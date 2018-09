La Ventana de Aragón (17/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Aragón Toño resta

Voz 2 00:07 qué tal muy buenas tardes bienvenidos a esta Ventana de Aragón de lunes que hoy iba a jugar a adivinar sobre información que tiene verdaderamente poco de juego inocente de estos de adivinar información porque queremos intentar desentrañar lo que pueden dar de sí los documentos que el Ministerio de Defensa ha ordenado que se hagan públicos sobre la Guerra Civil y especialmente sobre el periodo posterior sobre las décadas de posguerra y durante la dictadura esta documentación es militar especialmente pero nos ayuda a enriquecer con más datos y con hechos todo lo que sucedió entonces italianos puede ofrecer claves la llave para entender algunas cosas de esos años que marcaron el siglo XX en momentos determinados o a lo largo del tiempo además queremos en el Mirador hablar de una figura también icónica de Zaragoza pero es menudo tesitura la ponemos Juanjo Hernández buenas tardes

Voz 1203 00:54 hola Toño qué tal buenas tardes dentro del festivo Zaragoza externa hoy se presenta la lectura dramatizada de la obra de Alfonso Blow lo último que que ha escrito este conocido querido dramaturgo aragonés zaragozanos llegaba la muerte de Flu este trabajo no llamado muchísimo la atención os podéis imaginar esa está ahora en el Teatro del Mercado donde nos encontramos Se trata de una sucesión de anécdotas de hechos para conducir diez años atrás y preguntarnos lo que fuimos lo que somos recordamos que si hace diez años Zaragoza vivió la Expo la Expo del Agua la organización señala que al ser un tema serio pues no descarta el debate abierto incluso el humor sin paliativos te cuento más dentro de un momento

Voz 2 01:36 gracias Juanjo bueno ya vamos a terminar también por cierto conociendo los detalles de la negativa final la que haya recinto en el Parking norte de la Expo durante las fiestas del Pilar de Zaragoza ya eso será al final del programa ya saben que no pueden escuchar en La Ventana de Aragón a través de la aplicación de la SER también en las redes sociales en Facebook La Ventana de Aragón y en Twitter arroba Radio Zaragoza que es la dirección genérica de esta casa Ernesto del Río como siempre está en el control técnico y con él y con ustedes aquí comienza ya que abrimos esta Ventana de Aragón

Voz 1203 02:15 la Ventana de Aragón

Voz 2 02:26 ya ven que el Gobierno Pedro Sánchez ha mirado fijamente a esa memoria histórica al periodo del XXXVI al setenta y cinco en este siglo pasado anterior siglo XX español con decisiones ampliamente debatidas en estos días que tampoco aquí vamos a volver a repetir porque queremos charlar sobre la última idea que sea lanzado desde el Ministerio de Defensa de desclasificar documentos del periodo bélico de esos tres años fatídicos también de los años y las décadas posteriores de la dictadura de la posguerra quiere sacar a la luz estos papeles bueno en realidad que nos van a ayudar ya que hoy

Voz 5 03:00 abre las puertas el curso dieciocho diecinueve de la Universidad de Zaragoza lo vamos a preguntar al profesor de Historia Contemporánea de esta institución Alberto de sabio profesor qué tal buenas tardes

Voz 6 03:09 hola buenas tardes bueno en realidad si nos ponemos académico

Voz 5 03:12 ni siquiera esos documentos de los que se habla en esta información son clasificados os secretos porque son anteriores al sesenta y ocho verdad

Voz 6 03:20 sí bueno efectivamente pero lo que sí que son son inaccesibles hay una serie de materiales que son inaccesibles para los investigadores y en general para toda la opinión pública pasándose por alto bueno de la historia y la memoria son también un derecho ciudadano en una democracia desarrollada que que hay que hay un deber de memoria sobre todo para tomar el pasado un lastre sino como una lección entonces claro han pasado vamos a cumplir cuarenta años de aniversario de la Constitución del setenta y ocho no bueno y el acceso a la documentación pública referida a la dictadura pues todavía sufre grandes restricciones

Voz 5 03:59 bueno esto cuando pasa perdón por la broma no sé si es como lo de la tesis de Sánchez que los profesores de aficionados a la historia pone se ponen en fila para ir revisando los porque eso sí que se supongo que son papeles que sí se pueden reproducir pero que tienen muchísimo interés en los días o meses posteriores

Voz 6 04:14 sí bueno es que además la peculiaridad es que en España no se respetan las recomendaciones del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos yo los archivos esto no sucede en otros países europeos donde hay enorme activa bastante distinta aquí por ejemplo no se puede consultar buena parte de la documentación que está ubicada en el archivo central de la Policía en Madrid algo parte de la documentación es verdad que fue transferida pero ya digo que en una proporción muy pequeña el Archivo Histórico Nacional pero el resto sigue durmiendo el sueño de los justos y es una documentación importantísimo para estudiar pues la oposición antifranquista que se yo las directrices las consignas los métodos fijados por el Ministerio de la Gobernación entonces no luego Ministerio del Interior eso no se puede consultar la documentación de la Guardia Civil es prácticamente inaccesible excepto también una pequeña parte que son los llamados hija que era el servicio información de la Guardia Civil en la documentación de los tribunales militares por fortuna desde hace unos años es más accesible pero con obstáculos por ejemplo en el caso de Zaragoza los permisos los tienen que conceder en Barcelona desde que se produjo el traslado de la capitanía yo la documentación de los gobiernos civiles aquí hay situaciones muy variables pero sus rasgó relativamente común es la falta de catalogación la discrecionalidad de los propios archiveros están solicitando medidas en este sentido

Voz 5 05:48 vivo de profesores que especialmente estudian pues esta época contemporánea cómo reciben la noticia de que se vayan abrir por lo menos un poquito las puertas

Voz 6 05:59 hombre pues como no la recibimos con agrado aunque pensamos que sería bueno complementarlo con una ley de Archivos con una ley de Archivos que garantice algunos derechos que por los demás están plasmados en varios artículos de la Constitución española el setenta y ocho sí porque a nosotros lo que con lo que no estamos de acuerdo es con que se vete el acceso a cualquier tipo de información que se llama personal que nosotros estaríamos de acuerdo en que no se pudiese pudiese publicar determinadas informaciones ligadas al núcleo duro de la intimidad es decir pero el criterio no pueden ser el mismo si se trata de la vida social pública no estrictamente privada es decir no pueden ser el mismo la actuación de una autoridad de un dirigente político un dirigente social porque nosotros no nos centro metemos en su vida privada y no queremos saber nada de enfermedades de sus relaciones personales no de eso no queremos saber nada por tanto no se puede alegar tan alegremente protección a la intimidad yo creo que hay una interpretación demasiado discrecional de esta idea de la protección del honor y la intimidad por eso pues en los distintos congresos bueno pues hemos aprobado algunos manifiestos ante la imposibilidad de consultarla el histórico

Voz 5 07:16 bueno y qué tipo de documentos pueden ahora a salir a la luz y que utilidad les vamos a poder sacarles van a poder sacar los profesionales interesados en la historia contemporánea más allá de pequeñas

Voz 2 07:27 entre otras a lo mejor en unos casos de posiblemente

Voz 5 07:29 es carneros en otros Si bueno pues puede salir

Voz 6 07:32 la luz documentos de la Dirección General de Seguridad de la época de la famosa DGS documentos de la Brigada Político Social bueno los documentos que no es hayan destruido porque sabe hemos Si suponemos que ha vive un ex purgó importante

Voz 5 07:50 ahí ahí supongo que en tiempo de guerra ahí sobre todo después en la dictadura fue mucho más lo que se destruyó que lo que se guardó

Voz 6 07:55 claro pero bueno por ejemplo los restos van quedando por ejemplo en algunos gobiernos civiles que se ha permitido el acceso bueno pues nos muestran que aún siendo escasas las muestras y que son relevantes es decir que son relevantes ya digo para entender un poco pues tener un poco el antifranquismo la oposición al franquismo también como un referente para para la democracia no que intentamos construir entre todos en el caso de Zaragoza por ejemplo porque no informaciones sobre los tras las bases americanas la base de Zaragoza los tratados que suscribía a que el Ministerio de Defensa pues con los Estados Unidos luego hay informaciones cuando lee libros en francés en inglés en alemán muy sorprendentes no recuerdo que este verano leí las memorias de un ministro de Asuntos Exteriores alemán que los oyentes les sonará casi seguro que era Hans Dietrich Fischer Hans Dietrich decía que de haber triunfado la revolución de los claveles en Portugal CIU la OTAN hubiese invadido Portugal por el norte y que yo sepa por el norte de Portugal solamente está Galicia qué pasa qué papeles tiene y el Ministerio de esa tiene algunos informes tiene algo son pequeñas cuestiones pero sobre todo insisto es documentación bueno pues de los gobiernos civiles que es importante de la documentación la documentación de la Guardia Civil para entender muy bien el medio rural español durante buena parte del siglo XX es decir que estamos hablando de materiales del más relieve

Voz 5 09:30 se espera un profesor de Historia Contemporánea alguna sorpresa personajes públicos lo digo porque como estamos acostumbrados al relumbrón este cuando se desclasifique documentos de los norteamericanos que conocemos qué tal actriz au qué tal político pasaban información eran contraespionaje entre unos y otros aquí a lo mejor Rubén pequeño pequeños podemos llevar alguna sorpresa

Voz 6 09:51 bueno pues a mí no me cabe duda de que si que pueda aparecer alguna sorpresa es sobre sobretodo en el en el gran archivo central de la Policía porque ahí bueno pues claro depende hasta qué punto se haya producido destrucción no pero la policía tenía su red de confidentes chivatos sí y es probable que claro que es purgar sistemáticamente difícil va a costa de no quemarlo todo verdad entonces siempre se pueden rastrear algunas pistas en esta dirección y luego bueno en para entender un poco el propio funcionamiento de la sociedad de la época no decir comerán los equilibrios de Air a quién si estábamos favoreciendo cuestiones económicas no ligadas también a temas de orden público que se yo el trabajo de presos políticos del buen determinadas y esto es algo que llevaba el Ministerio de Defensa pero tenemos poquísimo información y ojalá bueno aunque sea en pequeñas dosis pues aparecerá en esta documentación que ahora se clasifica

Voz 5 10:51 todo además dentro de un gran debate más sobre los términos de porque hay para que también los historiadores hablan de ese derecho a acordarse recordar igual que en otros momentos Se tiene ese derecho al olvido

Voz 6 11:06 sí claro claro es que no son incompatibles es decir para el olvido hay un deber de memoria ese deber de memoria las administraciones públicas tienen que a utilizarlo y tienen que garantizar a las víctimas de las familias que fueron represaliados por la dictadura el poder tener acceso a su historial de vida en su caso al expediente penitenciario que por fortuna aquí sí que se ha avanzado bastante eh a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias pero a todo tipo de documentación sobre esa persona en concreto que se conserva en los archivos públicos

Voz 5 11:41 profesor muchísimas gracias muy bien gracias a favor

Voz 6 11:44 nosotros

Voz 5 11:48 habrá que estar atentos a lo que nos cuentan esos

Voz 2 11:52 pero si esos documentos siete y treinta y dos minutos ya de

Voz 2 13:10 sigue el festival Zaragoza escena esta ahora tiene lugar la lectura dramatizada de la obra de Alfonso sopló la muerte de Lubitsch en el Teatro del Mercado ahí está el mirador

Voz 1 13:20 Juanjo Hernández Juanjo muy buenas de nuevo cuenta en este con Alfonso como estaba hola hola buenas tardes apuntó todo apuntó todo

Voz 1203 13:26 la entrada libre es decir que quien quiera viene que escucharon fogones

Voz 13 13:30 esta reflexión este oratorio laico que no hemos quiere llamar así

Voz 1203 13:35 ahora todo el ahínco

Voz 13 13:36 si es que de alguna manera no es un texto teatral y con unas características más convencionales de personajes y demás sino que viene a ser una especie de decoro arte discurso articulado a través de de múltiples voces en las que surge un poco todo tipo de reflexiones con respecto a lo que fue la Expo ya lo que han sido estos diez años pues Expo en los que parece que nada sucede de ahí lo de la muerte de Fluvià es decir eso

Voz 1203 14:04 vistazo un poco como crítico y pesimista sacudido por provocador como por cierto es tu teatro

Voz 13 14:10 sí tiene algo de provocador básicamente el teatro y lo que hace es lanzar preguntas al al espectador para que el espectador pues las conteste como como él quiera contestarlas no de alguna manera sí que hay hay humor ironía evidentemente es es el tono general que que que lleva la pieza

Voz 1203 14:30 quieres provocar que después haya conversación entre el público cuando termine este oratorio laico como tú dices

Voz 13 14:36 de alguna manera está programado así no que posteriormente hay un encuentro público creo que que he dicho como este no de estos diez años pues pues lo piden además es que justo es está Se están cumpliendo los diez años así el catorce de septiembre fue cuando cuando terminó la Expo y como nos recuerdan también salen un poco en el texto el quince de setiembre fue la caída de Lehman Brothers es decir que el final de la Expo la muerte Flu vino a coincidir con con el inicio de la crisis también es una reflexión sobre estos diez años largos de crisis económica mundial

Voz 1203 15:13 oye tú qué piensas cómo efectivamente trabajador currante de la cultura en esta ciudad ya lo creo que lo eres que debería haber sido la Expo o que tiene que ser a partir de ahora

Voz 13 15:25 el fundamental es es que hay hay un una dinero invertido hay unos edificios construidos ahí toda una un posible desarrollo y que sigue muerto ahí no y de alguna manera yo creo que que no puede ser no se sigue el apuntándose de vez en cuando como proyectos y tal no bueno algo hay que hacer con con ese con con ese montón de de de edificios en ruinas

Voz 1203 15:52 qué harías que que se te ocurre que sugiere es bueno para eso las las sugerencias que venga el el espectador a oir las que aún está a tiempo en unos minutos empezamos

Voz 13 16:02 efectivamente que venga aquí al al ex a habla el teatro el mercado y que y que las oiga no básicamente bueno son son múltiples sugerencias que van desde las más delirante ese absurdas a otras más sociales a otras más y no sé si razonables no es sobre todo una reflexión es decir bueno como ciudadano Zaragozano es decir porque Nos negamos ni hablar del asunto no es decir poco que parece que que la Expo lleve un un manto encima de ella de tal manera que como digo acaban de cumplirse el final de los diez años de la Expo y nadie nadie no es lo lo ha sacado para para para reflexionar sobre

Voz 1203 16:44 pues por eso estamos aquí porque nos parecía más que sugerente desde luego más que provocador por tanto necesario Alfonso con placer muchísimas gracias a vosotros

Voz 14 16:53 te has también a ti Juanjo por traernos este testimonio hablando de clubes el punto de vista tan particular vamos con un asunto del que seguramente habrá mucha gente pendiente

Voz 2 17:07 porque iba a decir del teatro la fiesta pero casi lo vamos a decir de manera irónica en el parking norte está en un movimiento continuo desde que volvimos del verano con su famosa adjudicación que sí que tenemos que hablar ya en pasado porque la ciudad pierde este espacio así lo anunciado el teniente alcalde Fernando rivales poco después de las cinco de la tarde como escribía García Lorca lo de las cinco de la tarde y como en el poema narraba la muerte de un torero aquí hemos visto desaparecer este escenario y hay un montón de pregunta sobre la mesa Esther Orera buenas tardes

Voz 0605 17:37 hola qué tal Toño muy buenas tardes algo que va datos

Voz 2 17:39 hacerlos ciudadano los peñistas las peñas escindidos porque aquí hay un rosario de cosas que que contestar

Voz 0605 17:44 bueno llegué este culebrón Pi la arista no habrá Parking norte en estas fiestas del Pilar Varias son las razones que se recogen en el informe jurídico y técnico encargado el viernes por Zaragoza Cultural tras la renuncia recordamos de Frías Lanzuela horas después de ser adjudicado este espacio que sembró de dudas que iba a pasar con estas carpas de Ocio Nocturno para un aforo de casi cuarenta y cinco mil personas esta tarde ha explicado las razones el concejal de Cultura Fernando Olivares en una extensa rueda de prensa

Voz 0347 18:15 que los informes concluyen taxativamente que no hay opción para la segunda empresa ultima en el concurso de adjudicación del Parque Norte porque una vez se concluye el procedimiento de adjudicación no hay vuelta atrás

Voz 0605 18:30 lo que sí se podría abrir era un proceso negociado con una entidad social sin ánimo de lucro pero quedaba descartado porque es inviable por seguridad porque incumpliría los plazos del decreto de espectáculos públicos también se recoge en el informe técnico jurídico así que

Voz 1203 18:46 no hay parqué noreste de las conclusiones del tiempo

Voz 0605 18:49 forme estaba pendiente pues los catorce mil socios de inter peñas aunque en esta fuerte marejada va perdiendo la unidad por el camino de las veintiséis existentes al menos cuatro se habrían escindido así todos los peñistas cuyas peñas hayan hablado con la empresa gestora del espacio City de Valdespartera tendrán descuentos en consumiciones abonos entradas en condiciones prácticamente idénticas a las de el pasado año para el resto de peñas Zaragoza Cultural siguiendo la idea de ampliar las fiestas a los barrios abre la puerta a que puedan solicitar las llamadas zonas de convivencia peñista en sus distritos con límite horario Issing beneficio económico inter peñas mientras tanto no tira la toalla y en hora y media se reúnen quieren un gran espacio peñista Braulio cantera presidente interpeló

Voz 15 19:34 la intención es volver a presentar otro proyecto más que sea un apartado para pintar su simpatizantes en eso estamos trabajando hasta el último momento no vamos a tirar la toalla

Voz 0605 19:45 por cierto a las ocho de la tarde se reúne el grupo de trabajo de las fiestas del Pilar ir Nos equivocaríamos al decir que no va a ser precisamente tranquilo