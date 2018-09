La Ventana de Aragón (19/09/2018)

Voz 1 00:00 la Ventana de Aragón Toño Ruesga

qué tal muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana de Aragón que hoy nos va a demostrar que zona despoblada no tiene porque ser sinónimo de zona parada les decimos esto porque encontramos hay dos ejemplos de dinamización a través del deporte de la bicicleta en el Sobrarbe también de la cultura con el II Festival de pueblos despoblados en clave de Aragón pero antes una visita a Teruel con su flamante Hijo predilecto Javier Sierra completaremos el programa con el Mirador hoy con el trabajo del teatro para jóvenes en riesgo de exclusión

Voz 3 00:36 buenas tardes Toño me he venido hasta el centro Joaquín Roncal porque está celebrando una mesa redonda de intervención social desde las prácticas artísticas como el rap el teatro y las artes plásticas aquí está la banda colombiana haga que pase la maquinaria teatro francés Tamarite y andar de nones enseguida hablamos con J Ramos que es el director de haga que pasé Icon Marta Cortés coordinadora de la maquinaria

siete y veintiún minutos de la tarde aquí abrimos esta Ventana de Aragón

Voz 2 01:26 el primer paso lo tenemos en la ciudad de Teruel donde está la capital turolense entrega hoy el reconocimiento de Hijo Predilecto de la ciudad al escritor y último premio Planeta Javier Sierra y con el tenemos a nuestro compañero Javier Jané buenas tardes

Voz 1714 01:40 qué tal Toño buenas tardes pues si esta tarde se celebra ese acto institucional Hijo Predilecto de la ciudad de Teruel para Javier Sierra Javier qué tal buenas tardes muy buenas tardes enhorabuena bueno muchas gracias recién llegado de Ecuador bienes directamente hasta Teruel para recibir esta distinción que suponemos que estará mucha mucha ilusión no la ciudad que te vio nacer pues sí me hace

Voz 0903 02:01 hay muchísima ilusión es un reconocimiento muy afectivo no en el que me reencuentro otra vez con la ciudad desde una óptica distinta y la verdad es que yo podía imaginar de pequeño algún día en fin que me llevaría el Premio Planeta porque al final es un sueño común pero nunca pude imaginar que mi ciudad me abraza haría de esta manera así que estoy muy feliz y muy orgulloso

Voz 0155 02:23 claro el Premio Planeta hace mucha ilusión porque es algo que aún uno se dedica a poner toda la pasión del mundo también en intentar conseguirlo pero es que lo de hijo predilecto uno solo no sé si se lo trabaja toda su vida desde que empieza hasta este momento o cómo se llega pues mira tiene

Voz 0903 02:38 esto da la razón al Premio Planeta unos presenta pero el hijo predilecto está este honor es algo que te lo van osea no no no has aspirado a ello no y por lo tanto ha sido una sorpresa en fin tremenda y además teniendo en cuenta los dos hijos predilectos que tiene ahora mismo la ciudad que son Antón García Abril maestro Antón García Abril y Manuel Pizarro pues todavía me crezco más ahora soy el el menor de los hermanos no de los hermanos predilectas

Voz 1714 03:05 el hermano pequeño pero con toda la ilusión del mundo no uno cuando viene a Teruel hay ideas surgen T B su ciudad lógicamente pues no sé algo dentro del corazón palpitar de una forma especial

Voz 0903 03:18 palpita y sobre todo que también recae sobre ti por dentro pero yo soy así una un un graditos más de responsabilidad no porque ya te sientes absolutamente vinculado aunque ya lo estaba antes pero absolutamente vincula toda la ciudad te prestas para poder apoyar Teruel y lo que significa Teruel en cualquiera de las cruzadas a las que se enfrente a futuro desde luego es en fin una ocasión única para ponerme a disposición de los turolenses de su proyecto de futuro yo creo que es una ciudad que ha evolucionado mucho en estos últimos años pero que tiene todavía muchísimo potencial que basta con imaginarse cosas que podrían pasar aquí y una de las razones que me da más alegría del día de hoy es que por ejemplo viene casi todo el grupo editorial Planeta que va a estar aquí presente vienen muchos premios Planeta hay otros escritores importantes quemar a descubrir la ciudad y eso también es bonito el el aprovechar esto para darnos a conocer en el ambiente literario que es donde se gesta en los mitos y es lo que necesitamos que Teruel sea mítica

Voz 1714 04:21 hoy día de fiesta en Teruel día de fiesta también celebración para Javier Sierra una pequeña anécdota Toño antes de terminar Javier Sierra nació en el edificio donde hoy está la Cadena Ser en Teruel así es

Voz 0903 04:34 será una clínica una maternidad a maternidades San Fernando esta mañana cuando he visitado los estudios de la Cadena Ser con mi madre mi madre abierto los ojos así como muy grandes dice pero hijo si tú naciste aquí así que debían hacer cerca hacer

Voz 1714 04:48 de los micrófonos del control de la Cadena SER efectivamente todo estaba predestinado destinado Javier Sierra hijo predilecto de la ciudad de Teruel gracias y enhorabuena un placer hasta pronto gracias también Hardy Javi portarán test

Voz 2 05:01 pero ahora queremos hablar de nuestros municipios esos chiquitos y que tienen poca población y zonas que están en riesgo pero también hay maneras de luchar contra ello a través del deporte y la cultura bueno ahora lo que queremos es mostrar ejemplos ejemplos de cómo dinamizar el territorio a través del deporte y también de la implantación cultural vamos a empezar por el deporte porque en la comarca del Sobrarbe con esa deliciosa naturaleza atraen al turismo al turismo de naturaleza además y como este fin de semana tienen una actividad deportiva queremos saber cómo está ese binomio de atraer turismo a través del deporte nada menos que una prueba del Mundial de enduro con mil personas subidos en la bici compitiendo en esos parajes de Ainsa el Pueyo Boltaña presidente de los empresarios turísticos de la comarca del Sobrarbe paz a Grace qué tal buenas tardes

Voz 1 05:57 hola buenas tardes tenemos la comarca llena

Voz 6 06:00 tenemos la comarca casi nada sobre todo la parte central del todo los los las poblaciones que has nombrado el entorno de ahí sea incluso bueno pues a varios kilómetros de aquí pues también los alojamientos están llenos de Piqué esta gente que quiere disfrutar de estas pruebas de las droga

Voz 2 06:21 es una prueba muy importante porque obviamente esa forma parte de ese mundial pero que es lo que puede dejar en la comarca porque dentro de una oferta turística que puede ser ésta de las bicicletas de montaña esta es una prueba central y es una manera de enseñarse al mundo

Voz 6 06:36 sí la verdad es que la producción de las es es tremenda es como tu vida pone a Sobrarbe El el mapa mundial bueno pues está dejando puntualmente es algo muy puntual es una semana que se a gran parte del Sobrarbe con con este sector de la bicicleta pero una proyección que se mantiene durante todo el año esta esta actividad debe que esté bueno esto es fantástico porque él no rompe la temporalidad puntual de del turismo de vacaciones de verano Semana Santa y bueno ahí enviar no podemos ver articulista se viene corriendo corriendo subiendo bajando por el monte pues por las carreteras de que sobrar

Voz 2 07:28 el turismo de naturaleza de experiencias es uno de los argumentos que más fuerza está haciendo ahora el departamento del Gobierno autonómico el departamento de Turismo como Se nota eso

Voz 6 07:39 eh bueno pues tenemos un gran apoyo del Gobierno de Aragón apostó muy fuerte ya con con con todo el gran proyecto que que planteó zona cero y luego también hay gran apoyo de la Diputación Provincial de Huesca la comarca de sobrar bueno pues todo y se nota en que en los últimos años a parte del del turismo ya que que hay iban a Ojén Sobrarbe por por su producto en sí pues según aumentó bastante fuerte una un tanto por ciento grande el turismo junto con co con estos ciclistas sus familias y amigos Si bueno pues la prevención es absoluta además ahora estamos trabajando en proyectos transfronterizos cosas pues nos vamos a vecinos para a través de un proyecto europeo subvencionado por esa forzando su operados se pretende que bueno pues toda esta proyección de espacios de rutas de que que tenemos se piensa obrar reconectar las con una de la zona francesa a la amplia que tenemos también de las rutas ya en en carretera no

Voz 2 08:52 voy a decir que dentro de este proyecto ya se están probando cosas ya estamos viendo el primer movimiento de ciclistas en un lado y otro de la frontera

Voz 6 08:59 sí ya se está trabajando ya llevamos que bueno bastantes meses trabajando en el yo son proyecto que ya está se decir copian amianto ha habido el piloto este este verano bueno pues intentando es el traspaso de ciclistas que EU de esa zona de España la zona francesa y viceversa aparte de tus autobús

Voz 8 09:23 si de de Boltaña hasta

Voz 6 09:27 bueno pues vamos a seguir trabajando allí ahí ahora mismo pues eh ánimo que tenía a disfrutar este fin de semana de de de este evento tan fantástico que estar organizado en en Aisha y bueno pues ahí podrán ver también están moda proyección transfronteriza que que hemos puesto en marcha

Voz 2 09:46 Paz Agra presidente de los empresarios turísticos de la comarca del Sobrarbe gracias por habernos acompañado en esta Ventana mucho ánimo para el fin de semana con esa actividad enorme que se les viene encima con esa prueba mundial de enduro muchísimas gracias gracias

Voz 6 10:00 Nos

Voz 9 10:07 por supuesto cuando se habla de nuestro

Voz 2 10:09 el territorio y se habla de la población la despoblación la idea llegada de habitantes pues vamos a elegir la cultura también como esa herramienta que vale prácticamente para casi todo y también para esto se lo contamos ya que vuelve el festival

Voz 9 10:22 los despoblados en clave de Aragón que mezcla el patrimonio la música las artes con el turismo

Voz 2 10:29 charlas en fin una forma de una especie de resurrección de núcleos que siguen manteniendo un cierto encanto a pesar de que bueno pues están más atacados por el abandono que otros Arturo Gastón es el impulsor de este proyecto Arturo qué tal buenas tardes

Voz 10 10:42 hola dueño perfectamente descrita Cataluña es porque hay tanto resurrección muy realmente en lugar de estar llegando a no

Voz 7 10:56 es solamente nos afecta a Aragón por cierto a nuestros vecinos de Soria han demente casi ya los también pero en lugar de instar llorando a hemos ido apostar por pienso pues resucitar estos en Clarence en ese caso el domingo que viene vamos a organizar una jornada festiva que no va a durar todo el día desde las once titular está hasta las siete de la tarde en una de las joyas del patrimonio aragonés menos conocidas más maravillosas que tenemos secretario de muro de Roda de Rovira es un pueblo medieval del siglo XI ubicada en el municipio de La fuera m Sobrarbe en la provincia de Huesca municipio especialmente afectado por el por el fenómeno de la despoblación y que es maravilloso

Voz 2 11:47 este ejercicio de de devolverlo a la vida como lo queréis hacer como si esta segunda edición de En clave de Aragón

Voz 7 11:52 bueno pues con todas las complicaciones que conlleva subirá un pueblo medieval abandonado despoblado a principios del siglo XX bueno pues con todo lo que conlleva porque hay que subir grupos electrógenos agua todo lo que se pueda imaginar ahora llevar a cabo este tipo de iniciativas bueno pues hemos contado con un enamoramiento colectivo que es lo mismo que sucedió el año anterior con medio centenar de artistas que en cuanto escuchan este proyecto dicen y además lo vamos a dar todo con todo nuestro entusiasmo sin pedir nada cambia entonces perfecto de enero siga lo mismo total que es ejemplar para para seguro que para muchas comunidades autónomas se traducen en lo siguiente a la son tenemos una charla en el salón social de tierra entona de la mano del director general casa de ganaderos una asigna con ocho quinientos años herida que está celebrándolo este año y que no es hablar de la importancia de la relación entre la ganadería de lo vino en libertad en extensivo la trashumancia la creación del Territorio sea la la la relación directa que hay pero luego a las once y media nos subimos directamente muy de la mano de José Luis aquí vamos a conocer los entresijos los misterios y sorpresas

Voz 6 13:13 aguardaron a todo el proceso de rehabilitación

Voz 7 13:15 el recinto amurallado bien de interés cultural pero es que mientras tanto aparece Sergio Muro en hincar Nando al varón de Moretti Sergio es un artista Performance el narco multitud de espacios y sin embargo aquí graves a su personaje más barroco para darnos a conocer otros aspectos muro de Roda entre tanto está sonando el concierto de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Aragón con Juan salva la cabeza acto seguido comienza el concierto de la Coral de sobrar ve más de treinta músicos e intérpretes haciendo las maravillas que podéis imaginaros en torno a la música barroca entre tanto domingo Sancho presidente de la Asociación de Cocineros Aragón está elaborando una caldereta para más de cien personas porque porque porque hay que comer también no sólo de arte vive el hombre ni todo esto está acompañado por diferentes expositores de productores agroalimentarios locales que van de la mano de poner Aragonés en la mesa el programa de cooperación bodegas de altísimo nivel como bodega Pirineos bóveda nada que volver a otro que estuve que quieren estar allí presentes para ofrecer degustaciones durante todo el día todo lo que te estoy contando es gratuito lo único que pedimos a cambio es que vendáis con toda la familia

Voz 2 14:44 Arturo gracias éxitos

Voz 6 14:46 gracias a vosotros os vemos bien

Voz 9 16:05 bueno pues en este mirador nos acercamos a la actividad de la intervención social a través de la música a través del teatro y lo hacemos con un grupo colombiano y también aragonés vamos con la unidad móvil tenemos a Pablo Ignacio Blanco Elena qué tal buenas tardes de nuevo buenas tardes Marta qué tal estáis

Voz 3 16:23 hola buenas Pepe bueno Marta con qué objetivo nace la maquinaria atea

Voz 14 16:27 pero bueno pues nosotros hacemos teatro sea es la realidad que utilizamos como medio para otros transformación social consideramos que el arte es un derecho que tenemos todos como ciudadanos es una herramienta muy potente para el cambio

Voz 1 16:40 porque la la creatividad es una de las facultades más potentes que tenemos como seres humanos y está coartada en la sociedad donde vivimos

Voz 14 16:50 estoy nosotros que creamos a través del teatro un contexto para que esa creatividad se desarrolle

Voz 15 16:56 proponemos a Alá

Voz 14 16:58 gente que que sea dueña de ese derecho y que que sean conscientes de que el primer paso para el cambio es poder imaginarlo para poder crearlo

Voz 3 17:07 den Thais y transformar la sociedad a través del teatro como lo conseguís

Voz 14 17:12 pues en concreto tenemos un proyecto que se llama Teatro Comunitario y el teatro cometer un teatro de barrio eh es un proyecto intergeneracional sea todo el mundo es bienvenido de las puertas siempre estarán abiertas hemos muchas personas tenemos un grupo en el en el barrio de gancho y otro en el barrio de San José

Voz 15 17:29 y hacemos teatro con con niños de cuatro años hasta setenta

Voz 14 17:36 e invitamos a la gente a que a que nos digan de qué quieren hablar normalmente es de las cosas que ocurren en el barrio que nunca tienen voz en los grandes escenarios y a partir de historias reales de entrevistas que que hace posaba vecinos sobre lo que sale en el propio grupo eh creamos ficción pero allí donde la realidad sucede llevamos

Voz 1 17:57 la la la el teatro a la calle para para reivindicar

Voz 14 18:01 bueno pues el teatro del pueblo la revolución desde los barrios

Voz 3 18:04 hijo a vosotros cantáis canciones que están ligadas a las realidades urbanas de de Colombia que es lo que dicen vuestros letras

Voz 16 18:12 sí sí yo soy compositor hay lo que intento hacer lo mismo que a veces no esté los periodistas registrar el entorno yo en la mayoría de las canciones que he escrito entente registra la alegría y las tristeza de de esa comunidades que las que no encontrando principalmente a muy rica que la Copa de vengo que que al Nortel Suroccidente colombiano que dicen pues lo que nos encontramos no normalmente a ese nos encontramos con situaciones que la gente no puede ver sí a pesar de que están al mismo entorno y como compositor lo que hacemos es intentar plan mal las en canciones cortas de cinco de tres minutos

Voz 3 18:55 y cómo conseguís que estos jóvenes tienen de un contexto vulnerable tengan esperanza y motivación de de cambiar su realidad

Voz 16 19:02 pues el día que consiga eso de ya no tu trabajo ya que yo mirarle básicamente lo que te digo pongo en contexto una realidades que pueden ser inspiradoras para uno desalentadoras para otro pero a través de la de la música podemos lograr que mucha gente que orienten su camino de día o como te digo se inspire de acuerdo al sus situaciones personales como cuando uno ve un espejo una lleguen miran en el espejo y uno mira hay cosas que lo pueden hacer todo hoy estoy bonito y esteroides qué te así te lo que intenta nuestra música es como hicieron refleja que la gente a veces no es estar con la cabeza agachada o con los pensamiento naturales

Voz 3 19:44 por las Marta muchísimas gracias J con nosotros aquí en el Mirador de La Ventana