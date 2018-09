La Ventana de Aragón (20/09/2018)

Voz 1 00:00 qué tal muy buenas tardes bienvenidos a esta Ventana de Aragón abierta la semana que viene porque nos vamos a fijar en un congreso una cita internacional como también lo fue internacional el héroe cubano José Martí atentos porque el día veinticuatro y veinticinco van a suceder charlas centros muy interesantes en Zaragoza además no podemos pasar por alto la visita la han escuchado de Felipe VI al Parque Nacional de Ordesa en este centenario Isla reunión en Orihuela de Aragoneses en el Exterior y para nuestro Mirador hoy la cosa va de premios Juan Fernández buenas tardes

hola Toño buenas tardes pues esta noche se entregan los premios Heraldo en su edición número quince estos galardones que concede anualmente en Heraldo de Aragón se entreguen en el transcurso de una cena en sus instalaciones en Villanueva de Gállego que se celebra el mismo día en el que este diario cumple ciento veintitrés años es decir hoy y uno de los galardonados es el periodista y director editorial del Grupo PRISA Augusto del cáncer estamos en el vestíbulo del Gran Hotel a que iban llegando los invitó todos hemos visto por ejemplo Ana Pastor es decir a la presidenta del Congreso de los Diputados dentro de un momento vamos a saludar Augusto y conversamos con él

Voz 1 01:29 el próximo lunes y martes la Universidad de Zaragoza con la Diputación Provincial el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón celebra el Consejo Mundial del proyecto José Martí una cita que lleva ese marchamo del poeta cubano y que además tres actividad un altísimo nivel a Zaragoza está ya la propia universidad no se escucha el vicerrector de Internacionalización y Cooperación Francisco Beltrán qué tal buenas tardes hola buenas tardes qué tal viene a Zaragoza Un proyecto que lleva muchos años ya funcionando centrado en la vida hay en la obra del polifacético escritor y poeta que es este proyecto exactamente

Voz 3 02:00 pues este proyecto tiene que es decir que funciona al amparo de la UNESCO es una actividad que está básicamente dirigida a la celebración de un

Voz 4 02:14 Nos los grandes congresos que se celebran en en avala que en la última edición pues contó con algo así como de cincuenta y tres países participantes miles de delegados que se reúnen para tratarle con una serie de temáticas qué tienen que ver desde en ecología a la igualdad de género pasando por los derechos de las comunidades indígenas el diálogo intercultural las perspectivas de la diversidad de la lucha por la paz por citar solamente algunos de los temas que serán tratados en la próxima Conferencia Internacional por el mundo qué tal lugar en enero de dos mil diecinueve en la banda por lo tanto se trata en un fondo de diverso nada alineados se vista político es que cuenta con participación muy variada de diferentes países como decía antes para cuya preparación se reúne este Consejo Mundial que sigamos el comité organizador de esos grandes

Voz 1 03:29 en concreto cómo se articula este Consejo Mundial

Voz 4 03:33 que hemos considerado lo que quizás uno de los elementos que en este momento estaban nada en discusión es el problema de la despoblación que es es un verdadero drama el algunos aspectos paliarlo en algunos casos reversibles pero en otros casos que abre pues ocasiones oportunidades de transformación de aprovechamiento el que además pues tanto la de peseta como el Gobierno de Aragón que son organizadores de este evento están particularmente organizados de manera que finalmente entonces dar un el Consejo Mundial para celebrar un par de conferencias magistrales el día veinticuatro con presencia de Federico Mayor Zaragoza no hace muy significado por su paso por la Unesco por sus participaciones movimientos podrá ir por el sociólogo Ignacio Ramonet que tendrá una interesante conferencia sobre comunicación digital economía política

Voz 1 04:33 además de la carga personal de Mayor Zaragoza de Ramonet luego volvemos sobre ello el martes veinticinco el protagonismo va a ser mucho más coral

Voz 4 04:43 el día veinticinco a lo largo de todo el día siempre en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza era jornadas sobre la despoblación con intervención también de especialistas de diferentes países latinoamericanos europeos y de la Universidad de Zaragoza así como presencia de una mesa digamos de perfil más político en el que se expondrán buenas prácticas o proyectos que se están llevando a cabo en Aragón de otras comunidades autónomas españolas

Voz 5 05:11 dice el mismo día veinticinco por la tarde siempre

Voz 4 05:13 Paraninfo habrá una serie de conferencias entre cuyos por ejemplo conocido teólogo de la liberación brasileño Frei Beto entre otros tenía también Alicia Kirchner pero de última hora por la situación que está atravesando Argentina no ha podido desplazarse ese mismo día el veinticinco en el centro de historias del Ayuntamiento tendrán lugar una serie de conferencias en torno al perfil poético político y multi fase ético de de Josema

Voz 1 05:46 a todo esto la llegada de esta reunión preparatoria allí estas conferencias se originan por ese vínculo de José Martí con Zaragoza

Voz 4 05:52 con José Martí yo creo que tenemos Zaragoza una notable deuda incluso diría yo que España una deuda que probablemente no podamos pagar nunca porque José Martí fue uno de los ideólogos de la independencia cubana respecto de la potencia colonial que en ese momento era España él siempre tuvo muy claro que la lucha era contra una potencia colonial no contra España ni eso José Martí es quizá uno de los responsables de que España sigan siendo también vistos en Cuba como todavía no son del de hechos destilación Zaragoza esa es la razón que explica la celebración del Consejo Mundial aquí estuvo muy poquito tiempo estuvo apenas hace unos meses en mil ochocientos setenta y tres sus estudios de Derecho y Filosofía y Letras mi sin embargo Zaragoza y Aragón dejó una huella muy profunda que recoge en algún donde pues tuvo uno de sus primeros amores y les dedica algunos versos muy tierno Si general a dos a Zaragoza y Aragón artículos la también una placa en la calle en la que se encontraba la casa en la que el residió Saragoza la casa ya no existe pero es sí que en la calle de de la manifestación cincuenta el lugar en el que se emplazaba hay una placa que recuerda la presencia de quién sabe hacer algunas de sus versos

Voz 1 07:18 vamos a recordar vicerrector las dos citas del lunes y que enfoque iban a tener

Voz 4 07:23 la conferencia de Federico Mayor que hablará precisamente de José Martí generaciones enteras de decir el legado que la obra de José Martí tienen no solamente para su época sino también para la actualidad para quitarle al futuro tendrá lugar en el Salón Paraninfo a lo largo en un acto formal de inauguración que contará también con la intervención musical de la pianista y compositora cubana afincada en Zaragoza el Milan versaron tipo la tarde Ignacio Ramonet

Voz 3 07:56 especialista en geopolítica en este género nacional vinculado a Le Monde Diplomatique y otras publicaciones muy prestigiosas habla de comunicación digital economía y política

Voz 1 08:06 vicerrector de Internacionalización y Cooperación Francisco Beltrán gracias por toda la información por estar con nosotros en La Ventana

Voz 3 08:12 muchísimas gracias a ustedes y animo a todos nuestros oyentes a que se den la vuelta con el Paraninfo el Centre d'Història decías

Voz 1 08:21 no por cierto hablando de población aragonesa que vive en el exterior puede ser en Cuba también seguro hay muchos testigos de ello son en Orihuela del Tremedal esta tarde porque allí se ha inaugurado el congreso de comunidades Aragoneses en el exterior certero el Fernando Bustamante buenas tardes muy buenas tardes

Voz 1704 08:37 vivamente la residencia de tiempo libre de Orihuela del Tremedal acoge un congreso que pretende ser una oportunidad para hacer una reflexión sobre la viabilidad de las comunidades aragonesas en exterior de su pasado de su presidente de su futuro desde el Gobierno de Aragón la consejera de ciudadanía hay derechos sociales María Victoria Broto aseguraba que dispondrán de las nuevas tecnologías para que las comunidades estén conectadas

Voz 6 08:58 vamos a poner en marcha una plataforma online en la que puedan participar todas las todas las comunidades y también queremos dar a conocer todas las actividades culturales que es que sean conocidas por estas casas en primera línea a través de una plataforma

Voz 1 09:16 en este congreso participarán representantes de los cinco

Voz 1704 09:19 los y casas eran distribuidos por toda España de medio mundo países como Bélgica Argentina Brasil Cuba Chile Venezuela o Andorra estarán presentes además de participar en encuentros de trabajo los participantes viajarán mañana a Bronchales donde disfrutarán de un concierto de Carmen París

Voz 1 09:36 pues sí sí que estaba cuán bueno pues cómo no también llega pues es que tenemos que dar cuenta de lo que ha sucedido en el Pirineo porque los actos de boato el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido eran hoy los ha presidido pues el Rey Felipe VI como presidente de honor

Voz 7 09:59 viene esto se refiere a los actos de

Voz 1 10:01 más boato además protocolo pero si hay alguien que conoce

Voz 8 10:04 también los recovecos de Ordesa es el escritor y fotógrafo Fernando Fernando qué tal buenas tardes buenas tardes cómo está viviendo a alguien que lo tiene tan presente un año de centenario y todo lo que se está haciendo y se está viendo este año en en Ordesa como se vive eso

Voz 5 10:19 bueno pues mira el tema es que cuando uno se hace mayor vive fundamentalmente todo recuerdos Sir Si yo te digo la primera vez que yo estuviera Ordesa fue el año cincuenta y cuatro que problema en estas cosas es que que se vive sabe yo he vivido el parque intensamente pero es que hoy el centenario de verdad es del parque nacional del Valle de Ordesa porque la ampliación ser se refiere al año mil novecientos ochenta y dos y el Valle de Ordesa eran Valle de dos mil quince hectáreas era muy pequeñito tenía una serie de cosas francamente interesantes que gracias a esos ha podido ampliar por eso lo que yo me gustaría simplemente que se quede bien claro es que no todos un camino de rosas que no crean que por el hecho de ser parte nacional todo eso funcionó bien desde el principio hubo muchos problemas por ejemplo hay una concesión de una presa hidroeléctrica justo a la salida derrotes Adele vaya Daza del del Rey Hazas hay muchas cosas con mucha problemática osea y con muchas dificultades las cosas han ido marchando la cosa creo que que funcionó bien la gente ha ido cada vez yendo más claro ahora el problema que tenemos pues para mí ya que así es un exceso de frecuentación por qué pensar que en aquella época famosa yo me acuerdo cuando yo Fidel del Patronato del Parque desde el año hasta de ciento ochenta y dos pero el año mil novecientos sesenta y nueve estamos hablando entonces de doscientos cincuenta mil personas que iban al parque nos padecía una cosa excepcional hoy estamos pasando ya cerca de los ochocientos mil entonces bueno que ojo porque claro tanta gente tan continuada de forma tan continuada pues todo puede empezar a llegar a tener verdaderos problemas y eso tenemos que estar todos conscientes de ello

Voz 8 12:03 sí para una persona experimentada en ver cómo ha ido evolucionando el mensaje quizás sería el de tratar por todos los medios de que se mantenga la sostenibilidad para mantener también el atractivo a pesar de ser una de las zonas más visitadas de Aragón entre las dos o tres primera siempre

Voz 5 12:17 es que el muchas veces es que se habla siempre hablamos en plan genérico Sacyr hay que conservar hay que hacer hay que manejar pero yo por ejemplo puedo contar un ejemplo salir yo recuerdo estando estando en el patronato que los planteó un gravísimo problema porque en la zona de Suazo cuando uno llega al circo de Suazo pues realmente hay hay una un la la la senda iba por una zona que que era todo tierra bueno se llegó a profundizar de pasar gente cuarenta y cinco centímetros entonces claro no quedó más remedio que quitar la senda de allí pasarla por las piedras al lado del río las piedras afortunadamente no se han erosionado desde entonces a la velocidad que lo hacía el sendero

Voz 8 13:00 cuáles son esos primeros recuerdos de de esos años iniciales de los paseos y escudriñando esa orografía

Voz 5 13:06 pero os tenéis que pensar varias cosas yo por ejemplo recuerdo mi primer viaje de Ordesa insistió al año cincuenta y cuatro Si alguien recuerda fue la época en que se abrió Cotefablo sea que yo fui con con dos personas con dos autoridades que me llevaron dijo de un amigo pude ir a Ordesa bueno llegamos a Ordesa pensar que llegará Ordesa nos costó cinco horas entonces ha llegado el llegabas a la pradera Llera todo para no había nadie más que vacas cuando yo estuve éramos dos coches y entonces digamos eras tú y la naturaleza o físicos y tú ya he era una cosa verdaderamente excepcional y en eso tenemos que ser conscientes porque las evoluciones han ido muy de prisa empezó ya llegar a llegar a las carreteras con fuerza el coche se implantó de una manera notable hay que pensar por ejemplo yo recuerdo en otra época en las que en una reunión que ya tuvieron el Gobierno civil lo que se planteaba Huesca hasta Ordesa se pudieran establecer toda esta serie de que llamamos de sitios de de misas para para poder retirar a la mayor parte de gente para que llegará a los sitios de elite llegará el menor número de gente posible tenemos que irnos dando una idea de estas cosas de que es la evolución ha sido todo mucho más complicado de lo que parece quiero que nos podemos son hoy es estar todos muy satisfechos y muy orgullosos de tenerlo que tenemos pero insisto no ha sido fácil con lo cual necesitaremos la ayuda de todos para que que siga sin ser fácil pero lo creemos que las cosas es tenerla en la mejor de las condiciones

Voz 8 14:45 un trabajo que también se reconoce con las palabras de Fernando gracias por haber estado con nosotros en La Ventana gracias a vosotros

Voz 1203 14:59 Hércules algunos de los maños jueves y viernes también el fin de semana

Voz 1 16:06 Augusto del Kadeer es uno de los premios Heraldo que se entregan esta tarde es el director editorial del Grupo PRISA recibirá el galardón Antonio Mon peón motos de periodismo y con el está Juanjo Hernández

Voz 13 16:16 ciudades Augusto cómo estás muy bien estupendamente encantado y feliz muy muy satisfechos estar aquí hombre además el motivo pues se particularmente agradable es decir la prensa el local está abrazando al alguien que empezó en la prensa local exactamente por eso me hace mucha ilusión no yo dice originen uno sabe en el diario en la prensa local siempre he tenido una gran admiración respeto por la prensa local los periodistas que hacen su trabajo en este tipo de medios yo creo que está ahí muy hecha a veces la esencia del periodo

Voz 1203 16:52 otro premio Antonio Mon peón montos Iñaki Gabilondo que tú que lo conoces perfectamente dice de ti que eres el hombre que mejor conoce la radio

Voz 13 17:00 algo dirás de nuestra querida radio cuánto que entreguen el premio esta noche no hombre claro por supuesto no pero pero hombre Iñaqui es muy generoso y muy muy bueno mi amigo yo creo que exageran por Juan en cualquier caso es cierto yo creo que ahí tenemos que estar de acuerdo con este micrófono delante más que la radio no va a morir nunca no que mientras estamos desarrollando estas palabras la oyente el oyente está con su ocio con su obligación eso nos da una margarita radio yo creo que tiene una vida y una no vino a una vida eterna pero tiene una salud de hierro no demuestra día a día que está viva se transforma cambia adapta lo importante no de los medios y las radio ha cambiado en estos años junto Marchante el formato y fumando inició en los medios técnicos pero sigue con la misma fuerza Guillermo yo sigue siendo el medio más entrañable para en noviembre para para el público porque eso en medio de una que tiene una comunicación personal tiene muchas ventajas como son la versatilidad la portabilidad la Ertzaintza anega y eso la hace única e irrepetible

Voz 1203 18:13 sabes que estamos cumpliendo ochenta años Radio Zaragoza para que Radio Zaragoza y las Radio Zaragoza extraer la esencia de la radio más próxima cumpla bien otros ochenta años por donde tiene que ir este oficio

Voz 13 18:26 yo creo que nos tenemos que dedicar a hacer buena información a entretener acompaña y hacer que compañeros de la vida de la gente que estaba siempre al otro lado del micrófono siempre me decía el otro día Iñaki Gabilondo que él siempre decía a los compañeros que no creyeran que ellos estaban en estudio tío están hablando para gente que estaba por ahí Setién que imagina un oyente un oyente que podía echar encima en tractor conducción el automóvil despertarlos en la cama pero que no miraran quiere sus sellos no se dirigía al estudio se dirigen a la gente y estaba fuera escuchamos a gusto y el oficio por donde tiene que ir el oficio

Voz 1203 19:11 para que tenga en medio de tanto ruido de tanta falsa noticia que por la mejor vía posible rigor ya

Voz 13 19:16 yo creo que tienen que ser periodismo de cómo ha sido siempre es decir comprobar los hechos veracidad imparcialidad probabilidad y atender a lo que a mí me enseñaron en la escuela de periodismo que no es noticia que un perro Moreno nombre pero sí es noticia que un hombre moreno en Perú

Voz 1203 19:38 disfruta muchísimo de esta noche abraza a tus amigos gracias por estar en Zaragoza

Voz 13 19:43 gracias a vosotros y el premio Men otra