el mercado chino pues la verdad que nos está demandando mucho vino de garnacha y la verdad es que pero bueno siempre estamos con los mercados pues como bien Ivo a Estados Unidos Reino Unido Alemania los mercados sea más más estabilizados y lo que más nos pueden aportar económicamente un valor añadido que es a los a los viticultores

Voz 1606 14:07 ya que han nombrado China ya para finalizar y me ha venido a la cabeza que estos días en Zaragoza por ejemplo se destacaba que el turismo chino estaba superando ya los tradicionales turistas franceses por ejemplo en Zaragoza y me estoy preguntando si habría que pensar también en ellas de cara al enoturismo se lo digo ya para acabar porque ustedes pusieron en marcha la ruta La Garnacha qué tal está funcionando

Voz 10 14:28 sí pues muy bien la verdad es que cada cada año vamos teniendo más visitas Si él turismo pues es una cosa fundamental para nuestra zona pues para para restauración pues para hacemos las poblaciones pues la verdad que que está funcionando muy bien a ellos se suele yo entonces los chinos se lo llevan ella como pueden llegar a ser lo que la ciudad de Zaragoza pero bueno poco a poco iremos

Voz 12 14:51 siendo iremos haciendo cosas la NASA con

Voz 10 14:54 bello en la garnacha

Voz 1606 14:56 bueno pues Eduardo Ibáñez presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Campo de Borja feliz fiesta de la vendimia y sobre todo feliz buena cosecha gracias un saludo

Voz 12 15:07 muchas gracias y a ver venga ahora

Voz 13 15:13 ya

Voz 1606 15:50 les confieso que esta semana estaba buscando canciones que hablan de vino y un poco la excusa vamos otros años sin me encontrado con esta sorpresa de Marisol con Los Brincos o Jo con cantando una canción el vino Rosa al Rosado la canción me ha fascinado pero hay que reconocer que el rosado tuvo su tiempo de gloria y ahora mismo son blancos y puntos desde luego los que están dominando en nuestro país bueno dejamos allí esa fiesta de la vendimia que tiene lugar de hoy en la localidad avanzó la Denominación de Origen Campo de Borja y nos vamos a Cariñena Cariñena es la denominación de origen más grande más veterana de Aragón y una de las más veterano España allí la fiesta será el próximo fin de semana el presidente del Consejo Regulador es Ignacio Casamitjana Ignacio buenos días hola

Voz 2 16:34 muy buenos días y creo que lo tenemos hoy en el campo a pie de cepa no

Voz 1788 16:38 así es así es en vendimiando sí señor

Voz 1606 16:41 bueno está además es suele ocurrir unos mucho cada año por estas fechas cuando hablamos con presidentes de denominación de origen porque claro son todos ustedes viticultores y cuando llega esta temporada tienen que está en los viñedos y cómo va la cosecha por allí en este momento

Voz 1788 16:55 bueno pues vamos al principio muy despacito ya que esta semana se han ido cogiendo tranquilamente las variedades más tempranas Si para la fabricación del cava también pero vamos el grueso de la denominación de origen de empezará la próxima esta próxima semana

Voz 1606 17:13 Justo ya para llegar a la fiesta ya a tope a tope de de rendimiento

Voz 9 17:17 también

Voz 1606 17:18 qué conviene recordar además hoy que está usted en el viñedo que el que el viñedo requiere trabajos durante todo el año es una actividad que se prolonga prácticamente durante todos los meses

Voz 1788 17:28 sí es un es la parte apasionante que tienes viñedo que a los que nos ha enganchado es lo que más lo que más te gusta que tienes faenas durante todo el año y siempre distintas cuando acabas una empieza otra y así todo el ciclo completo hasta hasta la avenida exactamente

Voz 1606 17:45 el ex coincide esta temporada de vendimia ahí de próxima fiesta con una promoción que llevan haciendo desde hace algún tiempo en Zaragoza que se llama sorpresas en el restaurante que siga hasta hoy mismo

Voz 1788 17:56 así es hemos tenido ya unos digamos resultados de la semana anterior y estamos finalizando esta semana esta campaña esos presos en el restaurante de la mano de Eureka con diez restaurantes porque consideramos la Champions de restaurantes en Zaragoza

Voz 14 18:15 está siendo

Voz 1788 18:17 una sorpresa un año más ya que nuestras expectativas siempre son ambiciosas pero este año está siendo espectacular la campaña

Voz 2 18:25 bueno vamos teniendo

Voz 1788 18:27 encima de de lo que teníamos planificado

Voz 1606 18:30 hay que cuidar el mercado local pero evidentemente cariño lleva ya muchos años con la vista muy puesta en el mercado internacional en claro

Voz 1788 18:38 sí es nuestro punto de referencia en cuanto a volumen de negocio la Denominación de Origen Cariñena comercializa vamos el sesenta y ocho por ciento de nuestra producción en el extranjero países por ejemplo perderte aunque trabajamos con cincuenta y cuatro países diferentes decirte los más importantes pues serían Alemania el Reino Unido Estados Unidos quiero eso están incorporando de forma muy importante tanto Rusia como China

Voz 1606 19:04 Nos citaban también China efectivamente en el Campo de Borja es Rusia es un una novedad osea

Voz 1788 19:09 sí sí un campo muy presente hay con mucha cultura del vino para empresa nuestras eh

Voz 1606 19:17 las garnacha a las garnacha es de Cariñena en los concursos internacionales de garnacha han obtenido muchos premios pero ustedes están ahora también promocionando una uva que vamos a recordar es la que lleva al propio nombre de la Denominación de Origen la uva Cariñena

Voz 1788 19:32 así es el que nosotros originariamente digamos que el término de Cariñena en Aragón y en España fue de los primeros en la garnacha de acuerdo y el blanco en el Macabeos lugar no lo que sucede que hay una variedad también de tan antigua como estas dos que es la variedad Cariñena variedad Cariñena que debido a la complejidad de que tiene en el proceso para llegar hasta hasta el producto final que es el vino que se hace con esa variedad antiguamente los injertos serán complicados hoy día hay injertos ya muy preparados etcétera sí estamos trabajando con gente la mano también de De Gea que tiene un departamento que he investigado clones etcétera no entonces el objetivo es recuperar esta nuestra que sigue vigente restantes Viñas de de esta variedad pero sigue siendo una minoría la disminución de origen por lo que te digo porque estuvieron una de sus una digamos una variedad que antiguamente era muy compleja en cuanto enfermedades fitosanitarios no entonces que es un CD que ahora sí que estamos volviendo a ya ya que es una variedad que los enólogos la valoran mucho los clientes finales también pero yo estaríamos hablando de un vino todo vino no en grandes cantidades sino cantidades bastante limitadas de muchísima calidad que es algo que queremos potenciar y por supuesto pues no hay que me estén me entiende porque es que me apasiona este este proyecto en el que estamos de la partida Cariñena porque lo que queremos recuperar el nombre

Voz 15 20:59 lógicamente porque en España hay en el resto

Voz 1788 21:02 en el mundo hay Cariñena y clones de Cariñena todos a salir

Voz 2 21:07 ya entiendo por lo que he dicho que serían

Voz 1606 21:09 entonces vinos de alta gama y me imagino que también que de un precio digamos por encima de la media

Voz 1788 21:14 eso es lo que eso es el objetivo que que que teníamos a fecha de hoy lógicamente después con la evolución de los mercados veríamos donde tendríamos que hay una fecha y eso es algo que queremos once con mucho cariño y sin ninguna prisa

Voz 1606 21:27 recordaban el antes saludarle nació que Cariñena es la denominación de origen más antigua de Aragón y una de las más antiguas de España porque nos tenemos que remontar a mil novecientos treinta y dos nada menos han sido pioneros en muchas cosas y también recuerdo que lo fueron por ejemplo en cuanto al Museo del Vino que crearon allí en la Denominación de Origen tengo entendido que tienen planes ahora para digamos renovar ese museo

Voz 1788 21:50 bueno sí estamos trabajando en en un proyecto preparación de un proyecto primero iría iniciales para digamos poner un poco el museo en el siglo XXI ya que creo que ya le toca igual que fue vanguardista como viviendas dicho casi en España casi en Aragón por supuesto sí que el concepto de que estamos en el siglo XXI y como todo evoluciona creemos que hay que evolucionar un poco y en ese proyecto estamos todavía

Voz 1606 22:18 claro porque cuando ustedes hacen el Museo del Vino todavía el concepto de enoturismo ni se nombraba no nos en España no en otros países a lo mejor Estados Unidos California así pero aquí ni se conocía y ahora ahora sí que ya yendo turismo y ustedes también tiene su Ruta del Vino de las piedras

Voz 1788 22:33 así es queremos una Ruta del Vino en las piedras apoyada muy claramente por la Denominación de Origen y por todos los miembros que la componemos comarca etcétera Ayuntamiento firmas y es una ruta que en estos momentos nos encontramos en un punto de inflexión desde la evolución de los últimos seis años como tú muy bien dices desde que digamos la sociedad aragonesa española tiene ya una cultura más elevada del vino iré lo que es el enoturismo lógicamente el turismo relacionado con el vino sí que vemos que estamos en un punto de inflexión en el cual queremos crecer también entonces tener más presencia capta de ese maravilloso público que tenemos a la cuarenta kilómetros nada más con una autovía A23 maravillosa y captar ese ese público potencial que hay en Zaragoza con lo cual siempre estamos aquí abiertos a recibir a la gente con los brazos adiós

Voz 1606 23:28 además a mí me gusta recordar que están al pie de la Sierra en que es una gran desconocida por muchos zaragozanos si tienes sitio es de una belleza increíble y unas panorámicas extraordinarias eso también es un refuerzo no que hay que que que recordar

Voz 2 23:42 por supuesto por supuesto nosotros tenemos

Voz 1788 23:45 muy bien dices las de los ahí den que es la que nos da el micro clima que tenemos para para para tener Viñas que es el la que no es la todo la arena parte de de ser espectacular para hacer deporte es es espectacular para pasear es espectacular para verla y eso es espectacular porque es la que nosotros microclima para hacerlos dignos que hacemos eh

Voz 1606 24:05 bueno pues la Fiesta de la Vendimia será el próximo fin de semana pero ya están vendimiando los viticultores de allí de la Denominación de Origen Cariñena y al propio presidente lo tenemos en el campo así que lo dejamos que siga con su trabajo y le deseamos una muy feliz cosecha gracias Ignacio sí

Voz 9 24:21 muchas gracias a vosotros como siempre

Voz 1606 25:19 vamos a a los a los mercados ahora oportunidad alguna manera bueno que se excelsa expresión hablando normalmente de la Bolsa no pero hablamos justo de todo lo contrario de pequeños mercados que están proliferando también en diferentes puntos de nuestra comunidad por ejemplo hoy en su ediles ediles una pequeña localidad cercana a Calatayud celebran su mercado tradicional aragonés que es ya con esta edición la número once de las que vienen haciendo en un mes dado que se puso en marcha pues con la idea de acercar digamos el producto local al consumidor osea luego lo más rápido posible sin intermediarios con intermediarios con productos de temporada con comercio justo pues hoy si están en la zona de la comarca de Calatayud que sepan que en en la villa de exediles a pocos kilómetros de Calatayud se iban a encontrar este mercado mercado tradicional ISI están en la zona del Moncayo en la zona en la comarca de Tarazona y el Moncayo hay otra localidad que es vital o donde se celebra otro mercado que en este caso pues lo llaman Feria de consumo responsable de cercanía un concepto que quizá muchos todavía no conozcan pero como les digo se va viendo en diferentes

Voz 2 26:28 lugares Manuel Ávila Huesca forma parte del grupo con sumo Moncayo que organiza este encuentro Manuela buenos días

Voz 16 26:36 hola buenos días cómo funciona un grupo de

Voz 2 26:39 sumó como como el vuestro

Voz 16 26:41 pues se nuestro grupo de consumo que se basa principalmente en dos pilares que sean productos ecológicos y de cercanía somos un grupo de personas que bajó estos pilares buscamos productos para consumir para que es nuestro consumo será responsable hemos buscado diferentes productoras nos juntamos para hacer compras conjuntas

Voz 1606 27:05 in sois de diferentes pueblos de la zona del Moncayo

Voz 16 27:08 sí estamos en esto que en casi todos los pueblos hay al algún miembro

Voz 1606 27:14 sí entraría dentro de lo que se conoce ahora como economía colaborativa

Voz 16 27:19 sí seguramente estamos encaminados en ese sentido

Voz 1606 27:24 esta feria que hacéis este fin de semana en letargo la vais rotando también por diferentes localidades

Voz 14 27:30 si la idea es abrirlo a todos los pueblos

Voz 16 27:34 y los más grandes a los más pequeños y entonces pues se ya es el sexto pues pueblo en el que estamos

Voz 1606 27:40 el sexto ya de aquella zona bueno estáis el fin de semana pero bueno con con cosas diferentes no porque hoy más que mercado cuéntanos he visto que hay por ejemplo elaboración de productos naturales

Voz 16 27:52 si en estos momentos estamos haciendo una identificación y recolección de plantas por los alrededores de ir a la tarde haremos una elaboración de productos naturales pasta de dientes cremas

Voz 2 28:05 con con esas plantas que estoy recogiendo durante la mañana efectivamente mañana entonces osea oyes el las conocer el medio

Voz 1606 28:14 a recoger las plantas por la tarde a partir de las cuatro eso aquí en el carteles a la elaboración de productos naturales mañana cuando será esa feria de consumo es lo que es digamos el mercado ya mañana por la mañana

Voz 16 28:25 sí lo que es el mercado en particulares mañana la mañana de diez a a de la mañana a dos del mediodía con diferentes puestos de de la Sama que ya había que tenemos también otras actividades que son terapias naturales tenemos actividades para los niños juegos hacemos una siembra de ese niñas a las once tenemos una charla de cultivos y tratamientos naturales y cerramos la feria con una comida que denominamos ya alforjas

Voz 1606 28:57 eso quiere decir que cada cual se lleva su comida no

Voz 16 28:59 se llevara cada uno su comida la ponemos en común y cabemos todos juntos

Voz 1606 29:04 en eso ya será mañana a mediodía pues esta es la propuesta el feria de consumo responsable de cercanía que va rotando por diferentes pueblos de de este relacionados con este grupo de consumo Moncayo y que hoy está en la localidad de hoy y mañana Manuela dijo Esca que disfrutes mucho el fin de semana allí gracias un saludo

Voz 8 29:59 a vivir que son dos días Aragón

Voz 18 30:04 dos de suelo bachata sucias Shana vaciado de inmuebles mantenimiento de comunidad sana y limpieza de viviendas Naza anotó nueve siete seis cero seis setenta

Voz 2 30:16 cinco cuarenta y uno y limpiezas a Naza punto es

Voz 19 30:21 Matute restaurantes pymes el vino de repente maravilloso son las empresas que el vino que las piedras ha preparado para tipo se usa lo hecho y el quince de septiembre en restaurantes electas de Zaragoza son seis días dieciocho vinos de las bodegas de veinte mil euros en premios en restaurante que tiene un premio para ti en el vino de la denominación

Voz 20 30:43 dicen prosiga Cariñena el vídeo de las piedras cocinado el Ministerio de Agricultura el Gobierno de Aragón

Voz 21 30:50 a vivir en Zuera es disfrutar de la tranquilidad de la Villa con la ventaja de estar a quince minutos de una gran ciudad informa Tena Jim fuera punto com

Voz 2 30:59 su era cerca de Pi Roussel deportivo ahora con humor y deporte combinación perfecta con los hermanos carcoma elegirán Agustín Martín

Voz 22 31:09 con los los a un momento me he dejado bombo mal Memento la canción mía escucha eh

Voz 23 31:16 ha dado voz hacen de era

Voz 22 31:21 si hubiera yo visto siempre de blanco pues mi sangre ya es azul cuando pueda cumplir con su este domingo a partir de las seis de la tarde a Rosell

Voz 24 31:33 bueno con con el partido Almería Real Zaragoza tiene su sitio reservado como siempre en el noventa y ocho puntos seis de la FM el ocho ciento setenta y tres en Radio Zaragoza punto Es dispositivos

Voz 2 31:47 Avilés Radio Zaragoza ochenta Aniversario la radio del futuro

Voz 21 31:53 buscas trabajo en ataques tenemos un servicio de inserción sociolaboral que te ayuda a encontrar trabajo Orient psicólogos formadores mejorarán tus capacidades para conseguir un puesto de trabajo y participará en los procesos de selección que más se ajusten a tu perfil pide cita previa en el ocho siete seis cincuenta y cinco setenta y ocho veinticinco es posible

Voz 2 32:14 si buscas once mil nuevo lo tiene

Voz 25 32:16 R motor ahora es la ocasión de conseguir el cochazo que buscaba un súper precio y si además dos finanzas con nosotros conseguirán un descuento adicional de mil euros Being con tu nómina hay llevo ante el tuyo más de quinientos vehículos seminuevos ayer de motor en autovía de Logroño kilómetro uno coma cinco junto al poste HR Motor punto com

Voz 26 32:35 Manu Carreño presentando el larguero hasta las dos de la tarde Ángels Barceló lanzando sus preguntas de cabecera en Hora Veinticinco a las cuatro de la madrugada tú puedes conseguirlo sólo necesitas nuestra SER

Voz 7 32:49 cuando quieras descarga tenues

Voz 1606 32:51 la aplicación

Voz 21 32:54 ahora que vuelve el cole Martín Martín te lleva gratis al Acuario de Zaragoza informa ti consigue tu cupón comprando en Martín Martín

Voz 8 33:08 a vivir que son dos días Aragón

Voz 1606 33:15 Nos vamos a dar un paseo por las riberas del Ebro y del gallego en las proximidades de bueno en el término municipal de Zaragoza allí algunos términos vecinos de alguna manera eso es lo que están haciendo esta mañana miembros de distintos colectivos ecologistas dentro de una jornada que es el primer Día Mundial de la limpieza de la naturaleza nos vamos a ir en primer lugar al Soto de canta lobos pongas en situación aguas abajo del Ebro saliendo por el barrio de Las Fuentes allí están esta mañana los miembros de voluntad ríos entre ellos Mariano Mérida Mariano buenos días qué zona estáis ahora mismo encantado lobos

Voz 14 33:54 estamos a la verdad

Voz 27 33:57 sí porque Caron unos visillos y hacerle una limpieza simbólica Istán a lo largo de centenares de metros allí hemos estado cerca de diciembre personas y bueno voluntarios Ansar han estado visitado familias con niños ibamos hemos pasado a una jornada que acabamos de terminar cogiendo casi setenta bolsas grandes de basura algún carrito de la compra que imprudentemente gente La Roja alguien frío bueno por los problemas de la gran cantidad de residuos que llengua nuestro

Voz 1606 34:35 bueno si hablas de setenta bolsa si hablas de recogía simbólica quiere decir que hay muchos más que no vais a poder recoger evidentemente

Voz 27 34:42 sí sí bueno está empieza ella es Savic que también se ha hecho en otros puntos hace poco pero sí lo ha hecho en Villanueva de Gállego y también nos Amigos de la Tierra lo han hecho desde el centro del Parque Deportivo Ebro in en definitiva el problema de los residuos prueba multe naves paradas tíos por lo tanto para la salud para nada ya de los más agudo y organismo hice en casi doce millones de horas y coincidir que van anualmente al más directo Castiella que por ejemplo plástico muchos FS a una marina en general pues compraban existen plásticos This ofrecidos que dejamos que la cadena alimenticia pues también nuestros templos alimentamos vete las entonces él hay que reciclar pero también hay que si esto se de lo que producimos que si no los residuos cada vez Bada irán más enorme

Voz 1606 36:01 eso es precisamente lo que más habéis encontrado plásticos en esa zona de lobos

Voz 27 36:07 he encontrado en esta zona del sorteo de cantar e hice muchas toallitas estos higiénicos pelo exempleados a nivel de un mes qué tienen en cuenta que no hemos cambiado la idea que dejamos nuestras aguas residuales de en estas casas o no sino por la entrega de la mucha alabado por todos estos residuos van a la depuradora en principio pensamos que la depurado resuelve todo hay que a entidades contaminantes levantinas y restos de plástico pequeños que no puede Ventura en concreto esto de las toallitas es un problema que se ha puesto de actualidad hace dos años y que desgraciadamente la gente piense aquí igual que el papel higiénico eso se puede tiene cada nueve once así con tan básicos y que además cuando hay tormentas dos colectores iban muy llenos y entonces hay que echarlos en un bypass mi salida al al río porque no pueden llegar y entonces esto esto aquí citas se quedan colgados de las primeras unos árboles Ammari once sobretodo hidalguía T cuatro metros altiva tenemos verdaderos algo desde Navidad pero en este caso no les regalo sino que es cosas no querida espumoso esté acto

Voz 1606 37:51 en vamos a recalcar lo porque es un problema muy serio y parece mentira y con lo que estamos informando a los medios de comunicación que no se de cuenta todavía la gente que está haciendo este tipo de uso estas toallitas no no se degradan y de hechos tuvimos un reventón en una en una de las depuradoras de Zaragoza porque por Air por atasco de toallitas hemos visto imágenes yo creo que ya todos de otros sitios de España donde está viendo este mismo problema quizás habría que ir hacia que las autoridades prohiban aquellas que no sean biodegradables Mariano

Voz 27 38:21 exactamente es una cuestión que hay que dirigido como lo que se prohiba que los fabricantes que no fabriquen el siguiente ganar habléis ponerlas en el mercado también hacíamos recalcó la esposa no solamente eso como las familias sean los ciudadanos los que contaminan hay que decirlo de alguna manera comporta responsablemente pero sí que otros sectores productivos gente que utiliza fertilizantes y pesticidas purines ganadería otros sectores industriales como papeleras caminan es una actividad realmente sostenible no contaminante porque está claro que ellos son los que más contaminan pero de alguna manera la lección que dábamos

Voz 9 39:16 hagamos nosotros mismos para que lo demás poda también ley que luego ha mantenido

Voz 1606 39:23 pues gracias Mariano Mérida os dejamos ahí nosotros catálogos que vamos a echar un vistazo en otro de los lugares donde como nos ha recordado antes hay diferentes asociaciones y personas a título individual que están colaborando en esta jornada gracias María un saludo

Voz 9 39:36 un abrazo muy grande gracias por esta colaboración

Voz 1606 39:44 pues vamos ahora al río Gállego que precisamente desemboca en el Ebro pues por la zona que estaba ahora Mariano Mérida ahí los voluntariosos esa zona de frente de catálogos por allí desemboca en el Gállego digamos que a la altura de Villanueva de Gallego la cita es con WWF el Foro Mundial de la Naturaleza Llesta Ángel Torres Ángel buenos días

Voz 29 40:05 hola buenas de arqueta bueno no sé si has podido escuchar

Voz 1606 40:08 Mariano del tipo de cosas que se han encontrado por por allí nos ha hablado de setenta bolsas grandes de basura que han recogido muchas toallitas que os habéis encontró a vosotros limpiando por allí

Voz 29 40:20 un poco de todo menos toallita a fin y al cabo nosotros no estamos debajo de las depuradoras de Zaragoza pero hemos encontrado cosa como ruedas una nevera muchísimos plásticos muchas latas de bebidas se olvida muchas veces que que la naturaleza no es un vertedero oí que no tenemos derecho a tener lo que no lo que no parezca vamos que es lo que podemos encontrar más encontró incluso un tubo de escape de un coche dentro

Voz 2 40:47 no no no claro dentro no os vais a no

Voz 29 40:53 hay gente que va

Voz 1606 40:56 tira las cosas a a claro a eso es muy distinto de donde estáis donde hablábamos de catálogos es la salida del Ebro después de ciudad y vosotros estáis en Medio Rural claro

Voz 29 41:06 eso es entonces muchas veces la gente por desconocimiento o por comodidad todo vagancia piensa que una zona Un poco oculta puede ser un vertedero y convierten pues una estaba bastante la verdad es que eso es una zona muy bonita esta vez del Gállego a la altura de Villanueva por la convierten en un basurero

Voz 1606 41:27 yo además quiero recordar una cosa cuando se decía traer agua de calidad del Pirineo a Zaragoza siempre hay que recordar que agua del Pirineo llega Zaragoza porque el gallego viene del corazón del Pirineo pero claro no viene precisamente con calidad el agua Gállego

Voz 29 41:43 es una pena es una pena las que esa es la vía más natural y más directa que tengamos seguramente desde el Pirineo como bien dices pero bueno de también hay gallegos tristemente famosa por por cierto advertidos de de contaminante es el más popular dado que yo creo que todo el mundo gira hablar de él

Voz 2 42:01 señor pongan en Zaragoza muy claro

Voz 29 42:04 más complicado desde aquí

Voz 1606 42:07 de hecho todavía cuando hacen análisis en se encuentran trazas de lindando en el gallego

Voz 29 42:11 efectivamente periódicamente salen en las noticias que eso se acabó análisis siguen existiendo y de hecho pues bien prohibir que la gente del grifo vuelve a algún tema de contaminación digamos a quitando prohíban el sí la agua de boca de Galle como en algunas ocasiones un poco otro tomaban un poco triste muy muy triste y es algo que deberíamos evitar desde luego

Voz 1606 42:38 claro y además voy a recalcar lo que decías antes el gallego llega a la ciudad Zaragoza bueno practicamente cuando acaba la ciudad hay ahí llega el río tiene un tramo final que sería muy bonito muy visitable muy disfrutable de hecho en el cercano digamos desde hasta Santa Isabel está todo bastante arreglado que se podría disfrutar mucho más si se regenerar a toda aquella zona claro

Voz 29 43:01 y y la verdad es que está bastante recuperado y malos zaragozana que casi todo el mundo lo conocerá a que paseen por esa zona hasta hasta bien dices es un Soto de Ribera bastante bastante bonito animó a que la gente lo visité que lo cuide también que es nos pertenece a todos si tenemos que protegerlo

Voz 14 43:23 sí pero como bien dices

Voz 29 43:25 zonas que que deberían tener un poquito más de recuperación también es cierto que que el río cuando ya llega a Zaragoza ha perdido muchas veces su caudal cubra Azud de desembalses y demás pues no llega a todo el agua que a lo mejor podría llegar esa es otra reclamación que muchas veces hacemos no el el gallego es un río muy regulado muy muy regulado del cual se Fred mucha agua ahí evidentemente comprendemos que es necesario pero a veces entendemos que también podría estar un poco más regulado de un un caudal más abundantes

Voz 1606 43:59 Ángel que vais a hacer con la nevera y con el tubo de escape y esas cosas que habéis encontrado

Voz 29 44:03 pues él colaboramos con el Ayuntamiento de Villanueva que colaboraban con ellos no sólo en este tema de limpiezas también hacemos reforestación si no otra en otra zona de de del término municipal gracias a esta buena relación pues ellos no nos ayudan a a llevase estos montones de basura que hemos

Voz 2 44:24 hecho acaban de llevarse un concejal para llevárselo con un buen equipo

Voz 1606 44:29 pues gracias Ángel Torres por ilustrarnos desde allí por vuestro trabajo esta mañana limpian de allí en el río Gállego gracias no

Voz 2 44:34 saludo de buenos días gracias gracias a los buenos días

Voz 1606 45:11 esta canción es para recibir a María Hinojosa que nunca fue un chico yeyé porque nació ya en época posterior pero que podría serlo Mario buenos dirás

Voz 9 45:21 hombre para para la forma de bailar no sé a lo mejor cinco pagas a formar puede ser que algo se me parezca tramos

Voz 1606 45:27 debería lloviendo bien majo además de de chico y la verdad es que si no me dices me dice Alberto que estoy un poco Quintás lo voy a decir públicamente lo he dicho antes es que buscaba una canción buscando esta semana canciones que hablan de vino

Voz 30 45:42 entre una de de Maris

Voz 1606 45:44 Paul con los brincos y me fascinó y luego encontré esta otra de Marisol con los brinca los también que no conocía yo esta porque acción que habían tenido temporal de la Marisol Llano cuando era una chica ya vamos con veinti tantos años de edad tiene allí bueno pues mira estoy vez estoy qué tal ha ido la semana bueno aparte del suceso Mario por lo demás qué tal me refiero a sucesos es robo que en Dinópolis por lo demás qué tal de visados y eso

Voz 31 46:12 de la semana ahora estamos cerrados entonces estamos preparando material trabajo ya adelantando para

Voz 27 46:17 año que viene y de semanas cuando tenemos adoptó hasta final de año

Voz 32 46:22 más los cuarenta días festivos así importantes entonces de Montón durante la semana con mucho trabajo en redes de de discusión y luego el fin de semana ya estamos recibiendo visitantes no lo que hemos dicho

Voz 1606 46:34 más los fines de semana que seguís los fines de semana bueno recuerdo nuestros oyentes que bueno habrán escuchado la noticia nuestros informativos su sufrido Dinópolis

Voz 11 46:41 en un robo de de un fósil en fin

Voz 1606 46:45 como en las películas además de especializados y andará por ahí ahora intentando me me imagino venderlo si no sé si no fue un robo por encargo que nuestra

Voz 2 46:53 añadía eh no sé si si de estos ricos que es en capricho de en fin esas cosas

Voz 1606 47:00 bueno Mario y ahora nos cuentas algo del jamón CES pero antes yo quiero hablarte de que un grupo de Zaragoza los tachen como tienen nuevo disco ya a estas horas justo a estas horas están presentándolo con un vermú en en las armas en el Central musical las armas esta tarde además harán una actuación acústica en la FNAC entre la goza en Plaza España Sergio opina de es el guitarrista cantante de ETA checo o Sergio buenos días

Voz 15 47:25 hola qué tal cómo estamos bueno hay tenéis

Voz 1606 47:27 doble de alguna manera en familia no para presentar el disco

Voz 15 47:31 sí sí es esta cita se ha convertido en doblé a la tenemos estamos en el vermut aquí tocando en la más de una marca y luego por la tarde tenemos la presentación con más abierta ya para para todo el mundo en la que en Zaragoza a las ocho

Voz 1606 47:45 bueno ocho de la tarde en la que qué vais hacer un acústico de algunas canciones del disco

Voz 15 47:50 vamos a tocar el disco entero vamos a presentar el disco pues lo presentamos entero no no vamos a dejarlos alguna parte de lo conozca entero hoy ella está insisto tocar más que ese más que sólo eso el disco hetero

Voz 1606 48:01 bueno el título del disco puede resultar un tanto desconcertante lo voy a decir el donde el vuelo sin el arte hermano del aterrizaje que he visto claro es una frase que te quedas sin poco impactado en esto que es una frase de un escritor irlandés

Voz 14 48:15 sí claro pero hay en de bueno del libro que

Voz 15 48:19 Nos gusta mucho hace cosas necesitaba subrayada tiempo se enmarcada es el libro se llama Dos pájaros y bueno es un escritor conocido grupo conocido ha más conocida es el tercer policía bueno era una frase que nos gustaba hay cómodos la decisión me gustaba queríamos hacer un título largo que no fuera podido un poco a contracorriente también hay no gustaba mucho y la equipos con el disco

Voz 1606 48:46 ah y tiene también un trasfondo que decir es sobre dos y estoy pensando en el mundo de la música ya a veces hay quiénes llegan al éxito muy rápido y luego se estrellan no podría ver con eso

Voz 15 48:56 si te tiene una frase de las que nos gusta a nosotros no que está ayer la interpretación que cada uno la puede hablar de muchas maneras puede aplica la circunstancia que subirá aseguró

Voz 14 49:06 sí bueno nos parecía que

Voz 15 49:09 que simboliza hay encaja muy bien con el resto de contexto el disco hay que parecía muy adecuada

Voz 1606 49:14 en de ETA checo se dice siempre que han dais buscando la canción pop perfecta continuamente aunque yo creo que ya avisó acertaba mayor era podrían decidir varios títulos por ejemplo hacia el huracán por ejemplo es un pero bueno en este caso en una primera escucha me parece el álbum muy en la misma línea de seguir buscando la canción pop perfecta

Voz 15 49:35 sí tiene tiene matices nunca yo creo que cada disco siendo conceptualmente parecidos en el sentido de que no tengamos que canciones de pop pues Kaiku tiene sus matices hubo orienta hacia un poco más de una manera de otra yo creo que en este disco hay mucha más no sé si llamarlo

Voz 29 49:51 calma au cómo decirlo pero bueno sí que

Voz 15 49:54 o más poso no son canciones más más más variadas hay que tienen un sentido más más amplio ya

Voz 2 50:03 por cierto el habéis grabado en el estudio de Dubai vamos que fue vuestro bajista

Voz 15 50:07 sí claro si aquí en aquel Aíto en flota y bueno un estudio que hoy ha sido una una maravilla poder grabar ahí con tranquilidad y con con calma y con mucha concentración y luego fuimos a Madrid a mezclarlo hacer las mezclas con Luca es muy muy reputado en nuestro país y la verdad que estamos muy muy contentos con el resultado

Voz 1606 50:28 bueno hay que decir que el estudio de de a actual bajista de León Benavente se llama el cariño nos podéis decir que es un disco hecho con cariño eso está claro

Voz 15 50:37 todo en Múnich con muchísimo asistir como muchísimo y con mucho trabajo también porque dura verdad casi una gozada lo que

Voz 14 50:43 en la grabación y con nosotros Si bueno Lara sigue siendo uno de los nuestros como se

Voz 1606 50:49 bueno pues nada vamos a recordar ahora si alguien les da tiempo todavía vais estar hasta las dos no en las armas

Voz 15 50:54 si estamos aquí está la vale

Voz 1606 50:56 no si alguien nos está escuchando le da tiempo sino esta tarde a las ocho en la FNAC en la plaza de España correcto correcto ahí estarán tocando las canciones las diez canciones de este el donde el vuelo sin el arte hermano de aterrizaje supongo que estar y se va a ir próximamente ella los meto en formato cuarto esto habrá presentación también me imagino

Voz 9 51:20 exacto el día treinta de noviembre actuamos aquí en las hermanas ponen las más allá de la presentación de con pues con toda la banda Hay con muchas ganas la verdad que es un momento para presentar en sociedad el disco a lo grande

Voz 1606 51:32 bueno y eso esperamos también por aquí en el programa algún día para escuchar más

Voz 2 51:35 cuando ya lo sabe gracias de un abrazo muchas gracias

Voz 13 51:51 eh

Voz 1606 52:16 esta es una de esas canciones del nuevo disco de ETA checo que los tendremos por aquí otro día con más tranquilidad escuchando varias de el donde el vuelo sin el arte hermano del aterrizaje bueno aterrizamos en la Glorieta de Teruel porque hay fiesta hoy

Voz 9 52:31 bueno la verdad es que es un estaba programado para la semana pasada pero por el tema de las lluvias pues no se pudo celebrar Hessel la tercera edición del jamón Fes como estamos en las vamos nervios en las Feria del Jamón una propuesta musical para para esta noche a partir de las nueve y media en la en la glorieta con siete grupos de Teruel como ellos han nadie diciendo esta semana con denominación de origen como nuestro jamón entre ellos pues el rock clásico de Lucio Cercas o Cavic sido muy interesante y luego un grupo que me

Voz 35 53:03 padres que es una delicia que es de extraordinario Quintet que tiene una cantante que os Carolina Ferrer que tiene una voz para villas para algo así como esa música negra reúne

Voz 1606 53:14 yo he cogido choca Brit porque no he encontrado música de han extraordinario Quintet que tanto te gustan

Voz 2 53:21 sí en también rockabilly

Voz 1606 53:25 me han sorprendido por qué está pasando con el rape en del porque la verdad es que están saliendo muchos jóvenes que lo hacen