La Ventana de Aragón (14/09/2018)

Voz 3 00:07 qué tal muy buenas tardes gracias por seguir ahí bienvenidos a esta Ventana de Aragón el programa que todos los viernes que contarles la agenda o al menos una pequeña selección hoy les vamos a hablar de un libro infantil que se presenta que se está presentando y que habla sobre Aragón y algunas de sus leyes en pero con un toque diferente enseguida además nos lo va a contar uno de los amigos de esta casa que es co autor de esas lecturas de la lectura al cine en su versión corta que nuestra el mirador con Juanjo Hernández Juanjo buenas tardes

Voz 4 00:34 hola Toño muy buenas estoy de Terra CEO en terral una terraza en el parque Palomar aquí está

Voz 1203 00:39 hay un estrenos de un cortometraje y aquí hemos venido ese no peques que es viernes el corto sigue Matía es el estreno como directora guionista de una todo terreno del mundo audiovisual se llama Marisa Fleta varices una joven operadora editora conoce muy bien el mundo de la televisión el mundo del documental y ahora se ha lanzado con ese trabajo que además está protagonizada por dos buenas compañeras las queremos mucho en la radio son Ana Esteban Geraldine Gil en un momento hablamos con Marisa

Voz 3 01:06 gracias Juanjo enseguida regresamos por allí hay más mucho más porque de la cultura la gastronomía aunque nos dicen también muchas veces que forma parte de ella enseguida iremos a buscar setas a Teruel mezcla haremos todo con la fiesta que espera este fin de semana de la vendimia de la Denominación de Origen Campo o de Borja para concluir cantando tomate mañana en Morata de Jalón ya saben que pueden escucho por la ventana de Aragón con la aplicación móvil de la Ser y que estamos en las redes sociales busquen en Facebook La Ventana de Aragón no en Twitter tenemos la dirección genérica de esta casa arroba Radio Zaragoza Icon Ernesto del Río está en el control como siempre siete y casi veintidós de la tarde aquí abrimos esta Ventana de Aragón

Voz 5 01:51 la Ventana de Aragón

Voz 3 02:02 en esta Ventana de Aragón queremos saludar a una de las voces conocidas de esta cadena de los amantes de Carrusel deportivo Aragón porque Dani Tejero más conocido por su alter ego en ese programa como en las ondas sigue creciendo en su carrera literaria infantil nos presenta esta tarde la Dama el duende y el Rey Dani buenas tardes

Voz 6 02:21 buenas tardes Toño qué tal estás perdido la cuenta cuentos libros van ya bueno el quinto quinto ya listo el problema es que amenazan con más bueno el quinto al Quintas además inseparable con Roberto malo iba

Voz 3 02:34 seis encontrando nuevos amigos en el camino para trabajar codo con codo

Voz 7 02:38 no sé yo si es es Libia surgió más o menos un año año y pico con José María tan Padillas Roberto yo cada domingo el segundo Miguel cada menos contados del mercado de las armas con nuestros libros hay pues claro son tantas horas juntos que se nos ocurrió en la hacer un libro porque José María Sung vamos es un experto en leyendas entre Aragón y nos comentó de hacer un proyecto hacer un libro infantil de leyendas Aragón cada una de una provincia distinta nos pareció la idea estupenda y nos pusimos manos a la obra y bueno el proceso sí un poco largo porque bueno es que fuimos creciendo cada uno su propia leyenda de cada provincia después y da Bikila o ilustrador apostó por el proyecto también final Reyes Pérez Dickens pregunta pues también se lanzaran a proyecto y el resultado pues hoy se va a poder ver por fin en la presentación y estamos contentos

Voz 3 03:31 qué nos cuenta este La Dama el duende y el Rey que es Aragón que son personajes figurado historias humanas con esa ilustración que además la distingue mucho de los anteriores

Voz 7 03:42 sí sí es un son tres leyendas de una provincia Roberto adscrito en las opas viejo de Teruel Josemaría de Huesca yo echo de Zaragoza de cada una de ellas de bueno ser multiplicados a ha actualizado para llegar bueno atraerá a los más jóvenes a las leyendas de su tierra hay icono cada uno cuenta una historia muy distinta las tres son muy muy muy distintas unas de otras después ha virado ha hilvanado con las ilustraciones magistrales como si fuesen un un plano secuencia las tres leyendas aquí el resultado ha sido espectacular un libro precioso una joya una auténtica joya

Voz 3 04:25 bueno este libro parece que ya es para niños a lo mejor con una capacidad un poco mayor de asimilar algo más que la propia historia infantil le

Voz 7 04:33 sí sí es un libro es un libro que me decimos para todo tipo de público para toda la ciudad de ese de buen sentido de la palabra pero si de verdad que es un libro que contiene además de mucho texto ya contiene una profundidad mayor para para niños más más hito más mayores no pero pero en fin está está escrito con la idea el proyecto para para todo el público

Voz 3 04:54 bueno tu parte como has dicho es la famosa historia del duende que le entra dentro de no sé si el ocultismo El misterio de la ciudad de Zaragoza pero todo mezclado para que sea atractivo a los niños aunque los adultos si les decimos que hablas del donde Zaragoza Marcelino le va a echar un vistazo e aunque regalen libros

Voz 7 05:13 sí sí sí sí sí eso exacto exacto de la idea de la idea pues sí la verdad es que cuando digamos que decidimos las las leyendas que íbamos a escribir Roberto enseguida dijo Yola de Teruel porque tiene familia turolense Lazio mucha ilusión Carmen la la leyenda a las opas dejó de Teruel José María elección es que a mí me quedo Zaragoza tenía varias historias en la cabeza al principio me decantaba por el trovador de baja japonesa que es otra historia una leyenda que Time me atraía mucho pero finalmente hablando con José María dicen cien por qué no pruebas con el boom de Zaragoza es una hay una un historia que que a mí particularmente me había siempre interesada había leído mucho sobre el tema y me gustaba me gusta mucho historia además lo digo siempre la gente en Zaragoza la conocer a mucha gente pero que no la conozca yo el animó a que investigue sobre el tema porque son un hecho extraordinario un hecho que ocurrió con mucha gente en el año mil novecientos treinta pero en la calle

Voz 3 06:11 has contado

Voz 7 06:14 para salir de la número dos ir un buen día comenzó a surgir una voz que salía de un hornillo inteligente como ultratumba que respondía a la familiares de los habitantes de la casa lleno de terror como te puedes imaginar durante dos meses acudió la policía acudieron Jueces acudieron ingenieros acudió hasta videntes y nunca se supo nunca jamás qué ocurrió desde donde venía salvó mi donde procedía bajo esa bueno bajo esa historia yo enlazado mi propia leyenda de un niño que tiene que pasar es verano en Zaragoza esos granos de cuando nosotros éramos niños Toño te acuerdas que te quedabas gracias otra vez hace poco que agosto se quedaba te desierto como ahora se quedaba desierta pero es este niño tiene que pasa el verano en casa de sus abuelos para él es una tortura no pudiendo ir a un pueblo a la playa la montaña tiene que estar el verano el Zaragoza tiene que pasar la el verano en casa de los abuelos lo que no sabes que allí conocerá a un habitante muy especial qué hará cambiar hasta su forma de ver la vida no poquito es la sin desvelar mucho más la la historia que he trabajado como digo una historia basado en un hecho real la de contemporizador para para los niños para los jóvenes y creo ha quedado mucho antes que se olvide decir una vez que que durante un mes en la librería Pantera Rosa estará expuesta los ilustraciones David quiera una exposición de la vida o para todo aquel que quiera verla que yo animo a que la verdad que muy bonita dice paseen y disfruten de las extracciones

Voz 3 07:48 Dani Tejero muchísimas gracias

Voz 7 07:50 tras un fuerte

Voz 3 07:53 los libros habló audiovisual en el Mirador la realizadora aragonesa Marisa Fleta estrena esta noche el cortometraje tía con una sesión de Terra CEO de cine entero tal una terraza en el parque Palomar de la capital aragonesa a partir de las nueve y media de la noche en la cita será a proyectar también el fin la marca de la actriz y directora Natalia Omara es el debut en solitario como directora guionista de Marisa Fleta tiene como protagonistas a Esteban ya Geraldine Gil con Marisa hasta el mirador con Juanjo Hernández

Voz 1203 08:22 hola Marisa cómo estás ahora aunque ganaría qué mujer no tus que estas al otro lado no el micrófono y el objetivo uno cines ya acostumbrado a estar delante de la de

Voz 0536 08:33 el mismo estoy siempre detrás

Voz 1203 08:36 la ley que primer corto es como para tener al menos un ratito de protagonismo no felicidades contenta

Voz 0536 08:42 muy contenta la verdad que estábamos todo el equipo muy contento con el trabajo realizado

Voz 1203 08:47 eres además todo terreno es decir conoces muy bien lo que significa cargar con una cámara producir por supuesto evitar incluso escribir pero esto es muy tu carrera porque

Voz 0536 08:57 pues es es la primera vez que hago algo en solitario que debutó como directora guionista siempre estado de operadora de cámara de editora grafismo este es la primera vez que me enfrento enfrento al reto de dirigir yo todo el cotarro sola

Voz 1203 09:11 yo que tengo la sensación corrígeme si me confundo que esto empieza a ser habitual en tu mundo en el mundo audiovisual y que quizá por eso no se sale la generación tan interesante que está saliendo de cineastas

Voz 0536 09:22 pues la verdad que yo creo que la gente se anima ahora más hacer cosas así con todas las revolucionen la tecnología que hay es más fácil todo y yo creo que sí que la gente se va animando

Voz 1203 09:34 el cosas es fácil pero hay que tener talento mañana

Voz 0536 09:37 sí supongo que también está ahí

Voz 1203 09:40 oye cómo surgió esto cómo empezó lo que después terminó llamándose tía y que se va a proyectar esta noche

Voz 0536 09:48 este es un cortometraje como que todo el equipo técnico y artístico que ha hecho del corto forma parte desintegrado comunicación que es una productora aragonesa entonces en verano una época que estamos más tranquilos pues decidimos hacer un cortometraje eh a mi se me ocurrió el guión cero presente a la Mireya la directora de la productora le dio el visto bueno Illa delante y lo lo rodamos en un día

Voz 1203 10:13 ah y además tantos Geraldine nuestras amigas y compañeras unas voces estupendas tantos Geraldine como Ana forman parte de esta productora

Voz 0536 10:20 sí también trabajan en sin tregua

Voz 1203 10:22 las han hecho de actrices de protagonistas sí

Voz 0536 10:25 verdad es que teníamos la suerte de que teníamos todos los roles en sin tregua hay las actrices bueno tienen mucha trayectoria profesional también como actrices ya han sabido hacerlo genial

Voz 1203 10:35 le damos fe damos fe porque hemos visto algún adelantó bien bien interesante lo vamos a ver esta noche a partir de las diez en esta terraza que ahora ya empieza a estar nutrida va a hacer un ambiente muy muy muy chulo esta noche qué vais a hacer luego con este corto

Voz 0536 10:46 pues lo vamos a presentar a festivales y esperamos que también haya más oportunidades de verlo aunque lo cojan para proyectar lo me conformo o sea que

Voz 1203 10:56 más gente mejor en Fuentes de Ebro por ejemplo si sí

Voz 0536 10:59 de Ebro el festival de Zaragoza que será en diciembre el año que viene me gustaría en Tarazona porque es un corto que es de comedia y se hacen pocas cosas de ese tipo entonces me gustaría poder presentarlo ahí

Voz 1203 11:10 es comedia es decir es una conversación entre dos compañeras que están en un break en un tiempo de descanso

Voz 0536 11:16 su trabajo si son dos compañero de trabajo que además son amigas y empiezan a contar a contarse sus confidencias lo que parece una conversación norma empieza así un poco cómico para ellas no es nada cómico y esa es la idea

Voz 1203 11:29 a un punto Almodóvar un punto Javi sino cómo lo ve esto

Voz 0536 11:33 puede ser sí que tenga ese punto me recuerda un poco alguna película de Almodóvar sí

Voz 1203 11:37 bueno que sea todo un éxito te gustaría lanzar de un largo

Voz 0536 11:41 del Inter no lloran los cortometrajes de momento me conformo luego no va a ser el único no me gustaría poder hacer más sí

Voz 1203 11:49 tienes algo en la cabeza de momento no de momento

Voz 0536 11:51 quiero mover este ver cómo reacciona la gente también gusta no gusta

Voz 1203 11:56 ánimo y adelante realizadora aragonesa ya con su primer corto desde el estreno de esta noche Marisa Fleta muchísimas Abbas entras

Voz 3 12:04 claro que sí Juanjo un estupendos que nos trae el cine unido al apellido aragonés cada vez más siete y treinta y dos minutos de la tarde

Voz 3 13:30 pero bueno atentos a esto eh atentos porque empieza una temporada micológica que se prevé histórica por las precipitaciones caídas este verano presten atención en el parque micológico de la comunidad de Albarracín se han vendido más de

Voz 15 13:43 once mil pases en tan sólo quince días

Voz 3 13:46 certero del Fernando Bustamante buenas tardes buenas

Voz 12 13:48 este año como sabrán el turismo micológico cada vez cuenta con más adeptos y eso es algo que tienen muy claro en la comarca de Albarracín para desarrollar este tipo de turismo desde la Comunidad en colaboración con la empresa forestal Killers han querido crear una página que recoge todos los datos necesarios para mejorar la experiencia de los que se acercan al Montes en estos días Ricardo Forcadell es representante de la

Voz 16 14:11 lo que se persigue con esto es sobre todo el desarrollo del mico turismo es decir dar unas herramientas a los porque a los potenciales recolectores de que puedan venir a conducirlos hacia las zonas en que están saliendo las setas que sobretodo no se lleven una mala experiencia que puede contribuir a que no regrese es decir un tema que todo el mundo que venga a recoger setas tengo una buena experiencia

Voz 12 14:35 las precipitaciones recogidas este verano y las temperaturas registradas en la sierra han propiciado que las condiciones sean óptimas para la proliferación de hongos y setas hasta once mil pases se han repartido el parque micológico como explicaba Rosa María Sánchez presidenta de la Comunidad de Albarracín

Voz 0098 14:50 este año en la verdad que gracias a las abundantes nevadas que hemos tenido que estamos teniendo una muy buena buena o puedo deciros que como avance llevamos alrededor de once mil permisos vendidos en lo que va de temporada ahora en el otoño récord que hace mucho tiempo que no podíamos tenía

Voz 12 15:05 pero esta buena campaña no sólo se está dando en la sierras meridionales de la provincia sino que también han adelantado la temporada precisamente allí en Cantavieja Se celebra este fin de semana la ya tradicional feria ganadera en la que se darán cita decenas de ganaderos que expondrán hasta cuatrocientos animales a lo que habrá que sumar otras doscientas cabezas para subasta la alcalde de la localidad Ricardo alta vas reconoce que si el tiempo acompaña se pueden dar cifras históricas de asistencia si hace buen tiempo

Voz 16 15:32 pon puede ser histórico porque se apunta otro factor importante que es estamos en plena campaña micológica durante todo el fin de semana pueden pasar diez mil doce mil catorce mil personas

Voz 12 15:43 una feria cuya primera edición data según los últimos documentos encontrados de mil novecientos diez lo que la convierte en una de las más antiguas de toda la comunidad

Voz 15 15:54 tiene un récord a otro

Voz 3 15:56 número que va a crecer ya verán la Denominación de Origen Campo de Borja que mañana celebra la vigésimo novena edición de la Fiesta de la Vendimia Se va a extraer el primer mosto de una campaña que se prevé superior a la del año pasado así que buenas noticias zona Nuria Rodrigo qué tal buenas tardes buenas tardes

Voz 0098 16:14 se puede Borja prevé que la recogida sea entre un treinta y cinco y un cuarenta por ciento superior a la del año pasado lo que supondría en torno a un total de treinta y cinco millones de kilos de uva Eduardo Ibáñez es el presidente de la Denominación campo de oro

Voz 17 16:28 deja esos kilos de uva pues pueden salir aproximadamente pues entre se suele saberlo y un setenta por ciento de que pueden ser y dos ven tres millones de litros de vino que luego eso transformado en botellas de vino pues bueno pues pueden ser pues veinte millones de botellas vendidas lo que es lo que estamos hasta de veintiuno veintidós millones de botellas

Voz 0098 16:52 se prevé un año de cantidad de buena calidad mañana una historia los productores de la de darán inicio a la campaña de recogida con la exaltación del primer mosto primero

Voz 17 17:01 por pues hace misa después hace la exaltación del primer mosto de la campaña el primer mosto de Chinitas luego pues habrá un aperitivo fue organizado por el Ayuntamiento de mi IBI por las bodegas de la Denominación de Origen seguido pues una comida pues para autoridades

Voz 0098 17:20 la Fiesta de la Vendimia supone cada año el punto de reunión de agricultores bodegueros y comercializadores de los caldos Borja Nos comienza así el proceso de una añada que se espera siga cosechando premios y reconocimientos en el mundo del vino tanto a nivel nacional como sobre todo internacional

Voz 15 17:38 poníamos a cerrar el trío de es

Voz 3 17:39 setas vino con tomate porque mañana cita culinaria en la lonja de Morata de Jalón a las once de la mañana cata de tomate de este valle que lo que quiere es reconocer esa importancia del río Jalón en la huerta tradicional de la zona SER Calatayud Clara Pérez muy buenas

Voz 0098 17:54 buenas tardes Toño en esta tercera edición de la cata popular de tomate del Jalón se degustarán doce tipos de tomate y expondrá más de veinte variedades cultivadas en esta ribera para después de una votación seleccionar la variedad que más ha destacado a través de esta cata se busca dar a conocer la importancia del río Jalón en la huerta tradicional con productos como el tomate además de otros objetivos que explica Antonio Oriol portavoz de la Asociación Jalón Vivo organizadora de esta actividad

Voz 18 18:23 la idea también es que una cosa como la cata hacia un punto de encuentro de la gente que nos gusta que nos gusta el campo y que me gusta probar cosa positiva al calidad de cosas es un sitio es un buen foro para para convertirse ni Lacy para compartir experiencias todos los conoces no valen para los líquenes con acierto de ser muy bueno para instalada y no ser tan bueno para una mermelada para aguardar para que para hacerlo

Voz 19 18:48 en esta iniciativa participarán principalmente hortelanos de Calatayud Embid Paracuellos de la Ribera Moreso harán diga ocho des Morata de Jalón y La Almunia de Doña Godina

Voz 3 19:00 y nosotros que estamos terminando vamos a concluir eso sí recordando que tienen más información aragonés a las ocho y veinticinco y a las nueve menos diez viene el fin de semana la novedad el estreno del Huesca en Primera y otros choques del Real Zaragoza fuera de casa ojalá sigan los buenos resultados para ambos vamos a resumir en algo más de una hora Juan Carlos Yubero buena Star

Voz 1177 19:18 de qué tal buenas tardes a partir de las nueve menos diez conocemos las novedades en el Real Zaragoza que se habrá entrenado ya por última vez en las instalaciones de la Ciudad Deportiva con convocatoria incluida porque mañana desplazamiento hasta Almería donde el domingo jugará el conjunto aragonés en los Juegos del Mediterráneo y también sobretodo muy pendientes de El Alcoraz porque la Sociedad Deportiva Huesca frente al Rayo Vallecano levanta el telón del nuevo estadio en un partido con mucho más aliciente que los tres propios puntos en juego

Voz 5 19:48 gracias Lluvero ya ven que esta Ventana de Aragón tiene ojos