A Vivir Aragón (16/09/2018)

de vuelta a España una mujer ha sido encontrada muerta en la costa de Cartagena en Murcia el cuerpo ha sido localizado esta mañana ya se están investigando las causas de la muerte más datos con Paqui Pérez

Voz 0673 02:20 ha sido un viandante que paseaba por la zona el que poco antes de las nueve de la mañana ha encontrado el cuerpo de una mujer flotando en el mar concretamente en una pequeña cala de Isla Plana en el término de Cartagena ha dado aviso al uno uno dos y los servicios de emergencias desplazados en la zona han confirmado el fallecimiento de la mujer de la que no se tienen más datos al lugar ha acudido el forense para proceder al levantamiento del cadáver la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación

Voz 1510 02:45 allí un hombre ha sido condenado a ocho años de cárcel por abusar sexualmente de una menor el condenado que ha reconocido los hechos la derogó con medicamentos y alcohol la informaciones de Alberto Pozas

Voz 0055 02:54 el condenado accedió a llevar hasta la iglesia a la hija de una amiga suya de quince años de edad en vez de eso le dio de beber un zumo de piña mezclado con alcohol aproximen hoy te trace pan aprovechó que quedó semiinconsciente para abusar sexualmente de ella sólo dejó de hacerlo cuando se asustó y decidió darle una ducha fría para reanimar a la víctima la niña lo contó todo después a las posa del pastor de su iglesia y tres años después el abusador ha reconocido los hechos la Audiencia Provincial de Madrid le ha condenado en conformidad a ocho años y un día de cárcel y otros ocho más de libertad vigilada teniendo en cuenta como atenuante que ha reconocido los hechos y ha pagado ya los casi seis mil euros de indemnización que la fiscalía reclamaba para la víctima el acusado de nacionalidad paraguaya la sentencia establece que será expulsado del país cuando acceda al tercer grado penitenciario iban

qué tal amigos buenos días bienvenidos a Vivir Aragón y saludos de Alberto Gómez que está al frente del control en esta mañana de domingo la que les sugerimos que se pongan cómodos porque en algo menos de una hora tenemos que hacer un largo viaje vamos a pasar por sitios algunos remotos dentro de Aragón Morillo de esa Pietro Chago Sabiñánigo pan lo por ejemplo son algunas de las referencias que tenemos hoy pero también vamos a viajar en el tiempo años lejanos como mil ochocientos ocho a través de un libro o mil novecientos setenta y uno a través de un disco convertido en espectáculo de danza o los años sesenta a través de un popular programa de televisión con una de cuyas protagonistas aragonesa ella hablaremos hoy si nos queda tiempo incluso tendremos ya saben esas adivinanzas en plan rompecabezas en torno a la toponimia pero antes lo que tenemos es el avance informativo con Óscar Aribau Óscar buenos días qué tal Miguel buenos días y con temas educativos en primer plano hoy porque mañana comienza el curso universitario en Aragón

Voz 1649 05:24 treinta XXXIII mil alumnos universitarios vuelven este próximo lunes a clase el campus público aragonés comienza el año ofertando más de seis mil quinientas plazas en primer curso con la previsión de un aumento de alumnos con respecto al año pasado entre otras cosas porque en la nueva selectividad en la de Bao hay más

Voz 1606 05:45 aprobados este año pero no es la única novela

Voz 1649 05:47 José Antonio Mayoral rector peros

Voz 3 05:50 decían que esté año por las natalidad deberíamos entiendo sin embargo estamos subiendo en pocos no es una gran subida pero es una buena noticia ya hacemos un poco como

Voz 1606 05:59 las consejerías y los ministerios juntamos educación y deporte que siempre de la mano y lógicamente el domingo tenemos también amplia información deportiva

Voz 1649 06:07 pero a las seis y media de la tarde el Real Zaragoza se enfrenta al Almería en el Estadio Municipal de los Juegos del Mediterráneo el entrenador y me han el día que define este encuentro

Voz 1606 06:16 eso como una prueba más aunque eso sí te gustaría mantener la buena racha no tenemos un partido el que nos espera un rival con el cuchillo entre los dientes rivales

Voz 4 06:24 John punto pero que llevan punto engañoso porque porque repasando sus partidos e ha estado en todos los partidos con opciones serias de ganar

Voz 1649 06:32 ya saben que lo pueden seguir a partir de las seis en Carrusel Deportivo Aragón en el ocho siete tres de la onda media noventa y ocho punto seis de la FM Radio

Voz 1606 06:40 la voz a punto es también dispositivos móviles ciencia

Voz 1649 06:43 el juego en juego ya desde mediodía el Ebro Hércules a las cinco de Teruel recibe en campo Pinilla a Lleida ya las siete LG a visita el campo del Clarín sino además resultados de ayer en fútbol sala fútbol en Zaragoza se estrenó

Voz 1606 06:58 ante el Palma con derrota por cero a uno es que perdona que me perdonen este chiste tan mala pero al perder con el Palma tiene su lógica no es que me parece que lo lleva escrito ahí a que como como pasa ahora mismo cuando juegas con Las Palmas no con quejas Las Palmas pues es que está claro ya y sin embargo haya un equipo al que todo el mundo tendría que vencer

Voz 1649 07:21 pese al Leganés vale

Voz 1606 07:25 hasta luego está yo te he complementado la información deportiva Óscar no porque gracias por esos abucheos que en realidad Alberto tendría que haber reservado para la hora de la toponimia niña pero buena los tenía a mano y ha dicho me me toca con esta no pero fíjense claro también el contrario es los partidos internacionales con te enfrentas al equipo de Ghana España gana por ejemplo vamos a dejarlo ahí en vamos a dejarlo ahí ya volveremos con los juegos de palabras cuando se aproximan las noticias de la buena vamos a hablar de otros temas aquí hablamos muchísimo despoblación quizá no tanto de un fenómeno curioso que hay muchos pueblos de Aragón desde hace ya unas unas décadas nos referimos a las asociaciones culturales que dinamizan pequeñas localidades a veces tan pequeñas que incluso lugares donde ya prácticamente no vive nadie y lo hacen con todo tipo de actividades pero entre ellas hay varias más bares asociaciones que publican revistas que ayudan mucho a mantener los vínculos de las personas de estos pueblos incluso cuando están muy lejos un ejemplo el próximo miércoles se presenta en Zaragoza en la Biblioteca de Aragón un número extraordinario de la revista Nava in que edita la Asociación así lavar de Eras de Morillo de Sampietro Luis Payá duelo es uno de los miembros del Consejo de redacción de Nava en Luis buenos días la verdad nivel yo te confieso que cuando me

Voz 5 08:48 la primera en la revista he lo digo aquí públicamente no sabía dónde estaba Morilla de Sampietro así que me imagino que muchos de nuestros oyentes tampoco me gustaría que lo situase sobre el mapa

Voz 0517 08:58 bueno pues para situarlo así un poco fácilmente y demás que está en tres Boltaña hay daños o entre Boltaña y el Valle debió llamas

Voz 1606 09:08 pero no pero en plena montaña sale de Voltaire

Voz 5 09:10 ya te subes hacia la montaña exacto

Voz 6 09:13 sí soy entre Guillén allí entre

Voz 5 09:16 dame eximirá mirar un mapa lo encontrarán más o menos entre Boltaña hay pullas ruego por ahí es donde uno se lo encuentra Ruiz es un pueblo moría Sampietro como yo decía al principio que llegó a quedar deshabitado cuando sus últimos naturales de irse fueron ya hace a principios de este siglo no

Voz 0517 09:32 exactamente justo en el año dos mil se cerró la última casa que había habitada con con la gente originario de allí casa Campo se llama vivían tres personas y ya pues estaba muy mayores si se bajaron a vivir a Boltaña iraquí fuera ultima casa que ese cerro entonces a partir de ese momento pues el pueblo ruso a temporadas ha estado habitado otras deshabitado habitado por quiénes las temporadas estaba bien fuese por lo personas y relacionadas o o o miembros de la asociación así

Voz 5 10:14 en cualquier caso ha estado siempre he habitado por personas que procedían de allí de Morillo Sampietro

Voz 0517 10:19 no no no no no porque precisamente no

Voz 1606 10:22 a esto es muy curioso porque

Voz 0517 10:26 precisamente de esta mi hija una vez hablando de estas cosas al final digo sí sí sí en la Asociación de toda esta gente la asociación sólo somos digamos originarios de Morillo Mi hermano y yo si el resto de la gente es que te aquí la tierra baja de Zaragoza sobre todo que bueno pues querían subir por el Pirineo va a un sitio así a arreglar casas en algún pueblo a darle vida a algún pueblo coincidieron con nosotros ahí nació la asociación o sea que que los habitantes que que ha habido después no no eran digamos original

Voz 5 11:05 además has dicho en el año dos mil Se en los últimos naturales de de Morillo Sampietro porque ya eran mayores porque las condiciones de vida allí eran complicadas porque hay que decirlo también el el la acceso desde Boltaña era estaba fatal no sea porque lo sano arreglaron la pista hace relativamente poco tiempo

Voz 0517 11:22 sí bueno hasta el año mil novecientos ochenta y dos no había accesos para vehículos a Mourinho eran todos caminos de herradura que existe para ir las caballerías las personas ni siquiera carros de los carros allí eso es una larga totalmente impensable y en el año mil novecientos ochenta y dos llegó a la vez que que la luz con placas solares llegó la pista hasta el pueblo una pista forestal le que no estaba asfaltada ni nada aquí y luego pues con el paso de los años no es esa esa pistas había ido estropeando al principio se le hacía algún arreglo

Voz 8 12:05 pero hará llevaba

Voz 0517 12:07 que veinte años así o más algún arreglo así fuerte entonces pero la pista pistas va degradando porque es un terreno muy malo con hay muchas pendientes bueno la pista había llegado a un punto que que ir por la pista era casi como por el monte en fíjate que estás

Voz 5 12:27 las te escucho estas definiendo unas condiciones de vida que dices cómo no se van a quedar los poblados sitios así quiero decir en el caso de Morillo de Sampietro estaba en un lugar que quedó completamente a mano tras mano de los lugares con buenas comunicaciones y que encima la orografía hacían

Voz 0517 12:43 muy difícil vivir ahí no sí sí sí pero no insistimos como hemos visto allí porque claro la provincia de Huesca creo que hay casi trescientos pueblos deshabitados

Voz 5 12:56 o puede que más puede que a decir

Voz 0517 12:58 la idea de la comarca de Sobrarbe se lleva la palma a unos cien como hemos visto tantos casos allí siempre comentamos que que lo esencial para que no se evite un pueblo es la carretera sin además donde llegó en la carretera o dónde estaba bastante cerca en los pueblos se mantenía en Estados donde no llegó la carretera sedes poblaron porque es que no se puede vivir en esta época pues fuera de su incomunicación y ahora ya las no

Voz 5 13:33 las carreteras son las la banda ancha este tipo de cosas porque ahora también estamos

Voz 1606 13:37 pero en otro momento que necesitaba otra

Voz 5 13:39 el tipo de comunicaciones bueno en amaine estamos hablando ya hemos ubicado nuestros oyentes fíjense es un perfil muy claro de los típicos pueblos que se fueron quedando vacíos en muchos lugares de la provincia de Huesca del Alto Aragón pero

Voz 1606 13:52 está ese otro fenómeno que yo quería destacar hoy el de las

Voz 5 13:55 excepciones culturales que de los que procede de esos lugares que se ponen en marcha en vuestro caso pues ya en los años noventa y no sólo eso a mí lo que me sorprende son las revistas porque hay revistas como una Vine voy a recordar que se presenta en Zaragoza el el miércoles a las siete y media de la tarde en la Biblioteca de Aragón en allí en el salón de actos esto es una manera de mantener un una serie de vínculos y además de reflexionar y profundizar en el territorio por los artículos que escribís en la revista

Voz 0517 14:23 sí sí sí la revista la Asociación as en un poco pues para ir arreglando alguna casa allí en Morillo aquí darle vidilla al pueblo lo que decimos siempre aparte de las cosas prácticas de de arreglar tejados de arreglar casas de colaborar en la traída de agua en en en la nueva instalación de la luz y todas estas cosas pues también intentaba hacer cosas culturales se volvió a hacer la fiesta después de muchos años que lo de las otros insistimos mucho ya es las fiestas pero es una cosa muy importante

Voz 5 15:02 es como perdona permíteme que lo hemos hecho aquí muchas veces es como que un pueblo tenga bar abierto es socializar las fiesta un baile un bar son es por socializar

Voz 0517 15:12 sí además indica si hay fiesta hay vida el pueblo está vivo no iba pues también decidimos hacer una revista que siempre ha sido una cosa pues muy sencilla muy amateur no que hay que hacíamos nosotros entre dos o tres hay pues contando cosas allí del pueblo de la comarca de de de de rural ahí bueno un poco lo increíble es que hay que haya sobrevivido a los años Easy llegamos ahí

Voz 1606 15:47 bueno tú has dicho muy sencilla haces viene a ser una

Voz 5 15:49 le pero yo quiero decir que lo yo tengo la revista las manos Isaac recibimos muchas revistas de este tipo y y la verdad es que a mí me sorprende el trabajo que hay detrás porque es gente que implica la cantidad de cosas que que trata es porque en estas revistas habla de de los pueblos pero se habla de aquí por ejemplo de naturaleza habla de de historia el analfabetismo en el año sentimiento de Puértolas en a finales del siglo XIX por ejemplo sean hay mucho trabajo de mucha gente relacionada con el pueblo con vuestra asociación que se pone a investigar geólogo

Voz 6 16:20 aquí a plantas bueno hasta del rodaje en Muro de Roda de de María

Voz 1606 16:25 Casas habláis en la revista de puro de bellos de Mule Benger perdón seis simuló copero

Voz 0517 16:29 pueblo exacta quienes errada

Voz 5 16:32 no por eso me parece un trabajo encomiable lo vais a celebrar el veinte aniversario de la revista el próximo miércoles

Voz 0517 16:39 bueno ya nosotros vemos poco que que en la vida hay que celebrar todo lo bueno y en esto sitios en estos lugares tan

Voz 8 16:49 está en apartados todo de todo

Voz 0517 16:51 pues aún hay que celebrarlo más y entonces pues llegara al número veinte que coincidió con los veinte años de la publicación hay que celebrarlo hay que hacer un número extraordinario que es este que que comentas bueno y lo celebramos con con mucho gusto

Voz 5 17:08 yo estoy seguro que al menos una persona que nos está escuchando buscará Amaury de Sampietro y en una próxima excursión por el Pirineo subirá desde por la pista ahora que ya no se has dicho que está reglada pero aprovechando vuestro vuestro veinte aniversario hemos querido yo buscar otros ejemplos aunque sean distintos al vuestro porque es un unas circunstancias muy curiosas las de Murillo de Sampietro sea un pueblo que llega a quedar vacío literalmente sin llegar a esos extremos por ejemplo una revista que recibimos aquí desde hace muchos años es el patrón que edita la Asociación de Amigos de Chago que acaba de celebrar la Asociación su XXV Aniversario allí en leche agosto Agustín Martín Agustín buenos días

Voz 3 17:45 hola buenos días Miguel bueno le Chago afortunada

Voz 5 17:47 la gente nos ha quedado deshabitado pero vosotros es otro ejemplo también de de una asociación que nace de manera reivindicativa porque a vosotros movilizó en su momento el el rechazo al pantano

Voz 3 17:58 sí bueno de de forma coyuntural que se había creado ya o previamente una una asociación un grupo de gente que que luchábamos contra el pantano habíamos creado la Comisión anti pantano de echa hago cuando en el noventa y dos a raíz de la firma del Pacto del Agua parecía sólo parecía que se había descartado le Chago oí que había optado por una alternativa menos lesiva para nosotros como era el pantano de la pimienta uno los barrancos laterales el propio río Jiloca pues entonces tomamos la decisión de que ya que nos habíamos unido un grupo de gente muy Azimi muy reivindicativa en concreto canalizando los solamente en contra de la construcción del pantano que teníamos que que aprovechar que ya estábamos unidos para crear una asociación de de tipo mucho más amplio en cuanto a las medidas y objetivos Il creamos la Asociación de Amigos del hecha algo precisamente para poner en valor el pueblo pues su historias su Duarte su cultura su patrimonio también reivindicar una serie de mejoras que consideran las absolutamente necesarias

Voz 5 19:18 pero una cosa es poner en marcha una asociación y luego en la segunda parte que no me quería poco centrales la revista porque claro o una asociación reunirse cada cierto tiempo no bueno pues

Voz 6 19:28 ah y tienes que poner empeño pero hacer una revista y mantenerla durante tantos años más de veinte la revista es al final se convierten en un nexo que que digamos fundamental para este tipo asociaciones

Voz 5 19:42 como la Bues sí

Voz 3 19:43 sí porque hay mucha gente pues que que no tiene la la la suerte o la posibilidad de estar pues a menudo en el pueblo algunos vienen una vez al año para las fiestas otros pues cuando pueden pero la revista ese es el nexo de unión para no perder la raíz es para no perder el contacto con con el pueblo y para estar al día de todo cuanto sucede en el en el mismo no tanto de de no le reivindicativa con el tema del pantano oí todos los pormenores de las compensaciones destituciones la propia obra de de la presa Hay y demás pero también las actividades culturales de todo lo que hemos sacado durante estos veinticinco años de lo que es la historia y el patrimonio de Chago y eso es hay mucha gente que está esperando como agua de mayo que le llega la revista pues para para ponerse

Voz 6 20:41 pero no para para tener

Voz 3 20:44 contacto con con la ha actualizado

Voz 6 20:46 pues Agustín gracias por recordarnos en vuestro caso lo decían que acaba de cumplir veinticinco años y que mantiene esa revista que tiene a suplemento literario el Payton gracias Agustín un saludo

Voz 5 20:57 todo un saludo a muchas

Voz 6 20:59 en el caso del echa algo en claro este este es un esfuerzo que sin

Voz 5 21:05 hay una o dos personas que esté movilizando los demás Luis eso a veces cuesta mucho claro

Voz 0517 21:10 sí sí pero tú ya sabrá de estas cosas todas estas actividades culturales incluso a las radios libres por pero también no que yo he estado muchos años en las radios libres pues siempre tiene que haber una dos o tres personas que que son las que movilizan todo oí personas para todo digamos dentro de esa actividad

Voz 5 21:32 las que meten horas exacto sino

Voz 0517 21:35 que sino no sale adelante que tienen en el caso

Voz 5 21:37 prevista los que vais persiguiendo oye mándame fotos mándame un artículo mandarle claros para hacerlo prácticamente todo bueno vamos a conocer otro ejemplo pero además son distintos ella les digo Morillas Sampietro un pueblo que llevó a querer deshabitado leche hago un pueblo que ha perdido muchísima población pero bueno aun todavía mantiene mira un caso distinto y creo que es una de las revistas más veteranas de que tenemos de este tipo de de asociaciones culturales la revista Enebro que se hacen Sabiñánigo lo hace una asociación cultural que sea más a Vilnius Sabin Janus tenemos allí en Piñana Pascual Asensio Pascual buenos días hola buenos días vuestras revista lleva ya más de veinticinco años

Voz 9 22:15 exactamente como es la vida cumplimos veinticinco años ya estamos en el año veintiséis

Voz 5 22:21 no claro voy a decir aquí la diferencia con los en el caso de Chago caso de Morillo vuestra diferencias que vosotros mantenía una población digamos estable en torno a los setecientos habitantes bueno digamos una cierta prosperidad por la agricultura también hay que tiene allí Sabiñánigo

Voz 9 22:38 en cuanto a los habitantes es cierto pero lo de mantener la población no no hemos hemos caído bastante en los últimos veinticinco años evidentemente que empezaba a nosotros había más de mil habitantes ha ido bajando bajando bajando y el último censo no a setecientos seiscientos noventa y nueve ya que siendo un pueblo relativamente grande para Aragón pero si también se pierde población

Voz 6 23:02 bueno la el habéis perdido por

Voz 5 23:04 lo hacían más o menos esas trescientos habitantes que habéis perdido en el periodo que lleva la revista en me pregunto si también tuvo que ver la creación de la Asociación Cultural de la revista para bueno de alguna manera como decíamos aquí a estrechar vínculos entre la gente que se queda a la que se va cuéntanos un poco Pascual

Voz 9 23:20 es eso lo tenemos clarísimo sean nosotros sabemos que somos el vinculo de de de nuestro pueblo con toda la gente que he tenido que salir a trabajar fuera y adivinar a otras localidades de hecho nosotros tenemos un cuarteto un poco diferente de socio que es socio familiar que nos costó mucho hacer entender en las en el Egipto asociaciones ya lo tenemos recogido tenemos ahora mismo a unos quinientos treinta esta familia de los cuales la mitad más o menos bien examinan Illa tramitan los tenemos repartidos por toda la geografía aragonés y español hay fundamentalmente en Zaragoza

Voz 5 23:55 a es socio Familia no si os socios la familia completa estará socia

Voz 9 24:01 si entendemos por familia las personas que hay veces en una misma casa

Voz 5 24:04 claro claro si no no se trata de

Voz 9 24:07 que el padre la madre de dos hijos sanción sino una el concepto de socio familiar

Voz 1606 24:12 ya ya ya los forrajes que decías la época oye Pascual y ahora confiesa en el esfuerzo de hacer la revista

Voz 9 24:23 en cuanto a verlo otra muy buena pregunta en fin yo me dedico a la maquetación y coordinación de todo de todo esto es un poco la el peso fuerte cae sobre mí pero luego como hacemos muchos artículos de de redacción de la de la Asociación pues nos reunimos y eso sobre todo cuando está a punto de caer la revista pues para sacar Editorial noticias contar nuestras noticias un poco llevar la línea editorial pero lo que es

Voz 10 24:58 estar en contacto hubo todos nuestros colaboradores correo electrónico mandó esta foto

Voz 9 25:02 qué te pongo aquí en fin lo llevó yo más aunque a ir tengo también con otro ex colaboradores en la fotografía como es María Dolores y un fotógrafo desaliño que perteneció la revista a nuestra selección pero ahora está fuera pero sí colaborando con nosotros pues que hay que hacer una foto de que Mariano tiene esta foto pues no

Voz 1606 25:21 pues a esta a perseguirlos a todo después Pascual enhorabuena por ese más de cuarto de siglo trabajando por la difusión y por mantener esos contactos entre todos los de Sabiñánigo por cuesta revista enebro gracias Pasqual un saludo vale gracias a vosotros bueno y los mismos felicitamos a vosotros Morillo de San Pietro que el que muchos yo lo escuché la primera vez cuando me dijo Luis Payá nueve lo que somos de Morillo de San Pietro in uno de esos lugares pues con mucha magia pero también con mucha melancolía por lo que ha pasado en el Alto Aragón buen todo Dragón en general durante sobre todo a partir de los años cincuenta iré más pues enhorabuena por el trabajo que hacéis

Voz 5 26:04 prevista tan bonita y quién quiera conoceros que es

Voz 1606 26:06 es que el miércoles existan Zaragoza el miércoles a las siete y media de la tarde por la Biblioteca de Aragón Luis gracias muchas gracias a miel

Voz 11 26:16 no voy a todo

Voz 12 26:25 eh tu pues a esta parte cada vino nada vamos a verlo como eh pero con solera se marcha

Voz 1 26:45 añade

Voz 12 26:48 eh de estos valles de estas dos de estas huertas nada

Voz 2 26:59 a vivir que son dos días Aragón

Voz 1606 29:17 pues vamos a volver al Pirineo territorio aun territorio cercano a ese Morillo de Sampietro del que hablábamos pero lo vamos a hacer a través de la literatura y lo hacemos con Canción de otoño una novela que nos lleva esas montañas pero también a la Zaragoza de la época de los sitios Nos acompaña Javier Plaza que eso autor Javier buenos días buenos días y gracias por permitirle venir otra vez un placer porque porque además el libro nos gusta mucho

Voz 5 29:44 cuánto hace que estuviste por aquí con tu novela anterior pues

Voz 7 29:47 cuatro cinco años han pasado eh que sí

Voz 5 29:49 el tiempo que te ahora llevado

Voz 7 29:51 pero para bien o más porque como gesto como son temas que siempre me han gustado pues siempre tenía ideas anotaciones pero sí es el tiempo que me acostaba no

Voz 5 30:00 bueno Canción de otoño una novela ambientada primo

Voz 6 30:03 si pierde el siglo XIX época de los sitios dos lugares particulares el Pirineo y Zaragoza por qué esa época porque esos sitios bueno la idea original era una novela sobre el Pirineo sobre la belleza del Pirineo y quería que

Voz 7 30:18 fuera una novela de de pueblos llenos de vida de niños jugando en las calles de gente trabajando en los campos en los bosques no quería que fuera de despoblamiento

Voz 6 30:28 sí es un tema que que me interesa pero que que era más triste

Voz 7 30:33 es un poco pensando en las diferentes épocas siempre a mí me habían atraído Los Sitios de Zaragoza aunque a un nivel muy aficionado tampoco me veía

Voz 5 30:40 siendo una novela

Voz 7 30:42 en concreto sobre los sitios es me parece una buena época para enlazar tanto lo que es Zaragoza con el Pirineo es lo principal a través de la historia de la vida de Rosa para hacer un pequeño viaje por Aragón un pequeño recorrido por lo menos por la zona que va entre el Pirineo y Zaragoza a través de de los protagonistas igual que a través de la madera y a través de la trashumante

Voz 5 31:04 ahora hablaremos de rosas a gran protagonista que procede Fanlo de la familia rica de Fanlo por decirlo de alguna manera hay que está en Zaragoza durante los sitios pero antes hay una cosa que quiero recalcar de cara a nuestros oyentes cuando tú escribes de los sitios en yo veo más costumbrismo que épica lo digo porque estamos muy acostumbrados a a la épica de los sitios lo que reflejasen ahí

Voz 6 31:25 en la vida real sucia

Voz 5 31:28 edad

Voz 6 31:29 hambre eh

Voz 5 31:31 las familias enteras peleando casa por casa que bueno un una visión más naturalista de alguna manera no

Voz 7 31:38 sin la novela trata de ser pues la la vida de Rosa la vida su protagonista entonces yo narró la parte de los sitios que le afectan ella digamos en primera persona lo que ella vive en el día a día sí al ser una familia prominente lo importante pues sí que está un poco a veces relacionadas con con las personas que dirigen la la resistencia los los sitios de Zaragoza pero lo que es lo que le afecta ya las miserias que les toca vivir día a día también las las desgracias que padece

Voz 5 32:08 hay otra cosa también entorno a la Guerra de la Independencia en tu novela que me que bueno que me gusta haría recalcar que las sacas también fuera Zaragoza quiero decir que parece a veces nos pensamos que la guerra fue lo de los sitios punto Perón esta novela no sirve Canción de otoño para recordar que la guerra estaba presente en muchos lugares del territorio que también que no acabó con los sitios que se prolongó muchísimo más

Voz 7 32:33 sí además de que también me me aportaba la novela los ciertos que que que sirve tanto conocimiento sobre el tema de las partidas por todo Aragón como como el que de los sitios de Zaragoza ir esa parte me ayudaba mucho el libro de Ramón Guirao guerrillero así patriotas en el en el Alto Aragón la verdad es que me daba bastante juego la novela para algunos de los personajes que aparecen en ella y también para dar a conocer ese ese hostigamiento continuo que que había las tropas francesas que eran fuertes en las en las plazas grandes en algunos años en Jaca en Huesca Zaragoza pero que por los caminos pues tenía serias dificultades para enfrentarse a las partidas y por las sierras incluso las partidas atacaron pueblos del sur de Francia va como parte de ese hostigamiento continuo

Voz 5 33:15 esta Mateo que es un personaje fundamental en la novela que está estudiando que es un chico de un pueblo de Sevilla Neo que estaba estudiando en el seminario Barbastro y que acaba enrolado en esas partidas que fueron un poco las guerrillas precio de alguna manera que combatieron al ejército napoleónico pero que efectivamente yo vuelvo a decir lo que me ha gustado mucho de la novela eso que el que salga de Zaragoza y que no retrate ese pues como cuenta Mateo lo mismo está en la sierra al cierre que está en Barbastro que está en un montón de sitios peleando no en Rosa rosa es un personaje muy muy potentes a través es el hilo conductor de la novela es una mujer que que digamos tiene mucho carácter pero también muchísima amargura comprensible por otra parte

Voz 7 33:54 te claro es bueno un poco lo que dice es la es la protagonista es el hilo conductor de la novela la novela Aznar a unos años de su vida es una mujer de de un carácter muy fuerte de una casa señorial ella se siente que es que es de una clase social alta así lo demuestra quiénes son pues un poco pues sirvientes fueron ha sufrido mucho está muy dañada por todo lo que ha vivido especialmente durante los Sitios de Zaragoza donde ya el primer en principio novelas explica que que han muerto su marido y su hijo ya la casa pues destrozada deshecha es un poco la historia de su pues de construcción personal pero cuando sale de casa de su círculo íntimo pues se intenta Man mostrarse como una mujer fuerte que siempre que siempre fue aunque en ocasiones le cuesta

Voz 5 34:41 eh sirve también para reflejar un poco esa relación entre en aquellos pueblos estamos hablando siglo XIX pero yo creo que se mantuvo prácticamente hasta mediados del siglo XX como era un poco las relaciones en esos pueblos de kikos muchas veces de zonas como el Pirineo esa relación entre entre los ricos la casa tal y un poco a los que casi todos trabajan para ellos no es de alguna manera que explican poco también a veces volviendo a la despoblación que muchos de esos pobres pues acabaran yéndose no y luego los ricos no tenían quién les ha trabajas en las tierras altas en la leña no

Voz 8 35:13 sí es algo que incluso hay

Voz 7 35:17 de aquella época que no resultan chocantes pero claro vaya a familias pobres con siete ocho hijos no tenían forma de subsistir pues iban a Francia uno se quedaban ya ya desde aquel desde aquellos años iban a buscar el llano La Hoya de Huesca Zaragoza incluso entregaban sus hijos a familiares de otros pueblos que los pudieran sacar adelante

Voz 5 35:35 la vida de la vía

Voz 7 35:37 en aquellos pueblos eran en gran parte para ellos supervivencia no de días de descanso y novia lujos

Voz 5 35:43 eh refleja también la tratándose el Pirineo lo lo este trabajo en los bosques y los una bacteria no es algo que tiene importancia en la novela porque rosada es propietaria entre otras cosas de un gran bosque no y bueno se nos ha olvidado que en aquellos tiempos pues la madera se necesitaba para todo porque las casas hacían combinar

Voz 7 36:02 de madera clara sin bajaba hasta Zaragoza en el en el Paraninfo hay digas que bajaron así

Voz 5 36:08 en el Paraninfo y se vigas que bajaron del Pirineo

Voz 7 36:11 ya hay aparte siempre me ha siempre me ha gustado estar viendo pues las reconstrucciones la Mateos actual en el actuales en el Cinca Gállego

Voz 5 36:19 si hay un tema que me atrae

Voz 7 36:21 pero aparte está la Ana Mateos de lo que es un poco parte

Voz 6 36:25 mira la habilidad de de la materia Julia

Voz 7 36:29 es un buen un oficio bonito que además a mí me también me sirve para unir en aquella época no se viajaba tanto había mucha gente que no sale prácticamente su Valle todos estos oficios que recorren territorial me servían a mí en la novela para hacer también ese viaje que ellos hacían porque como se comenta pues a en algún caso pues la mayoría de la gente el pueblo no haya visto nunca el mar si entonces yo no dices enfatizó

Voz 5 36:52 el momento de la novela que el que está también para reflexionar incluso bueno hay hay un personaje ya mayor que no había estado nunca en Zaragoza no esa Ramón es un hombre que está siempre con el ganado por por los montes y que tiene que bajar a Zaragoza por porque su señora se lo manda pero que no había estado nunca en Zaragoza es gente que como dices tu podía pasar toda la vida sin salir de de tres o cuatro valles no

Voz 7 37:11 la verdad es que no no era tan raro incluso yo recuerdo un tío lejano mío que con ochenta y pico años lo llevaron a a ver el Cantábrico porque he estado en aquella época pues depende que oficio fuera el que su el que ejerciera no te voy de decir

Voz 5 37:26 esa es la vía ni tiempo para hacer turismo ni motivo para

Voz 7 37:28 la que tuvieras que viajar a otro lugar

Voz 5 37:30 voy a recalcar una cosa además que que lo vio ayer la bueno en Zaragoza de los sitios el Pirineo sobre todo el territorio de pirenaico en torno a Fanlo con muchos referentes que ayer vi que en tu Facebook por si alguien tiene curiosidad ha expuesto las fotos

Voz 6 37:45 de de la novela no del de los paisajes de la novela si si es que el

Voz 7 37:51 ya conocía la zona me encanta esa cara a cara a medios de esa dio ya parte Pirineo muy tranquilo incluso incluso en verano ahí sí que querido pues un poco las fotos que iba recogiendo de sitios a los que ya las fotos que no padecían un poco un poco bonitas que aportaban pues hacen hay un pequeño álbum en el que se de el que no lo conozca hoy pues puede haber en los paisajes de los que sean

Voz 5 38:14 Javier plaza en Facebook y pueden ver todas esas fotos me ha gustado eso la cara B de Ordesa es verdad es una zona menos concurrida aunque tiene mucha fama digamos subiendo desde esa Luisa hacia Fanlo todo ese bosque dicen que en otoño es de los más bonitos de España

Voz 7 38:27 sí ahora es el momento en el finales de este mes de octubre es momento que yo recomiendo a todo el mundo que desde luego es una de las vistas más impresionantes del Pirineo la variedad cromática que tiene el bosque de la señor incluso la la zona de enfrente es maravillosa llamas se ve muy bien porque por la carretera lo pues desde enfrente y cuando lo recorren

Voz 5 38:47 para bajar lo ves desde dentro además variedad cromática que está muy presente en en las páginas de Canción de otoño esta novela de Javier Plaza que además en muchas veces aparte que puede tener momentos de acción por la época en la que se desarrolla en momentos de reflexión pero que me tienes muchos momentos poéticos prefiero alguna manera precisamente en las descripciones tanto de la vida como de los paisajes de de este entorno de tan cercana Ordesa a veces tan desconocido pues Javier en sólo me queda preguntarte una cosa que que me estaba dando vueltas mientras leía la novela con lo bien que conoces ese territorio ya que yo estaba pensando tú naciste en Pamplona

Voz 1606 39:22 la vida si trabajas en Zaragoza cuál es tu relación con este territorio pues las relaciones simplemente que desde niño desde las primeras

Voz 7 39:29 después que iba con mis padres eso a un campamento que me apuntaba una vez de niño pues es simplemente me enamoró entonces lo lo recordó siempre que pueden

Voz 1606 39:40 ya ha quedado reflejada en esta emocionante novela que nos lleva dos siglos atrás al Pirineo a Zaragoza entonces en Canción de otoño Javier Plaza enhorabuena gracias gracias aquí

Voz 21 39:51 ley un cuarteto de Álamo no encierra ese y no una receta sencilla pero el amor no

Voz 1606 40:20 pues pasamos de la novela al teatro oí para hablar de un estreno en el Teatro Principal de un espectáculo producido por la compañía aragonesa Teatro del Temple que se estrenará el próximo miércoles dentro del festival Zaragoza escena y que es un espectáculo de danza con el fondo de de las canciones como la que estamos escuchando ahora las del donostiarra Rafael Berrio con la particularidad de que el propio autor de las canciones en actor intérprete va a estar en el escenario

Voz 9 40:47 hola Rafael buenos días buenos días que echarme

Voz 5 40:50 bueno estrenáis la próxima semana el día diecinueve estará el diecinueve y el treinta y el veinte en el Teatro Principal mil novecientos setenta y uno que es tu disco así titulado pero tú vas a estar allí cantando las canciones

Voz 10 41:03 sí efectivamente yo estaré cantando estas canciones todas las diez canciones que componen el álbum novecientos setenta y uno en enfrente en la escena estarán estaban los bailarines no que está haciendo más importantes no parará

Voz 5 41:18 sí pero es un poco insólito es algo que yo desde luego no había visto nunca cómo surge esta idea de de que lleve un disco completo que como harías en un recital pero que mientras tanto mientras cantas estén interpretando a tus canciones en danza contemporánea

Voz 10 41:33 sí bueno es un es una idea es un proyecto ideado por el teatro el temple por pues pues subdirector no Carlos Martín indicaban la participación claro coreógrafo Roberto Oliván no es poco Alfado al alimón no con esas canciones no de un es un disco aquellos a que en el dos mil dos mil once Así no es mi último disco que bueno pues ellos idearon está ese formato no tan tan particular no me dices tú tan inaudito no canciones en directo pero con un grupo de danza no maravilloso no que evoluciona en el escenario no

Voz 5 42:11 en en algún sitio he leído que definía ser tu disco mil novecientos setenta y uno como un álbum de fotos familiar de una época que se recuerda como feliz ahí tú eras un niño cuando en mil novecientos setenta y uno que se recuerda como feliz aunque no lo fuera no sería una definición de la del disco

Voz 10 42:28 no se lo podría ser podría ser efectivamente mil setenta y uno Un poco hace referencia así a esa a esa época dando de de los Diario de los álbumes de fotos no sale cuando salimos todos jóvenes no bueno en mi caso no mi generación no sí si esa época feliz que uno o la la imagine no feliz no hace referencia eso nada aunque el álbum el disco hablaré de muchas cosas también habla del amor habla de la amistad de del vino de en fin de todo un poco no de la vida de la se de la vida efectivamente se desquitó denso y bueno pues hay canción tras canción se va desgranando no

Voz 5 43:09 en tú has nombrado a veces como referentes tuyos desde la canción francesa la Velvet Underground osada que te mueves en un territorio diverso pero al mismo tiempo muy muy personal sí

Voz 10 43:21 sí bueno la canción francesa que siempre me ha gustado no de este disco precisamente es tomada muy muy poquito bueno muy Jackson él no que salvando las distancias lógicamente no hay aunque también digamos que mis orígenes provienen de del mundo del rock no el veto de del gran Paul de o incluso el punk no en los aspectos se pocas no poco una mezcla de todo no una cosa no quita la otra no

Voz 5 43:50 sí bueno un espectáculo como recuerdos estrenará el festival Zaragoza escenas estrenará el día diecinueve estará el diecinueve veinte en el Teatro Principal de Zaragoza y música en directo con el propio Rafael Berrio interpretando las canciones los bailarines haciendo danza en torno a esas canciones todo eso en el escenario de teatro pero estoy recordando que por ejemplo con el cine también tienes mucha relación Rafael porque eres protagonista en parte de la película la reconquista de Jonás Trueba

Voz 10 44:17 sí efectivamente en una película que hicimos hace en fin el año pasado que ese extremo no agrada en el Zinemaldia de San Sebastían de Jonás Trueba sí sí bueno él también bueno quiso también hacer canciones bueno meter canciones mías en su película es bueno ya o un poco de mí mismo fin es una película curiosa no lo reconquistar para que no haya visto la consejo no Jonás tiene son director con grandísima talento muy joven no está en la película se

Voz 5 44:46 pues mil novecientos setenta y uno canciones como esta que vamos a escuchar ahora de fondo antes escuchábamos el amor es una cosa

Voz 1606 44:53 esa rara estaba otra es mis amigos de Rafael Berrio por ciento Rafael que te escuchaba antes un poco como había sugerido el proyecto y estoy pensando que tiene mucho que ver también con eso que se dice de que Zaragoza está en un en el centro de de muchos lugares porque claros junta el director

Voz 6 45:08 por de de la obra es de de Zaragoza el Tour

Voz 1606 45:13 desde San Sebastián los bailarines vienen de Valencia de Barcelona osea que Zaragoza ideal para quedar no

Voz 10 45:18 verdaderamente es desde un punto de encuentro de todo lo de todos los sitios

Voz 1606 45:25 vez río gracias ahí el próximo miércoles recordamos el bueno el diecinueve el miércoles efectivamente miércoles hijos en el Teatro Principal gracias un saludo

Voz 10 45:37 encanta estará en Zaragoza he saludo a todos son más gracias

Voz 22 45:47 eh

Voz 21 45:54 ah amigo borracho par sale con la obra inacabada

Voz 1606 46:10 vamos a saludar a uno de nuestros grandes amigos fijó en este programa desde hace muchos años Luis Alegre buenos días

Voz 1326 46:17 qué tal Miguel amigos como estamos bien

Voz 1606 46:21 oye hoy

Voz 5 46:23 lo que es el último día de la de la Muestra de Cine

Voz 6 46:25 que que se hacen delicia

Voz 1606 46:28 en el barrio de Delicias en el teatro de las esquinas es la muestra sino recuerdo mal no

Voz 1326 46:31 sí eso es todos los años en el contexto de las fiestas del barrio de Delicias se celebra esta muestra que dirige Jesús Marco es la edición número dieciséis esta tarde a las siete en teatro de las esquinas se celebra la la entrega de premios junto a proyectar Aragón son los dos acontecimientos relacionados con el cine aragonés que de alguna manera dan pie al nuevo curso a todos los años

Voz 5 46:56 bueno pues eso que no se nos olvide en allí

Voz 1606 46:59 en el barrio de las Delicias hoy esa clausura de de esa muestra pero vamos a hablar de una actriz zaragozana que procede otro barrio de las Delicias sino de Lac Tour que bueno sobre todo la conocemos a través de la televisión pero a la que vamos a tener que ir conociendo también a través del teatro

Voz 1326 47:16 pues sí es una deliciosa actriz zaragozana que acaba de cumplir veintiséis años ya es muy joven todavía pero es casi una veterana porque la primera vez que la vimos Yllera una niña que aparecía en los concursos de de cantantes e infantiles como menudas estrellas ya hay ya nos deslumbró completamente pero es que luego su trabajo como actriz en series especialmente como Cuéntame que es una de las bueno la serie más longeva de la historia de Televisión Española con su personaje de de Karina ha encandilado a media España pero también ha intervenido en otras series como la verdad por ejemplo y ahora efectivamente está con con la secuela de Casa de muñecas de irse

Voz 1606 48:00 pero cómo le dices que lo conocemos desde que era niña con seis años salía así en la tele cantando

Voz 17 48:14 Elena Rivera buenos días

Voz 23 48:17 pues los nuevos Becilla

Voz 1606 48:21 sí sí impresionantes esa interpretaciones con con seis añitos

Voz 1326 48:25 los claro qué recuerdos tienes de ese momento si tienes algún así muy potente Elena

Voz 23 48:32 pues fíjate siempre se me viene a la cabeza cuarto con paraguas ya preparando el viaje de que teníamos que ir ciertos días de la semana yo aquí me pillaba estudiando casa Italy llamaban a a mi padre yo daba saltos literal de la erupción que nacieron allá otra vez hacia el equipo duerme alcanzaría bailar difiera gran favor en el lo que he disfrutado muchísimo

Voz 1326 49:02 pero fue iniciativa tuya presentarse presenta este tipo de programas de tus padres

Voz 23 49:07 no lo fue niña total los existe y cazarlo cuadro una super vergonzosos como por eso a las doce vine aquí este dan artista porque no no saben por qué porque bueno es algo que se lo llevó desde que quien dice me encanta

Voz 5 49:26 Elena no una pequeña cuestión técnica porque hemos hablado contigo justo antes de empezar el programa se escuchaba de maravilla pero harán si te puedes mover un poco buscando una mejor cobertura porque ahora

Voz 23 49:37 a ver aquí pero aquí mejor

Voz 5 49:39 mejor si ahora ahora te escuchamos mejorará te escuchamos a mejor bueno Elena tenemos que hablar de Cuéntame pero pero no queremos dejar el vamos a empezar antes por el teatro porque acaba de decir Luis que bueno estas con una obra de teatro que que de alguna manera la segunda parte de un gran clásico como es Casa de muñecas cuéntanos un poco a la experiencia teatral en la que estás viviendo

Voz 24 50:03 pues hemos encontrado con un a primera