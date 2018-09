Hora 25 Deportes Aragón (03/09/2018)

No hay resultados

Voz 1177 00:00 buenas tardes y bienvenidos ahora veinticinco Deportes Aragón que ya está de vuelta con el pistoletazo de salida a la nueva temporada de la Cadena Ser así que de nueve menos diez de la noche con permiso de la Champions volvemos y volveremos a situar la jornada de los nuestro por ejemplo hoy con el fin de semana todavía caliente con un Real Zaragoza que si no presento frente a Las Palmas su candidatura al ascenso la verdad que poco les faltó mientras el Huesca se llevó ocho goles del Camp Nou en poco más de bofetada de realidad aunque ni un pero el arranque liguero de los azulgranas en Segunda B High Teruel ya saben lo que es ganar en Tercera el Utebo al mando del grupo aragonés y en baloncesto técnico está de concentración en Benasque y por último que no se me olvide día uno en la pretemporada de Mann Filter y el Club Voleibol Teruel vamos con todo

Voz 1177 00:52 cinco puntos entre jornada son los números del Real Zaragoza en el arranque liguero números aceptables pero más allá de la fría estadística el equipo blanquillo igual me equivoco pero no tiene pinta pues va a pelear de verdad al menos parece que lo puede hacer por el ascenso a Primera porque frente a la plantilla sobre el papel número uno de la categoría el Zaragoza venció en una primera mitad en la que bien pudo cerrar el choque pero faltó puntería en manos lidiar aún así no está preocupado nos preocupa es tenerlas

Voz 2 01:20 eh esperemos fastidioso tuviéramos vivimos con nuestros vecinos luego contra un equipo que que que mil ya está atento impresa a pesar de que el resultado pues

Voz 1177 01:30 este seguro de hecho el Zaragoza ya es de los equipos que más dispara la portería contraria también se muestra eso sí equilibrado por ejemplo con James que ya es con veinte el jugador que más balones recupera de la Liga tomando el testigo de Íñigo guardas que la pasada campaña también estuvo entre los mejores en ese apartado llegó tras está por volver posiblemente en un par de semanas para reforzar todavía más lo visto hasta el momento que por cierto tiene un nombre propio que no es otro que el de Jorge Pombo que ha empezado como un tiro siendo de auténtico referente de medio campo para arriba junto a Wall por detrás de Álvaro Vázquez Iñaki idiotez desde la pizarra descolocó a Manolo Jiménez

Voz 2 02:06 vamos a intentarlo apostó por por el partido sabes cuál es nuestra idea Hay y creo que la primera ha sido una parte muy buena lo que bueno no se mostró en bélicos indicaciones hemos tenido parados invitado partido no lo hemos hecho les hemos dejado vivos a lo mejor Hollywood al mejor pulmones bueno con mucha calidad de mucho nivel y en la segunda parte hemos sufrido en público más no

Voz 1177 02:30 si el irás palmadas llegó a empatar aunque fuera en fuera de juego dispuso de ocasiones para hacer el segundo también el Zaragoza instó que se quedó sin delanteros específicos por los cambios del técnico vasco del Real Zaragoza en cualquier caso fue un partido de Primera Segunda partió que nada defraudó en la grada con veintidós mil quinientos Álvaro Vázquez rasca de

Voz 0491 02:50 día pagará que fantástica la verdad que salíamos del hotel y ya me está diciendo que iba a haber recibimiento y cuando he visto llegando al campo la gente la verdad que era era impresionante y luego todo el partido animando la verdad que increíble esta decisión no tenemos parados esto como nos recibe intentamos corresponder ahí dentro del campo y creo que lo hemos hecho eso

Voz 1177 03:09 y los dos sobre el punto sumado

Voz 3 03:12 es un punto contra un rival e muy

Voz 0491 03:14 bueno un punto que acaba de descender que tiene muy buenos jugadores la primera parte ha sido totalmente nuestra hemos creado mucho peligro somos metió un gol no es pecado no somos tiene muchas ocasiones a una partidos han cambio el sistema de juegos han hecho un poquito más pero la pelota metió jugadores por dentro no han hecho un poco más de año aún así hemos aguantado hemos encajado en estrategia y bueno al final hemos tenido alguna ocasión para llevarse los tres puntos son positivas no habremos hecho un gran para no hemos ganado pero tenemos controlado y seguimos sin dejó todos en esta categoría que es lo más importante

Voz 1177 03:45 la plantilla descansó hoy para desde mañana Simpa porque está con excepción de Georgia prepara el partido del sábado seis de la tarde en el Carlos Tartiere donde espera el olvido de Anquela otro equipo con la etiqueta de candidato al ascenso más fútbol en Primera lesión al Huesca hizo soñar a unos seguidores que hacen noche en las oficinas del club para conseguir un abono de temporada pero el Barça es mucho Barça destrozó al equipo oscense tras el descanso el peaje del novato pero ni un pero que poner porque la Sociedad Deportiva Huesca Se marcha el primer parón liguero en décimo cuarta posición con cuatro puntos que son los mismos que tiene el Levante que es cuarto y con tres sobre el descenso que no está nada mal después de haber jugado en Ipurúa San Mamés y Cam Nou Leo Franco sobre lo de ayer

Voz 4 04:30 ha traicionado principios Si Si

Voz 1177 04:34 ya

Voz 5 04:35 mostrado Trident de juego porque juegas contra el mejor equipo del mundo por fases del partido tuvimos un buen encuentro

Voz 1177 04:42 el estreno en el Alcoraz será el viernes diecinueve de septiembre contra el Rayo Vallecano en Segunda B el Ebro no pasó del empate en el Carmen contra el Badalona ya este miércoles Copa del Rey y anda que que aquí al lado en Marbella casi nada Ander Garitano director deportivo

Voz 6 05:00 las barberías un equipo que prácticamente si no es todos los años prácticamente juegas play off entre los cuatro primeros en un grupo complicadísimo junto con el Grupo III de Segunda División B para mí sin duda alguna sobre este más nivel tienen entonces me di foco de sus textual alto como futbolistas

Voz 1177 05:17 por su parte el Club Deportivo Teruel en campo Pinilla sumó la primera victoria del curso contra el Valencia Mestalla en el reestreno de la categoría ante su afición Dani eso

Voz 7 05:26 el fútbol ha querido ser justo con el equipo que que más estaba mereciendo no siempre a fuego sagrado los puntos sino que son goles en ese caso pues por suerte que tiene ese pequeña fortuna han falla el penalti ya partida el equipo ha sigo estando a la altura ha dado el nivel a pensar apostó por delante pero nos ha tranquilizado a partir de ahí ha habido menos partido menos fútbol pero importante para para seguir confiando en que en que somos un bloque compite contra cualquier equipo

Voz 1177 05:49 la Sociedad Deportiva Ejea asaltó el Miniestadi del Barça B con un gol de Catalá Guillermo Fernández Romo entrenador

Voz 8 05:59 hay muchas

Voz 3 06:03 está bien

Voz 1177 06:06 ya el miércoles la Sociedad Deportiva Ejea juega la final de la Copa Federación en su fase regional frente al Deportivo Aragón de Tercera división donde se han disputado dos jornadas y tan sólo un equipo ha ganado los dos encuentros Juan Pobo

Voz 9 06:19 y es por tanto el líder este equipo es el Utebo que ayer ganaba al Brea cero uno con gol de Íñigo Pérez su entrenador Juan Carlos Beltrán afirma que su posición es mera anécdota

Voz 10 06:30 no yo creo que es absolutamente anecdótico pero que que la categoría no ha hecho más que arrancar y que estas primeras jornadas

Voz 9 06:37 de toma de contacto para todo el mundo destacar la goleada del Borja al Villanueva siete a uno y las victorias del Deportivo Aragón al Calamocha cuatro a cero Sabiñánigo en San Lorenzo por cero a cuatro el Robles e imponía al Tamarite por cuatro goles a uno el casetas a La Almunia por tres goles a uno los empates a dos goles Monzón Almudena Mudéjar a uno Binéfar San Juan y sin goles y por tanto empate a cero Sariñena Tarazona

Voz 8 07:08 nada

Voz 11 07:10 en baloncesto Jonathan Barreiro Fran Vázquez disputarán con la selección española los dos partidos correspondientes a la ventana activa del catorce al diecisiete de septiembre pero mientras ya trabajan en Benasque con sus compañeros al completo por cierto porque esta mañana la lubina McCalebb ha subido ya al autobús rojillo con dirección a Benasque

Voz 12 07:30 eh mira es que lo bueno que se encuentra muy bien solamente bastó en su país y que bueno me motivado por volver aquí con nosotros para no se sabe ponerse a trabajar con el bueno ha sido por la oportunidad de estar aquí

Voz 4 07:47 tres bases

Voz 1177 07:51 bueno pues en Benasque estalla la plantilla rojilla con el objetivo que señalaba el entrenador ayudante de Porfirio Fisac

Voz 13 07:59 Sergio Ramos sobretodo el el que el grupo se conozca el grupo tenga una una buena química que es lo que primero hemos hemos detectado que hay

Voz 1177 08:07 el trabajo ya partiría

Voz 13 08:10 sobre todo el podría revelar el poder aquí esas primeras ideas básicas de lo que queremos plantearlo queremos demostrar la de todo el año pretemporada en técnico antes

Voz 1177 08:19 día uno en las de Mann Filter de Liga Femenina de baloncesto de la mano de Fabian Téllez que toma el testigo de Víctor Lapeña en el banquillo el nuevo técnico del equipo amarillo sobre la plantilla que hoy ha echado a andar

Voz 14 08:31 ha sido duro grato porque más una sola jugadora de la plantilla que yo Sentieri y esto aunque no suele muy protocolario decirle no siempre es así entiendo además que no es así porque hay prioridades de club pero sí que bueno Madrid mucha más confianza para poder decirlo en este es el equipo que dentro de nuestras posibilidades todos querían

Voz 1177 08:51 también ha comenzado la pretemporada el Club Voleibol Teruel que más allá de los títulos naciones porros que va a pelear tiene el aliciente el regreso a la competición europea temporada oficial que arrancará con la Supercopa de España frente a su archienemigo Unicaja Almería en los planos Carlos Ranero presidente del Club La Superbe

Voz 2 09:06 Copa de España se celebrará en Teruel nos han adjudicado la organización Bento siempre siendo conscientes de la de Federación Española que como tal pues eh vamos a intentar que sea una fiesta del gol y será contra Unicaja Almería el seis de octubre y ahora será a las dieciocho horas la hora habitual

Voz 1177 09:31 aquí lo dejamos el trabajo técnico arresto del Rey Juan que Rivero nombre de todo el equipo más deporte a las once y media en el Larguero feliz noche de lunes