La Ventana de Aragón (12/09/2018)

Voz 2 00:08 qué tal buenas tardes bienvenidos a esta Ventana de Aragón en la que charlaremos sobre el desarrollo tecnológico y también por una empresa que tiene su fundamento en Internet en la nube en primer lugar hace unos días se firmó un convenio entre los ayuntamientos de Calatayud De desea cita la Cámara de Comercio para que conjuntamente con la aportación del Parque Tecnológico Aula Dei pongan en marcha lo que se denomina una incubadora de alta tecnología en ambos municipios enseguida charlamos con la Cámara de Comercio de Zaragoza para que nos expliquen exactamente qué podemos esperar de estas instalaciones el más ya saben a qué se iban a dedicar en cada una de estas localidades ya que estamos en el ámbito de la tecnología el mirador vuelve a estar atento a las novedades que presentan en una empresa que sigue creciendo que sigue aportando novedades que posiblemente les suene en este mirador tenemos a nuestra compañera al que zar Elena buenas tardes

Voz 3 00:59 buenas tardes Toño me he venido hasta la librería Albareda porque aquí está la startup mental Page que es una plataforma en la que aquel que se registre tiene su diario personal online y privado esta tarde presentan aquí un nuevo Software de ello nos va a hablar enseguida su creador Lorenzo Pastor Sergio Rupérez que es el responsable de comunicación

no nos olvidamos del fútbol y la Copa del Rey a las nueve de la noche el Real Zaragoza recibe al Deportivo de la Coruña un encuentro con miga ya lo saben porque regresa a La Romareda Nacho González después de dejar a más de uno y a más de dos zaragocistas cabreados por aquello de haber hecho públicas y salía del club antes de terminar la temporada va a ser un encuentro con mucho picante a pesar de una primera ronda copera porque además se miren dos clubes que en su día ya han ganado este torneo

Voz 5 02:18 nuestra ventana de Aragón hoy va a ser muy tecnológica porque les vamos a hablar en primer lugar sobre una idea que ponen en marcha desde la Cámara de Comercio de Zaragoza con muchas colaboraciones hay muchas patas en este proyecto el Parque Científico y tengan

Voz 6 02:31 lo lógico de Aula Dei el

Voz 2 02:34 está el Centro de Investigación Tecnológica Agroalimentaria de Aragón

Voz 5 02:38 también los ayuntamientos de Calatayud Gea de los caballeros como cualquier iniciativa pionera tiene todo el camino aún por recorrer así que vamos a asistir a este nacimiento conjuntamente con el director de competitividad de creación de empresas de la Cámara de Comercio de Zaragoza Narciso Samaniego qué tal buenas tardes bueno esto en resumidas cuentas parece desde la lejanía un instrumento para ese famoso valor añadido que tanto cuentan sobre el sistema productivo

Voz 7 03:04 bueno es que a vencer los proyectos de incubadoras tecnológicas pues lo que vienes a acercar a la pyme que todo la innovación I más D se puede aplicar en la himen no en el desarrollo empresarial de ahí han surgido estos dos interesantes proyectos que has comentado que colabora mucho más entidades son en las que has nombrado también participa Ibercaja Avalia el Cluster de Energía de Aragón en esa bala ahí ir no son todos los elementos o a la Cámara de Comercio con su fundación incide la Universidad de Zaragoza los los centros tecnológicos los que arropan estos dos proyectos que entendemos pues es de máximo interés sobre todo puede acercarnos a la evolución económica y la Unión Europea propone para la pyme no tras un tiro trasladar investigación al proceso productivo

Voz 5 04:07 eso es porque ahí detrás de todo esto es un proceso en el que se ayuda a incorporar ciertas tecnologías pero de otra manera también es un gancho para que las empresas más adelante sean motu proprio las que pongan en marcha proyectos propios que les ayuden igual manera de hacerlas interesarse por esto

Voz 7 04:25 efectivamente sea al disponer de este tipo de centros de incubadoras donde se trasmite esta tecnología permite que la propias empresas que están en este sector acudan allí a desarrollar sus productos no desarrollar su línea de investigación de producción vinculada a uno de estos los centros no de Calatayud de de óptica Hay fotónica ni en dejé al tema de la producción no

Voz 5 04:57 bueno vamos a entrar en el funcionamiento es exactamente cómo cómo funciona una incubadora de alta tecnología además es el apellido de alta tecnología una vez que se ponga en marcha con todos los elementos que sean necesarios entre las cuatro paredes y el techo

Voz 7 05:14 bueno pues se lo que se trata es de acoger iniciativas de emprendedores empresas que quieran desarrollar una línea de investigación la bajos hubiera uno de estos campos en estas incubadoras lo que se les ofrecerá un espacio físico es un espacio de colaboración con centros de investigación de Universidad Zaragoza están trabajando en esos en esos campos de la incubadora de la Fundación de las camas y los ayuntamientos participes generar actividades de formación jornadas de de encuentros con fondos de inversión con el estar vinculadas a estos sectores que quieran participar y colaborar en el desarrollo de esta idea para convertirla en un proceso productivo y a partir de ahí acelerar la que se dice ahora es decir con todas estas intervenciones de todos los los agentes pues hacer que es el proyecto esa empresa crezca el pues en poco tiempo lo más posible no

Voz 5 06:25 podemos acudirá algún caso de éxito ajeno a a las propias incubadoras de alta tecnología que se ha desarrollado en el medio rural

Voz 7 06:34 yo desconozco con este proyecto se inició en septiembre del dos mil diecisiete a nivel nacional es que se han presentado ocho proyectos en toda España y dos de ellos han sido los de Aragón yo creo que están todos septiembre diecisiete tantos en fase de constitución empezar a desarrollarse que no ha habido ninguno de los proyectos que ya esta en marcha no cada región los proyectos que sea prueban pues tiene una vinculación en un aspecto europeo no en caso de Calatayud con el tema foto fónico y pico pues era el sitio de referencia a nivel europeo para investigar sobre estas tecnologías no

Voz 5 07:26 la presencia de Europa y las finanzas de Europa le otorga un grado de exigencia sobre todo no solamente a la hora de desarrollar sino de presentar resultados que es muy diferente a iniciativas que se puedan realizar a través de instituciones más locales autonómicas

Voz 7 07:41 bueno claro Europa pone a su financiación pues a cambio de una resultados no de hecho en estos programas ponen cincuenta por cien de de la inversión en caso de proyecto que hablamos pues la habilita del espacio físico de los espacios donde se desarrollen las startups los emprendedores así es la financiación local o nacional que pone nuestro cincuenta por cien de estas inversiones lógicamente luego hay que darle una memoria de resultados no supone que iban a generar a nivel nacional os a nivel de las dos de los dos incubadoras componen sobre unos veinte proyectos no pensamos que serán las que bueno pues que justifica inglés Tim inversión va a generar luego pues mucho más impacto económico

Voz 5 08:46 a gente y proyectos en marcha en la mano de para decir casi casi llave en mano vaya usted entrando

Voz 7 08:53 bueno no una de las acciones precisamente de estas incubadoras es la captación de este tipo de empresas au de iniciativas emprendedoras sí que hay son empresas ya con interés en participar nombrada una de Calatayud luego los racionales como esa que bueno a participar Orban ha desarrollado en estos centros de incubadoras proyectos propios con la cual no está en estos objetivos del desarrollo

Voz 5 09:32 bueno pues hemos conocido algo más sobre este proyecto de incubadoras de alta tecnología en Calatayud en Ejea de los Caballeros con el director de competitividad de creación de empresas de la Cámara de Comercio de Zaragoza artistas Samaniego gracias por habernos acompañado esta tarde en La Ventana

Voz 7 09:45 ahora buenas tardes a nosotros y esperamos seguir contando cómo avanzando ambos proyectos

Voz 2 09:53 continuamos sin salir de la órbita de la tecnología porque esta tarde están presentando en Zaragoza las novedades de una herramienta puramente aragonesa Menthal Page de la que ya les hemos hablado en otras ocasiones un diario electrónico un diario puro y duro que se guarda en la nube y que cuenta sus usuarios por decenas de miles todo el mundo moderniza amplía así que vamos a saber cómo crece este Menthal en el Mirador porque con el responsable está nuestra compañera Bienal qué Elena buenas tardes

Voz 3 10:21 hola Lorenzo

Voz 9 10:22 hola buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes

Voz 3 10:26 mental Page este diario que te permite hacer cómo funciona

Voz 1642 10:30 vente al pecho es un diario personal online que que te permite llevar de tu a tu vida bueno te permite escribir tu clásico diario personal eso es lo que tenerlo siempre a mano siempre seguro siempre alejado de las miradas puedes complementarlo pues pues líneas ese tiempo con gráficas sí con pues incluye escribir incluso tu biografía así es un avance tecnológico muy importante porque te va a ayudar en muchos ámbitos de tu vida de tu salud

Voz 3 11:01 esta tarde presentéis aquí un nuevo Software que novedades contiene bueno

Voz 10 11:06 este nuevo Software los usuarios que ya los conoce

Voz 11 11:09 en van a poder eh bueno primero acercarse no a un producto diferente que se va a poder encontrar en el comercio de proximidad algo que nos amplía no el negocio ante otro otro tipo de clientes y además van a poder ampliar la experiencia subiendo imágenes que era una de las demandas que más

Voz 10 11:29 Nos pedía no nuestros buenos clientes nuestros

Voz 11 11:32 varios y que queremos verla satisfecha con este nuevo producto se podrán subir imágenes que complementarán al diario ya todas las aplicaciones que ya están en servicio

Voz 3 11:43 podríamos decir que podría servir mental Page de auto ayuda

Voz 1642 11:47 sí sí sí mental pedís tiene unos valores muy importantes

Voz 6 11:52 el ayuda a nivel auto o motivación

Voz 1642 11:55 eh ayuda a escribir sobre las cosas que te generan estrés e te ayuda muchísimo a nivel de salud e cuerpo y mente evidentemente tiene otros valores como la potenciación de la inteligencia interpersonal e básicamente los problemas inteligentes mi mente Alpe hecho diariamente tiene otros otros valores fundamentales como la capacidad escritora de las personas

Voz 12 12:23 sí la hay desde luego nuestro lema siempre ha sido conócete a ti mismo es una herramienta que sirve para conocer asimismo en en la que intentamos que haya el silencio suficiente a la concentración oficial

Voz 1642 12:35 ante nuestras aplicaciones yo nuestras plataformas ya sea en la web ya sean las aplicaciones

Voz 9 12:40 para móvil

Voz 1642 12:42 su silencio suficiente para que la persona se concentre en sí misma hay reconozca hice Automotive hay busque su canina

Voz 3 12:50 bueno hasta América Latina como habéis conseguido expandir os hasta allí pues ha sido ha sido natural es que tenemos un idioma español que que

Voz 1642 12:59 te abre las fronteras a seiscientos millones de personas que es una herramienta que tenemos todos los los que hablamos este idioma con lo cual ha sido relativamente sencillo en ese caso porque desde el primer momento fueran los mismos usuarios los que dijeron quedaron diario personal ideario personal salvo en Chile que les suelen llamar diario de vida pues todo aquel que busca en Google diario personal pues encuentran venta al país rápido también nos ha ayudado que muchos medios de comunicación de América Latina todo eh por ejemplo el periódico importantes de Chile El Mercurio habla sobre nosotros eh también Universia de Argentina ha hablado mucho de nosotros pero bueno para nosotros el mercado el mercado español ahora mismo es el más importante porque eso que tenemos más cerca ahí es el que más nos puede enseñar en México el mérito tenemos ya muchos clientes mucha gente ha comprado ya nuestro nuevo producto allí es muy es muy emocionante para unos aragonés saber que estamos trayendo divisas de de otros países dentro la humildad que solemos tener nos hace sentir grandes no de de de que estamos haciendo algo grande

Voz 3 14:01 muchísimas gracias Lorenzo Pastor Sergio Rupérez muchas gracias

Voz 2 14:06 gracias Elena enseguida vamos con el epílogo deportivo del programa

Voz 2 15:25 en este tramo final sonido de ciclismo porque la Vuelta a España una de las más emocionantes de los últimos años pasar mañana por Aragón iba a recorrer diferentes municipios de la provincia de Zaragoza también de Huesca en el recorrido entre Ejea de los Caballeros Lleida vamos a ver cómo están preparando en la capital cinco viguesa Ana García Cortés qué tal buenas tardes

Voz 1432 15:45 buenas tardes Toño Egea está a punto de disfrutar de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo la capital cinco belleza es punto de salida este jueves de la etapa dieciocho de la Vuelta a España desde hace unas horas los sevillanos reciben a esta particular ciudad rodante formada por más de tres mil personas los datos casi asustan mil cuatrocientos periodistas cerca de doscientos miembros de Guardia Civil y Policía Nacional ciento setenta y seis ciclistas de élite y ciento noventa países representados en definitiva como dice la alcaldesa Teresa Ladero toda una oportunidad de promoción turística

Voz 16 16:20 el evento deportivo muy grande a nivel nacional e internacional con un impresionante repercusión paraje hay para su imagen somos el único municipio de Aragón con esta con etapa in muy orgullosos desde luego de de de de acoger esta Vuelta a España

Voz 1432 16:35 la imagen De Gea traspasa ya fronteras para que se hagan una idea la señal de televisión de la Vuelta llega a más de trescientos cuarenta medios de todo el mundo por eso las calles

Voz 3 16:45 balcones van a lucir su mejor cara

Voz 1432 16:48 los cinco billetes es no van a dudar en salir a la calle para disfrutar de este evento

Voz 16 16:52 en el corazón del centro de nuestro municipio empieza el montaje anoche ya empezamos con la iluminación de la Avenida Un poco identificando los colores de la vuelta de de España con la denominación

Voz 1432 17:04 la etapa saldrá a la una y ocho minutos de la tarde además de por las Cinco Villas el recorrido de más de ciento ochenta kilómetros pasará por otros puntos de Aragón como detalla a nuestro compañero de Radio Huesca José Luis Rodrigo

Voz 17 17:16 tendrá para Gurrea de Gállego ya saltará a la zona de San Jorge tarjeta entrará por Los Monegros por albergará detuvo se marchará hacia Monzón irá a Binéfar terminará la etapa en Lérida

Voz 1432 17:30 la Cadena SER Aragón ofrecerá mañana a partir de las doce y media un programa especial desde la fan zone con los principales protagonistas de esta jornada tan importante

Voz 2 17:50 y cerramos con fútbol porque en algo más de una hora debuta el Real Zaragoza en la Copa esta temporada contra el Deportivo de la Coruña de Nacho González además hay baloncesto así que en La Romareda vamos a saludar ya al jefe de deportes de la cadena de Aragón Juan Carlos Yubero qué tal buenas tardes

Voz 1177 18:04 qué tal Toño buenas tardes si ya en en este Día Municipal de La Romareda aunque todavía no ha abierto las puertas eso sí se espera una buena entrada terminó cuenta que es miércoles pero las nueve de la noche pero el buen momento en este arranque liguero del Real tras la visita por qué no decirlo también del Deportivo de La Coruña de Nacho González también le pone su puntito a esta segunda eliminatoria de la Copa del Rey primera estreno de temporada del Real Zaragoza por cierto el técnico vitoriano hablaba antes de subirse al autobús en Coruña sobre su vuelta Zaragoza estoy tranquilo quiero decir que no

Voz 6 18:35 que no he matado a nadie no

Voz 13 18:37 Tomás una decisión una decisión profesional que creo que es la

Voz 1177 18:41 mejor para

Voz 6 18:42 para mí ya está ahí no hay toro que que que no ha gustado pues hoy hemos lo siento yo mientras estaba ahí me he dedicado

Voz 1177 18:56 en cuerpo y alma a ese club como lo estoy haciendo aquí como lo chutó a vida en cualquier caso asunto menor asunto totalmente secundario en un partido en una eliminatoria sin el margen al error a partido único encuentro para los menos habituales del Depor y sobretodo del Real Zaragoza lo ratón seguro que va a estar en portería y seguro también que los Asperones Nieto Biel Aguirre Papúa Medina o Alberto Soro van a tener su oportunidad sino de inicio a lo largo del partido a las nueve de la noche la copa en juego en La Romareda con arbitraje de Trujillo Suárez desde las ocho y media lo contamos en Carrusel Deportivo Aragón

