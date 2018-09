A Vivir Aragón (22/09/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias

Voz 2 00:06 el ministro de Exteriores británico ha pedido hoy a los líder

Voz 1275 00:08 los europeos que eviten un Brexit sin acuerdo tras la cumbre de esta semana en la que Bruselas rechazó la propuesta británica para su salida de Europa la tensión sigue en aumento y Francia y Reino Unido han vuelto a reafirmarse en sus posiciones José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:21 buenas tardes los ministros de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos de los dos países más alejados en las negociaciones del Brexit han reafirmado las posturas expresadas por Theresa May Emmanuel Macron en Salzburgo el británico Jeremy Hunt en la BBC ha hecho un llamamiento a los líderes de la Unión para evitar el abismo que supondría a su juicio un Brexit sin acuerdo algo que sin embargo no parece asustar al otro lado del Canal de la Mancha Nathalie basó en la también radio pública France Info los británicos han decidido marcharse ha dicho respetamos su decisión pero esto no puede suponer la descomposición de la Unión Europea así que ha concluido hay que prepararse para que no haya acuerdo

Voz 1 01:02 a Quini

Voz 1108 01:07 en cualquier caso tanto Hunt como Laso han señalado que un compromisos deseable aunque cada vez queda menos tiempo en Irán al menos

Voz 1275 01:15 los diez civiles han muerto en un atentado en el suroeste del país el ataque se ha cometido durante un desfile militar los terroristas han sido abatidos por la policía iraní Patiño

Voz 1108 01:23 el atentado ha tenido lugar durante un desfile militar a la ciudad de avance en el suroeste efectivamente con motivo de la Semana de la sagrada defensa que conmemora la guerra entre Irán e Irak en los años ochenta el pasado siglo según las autoridades el atentado fue cometido por cuatro hombres que iban vestidos con uniformes militares el ministro iraní de Exteriores ha responsabilizado del atentado a un régimen extranjero patrocinado por Estados Unidos en su cuenta de Twitter Mohammad Javad advierte que Irán dará una respuesta rápida y decisiva

Voz 1275 01:51 la delegada del Gobierno en Catalunya se muestra partidaria de que ese indulta a los dirigentes independentistas que están en prisión en caso de que sean condenados Teresa Cunillera cree que el Gobierno está trabajando por el diálogo y ha recordado al president Quim Torra que sus demandas no están contempladas en la Constitución Radio Barcelona La Haya Colomer

Voz 3 02:07 creyera se muestra partidaria del indulto a los políticos que se encuentran en prisión pero advierte lo tienen que pedir She's the man el indulto yo soy partidaria pero desde mañana son declaraciones de la delegada en una entrevista en Catalunya Ràdio donde ha hablado también de la actual relación Cataluña España habrá de estar viviendo en una atmósfera más tranquila sin imposiciones eso sí ha reclamado al Govern que no infrinja la ley pero ha lamentado que a menudo las

Voz 1275 02:32 esa se rompen decretados tres días de luto oficial en Úbeda en Jaén tras el último asesinato machista en media hora está previsto que comience una concentración para condenar el crimen la víctima era una mujer de cuarenta años que fue asesinada ayer por su ex marido el asesino ya está detenido

Voz 4 02:45 Pablo Montes buenas tardes qué tal buenas tardes Almudena

Voz 5 02:47 las ondean a media asta en el primero de los tres días de luto oficial que ha decretado el Ayuntamiento de Úbeda por el asesinato de una mujer anoche en el domicilio de su ex pareja que como dices ha sido detenida como presunto autor de los hechos dos de los hijos del catorce de cuatro años se encontraban en la vivienda en ese momento fue el hombre él que acudió herido a las urgencias de un centro médico cercano y comentó que su mujer

Voz 6 03:06 con la que había mantenido una fuerte discusión podía estar muerta

Voz 5 03:08 según ha podido saber la Cadena SER la mujer María Ángeles de cuarenta y un años de la localidad sevillana de Arahal estaba incumpliendo una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de cien metros de sus hijos de su expareja que tenía la custodia de los menores de la que llevaba separada desde dos mil dieciséis ambos no obstante ya viéndose ahora un mes desde que la mujer había regresado a Úbeda en media hora está convocada una concentración en repulsa por este crimen la presidenta de la Junta Susana Díaz a través de Twitter se ha mostrado horrorizado

Voz 1275 03:36 vamos ya con la información del deporte uso de Caballero buenas tardes

Voz 1271 03:38 qué tal buenas tardes en menos de una hora arranca el Rayo Vallecano la ves a las cuatro y cuarto Celta Valladolid y Éibar Leganés a las seis y media al Getafe Atlético de Madrid y a las nueve menos cuarto el Real Madrid Español en el Gran Premio de Aragón Pol Espargaró se ha vuelto a fracturar la clavícula izquierda ha hablado el doctor Mir ya ha dicho que el intentarán operar esta tarde

Voz 7 03:56 no se ha caído ya tiene un traumatismo directo sobre el hombro izquierdo ya sabemos que hace seis semanas Arturo un traumatismo muy importante cervical acompañado de una fractura de clavícula que estaba en fase de consolidación pero la caída ha provocado una fractura y en la misma zona y pensamos que ahora sí que es una fractura que debe ser tratada quirúrgicamente yo voy a viajar con él a Barcelona lo intentaremos operar esta tarde para tener el máximo tiempo para que se pueda recuperar en principio para Tailandia

Voz 1271 04:24 hoy comienza el Mundial de baloncesto femenino en Tenerife España debuta ante Japón en Santiago se juega a las siete y cuarto la final de la Supercopa entre el Baskonia y el Real

Voz 1275 04:32 Ari es todos se quedan ya con los compañeros de las distintas emisoras de la SER más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 8 04:40 peines eh

Voz 2 04:42 servicios informativos

Voz 1 04:48 a vivir que son dos días

Voz 9 04:50 Aragón Miguel Mena

Voz 1606 04:55 qué tal amigos buenos días bienvenidos a vivir aragonés saludos de Ernesto del Río que está al frente del control en este último día del verano la próxima madrugada comenzará el otoño aunque de momento me parece que sólo para los poetas porque las previsiones para mañana domingo hablan en Zaragoza concretamente de una máxima entorno a treinta y tres y treinta y cuatro grados no tenemos tanto ahora ahora mismo en Zaragoza tenemos veinticinco grados veintidós en Huesca veinte pero vamos las previsiones saben que habla de un de un fin de semana bastante calentito a partir del lunes veremos Silvia el otoño empieza llegan de verdad nosotros tenemos antes de viajar por diferentes puntos de Aragón y abordar temas de lo más variado pues también lo variado que nos trae el avance informativo con Pilar García Pilar buenos días

Voz 1470 05:41 buenos días que nos da una pequeña pincelada

Voz 1606 05:43 después tendremos en Hora catorce sí porque este sábado

Voz 1470 05:46 también es intenso en el informativo el principal punto de mira está claro en Alcañiz donde se vive la jornada de clasificación del Gran Premio de Moto GP se espera que asistan unas cien mil personas y un año más la hostelería vive

Voz 1275 06:00 al completo el ambiente festivo que Gene

Voz 1470 06:02 era Motorland pero además continúan Zaragoza al Congreso de innovación educativa que reúne a mil cuatrocientos docentes y trescientos alumnos Se trazan espacios que expiden el aprendizaje se debate sobre el papel de las emociones en la educación hoy además es el Día sin Coche a esta hora el billete de transporte público que se abone contra jeta Monedero tendrá un coste de un céntimo también se celebra en la capital el mercado social es también un día señalado en el calendario porque se cumplen ocho años de la muerte de José Antonio Labordeta en el parque que lleva su nombre se ha preparado una fiesta será a las siete también es un día en el que el teatro explotan con esta porque se celebra el festival Zaragoza escena en el Teatro Principal llene el teatro de la estación y mientras eh ya sabemos cuenta atrás para las fiestas del Pilar ayer conocimos las distinciones que otorga el Ayuntamiento la medalla de oro es para la zaragozana respecto a la ubicación del Inter peñas sigue siendo una incógnita seguimos sin conocer la decisión fin

Voz 1606 07:05 pues estas cosas y muchas más leve añadir además que esta tarde juega al Zaragoza

Voz 1 07:12 con el Lugo así que Pilar no falta de nada

Voz 1606 07:16 seas hasta luego Ernesto del Río dice que siempre cuento el mismo chiste cuando juega al Zaragoza con el Lugo a ver si subimos a Primera División con todos los respetos hacia el Lugo que lo tiene un poco más difícil ya dejó de hacer ese chiste tan malo no se preocupen bueno en este mes de septiembre todos los años en septiembre solemos dedicar en la Vivir Aragón un espacio a la viticultura la pasada semana visitábamos Cariñena y el Campo de Borja enseguida iremos también a conocer qué está pasando pero Somontano hoy por Calatayud las cuatro denominaciones de origen aragonesas pero antes vamos a hablar

Voz 4 07:56 con Vicente Pinilla el profesor Pinilla es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza el pasado martes recogía en París un premio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino por sus trabajos sobre economía del vino profesor buenos días buenos días y bienvenido bueno dos trabajos que ha realizado usted en colaboración que hablan del la globalización del vino voy a decir están en inglés

Voz 6 08:21 vale

Voz 4 08:23 los ha realizado usted en colaboración con un profesor de

Voz 6 08:25 o de Australia de la Universidad de Adelaida bueno en realidad efectivamente lo Kim Andersson que es un economista agrario es más importantes que hay en el mundo yo mismo hemos dirigido el proyecto realmente hay involucrada mucha gente es un equipo de unas quince personas de doce países porque en el en el en uno de los libros que se Mavi globalización del vino hay estudios monográficos para cada país productor relevante lo que quiere decir que hemos hemos abordado de España o Francia Italia Portugal Alemania Austria Argentina o Estados Unidos entonces realmente es un equipo muy importante nosotros digamos que somos los líderes pero sin el esfuerzo de todos no hubiera sido posible

Voz 4 09:04 en hablan de globalización del vino y por lo que veo es un trabajo globalizador también con la cantidad de personas que trabajan

Voz 6 09:10 sí es muy globalizador porque se ha hecho efectivamente desde ámbitos muy distintos desde lugares muy distintos bueno en en con un espíritu muy muy cooperativo nos hemos reunido en dos o tres conferencias para discutir versiones previas de los trabajos es mostrado como yo creo tres cuatro años con el trabajo y finalmente cuesta muy satisfechos del producto final estaba pensando profesor que antes de los tiene

Voz 4 09:31 pues de Internet este tipo de trabajos tan colaborativos entre

Voz 10 09:35 es especialistas de distintas partes del mundo tenía

Voz 4 09:38 es casi imposible de tenía que ser

Voz 6 09:40 complicado yo me he preguntado muchas veces esto como lo hacían no porque yo llegué a la época que cuando me Amanda artículos a revistas extranjeras lo tenías que hacer por en sobre y te contestaban por carta y todo era como muy lento no pero en estos casos pues yo creo que es una vez quedarían las tareas asignadas y a partir de ese momento utilizo hayan correspondencias en no no tendría la oportunidad de de interactuar de discutir de de corregir los trabajos no pero usted

Voz 4 10:05 el profesor australiano cada cuánto tiempo será

Voz 6 10:09 si realmente nos hemos visto muy poco porque no nos hemos visto no se cada seis siete meses y realmente está hace abrieron oído yo a Australia a su universidad que me invitó pero debo decir que durante el proceso de trabajo además con las diferencias de horarios no se podíamos intercambiar entre media y una docena de mensajes diarios yo de hecho me levantaba ya estaba preocupado pensando que la carga de trabajo que tenía esperando ordenador cuando llevaba más la hora en que a él le tocaba irse a la cama decía bueno ahora podemos relajar un poco el ritmo acabar las cosas porque ella no me va a llegar a Marte se que estábamos continuamente comunicados ya digo ahora falta sus correos bueno a ustedes

Voz 4 10:52 han premiado en París en esta organización internacional de la viña y el vino por estos trabajos que hablan de actualización del vino que son estudios pero que también estudios de lo que ha venido pasando pero que también permiten hacer perspectivas de futuro vamos por partes en en no están publicados todavía en español están en inglés esperemos que que se puedan traducir pero bueno de los resúmenes por lo que he podido ver hay una cosa que ya me llama la atención que está bien recordar históricamente es que el vino durante mucho tiempo es un producto básicamente europeo no

Voz 6 11:22 Imaz que europeo exclusivamente en el Mediterráneo Mediterrani ni más que Mediterráneo School desde el siglo IX de la orilla norte del Mediterráneo es decir que realmente es es un producto vinculado a una parte muy pequeña del mundo realmente no es el continuo digamos que va de de Portugal a Grecia con distintas intensidades no porque realmente el núcleo fuerte de producción y consumo siempre fue Portugal España Francia Italia no este es realmente el corazón o era el corazón vinícola del mundo

Voz 4 11:55 en qué momento empieza a expandirse cuando empiezas a globalización del vino

Voz 6 11:59 en el siglo XIX se empieza a expandir la globalización en lo que tiene que ver con la producción sobre todo porque los los colonos de la Europa mediterránea empiezan a cultivar vides para producir vino en otros lugares particularmente Estados Unidos Argentina Chile en Australia también a un poco más tarde Nueva Zelanda es decir que también en Argelia los colonos franceses es una historia muy interesante y a esta idea de cómo Francia da colonizar Argelia a partir del cultivo de vino por por agricultores europeos Ésta es una como una primera etapa no se lleva sellaba la producción se lleva también el consumo en la medida que los inmigrantes sur europeos que van a Estados Unidos Argentina no cambian sus pautas de consumo de bebidas alcohólicas pero realmente el el vino en lo que tiene que ver con el consumo choca en esta primera globalización con el hecho de que las la mayor parte de la población de los países de del norte de Europa incluso desde luego del resto del mundo no acaban bebían el vino es decir que siguen bebiendo cerveza o alcoholes destilados el vino en cualquiera de sus tipos tinto champán es una bebida de las élites de la alta burguesía del norte de Europa de los países ricos no entonces en esta primera etapa hasta la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial incluso consumir vino sigue muy asociado o bien a origen mediterráneo o bien en los países ricos a clase social

Voz 4 13:26 curiosamente en los países mediterráneos no era la clase social alta a la que tomaba vino porque quiero decir yo recuerdo a mi padre bebiendo en el porrón en las comidas y era más bien si pensamos un poco en el en la trayectoria era un producto alimenticio el vino en nuestro país y me imagino que no sería muy distinto Portugal Francia

Voz 6 13:43 no era tan alimenticio como que los jornaleros agrícolas en en en España pero pasado en otros lugares recibían parte del jornal el vino en vino y la cantidad de vino que podían beber cada día era era una fuente de desde luego de calorías y entonces formaba parte de las de las dietas claro la clase alta también tomaba vino en aquellos momentos no aunque como he dicho lo lo que es interesante en el siglo XIX como en real dad el nos podemos preguntar igual que ahora el vino es un único producto son muchos productos distintos entonces el vino depende del tipo que vino que Tomás en el siglo XIX empieza a ser un marcador social por ejemplo una de las historias interesantes de del capítulo de Francia que lo escrito yo con con tres personas más es como los productores de champán consiguen consiguen convertir la bebe el esta bebida en un mercado social y en Navidad sociedad celebración es decir en mil ochocientos cuando se votó a un barco no se rompía una ustedes champán ni en este ni en las grandes banquetes ni las celebraciones en cambio principios del siglo XX champán está asociado a este tipo de Fez vibraciones a la alta burguesía a eventos muy innovadores del tipo de aviación globos aerostáticos este tipo de cosas no entonces

Voz 4 14:55 el el bebé

Voz 6 14:56 en Panchi conviene se convierten en una distinción obviamente las clases populares ni siquiera en Francia lo probaban

Voz 4 15:02 bueno vamos a dejar muy atrás esta primera globalización por los colonos que llevan las vides a diferentes sitios vayamos a la más reciente cuando empieza la actual globalización del vino que condiciones sedán y qué es lo que ocurre

Voz 6 15:14 desde la perspectiva del del consumo el gran cambio tiene lugar sobre todo a partir de los años sesenta y hay dos fenómenos que van en direcciones contrarias por un lado en los países occidentales desarrollados el vino empieza a convertirse en una bebida muy habitualmente consumida estos esto lo podemos asociar a que llegan vinos de ciertas calidades a los supermercados las mujeres en aquellos momentos son las que principalmente hacia en la compra en los supermercados prefieren el vino sobre todo vinos blancos determinados tipos de vinos a la cerveza o los alcoholes destilados y entonces el el el consumo de vinos empieza a asociar en países como en Estados Unidos

Voz 11 15:54 la también podríamos decir a una cierta pauta

Voz 6 15:59 social Si sigue si nos fijamos en las películas norteamericanas incluso hasta la actualidad que frecuente es que cuando el chico la chica invita a su posible pareja a su casa mientras están preparando la cena que es una escena repetidas a la sociedad le ofrece siempre una copa de vino no Totón sólo son eso también

Voz 4 16:14 hacen un estudio que han hecho usted no parece pero es verdad es que está contando es verdad

Voz 6 16:19 es que se está asociando el tomar vino en un país como Estados Unidos se está asociando a un determinado momento una celebración algo especial no entonces crece el consumo del vino en los países del del norte de Europa en los escandinavos Alemania Gran Bretaña Estados Unidos se convierten en los grandes importa

Voz 4 16:34 Dolores en no etapa más reciente

Voz 6 16:37 va a tener un mayor alcance geográfico China es el fenómeno más interesantes de los últimos quince veinte años pero pasa algo de forma paralela ahí es que los países tradicionalmente en los en los tradicionalmente consumidores se derrumba el consumo del vino en cantidades absolutas si pensamos la los litros que se debían en en un país como España hace cincuenta sesenta años que podían ser no sé de cabeza a setenta ochenta litros por persona y año ya estaremos en veinticinco treinta una cosa así lo digo muy de memoria las cifras no entonces sean los que no bebían empiezan a beber se aproximan a nuestros niveles los que debíamos bebemos mucho menos pasamos a consumir dentro del vino vino embotellado vida vinos de calidad es más elevadas y a la vez crece de forma espectacular el consumo de otras bebidas alcohólicas como la cerveza tenemos un consumo en España de cerveza por habitante año muy próximo al de Austria Alemania tiene un consumo de vino similar al nuestro con el cual es el mundo como muchas vueltas ese esa perspectiva

Voz 4 17:34 recuerdo que estamos hablando con Vicente Pinilla catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza que acaba de recibir esta semana el martes lo recogía en París un premio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino pero profesor vamos a simultanear esta conversación con acercar a las denominaciones de origen aragonesas para ver un poco la actualidad que están viviendo como venimos haciendo desde la semana pasada por ejemplo nos vamos a Huesca que ahí está la Denominación de Origen Somontano cuya presidente

Voz 1606 17:57 las Raquel Latre Raquel buenos días

Voz 12 18:00 hola muy buenos días a todos si felicidades por tan merecido reconocimiento

Voz 4 18:05 pues pues estamos aquí un poco haciendo historia en torno al vino pero queremos conocer también el presente y por ejemplo Ustedes suelen ser de los más tempraneros en vendimiar ya llevan unos cuantos días haciéndolo

Voz 12 18:16 sí así es eso que este año Pons por condiciones climatológicas que marcaron

Voz 13 18:22 tanto en la primavera como el verano hubo entre ambos más tarde

Voz 12 18:25 de la habitual se retrasó más los estoy el inicio pero aún así seguimos siendo los primeros que iniciamos en Aragón y muy contentos con el con el año que estamos teniendo con las condiciones que saben bueno esperamos finalizar pasado oscila este año saber cómo evoluciona todo

Voz 4 18:45 las previsiones de cosecha más o menos está cumpliendo hasta el momento con lo que llevan vendimiando

Voz 13 18:50 pues sí incluso estamos algo más

Voz 12 18:54 N satisfechos de lo que se presumía al principio que se iba a obtener como digo bueno está yendo está haciendo todo muy favorable para la cosecha de este año quizás

Voz 14 19:06 poco aventurado Bercy

Voz 12 19:08 el kilos no oí decir cifras que yo sé que en el entorno periodístico tal mucho pero sí que estamos barajando que tenemos un incremento significativo a conforme al a la vendimia del año pasado que fue una de la sequía

Voz 4 19:24 bueno estamos hablando con el profesor Pinilla de cómo han evolucionado los mercados a lo largo de los siglos en cuanto al vino ahora mismo nos daba ese dato en Alemania beben tanto vino como en España bueno y hablando las todas las denominaciones de origen español aragonesas exportan mucho ustedes ahora mismo en qué mercados están presentes

Voz 12 19:39 bueno y Somontano pocos y estado lo que estabais comentando la trayectoria nuestro principal mercado Europa ahí dentro de Europa pues el principal país de Alemania fuera de allí es cierto que por un poco también desde el trabajo que ha hecho el Consejo Regulador estos años atrás no los mercados más interesantes para nosotros es México también por su tendencia al incremento de también escuche más fáciles para nosotros de comunicaciones hice un duro siempre Miranda China no porque saque el que el país está crecimiento que está olvidarnos que actualmente en superficie de viñedo

Voz 15 20:24 tal y como Francia francesa que bueno pues hay que seguir mirándose estáis

Voz 4 20:31 pues lo vamos a hacer ahora con los análisis del profesor Pinilla Raquel Latre presidenta de la Denominación de Origen Somontano muy feliz vendimia feliz cosecha gracias

Voz 0796 20:39 bueno muchísimas gracias a todos

Voz 1606 20:43 profesora acaba de escuchar

Voz 4 20:45 la presidenta del Somontano dice que China ya tiene una superficie de viñedo me he hecho como Francia o más que está pasando en China con el

Voz 6 20:52 qué te han pasado cosas curiosas por un lado se han convertido en en en consumidores importantes en términos agregados porque aunque el el consumo por habitante años sigue siendo pequeño ha aumentado mucho en los últimos veinticinco años yo no he trabajado este tema pero yo diría que en China claramente vinos un marcados social y esto tiene que ver con un dato muy interesante si nos preguntamos el valor unitario de las importaciones de vino en los países importadores decir cuánto valen promedio cada litro que importa el país del mundo donde donde el vino digamos es tiene un precio más alto es decir donde compran en promedio vinos de más altas calidades es Juan con el luego va Singapur China se encuentra también en en en los segmentos altos es decir que están importando vino porque están importando vino podían de todos los tipos porque es un gran con su es en términos brutos un gran consumidor pero es tan con esta han importando vinos en en segmentos altos para Burdeos China ha sido una auténtica bendición ha revolucionado el el vino de Burdeos a inversiones fuertes chinas en algún de de Burdeos y es un mercado muy interesante para cualquier país porque a las previsiones que en el hay un capítulo del libro que hace Kim Andersson con con un colega suyo ida previsto era veinte veinticinco años es que va a seguir creciendo el consumo de vino en China lo que quiere decir que para los para los exportadores es un mercado obligatorio va ser uno de los mercados más dinámicos y en este sentido pues exportar a a China y otros países asiáticos en los que quizás siguiendo la estela de China pueden creen que puede incrementarse el consumo pues ese es sin duda una oportunidad interesante como decías perdona Tino gran superficie de viñedo están produciendo ya mucho vino las calidades todavía del del vino que producen no son no son altas hacen cosas que aquí nos parecerían raras como mezclar vino importado con vino local para obtener unos estándares de calidad más aceptables pero tendremos que pensar que en el futuro con tanto que están produciendo incluso con lo que iban a aprender en algunos sitios como en Burdeos van a acabar produciendo vinos de buenas calidades ver

Voz 4 22:51 es usted yo aquí sí seguro sea tan rápidos sabemos lo que nos van a copiar vale sí estaba pensando hablado antes me ha dicho que han trabajado en este en este libro en estos libros que les han premiado de doce países no es creo que sí entonces me imagino que habrán bajado al detalle de sitios ya más regionales como el caso de Aragón ha detallado

Voz 6 23:12 no hay no hay un enfoque no hay un bueno en la producción de vino en algunos países es muy regional por ejemplo si hablamos de producción de vino en Argentina o en Australia ayos unas zonas muy concretas donde se produce el vino lo que quiere decir que hay el enfoque sí que tiene este acento regional fuerte en el caso de países como como España Italia no hay un enfoque regional fuerte haya

Voz 4 23:33 hay apuntes porque claro como lo hablamos de distintas calidad

Voz 6 23:35 sí sí sobre todo cuando nos vamos a calidades altas sí que tienen una una perspectiva más regional pues en en este caso sí que sí que hay hay menciones no pero no hay no tenemos el foco en esta panorámica regional bueno

Voz 4 23:48 los asomarnos a la última denominación que nos queda y luego Le le preguntaremos un poco que aprendizaje podemos tener de toda esta evolución que han estudiado ustedes a lo largo de los siglos de los mercados del vino pero nos faltaba hablar con la Denominación de Origen Calatayud cuyo presidentes Miguel Arenas hola Miguel buenos días

Voz 0796 24:04 hola buenos días ficharme bueno ustedes tienen como

Voz 1606 24:06 el lema viñedo extremo por la altitud de muchos de sus viñedos y eso suele

Voz 4 24:11 suponer una vendimia más tardía como están ahora mismo

Voz 0472 24:14 bueno pues si en viñedos tenemos vinos de altura no ese es nuestro eslogan y es viene dado por la situación por la orografía y que la de todas la climatología que tenemos en esta zona la vendimia pues estamos empezando a planificar nada porque todavía no ha comenzado muy bueno pues estamos era me voy a estirar diez días de comenzar la vendimia diez quince días ya nos falta un poquito

Voz 4 24:39 sabes que hay diferencia con las otras las otras denominaciones que por lo menos ya llevan algunas días vendimiando también tiene que ver me imagino el tipo de uva mayoritariamente

Voz 1606 24:49 de uvas tintas y sobre todo garnacha allí en la denominación de Calatayud

Voz 0472 24:53 sí bueno nuestro patrimonio vitivinícola que obviamente la uva nuestro es la garnacha no tenemos otras variedades tempranillo syrah vuela pero principalmente aquí es la garnacha estaremos hablando a lo mejor de un cinco por cien el setenta por cien de de que toda el agua que se que se recoges es garnacha no es por la variedad tampoco por lo que vendíamos los últimos nosotros es la última de España de comenzar la vendimia y una prácticamente la última de Europa eso viene dado principalmente por nuestra orografía que está en altura están entre cuatrocientos cuatrocientos cincuenta metros hasta hasta casi los mil a los mil y eso hace que los contras es las diferencias térmicas en en verano entre la noche y el día pues que sean un poco más adultas que en otros sitios no por ejemplo en estos días tal día como hoy entonces ahora mismo podemos estar a treinta grados los veintiocho grados pero esta no estemos está nueve osea que las diferencias hace que la uva madure más despacio es lo que motiva que tiene comentamos los últimos

Voz 4 26:06 bueno extraña ha sido muy lluvioso en general eh no sé si eso le ha repercutido alguna manera positiva o negativamente de cara a las previsiones que manejan en cuanto a la cosecha

Voz 0472 26:16 bueno pues a día de hoy parando todo ha sido muy positivo toda la ayuda de la primavera la verdad haciéndonos afectó no todo con ningún daño a las los viñedos y la previsión de que tenemos pues es buena la los excelentes este año pues has sido bueno pues las enfermeras que nos van cayendo los pero lo que vamos viendo nosotros pues pues la nada pero es excelente la cantidad en cuanto a toser echan en kilos entonces estamos seguros de que vamos a superar las cifras del dos mil dieciséis o empresas superarlas en las que nos vemos en catorce millones de kilos el año pasado entre la se ya hubo y el intenso calor del verano pues sin una merma del en veinte o veintitantos por cien los en once millones pero este año estamos seguros de que vamos a recuperar esa cifra incluso viendo lo que falta de aquí a las diez días quince días pues se posiblemente puede que sea una cifra un poquito superior en cuanto a kilos

Voz 4 27:18 bueno pues hablemos de mercados en qué mercados están ya bien posicionados y en cuáles aspiran a estarlo

Voz 0472 27:25 bueno mercado bien posicionados sobre todo a nivel internacional estamos sumidos ahora el mercado hace y lo ochenta y cinco entre el ochenta y tres ochenta y cinco por cien de la producción de la denominada batallón portan bueno estamos en muchos países de de Europa estamos en tildan de famoso en Alemania Francia Polonia Italia estaba muy extendidos la previsión de exportación pues bueno se sigue trabajando ahora con los mercados asiáticos con Rusia queremos empezar abrir camino por ahí is subí por supuesto el mercado nacional no lo dejamos de mano no es Claude estamos trabajando en incluso los consumidores más próximo de nuestro territorio como es Aragón En si la provincia de Zaragoza por ello también vamos a seguir haciendo campañas de promoción y de de dar a conocer nuestros vinos en la capital de España en la cual tenemos varios actos previsto Viaje al final de año bueno bueno hablando precisamente paramos

Voz 4 28:32 hablando precisamente Miguel de de promoción para finalizar quería que nos comentará lo que van a hacer la próxima semana en Zaragoza porque se ha anunciado como la cata de vinos más larga del mundo

Voz 0472 28:44 si la más larga de la historia bueno vamos a hacer una cata con una duración de doce horas que va a realizar en el patio de del lapa en el cabaret conocido plata igual consistir en grupos de personas que van a pasar durante cuarenta y cinco minutos aproximadamente cada Qatar a probar vinos de distintas donde ya se no vamos a asentará alguien doce horas al día

Voz 4 29:15 sino que van a ser

Voz 0472 29:17 las cuatrocientas personas las que irán pasando en grupos con una duración de cuarenta y cinco minutos irán rotando las bodegas sigan rozando en los vinos que presente a día de hoy tenemos ya completos todos los grupos de la tarde los de medio día Iker alguna plaza para los grupos de de la mañana lo hemos querido hacer con inscripción previa precisamente para organizar esto no

Voz 4 29:44 claro

Voz 0472 29:44 para que la gente no se aglutina se siempre las horas se a lo mejor son más fáciles que estemos todos ya liberados del trabajo y de las obligaciones vimos con en riguroso orden de inscripción bueno contentos porque en tres días anunciamos prácticamente todos los grupos prácticamente todos los grupos estaban completos y ahora sólo queda una plaza para un grupo de por la mañana y aprovechó la ocasión si alguien está interesado en esta página punto com ahí contamos la noticia de de la cata abajo hay un formulario donde se pueden inscribir

Voz 1606 30:21 pues ánimo quién quiera participar en esa acata la más larga de la historia que alcanzará hasta cuatrocientos personas el próximo miércoles en Zaragoza Miguel

Voz 4 30:29 penas presidenta de la enumeración de origen Calatayud

Voz 1606 30:32 pues gracias y que tengan muy buena vendimiando saludo buenos días

Voz 0472 30:35 encima gracias a negro

Voz 17 30:38 vamos a acabar ya este tiempo dedicado al vino con una última pregunta para el profesor Vicente Pinilla recuerden que acaba de recibir en París un premio de la Organización Mundial de la Viña de la viña y el vino por sus

Voz 4 30:50 libro sobre la economía del vino con el profesor perdone no recuerdo lo me Anderson Keane Anderson de la Universidad de Adelaida de Australian ellos han encabezado un grupo internacional con expertos de doce países profesor una última pregunta después de estudiar a fondo como se ha globalizado el vino a lo largo de dos siglos ese extraen enseñanzas de cara al futuro

Voz 6 31:11 bueno hay un capítulo donde efectivamente ese se plantea unas cuantas cosas no yo yo podría decir lo se me ocurren dos ideas así rápidas la primera el lo dinámica que es la historia no es decir que si pensamos que ya está todo hecho ya sabemos lo que va a pasar no sabemos cómo se va a modificar en los próximos decenios podemos intuir podemos pronosticar algunas tendencias a corto plazo a veinte años no pero no sabemos lo que va a pasar dentro de veinte años no sabemos el break sí sí sí se produce de una forma sobre todo radical va nos va a afectar a los exportadores de vino entonces el el el futuro está muy abierto en una segunda fue interesante que que en el libro quizás no se destaca porque es para mi particular porque yo escrito el capítulo de Francia y el de España en ambos y es en el caso del vino las apuestas y tienen que será a largo plazo Francia es un ejemplo de un país que desde mediados del siglo XIX esta insistiendo en tratar de colocarse en el segmento alto de calidad ya ha dado resultados extraordinarios el caso de España es el can ha contrapuesto Un país que en sus momentos por diversas circunstancias tuvo que apostar por los vinos de baja calidad pueblo graneles por vinos pese portaban para dar cuerpo para dar grados a otros vinos y entonces se está saliendo y si a la visión podemos decir cuánto hemos cambiado no es increíble en los últimos treinta años podemos decir que el viñedo en Aragón por ejemplo en un giro dramático si pensamos lo que era hace cuarenta años ya y lo que es ahora es dramático

Voz 4 32:37 lo dramático en sentido positivo en sentido muy positivo es decir se vendía básicamente vinos a granel y ahora tenemos vino embotellado

Voz 6 32:43 los exporta un setenta ochenta por ciento de la producción estos son éxitos indudables pero cuando miras luego el el valor de lo que exportamos pues seguimos todavía en un segmento podríamos decir de precios medios bajos no lo es decir que que estamos muy lejos de estos gigantes España sigue siendo el país con un valor unitario de sus exportaciones precio por litro más bajo de los grandes exportadores menos que Chile Argentina entonces creo que hay que mirar al futuro y tratar de ver cómo podemos ir poco a poco porque no vamos a hacer cambios dramáticos en el corto plazo escalando no en esa cadena de valor situando en los en los en los segmentos más interesantes

Voz 4 33:18 pues hemos aprendido mucho sobre el vino esta mañana han Vicente Pinilla catedrático de Historia Económica de la Universidad de Zaragoza enhorabuena por este premio que han recogido esta semana en París de la Organización Internacional de la Viña y el Vino por este estudio sobre la realización vinícola profesor gracias buenos días muchas gracias a vosotros

Voz 6 33:34 eso

Voz 18 33:35 luego una Dragos

Voz 9 34:08 a vivir que son dos días a Aragón

Voz 19 34:14 se tiene muy cuenta darse pues sin la experiencia técnica el Inter e incluso unas piedras hecho en fuente de inspiración para interpretar a una obra de gasten Denominación de Origen Protegida Cariñena el vino de las piedras con eso insistir cultura dijo Bono

Voz 8 34:43 si te dicen que su especialidad son las mamparas que trabajan con los mejores fabricantes que allí podrás encontrar repuestos y que se llaman todo mamparas sigues pensando en comprar toman para en otro sitio todo mamparas y más calle Italia cincuenta y seis lo tienes fácil

Voz 1432 34:58 el último abusa para todos aquellos que quieran venir por todo lo alto es un mensaje del seminario light inicio de obras inmediato viviendas de dos a cinco dormitorios a unos precios increíbles ahora horas tu oportunidad desde doscientos treinta y dos mil euros con dos plazas de garaje trastero financiación garantizada

Voz 1 35:14 el seminario light con la garantía del Castillo

Voz 1275 35:17 más información en Castillo Valdeluz punto es

Voz 2 35:20 las fiestas del Pilar en Valdespartera conciertos ferias cinco fiesta de la cerveza Valdespartera mucho más cara pilares Valdespartera a punto com

Voz 20 35:42 sí está muy parado

Voz 21 35:51 me está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me

Voz 1 35:58 millones de descargas

Voz 21 36:00 a ver

Voz 11 36:01 Radio Zaragoza ochenta aniversario la radio del futuro vivir en Zuera

Voz 9 36:08 ponemos a tu disposición la Oficina Municipal de Empleo informa de las ofertas de trabajo en algún punto com cerca de

Voz 2 36:17 por qué gusta tanto en pan de Martín Martín Beni descubre lo disfruta este mes las promociones de pan recién hecha de Martín Martín yo estas del Pilar restaurantes en El cor de la ciutat

Voz 22 36:32 para que disfrutes de nuestros menús especiales y de las noches llenas de gastronomía y música a orillas del Ebro tienes la diversión asegurada

Voz 23 36:39 ante esto ya felices fiestas del Pilar

Voz 1 36:43 atrás quedan meses de mirar al cielo

Voz 23 36:45 adora el Lavinia les sentir en la piel el azote del cierto el frío el calor mitigado el momento de vestir no de fiesta y salir a las calles y plazas de Cariñena para celebrar el trabajo bien hecho y nuestra alegría queremos compartirla con cinco por eso te esperamos los días veintidós y veintitrés de septiembre cincuenta y dos Fiesta de la Vendimia I Feria del Vino declarada de Interés Turístico de Aragón Denominación de Origen Protegida Cariñena el vino de las piedras con financian Feader Ministerio de Agricultura el Gobierno de Aragón

Voz 9 37:18 a vivir que son dos días a Aragón

Voz 1606 37:27 vamos a salir ahora diferentes puntos donde hay actividades esta semana por ejemplo se celebrará en Zaragoza las jornadas Aragón occitano mía que organiza la Asociación Cultural revelar que tiene mucho que ver con este sonido de fondo que estamos escuchando

Voz 25 37:44 que era lo desmonta

Voz 1606 37:50 esta canción es muy emblemática para las gentes del Pirineo tanto del norte como del sur nos vamos a acercar al centro musical las armas ahí está Ramón Lambán de de revelar de la asociación

Voz 4 38:00 cultural de los organizadores Ramón buenos días

Voz 0796 38:03 hola buenos días bueno estáis con

Voz 4 38:05 estas jornadas que pretenden sobre todo que conozcamos un poco mejor a nuestros vecinos del norte

Voz 13 38:11 sí a nuestros hermanos porque las relaciones han sido a lo largo de los siglos ha habido luces y sombras pero bueno nosotros lo que intentamos es fomentar que haya una relación comercial cultural artística y de todo tipo para que estos dos pueblos de Aragón yo fui Tania de concretamente en la zona del Bear es la que está pegada al Pirineo aragonés pues podamos conozcan a conocer su idiosincrasia que es muy pares

Voz 4 38:38 decida en muchas cosas de tradiciones a la de las gentes del Pirineo aragonés

Voz 13 38:43 sí sobre todo pues la lengua no tan tú lo vengo a ver arnés con Hollande en una Fable aragonesa pues parecidos términos de hecho la antiguamente se entendían perfectamente cuando hacían sus trashumancia así sus intercambios comerciales

Voz 1606 39:02 su entendía perfectamente que estáis haciendo esta mañana en las armas

Voz 13 39:06 pues mira al ha habido la inauguración de los actos de la mañana a lo largo de la semana acusado hago varias cosas a primeros los entonces desde el rancho de aquí del barrio son los anfitriones y luego han venido una asociación que se llama Roser de Larousse del Valle al Toxo enterar habrá estarán a cantando con pero usted Raval de Zaragoza

Voz 4 39:33 ahora las personas que no están escuchando ya es decir

Voz 1606 39:35 el que lleguen a la actividad que tenéis ahora digamos da la hora del vermú a alguno puede llegar si nos está escuchando vale bueno pues hasta ahí vais estar hasta las dos de la tarde en las armas si hasta la una y media dos sí vale pero yo lo que quería remarcar Ramón es que lo que es muy fácil llegar para conocer un poco estas jornadas es algo que tenéis esta tarde a partir de las ocho en la plaza de San Bruno

Voz 13 39:58 sí exacto está esta tarde en la plaza de San Bruno a las ocho un concierto de música tradicional con el con el grupo a Rose primero los jóvenes de Larousse y luego castañas y vino Abel pasa tres porque han hecho bueno pues pero es de Aragón ya han hecho un un disco conjuntamente de ahí la relación también Bilbao uno a las nueve y mira Rosetta a las ocho Easy Castañer vino Belli pasa tres a las nueve

Voz 4 40:26 bueno pues como decimos todavía hasta las dos quién esté cerca hay quiera pues en la en la plaza las armas encuentra estas jornadas de Aragón occitano pero sobre todo todo si no les da tiempo por la mañana pues a partir de las ocho una auténtica fiesta en la plaza de San Bruno con actuaciones Icon acercamiento entre las dos partes del Pirineo aragonés Tania precisamente con castaña Ivy Nobel nos quedamos con estos músicos occitano es que estarán esta tarde Ramón Feli jornada gracias

Voz 0796 40:53 bueno gracias oye apertura del Canfranc claro sino para que una opción porque estamos hermanados con Zaragoza

Voz 1 41:01 claro gracias Ramón

Voz 4 41:04 en un saludo

Voz 1606 41:18 pues no dejamos al centro de Zaragoza desde las armas nos acercamos a la plaza

Voz 4 41:22 el Pilar donde hoy se celebra la Feria del mercado social de Aragón allí está Aitor De la Torre que en realidad Nos va a invitar a una actividad que tiene lugar mañana en en mira al bueno de Fierro Oliver pero antes Aitor buenos días oye aprovechando que estás en en la plaza del Pilar en esa feria cuenta a nuestros oyentes qué es lo que se van a encontrar hoy allí en la plaza del Pilar

Voz 0796 41:43 pues habrá justamente tenía

Voz 1404 41:45 me falta un poco de la plaza del Pilar porque hay un ambiente tan festivo que yo voy a buscarme sin un poco más lento y eso es allí la Feria de mercado social que es una red de empresas que intentamos hacer las cosas de manera un poco distinta que unos valores pues de equidad y Ambel de votó poniendo a las personas en el centro de la actividad económica tanto desde el lado nuestro de la empresa cómodos del lado de los consumidores

Voz 4 42:13 bueno y eso eso va a estar ahí durante todo el día con actividades diversas y con por supuesto muchos stands para la gente que que por allí pero queríamos Aitor que invitases nuestros oyentes a a que mañana puedan unirse al abrazo vecinal al corredor verde que habéis convocado a las once de la mañana pero en dos puntos distintos

Voz 1404 42:33 sí este año vamos a cambiar un poco porque ya lo hicimos cosas ante un recorrido más lineal por este año estamos un poco muchas celebraciones tenemos el centenario de El Barrio tenemos el veinticinco aniversario del parque pues queríamos que la gente de Fierro y mi sea Oliver y la gente dormida al bueno determina el corredor ese camino entonces tenemos una salida a las once en el puente que pasa por encima del canal en Bande Fierro tras salir a caminar a las once en Liga al bueno del puente el corredor verde por encima de la carretera luego

Voz 4 43:09 si aprovechamos para reivindica

Voz 1404 43:11 porque no es lo terminen qué belleza que queremos llegar al Ebro

Voz 4 43:14 eso exactamente cuál es el problema que falta en el corredor verde

Voz 13 43:18 pues en general el mantenimiento

Voz 1404 43:21 tampoco cogido con pinzas porque lo hicieron pues depende de los de este hereje Casio

Voz 12 43:30 y además eh

Voz 1404 43:32 el camino termina abruptamente en la carretera Logroño claro

Voz 0796 43:36 Nos falta un tramo para poder conectar

Voz 1404 43:39 marcó con el resto del Anillo Verde en el en el cálido abrazo

Voz 4 43:43 el el Parque Deportivo Ebro más o menos habría que con lo que es el camino de las Nogueras que ahora es

Voz 1404 43:49 un poco un poco hacia la derecha es decir lo más cercano a hacia la atmósfera

Voz 4 43:55 sería muy bien bueno pues mañana quién le apetezca que que lo sepa que a las once doble convocatoria en el en mirar bueno en el puente sobre la carretera Logroño Valdés Fierro en el puente sobre el canal

Voz 0796 44:07 además con mucha animación eso vale Pierro

Voz 1404 44:10 vamos a tener al grupo Folclore aragonés que que pagar SVA esperamos atraer mucha gente de bajada Emir al buen no cara

Voz 26 44:21 el grupo caleidoscopio que va a hacer el pasacalles Law resultó con figuras naturales Italia donde hace la naturaleza uno que será entretenido y luego se juntarán y harán una cosa conjuntas no nos anteriores es es un poco sorpresa allí en el anfiteatro del parque qué tal el el corredor en la zona

Voz 1606 44:44 pues jornada por tanto festivo de mañana ha mirado el bueno de Fierro Oliver gracias Aitor que que pase es un gran día un saludo era Tíber estos son los monos un set un grupo británico de los ochenta que todavía sigue en activo y que actúan esta noche en Zaragoza en el festival psicodélico que tiene lugar en el centro musical las armas vamos son un grupo más o menos de cuando Juanjo Javierre era un quinceañero y cantaba antes de hacerlo en los mestizos con un grupo que es ejercicios es

Voz 4 45:43 espirituales Juanjo Javierre buenos días

Voz 0796 45:46 buenos días prestó cero

Voz 4 45:50 a ver yo yo ya sabes que que que presumo de haberte visto cantando I antes que con los mestizos con ejercicios espirituales

Voz 0796 45:57 qué te saca aquellos hombres también que nos cuente pero bueno teníais quince

Voz 4 46:04 años tampoco porque ya

Voz 0796 46:06 al choque le vamos a hacer

Voz 4 46:08 pues tienen disculpa bueno pues nadie me ha llamado mucho la atención la presencia este grupo del que yo recuerdo siempre esta canción de hecho tengo tengo el Single White Flowers llama esta canción de los mono con set Iber que todavía siguen en activo como te digo esta no hay hoy en Zaragoza en las armas vamos a saludar a María Hinojosa tanto el Mario buenos días

Voz 0796 46:27 hola muy buenos días bueno así podemos

Voz 4 46:29 decir que ni habían nacido bueno sí pero era un estabas con escuchando a sus hasta harías cuando sonaban estas canciones

Voz 0796 46:36 creo que nunca he escuchado muy muy concentrado pero en fin si hago algo de ese día

Voz 6 46:42 bueno que era rockero ya desde niño bueno Juanjo tú no

Voz 4 46:46 no nos quiere hablar precisamente de música porque querías proponernos una exposición en pleno centro de Huesca

Voz 27 46:51 hombre pero en cierta manera me has dado pie porque al niño la relación de arte que yo creo que es otra manera no no aquella cosa punki nuestra no quedaron más bien irónica no vamos a una de las grandes eventos culturales Tele de este año en la provincia de Huesca es una macro exposición sobre las fray Manuel Bayeu entonces de ahí viene este chiste si yo no

Voz 0796 47:15 pues Manuel se quejó toda su vida

Voz 27 47:17 en la Cartuja de Los Monegros practicamente vivió sesenta y nueve años era cuñado de Goya hermano de Francisco Bayeu era era un personaje que curiosamente a pesar de estar ahí enclaustrado en una

Voz 13 47:29 bueno no es exactamente lo que es España

Voz 27 47:31 esta en la Cartuja de Los Monegros la gente que no la conozca in le invito a que vaya a verla porque es tremendo eran dos algunos monjes Cartuja piden viene no era exactamente clausurados tenían mucho espacio es enorme en su sitio y como él Diego allí cuando estaba recientemente construida que tenía un montón de espacio para pintó un montón de frescos Urales hija yo creo que era eso le le leí una impronta de persona muy muy muy trabajador y muy prolífica obra también en en otras Cartuja así la catedral de Jaca en la de Huesca a pesar de vivir ahí ha retirado la vida monacal sí que tuvo una vida muy en una vía la social paradójicamente bueno no entonces no era por Twitter en la carta pero es él se Carpio con gente como Jovellanos como estaba Enrique Martín Zapater y gracias a eso sabemos mucho de su vida de cómo pensaba sabemos de tiras de otra gente aparte alrededor de toda esa información y la cantidad de de obra que llena Cartuja un poco para ponerla en valor pues este verano Se inauguró esta exposición que podéis verdad hasta el cuatro de noviembre

Voz 13 48:40 y es una delicia porque sobre todo es una

Voz 27 48:42 harta de entrada a la Cartuja de Los Monegros que yo creo que va a ser uno de esos tesoros que tantos que tenemos en la provincia de Huesca bueno no está tan grandes como estos no pero de vez en cuando descubrimos espacios que los tenemos olvidados por fortuna pues la de la Cartuja horas pública de Diputación de Huesca ideó que va a ser un sitio que va a dar mucha vida

Voz 4 49:00 sí además está en pleno proceso de recuperación pues esa exposición recomendamos fray Manuel Bayeu en pleno corazón de Huesca allí en las salas de exposiciones de la Diputación

Voz 0796 49:10 se ha dado por hecho es verdad Salander Juanjo un abrazo un abrazo a todos hasta luego

Voz 28 49:20 mama eh

Voz 1606 49:35 Mario permíteme compartir contigo este descubrimiento es una chica de Zaragoza tiene dieciocho años dieciocho años de nombre artístico Eva Marie Bell esta es una canción propia más de Klopp chica si sino me equivoco está actuando ahora mismo en la azotea del día

Voz 4 49:56 los Serrano pero vamos a comprobarlo porque allí comienzo

Voz 1606 49:58 ciclo de Voces de Mujer una cita que es musical y gastronómica el apartado musical lo loco organizar algo musical Sergio Falces bueno día buenos días

Voz 15 50:09 la boca es cierto está tocando animal apuntaba ayer ya en la azotea de del Museo Pablo Serrano de brazos solicitó pues ante un poquito de aire también pediremos para el sol y con tapa como dice osea que muy bien

Voz 1606 50:27 oye

Voz 4 50:27 el lleno para escuchar a una cantante que yo he conocido esta semana hay que sólo tiene dieciocho años