A Vivir Aragón (23/09/2018)

Voz 1 00:00 es mediodía las once en Canarias en Reino Unido el Partido Laborista inicia hoy su congreso anual con el debate sobre el ve el Brexit como principal punto la primera ministra británica Theresa May insiste hoy en que es necesario sacar adelante su plan para que la salida de la Unión Europea se produzca con el mayor consenso posible las presiones sobre EMI se incrementan después de que Bruselas rechazase esta semana su propuesta sobre el Brexit José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 00:27 buenas tardes las bases del Partido Laborista están a favor de celebrar un nuevo referéndum sobre el Brexit pero la cúpula del partido entorno a su secretario general Jeremy Corbijn se resiste a esta posibilidad un sondeo que publica hoy el dominical The Gardian de Observer arroja que el ochenta y seis por ciento de los afiliados apoyan esa nueva consulta y que nueve de cada diez votaría para permanecer en la Unión en la BBC Corbijn acaba de asegurar

Voz 1493 00:52 UPyD creen favores en Hong Florence Woerth Camacho

Voz 1108 00:56 veremos qué decide el congreso anual aunque aceptaría una decisión del partido en ese sentido es así lo decide en esta conferencia de libro

Voz 1493 01:03 pool pero en cualquier caso el ha dicho

Voz 1108 01:06 de su propuesta de convocar elecciones generales una opción que según el Times se estaría barajando en el seno del Gobierno Theresa May sin embargo en un comunicado ha desmentido que contemple esa posibilidad y ha arremetido contra los partidos de la oposición en especial contra los laboristas por intentar sacar réditos políticos de la actual sitio

Voz 1493 01:23 hacia Irán acusa al presidente de Estados

Voz 1 01:26 unidos de apoyar a quienes están contra el Gobierno de Teherán el presidente Rohaní ha advertido de que no conseguirá desestabilizar el país son declaraciones que ha hecho antes de salir hacia Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU que empieza el martes tras el atentado de ayer en el que murieron veintinueve personas Patiño

Voz 1108 01:42 Hasan Rohaní ha asegurado esta mañana como decías que para su país está completamente clara la identidad de los autores del atentado terrorista ya que país están afiliados en referencia a un grupo separatista árabe apoyado por Arabia Saudí

Voz 2 01:55 Rohaní ha denunciado a esos pequeños

Voz 1108 01:57 esas mercenarios en la región que reciben el respaldo de Estados Unidos para cometer crímenes

Voz 1 02:03 en Málaga diez mujeres han sido liberadas hoy por la Policía Nacional después de ser obligadas a ejercer la prostitución las víctimas eran trasladadas de Nigeria a España y contraen una deuda de entre veinticinco y cincuenta y cinco mil euros Nieves

Voz 1913 02:14 a las diez mujeres liberadas eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones infrahumanas en palabras de la policía sus explotadores les exigían entre veinticinco mil y cincuenta y cinco mil euros por haberlas traído a España se encontraban en clubes de alterne de la provincia en el polígono delgada CB la capital malagueña eran captadas en mí Siria donde se encontraban en la más absoluta precariedad económica para controlarlas realizaban rituales de vudú con los que les hacían pensar que en caso de incumplimiento de los pagos tanto ellas como sus familias podrían morir los agentes han detenido a quince integrantes de la organización en Málaga Algeciras y Madrid ya han desarticulado la rama especializada en el traslado a Nigeria del dinero que obtenían de la explotación de seres humanos dos

Voz 1 02:54 les han sido condenados a veintiséis años de cárcel por secuestrar y asesinar a un vecino de Vallecas en Madrid los condenados ya habían sido

Voz 0055 03:00 lo condenados por robo información de Alberto puestas la víctima era un hombre de cincuenta años será enfermo de sida hay cirrosis no tenía familia y necesitaba dos muletas para caminar no pudo defenderse por tanto cuando dos hombres les secuestraron durante dos días en un piso del barrio de Santa Eugenia en Vallecas y le torturaron para intentar obtener la clave de su tarjeta de crédito no lo consiguieron y la abandonaron en la calle murió poco después en el hospital los dos han sido condenados a veintiséis años de cárcel cada uno por la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de asesinato detención ilegal robo los dos son adictos a las drogas y para cuando fueron detenidos ya contaban con tres condenas anteriores entre los dos por participar en otros robos en el barrio uno de ellos intentó dar una pista falsa la policía acusando a otro hombre pero fue cazado cuando descubrieron que las cámaras de un cajero automático le habían grabado intentando sacar dinero con la tarjeta de la víctima el caso ya está en manos del Tribunal Supremo íbamos Yago en la información deportiva en Álvarez buenas tardes

Voz 1313 03:49 qué tal Almudena buenas tardes continúa la asamblea de socios del Real Madrid ha comparecido el presidente del club Florentino Pérez allí en la sesión está Javier Herráez hola Javier buenos días

Voz 3 03:58 tal buenos días iban a punto de ser aprobadas las cuentas anuales del club pendientes de lo más importante de la financiación del visto bueno de los socios para la reforma del estadio quinientos setenta y cinco millones de euros a pagar en treinta y cinco años y en la parte deportiva lo más importante el tema de la Liga y la intención de Tebas de llevar la Liga española a Miami a un partido de fútbol Ésta es la impresión así de Segura ha sido la intervención del presidente del Real Madrid

Voz 4 04:25 que no vamos a EEUU nosotros ya hemos manifestado públicamente que eso no se a qué intereses responde pero no no responde a los intereses de los clubes ni de los aficionados luego por tanto nosotros nos negamos rotunda no

Voz 1313 04:45 las palabras del presidente Florentino Pérez gracias Herráez ya rueda además el balón en primera división en el minuto cuatro de la primera parte Levante cero Sevilla cero también hay fútbol en Segunda en el cinco Mallorca cero Albacete uno y en el Gran Premio de Aragón de motociclismo victoria del líder del Mundial de Moto3 Jorge Martín

Voz 1913 04:59 es todo se quedan ya con los compañeros de las distintas emisoras de la SER

Voz 0055 05:03 más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizado

Voz 1913 05:05 en Cadena Ser punto com

Voz 5 05:09 servicios informativos

Voz 6 05:15 a vivir que son dos días Aragón Miguel Mena

Voz 1606 05:21 qué tal amigos buenos días bienvenidos a vivir aragonés saludos de Ernesto del Río que está al frente del control en esta

Voz 4 05:26 mañana de domingo del PRI

Voz 1606 05:29 ayer domingo de otoño aunque no lo parezca por los termómetros tenemos veintiséis grados en Zaragoza Veinticuatro en Huesca y veinticuatro en Teruel bastante más que van a subir saque domingo calentito en cuanto a lo meteorológico y también en el informativo por lo menos en el apartado político porque Pilar García buenos días buenos días el avance informativo de hoy viene marcado por la política si la política sea dueña de esto

Voz 1470 05:52 primer domingo de otoño en el parque de atracciones los populares celebran el Día de la afiliado con mil ochocientos militantes una jornada que se celebra hasta ahora ya la que asiste el vicesecretario de Organización Javier Maroto pero como decías la noticia de la mañana ha estado en la sede del PSOE donde los militantes eligen a su

Voz 1913 06:13 candidato o candidata a la Alcaldía de

Voz 1470 06:15 Zaragoza con veinte minutos de retraso ha comenzado la jornada era el ambiente según la versión oficial un fallo informático y la falta de miembros para conformar las mesas ha provocado ese retraso pero otras fuentes apuntaban a las quejas de los interventores de la candidata de Carmen Dueso argumentaban que no se les permitía B del censo ni comprobar el DNI del votante al margen de esto el PSOE ya vota en Zaragoza con normalidad entre Pilar Alegría Florencio García Madrigal Carmen Dueso además Alcañiz sigue siendo una gran fiesta se celebra el Gran Premio de Motociclismo con más de cien mil personas asiste el presidente de Aragón y en Cariñena se celebra también pero la fiesta de la vendimia que llega a su edición número cincuenta y dos un domingo para celebrar y brindar por los casi cien millones de kilos de uvas y terminamos con un suceso triste ha sido localizado sin vida Tomás Mazón en las proximidades de Teruel en la zona del cerro de Santa Bárbara su familia recordamos denunció ayer su desaparición ya ha sido una patrulla de la Policía Nacional la que lo ha localizado esta mañana

Voz 1606 07:36 pues todo esto y muchas más informaciones las tendremos a las dos de la tarde en Hora catorce gracias Pilar

Voz 1470 07:43 gracias a Dios

Voz 1606 08:06 abrimos el programa acercándonos a un concepto territorial que nos lleva muchos siglos atrás la Celtiberia los celtíberos estaban aquí antes de que llegaran los romanos y nos han dejado lugares míticos como Numancia os Egeda sobre ese territorio se celebrará el próximo fin de semana un encuentro en la localidad de Gotor a la sueca para quienes no conozcan Gotor es el primer encuentro en torno a la Celtiberia literaria nos acompaña uno de sus organizadores el poeta Manuel Martínez Manuel Martínez y Manuel buenos días buenos días Miquel bienvenido bueno vamos a ubicar no es porque la Celtiberia abarca mucho territorio diferentes comunidades autónomas también

Voz 2 08:46 Nuestro sí sí abarca un territorio amplio que además concierne a varias comunidades varias provincias que pertenecen a comunidades distintas Castilla La Mancha Castilla León Aragón incluso la Comunidad Valenciana por lo tanto sí que es un territorio este delimitado por unas características que habría que

Voz 8 09:06 eh a buscar no en en O

Voz 2 09:10 otras consideraciones de índole administrativa sino precisamente de índole económico y social un territorio esperadísimo con Ava con una absoluta falta de infraestructuras etcétera todos los problemas que implica esa situación

Voz 1060 09:24 en actual con una orografía muy particular porque estamos hablando de de seis Pinazo de la Cordillera Ibérica además Omar O'Shea a ambos lados a al este al al al noreste

Voz 2 09:34 al suroeste pues efectivamente

Voz 9 09:37 eh

Voz 2 09:39 extienden estos territorios que efectivamente son un auténtico abandono desde las administraciones públicas

Voz 1571 09:45 en el caso de Aragón sitúen se que sería la parte sur oeste de la provincia de Zaragoza hizo lo mismo de la provincia de Teruel entre lo abarca mucho más tú eres tres celtíberos

Voz 2 09:55 sí yo soy plenamente celtíberos hoy de Molina de Aragón

Voz 1571 09:58 provincia de Guadalajara a mil sesenta

Voz 2 10:01 cinco metros de altitud con unas comunicaciones horrendas y que ha sido un pueblo que ha estado pues durante muchísimos años lo recuerdo yo de niño aislado de tal manera que cuando caía un atasco de nieve que antes caían pues unos quedaba en común claro allí no te quiero decir los pueblecitos de alrededor que progresivamente se han ido quedando vacíos pero cuando yo era niño a una a tenían gente y aquello era una auténtica odisea

Voz 1571 10:25 y recuerdan que el primer alcalde democrático de de la actual democracia también nació en Molina de Aragón Ramón Sáenz de Baranda también esa es una localidad que su propio nombre lo indicaron aunque de Guadalajara muy volcada hacia hacia Zaragoza en un encuentro este que tenéis la próxima semana que nace con un lema al territorio más fecundo es la imaginación

Voz 2 10:45 exactamente sí bueno esto es una idea que compartimos Si pero que fue propulsar propuesta por Javier Javier Hernández y que me pareció magnífica puesto que lo que nosotros intentamos con este encuentro no es ningún tipo de comunicación política social al margen de lo que pensemos cada uno sino que Pérez esa mente el territorio la Celtiberia también hay que inventarlo en cierta manera Haidar den contenido no estrictamente y geográfico no estrictamente toponimia ICO sino precisamente un contenido que va más allá y lo que va más allá siempre de todas estas consideraciones son es precisamente la imaginación lo que supone la imaginación literatura artes

Voz 9 11:25 cine etc etc este territorio celtibérico

Voz 2 11:28 lo tiene es riquísimo en esas aportaciones bueno la nómina que podríamos señalar aquí el elenco de nombres celtíberos que han que de alguna manera pueblan y la pues todas las actividades artísticas y literarias es inacabable

Voz 1571 11:47 no sólo por haber nacido allí sino también por haber escrito sobre la zona porque por ejemplo uno de los protagonistas va a ser Becker por lo que he visto es un personaje sevillano afincado en Madrid pero que escribe mucho de esta zona

Voz 2 11:59 si escribe mucho junto a su hermano de hecho buen

Voz 1060 12:01 no el año pasado yo escribí haciendo la guía

Voz 2 12:04 literaria los Bécquer precisamente tú también tienes mucho que ver con Bécquer Miguel a la admiración pero sobre todo tu proximidad a esa zona del Moncayo que evidentemente el rica en lo que hicieron Becker es de alguna manera mitificar ese territorio rural que ya empezaba a preocupar en el siglo XIX como territorios abandonados que pese a que están abandonados conservar un gran patrimonio

Voz 8 12:26 cultura no ha

Voz 2 12:28 Iker con Gustavo Adolfo con sus escritos Valeriano haciendo una crónica notarial de los de la geografía pues pusieron en solfa ese territorio que ha trasladado hasta nuestros días una imagen perfectamente atractiva extraordinariamente atractiva de esa zona concreta el Moncayo

Voz 1571 12:47 estamos hablando de este encuentro el primer encuentro en torno a la Celtiberia literaria que les recuerdo será los próximos veintinueve y treinta es decir el próximo fin de semana sábado y domingo claro quiénes esté escuchando allí Weiss estar muchos escritores artistas va ver proyecciones Coloquio recitales actuaciones musicales y quién no esté escuchando ahí bueno para ir aquí hace falta

Voz 2 13:07 algo no le falta nada más que ir a Gotor participar de todo lo que allí se está fraguando mesas redondas proyecciones audiovisuales la música por la noche todo todo todo todo lo que allí una una representación histórica de de la época por parte de Jesús pescador por lo tanto si no hacen falta más que acercarse a Gotor gozar de las actividades que se desarrollarán durante ese fin de sí

Voz 1571 13:36 es una propuesta por tanto para quién quiera saber un poco más idea pasó conocer esta zona que se acerque a Gotor nosotros no vamos a acercar hablado telefónicamente vale porque tenemos al teléfono a José Ángel Calvo que es alcalde de Gotor alcalde

Voz 10 13:48 Nos días hola buenos días

Voz 1571 13:51 veo en los últimos años que se hacen muchas actividades de este tipo cultural y también incluso deportivo en en Gotor que en principio es un pueblo pequeño

Voz 12 13:59 es un pueblo de trescientos catorce habitantes en la comarca la banda pero tremendamente activo la gente de Gotor y de la comarca de en especial somos tremendamente muchas veces con lo que hacemos con las otras dos partidillos con el faro eres au somos el único el único sitio donde en un jardín destinado a las cuatro culturas precisamente en torno a esto de la Celtiberia hinchamos pues pues eso hemos organizado muchas muchas muchas relaciones históricas entorno a la Celtiberia este de estas jornadas bueno también es una es una suerte contar con la colaboración de de Manuel Martínez Hernández Ruiz en organizar estas jornadas que son pues pues eso ha hecho Fàbrega pues en unas jornadas muy imaginativas y reivindicativas de un territorio pues Tampico y tan especial como usted

Voz 1571 14:42 pero bueno yo siempre digo para que se sitúe en quienes no conozcan Gotor que está al la Fecai eso digamos tienen más referencias aunque sólo sea por el Papa lune por los zapatos bueno pues pegado a practicamente está Gotor hijo tiene

Voz 1606 14:55 una joya que es ese convento

Voz 1571 14:58 el convento de Gotor que precisamente es donde se va a albergar este encuentro alcalde

Voz 12 15:03 así en el entorno del convento que es un edificio completo dominico del siglo XVI donde se celebran todas las jornadas de de la Celtiberia literarias allí en el proto convento

Voz 1571 15:15 en cómo está ahora el convento porque te confieso que yo a lo mejor hace veinte años que de la última vez que visite del convento de Gotor Ibon nos empezaba a hacer algo de restauraciones una joya es una además tiene unas dimensiones tremendas mucha belleza pero como está ahora mismo en qué proceso está

Voz 12 15:30 pues ahora mismo estamos con la rehabilitación de la cubierta de la iglesia que estaba totalmente ya caída en había absolutamente nada quedan dos bóvedas está reconstruyendo ir consolidando esas bóvedas para las con un tejado de momento profesional para evitar su desplome reales incluirá acaba bajo el ala sur la tenemos al cien por cien rehabilitada pues hay una escuela de música un albergue un restaurante está entre el propio centro de interpretación del propio convento hay museo instrumentos tradicionales estamos yo creo que el setenta por ciento de rehabilitación a través de talleres de empleo y eso es donde se está gestando pues en Centro de Estudios de las cuatro culturas en ningún centro de trabajo Working destreza tan de moda a ver si conseguimos frenar un poco el tema de exploración que a nosotros nos afecta pues bastante

Voz 1571 16:13 sin ninguna duda es una zona efectivamente muy afectada luego lo lo recordaremos también con el arqueólogo Francisco Burillo pues José Ángel Calvo alcalde de gracias por esta conexión y que tengan un feliz fin de semana esperamos que muchas personas se suscite la curiosidad para acercarse por allí

Voz 12 16:28 sí sí que Miguel por vuestro interés ir decir simplemente en la dirección de la página web de comarca Aranda junto con el programa que lo cualquier cualquiera escritores invitados a pasar por por cuatro este fin de semana

Voz 1571 16:40 muchas gracias alcalde un saludo

Voz 12 16:42 un saludo buenos días adiós

Voz 1571 16:44 en primer encuentro en torno a la Celtiberia literaria pongan esto en un buscador ya ya encontrarán las referencias a Coma acaban de escuchar al alcalde de Bogotá en la página de la Comarca del Aranda también pueden encontrar toda la programación bueno que es que es muy rica que que hay muchas actividades mucha poesía música un poco de todo lo que veo también que quizá trasciende un poco la idea de de subir la autoestima de esta zona que tenemos que recordar que muy despoblada claro

Voz 2 17:11 sí sí por supuesto bueno de hecho la verdad es que es un paréntesis lo digo brevemente

Voz 1571 17:20 sí tiene un gran problema

Voz 2 17:23 el abismo con su bipolarización política y económica no yo no creo que exista ningún país en el que el interés en todas las actividades desde el punto de vista político económico y por añadidura todo lo que se desarrolla en torno a eso tenga que estar muy polarizado siempre entre Madrid Barcelona y bueno y algo de El País Vasco no

Voz 1493 17:44 el resto el territorio no existe hay un dato

Voz 2 17:46 un dato espeluznante que todos conocemos pero lo recordaré para no olvidarlo el ochenta y cinco por ciento de la población española vive en el quince por ciento del territorio esto yo creo que no cada vez más pegado a la

Voz 1571 18:00 a las costas claro claro y además es que esto no

Voz 2 18:03 más se siga incentivando para que siga siendo así en por contra territorios despoblados en los que no hay nadie de los que nadie habla en los que nunca ocurre nada aunque ocurra por lo tanto es un proceso de invisibilidad permanente que hay que reivindicar de una puñetera vez para que esto no suceda sí

Voz 1571 18:23 territorios además de una gran belleza ir de un gran patrimonio estábamos hablando del convento que aún patrimonio que durante muchos tiempo esa estaba abandonado yo ahora ya me quedé impresionado con lo que restaurado que estalló al convento de Gotor pero lo que falta todavía porque claro

Voz 1493 18:35 pero bueno España

Voz 2 18:36 es el segundo país del mundo que más patrimonio histórico cultural tiene el ochenta por ciento de ese patrimonio se encuentra en el territorio despoblado mucho ha desaparecido otro ya sabemos que se vendió otros está cayendo hacen falta personas como el propio José Ángel Calvo personas que entienden que hacer política en cierta manera no es sólo la mente hacer política económica sino que es hacer política cultura y abordarla de manera efectiva necesitamos efectivamente personas que imaginen que las cosas pueden ser de otra manera y las pongan en práctica

Voz 1571 19:12 bueno pues no vamos a dejar el tema porque es muy interesante es una zona cargada de historia de patrimonio y también lamentablemente de olvido pero bueno está levantando la voz así que esta es una demostración quiénes quieran acercarse lo pueden hacer el próximo sábado veintinueve y domingo treinta al primer encuentro entorno

Voz 13 19:31 la Celtiberia literaria

Voz 1571 19:33 que tiene lugar allí en Gotor por cierto en el

Voz 13 19:36 apartado musical del grandísimo Joaquín Paladini ya que el estamos escuchando de fondo será uno de los que están presentes pero allí va a haber nombres bueno pues muy conocidos de la literatura va a estar Manuel Vilas va a estar a José Luis Corral Gabriel Sopeña Adolfo Burriel Cristina Grande Irene Vallejo voy leyendo así un nombre es un poco porque hay muchísimos y que iban a estar allí presentes y por supuesto pues entre los organizadores Javier Hernández y Manuel Martínez Ortega gracias Manuel que tenga es un feliz fin de semana nos vamos a quedar escuchando a Francisco Burillo gran conocedor de la zona arqueólogo que hace unos años puso en marcha el proyecto Serranía celtibérica que ahonda un poco en estos temas que nos comentaba Manuel Martín

Voz 14 20:17 me Fabrega con el objetivo de reclamar a través de la Serranía celtibérica una atención para este territorio estuvimos hablando con él Burillo

Voz 13 20:26 Nos contó algo sobre este concepto y también

Voz 1606 20:29 sobre lo que se necesita para revitalizar todo este terrible

Voz 15 20:32 que sea mí me celtibérica es desierto demográfico por despoblación más importante que tiene la Unión pero salió que ha establece en lo que se llama territorios con baja densidad de población aquellos que tienen menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado sólo hay dos Laponia por causas estructurales Serranía sentí dedica por un proceso continuado de denotan hacia es población una visión de las actividades políticas hay que pensó que serenidad celtibérica que da ya definido identificada en el año dos mil once desde entonces hasta ahora hemos tenido apoyo de todos los partidos políticos y sin embargo cuando ha llegado al poder e suponen totalmente a que este proyecto se desarrollen en la razones realmente porque crea una entidad territorial en un territorio que más de Cataluña y que lógicamente rompe las sentida desde la cada una de las comunidades autónomas implicadas que son cinco

Voz 16 21:33 te desierto demográfico

Voz 15 21:35 como tiene ya un acuerdo de las Cortes España una proposición no de ley para que se reconozca común te reacción es rural remota baja densidad de población muy baja densidad de población y zona de montaña para que se aplique la quinta inmersión territorial integrada ir lo único que pedimos a las cinco comunidades autónomas que se unan a esa proposición no del y de las Cortes de España dudó queda marcado muy claramente en el Ártico

Voz 11 22:04 doscientos setenta y cuatro del Tratado

Voz 15 22:06 es un alimento de la Unión Europea que habla de medidas económicas y sobre todo fiscales para aquellos territorios que se consiguió el es desfavorecidas nosotros de de Sanidad celtibérica seguimos igual trato que las regiones insulares ultraperiféricas tasó en las Islas Canarias hay que generar empleo hay que él población y la medida es un IVA del siete por ciento un referirse de sociedades del cuatro por ciento y luego un trato fiscal para los residentes médicos profesores administrativos etcétera Es modificaciones de sueldo el IRPF para que quede la sentados en territorio porque lo que tenemos en muchos casos es personas que trabajan en este territorio

Voz 16 22:53 pero sido pero no sé feliz

Voz 15 22:55 curar un cáncer con una tirita sea hay iniciativas a nivel particular muy loables pero tenemos un territorio donde no llega la van

Voz 12 23:03 dan

Voz 15 23:04 donde la telefonía móvil no se escucha en muchas de las poblaciones donde tenemos todavía una infraestructura viaria de carreteras secundarias de ser dentista simplemente caminos asfaltados y entonces estás circunstancias tiene que cambiar rotundamente hay iniciativas positivas pero que no pueden servir como modelo para todo el resto de este territorio

Voz 13 23:29 pues hoy hemos tenido esa reflexión en torno a la Celtiberia sobre todo en torno a ese encuentro de la Celtiberia literaria que tendrá lugar el próximo fin de semana en Gotor seguimos con otros temas no nos alejamos del territorio celtibérico porque en sus lindes

Voz 1606 23:43 estaría la localidad zaragozana de Calatorao

Voz 13 23:46 dónde mañana lunes comienza un sin cosió un Internacional de Escultura en torno a su famosa piedra negra de la que tenemos referentes por ejemplo en Zaragoza tan claros como esa iglesia de San Antonio con con esa torre mirador extraordinario que hay en en la entrada del barrio de Torrero Esperanza Pascual ex concejal responsable de minas en el Ayuntamiento de coral de Calatorao

Voz 10 24:07 Esperanza buenos días hola buenos días mañana

Voz 1606 24:10 lunes están citados los escultores cuántos y de que procedencias

Voz 11 24:15 sí bueno pues a lo largo de hoy todo el día están llegando poco a poco que Saragoza Hay Nos vamos trayendo a Calatorao mañana ya se ponen la obra escupir son obras en total son seis que han sido previamente seleccionados por un jurado experto en arte entre más de cien propuestas vamos la verdad es que son muy diferentes de una zaragozana hasta un sevillano o tenemos una holandesas francesas italiano oí y otro con nacionalidad peruana española también doblega al Tenerife

Voz 1571 25:00 todos ellos van a tener que trabajar sobre ese mármol negro de Calatorao pero donde lo han donde se van a situar donde van a tener el taller de para hacer sus esculturas

Voz 11 25:08 efectivamente ellos en Las Canteras les han preparado o lo que adaptado a las medidas que ellos no han facilitado aquí es un simposio de aumentar en la calle precisa admite queremos que sea visualicen todo el desarrollo de las obras hice realizan el más antigua sin el recreo antiguas escuelas las escuelas de Calatorao les llamamos en avenida amonal es entonces un un pero la calle denominamos porque me ante todo desde mañana hasta las ocho de la tarde con una pequeña parada para que coman pues van realizando sus obras entonces el público puede pasar dando unas medidas de seguridad himnos puede trabajando pasa

Voz 1571 25:57 lo que pasa con esas culturas que hacen durante la semana

Voz 11 26:00 pues desde hace seis esculturas los seis seleccionados del simposium que eran obligados a dejarlas para la organización de entre ellas el seleccionan tres premios un premio del jurado popular que todo que las quiere visitar a partir del martes podrán empezar a agotar ya podrá voy al Azón también a verlo infantil los niños del colegio pasan todas las todas las clases hay entre ellos y ellos mismos otorgando un premio de las seis esculturas se quedan en Calatorao Edison depositadas ya no nos va a quedar más hueco

Voz 10 26:42 el Museo de la piedra de Calatorao

Voz 11 26:45 un jardín una zona ajardinada al aire libre

Voz 10 26:48 pues acondicionada la Casa de Cultura evidentemente esto es una

Voz 1571 26:52 manera de recordarnos a todos el valor de esas canteras si de esa minería de la piedra negra allí en Calatorao

Voz 11 26:58 claro efectivamente a la verdad es que Calatorao pues hay ha vivido de la agricultura pero también se caracteriza por vivir de la de la cantería esta piedra negra la verdad que a nivel nacional para él la escultura es muy conocido ha a nivel internacional no es tan conocida también queríamos diversificar el producto que no sólo fuera sólo para la construcción eras de siglos se viene utilizando sino también utilizar el producto para estas cosas

Voz 1571 27:32 para el arte bueno pues aparte tiene esta cita a partir de mañana durante toda la semana allí en Calatorao ese II Simposio Internacional de Escultura el primero se celebró hace dos años Esperanza Pascual concejal de minas

Voz 10 27:45 con una muy feliz semana gracias muchas gracias

Voz 1606 28:03 a vivir que son dos días

Voz 6 28:05 Aragón

Voz 1913 28:08 un oyente de la SER

Voz 19 28:11 escucha

Voz 17 28:11 ahí está la acción ratio discurso hora a J de emisiones Radio Barcelona con esta empezó la Cadena Ser

Voz 20 28:22 áfrica muchos años bueno no fue tan fácil que quiere es decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero b4

Voz 17 28:32 hombre la estación ratio difunto ahora mira J I ha visto de misiones J ha visto la estación J ratio discurso hora a uno Barcelona tres la estación J bueno sí pero J Radio ves pero da igual a en los inicios de la radio y agua pero no lo hizo la primera adiós

Voz 1606 29:00 la Cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustar

Voz 17 29:06 uno uno J J alguno de emisiones ratios

Voz 21 29:19 Radio Zaragoza ochenta aniversario la radio del futuro

Voz 1606 29:26 porque Tino Fernández muy buenos días qué tal buenos días

Voz 16 29:28 a Santiago Segura buenos días buenos días José Mota muy buenos días buenos días mira Flash una de las personas más

Voz 7 29:34 entrañables que conozco del mismo tipo Stockton como dice José Mota no tonto por un rato tonto

Voz 16 29:41 la siempre queremos Santiago es mucho más sarcástico es muy muy hiriente cuando los tres estamos ya debatiendo y no llegamos un acuerdo votarán los cobra me dice en afuera

Voz 22 29:58 con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también el Hoy punto es Cadena Ser

Voz 21 30:05 Radio Zaragoza ochenta aniversario la radio del futuro

Voz 6 30:14 a vivir que son dos días Aragón

Voz 23 30:18 sí

Voz 1606 31:03 no tenemos cita ahora con la música precisamente con la música que esta sonando mil tonos del gris se llama esta canción es la música de un grupo que suena así de joven aunque el próximo año van a cumplir nada menos que treinta y cinco años no de la edad de sus componentes sino de grupo saque ellos tienen un poquito más porque empezaron muy jóvenes vamos a enlazar el presente con los míticos años ochenta míticos por lo menos en el apartado musical en mil novecientos ochenta y cuatro nacían en Zaragoza los modos Un grupo de referencia de aquella época por donde pasaron además muy reconocidos músicos zaragozanos acaban de publicar discos su título es el disco estamos escuchando somos los modos lo van a presentar el próximo jueves en Zaragoza en la sala Rock and Blues y bueno desde el principio al frente de los modos sus dos guitarristas y cantantes Fernando Navarro Michel gracia hola bienvenidos a días pues buenos días somos los modos será vuestro grito de guerra no o al menos lo visteis en un en una concentración Mo Dem en Zaragoza el y fue la primera concentración mote Zaragoza ya se me ocurrió otra cosa que decir no estamos mods somos los modos pero no se entendió muy bien la idea te tiraran algo que bueno nos digamos que pusieron una cara a un poco rara pero yo creo que luego le gustó lo que lo que tocamos aquella fue la concentración que vinieron los negativos no además hace poco murió el negativos mucha gente no lo recordaba perdón un grupo mot barcelonés de los ochenta además es que hace como un año dos murió su cantante me vino aquel aquel que años aquellos se Fernando las las tiene

Voz 1493 32:39 lo pasamos muy bien estás diciendo estoy en la concentración tocaron los negativos y luego con el tiempo los hemos vuelto a ver al Zaragoza justo después de fallecer el el cantante quedaba yo creo queda solamente uno de los miembros originales pero las que funcionaban fantásticamente bien pero esa concentración tocaron ellos tocaron pánico Speer que es la única banda que quede aquellos tiempos una onda de madre

Voz 4 33:00 sí sí que hacía estrictamente Bruce y otra eh

Voz 1606 33:04 uno los que acaban banda

Voz 1493 33:07 soul que había en España en aquel momento con chicas

Voz 1606 33:09 Don cantando una banda formidable tengo un Single de los camiones en sí de los antiguos también moscas arañas y bueno bueno no a ver vamos a centrarnos en vuestra listo porque esto ahí te das no aquí esa estado ponernos con las batallitas es tremendo venga

Voz 1571 33:22 nuestro disco que es somos los modos

Voz 1606 33:25 que en tiempos llamaba un mini elepé no un disco de canciones

Voz 1493 33:29 pero completamente nuevas vamos a cierto sea la la cuestión es que por lo menos la la praxis está demostrando que los discos muy largos no se los oye nadie es lamentable pero es cierto lo de los elepés con ocho temas nueve temas diez o doce temas nos lo seguimos nosotros los aquí presentes en general la gente se se quema muy rápida entonces Alex Cooper el de Los Flechazos Cooper hace mucho tiempo que dice que lo que haces son sin gas y con mucha amontona Singer pero no yo cada día tengo más claro que formatos pequeños mejor es mi opinión

Voz 1571 34:01 además es más

Voz 1493 34:03 de más fácil consumo pero Stoner es un y Le Pen Manolo vamos

Voz 1571 34:06 demente Michel ha cambiado mucho la manera de consumir la música de cuando vosotros empezasteis en la actualidad

Voz 0062 34:11 médicos y también de de producir porque esto lo hemos pagado nosotros yendo es al final el seis canciones porque digamos que se te acaba ahí nosotros podemos grabar muchísimas canciones ir porque es nuestro objetivo a nuestra idea es digamos que hacer un poco de sangre a sacar otro disco Easy no parar porque la verdad es que hasta hasta ahora no ha apenas habíamos publicado nada no siempre ha sido el tocar en directo ya llegados a este punto pues nos apetecía registrar

Voz 1606 34:42 bueno pues no sólo haber registrado el disco sí

Voz 1571 34:44 no que también un vídeo muy Morón de ya estoy hablando como volvían

Voz 1606 34:48 los ochenta no pero no no no no se trata de mirar atrás de hecho Store se titula Sin mirar atrás bueno pues miremos hacia adelante el próximo jueves un concierto en el Rock and Blues vosotros sois miembros históricos de los modos pero ahora estáis arropados por sangre joven no pues bueno pues otras jóvenes también es bastante más que yo pero es decir todavía más jóvenes la sección rítmica de los modos no son dos mundos

Voz 1493 36:16 los formidables y Mauro hijo se llevan con nosotros ahora creo que es la sección de ritmo más el que más tiempo ha estado con nosotros llevan cuatro años o tres años Yago Pico pero es absolutamente forzadas a unos músicos fenomenales conformación canónica además pero que tocan vamos a Mauro que además venía de cosas más más y más extrañas podríamos decir menos pop pero la verdad es que sea funciona fantásticamente con nosotros hijo se también otro músico con formación clásica que toca el bajo pero no es que lo digamos nosotros que al fin es nuestro amigo los modos es una onda siempre de amigos pero nos hemos llevado bien nadie se ha ido enfadado no hemos tenido manos libres nunca yo creo que es lo mejor que hemos hecho pero José es absolutamente formidable y eso lo dice muchísimos músicos de Zaragoza como de Moro

Voz 13 37:03 bueno de hecho Michel Hay Fernán

Voz 1571 37:06 los dos soy los compositores es alterna está encantando y seguir juntos después de treinta y cinco años no es sano eso en los grupos es muy difusa

Voz 1606 37:13 sin llega muchos matrimonios ya lo creo muchísimo pero eso no quiere decir que le todos sabemos que cuando ahí

Voz 1571 37:20 una bicefalia en los grupos cuando hay dos compositores por los llamados cantantes por lo general es muy difícil mantener el buen rollo entre ambos

Voz 0062 37:27 sí yo creo que hay mucho respeto pero es por otra parte a veces hemos intentado hacer una canción entró las dos tipo Lenon McCartney así un posible porque cada uno trae siempre la canción súper hecha que simplemente pues es aportar cosas y Enrique hacerlas

Voz 24 37:40 al hilo de lo que decía Fernando de los de Mauro y mejor se también durante el resto

Voz 0062 37:48 en los últimos años que hemos estado alternando con con otros bajistas y otros baterías siempre han sido más tuvimos la suerte de tener unos musicales increíbles que nosotros íbamos con nuestras básicos conocimientos de música pop ir decían así porque esto es un tres si yo no sé qué se enriquecerán las canciones las han hecho mucho mejores de lo que a nosotros nos podía sonar la cabeza yo creo

Voz 1571 38:11 bueno lo dicho al principio de por los modos sí perdona Fernando nada porque han pasado un montón de músicos vosotros siempre ahí hay que hacer la pregunta de cómo sentado ya en los años ochenta Los Héroes del Silencio os quitarán el batería porque hay que recordar que Pedro Andreu estaba con vosotros

Voz 0062 38:25 yo creo que ahí fuimos precursores de la cultura el compartir

Voz 1606 38:28 así está Pedro estuvo durante un tiempo los dos los dos goles claro claro esa está

Voz 0062 38:33 los compartiendo local y entonces fue Pedro Valdivia le dijeron quieres tocar con nosotros de Pedro en realidad quería dedicarse a esto profesionalmente

Voz 1571 38:42 Pedro Andreu Pedro Andreu que sustituyó a Pedro Valdés

Voz 0062 38:44 claro pues entonces nosotros decimos juega adelante porque es una oportunidad muy buena Hay veíamos que era un grupo que tenía potencial no llegó un momento en que los dijo bueno no puedo estar con los dos grupos se dedicó a los héroes que es lo que más porvenir tiene porque nosotros éramos un grupo de aficionados

Voz 1571 39:01 sí incas planteaste isla profesionalidad

Voz 0062 39:04 yo creo que la que no sea el poder graba Ari poder girar un poco pues siempre se en los ochenta era el objetivo de todo el mundo no lo difícil teníamos a lo mejor otras expectativas en la vida que siempre ha sido como un digamos ha sido lo que nos ha mantenido con vida en la música con ganas de vivir pero a la vez tener nuestras preocupaciones

Voz 1606 39:26 más normales ya os ha mantenido así de frescos y así de enero

Voz 1571 39:29 sicos con canciones como tú no que está en este nuevo disco

Voz 1606 40:39 bueno yo a la gente saltando y cantando porque además el estribillo entra entrar en el próximo jueves a que no vais a estar a las nueve y media empecé era de uso de nueve y media en el Rock and Blues en el corazón del tubo zaragozano para la libre entrada libre yo soy muy importante eso es muy importante no quiero dejar pasar la ocasión también de decir que aparte de estas nuevas canciones del el mini elepés somos los modos bueno habéis publicado también no sé si para coleccionistas para amigos o para el público en general las maquetas la maqueta del ochenta y seis osea con las canciones

Voz 1571 41:12 tal cual le de aquel año si está remasterizado Navas ser una cuestión meramente técnica está la propia grabación sin tocar sin tocar nada bueno Icon las fotos de aquel año que estáis estáis muy viene os lo digo en serio

Voz 1606 41:23 hay que decir no no eso nos han dicho no no de verdad verdad osea Hervé hombre a serlo

Voz 24 41:28 me quedé teníais aquí hay diecinueve años Juan Veïns diecinueve gente si yo veinte años

Voz 1606 41:35 tras ver majos muy buenos chicos bien conservados si no era muy bien conservados bueno pues los modos la cita el próximo el próximo jueves en el Rock and Blues nos vamos a ir con otra canción de este disco el último en saberlo la última nación el último Juan saberlo pues Michel y Fernando de verdad que un disco precioso me me ha hecho mucha ilusión antes estábamos hablando ya había canciones que así que me recuerdan más que a los ochenta a los sesenta Los Brincos y no soy el primero que es lo ha dicho por lo visto no somos una banda Vi Leopoldo yo Brit Power Power pues lo vuestra no sí sí sí sí incluso a ese tipo de sonidos y el ambiente sesenta siempre lo hemos yo soy súper fan de Los Brincos Soccer City como toda persona de bien has dado los modos en el Rock and Blues el próximo jueves treinta y cinco años ahí con la misma frescura la misma ilusión somos los modos así se llama su nuevo disco Michel Fernando enhorabuena gracias muchas gracias a ustedes recuerden se presentará el próximo jueves entrada libre en el Rock and Blues de la música pasamos al cine hoy tenemos a Luis Alegre en Córdoba o la Luis buenos días

Voz 26 43:22 hola buenos días Miguel qué tal cuéntanos qué haces en Córdoba bueno pues hoy en una nueva edición del Congreso de bienestar que organiza la Cadena Ser en Córdoba

Voz 1326 43:32 y es que cada congreso temático y aquí puesto que es la ciudad de Séneca hay optó filósofos se decidió hacer congresos alrededor de la reflexión sobre nuestro tiempo no hoy el desorden del mundo arrancó por todo lo alto con Alfredo Pérez Rubalcaba hizo Manuel Valls si se cierra ahora dentro de un momento con Ana Rosa Quintana y Montserrat Domínguez que charlará con Jordi Évole sobre periodismo

Voz 1571 44:02 bueno pues dejamos en seguida que que acude a esta todos esos actos pero antes comentamos un par de notas del cine y Aragón y tenemos que alegrarnos de que Alejandro Cortés vaya a estar presente en una de las citas más importantes del cine en España como en la Seminci la Semana de Cine Internacional de Valladolid

Voz 1326 44:18 sí Alejandro estrenó este verano un extraordinario documental en el Festival de Huesca y luego lo pudimos ver en Calanda sobre Teresa Ramón una gran pintora oscense un documental que se llama Carraca que bueno pues ha sido seleccionado en diversos festivales internacionales y también en las también tiene el festival de Valladolid que se celebra a finales de octubre yo creo que eso de alguna manera avala la calidad que nosotros ya habíamos percibido no saca un festival de esta categoría decida incluir en su programación un documental

Voz 12 44:54 pues eh son muy buenas noticias

Voz 1326 44:56 Nos alegramos mucho porque la verdad es que Alejandro es un muy buen cineasta que rasca es un una maravilla

Voz 1571 45:04 sin embargo donde tenemos tenemos poca presencia aragonesa este años en el Festival de San Sebastián que ya ha comenzado

Voz 1326 45:10 bueno hay poca presencia pero muy curiosa o muy significativa hace dos años que Dios nos perdone la película de Rui sólo oyen que tuvo una muy buena acogida en el Festival tuvo el premio al mejor guión escrito por Ruiz sorgo en la zaragozana Isabel Peña bueno pues se presenta estos días el siguiente trabajo dirigido pues sólo oyen que circula el reino y que también ha escrito con Isabel Peña es una película protagonizada por Antonio de la Torre es una película sobre la corrupción sobre un político corrupto también tienen una pequeña presencia una personalidad muy curiosa también aragonesa que es José Antonio Martín Otín letón es consejero delegado del cantante jugadores escritor periodista hay otras muchas cosas que espetó nace un cameo pero con frase opción Un cambio distinguido donde interpreta a un periodista según me ha comentado el mismo Richard oyen está estupendo

Voz 10 46:09 Laura Gómez la cueva también Laura

Voz 1326 46:12 en la cueva que por cierto están Córdoba este fin de semana para otra cosa que no tiene nada que ver con el congreso de de la SER que bueno que siempre hablamos de ella como una de las grandes actrices aragonesas de los últimos tiempos

Voz 1571 46:24 se la puede ver en el tráiler de esa película bueno Luis puesta dejamos allí en Córdoba Congreso el bienestar eso sí con abanico por lo que he visto en las temperaturas que estáis teniendo

Voz 10 46:32 todo este grados ayer casi nada pero bueno es una es una ciudad impresionante todo sin ninguna duda un abrazo Luis un beso enorme

Voz 27 46:50 no

Voz 28 46:54 unos

Voz 27 46:57 grande

Voz 1606 47:13 esta canción que comienza diciendo I feel you Body corazón Zaragoza es la mejor que hemos puede encontrar para recibir a nuestro invitado que ha programado una serie de conferencias interesantísimas que llevan por título genérico zaragozano el corazón que lo sabe todo de Zaragoza pero la han veces Le podemos descubrir algo José Luis Melero buenos días buenos días Miguel como estás porque esta canción no la conocía luto en absoluto es cosa pero tu no me lavando un oyente aquí lo bueno que tiene es en las radios que los oyentes me la manda un oyente hace años esta canción es de una cantante rumana probablemente tendrá que ver con el hecho de que en Zaragoza más en la provincia que en la capital hay muchísimos rumanos establecidos la cantante Se llama agarra de Mena K me sabes cómo hacer publicidad no no además es una cantante de música disco de música de bailar y le dedico esta canción a Zaragoza hace unos años la cara la letra no dice gran cosa siento tu cuerpo corazón Zaragoza en los ojos los eso ojos españoles me están atrapando Zaragoza etcétera etcétera bueno despedir a Luis Alegre pero lo vamos a reencontrar el miércoles en el Paraninfo en una conferencia dentro de este ciclo en la que va a hablar Zaragoza de Zaragoza el cine el ciclo como les decía se titula zaragozano el corazón lo organiza la Universidad de Zaragoza con la Real la dignidad de nobles y Bellas Artes de San Luis José Luis Melero es académico es por supuesto veterano colaborador de la radio bibliófilo escritor y sobre todo eres claro un apasionado de tu ciudad sólo primero pues

Voz 19 48:51 claro soy una pasión amistad como que debería ser obligatorio en todo eso los nacidos en esta en esta estupenda ciudad yo soy hijo predilecto Zaragoza y tengo me impongo la obligación de defender a Zaragoza en todos los foros y de hablar de ella aire potenciar su historia y su imagen y me lo tomo como responsabilidad tiene bueno pues la la Academia hay la Universidad decidieron organizar un ciclo desempeñó en esto Domingo Buesa el president de la Academia el rector lo vio con unos ojos extraordinarios José Antonio Mayoral y entonces pues bueno decidieron hacer un ciclo para enseñar a las gentes de zaragozanas lo que ha sido Zaragoza largo de la historia

Voz 1571 49:28 un ciclo que ya ha comenzado esta semana hay habido dos citas cuéntanos

Voz 19 49:31 sí ha habido ya una cita de Luis Antonio González Marín el gran musicólogo el creador de Los Músicos de su Alteza sobre Zaragoza Hay la música a lo largo de la historia Nos puso de una conferencia estupenda con grabaciones

Voz 29 49:43 de los siglos XVI quince dieciséis diecisiete dieciocho

Voz 19 49:47 y luego pues Víctor Juan borró y habló sobre Zaragoza y la educación sobre la historia de la educación en Zaragoza también ha logrado el tiempo como es un extraordinario comunicador como todos los amigos sabéis muy bien y todo el público cuando hace perfectamente porque ha sido contertulio claro ya hemos tenido aquí durante muchos años una tertulia en la que el demostraba sus grandes dotes de comunicador y contador de historias bueno pues estuvo soberbio y luego este miércoles pues habla Luis efectivamente

Voz 1571 50:13 el se reparte en las conferencias entre el museo y el paraninfo

Voz 19 50:18 sí porque como el museo es la sede de la Academia y los y la hice el Paraninfo digamos es el edificio emblemático la Universidad pues ambas son las dos instituciones organizadoras del ciclo pues la mitad cuatro sesiones hemos programado ocho cuatro sesiones se hacen en la sede de la Academia que es el museo en la plaza los sitios hijo otras cuatro se hacen en el Paraninfo en la plaza

Voz 1571 50:37 parece que habéis hecho el ciclo pensando en los que trabajamos en radio

Voz 1606 50:40 la baza que estamos justo a mitad de camino del Paraninfo hoy el Museo de Zaragoza si te das cuenta

Voz 19 50:46 justo en el medio eh verla

Voz 1571 50:47 a mitad de camino bueno el próximo martes y miércoles dos miércoles veintiséis a las siete y media y en este caso el Paraninfo será donde Luis Alegre nuestro colaborador el más veterano colaborador de la Cadena Ser en Aragón hablará de Zaragoza al cine y a partir de ahí después de Luis cuéntanos un poco que tenemos vais a tratar

Voz 19 51:06 mira pues después de Luisa hablaremos de la economía Zaragoza la economía a lo largo de la Historia también el tres de octubre miércoles que imparcial con José María Serrano que como sabéis es un prestigiosísimo catedrático de Economía Política

Voz 30 51:19 eh académico de la Real

Voz 19 51:21 la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid

Voz 31 51:25 bueno que ha publicado sobre economía Aragó

Voz 19 51:27 en esa desde los años setenta los textos más importantes y que se lo conoce todo entonces bueno pues nos hablará el a los profanos a los que no sabemos mucho de economía porque estas conferencias no hace falta decirlo que tienen una vocación divulgativa es decir naturalmente una compra tiene una hora que se puede decir sobre la historia de Zaragoza pero claro pues es si los condensa

Voz 31 51:46 bien y lo y lo lo acotan también pues bueno la divulgación está hecha no

Voz 19 51:52 después de José María Serrano que con la economía hablará Rafael de Miguel que también es otro experto sobre el urbanismo de Zaragoza sobre la historia del urbanismo en Zaragoza después saltó en casa eso será el dieciocho de octubre después el veintidós de octubre Antón Castro hablará de Zaragoza de literatura sería una conferencia también extraordinaria porque todos conocemos tan bien Antón ha sido contertulio en nuestro en esta emisora y también ha sido colaborador de esa emisora desde siempre Higuera en amigo de todos Si bueno un nombre Premio Nacional de Periodismo Cultural que se lo sabe todo y sabe toda la Historia Literatura de maravilla luego hablaremos de la de Zaragoza la posguerra por lo Jorge Sanz Barajas que acaba que publicó el año pasado una gran novela sobre sobre la Zaragoza de la posguerra

Voz 1571 52:30 preciosa novela a novela hay que se lo sabe todo también

Voz 19 52:32 en ir a él nos hablará de cómo era esa Zaragoza en los años durísimos la posguerra y finalizaremos puesto que la organizadoras una Academia de Bellas Artes organizaremos hablando de la historia de Zaragoza y las Bellas Artes a cargo de Juan de José Carlos Lozano López que es un profesor como todos saben de la universidad la hacen profesor titular de Zaragoza el actual director del departamento Historia del Arte que también ha trabajado extraordinariamente bien sobre el teme que ese lo conoce todo entonces yo creo que hemos buscado a lo haga Landis especialistas como ellos hay otros pero bueno a algunos había que elegir pero esto es desde luego son extraordinarios especialistas en cada uno de los temas y creo que nos iban a dar una un signos ofrece un ciclo maravilloso

Voz 1571 53:14 déjame que te galgos son extraordinarias especialistas pero sobre todo además son ponentes son conferenciantes en muy amenos y muy divertidos y es el rigor y la amenidad lo digo por aquellas personas que a lo mejor es que conferencia yo ir a una conferencia lo ven como una cosa para eruditos esto es para todo el público

Voz 19 53:32 efectivamente muy bien Miguel exacto es decir esto es conciliar esa capacidad de comunicación de la que yo hablaba antes el fin de Víctor Juan concilian esa y el conocimiento entró con la con saber divulgar ese conocimiento pone al alcance de la gente iba son históricamente a menos osea que nadie espere unas conferencias y pesa disimula sino todo lo contario el otro día en la débitos Juan todo el mundo se rió mucho había mucho humor mucho y en la y en las demás haber exactamente igual