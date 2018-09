La Ventana de Aragón (11/09/2018)

Voz 1621 00:00 qué tal muy buenas tardes bienvenidos a esta Ventana de Aragón a la que le buena sacar gusto una ventana para exprimir le todo el sabor primero porque estamos en plena Feria del Jamón y queremos preguntarle a la alcaldesa de Teruel y bueno había

Voz 1 00:18 buscarle compañía hay que acompañar esa invitación esta vez con un vino de Cariñena con esa iniciativa sorpresas en el restaurante por cierto que además de hacer este viaje de ida y vuelta entre Teruel y Cariñena al regresar a Teruel vamos a hablar de un premio turístico veremos si premios

Voz 1621 00:36 pero risa aseguró que va a recaudar unas cuantas la protagonista de nuestro Mirador Diego Núñez buenas tardes buenas tardes Toño lo estamos en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura la contemporáneas y está a punto de atracar el barco de Yucatán la película de Daniel Monzón en breves instantes estaremos con él y con la actriz aragonesa Lupe Roda que nos van a contar todas las

Voz 1621 01:02 gracias Diego enseguida regresamos para saber algo más sobre esta peli que habrán visto seguramente por ahí en los anuncios en las carteleras incluso ya en las salas La Ventana de Aragón en la app de la Ser y en las redes sociales Facebook La Ventana de Aragón Twitter con la dirección genérica arroba Radio Zaragoza con Alberto Gómez que está en el control él y con ustedes llegamos a las siete y veintiún minutos de la tarde

Voz 1621 01:45 piensen ustedes en el jamón serrano en el jamón de Teruel les viene a la mente verdad ese sabor a carne vetas de grasita maridaje con vino a reuniones de amigos a celebración bueno esa es una parte destacada de la Feria del Jamón pero también este alimento es algo muy serio porque en economía casi doscientos cincuenta negocios en la provincia granja secaderos de envasado mataderos despiece en fin hay previsión de unas trescientas mil piezas entre degustaciones degustación debate pasado mañana y el viernes se estrena un foro de debate dentro de esas jornadas dedicadas íntegramente dentro de esa feria de el del jamón de Teruel alcaldesa Emma Buj qué tal buenas tardes hola buenas tardes viendo a grandes raro

Voz 1 02:26 pues el panel de ponentes permítame que titula este foro como el jamón de Teruel también existe porque es uno de los grandes retos que todavía tiene que afrontar una vez que ya se ha ordenado todo interiormente verdad

Voz 0562 02:36 si el jamón de Teruel como muy bien se decía es una industria todo el sector del porcino es una gran industria en la provincia de Teruel el viven más de dos mil familias en el sector porcino la punta de lanza ido muestran esta calidad el jamón de denominación de origen que estaba celebrando su feria precisamente ve encontró en la plaza el teórico con y no un jurado infantil de niños que está degustando bueno puesto durante toda esta semana tenemos la Ruta de la Tapa también a etapas infantiles del gustando esas tapas infantil excesivamente lúdicos se quede me mezclar ese quiere compaginar con a esa cuestión más profesional hace jamón no hace falta que nos enseñe nadie porque el jamón de Teruel esa excepcional que saben los profesionales a hacerlo muy bien pero tenemos que seguir abriendo nichos de mercado y por tanto es ahí donde seguramente nuestros procesionales tienen también un mayo rezo

Voz 1 03:31 qué impacto tiene esta cita con el jamón para la ciudad que creo es la única totalmente específica de un alimento en Teruel capital

Voz 0562 03:38 no esta Feria del Jamón tiene un impacto para la ciudad de pero sobre todo turísticos septiembre es todavía un mes de temporada alta en nuestra ciudad durante todo el mes de septiembre especialmente durante estos dos fines de semana que se celebra la Feria del jamón y que sin ninguna duda atrae también pues aquellas personas que pensar en visitar nuestra ciudad lo hacen coincidir con esta sería hace que bueno bueno hay más que pasearse por las calles de Teruel yo esta semana intentaba entrar te estaba totalmente lleno de visitantes se respira turismo por toda la ciudad de Teruel en turismo compaginado con buen jamón y por tanto es muy el sector jamonero sin ninguna duda es una forma de visibilizar esté de CC presente en la población porque desde luego los turolenses tenemos que ser los mayores prescriptores de jamón de Teruel y precisamente antes la conversación conversaba con bueno pues son representantes del Gobierno de Aragón y me decían que en Zaragoza es poco habitual cuando en algunos actos públicos hace bueno pues un vino español es poco habitual poner un jamón bueno pues yo invito a que se ponga ese jamón esa Jamón de Teruel porque aquí desde luego entero el Barça nunca Un buen jamón y si no me equivoco de éxito

Voz 1 04:53 a ver quién es el valiente que dice que no porque me parece que es el producto más expandido en cuanto a gusto de de los españoles bueno ha podido escaparse como ciudadana disfrutar del jamón estos días no sé si tiene debilidad por él concurso si es más de la del lado motero de tapas de música

Voz 0562 05:08 bueno la verdad es el jamón esta bueno en todas sus variedades un buen plato de jamón cortado por un profesional nadie puede negar las tapas en este concurso de tapas que rezuman imaginar John bueno sí que podía escaparme haciendo poco a poco esa ruta de tapas llegó poco a poco porque es imposible hacer todas las seguida por Guerra el nombre establecimientos que participar durante toda semana procuro ir haciendo algo a participar en todos los actos relacionados con el jamón y especialmente también este fin de semana esa espectacular entero ese proceso concurso de cortadores amateurs todas las plazas del centro histórico están llenas de esos concursantes son grupos como digo a mates que cortar jamón y compiten entre ellas a ver quién hace el mejor corte o la presentación más original y desde luego bueno pues es un placer por nuestras calles bando yo uno a la ruta amistad tiene inauguró debidamente que comer jamón que por cierto es uno de los productos más saludables que existen ahora que la alimentación saludable en época de grasa poca sal para lo llevan no conoce a nadie que le haya sentado mal

Voz 1 06:15 les queda menos de un mes para que Diego se marche de Teruel recordamos la partida de Diego de Marcilla del cuatro al siete de octubre el prólogo es esas bodas en pequeñito ese acto en pequeñito que cada vez supongo va creciendo en adeptos

Voz 0562 06:30 si no nosotros no queremos que sea las bodas todas las segunda tiene una entidad bueno pues que no se puede igualar y tampoco sería bueno repetir exactamente la misma fórmula era si queda alguna forma Se pueden anticipar lo que son las podas y se puede disfrutar de parte de mercadillo medieval se pueden ver también representación pensé en nuestra ciudad porque es Diego parte ya en esas fechas a la guerra se despide de su amada Isabel con esa promesa que de volverá para casarse con ella y eso también da lugar como digo pues las escenas Art presentación aparte el mercado ya al grueso internacional de recreaciones históricas que celebra entero y que aglutina profesionales de distintos países en Europa hay la red

Voz 1 07:13 la alcaldesa de Teruel Emma Buj gracias sí que continúen con energía y con alegría esta Feria del Jamón

Voz 0562 07:18 muchas gracias a vosotros y que todos nuestros oyentes a comprarse un jamón de Teruel

Voz 1621 07:29 vamos a buscarle una buena compañía de jamón del que les hemos hablado porque este fin de semana vuelven a tener la oportunidad de llevarse regalos de la Denominación de Origen Cariñena con diversas

Voz 6 07:39 Bodegas que vuelven a desplegar sorpresas en el restaurante una iniciativa en Zaragoza que viene con cambios además José Luis Campos es el responsable de Comunicación y Marketing José Luis qué tal buenas tardes

Voz 7 07:50 hola muy buenas tardes saludos a toda la audiencia bueno la campaña tiene alguna modificación pero siempre a mejor buscando la excelencia estaba buscando siempre pues el número de restaurantes en esta ocasión han sido diez que ha sido una representación de la hostelería zaragozana de aragonesa magnífica porque el nivel que hemos tenido en estos restaurantes pues desde el nivel que podemos encontrar en cualquier de los restaurantes que que habitualmente utilizamos no para hacer una comida una cena y luego además se han convertido en diez fiestas porque la alegría que ha desbordado por por estos restaurantes por los rascas del de los regalos a tener un premio mínimo de una botella de vino o el crucero que ya se entregó la semana pasada en el restaurante La nueva carambola hay mochilas en fin ir propinas para los camareros la verdad es que ha sido para nosotros buscar un poquito más la excelencia en la campaña ir al reducir los restaurantes y tener más control que mejor ubicado todo a nuestro alcance pues la verdad es que ha sido este primer fin de semana un éxito porque hemos dado bastantes más regalos proporcionalmente que el año pasado con el doble qué quiere decir esto que la campaña va mucho más

Voz 6 09:08 se trasladaran esas sorpresas de domingo a jueves

Voz 7 09:11 aquí dura hasta el sábado nosotros el año pasado hacíamos viernes sábado y domingo dos fines de semana que hacíamos la campaña pero este año dada la experiencia de que la mayoría de restaurantes o cierran medio servicio sea la noche o incluso en algunos casos cierran las dos otros servicios de los domingos pues hablamos con una mayoría ellos digamos oye hacemos jueves que hay clientela y es verdad que mantuvimos el nivel de participación y de regalos en un jueves como el que hubiéramos tenido el enviadas con lo cual yo creo que son porque son los restaurantes que que tienen mucha clientela la hacemos mover a la gente que con la excusa pues aprovechan para hacer una salida pasado un rato a gusto y la verdad es que sí que de jueves a sábado esta semana trece catorce quince pues sean los tres días donde ya pondremos el broche de oro punto final a la campaña de este año que diré que estamos pensando y trabajando ya más allá de lo que hacen los valencianos con las fallas nosotros en plena campaña estamos ya pensando en lo que sea el año que viene

Voz 6 10:18 vamos a explicar eso sí la mecánica porque aquí no se esté escuchando ha dicho bueno porque yo no he participado nunca este jueves este viernes y este sábado me quiero apuntar

Voz 7 10:26 pues primero decir que si la persona que va a cenar va uno de los diez restaurantes que aparecen en nuestra página web del vino de las piedras pueden encontrar las bases los restaurantes los vinos que participan las bodegas entonces la mecánica es elige un restaurante nada más tomar asiento uno de nuestros embajadores y embajadoras Nos ofrece una copa de cortesía una degustación de nuestros vinos nada más llegar el restaurante como tiene por su norma cada uno de ellos ofrece su carta de alimentos de primeros segundos entrantes de cualquier cosa no en ese momento también ofrece su carta habitual de vinos pero a esta carta habitual en suma una carta que tiene como mínimo seis vinos como máximo diez y ocho porque él mínimos el que marcamos para tener de la campaña dieciocho son los que participan si el comensal el cliente elige una botella de vino de esa tarta ya salen otra vez nuestros embajadores y embajadoras con la misión de entregarle una tarjeta que hace el rascado tiene regalo mínimo una botella de vino o dos botellas de vino en un estuche o unos auriculares bluetooth o un altavoz bluetooth o un crucero o un iPhone X pues hasta el sábado que viene

Voz 6 11:44 desde la Denominación de Origen en Cariñena José Luis Campos es su responsable de Comunicación y Marketing grafías que sea un éxito de nuevo este fin de semana como lo ha sido el anterior

Voz 2 11:53 pues muchas gracias si así lo esperamos salud

Voz 1621 11:55 claro deseos desde luego vamos a volver a Teruel donde nos está esperando para hablar de un nuevo premio nuestro compañero Javier Jané además en menudo sitio Javi buenas tardes

Voz 0497 12:06 hola Toño buenas tardes desde la logia del Museo Provincial de Teruel con unas vistas espectaculares de la ciudad que recomendamos hoy para hablar con Ramón Millán presidente de la Diputación Provincial de Teruel señor Millán qué tal buenas tardes hola buenas tardes esta mañana se ha presentado el primer premio de turismo sostenible y lo han hecho bajo el nombre Teruel siente en qué consiste este premio cuéntenos

Voz 8 12:25 Nos dado al al eslogan anterior el hemos dado la vuelta que la provincia entera se sienta sostenible y este es el sentido que le damos a este cambio quieren potenciar

Voz 0497 12:36 el turismo sostenible en la provincia de Teruel premiar a todos aquellos que lo están haciendo o están pensando en incorporarse a este movimiento el simbolizar

Voz 8 12:46 Troy una una firma que al final va a ser en pocos días formar parte del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como Diputación Provincial lo como provincia de Teruel no se queda en eso se queda en quise premio esa formación que queremos dar opción que el establecimiento el particular el que gestiona cualquier cosa de turismo e pueda de dice que es una formación gratuita que corre con los gastos de la Diputación Provincial de Teruel para que formen parte de ese pago pues entendemos que es lo que le faltaba esta provincia para darse a conocer en el mundo y esto nos da la oportunidad

Voz 0497 13:20 es que los turistas también lo están pidiendo sí

Voz 8 13:23 los profesionales lo que dicen cuándo cuando se buscan destinos están buscando ese destinos nuevos destinos donde sepan que el trato al medio ambiente no sólo al medio ambiente que a veces nos equivocamos porque yo siempre digo que es sostenible es el que ha estado en el territorio hasta ahora el ganadero el agricultor el que no se tiene que mover y hacer las cosas bien el que venga se tiene que adaptar

Voz 0497 13:43 las bases toda la información en la página web de la Diputación Provincial de Teruel de Pepe Teruel punto es presidente provincial Ramón Millán gracias menuda vista tienen ustedes verdad

Voz 8 13:53 yo creo que hemos elegido un escenario precioso casi el mejor de de la ciudad de Teruel para dar vista a toda la ciudad desde la de aquí de la orgía Tranvía gracias muchas gracias a vosotros con una gozada contarnos las

Voz 1 14:06 te premia desde allí siete y treinta y cuatro minutos de la tarde

Voz 13 15:26 que le da nombre a un barco que le da nombre a una película que ha venido a presentarse a Zaragoza Yucatán que a lo mejor la han visto ya una de las comedias del verano que ha traído actores y al director hoy a la capital aragonés

Voz 1621 15:35 esa con ellos en el Pablo Serrano nuestra nuestro compañero Diego Núñez

Voz 14 15:39 bueno buenas tardes Toño estamos aquí en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura contemporáneos con Daniel Monzón

Voz 0461 15:45 qué tal cómo estáis con Lupe Roda son los protagonistas hoy de bueno la presentación de Yucatán se estrenó el treinta y uno de agosto como le ha ido leído fenomenal vamos es una película que yo siempre me la planteo como un regalo para espectador individuo que el el espectador ostras recibiendo como tal está disfrutando enormemente y es una película que bueno pues que ya lleva casi medio millón de espectadores en apenas diez días

Voz 14 16:09 es un chiste el comienzo pero van dos timadores estos estafadores a un a un crucero se encuentran con un montón de turistas y mucho dinero y qué es lo que sucede en este chiste

Voz 0461 16:20 pues en efecto tú lo has dicho suena a chiste lo es pero también es una película que toca el corazón sabes es una película muy divertida pero que recorre a parte de la comedia otros géneros porque tienen una parte de película aventuras de thriller de de película musical y hasta de melodrama es verdad y lo bonito es que la gente disfruta se ríen pero también le conmueve M es una película que también invita a reflexionar osea que es que lo tiene todo amigos

Voz 15 16:43 cómo habéis recibido las críticas bueno es lo más importante para mí es como la recibió el público yo la verdad que la gente con la que me está dando pues un poco su opinión están encantados hay gente que la quiere volver a ver porque se deja como tramas hay tantas historias tantas aventuras pasas por tantos países que de repente es como la tengo volver a ver por esto y y claro para mí eso es lo mejor osea más allá de la crítica que por supuesto pues pues están siendo buenas pero para mí lo más importantes que el público está recibiendo de verdad como una película de esas como como completas de antes que te dejan ahí huella que yo creo que va a ser esas películas que se van a recordar trataba codicia que a veces nos llevó a hacer locuras usable

Voz 14 17:20 es un caso real el la típica persona a la que le toca a una millonada en la lotería

Voz 16 17:24 a eso a un director por ejemplo le puede también hacer volverse locos y tiene un presupuesto mastodóntico

Voz 0461 17:31 hay que tener siempre los pies en la tierra siempre siempre siempre pase lo que pase a uno que que tiene que ser una persona sensata y entera que es lo que ocurre un poco a quién en la película en Yucatán no realmente estos estafadores detrás de una víctima ideal que es un panadero un hombre sencillo al que le han tocado ciento sesenta y un millones a la lotería no antes esto las historias como decía Hitchcock más interesantes son aquellas que a una persona normal lo ocurre algo completamente extraordinario excepcional porque tú como espectador que eres una persona normal te pones en el lugar de esta persona no

Voz 14 18:03 es esa unión de las tramas ese como tú lo denominadas Bout movie la clave de que bueno la película tenga tanto tirón y pueda ser interpretada de distintas maneras

Voz 0461 18:13 sí sí claro yo que ese es un enorme juegos una enorme divertimento no la película y aunque es verdad que el el el el el género digamos que lo lo aglutina todo es el de la comedia igual que el barco va parando en distintas localizaciones maravillosas exóticas como si fueran primero a James Bond no también va transitando por diversos géneros no bueno no

Voz 14 18:31 pero ahora que no nos escucha nadie que no tienes jefe delante cómo ha sido la grabación de Yucatán

Voz 15 18:36 no ha sido maravillosa la verdad es que ha sido una a mi me gustaría decir que ha sido un rodaje difícil por ponerme como mucho mérito pero la verdad es que ha sido un rodaje fácil ha sido todo un trabajo previo preparado que ha hecho que cuando llegamos a la película todos hubiésemos muy bien que que éramos quiénes éramos en donde estábamos cuál era nuestra trama de nos ha dado la posibilidad de viajar con el rodaje que también te hace como olvidarte de muchas cosas de la vida normal y te metes más en la historia y acabas acabas viajando haciendo el crucero haciendo la historia intérprete diciendo huy con acaba es qué pasa si es que ya no sé cuál es mi vida

Voz 14 19:11 hemos visto también en la pequeña pantalla en la tele donde te sientes más cómoda

Voz 15 19:16 me gusta todo es si hay alguien tan productor

Voz 17 19:18 ahora me quiere contratar me gusta todo

Voz 15 19:21 ver el cine me el cine me maravilla de cine tiene algo creo que también esa cosa que te envuelve durante un tiempo de tu vida y te tienes que all Kay tanto que que tiene una cosa como de magia que que me encanta la tele me gusta también mucho va a otros tiempos repito estoy

Voz 14 19:36 ahora trabajaré Daniel Lupe muchísimas gracias por estar aquí en el Mirador de La Ventana

Voz 0461 19:43 muchísimas gracias

Voz 12 19:45 no gozaba ahí también llegar a las siete