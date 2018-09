Hora 25 Deportes Aragón (06/09/2018)

Voz 1 00:00 sea llego Hora veinticinco Aragón

Voz 1284 00:12 hola qué tal buenas tardes hasta las nueve resumimos lo que ha dado de sí el día en nuestro deporte el Real Zaragoza parte mañana a primera hora hacia Oviedo donde el sábado le espera el equipo de Juan Antonio Anquela otro partido ante un rival de los favoritos en el que el equipo de Imanol intentará sumar la primera victoria a domicilio el Huesca tiene libre este fin de semana se entrenará hasta mañana pero el parón liguero de primera le permite descansar al equipo de Leo Franco el Ebro jugará ante el Murcia la próxima eliminatoria de la Copa del Rey tras eliminar ayer al Marbella mientras el Teruel cayó en el campo del Lleida por su parte el Egea se proclamó campeón de la fase autonómica de la Copa Federación tras apear al Deportivo Aragón en la tanda de penaltis en baloncesto técnico contra Zaragoza cerrará mañana su concentración en Benasque disputará ya el primer amistoso de la pretemporada ante Iberostar una pretemporada en la que da sus primeros pasos el Mann Filter de Fabián Téllez cinco Aragón los deportes comenzamos con la última hora del Real Zaragoza que esta tarde realizado el último entrenamiento en La Romareda con qué novedades Diego Núñez buenas tardes buenas tardes Santiago antes de partir hacia

Voz 3 01:27 en Oviedo el Real Zaragoza se ha entrenado por última vez esta tarde en la ciudad deportiva allí ha hablado y Manolita que que después del empate contra la Unión Deportiva Las Palmas la pasada jornada

Voz 4 01:35 si te digo la verdad me sensaciones que hemos perdido los hoy en otra categoría tendríamos dos más pero bueno el bar sólo está división que tenemos que esperar porque teníamos de tres puntos porque no tenemos chungo legal y ellos no

Voz 3 01:46 afronta el partido del sábado con la lección aprendida

Voz 5 01:48 yo creo que la primera parte es una parte casi para dejarlo resuelto bueno tenemos que mejorar el acierto creo que somos el equipo que más que mastica de la Liga hasta ahora bueno los números nos acompañan en en cuanto a la cierto y luego una segunda parte hay un cambio de planteamiento del rival Nos cuesta un buen rato entender dónde estaban los espacios no yo creo que es evidentemente una asignatura que tenemos que aprender con el tiempo que es la más difícil en sobre el marcha el puede cambiar y bueno y luego pues eh no sé si el temor a balón parado pero tenemos que mejorar en ese aspecto estamos estamos sufriendo Hay en esta categoría por ahí iban por edad muchos puntos no

Voz 3 02:18 idea que ha analizado el trabajo del equipo la semana pasada para pulir detalles e intentar ganar en el Carlos Tartiere al equipo dirigido por Juan Antonio Anquela al que ha definido así

Voz 5 02:26 pues de máxima dificultad el olvido es otro de los equipos que tiene el mismo objetivo que nosotros ha empezado con buenas sensaciones la temporada en casa y un nuevo partido a pesar de del empate del Extremadura y bueno luego he hecho una victoria muy importante el día del del Córdoba viendo un empate en el campo de Cádiz en un buen rival que se ha reforzado que tiene muy buenos futbolistas que mantiene el entrenador del año pasado con lo cual el mantienen poquito la estructura la idea hay partido fuera de casa en en en el campo de un de un muy buen rival que estamos obligados a hacer muy buen partido si queremos sacar hoy

Voz 3 02:54 se espera que hoy día que vez coloque de nuevo de inicio al trío Pombo Wall Vázquez que tanto peligró generó contra Las Palmas aunque no ha querido desvelar sus cartas

Voz 5 03:02 las todavía bueno pues tenemos que tomar la decisión de última hora al final como siempre cada semana tomamos las decisiones en función del partido que los imaginamos para intentar ser mejor que el rival y a partir de bueno pues pues tomar una decisión es una de las opciones que tenemos tenemos otras así valorando lo que esperamos que ahora el rival como estamos nosotros sí y el partido que queremos que pase pues tomaremos las decisiones

Voz 3 03:22 el técnico va recuperando a los jugadores que andaban tocados como la que regresará a la convocatoria después de perderse la pasada jornada por molestias en el pie

Voz 5 03:29 que no ha hecho toda la semana con todos con

Voz 3 03:33 más partido también se ha incorporado esta semana en aras al centrocampista todavía le quedan fases para recuperarse por completo y no estará disponible por lo pronto hasta el partido de Copa del Rey contra el Deportivo de la Coruña el día doce de septiembre quién seguro estará el sábado será el capitán Alberto Zapater que a pesar de su ausencia en la pretemporada según idea que ya va cogiendo fue

Voz 5 03:51 sí además con otra semana más de entrenos Alberto de viene fenomenales hoy bueno hemos tiene la la desgracia que no han podido hacer pretemporada pero llamar acumulando semana así que efectivamente están está mucho mejor

Voz 3 04:02 en las próximas dos jornadas el Real Zaragoza no contará con el factor Romareda cambiará de estadio pero no vida de juego o en palabras del vasco

Voz 5 04:09 pero bicis en Reus intentar ir arriba intentar quitarle el balón al rival a apretar alto cuando lo tengamos generar ocasiones lo que pasa es que puedes llevar es que puedes menos nuestra idea de partida va se va a ser la misma siempre lo vamos a por los tres puntos con la dificultad que tienen ir apretar tan alto en en en la salida de por ejemplo que bueno pues que hayas espacios en otros lugares estuvo muy bien don pero bueno yo creo que nuestra idea está clara y vamos a defender la defenderla

Voz 1284 04:36 gracias Diego hoy en el Oviedo esperan con ganas al Zaragoza el centrocampista Ramon Folch habla del equipo aragonés

Voz 6 04:43 adelante no bastante el bloque se quedan cambiar de entrenador pero la idea de de juegos bastante parecida tiene muy buenos jugadores pues los refuerzos de arriba yo creo que son muy buenos delanteros que es un equipo que va luchar por estar arriba bueno todo

Voz 1284 04:56 esto ha aparecido en los medios del club el director deportivo del Real Zaragoza es interesante escuchar lo que ha dicho la Laurent Tegui sobriedad detrás ese último día de mercado en el que pudo salir del Eibar parte el entorno zaragocista ha puesto en duda su incuestionable sentimiento por este club

Voz 0753 05:12 nacido recalcar que que en la mesa figura eran Anil aseguré que zaragocista de toda la vida estará lista de corazón en ningún momento presionar para que aceptara esa oferta nosotros no manejamos los tiempos de cuando llegan las ofertas llegó la mentalidad treinta de agosto con muy poco margen de maniobra que a todos los profesionales cuando cuando les llaman para progresar pues seguramente le les les hace dudar de de de si es bueno o es malo en ningún el afecto en todo momento la la situación del club sabiendo que había una negociación y que en cualquier momento pues se podía afectar o no es un chico que no me cabe ninguna duda ya desde el siguiente día entrenó cien por cien y está con la cabeza única y exclusivamente pensando en el Real Zaragoza no me cabe duda que volverá a ser un futbolista importante para nosotros competirá por un puesto y nos aportará lo mismo o más que el año anterior

Voz 1284 05:57 queda muy claro Dani la sufre uno de los nuestros sin ninguna duda más fútbol anoche tuvimos Copa del Rey buenas noticias para el libro que ganó cero uno en Marbella y se medirá en la próxima ronda el Real Murcia Dani Martínez autor del gol del pase a la siguiente eliminatoria ya piensa en la cita ante el equipo pimentonero

Voz 7 06:14 afectado en Murcia que otro equipo como nosotros de que te pueden ahora sí la verdad que yo

Voz 1284 06:22 está

Voz 7 06:24 pero no me ha dado mucho mucho ánimo por la merecía estábamos cuando bastante mejor aquí usado mucho ánimo para encarar la bellísima de Murcia

Voz 1284 06:35 no tuvo la misma suerte el Teruel a pesar de hacer un buen partido cayó eliminado con la derrota dos cero en Lleida a pesar de quedar apeados el entrenador Dani Aso hace una lectura positiva del partido

Voz 4 06:45 claro se ha hecho con con muy buenas sensaciones ya que no hemos estado ahí pues estaremos mucho más cerca de ganar cree que de perder el primer tiempo que parecía que el que hay que ir al niño pero al dominio ficticio sino que era el único individualidades de la parte de arriba a ellos y en ningún que es para el minuto cuarenta despiste nuestro los mal él el gol en una pedía a partir igualara a partir de ahí el segundo tiempo ha sido un monólogo nuestro hemos tenido hasta tres ocasiones de gol claras para hacer el uno uno minuto ochenta cuando el partido moría de marcar el el dos cero

Voz 1284 07:15 sí también Copa Federación ya tenemos campeón la Sociedad Deportiva De Gea se impuso en los penaltis al Deportivo de Aragón tras el empate a dos al final de los noventa minutos Guillermo Fernández es el técnico de los ciudadanos de medios ordenada

Voz 8 07:33 producto de errores así individuales de cada que por médicos de juego ya está visto que el equipo a la la tentada por nosotros disfrutar hoy este pequeño titulo a nivel regional pero cuando un poco las familias vivo ejemplo

Voz 1284 07:57 baloncesto técnico hasta Zaragoza apura las últimas horas de su concentración de pretemporada en Benasque mañana jugará su primer amistoso ante el Iberostar Tenerife en Tarragona dentro del circuito Movistar Jonathan Barreiro el único superviviente de la pasada temporada es optimista para la campaña que comenzará el veintinueve de este mes en Vitoria

Voz 2 08:19 la acción que desde frente que empezamos de cero muchas ganas de dejarlo tras que todos mentalizados de que te con dos festivales

Voz 1284 08:32 también en marcha el Mann Filter de Fabian Téllez completo los primeros entrenamientos de la pretemporada que se desarrolla en las instalaciones del Stadium Casablanca un año con muchos cambios tanto en el banquillo como en la plantilla una de las nuevas es Lalla Flores que regresa la Liga española tras su periplo por Estados Unidos en la W NBA

Voz 9 08:50 otro es Estados Unidos que es muy diferente del baloncesto de aquí llego muy ilusionada Hay eso que había soñado siempre puede jugar en Liga uno y poder jugar en una ciudad como el Zaragoza que se hace esto a tope pues estoy muy contento yo sabía que quería volver no sabía dónde quería jugar

Voz 10 09:04 de esta Dion me llamó

Voz 9 09:09 bueno no me lo he pensado dos veces porque creo que esta es la acción si somos un equipo muy joven y creo que me puede servir a mí para mejorar

Voz 1284 09:20 nos vamos llegamos ya a las nueve saludos en controles leyes anti Sáez en nombre de todo el equipo más deporte a las once y media en El Larguero que pasen una feliz noche adiós