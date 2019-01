Sin Mala Uva: Joan Herrera

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin mala uva

Voz 2 00:03 me los evangelios a la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la verdad su nombre

Voz 1 00:14 Joan Herrera Joan Herrera muy buenos días buenos días gracias por estar en SER Consumidor director general del IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio transición ecológica dispuesto a contestar a nuestras preguntas la verdad toda la verdad eh cuenta el BCE ha pedido la hoja de reclamaciones un par de veces un huevo talla L pesa entre cuarenta cincuenta entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta gramos ni idea cuánto vale un kilo de pollo kilo de pollo pues depende el ex de granja o o da igual cualquiera algo incómodo

Voz 3 00:48 no no lo es no es que es que te varía te varía mucho no es decir al final un kilo de pollo de granja te puede subir a los seis siete va más eh estos siete euros

Voz 1 00:58 cuando llama algún comercial por teléfono cuelga directamente atiende aguantas poco mucho no no aguantó nada consigue diez coche diesel gasolina híbrido o eléctrico yo no tengo coche pero pero si tuviese que escoger escogería a un un híbrido seguramente placas solares ya en casa o no no hay que mirar más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar basal la grasa coger la fruta entienda con guantes eso sin ellos pues voy a una judería y lo coge la ruta era lo que se pilla en la comida para comprar o o buscamos productos de cercanía o de temporada yo sí puedo buscó no productos de cercanía y de temporada pero no siempre se puede comida ecológica sino Sí Se Puede sí pero no siempre se puede porque además los precios no siempre acompaña te comes los yogures caducados no la ropa de marca o locos y bueno pues la verdad es que iré a comprarme aburren no no lo que la que me dijo uno Löw que pillo comprar productos falsificados imitaciones no el pecado gastronómico que te das de vez en cuando uno astronómico os ahí me has pillado

Voz 3 02:12 alguno habrá no me gusta mucho porque yo soy dijo de valenciana y por tanto para mí es una debilidad

Voz 1 02:19 cuando compra ropa mira si es de tinte hola vas a poder arengas intento y sí

Voz 3 02:25 eh

Voz 1 02:26 poderla lavar en casa para mí es un elemento fundamental de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica o de la o el operador de telefonía fuese no sé qué decirte no igual de todo igual de poco on the de todos y cada uno de ellos sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que llevas en la cartera

Voz 3 02:46 sí sí la la mire