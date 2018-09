La Ventana de Aragón (21/09/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 la Ventana de Aragón Toño Ruesga

Voz 2 00:06 qué tal buenas tardes bienvenidos a esta Ventana de Aragón de par en par en la agenda que nos va a acompañar entre música agroindustria deporte a las puertas Casillas del mes de octubre les contamos dos propuestas musicales y festivas la primera en el Jardín de invierno mañana en memoria de

Voz 3 00:20 José Antonio Labordeta el político escritor cantautor y músico un concierto además con actividades para todos los públicos de ahí a las voces de mujer las que sonarán desde este sábado en la terraza del Museo Pablo Serrano en un ciclo muy particular que enseguida también les vamos a describir y para nuestro repaso por la geografía Aragón

Voz 2 00:37 mesa en Orihuela del Tremedal están inmersos en su feria este fin de semana por supuesto el llenazo que también tendremos en Motorland con el Mundial de Motos en Calatayud que se vuelcan con uno de sus iconos la Dolores con una representación de los años en los que adquirió su fama ya saben que no pueden seguir quiénes pueden escuchar en La Ventana de Aragón a través de la app de Nasser estamos en las redes sociales en Facebook La Ventana de Aragón y en Twitter o la dirección genérica arroba Radio Zaragoza con Ernesto del Río en el control aquí abrimos

Voz 1 01:13 la Ventana de Aragón

Voz 5 01:23 ahora este hecho

Voz 1177 01:27 mañana sábado se conmemora el octavo aniversario del fallecimiento de José Antonio Labordeta su figura con el paso del tiempo la sensación de que sigue recogiendo lo has hice sigue revalorizado en el Parque Grande aún hace más grande cuando adquiere el nombre del político escritor cantautor tendrá lugar mañana un encuentro

Voz 2 01:45 los de amigos de sus amigos por supuesto también la familia poblar Labordeta qué tal buenas tardes la verdad

Voz 6 01:53 que nos sigue costando aglutinará en pocas palabras una definición de todo lo que hice todo lo que fue José Antonio

Voz 7 01:58 bueno pues es complicado yo creo que al cabo de ocho años todavía seguimos sacando cosas nuevas si aprendemos todavía de lo que de lo que fue lo que a mi padre que yo creo que fue muy grande entonces bueno pues todavía gracias a Dios pues de dime de cosas de él

Voz 6 02:12 porque yo no sé si en la familia ahí ahí esta discusión pues a mí lo que más me gustaba era que fue su forma de ser cantautor o a mí me gustaba más como escribía yo prefería lo prefería en la política

Voz 7 02:25 sí yo creo que sí que que que mejorase la domo como pongo escritor a mi madre la poesía que que que Mc hablamos mucho de cómo era lo lo lo comparamos con mi tío Miguel si hablamos mucho de ellos nunca olvidamos porque yo creo que tienen que está siempre presentes

Voz 6 02:42 esa sensación de que la figura se sigue revalorizado con ese legado y que nunca vamos a dejar de descubrirlo

Voz 7 02:47 bueno pues es una lucha constante tampoco es fácil tú sabes que que es complicado mantener un legado semejante como Labordeta cuando él tenía semejante personalidad que era casi él mismo el que transmitía tanto pero yo creo que que poco a poco vamos consiguiendo que la gente no se olvide que la gente que no lo conocía lo conozca con lo cual creo que ese es lo importante

Radio Zaragoza

Voz 7 03:18 Aragón llegue a Labordeta vive no eh yo creo que es lo más bonito cuando de repente ahora cuando el el tebeo Labordeta que fue uno de los de la de las cosas por lo que lo hicimos una manera llega a la gente más joven que lo conocía Labordeta o que sólo conocía por cantautores como político común a un país en la mochila lo hicimos para que lo conociera de este conjunto porque siempre tenemos que Labordeta no se puede dividir sino que es un núcleo que va todo unido cuando la gente joven te viene pues a los pueblos que hemos sido muchos pueblos este verano a presentar el el tebeo el cómic se acerca y de repente que ostrás lo conocía como canta como como político no la famosa frase también apeló conocía todo el conjunto lo que luchó por la tierra lo que se ha dicho por por Aragón y de repente Eider el trabajo merece la pena un margen tiene que seguir adelante no

Voz 6 04:03 bueno hoy tenemos a Labordeta en La Ventana porque mañana como hemos dicho Se celebra ese homenaje y el recuerdo que es un reencuentro un gran encuentro de quién y para quién

Voz 7 04:14 bueno pues a la manera de recordar a Labordeta siempre hemos pensado que era como a él le hubiera gustado con un gran concierto no común con una fiesta popular no que dio yo no recuerdo cuando a la por la autonomía en el jardín de invierno ellos cantaban toda la libertad entonces bueno pues ahí de ahí partió la idea de hacer este este este gran encuentro de amigos de de gente que quería Labordeta en el jardín de invierno como el cantaba entonces por la libertad porque aquí seguimos cantando por la libertad recordar a él para que los niños lo reconozcan bueno invitamos a muchos amigos para que para que acompañen ese día

Voz 8 04:46 escribe Nos quiénes van a estar ahí

Voz 6 04:48 quiénes pueden participar porque habrá al público que esté escuchando y diciendo bueno pues igual me acerco al Jardín de invierno

Voz 7 04:54 pues como todos los les puede venir todos desde mayores a pequeños porque porque queremos que como siempre estamos repitiendo que todo el mundo conozca Labordeta lo entonces también hay hay hay cosas estará pequeños para niños viene un grupo que les va a enseñar hacer pompas de jabón que yo creo que es una cosa elitista como el tiempo los acompaña además podremos meter las manos en agua sin miedo a que los niños no lo se vayan Bali Teresa acata hice yo creo que es una cosa hermosa las pompas de jabón que al final solicitudes y bueno pues era ese Castella una cantautora de activista social de las tierras del Ebro que yo creo que

Voz 8 05:27 sí mucho aunque

Voz 7 05:29 lo que es una delicia como canta asustan porque es canciones las canciones de venta que la gente llevara maravillas Jorge terna que ya la conocía lo hace porque estamos paseado Inés gusta mucho y luego te dicta empezar e incómodo este año teníamos que invitará al tener que nos acompañara para para para el especial

Voz 6 05:48 es una fiesta por todo lo alto por si alguien pudiera pensar que era algo así como más

Voz 2 05:53 el íntimo y sentimental de sonada va a ser una

Voz 6 05:55 fiesta por todo lo alto eh

Voz 7 05:58 ver si a lo mejor vino unos cabezudos de Torrero te quiero decir es una fiesta es un recordatorio totalmente el lúdico a Labordeta para recordarlo de una manera absolutamente cariñosa luego además sabéis que también está el espectáculo de agua y luz y sonido las fuentes de la avenida de San Sebastian del parque con lo cual es una tarde completa yo yo creo que es no no hay mejor tarde que pasar de sábado que subirse al par de Labordeta a dar un paseo subirá a las seis que los niños jueguen tomarte una cerveza una niega Aznar urbanita escuchar a estos grandes artistas pasar un día delicioso recordó a Labordeta

Voz 6 06:30 pues es la invitación que les hacemos extensiva a todos los que nos están escuchando mañana en el parque Grande en el parque José Antonio Labordeta Paula Labordeta gracias que lo paséis muy bien que sea una conmemoración como a él le hubiera gustado que seguro que lo va a ser muchísimas gracias

Voz 7 06:46 elabora todos un abrazo muy fuerte

Voz 10 06:52 me

Voz 1177 06:56 Nuestra propuesta también es musical pero es muy diferente a la que les acabamos de contar Divina Comedia

Voz 11 07:01 la azotea de estrellas esa terraza del Pablo Serrano con todo ese trabajo musical de Aragón Musical bueno pues vamos a encontrar una propuesta que va a traer voces femeninas durante varias semanas de este otoño a la ciudad de Zaragoza y nos alegra mucho volver a saludar a Sergio Face Sergio qué tal buenas tardes

Voz 6 07:20 venga te digo que hay detrás de este Divina Comedia azotea de estrella

Voz 8 07:25 puesto que son Unión del Gobierno uno Aragón es organizador junto al por que quema Oscar León encargado de temas de la gastronomía el concepto porque claro esto que hablamos de ellas es algo más luego algo más que puesto que mujer quién tapas sí es algo conjunto que también va a tener incluso DJ esos una de última hora que va a ser algo más que conceptos al uso va a ser una unión de fuerzas Aragón musical en este caso con la mujer que ha de ellas serán ocho sesiones y serán también ocho puesto de tu mujer las que nos deleite un iraquí sino que muestren en la música también se ve que las mujeres son más y poderosas

Voz 6 08:18 ese es el hilo conductor de la voz de la mujer en ese hilo conductor encontramos muchas diferencias de propuestas de nombres que son emergentes otros emergentes conocidos

Voz 8 08:30 pues sí pues hay hay nombres distintos pero no que va a terminar por ejemplo que será María José Hernández es una persona salió a la que todo el mundo conoce tenemos cosas más diferentes por ejemplo más cool que estará si hablamos de noviembre puso un siete diez antes el día tres de noviembre con Femme au sea algo pero tal vez está bien funky siete diez antidisturbios de Teruel con han estado indicó Quintet que que en el día veintisiete o Manuela Vellés por ejemplo que está ubicada que carece Madrid es conocida por su faceta como actriz y en este caso se está estrenando con su nueva faceta con la cuestionará además están llenos de un hay que se va a salir de un poquito que todavía no está a la venta área Redondo estará de octubre dentro de más también de destilar esa las que conocemos por cosas por ejemplo primero por haber hasta muchos grupos eh solitario que además también por este programa en la que llegó a las semifinales ni más ni menos y consiguió enfadada esto

Voz 6 09:31 también chicos

Voz 8 09:31 yo creo que que está dentro de que mi Arrupe Paloma hacía con un apellido ilustre un icono una música también más que Industria a la altura de soplido que estará también hay demostrando fieles Holbrooke Peirón baste preparada el veintinueve de septiembre será la segunda fecha esta chica que nos ha sorprendido muchísimo tocó también en la plaza de utilizar el año pasado tocado menos quejas un haciendo encaje no se corta un pelo además entonces dieciocho Dios ahora pues que está asturiano la composición musical en Londres iba a venir expresamente en avión ella con dos músicos de Londres y tocará digital sea censo lo enero además con y la que va a comenzar este sábado veintidós que se va a Madrid tiene dieciocho años aunque no parece puso música Crocker madura histórica interna que ochenta propuestas en el último sí que es muy complicado más con dieciocho litros de cada así que creo que hay como dices mucho uno de todo publicitadas

Voz 6 10:35 sobre todo para la gente que le gusta descubrir música diferente voces que a lo mejor no habían escuchado salirse un poco de los circuitos habituales y además con unos precios que verdaderamente me parece muy atractivos eh

Voz 8 10:47 pues sí lo es pues fíjate lo vemos en el caso de bastantes años es gratuito diez de teletipos te a punto com ya que además no tienen solamente concepto porque ya sabemos que no es cierto que somos mucho más es algo conceptual es efímero incluye también una una etapa eficaz doctor y la experiencia de estar en una terraza como la que se ve Zaragoza entera y además con voces de mujer es decir esta también por supuesto colaborador Instituto Aragonés éramos cuatro y que es una pieza fundamental de que esto haya sido posible

Voz 6 11:26 y con un sentido siempre de conciertos que se siente al artista tan cerca verdad

Voz 8 11:30 como pues sí que Bertone porque es lo esencial no solamente el hecho de que Serbia todos Zaragoza desde fuera sino que sea algo tan tan tanto tiempo que contraposición sitios grandes pero solamente van a caber todos entonces de personas que se decía hablamos tiene un aforo muy reducido de conciertos que vamos a ver de una forma muy diferente así no estamos preocupados al vez a esta gente en ese contexto así que son en cualquier caso yo hemos hablado además con cada cada una de las la propuesta participante conciertos poco habituales ir también parte postparto repertorios inmóvil que esto es a este encono musita muy distinto a lo que suele nacer en salas como pequeña

Voz 6 12:11 esto es lo que nos espera a los próximos ocho fines de semana los próximos ocho sábados dentro de ese ciclo Ibar efímero Divina Comedia azote de estrellas en el Pablo Serrano que nos ha contado como siempre un gusto Sergio Falces gracias mucho en este ciclo

Voz 8 12:27 te has hecho esperamos la lepra cuando tira abrazo

Voz 6 12:30 gracias

Voz 2 13:47 vámonos ahora la provincia de Teruel en esta segunda parte del programa donde nos está esperando a nuestro compañero Javier Jané en Orihuela del Tremedal Javi buenas tardes

Voz 18 13:56 hola Toño buenas tardes desde Orihuela del Tremedal estamos y lo podéis escuchar

Voz 1 14:00 dar a esta hora estamos junto a la Fuente del Gallo un lugar M

Voz 18 14:05 temático de esta localidad que este fin de semana celebra la vigésima edición de su Feria Ganadera y artesanal y esta tarde estamos con la alcaldesa de Orihuela Rosa Sánchez qué tal buenas tardes hola buenas tardes cómo prepara en este intensísimo fin de semana

Voz 10 14:19 pues la verdad es que como tú bien dices es intensos muchísimas cosas pero con muchísima ilusión la verdad que no sólo por todos los animales que vamos a recibir de todos los ganaderos de la sierra sino por la multitud de actividades y eventos que van a desarrollarse dentro de ella para todo tipo de público

Voz 18 14:35 con su homenaje a la a la ganadería esa profesión tan de siempre tan de aquí no de la sierra especialmente

Voz 10 14:42 sí injustamente fíjate aquí por ejemplo en Orihuela del Tremedal en el siglo XVIII había más de dieciséis mil cabezas de ganado era un pueblo eminentemente ganadero y en ese momento pues bueno llegó a tener hasta el mil seiscientos habitantes casi producto precisamente de ese momento de auge de la ganadería bueno pues con esta feria que éste venga hace doscientos tres años pues lo que queremos es seguir avalando ese contenido feria al ganadero y artesanal que vivió Orihuela este fin de semana

Voz 18 15:08 claro además añadiendo actividades ya del siglo XXI pero con esa esencia de tradición no

Voz 10 15:14 justamente este año precisamente queremos devolver a la historia a todos los vecinos de Orihuela a todos nuestros visitantes con esa recreación histórica que vamos a hacer con mucha ilusión y mucho mimo los vecinos de Orihuela pues para eso contar de dónde nace esta feria cuál es su origen y bueno y lo que hoy en día todavía significa que es un gran revulsivo económico para la Sierra de Albarracín

Voz 18 15:36 está deseando que comience las actividades ya llegará el fin de semana estamos entre la Fuente del Gallo el río Gallo precisó

Voz 10 15:44 pues justamente bueno pues el río Gallo regantes de nuestro pueblo y que bueno para nosotros es todo pues un emblema la Fuente del Gallo como ves que pues significa Gallo viene de logro GEO de las piedras el río Gallo nace de forma subterránea y cuando tú pones en el río de piedras en el oído siempre se oía como el Borgo Geo del agua por debajo no

Voz 18 16:06 Rosa Sánchez alcaldesa de Orihuela del Tremedal gracias por acogernos y que vaya muy bien la feria este fin de semana gracias Javier este

Voz 10 16:12 estos invitados

Voz 19 16:14 vaya

Voz 2 16:17 por supuesto en la provincia turolense el olor a gasolina haya rueda quemada ya se ha adueñado de las calles de Alcañiz con el desembarco del gran premio

Voz 1 16:25 con miles de motos moteros toma la capital de ese Bajo Aragón para disfrutar de un fin de semana de deporte de motor y sobre todo la fiesta que acompañarme

Voz 2 16:34 tal de motociclismo Radio la comarca Cadena SER

Voz 1 16:36 Pablo Márquez muy buenas buenas tardes Toño pues la ciudad ya lo tienen todo preparado para recibir a los aficionados han programado actos para todos los públicos durante todo el fin de semana los eventos favoritos como siempre los nocturnos con veintidós barras y siete disco móviles repartidas por la ciudad la música sonará con fuerza en la noche alcañizana Juan Carlos gracias uso es el alcalde

Voz 20 16:57 que la gente alcañizana a disfrutar disfrutar de la fiesta de la noche alcañizana también va a disfrutar de la calidad que tenemos tanto de hostelería como en restauración no era ciudad Canet yo también que disfruté no es circuito nube de unas buenas carreras que la gente al cine y al cabo se vaya cañí con un buen sabor de boca

Voz 1 17:17 aficionados de todas partes de España y Europa que llegan hasta Aragón con ganas de ver un gran espectáculo sobre la pista alcañizana hoy han comenzado los primeros entrenamientos libres en Motorland ayer los aficionados pudieron conocer de cerca a los pilotos en el PIL en Wall y Alex Rins celebró un acto promocional en el centro de Alcañiz

Voz 21 17:34 mi abuela me gustan mucho las motos sigo a amar que me gusta ríe

Voz 1 17:39 positivo Marc Márquez llega como líder de Moto GP y como el principal rival a batir el de Cervera llega a uno de sus circuitos preferidos que desde ayer tiene una curva era número diez con su nombre los Dovizioso Lorenzo Viñales y Rossi le intentarán aguar la fiesta en Alcañiz

Voz 22 17:54 ah

Voz 2 17:57 y terminamos esta Ventana de Aragón en Calatayud donde ya se preparan para este fin de semana por tercer año consecutivo rendir homenaje a su personaje más internacional la Dolores protagonista de coplas en tiempos motivo de burla y ahora eje central de una recreación histórica que va vestir el casco de época Cell Calatayud Esperanza Sánchez buenas tardes

Voz 23 18:16 muy buenas tardes Toño todavía hora aquí en dudes si al llegar a Calatayud debe o no preguntar por la Dolores bueno pues esa respuesta es que sí por supuesto queremos que nos pregunten por ella la Asociación al juglar de Calatayud

Voz 10 18:30 tomado en su objetivo por bandera y con él han alcanzado la tercera edición de esta recreación histórica ambientada en el siglo XIX hasta cuarenta asociaciones implicadas sesenta opuestos en un mercado tradicional que por ciertos e inaugurado por don Blas Yu vive mucho más nos lo cuenta Elizabeth Martín responsable de medios de la asociación el juglar estamos muy muy

Voz 0419 18:53 contentos de haber duplicado la cantidad de actos para esta tercera edición en comparación con el año pasado y sobre todo muy orgullosos de poder contar con un espacio nuevo como es el Casino bilbilitano eh muestras de trajes regionales y pinturas de la Dolores hizo una exposición muy curiosa que es la exposición de una escuela de niñas el siglo XIX que además también contará con una pequeña obrita en la que podremos ver cómo era una clase en esa época en un aula de de de viñas

Voz 23 19:24 y entre todos esos actos Toño destaca una nueva edición de la obra teatral El diario de la Dolores el sábado a partir de las ocho en la plaza de España algo que sonará más o menos así

Voz 24 19:38 nada