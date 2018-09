Hora 25 Deportes Aragón (20/09/2018)

Voz 1 00:00 los deportes Juan Carlos Yubero

Voz 1177 00:05 buenas tardes y bienvenidos a Hora veinticinco Deportes Aragón hasta las nueve tiempo para los nuestros mirando de lleno ya el próximo fin de semana de competición cabría la Sociedad Deportiva Huesca en El Alcoraz contra la Real Sociedad aunque a esta hora tenemos en juego el técnico contar Zaragoza que desde las ocho disputa el penúltimo ensayo de preparación el domingo será el último hoy puesta de largo en el Príncipe Felipe para entonces el Real Zaragoza ya habrá disputado la sexta jornada contra el Club Deportivo Lugo hoy por aquí para el Real Zaragoza comenzamos

Voz 1610 00:42 partido que sigue preparando sentirse bueno está hola buenas tardes y Manoli de aquel que esta mañana

Voz 1157 00:46 cuando la palabra sí ha hablado mucho antes de lo previsto habitualmente son veinticuatro horas antes del partido pero lo ha hecho cuarenta y ocho horas antes un poquito de señoras que el Real Zaragoza vuelva otra vez a La Romareda para jugar ante el Lugo con la intención lógicamente de recuperar la senda del triunfo todos en condiciones menos lógicamente y cree que me Weekly Toquero que están lesionados la buena noticia lo decías iría la posibilidad de que guardias entre ya por fin en una convocatoria

Voz 4 01:14 bueno lo vemos mejor vamos hablando día a día con él ahí bueno pues vamos a tener que tomar una decisión de sábado está mejor bueno tenemos que medir exactamente ese mejor hasta donde hasta donde llega así nos da para para jugar un partido de

Voz 1157 01:31 de este nivel no si finalmente entra el navarro sólo sería para jugar si el partido lo permite algunos minutos lo importante que hay muchas lesiones en medio campo con la última allá en Almería de Injuve queme por lo tanto idea que va a tener que recomponer la medular lo tiene decidido pero no quiere dar pistones

Voz 4 01:51 sabemos que no vamos a hablar cuando él se vaya semanas así que bueno hay que asumirlo hoy tenemos recursos de sobra para para hacer un buen equipo en el que dar pistas a a a Javi López Lugo lo tengo claro oí bueno lo queréis la verdad es que es verdad que como suele pasar no porque Murphy es implacable con las bajas casi siempre son el mismo sitio y estamos sufriendo ahí pero pero tenemos alternativas y en ese aspecto estoy totalmente tranquilo sé que la gente que se negaba a hacer un buen papel

Voz 1157 02:21 capítulo de nombres propios protagonista durante la semana lógicamente Paz menos Billy el georgiano al que el entrenador le ha quitado la responsabilidad de la acción del último gol del Almería precedida de una clarísima ocasión de otra

Voz 4 02:34 pero para el segundo gol ese mucho adivinar no porque hay un montón de cosas pasan después de que tabú pide un balón en el que en tomar una decisión que podía haber sido bien podría haber salido salió mal no pero después hay un balón dividido otro balón allí que vuelve una contra la conducción pase un tiro a la escuadra bueno yo creo que no hay una causa efecto entre la pérdida de fui el gol pasan muchas cosas como pasan siempre en fútbol ya papelería fenomenal hemos hablado con él y bueno yo creo que además ha pasado mal verano con la lesión poco a poco se está recuperando oí la buena noticia es que yo creo que ya está la prácticamente en perfectas condiciones a falta del rodaje lo que le falta alguien que no ha hecho la pretemporada pero cada día lo veo León

Voz 1157 03:17 eso recuperado papi y el resto del equipo porque el Almería supuso la primera derrota de la temporada el Real Zaragoza invicto en liga y en Copa y ahora la idea lógicamente objetivo retomar la senda del triunfo en el lugar preferido en La Romareda

Voz 4 03:33 esto es un maratón y ahí tenemos que ser capaces de de bueno de disfrutar las victorias Un día hay de sufrir dos derrotas un día de entre pensar en el siguiente partido y yo creo que es lo que ha hecho el equipo el equipo sabe que bueno pues que que que se quedaron talleres rápido hemos analizado lo que pasó organiza o las cosas que

Voz 5 04:02 la luz pero recordaba el técnico vasco que el Real Zaragoza

Voz 4 04:06 no va a ser sencilla no va a ser un camino de rosas ese partido

Voz 1157 04:09 aunque haya mucho público en La Romareda y estén apoyando a los blanquillos de León porque en Lugo viene con el bloque de los últimos años y sobre todo con un centro del campo de mucha calidad

Voz 4 04:19 a mí lo que me preocupa es que no entendamos la la la calidad del rival e en Lugo es un equipo muy consolidado en Segunda División eh un club con unas ideas muy claras en cuanto la puesta de de juego y de futbolistas que lleva años tiene muy buen fútbol en Segunda División y que el sábado La Romareda jugar intentar volver a ganar con buenos futbolistas un equipo que tiene dos medios centros como como Pita SO Anne sólo puede jugar bien a fútbol hay Lugo es un rival desconexión de muy buen nivel que nos que nos o estamos en en el cien por cien no o cualquiera te puede ganar

Voz 1157 04:53 mañana última sesión de entrenamiento previa ese partido ante el Lugo será a las once en la ciudad de Deportiva

Voz 1610 04:58 claro sí tenemos al Zaragoza el luego también afinando su puesta a punto el compatriota de Papulias Luigi Giorgi Bulgaria sobre el arranque liguero de su equipo el sábado decía

Voz 0106 05:08 bueno no hemos tenido poco suerte no ha entrado el Coles que debería entrar Hay que debe no tenemos los puntos que deberíamos tener pero la idea de fuego y eso yo veo equipo bien

Voz 1610 05:23 seis de la tarde sábado Real Zaragoza en La Romareda desde las cinco y media en Carrusel Deportivo Aragón más tuvo la Sociedad Deportiva Huesca en veinticuatro horas estará a punto de abrir la jornada quinta en primera división El Alcoraz contra la Real Sociedad objetivo sumar la primera victoria como local para coger tranquilidad en forma de puntos Leo Franco lo vi las cosas que sí

Voz 6 05:47 que uno piensa en el partido creo que no no no no les voy a decir acá no es normal mañana mañana es otro partido cada partido tiene su carácter y mañana también fútbol sala segunda jornada Empire

Voz 1610 06:03 me división nueve y cuarto de la noche primer desplazamiento para el fútbol hemos sino en Zaragoza que empezó con derrota en el siglo XXI el conjunto que dirige Santi Herrero ha por la machada intentar puntuar en el Palau contra el Barça carros Retamar creo que estamos en buena línea pero

Voz 7 06:17 pero aún nos queda bastante no es el otro día con Palma creo que jugamos seis jugadores del año pasado se cuatro son nuevos y al final eso se nota que estamos todavía acoplando no

Voz 8 06:32 al ascenso desde las ocho está jugando en Alguaire

Voz 1610 06:34 el técnico goza el último ensayo de pretemporada frente al Maravall Andorra Porfirio Fisac ha recuperado los internacionales aunque Fran Vázquez sigue arrastrando molestias en la espalda

Voz 4 06:43 las molestias que correcto lo están trabajo

Voz 9 06:45 cuando ha venido pues cuando la espalda se bloquea Hay a partir de ahí la evolución no tengo una idea el tiempo que pueda ser esperemos que no sean vibradores

Voz 1610 06:56 aquí el domingo último amistoso de presentación del proyecto en el Príncipe Felipe contra el Alba Berlín en el Ciudad de Zaragoza Memorial José Luis Abós contra el equipo de Aíto García Reneses el siguiente oficial en el Buesa Arena contra Baskonia que dará el pistoletazo de salida a una temporada que hombre visto lo visto apunta a que va a ser o puede ser mejor que las últimas Reynaldo Benito es el presidente del

Voz 10 07:15 como te muchos a no yo creo que

Voz 4 07:18 eso lo veremos según avanzaron bordada

Voz 1610 07:20 pero las cosas apuntan bien ya avisó de amistosos también de preparación Mann Filter de Liga Femenina para que las jugadoras entre otras cosas vayan ganando este impuesto minutos dejó el mirador Fabian Téllez abrir las puertas a todas las que menos minutos cuando llega un entrenador nuevo no porque sea yo es una motivación extra lo que está claro es que cualquier jugador aporte más alta

Voz 11 07:43 yo con llegar a ser Fabián me voy hacer que unos por debajo de mejor y es de dos a tres yo antes buscaré un pagará un canguro silla mi hija que decir por ejemplo no fue pues porque ahora no me va bien

Voz 12 08:01 tienes que recogerán piel Aragón ya aterrizado de qué manera el circo de las dos ruedas con el Mundial de Moto GP Pablo Marqués Radio la comarca Cadena SER cuenta no

Voz 13 08:12 y es que Motorland ya lo tiene todo preparado para recibir por noveno año seguido al Campeonato del Mundo de Motociclismo una competición propiedad de la empresa española Dorna y de la que es presidente Carmelo Ezpeleta quién ayer en Zaragoza mostró su conformidad con la continuidad de Motorland en el Mundial a partir del dos mil veintiuno cuando finaliza el contrato con el Gobierno de Aragón bueno adornada hará lo que eh

Voz 1 08:35 de acuerdo con el organizador en este caso con el Gobierno de Aragón ese halo su parte Jed claro claro que me gusta estar en Alcañiz hemos de ver si es posible sino cómo está cuantas carreras

Voz 13 08:48 en España todo lo demás en cuanto a las previsiones de ocupación un año más son excelentes el cartel de completo reina en el Bajo Aragón mientras que las comarcas vecinas rondan el noventa y cinco por ciento de camas ocupadas y el Gran Premio de Aragón cruza fronteras y su repercusión Se nota en casi la totalidad de la provincia de Teruel de la misma manera territorios aledaños como Zaragoza Tarragona o Castellón también verán moteros por sus calles