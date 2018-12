Acontece que no es poco | Comienza a organizarse Operacion Barbarroja

Voz 1626

00:20

y sin leer Se levantó eufórico aquel dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta estaba decidido iba a invadir la Unión Soviética aniquilar al Ejército Rojo y quedarse con la parcela ese día reunió a sus generales les dijo que movieron el trasero y que empezaran a diseñar una operación de ataque y haciendo bien no como la que diseñó el torpe de Napoleón que atacó sólo por un sitio y la pifió porque la Unión Soviética era muy grande hay que entrar por muchos sitios a la vez les dijo también lo quiero rapidito eh Hitler quería una guerra relámpago es decir invadir en mayo Julio estar de vuelta con los soviéticos sometidos comenzó a organizarse la Operación Barbarroja nada salió según lo previsto se atravesó Mussolini Se atravesó la meteorología sobretodo se atravesó Stalin la invasión alemana debería haber comenzado el quince de mayo siguiente pero un amigo te de Hitler Mussolini se metió en el fregado de invadir Grecia y como Hitler tuvo que echarle una mano perdió un tiempo precioso encima las lluvias de aquel mayo retrasaron los preparativos total que entre unas cosas y otras las tropas alemanas no pudieron poner la bota en tierra soviética hasta mes y pico después de lo previsto bueno no pasa nada dijo Gil de meter el turbo y en dos o tres meses quiero que toméis Moscú in me traigáis el bigote de esta Liga el veintidós de junio cuatro millones de soldados del Ejército alemán ocupando un frente de mil seiscientos kilómetros entraban en la Unión Soviética al principio no fue mal pero Hitler calculó fatal la capacidad de Stalin para movilizar a la población por muchos soviéticos que matara por muchos soldados que apresura salían rusos de debajo de las piernas