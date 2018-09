La Ventana de Aragón (05/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Aragón Toño resta qué tal muy buenas tardes y bienvenidos a esta Ventana de Aragón en la que trabajamos un recorrido entre Zaragoza Madrid Teruel Valencia completo eh que queda muy poco además para saber si Bruselas muestra negro sobre blanco que considera importante el corredor Cantábrico Mediterráneo hay que pisar el acelerador por en la capital europea no están del todo convencidos reunión esta mañana en Madrid entre los presidentes autonómicos y el ministro de Fomento que vamos a repasar y a raíz de ella queremos conocer qué piensan en la plataforma Teruel Existe ante estos momentos decisivos por otro lado pues queremos abrir un hueco para la salud en el mirador con Juanjo Hernández Juanjo muy buenas

Voz 1203 00:42 hola Toño buenas tardes el Mirador hoy es Mirador de Congreso y el de hoy precisamente bueno pues tiene que ver mucho con el día a día con la calidad de vida con la salud y la enfermedad Se nota que septiembre Se nota que empieza todo fíjate estamos en del hotel reinos de Aragón en el coso aquí en Zaragoza aquí comienza el duodécimo congreso nacional de micro biología molecular nada menos ciento veinte expertos están aquí hasta pasado mañana para hablar de las estrategias de los microorganismos para causar enfermedades o como estos se hacen resistentes algo muy común a veces demasiado común en nuestros botiquines que se llaman los antibióticos te cuento más dentro de un momento

Voz 2 01:19 a Juanjo terminaremos en Calatayud con tono festivo porque además la pregonera es nuestra querida Silvia

Voz 1 01:23 el directora de ser Teruel y casi veinte años directora de Calatayud ya saben que no pueden encontrar en sus dispositivos móviles con la aplicación de la Ser y también en las redes sociales en Facebook busquen Facebook mire bien busqué en La Ventana de Aragón en Twitter tenemos la dirección genérica arroba Radio Zaragoza con Ernesto del Río como siempre en el control técnico siete y casi veintidós minutos de la tarde aquí abrimos esta Ventana de Aragón la Ventana de Aragón

Voz 4 01:55 eh

Voz 5 01:58 en octubre marcado en todos los calendarios estamos en los momentos decisivos en los meses en los que se juega el ser o no ser de una línea moderna de tren en ese corredor Cantábrico Mediterráneo y por eso hoy desde la política una nueva representación del apoyo de las buenas intenciones será a finales de octubre cuando la Comisión Europea de Transporte decida si incluye el ramal que Aragón y Valencia están reivindicando ese ramal ferroviario decisión que después se tiene que ratificar en el pleno del Parlamento Europeo del mes de diciembre el ya habitual dúo presidencial en estos asuntos el valenciano Pucci del aragonés Lambán han desplazado el escenario a la capital española y se han reunido con el ministro de Fomento hoy el ministro José Luis Ábalos ha expresado abiertamente que apuestan por este trazado

Voz 0527 02:45 queremos ser optimistas en las gestiones que aún nos quedan por rematar pero básicamente este es un hecho de reivindicación de este corredor de la voluntad de seguir trabajando para la inclusión del mismo en las

Voz 5 02:59 les europea palabras de fe todo un espaldarazo para las dos comunidades como ha expresado el mismo presidente aragonés Javier Lambán su homólogo Ximo Puig

Voz 6 03:09 es tanto el compromiso demostrado por el ministro que a estas alturas yo prácticamente no tengo ninguna duda de que esta aspiración de las dos cubrieran autónomas se va a convertir en realidad visibilizar claramente qué es

Voz 0527 03:22 no no es un problema de dos regiones de España sino que es un problema que atañe realmente a lo que es la cohesión

Voz 5 03:29 el sur de Europa bueno Reunión conclusión que mañana viajará en breve a Bruselas ambos con empresarios de las dos comunidades como una especie de lobby español casi de última hora para que en la sede europea sientan que es necesario financiar ese Zaragoza Teruel Sagunto también hasta el Mediterráneo entre el Mediterráneo y el Cantábrico y al hilo de esto por cierto precisamente hoy las eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez e Inés Ayala ha presentado una enmienda para que se incluya como un ramal prioritario dicen que no es posible que el puerto de Valencia con más de cinco millones de tráfico de contenedores al año quede aislado de las principales redes europeas de transporte ya que hemos hablado de que va a haber un viaje con empresarios precisamente agentes económicos y sociales turolenses valencianos van a presentar mañana ese informe técnico que va justificar que ese dinero sea necesario para que el trazado ferroviario se modernice y lo van a hacer en una mesa de trabajo que es una continuación en seguida lo tratamos de de la que se celebró en Valencia y que mañana tiene lugar en Teruel así lo describía Pilar Bush secretaria provincial de Comisiones Obreras

Voz 7 04:33 el documento técnico ya existe eh ya lo tenemos estamos muy contentos de del resultado eh los agentes sociales pensamos que tenemos un documento técnico muy bueno en en nuestras manos eh y que mañana se les presentaremos a pues tanto a los alcaldes de a la alcaldesa de Teruel como al alcalde de Sagunto y que por supuesto les pediremos que los pelos sirven a sus ayuntamientos

Voz 5 04:58 alcaldes presidentes ministros los Europa Bruselas bueno y ahora que porque ya les hemos dicho que el plazo está muy cerca saludamos a uno de los portavoces de la plataforma Teruel Existe Manolo Jimeno qué tal buenas tardes buenas tardes en una primera valoración de una jornada como la de hoy no sé si la ven algo diferente a otros momentos en los que se ha expresado ese apoyo institucional

Voz 1193 05:23 hombre la verdad es que es una muy buena noticia que haya unanimidad en una reivindicación no es fácil pero parece que sí la hay no sólo entre dos comunidades sino también con el Ministerio con el Gobierno central que es lo importante porque no nos engañemos una cosa es que Europa diga que entrara a formar parte de la financiación este tramo del corredor que nunca debería haber salido porque un corredor es un corredor ahora lo que está vez ha sido en este momento lo que tiene comprometido Fomento es un corredor cantábrico Zaragozano es decir finalizan Zaragoza Un corredores otra cosa entonces que ahora pues eh hable de continuar la financiación de Europa bien pero el que tengamos financiación de Europa no quiere decir que realmente el corredor se vaya a hacer es mucho más probable que se puede hacer pero lo que en estos momentos hay comprometido por Fomento son el corredor llega hasta Zaragoza en estos momentos eh que Zaragoza pues tendrá cuatro vías dos de ancho ibérico y otras dos de alta velocidad el corredor pero de Zaragoza según todo lo que hay es una sola día es decir cuatro vías e van a prolongarse por una vía esto es impensable se habla yo no he vamos no tengo noticias con detalle qué es lo que se ha dicho pero sí que algunas cosas se comentaba de línea moderna de un ramal prioritario una modernización que mejore las comunicaciones entre territorios aquí la cuestión es muy fácil el tratamiento que se debe dar para que sea un corredor auténtico Cantábrico Mediterráneo es que desde Zaragoza hasta Valencia a través de Sagunto se haga con el mismo nivel de ejecución que se está haciendo entre Zaragoza y el Cantábrico exactamente igual destacaba toda la historia Un corredores un corredor no es medio corredor el corredor si queremos que sea corredor es todo ello pero insisto en lo que Fomento en estos momentos tiene comprometido es el corredor llega hasta Zaragoza y aunque no lo íbamos todos pensamos todos pensábamos hacia dónde va ir ese corredor sino lo medianos

Voz 5 07:34 porque estamos hablando de un apoyo institucional cuánta fe tiene Teruel Existe en los apoyos institucionales como el vivido hoy vivido en otras ocasiones

Voz 1193 07:43 vamos a Teruel Existe ya no creen y lo que se publica en el BOE porque una cosa es lo que se piensa otra cosa es lo que se dice otra cosa esos que es escribirse afirma que otra cosa al final es lo que se hace ya al final nosotros sólo creemos en lo que se hace nosotros creemos en el corredor cuando veamos dos días electrificada de altas prestaciones e incluso mixto viajeros mercancías y los trenes circulando todo lo demás es importante no sólo para para para Teruel para Aragón porque si queremos que de alguna manera termina habilitar el Pirineo sino se consigue este corredor no modernización de la Villa eh ojo corredor doble vía electrificada no tiene ningún futuro ni la Travesía Central del Pirineo Fran

Voz 5 08:27 existe en usted eso no sé si en el ambiente porque ustedes en realidad tienen ese debate sobre la mesa desde que se levantan casi hasta que se acuestan existe esa sensación de estar ahora en un momento decisivo de aquí a que termine octubre y también si hay buenas noticias en diciembre

Voz 1193 08:45 seguro seguro pero no definitivo será si los presupuestos generales del Estado los próximos digan que de Zaragoza hasta Valencia a través de Teruel y Sagunto de verdad establecen los estudios informativos para hacer un corredor insisto de altas prestaciones cada porque hay un dato aquí que no debemos de olvidar diez que el estudio informativo que ya se hizo del corredor en condiciones eh se dejó caducar en octubre de dos mil quince el corredor datos prestaciones entre Teruel y Sagunto se dejó caducar Im nadie se enteró se quiso enterar hasta que dos años más tarde pues a través de un congresista de de Zaragoza pues hizo una pregunta en el Congreso de los Diputados ir en septiembre de dos mil diecisiete es decir dos años después a preguntar sobre qué pasaba con este corredor el estudio informativo pues la contestación fue que hacía dos años que había caducado yeso en alta velocidad entre Madrid y Barcelona alguien se explica que un estudio informativo de ese corredor del AVE este dos años sino nadie pues aquí ha ocurrido ya ocurrido no sólo con los políticos de Aragón también con los políticos de la Comunidad Valenciana

Voz 5 10:01 hablando de documentos mañana hay una presentación dentro documento técnico también interesante que soporta precisamente eso con datos específicos y técnicos especializados que ese corredor tendría muchísimos beneficios cuéntenos algo más qué opina de de ese documento de de lo que va a ser esa reunión mañana porque son agentes sociales

Voz 1193 10:22 vamos a ver es que nosotros estamos invitados en la de Sagunto no estuvimos en esta no sean en visita en profundidad tan poco conocemos el documento pero sí que lo que se justifica es que no tiene sentido que la tercera y quinta ciudades más importantes de España no está incomunicadas dignamente el ferrocarril el puerto de Valencia es el primer puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores de la unión entre el Cantábrico Mediterráneo tiene una doble salida unas sería contenedores que irían de los puertos de mediterráneos del Cantábrico para continuar en otros barcos hacia el norte de Europa y luego también la salida a través de Irún es decir y luego si Europa dice que en el año treinta el treinta por cien de las mercancías debe ser transportadas por ferrocarril en el año cincuenta al cincuenta por cien en estos momentos producto vía mudéjar está pasando cada día ciento veinte mil toneladas de de mercancía entre brutos bruto y neto con lo cual digamos una sola vía es imposible de absorber digamos la propia normativa europea luego es que si es obvio osa aquí el problema que surge es la cantidad de energía que estamos gastando todos para conseguirlo vio como si nosotros tenemos una autovía de ocho carriles y al final acaban en medio hay dos carriles eso qué sentido tiene ningún sentido salvo que haya otra cosa por debajo no nos queremos centrar que no quieren que nos enteremos

Voz 5 11:57 bien pues de momento queríamos saber la opinión en uno de estos primeros movimientos después de pasado el verano y que van mirando directamente al mes de octubre y también al mes de diciembre a través de este testimonio Manolo Jimeno que es uno de los portavoces de esa plataforma Teruel Existe muchísimas gracias seguro hablar

Voz 1193 12:18 estancias a dos abrazo

Voz 5 12:21 si llegamos a las siete y treinta y dos minutos de la tarde

Voz 1 13:39 y esta tarde comienza el duodécimo Congreso Nacional de Microbiología en Zaragoza el hotel Reino de Aragón y ahí está el mirador con Juanjo Hernández

Voz 1203 13:48 pues al frente de la organización de este Congreso está el investigador y profesor Jesús Gonzalo o la Jesús muy buenas hola muy buenas tardes confirmado que los microorganismos son los causantes de las peores enfermedades el hombre con

Voz 12 14:00 es la te digo que las enfermedades más número de muertes causa Anson tuberculosis sida malaria tuberculosis por una bacteria cedida por un virus malaria apodo para

Voz 1203 14:10 y estos bichitos van cambiando causan nuevas enfermedades son cada vez más fuertes

Voz 12 14:14 tornillitos Ferrán adaptando cada vez mejor a los humanos y hacen resistentes a los antibióticos se adaptan a las poblaciones entonces efectivamente se adaptan a nosotros

Voz 1203 14:23 sabemos cuáles son los más peligrosos toros recordó

Voz 12 14:25 hemos de la pandemia del ébola a todos nos acordamos el virus Zika entonces cada vez aparecen nuevas o antiguas variedades muy peligroso mismos luchar contra ellos profesor sabemos desde hace muchos años porque todo el mundo sabe que tenemos vacunas que nos provienen de algunas de muy grave muy seria sabemos luchar a nivel de antibióticos pero también es verdad que el lector bichitos estos microorganismos que hacen resistentes a estos los que anti microbiana con lo cual nos quedamos cada vez con menos armas para luchar contra ello

Voz 1203 14:51 a ver qué hacemos qué hacemos con esto porque efectivamente hace ya mucho tiempo que afortunadamente tenemos los antibióticos pero que pase que los utilizamos

Voz 12 14:58 para que los utilizamos eh a veces demasiado racionalmente Parra que hubo una época en la que el utilizábamos con demasiada manga ancha entonces les hemos dado demasiado campo de batalla lo a los microorganismos que hacemos contra ello investigar no queda más remedio tenemos que investigar nuevas y mejores vacuna tenemos que investigar nuevos y mejores antiguo no tenemos también que investigar en cómo evitar la transmisión de estos microorganismos entre la sociedad entre la población

Voz 1203 15:25 tanto vacunas nuevos antibióticos e información e información

Voz 12 15:30 efectivamente información el gran problema de los países en vías de desarrollo la falta de Sanidad la falta de medios y por eso prácticamente en esos países es donde más enfermedades por microorganismos Wright

Voz 1203 15:41 al respecto a las vacunas se están dando pasos adelante

Voz 12 15:44 se están dando pasos adelante es Congreso hablaremos entre otras cosas de la vacuna contra la tuberculosis que estamos desarrollando en nuestro grupo que es un buen candidato y que estaban tándem en la clínica entonces es un ejemplo de cómo la investigación está ayudando a luchar contra un protagonismo pero hay muchos otros ejemplos

Voz 1203 16:01 desde luego el la tuberculosis se tiene un sello aragonés si vosotros estéis en ello en ese en ese grupo en qué momento está damos ahora mismo en la fase de cliente

Voz 12 16:10 K dos y unificar por delante pero bueno estamos a mitad de camino

Voz 1203 16:16 es optimista para saber que tendrá cura tendremos vacuna

Voz 12 16:20 para saber que dentro de unos años quizás tengamos prevención porque hay que recordar que lo mismo que nuestro candidato está en el camino hay muchos otros candidatos entonces estamos en ello retiene algún optimista y creo que si la antibióticos insiste en descubriendo nuevos antibióticos están descubriendo nuevos antibióticos efectivamente poco por una sencilla razón ya que la gran mayoría antibióticos se descubrieron hace muchos años y ahora cada vez es más difícil aislar esta molécula pero serán pasos cada vez más afianzado en la búsqueda en no si se descubren pero también es verdad que frente a los nuevos anti microbiana especie acaban de descubrir los los mismo estamentos hacen resistentes entonces tenemos que seguir continuamente llenando la apilado pero tengo la sensación de que esto es una batalla la canarios me temo que los microorganismos en este planeta degradantes que nosotros por delante de nosotros con lo cual tenemos que investigar

Voz 1203 17:13 es clarísimo profesor muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 17:19 bueno pues vamos a terminar hoy cómo no con fe

Voz 2 17:22 estas porque en Calatayud están a punto de comenzar la cabalgata ahí el pregón en honor a la Virgen de la Peña ser Calatayud Clara Pérez buenas tardes

Voz 1 17:29 es muy buenas tardes Toño efectivamente

Voz 0419 17:31 tan sólo unos minutos comenzará la cabalgata que acabará con el pregón este año a cargo de la voz de esta casa de ser Calatayud durante casi veinte años actual directora de la Cadena Ser en Teruel Silvia la cárcel quién nos transmitió sus mejores deseos nos vemos esta noche

Voz 13 17:47 allí en el balcón de la plaza

Voz 1932 17:49 de el Ayuntamiento de la Plaza de España y los mejores deseos para todos los bilbilitano para todos los que nos visitan en estos días que disfruten de estas fiestas que disfruten también de esta feria que tengamos tiempo para encontrarnos para charlar y compartir estos días en los que desde luego Calatayud irradiaba alegría

Voz 0419 18:13 continuando con los actos mañana a las doce del mediodía tendrá lugar el comienzo oficial de las fiestas con el toque del reloj Tondo a esa misma hora será la inauguración de la trigésimo sexta edición de la Feria de Muestras en la parte más tradicional sobresale la misa solemne el sábado por la mañana día de la patrona y por la tarde la procesión del Rosario de Cristal el más antiguo de Aragón en las ferias tampoco faltarán las salidas de gigantes y cabezudos festivales de J por las noches conciertos de Murat Operación Triunfo la Unión y amistades peligrosas seguiremos informando mañana en el Hoy por hoy especial regional desde aquí desde cerca

Voz 1 18:52 bueno pues a disfrutar lo estamos contando muchas fiestas a lo largo y ancho de nuestra comunidad en este mes de septiembre pero no nos olvidemos que también de deporte vive el hombre a las nueve menos diez ya saben Hora veinticinco Deportes Aragón que podemos avanzar hasta ahora Juan Carlos Yubero buenas tardes

Voz 1177 19:06 qué tal buenas tardes a partir de las ocho menos diez miramos el momento de forma y de puesta a punto del Real Zaragoza de cara al sábado y al Carlos Tartiere donde espera el olvido pero la verdad que la plantilla con toda la confianza en el mundo del Real Zaragoza por el arranque liguero y que en palabras de Gual además tiene la mejor delantera de la categoría por otro lado tenemos Copa del Rey para el Club Deportivo Teruel para el Club Deportivo Ebro mientras que la Sociedad Deportiva De Gea y el Deportivo Aragón se juegan la final de la Copa Federación en su pase regiones