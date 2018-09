La Ventana de Aragón (13/09/2018)

Voz 1 00:00 hasta en la SER ver qué tal muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana de Aragón en la que hoy hablamos primero de minería porque estamos en una semana donde parece que se está moviendo cosas tenemos Reuniones posible decisiones documentos contentos descontentos

Voz 2 00:26 enseguida vamos a charlar con uno de los sindicalistas

Voz 1 00:28 es que ha participado hoy en una reunión en el Ministerio de Transición Energética en Madrid también estaremos en la ciudad de Zaragoza con un par de asuntos que ocupan que preocupan uno el ferrocarril con Teruel con Valencia hoy los vecinos de la capital turolense han estado en Zaragoza recabando apoyos y otro el jaleo que hay montado y que tiene miles de peñistas y de zaragozanos para los próximos pilares con las adjudicaciones de espacios como el parking Nortel en El Mirador hoy bajo el objetivo de la cámara Juanjo Hernández buenas tardes hola qué tal buenas tardes estamos el centro Juan

Voz 3 01:02 Roncal aquí comienza una nueva edición de la Muestra Audiovisual proyecta Aragón está horas está proyectando el documental sacas con ese filmado por Félix Viscarret e inaugura la muestra ofrece al Carlos Saura

Voz 1203 01:13 quizá más desconocido postrado director el más íntimo a través de la conversación que mantiene este autor con con sus hijos con los hijos de Carlos aquesta Félix que saludo ya o la Félix detenido en las que también está atlética labia que es la directora de proyectar uno la Viking Line zanjó pues con los dos hablamos dentro de comer

Voz 1 02:05 hemos vuelto del verano la expectativa de lo que pudiera

Voz 2 02:08 suceder si es que se producían avances en el ámbito de la minería y esos posibles cierres de las centrales térmicas como es el caso de de Andorra y todo el sector no muy pendiente el Gobierno central que ha lanzado una propuesta que les ha plantado los cierres casi casi en cuatro días como quien dice el treinta y uno de diciembre de este dos mil dieciocho pero a cambio les ofrece más prejubilaciones el que ha llamado un plan urgente para esa transición energética el responsable del área en el sindicato UGT es Francisco Montull qué tal buenas tardes bueno que han discutido en el Ministerio exactamente hoy sí han llegado a algún sitio

Voz 6 02:43 lo bueno la verdad es que no me llevado a ningún sitio buen estado tres horas y media lo dieron reunión lo único que ha dicho que el documento que ellos ha presentado pues bien has dicho lo único que nos marca

Voz 7 02:54 es que las empresas mineras tienen que estar atento de los mil dieciocho aguja Ulker probó que sí que es verdad que era Velázquez dio una ejecutivo que montaba Partido Popular pues estamos negociando estamos notando el nuevo marco de actuación dos mil diecinueve veintisiete sí que por circunstancias he tiene que ser una o que o lo que haya pasado pues ha entrado otro porque otro partido político nosotros lo que no podemos hacer es cada semana cambiar por si acaso vale van llegar los otros

Voz 8 03:24 este documento que nos ha enviado ellos no lo hemos entendido nadie no los aclares y no los ponen nada

Voz 7 03:30 por eso hemos dicho que pisamos un documento que seas técnicamente claro para que los gastrónomos entender lo que quieren ellos eso ya Fórum nuevos nuevo el carbón

Voz 2 03:40 el documento hoy el contenido bueno ya ya nos dice que que no dice gran cosa o no lo entienden demasiado no sé si especialmente si les ha sorprendido que ya se proponga de manera tan directa que sea tan pronto además el treinta y uno de diciembre

Voz 7 03:51 sí que es verdad que los situarse hemos dicho que queremos un otra licitación del documento las suyas que hemos tenido sexo mostró Rodado Ike el viernes y uno vamos a ver otra reunión con la misma gente entonces desde hemos dicho que si puede ser antes del día veintiuno ha dicho en el Senado el tengamos un documento en la mesa que clarifique realmente lo que ellos llevan desde hace que no los astrónomos es útil ronca que ese documento firmado

Voz 8 04:18 de de de dos mil dieciocho años mil dos mil diez

Voz 7 04:22 de Zapatero sea bueno no lo son lo vamos a a discutirlo lo que sí que está claro que no tiene usted de los que ha hecho en esto se puede cambiar vale Ike no tampoco es normal que hoy en día haciendo falta la falta que hace ya a la que España tengamos que estar sin carbono

Voz 2 04:39 hemos hablado en diversas ocasiones Francisco de después de la salida de diversas reuniones también en en Madrid es una respuesta que se va repitiendo cíclicamente la de que son reuniones que tampoco llegan a ningún sitio cómo interpretan ustedes que nunca o casi nunca pase casi nada

Voz 7 04:55 nosotros igual los acostumbrarnos mal el último periodo lo que estuvo porque popular es decir porque nosotros y hoy nos había comunicado desde desde muy arriba de que vía estará presente igual así nuestros sorpresa querías toda la ministra lo seguirán estando directora general de Minas que son las únicas personas que pueden tomar una decisión mucha estamos hablando una reunión cuyas personas que realmente son muy válidas que realmente entiendes el problema que realmente han estado trabajando siempre con nosotros pero que realmente tampoco pueden tomar ninguna decisión claro y serio y al señor que tiene arriba

Voz 8 05:36 esta cascada así no tendremos a señor que tiene una decisión

Voz 7 05:40 pues yo calculamos pérdida aparta aparte perdón de una falta de respeto hacia los agentes sociales que desde el año dos desde el año dos mil ocho estos planes nuestras bueno es una falta de respeto que no tengamos ninguna autoridad para poder discutir pues ella estos temas

Voz 2 05:57 es posible un plan urgente de transición y que verdaderamente sea efectivo en tan corto plazo

Voz 8 06:04 lo único que tienen ellos es medidas urgentes medidas urgentes por lo que estaba diciendo que cuáles son las medidas urgentes

Voz 7 06:09 aun no la sabemos y lo único que nos han dicho es que hay un plan social que nosotros no estamos en desacuerdo en y cumpla social al contrario de lo que es una cosa que es lo que menos nos preocupa porque llegar a un acuerdo con estas Gemma no teníamos ningún problema el problema no tenemos quiere que demos un desarrollo global de un plan pues el carbón que tiene que estar incluidos la el tema social el tema de reestructuración de las de las comarcas mineras el tema de ambiental y el resto lo les pudieron de los complejos mineros y sobre todo muy Expo el mix energético el carbón nacional no puede ser que a carbón de importación no tengamos aquí en España con dos Un buen Benigno Blanco es igual ya que tiene buen de importación y que sea ésta la fuente energética de suministro real quiero decir con esto que si deseamos una garantía suministro no puede pero no lo podemos permitir de que sea es natural que lo lo exportamos del del norte de de de un o el carbón de importación no puedes no podemos garantizar el suministro el superar al quizá con el carbón la fuga

Voz 2 07:26 bueno qué medidas pueden de verdad ayudar a corto plazo a que esta zona se pudiera sentirme no se les ocurren a ustedes algunas

Voz 9 07:33 que que sí le el Gobierno les dijera

Voz 2 07:36 bueno pues hagan ustedes lo que lo que

Voz 9 07:38 di lo que quieran

Voz 2 07:39 se puede hacer que se que se puede hacer a tres meses

Voz 7 07:44 las cuotas mineras más de investigación de las zonas mineras más ascético IVAs Imasol social dos mil siete en esto estamos trabajando con el anterior Gobierno pudimos Pula con eso estábamos prácticamente llegando a un acuerdo que creemos incluso cuando usted no lo está afirmarlo así echarle bueno y esto cambió a Madrid Poniente nosotros no nos podemos mover un ápice de lo que nosotros te seguiremos insistiendo lo digo eso hemos pedido que entren los Lal hijo suyo si les va bien que hagan un mix veremos cómo queda el leve pero hoy en día no vamos a tolerar yo no

Voz 2 08:24 no sé qué qué es lo que tienen ustedes como sindicato encima de la mesa también

Voz 7 08:28 reloj con los deseos hebreas que trabajar conjuntamente con cuánta gente a poder ser con el Ministerio Asik Oguz que es lo que realmente tienen ellos pero el cuesta necesitamos tiempo en tres meses es imposible hacer las que nos tiene ir

Voz 2 08:48 bueno pues es simplemente ese término el que ese ahora se tiene que desarrollar el de la Transición justa ya vemos que el Gobierno ya propone que sea de urgencia para intentar llegar a esa fecha del treinta y uno de diciembre y seguiremos y seguiremos hablando y bastante de este asunto así que le agradecemos a Francisco Montull que no haya acompañado en esta Ventana de Aragón muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 09:13 Madrid volvemos a Zaragoza un par de asuntos Un paso rápido primero por una comparecencia esta tarde una infraestructura una reivindicación que tenemos en la comunidad pendientes de una comparecencia de prensa en Zaragoza de la Federación de Asociaciones de barrios de la la ciudad y su posición y apoyo a la línea Cantábrico Mediterráneo esta tarde se han reunido con vecinos convecinos para que nos entiendan los de Teruel con los de Zaragoza mensaje claro y directo por una infraestructura necesaria justa por ese motivo por el que se van a movilizar en Valencia el siete de octubre los turolenses sus organizaciones también esta tarde en apoyo de esa movilización valenciana esta tarde la Federación de barrios de la capital aragonesa ha presentado su estrategia para que los ciudadanos de Zaragoza tomen ese proyecto también como suyo y hagan presión uniéndose a esa manifestación lo decía el presidente de los barrios de Zaragoza Juan Mata

Voz 10 10:02 no no hay día es extender el apoyo a este corredor para que Bruselas tome una decisión de que este corredor se considere estratégicos dentro de las inversiones a futuro

Voz 1 10:16 para la fecha han realizado diferentes acciones para demostrar que hay muchos motivos para que el corredor pase por Teruel por Sagunto así que veremos qué es lo que ocurre ese próximo siete de octubre y que recaben también apoyos en Zaragoza todo esto nos quedamos en la capital aragonesa porque si hace unas semanas las fiestas de San Lorenzo ya les íbamos contando tuvieron sus problemas con la ubicación de los conciertos casi in extremis en Zaragoza hemos entrado en otro lío monumental ya saben que interpuestas formado por miles de personas estaban buscando ubicación por diferentes motivos no han podido encontrar su sitio ni con acuerdos firmados Mi con adjudicaciones pendientes no y ahora el Parque Norte uno de esos lugares donde ya se había hecho tradicional celebración de conciertos la Reunión de muchos zaragozanos se queda sin adjudicatario se fue dilatando la decisión porque había una reclamación han ido pasando los días ayer se adjudicó hoy el ganador ha dicho que no les da tiempo que renuncia el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado ya informes técnicos y jurídicos para buscar una solución al recinto y para reclamar posibles indemnizaciones literalmente argumentan los ganadores del concurso que debido a la proximidad de las fiestas resulta imposible ejecutar el contrato en los términos que se presentaron en la oferta hacía el anuncio este mediodía el concejal Fernando arribará tres qué opinaba también al respecto

Voz 1296 11:43 me parece alucinante inexplicable y muy poco elegante para con Zaragoza y los zaragozanos y zaragozanas renunciar hoy a siete horas después de la adjudicación porque si tú pensabas que no llegaban al día seis de octubre dilo pero a lo mejor llegas al día diez de octubre y cuatro años más entonces no lo puedo entender no lo puedo entender la situación creada por la renuncia para la ciudad es difícil así que la renuncia de Lanzuela deja a la ciudad sin Parque Norte por ahora

Voz 1 12:14 rivales que ha solicitado esos informes para ver si la adjudicataria tiene que indemnizar de alguna manera el Ayuntamiento de la ciudad y ver si se puede adjudicar el contrato a la segunda mejor oferta Pam hosteleros hoy que licitar de nuevo el concurso mientras tanto ferias Lanzuela justifica su decisión en que hay muy poco plazo culpa de la situación al Ayuntamiento y al propio rivales Ismael Herrero es el gerente

Voz 11 12:36 yo rivales que me fuera tratando de no asumir la responsabilidad y la mala gestión de su equipo tres a ferias Lanzuela de que no haya que no lo sé yo no sé yo la culpa es un equipo que no está capacitado para durante el plazo de un año que hace que pasó Kidal el año pasado convocaron concursos digo resolverlo con más de trece días de tiempo

Voz 1 13:00 rivales que ha recordado que el Gobierno de Aragón propietaria de los suelos del parking norte no dio el visto bueno a su alquiler hasta finales de mayo los documentos no se firmaron hasta julio y entonces es en ese momento cuando se podía poner en marcha la adjudicación el próximo ganador del Pilar dos mil diecinueve bueno pues lo va a gestionar durante cuatro años siete y treinta y tres minutos de la tarde

Voz 1 14:34 esta tarde comienza la duodécima Muestra Audiovisual proyecta Aragón con homenaje a Carlos Saura en el centro Joaquín Roncal tenemos al mirador con Juanjo Hernández

Voz 3 14:41 pues sí ese homenaje consiste en la proyección de gas un documental de Félix Félix Viscarret aquí queremos mucho a Saura esto lo sabes tú bien no bueno yo también la quiero mucho

Voz 15 14:52 no yo soy yo soy Nabás ricos al que ya ver

Voz 0921 14:54 es que somos somos primos hermanos de algún modo pero es que además yo como director de cine me di cuenta de que había aprendido muchísimas cosas del cine de Carlos Saura quería conocer mejor

Voz 15 15:07 o al genio detrás de esas películas

Voz 0921 15:09 yo también me preguntaba ya muchas cosas sobre cómo era la vida de de de un genio así no y cómo compaginaba eso con con la paternidad pregunto por todo eso que aprendí que tras haber hecho esta este trabajo me gusta mucho de Saura su sentido del humor me gusta mucho esa obra como eso como lo subió a su lado de juego casi infantil a esos ochenta y seis años sigue enfrentándose a cada rodaje casi como un como un juego no y eso me parece que es fascinante su energía vital no la energía vital que es lo que él le mantiene tan activo tan tan viviendo en el presidente tan aprovechando cada cada proyecto tanto tu crees que Bildu tu trabajo conoceremos mejor el cine de Saura yo creo que no no pretendo hacer un análisis académico o academicista del cine me acerco más a él a las películas que a mí me me siguen hechizado de cine pero también me hace me ayudan esas películas a reflexionar sobre cómo es como persona y en eso en eso de decir que en la película documental es vital la participación de sus siete hijos no en las conversaciones hizo y su mujer no de Lali también no como en esas converso acciones me parece ayudó también con las películas dibujamos más a esa a la persona que había detrás del del

Voz 3 16:30 lo hace Félix muchísimas gracias pues sí Vicky clave como directora de proyectará con esto acaba de comenzar ahora mismo noventa

Voz 0438 16:36 sí sí sí estamos empezando y tenemos hasta marzo apto para rato muchas sedes mismos varias sedes tenemos dos librerías Antígona de sueños tenemos el centro de historias tenemos del centro Joaquín Roncal sea tenemos muchos espacios diferentes donde mostrar no sólo el cine sino el cine relacionado con otras disciplinas

Voz 3 16:53 sabemos que lo hace con muchísimo esfuerzo que lo hace y si afortunadamente cada vez de manera más arropada con muchos esfuerzos insiste M por favor hasta que diga cuál es el próximo plato fuerte acabamos

Voz 0438 17:04 el veintiuno de marzo con un largometraje documental de Gaizka Presti el plato fuerte yo diría que es transversal porque hay una presencia de casi el cincuenta por ciento de directoras productoras mujeres es la primera vez que ocurre tanto

Voz 3 17:18 en esta muestra que muestran lo que se hace en Aragón entonces estamos de enhorabuena el público está de enhorabuena también Bike cada vez se abre que sea Resa puerta viene más gente a verte a aplaudir

Voz 0438 17:28 bueno yo creo que siempre ha tenido mucho público USA que en ese sentido a la gente le gusta ver las cosas que han mojón no ha podido ver en un festival o que no ha podido ver en Aragón Televisión o que no se pasan en ningún circuito comercial ni privado y a lo mejor sólo se pasan en Aragón osea que yo creo que es una alegría para todos poder ver esas obras no

Voz 3 17:48 sin ninguna duda por tanto larga vida a proyectar Akon todo todo en proyectará esa tenemos toda la programación sí

Voz 0438 17:54 vivamente ir podéis consultar estáis todos invitados

Voz 3 17:57 gracias Vicky

Voz 1 18:01 bueno pues vamos con deportes porque hoy la vuelta ya saben salía desde Ejea de los Caballeros nos trae todo ese ambiente en SER Cinco Villas Sara González

Voz 16 18:09 espero que tenemos ya Ben King también con nosotros

Voz 1 18:13 así sea vivir

Voz 17 18:14 todo el momento en el que los ciclistas pasaban a plasmar su firma antes de la salida la localidad Ejea de los Caballeros estaba pletórica esta mañana desde muy temprano han sido cientos de personas los que han acudido a la Fan Zone situada en el Parque Central que sin duda ha sido el punto neurálgico de esta mañana todo estaba listo para el evento del año NGA están con la Bicicleta Solidaria de los diferentes patrocinadores y el de los medios de comunicación todos los asistentes han podido disfrutar de un día de deporte y emoción la que desprendían los aficionados a la bicicleta ya esta competición

Voz 18 18:49 de regalo porque me alucina este mundo y ver a todos estos profesionales y verlos en primera persona los chicos están súper emocionado

Voz 3 18:58 soy aficionado a la bicicleta soy de ocurrir lista

Voz 19 19:01 o sea me hacía ilusión venir a ver el está movida

Voz 17 19:04 un evento deportivo con tal relevancia internacional que ha logrado congregar a cientos setenta y seis ciclistas de élite mil cuatrocientos periodistas diciendo noventa países representados en definitiva una ciudad rodante con más de tres mil personas

Voz 14 19:18 mi

Voz 1 19:18 más deporte a las nueve menos diez Hora Veinticinco deportes Aragón Juan Carlos Yubero buenas tardes qué tal Toño buenas tardes a partir de las nueve menos diez bueno pues seguimos

Voz 1177 19:26 de feliz resaca con el Real Zaragoza después de conseguir la clasificación para la tercera ronda de la Copa del Rey además con los menos habituales cumpliendo el doble objetivo marcado por Imanol iría que también al Club Deportivo Ebro entrará en el bombo de la tercera ronda copera y en baloncesto técnico está revalidó el título de campeón de Aragón de baloncesto al vencer al evite Huesca y todo esto en puertas prácticamente del estreno de la Sociedad Deportiva Huesca en El Alcoraz donde mañana a las nueve de la noche disputará su primer