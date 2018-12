BUENISMO BIEN | 1X6 | ESPECIAL NAVIDAD MALISMO

Voz 1378 00:00 Enrique Peinado que pasó que yo traía preparado como una cosa malísima para contar te odio de vuelca vomita lo pero es que hay una niña me da vergüenza a hacerlo porque no sé cómo va a reaccionar la madre se llama Carmen Carmen la niña ha venido poco porque al

Voz 1 00:18 o sea nosotros quedamos igual que quiere ver a Rowe

Voz 1378 00:20 claro ha de haber ido porque es súper fan de rock

Voz 1 00:23 Puig a otros sea tuyo Se la apelamos fortísimo es una señal que yo lo he conseguido sea una foto de Iker Casillas firmada todo lo que me ha pedido esas niñas yo se lo doy en la vida porque es amiga y sobrino Rodrigo

Voz 1201 00:33 te vamos a dar ahora muy mal pero eso es lo que sea ganar por lo que más amargas pero

Voz 1378 00:37 nosotros empezamos siempre dándonos esto está lleno de gente lo has persona por lo menos entonces se yo yo quiero desahogarme con con las brochetas o Dios las brochetas las sodio con toda mi alma pero es un odio profundo y de verdad eh chicos esto durante que tiene muchos brocheta es es necesario totalmente innecesario bueno me parece que las brochetas las sirven por estética no tienen ninguna funcionan más que estética todo el mundo lo que haces bajar la comida de la brote de la brocheta con el tenedor con lo cual no ha servido para nada se has siete la pudierais comer como metiéndote hasta la garganta calçots claro exacto pero mal más porque llega ya al palo te llega hasta la es decir que sólo podrían comerla faquir es sí o Linda lo Bentley Éste es el chiste que he hecho no debería pero no faltó tampoco o no el resto sabe quién es que es muy antigua vale pero es verdad pero el resto se lo imagina si quiere decir algo alguien quiere decir vomitar maldad hasta ven mal Teresa o algún mal que soltar nada bien no tú tampoco

Voz 1 01:46 pues un votante de Ciudadanos aquí nada nada nada nada

Voz 1378 01:49 pues bien empiezas bien vale empezamos vamos

Voz 2 02:12 p

Voz 1378 02:28 bienvenidos a buenismo bien el único programa de radio que tiene más ambición que el alcalde de Vigo con las luces de Navidad el programa que quiere cambiar el mundo a mejor sin dar todo el año

Voz 1 02:38 es un poco lo que quiere hacer en Navidad todo el mundo eso es el buen misma mal lo que estás diciendo tú qué vamos a hacer es el buenismo mal los anuncio de la Lotería es el de la burbuja es el de tu tuvo en cuenta que tú puede ser la peor persona del mundo claro tuve los anuncios de la Navidad dices sí sea Hitler era vegetariano anuncio Campofrío dijo bueno ya sabes sea lo que quiere decir es que estamos haciendo un programa

Voz 1378 03:00 buenismo cuando el resto de programas todos son de buenismo claro

Voz 1 03:03 sí claro lo mismo mal buenismo mal estamos estamos llegamos subrayando claro la Navidad claro estamos siendo a la corriente no sé qué hay que hacer un programa lista que quiere decir no sean plan mal bueno pues vamos a cambiar de enfoque totalmente vamos a volver a empezar a la sintonía de malísimo mal

Voz 3 03:23 Rat animan Brown del

Voz 1201 03:40 a ver si os ha gustado la canción Albert Rivera

Voz 1378 03:50 bienvenidos a malísimo mal eh el programa que quiere hacer el malísimo

Voz 1 03:56 sí ese es el objetivo sea me lleva a mí que me meto conciudadanos y descargó me Orio meses dándome la TUR

Voz 1201 04:02 hora y ahora está bien es Navidad ahora odiar de repente para ti es bueno pues

Voz 1378 04:06 es que odiar un poquito no está mal ah vale vale pero es un poquito como para desahogarse yo creo que psicológicas

Voz 1 04:12 veinte se viene bien se necesita es un alivio

Voz 1378 04:15 vale vale te sirve de consuelo pero sí por qué

Voz 1 04:18 es lo que pasa es que te he ido muy a ver si así

Voz 1378 04:20 el pasado es pasado pero hemos llamado psicólogo vamos a preguntarle si el odio viene bien no viene mal para la vida pero ya

Voz 5 04:30 la otra vez que sosiego luego metodista tu hermano de Rondón con la tu hermano otra vez

Voz 1378 04:35 vale vale no tenemos a un psicólogo no sea tu hermano no no es mi hermana se llama Juan Carlos Juan Carlos buenas tardes

Voz 1201 04:45 hola buenas tardes Gallego tu hermano

Voz 1378 04:47 me ves tu hermano tío es Juan Carlos

Voz 1201 04:50 Asturias

Voz 1 04:51 ah fíjate dejó claro

Voz 6 04:53 de que bueno es decir como si bien

Voz 1378 04:56 eh Juan Carlos una pregunta te quería hacer el odio ayuda en algo para ser feliz

Voz 7 05:04 el odio no ayuda a casi nada para ser feliz la verdad escúchame lo dije

Voz 1378 05:10 que dijeron es que sí pues sí sí que ayuda

Voz 7 05:12 es muy importante para muchas cosas

Voz 1378 05:15 qué cosas por ejemplo

Voz 7 05:19 pues para parece un programa como el vuestro seguramente

Voz 1201 05:22 la clave si te has colado

Voz 1378 05:25 muy mala de malos con los tiempos va Juan Carlos S Juan Carlos una pregunta entonces tú además de psicólogo estás haciendo alguna cosa más que se pueda es decir por aquí

Voz 1201 05:36 sí sí acabo un libro no me lo puedo creer asco lado deja como se llama el libro

Voz 7 05:43 se llama firmo terapia cien películas inspiradoras

Voz 1378 05:46 ah muy bien pues ese libro lo recomendamos desde buenismo bien el libro de Juan Carlos imprescindible estas navidades nepotismo bien se puede encontrar en las nada aquí en enlaces

Voz 7 05:56 pues te has puesto pues mi mi mi alias es Jaime Burque bueno es

Voz 1378 06:00 pero Jaime casualidad has sido tú eres Juan Carlos Rodrigo no

Voz 1 06:04 Iván

Voz 1378 06:05 claro claro claro bueno pues nada recomendamos es de buenismo bien el libro de fisioterapia de Jaime Burque que en realidad Juan Carlos su seudónimo que será un buen regalo estas Navidades

Voz 7 06:18 venga adiós Juan Carlos muchas gracias gracias

Voz 1 06:22 bueno pues te quiero nada malo abrimos con el bochorno venga sigamos con el porque ahora que tienes tienes

Voz 1378 06:30 a todo esto no me prospera con nepotismo

Voz 1 06:33 sí sí bueno me es muy mal vista

Voz 1378 06:35 me Cortijo Gil que de este programa es mi cortijo vamos a empezar con una idea que para empezar con malísimo muy mal me vale dónde está he ido al priman Alepo máximo vamos he comprado dos Hearst navideños hechos en Turquía

Voz 1 06:54 sabes que yo cuando fui a a al primas de Gran Vía y de el mal de Stendhal al revés el mal de Stendhal es cuando todos muy bello y te da y te caes pues en el priman y me agobia tanto de lo horrible que era que me tuve que salir porque tú sabes que va por colores es verdad en de repente todos rojo verde todos Samir

Voz 1378 07:13 ah y me quería de la ropa es correcto no he vuelto a entrar entonces mira qué bonito esto te lo comprado para ti

Voz 9 07:21 eh

Voz 10 07:23 bien muy bien

Voz 1378 07:27 eh Jesucristo y Papa Noel de colegio de colé verdad yo me tengo poner esto Jesucristo parece que está pidiendo un porro

Voz 1 07:34 en Milán el otro fan Djamel por el otro tiene agua en la mano no agua es como lo peor de la Navidad esto que vamos doce

Voz 1378 07:45 no no digas el precio donde se ha fabricado quesos lo importante en este especial Nancy Turquía y seguramente no lo han hecho adultos Ponte lo venga vamos va espera ahora que hay que rellenar este tiempo de radio tú te has pedido el bonito no el y es más gracioso el humor lo llevas tú que recuerda venga ya estamos a qué tal bien bien muy bien puesto para radios buenísimo super efectista hay en casa escuchando que lo vean en Youtube que esto también se emite en Youtube correcto Déjame ponerme los cascos bueno este es ahora mismo el único voy a retomarlo por si queremos hacer un montaje yo sí bienvenidos a malísimo mal el único programa de radio que quiere generar mal rollo en Navidades corre es el único ahora mismo tú eres de Maruenda yo soy

Voz 1 08:40 vale vale entre los dos me pido Maruenda

Voz 1378 08:42 si es que te pareces más a él yo soy pasional y tú eres más como pero tú has mucho más asco que yo en este caso concreto lo va con el pelirrojo bueno no hay un paralelismo eh yo sé que lo hay la alternativa era Álvaro Ojeda un chaval aviso a ver qué pasa por qué por qué te has salido eso lo días mucho porque no lo dijiste antes está en la parte en la que ese tiene que odiar al para Ojeda

Voz 1 09:11 Bertín Osborne skin head

Voz 1378 09:14 eso es Álvaro está repartiendo a diestro analista el programa pues lo podemos hacer nosotros queríamos traer a buenistas bien para sacarles el lado mal es porque son muy buenistas entonces por ejemplo queríamos traer a Dani Rovira

Voz 8 09:29 sí

Voz 1378 09:30 Ike hablase mal de algún animal que odia y no quiso no quiso no pudo o no pudo venir en realidad si quería pero no pudo hablar

Voz 1 09:37 mira las ardillas son son ratas como en Marte

Voz 1378 09:40 claro que animal prefieres que se extinga qué qué raza de perro o días de verdad la el él lo obvias

Voz 1 09:49 los sabes prefieres unas razas de perros que otra de así racista racista

Voz 1378 09:53 es racismo es racista queríamos meter una trampa pero Dani no pudo venir entonces hemos traído al otro buenista bien de moda ahora mismo tienen un montón de fans aquí que lo sepas James Rouse

Voz 1201 10:06 yo no

Voz 1378 10:13 pianista pope del buenismo si ese es el pope del buenismo bien creer espero y hay que decir que hemos traído también a Guillermo que es tu traductor

Voz 10 10:24 en manos del si discutan perdóname para mí España

Voz 1378 10:29 es una pesadilla pero había mucho pero cuenta pero lo estás haciendo

Voz 10 10:32 si bien está defendiendo a las clases de una escuela si bueno era

Voz 1378 10:39 a ver vamos a ver una cosa Jeins se escúchame una cosa te hemos traído para hacer el mal ya está siendo buenista claro

Voz 1 10:45 insana buenista Granell no no no prescribe

Voz 1378 10:50 bueno mira te hemos presentado en una en una cabecera plan Robots mal si si vemos aparece Roach ponía los cuernos por detrás a Carmela

Voz 1201 10:59 a la surgió tu abuela

Voz 1378 11:04 el otro día alguien le dijo a Ada Colau lo dijo en el encuentro que tuvimos soy muy fan Ana no otra otra persona no yo podría haber sido digo pero por error en todos nosotros sabemos que tú eres el británico más buenista que hay

Voz 13 11:20 pero gracias

Voz 1378 11:23 de hecho es el único británico al que le gustan más cosas de España que el balconing es el único británico quería que fuera de Benidorm ahora mismo es verdad no letón eh la medicación con Lotina no les encanta el no lo Till también ahora no no pero desde luego pero te gustaba Si con freno y esa mezcla mezclas es bien bien vamos entrando en las drogas eso es lo que quería entonces sabemos que tú eres muy fan de muchas cosas aquí

Voz 11 12:01 entonces si tú ahora diría yo que muchos jugando cuando hablo bien de algo no

Voz 10 12:07 la verdad después de Londres que es Oribe ha sustituido

Voz 14 12:13 lo caro feo

Voz 11 12:15 creo esto full of English Pippo suele ser balcón aquí matrices de

Voz 10 12:24 tarta sin dar la clima ha

Voz 1378 12:31 gente metro también

Voz 10 12:33 han designe si no existe en Londres si estás enamorado de de Madrid sí totalmente

Voz 1378 12:41 pues eso es lo que no queremos tirando tuits para que la gente leyendo y supongo que todos conocéis a robots en Twitter que es todo amor por España nosotros queremos esfuerzo pues no no mira mira volviendo a casa a por una tortilla recalentado tarde en la noche me la pone dura joder un corazón violeta que es el mejor corazón que se proponen

Voz 8 13:04 podemos ver otro no una tortilla de patatas

Voz 1378 13:07 ha recalentado que es algo que aprecia mucho la gente de aquí

Voz 10 13:10 sí sí

Voz 1378 13:13 es muy importante muy bien porque no vamos a ver que griten los de con cebolla yo ahora que griten los le sin cebolla ganan con cebolla eh claro lógico bueno pues Betanzos que es la madre la tortilla de patata la prohibido la cebolla sí que nuestro país que entonces tú eres un auténtico buenista dinos cosas malas las cosas que vale la corrupción hablando todo políticos no eso digo que quiera diría la corrupción de hecho Javi tenemos Javi nuestro guionista ideólogo y lo tenemos siempre aquí Javi en qué puesto está España en en las listas está de corrupción

Voz 1201 13:54 no se te escucha hola qué tal ahora bueno

Voz 1378 13:57 es un aplauso para Javi a Valera

Voz 1201 14:03 Javi como vamos

Voz 11 14:05 muy bien según se mire claro de que vamos ganando a Cibeles a celebrar títulos súper rápida el hostigamiento vamos estamos en el cuarenta y dos de ciento ochenta euros

Voz 15 14:17 hemos y ya a ras de Europa

Voz 11 14:20 sí eh cuál es cuál es el siguiente por ejemplo el siguiente pues así de memoria no lo sé por lo que sea fíjate no me he aprendido ciento ochenta países pero pero nivel que estamos estamos mandando a españoles arroba vulgar

Voz 1 14:32 de hay ese rollo se si estamos dando a estamos a exportar

Voz 11 14:35 no es un español sale muy bueno estoy aportando mucho ya hecha se aprovecha todo el corruptos y el presidente chino ha venido aquí está con el tema jamones con hueso y corrupto español sí sí sí sí pero cuarenta y ocho de ciento cuarenta y dos de ciento ochenta Jo pero estamos íbamos viendo y sobre todo subir nota

Voz 16 14:52 tiene el la la experiencia que tiene

Voz 1194 14:55 español con respecto a la corrupción sea nos da la impresión además de que somos un país muy corrupto lo cual está bien porque por lo menos

Voz 1378 15:00 lo hemos no lo leemos escogemos bien bueno muchas gracias Javi ya ves la corrupción Noval estamos muy arriba bueno otros costes no las queremos

Voz 10 15:10 las bueno a La Pandera allí toda la verdad es que está regulado no eres para tal SES con China a también a la carta en la calle por perros

Voz 1378 15:27 sí es muy importante yo también la odio lanzar un mensaje a los no estamos listos me iba a poner buenistas si si obviamos también la mierda de perro eso eso digamos no los que no les limpia en porque los perros no tiene la culpa Jos por noni no Oribe que yo creo que los perros se podrían esforzarme si no claro esto es que es muy fácil la vida de la vía del perros moviliza pasa algo cago donde quiera no pero es el mejor amigo del hombre si digo yo también conocerá yo no con mis mejores amigos nunca me agacho made y sobre todo que te miran no sé si os habéis dado cuenta los perros cuando cae en la calle te miran y te miran de reojo estás pero están como fíjate cómo lo vas a limpiar cabrón dura también

Voz 10 16:13 no no no

Voz 1378 16:15 no llego a tanto no llego a muchas cosas pero eso no he venga más cosas no

Voz 10 16:21 no tengo más creo no

Voz 1 16:24 de Varda en pero vamos a Fritz es una persona que puso un tuit diciendo que iba conduciendo por la M30

Voz 1378 16:29 que iba conduciendo por la M treinta y que le encantaba ir conduciendo con una espacial ya labor punto clave muy pocos robos porque creo que nadie enfatizaba fue

Voz 10 16:42 sí sí

Voz 1 16:43 M a la ganando era como una nave espacial que iba como por un túnel

Voz 1378 16:51 esta claro hay que estoy muy emocional

Voz 10 16:54 de todas las cosas pequeñín tan bien las cosas grandes ya pero James estoy estoy como en una villa ya

Voz 1 17:02 es una vida larga tuya lleno

Voz 1378 17:05 en Madrid ya se lo tienes que les puedo decir

Voz 1 17:07 es lo que diga

Voz 1378 17:09 el cáncer como en España es que tenemos un cáncer en España un cáncer bueno el típico cáncer que es que que da gloria verlo el cáncer España

Voz 1 17:17 no

Voz 1201 17:18 yo yo yo

Voz 1 17:22 precisamente Haynes queda hubo algún chip

Voz 1378 17:28 sí había más baratos la verdad tiene que haber un road peor del que estás mostrando se entonces te vamos a mostrar algunas cosas gastamos para el mal para que os eh ponlo ponlo vale dispara

Voz 17 17:47 a tampoco

Voz 18 17:54 estamos viendo las imágenes del polvo rojo

Voz 9 17:57 dos de Leticia Sabater

Voz 1378 18:18 Rafa Mora esta esta esta mujer tenía un programa infantil muy importante en los años noventa

Voz 1201 18:28 esto es una suerte que hace yo estudiaba

Voz 18 18:36 V ahí sube y que esa es la parte

Voz 9 18:46 es una frase muy típica

Voz 1378 18:47 a y muy muy de Navidad pues mete un porro

Voz 19 18:52 ah corro corro un POM con

Voz 1378 18:55 entonces está sugiriendo que la Navidad es feliz aquí sí sí dando ahorros ya lo sé

Voz 1 19:03 no es la prueba definitiva de seres lesiones o sea que te esto te gusta eso español esto es España amigo es como si no pero te gusta salvarnos de la verdad han que Sálvame todos los días si desarme naranja

Voz 10 19:23 no hay Nico cuando pero vamos a ver a este rafe rifirrafe toda la televisión y Toro Rosso hoy en Londres no

Voz 1 19:36 no existe bueno pero pero igual está mejor allí que aquí no

Voz 10 19:41 hace un ratito enfrente televisión con eso porque no

Voz 11 19:46 vamos a la acción no podíamos muy no no

Voz 1378 19:50 es que no puede ser tú has visto el vídeo el videoclip del anuncio que le han hecho de la Navidad aparece Elton John tocando el piano y entonces la canción empieza a hacer un flashback de toda su vida llega cuando les regalan el piano de niño tú has visto el anunció la has visto no es muy bonito muchos muy bonito y al final el niño le regalan un piano lo Avery se queda fascinado ese niño ve el videoclip de Letizia deja la música que hubiésemos perdido a Elton John

Voz 1 20:20 no tengo derecho no el si ese niño hubiera visto el vídeo Letizia hubiera José M

Voz 1378 20:26 claro está

Voz 3 20:28 el vídeo

Voz 1 20:31 te has the music Elton John

Voz 10 20:38 ah no no estoy no sólo es la sí

Voz 1378 20:43 quiero al toca ahora

Voz 10 20:46 mis fans y cuál ha si no es mucho mejor no lo es mucho mejor con músicos

Voz 1 20:53 ya era visión éramos dos hombres con una visión nada acabar con tu buenismo acabar con tu bondad tu amor por España nunca no

Voz 1201 21:03 no hemos seguido es incorruptible

Voz 20 21:15 tú

Voz 21 21:15 cuando nadie suceder claro ya

Voz 1378 21:46 bueno ya sabéis que este programa es temático como decíamos al principio en estos meses que no hemos estado ha pasado algo muy grave algo de lo que todo el mundo habla Rosalía no no me refería a eso y no te que te parece Rosalía sobre todo hablan de lo que les parece los no de Rosalía sí sí a mi mi mi me da pero bueno pues oye me gusta Pepe López bien bien que lo hago sí

Voz 13 22:14 sí es bueno aquí

Voz 1378 22:17 poner el guión e como somos un programa especial no vamos a hablar de Rosalía vamos a hablar de ultraderecha claro puso la son dos conceptos que se te viene súper rápido pero no entiendo esto bueno yo que sé que tú sabes que te diga esto lo has escrito tú no es verdad que hemos vamos a mezclar ultraderecha hay Navidad si es verdad que si estamos en Mali

Voz 1 22:36 hombre es verdad que desde que nosotros hemos dejado hacer el programa en este ínterin desde que hicimos los anteriores esta Navidad la ultraderecha

Voz 1378 22:43 pero como la espuma se sube así hace Hall

Voz 1 22:46 se queda ahí arriba

Voz 1378 22:48 pero las orejas a tu hija que voy a decir nada

Voz 1 22:53 no quiero escuchar las quiero escucha la tranquila claro que sí

Voz 1378 22:56 pero como una eyaculación eh lo de Vox no entiendo esto de hablar de ultraderecha eh Javi jabalís en nuestro guionista Javi Venta Javi si es que esto

Voz 5 23:08 yo creo que Javi en fin porque les tengo mucho cariño

Voz 1378 23:11 no pero a ver es el día es uno de los días

Voz 1 23:14 estas de leitmotiv es el es el mejor sí pero no entendemos estos Javier siete por favor me me cuenta que me han contado la movida asilados a ver tu tienen mucha estable

Voz 1378 23:24 has claro nosotros tenemos un guión así la Rosalía con lo que tenga que cuenta vale no entiendo lo que hay que hacer pero te espérate tienes que ponerte Malí te voy a dar a ver si has si te he comprado esto

Voz 15 23:37 tenéis un Ondas esto es profesional rollo no sabemos pero esto es entre un programa que hace gente mejor que nosotros concordante lo

Voz 1378 23:45 pero para estamos yo le quito la etiqueta al mío le y donde se esté

Voz 11 23:52 eh cosido por niños afganos

Voz 1378 23:55 el cine como te cosa afganos no te cosas sí ya sé quién no va a patrocinar nunca este programa Ponte lo afirma antes

Voz 1 24:04 para los

Voz 1378 24:06 así que quede digno

Voz 15 24:08 es una experiencia más humillante soy guionista

Voz 1378 24:11 bueno lo de Mario Bros en realidad pero es de Papa Noel entrando por una chimenea así que los como imaginamos ahora a las pobres personas que la han cosido cosiendo una cosa así cosiendo esta cosa tan feliz nazi

Voz 15 24:27 a saber qué hacemos con el otro pero que tú no sabéis lo que tenéis no es no pero a ver esto es una sección como súper básica quiero decir a ver si estamos hablando de navidad no es la vida entonces habrá una sección de que tiene que ver la ultraderecha con la Navidad pues ya lo tenemos los juguetes de Navidad de la ultraderecha Nos acordes

Voz 1 24:47 de yo es que me lo he leído venía pagará tío

Voz 1378 24:49 con los juguetes de Navidad de la ultravioleta es verdad

Voz 15 24:52 quién es este risa no tienen derechos osea juguetes en el rollo fue os acordáis de la entrevista de de Rivera con Pepa Bueno sí que pues me inspiro más o menos es vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista yo lo tendré la verdad

Voz 11 25:05 con nosotros barco ideológico de la extrema izquierda a la extrema derecha donde con Luca Vox es difícil responder esa pregunta

Voz 0040 25:11 yo no soy un analista político yo esos ustedes yo lo único que creo es que hay veintitrés candidaturas que se presentan a selecciones muy distintas voy a Podemos a mí no me gusta lo que dice Vox en muchas cosas que dice del PP y del PSOE algunas como Le Pen judicial tampoco pero creo que un líder político tiene que dedicarse a construir y a proponer

Voz 11 25:27 pero podemos lo sitúan usted en la izquierda o extrema izquierda con naturalidad

Voz 0040 25:30 les llamo yo les llamo puede lo podemos igual cada uno lo llama yo no me dedico a eso deberá de esos colocan un arco ideológico esto

Voz 15 25:39 esto era el cómo es el móvil que tenemos la vida es aquí pecado no es como lo hacemos saber aquí se supone tú tienes que poner este corte de debí decir inspiraba y luego decir claro aquí que pasaba que Albert Rivera no quería hablar de la ultraderecha porque entre bomberos no se pisan la manguera ha seguido yo entraba Quique

Voz 1378 25:58 tenía yo de bomberos yo entonces luego lodo

Voz 15 26:01 tú metías tú metías ahí como un poco de inquilino entre bomberos no entre pirómanos no se pisan la cerilla

Voz 1378 26:05 pues yo ya sabes cómo es el que odia

Voz 15 26:08 eso Pedret elige dado el bombero

Voz 1378 26:11 ah vale entonces Burque dice

Voz 15 26:13 qué espera esto era decía así claro no que lo que está pasando es que Albert Rivera está jugar

Voz 11 26:19 al tabú y aquí entraba un vídeo de tabú a ver a cómo te has hípico debido el tabú vamos de toda la vida en algunos bares no sirven

Voz 10 26:27 el gabardinas

Voz 1378 26:32 no estamos

Voz 15 26:33 con lemas como para ilustrar entonces esto va a entrar vídeo vídeo y luego el rollo es claro estaba jugando al tabú Rivera edición entonces Quique aquí tiene chiste bueno cuadra porque yo les doy chiste no tiene Quique pero estira mejor claro ya vale Quique tenían Shame co

Voz 1378 26:49 cuál era el de Quique y eso

Voz 23 26:51 el de Quique era dice coño yo creía

Voz 15 26:54 que lo único que tenían como una Albert Rivera con la Navidad era la nieve

Voz 1201 26:57 claro claro claro claro todavía no me lo bueno porque

Voz 1378 27:04 no me lo a mi luego que más vale entonces Burque que sea que es como es cómo teníamos que contar juegos fachas no

Voz 15 27:10 eso es lo parece es el rollo es claro esto nos ha expirado entonces vamos a ver los juguetes de esta Navidad íbamos a proponer son falsas

Voz 11 27:15 a ver si es sencillo banquetes de la Navidad Davis pasó venga

Voz 15 27:19 porque te real de esta Navidad o hacíamos baño Boom

Voz 11 27:21 tuvo vaya a ver cómo esta

Voz 24 27:24 frustrada para Kaká extra para acá

Voz 1378 27:27 el desatascador

Voz 1201 27:33 un momento Tekio

Voz 1378 27:37 es muy apetitoso parece parece un verso algo así parece chocolate con almendras sí es es toda muy malas ideas de los niños no con Price no compleja tu hija que no está en edad como en años tiene

Voz 1201 27:52 no juegues a este juego nunca no creo no

Voz 11 27:54 la pedagogía pero pero entonces qué pasó

Voz 1378 27:57 kilos daba el paso lo es el paso los demás Burque

Voz 15 27:59 claro y luego dolía es que es como vale éste es el juego a mí juegan los niños ahora mismo y luego es como la versión facha sería el lugar de Atrapa la caca atrapa la Paca que el lugar de un Batet si es lo que sería aquí te habría que pedir como grafismo algo así es el Valle de los Caídos se te ese lugar de desatascador

Voz 11 28:17 has vidas la Cruz sale la Paca por Frank

Voz 15 28:19 yo no entras ya a los ciudadanos sobre el velo cogen y lo cierran donde quieren claro acabáis a caballo

Voz 11 28:27 esa caballos mide dos caballos la

Voz 1201 28:32 oye Paca claro que si no entraba

Voz 1378 28:40 joder la colmena deberíamos así claro

Voz 1201 28:42 porque sus cosas

Voz 15 28:45 R de sesenta años si para cada culata viene y luego ya este siguiente este siguiente claro en guión siempre y como son tres son tres vídeos el de medios el peor claro medió para que quede como a los lidió a ver de medio que es el que suena lo tiras lo tira porque lo que levantarnos

Voz 1378 29:02 con el vídeo según Carlos

Voz 15 29:04 esa sería llega

Voz 25 29:07 por otro lado de Castro propia

Voz 15 29:14 pues es un vídeo de pisar mierda

Voz 11 29:17 es gracioso si si esta escatología que que no sea

Voz 1378 29:21 para sobre anuncios de la Navidad yo no la cosa ya sé que hay alguien catalán o aquí es que les y nadie es que les encanta esta carta la caca y además lo lo abrazan es decir tú a un catalán le dices una exterior se enfada lógico pero dices os encanta era Kaká pero sí que sabe

Voz 1201 29:44 canta la aquel documental benéfico de las dos Cataluña si al final sale Puigdemont muerto de la risa un minuto con un caganer la mano es lo quisimos se financió irse abrazado al derribar impute Montse abrazan claro

Voz 1378 29:56 de hecho unas una nosotros habíamos pensado una sección especial catalán que era y Enrique Manuel KaKá Manuel Burque nada nada se presentan buenismo

Voz 15 30:07 esto no bueno esto en un sonoro

Voz 1378 30:10 yo estoy de vuelta tenía nuestro que no pises la caca como era el juego

Voz 15 30:14 el chat es que este era el peor exterior que vendía Burt en lugar de Kaká Chase llama hamaca acabó el rollo es que en lugar de que tu vas pisando papeletas de ser una mierda así como demagógica a esa la de mierda papeletas de Vox ha decidido esto es

Voz 1378 30:29 o sea esto sabiendo que una papeleta de Vox es una casa

Voz 1201 30:31 en una mierda si esa es como pero tampoco diré que hay que no me gusta mucho que pasa esta cuando la profesora en medio no tenía

Voz 15 30:38 mucho tiempo para hacer esto que no tampoco pero es que cuando es lo de Bush que tampoco me lo curro demasiado

Voz 1378 30:41 a lo tenemos ya no vale tiramos ahora tiramos los dos vídeos que nos queda se nos queda el último vídeo entonces vamos con otros juguetes

Voz 11 30:50 a ver si durante este Kaká a ver

Voz 25 30:53 nos pares derrite compete el mono corre besos que puede existir juguetes más sonará a volver a empezar

Voz 15 31:08 pero creo que ya más o menos está claro no cómo funciona esto entonces el rollo aquí que decía claro entonces ya está la versión de derechas que se llama tablet el mono falsete que es que tú le tiras del dedo si si le tiras demasiadas veces dice cosas como ésta

Voz 1378 31:22 hay ablación de clítoris

Voz 26 31:24 aquí no te mandan los carneros en casa ya aquí

Voz 1201 31:27 hoy problema de seguridad lo hagan

Voz 1378 31:29 no diga esto es demagogia si hay una chica que no lo entiendo porque está fruncía el ceño y no entiendes qué qué qué significa esto

Voz 1201 31:39 la analogía no entre las dos cosas explicada por favor porque sino la es como los juguetes de la nada

Voz 15 31:43 vida para los fachas lo estoy contando ellos tenían

Voz 1201 31:45 es lo mejor que es lo que ha dicho él claro eso te vuestros nadie Charles este Juande que entender a Pablo Cáceres ahí los moros que mal lo ha dado todo lo que mata a las cabras dice de todo

Voz 15 32:01 hasta y como cosas así fachas y entonces es sólo a base de datos y luego ya eso lo tiras tú ir a que no tenía muy claro el rollo es allá esto terminaría aquí es como claro pues la Navidad y la escatología tiene mucha relación los niños les gusta mucho la caca Irún tenía una cosa que en un poco arriesgada que era como claro la próxima peli de Pixar va a ser y Make de hecho Huguet Huancayo era como un juego no pero era guay porque decía es que es una decisión todavía hay como actores y lo típico de actores niños de Disney que los mayores pues aquí era el chip la taza de La Bella y la Bestia si es el que protagonizaba la peli

Voz 1201 32:35 no le jala

Voz 1378 32:39 tú crees que no vamos a la sección nosotros no lo hacemos yo creo que no hacemos tienen no no lo hacemos bueno pues no nos estamos planteando si iba a seguir de guionistas del programa Sé lo que ahora es que ahora hay que presentar tiene que hacer

Voz 15 32:53 la entrevista de aquella gallina a Pedro Vallina Pedro Valle el periodista como los satélites el periodista este que que ha hablado mucho sobre cómo los medios por su tratamiento de la ultraderecha que han hecho que eh se haga mucho más grande el movimiento digamos de ultraderecha el efecto que provoca es pensar que todo es más grande de lo que hay lo ha estudiado mucho ese Pedro Vallina ese Pedro a otro

Voz 1378 33:15 no se va a entrar Pedro Vallina

Voz 15 33:18 eso sí me explica un poco eso sí de otra derecha de yo que ese con algún chiste pero yo he hablado mucho ha criticado mucho los medios cómo trata la ultraderecha entonces para el partido en las piernas hemos traído a luego no es broma no el partir las piernas que nos explique yo que dio sea un chiste algo presentarlo

Voz 1201 33:35 bueno venga un aplauso para Pedro Vallejo Valle

Voz 27 33:47 María escala no

Voz 28 33:52 el tema común ya como Smith el listón de vía estrecha sopla agua me matan conectados con su nos ha amo

Voz 1378 34:08 Pedro si quieres te puedes poner el gorro también estamos hablando en Malí

Voz 29 34:13 yo soy muy bonita y muy navideño si quiere si queréis alguno

Voz 1378 34:16 tú como quieras yo te lo dejo aquí yo tengo en casa eh

Voz 11 34:18 esto de forma vale lo uso todo el tiempo sabes que

Voz 1378 34:22 hemos encontrado fotos tuyas en

Voz 11 34:25 en en Internet hemos puesto la de Twitter en pequeño G no hay qué bonito además esa esa tiene tiene una gracia ni siquiera tiene que

Voz 30 34:32 el conmigo no la echo yo no sé quién es el autor parece en la foto de la Universidad Complutense que de vez en cuando pasó por

Voz 1229 34:40 ahí a hablar con los alumnos de periodismo y entonces de repente en Twitter cuando sales de ahí y con estas el teléfono un montón de fotos que te han estado haciendo mientras estabas contando tus mierdas

Voz 1378 34:52 bueno vamos a ver nosotras venimos aquí tú mejor dicho tú has venido aquí a hablar de en vez de tu libro de tu tuit de tu y los lo tu si Pedro público un hilo en Twitter en el que explicaba por qué no hay que darle tanta importancia desde la prensa la extrema derecha lo estoy explicando bien

Voz 1229 35:10 sí bueno el el la propuesta del del debate la lanzó Ana Pastor a través de su programa en su cuenta de Twitter

Voz 11 35:18 me pregunta Ana Pastor Ana Pastor ganarle por el objetivo lamentan la periodista no la política que igual

Voz 1378 35:24 pero no si no igual estafa volviera hubiera sus

Voz 11 35:26 Tito el debate igual entonces la presidenta

Voz 1229 35:30 en todo caso lo que lo que preguntaba y además entrevistaba a un periodista francés era qué hacer con respecto a la el surgimiento la ultraderecha y el periodista francés que le hablaba sobre el surgimiento de Le Pen y el Frente Nacional decía que primero les habían ignorado luego se habían reído de ellos y luego el tratamiento sí ha sido digamos más serio denigrantes sus ideas como contrarias a una democracia liberal lo ha un espacio democrático y que nada de eso había servido y que bueno pues que habían poco la duda de que es hacía al respecto no yo simplemente contesté a la propuesta de de que lanzaba Anna subrayando que a lo mejor el problema no era tanto como tratar a una opción política ultraderecha como no crear el caldo de cultivo previo a que aprendan los movimientos de ultraderecha y en este sentido me refería a cómo tratamos la delincuencia como tocáramos la inmigración etc etcétera sobretodo entonces esos espacios que no son puramente periodismo político sino que son periodismo entretenimiento de programas de mañana en el sentido en el que ha sobre exponemos en programación de televisión y radio los sucesos porque son desde el punto de vista la audiencia rentables pero al final terminamos trasladando a la gente la sensación de que vivimos en un país inseguro o que necesita reforzamiento policial del Código Penal cuando en fin todos los datos indican que vivimos en el periodo de la historia menos violento y en una de las regiones del mundo medios menos violenta como es Europa y en el caso concreto de España en uno de los países con los ratios de delincuencia criminal más bajos no

Voz 1378 37:13 es lo que quieren es que ama como Santiago Abascal

Voz 1229 37:16 claro si tú todos los días hablas de crímenes violentos en la televisión es difícil que no cree es en el cuerpo ciudadano la sensación de que es necesaria más Policía más Código Penal y soluciones políticas más ordenanza eso más autoritaria en fin venían poco por ahí está diciendo

Voz 1378 37:34 Javi qué qué quieres que diga cara Javi quiero que hable porque me habla al oído si él es mucho más interesante que ello Javi que haber Javi que le pregunto que si no que estaba viendo con un interesante porque a lo mejor no te estabas

Voz 1194 37:45 este de la historia que que ejemplos concretos que mencionaban el y lo que son muy interesantes que habla por ejemplo de cómo no se habla de de los desahucios pero si se habla de los narco pisos este tipo de ejemplos concretos que todos los días vemos en los informativos pero vamos que no esto no tengo decidió que es el entrevistó

Voz 1378 38:02 lo raro lo voy a hacer como si se me hubiese además lo puedo decir una cosa

Voz 1 38:06 puede ser una cosa está muy mal puesto en nombre de narco piso porque a mi se me hace super atractivo lloviendo yo quiero y quién no querría ir a un narco piso

Voz 1201 38:15 sabes que al resto de Pablo Escobar y claro dices yo

Voz 1 38:18 ese sitio o el narco piso luego resultan en un sitio malísimo hay que cambiarle el nombre en la recopiló es como en Netflix no claro yo quiero quiero ir al narco piso ahora sí

Voz 11 38:25 el pago entonces se ejemplos

Voz 1378 38:27 concretos

Voz 1229 38:28 no sobretodo yo yo lo padecí además en este sentido no no derivó la responsabilidad porque los que hacemos periodismo trabajamos en esto yo viví todo este mes de agosto trabajando de guardia y es verdad que había poco tema Paul tema político que tratar porque entre otras cosas porque como la actividad política en julio fue tan intensa y tan larga

Voz 11 38:51 claro la gente no se fue de vacaciones que es lo que suele pasar en

Voz 1229 38:53 política con lo cual en agosto no había nadie ni nada que contar lo que ocurrió es que los medios se llenaron de inmigrantes saltando vallas hoy llegando en barcos están en parte insisto porque no había mucho más que contar pero esto al final cuando la CES durante todo un mes independientemente de que tu lleves gente muy inteligente hablar de ello con opiniones sofisticadas la impresión que causa al final cuando tú ocupas muchas horas de programación hablando de inmigrantes que llegan es que estamos sufriendo la invasión a un pico de llegada inmigrantes cosa que es rotundamente falsa no está ocurriendo esto entonces es intentar trabajar luego en contrarrestar a la ultraderecha cuando tuyas participada de crear un caldo de cultivo en el cual estado ánimo en la sociedad es de pues lo que decía antes de ahí mucha delincuencia los narco pisos son un problema en los barrios gravísimo mucho más grave que los Desahucios cuando en realidad no es así es más bien al revés de hecho es más común el desahucio que el narco piso en el caso de la inmigración estamos viviendo un aluvión jazz creado digamos el el la pista el lanzamiento para que alguien lance mensajes

Voz 1 40:04 vale la derecha Pablo Casado

Voz 1229 40:07 en el mitin de Vox de escribir

Voz 11 40:10 Alegre sí pero en plan de y por razones laborales a ver los no

Voz 1229 40:15 mensajes eran básica era muy obvios porque además se notaba porque que iban pasando un vídeo todo el rato Iggy cuando aparecían dos cosas

Voz 30 40:21 de empezaba a aplaudir au a gritar que eran Push the money negros saltando vallas entonces si tú creas saltando vallas que no era Usain Bolt ni tampoco salto ni competir

Voz 1378 40:37 no era era

Voz 30 40:40 lo ponían ponían el look si con música épica tipo Señor de los Anillos serio sí

Voz 1201 40:45 no se saltando vallas negro se la Generalitat no se mezclaba no

Voz 1 40:49 sí sí

Voz 1229 40:50 sí sabe lo que pasa es que alargaron mucho los vídeos y la música porque hubo que retrasar el acto casi cincuenta minutos porque había mucha gente que no había podido entrar que esto es una de las cosas que fue un detalle relevante que es que había diez mil personas dentro casi tres mil fuera y entonces los líder desde que salieron fuera atenderá a la gente que no haya podido entrar un rato entonces todo esto retrasó el acto entonces lo de los vídeos nos lo comimos como mucho rato claro si tú le convences a la gente que los dos principales problemas a los que se enfrenta para su vida común y cotidiano son y que la gente exaltada de África asaltaba aquellas que Puigdemont es un problema en este sentido es muy difícil con convocar cualquier solución que sea mejor que la que propone Vox

Voz 1378 41:41 nosotros somos un medio de comunicación aunque aparte

Voz 11 41:43 estoy me estoy un poco nervioso porque

Voz 1229 41:46 venía preparado como para que Quique trajera una camisa espectacular tuvieran más convencional claro está

Voz 11 41:54 la clave está cosa que cuando tú que te has visto la navideño

Voz 1378 41:59 espectacular sí pero

Voz 1229 42:02 si no es tan turbador como sus camisas

Voz 1378 42:05 ah vale pues nosotros nosotros ha venido bien quién estamos haciendo bien yo creo que cualquier cosa que sí

Voz 1229 42:10 de no transmitir miedo

Voz 11 42:13 por eso yo soy muy fan del buenismo

Voz 1229 42:15 cualquier cosa que sea a poner las cosas en su justa medida Hay que subrayar esto que decía al principio que vivimos en la sociedad es que tienes que tienen menos motivos para estar atemorizada es de las que la historia conocido combaten este tipo de soluciones políticas

Voz 1 42:32 yo voy a decir eso hay diez viene por ejemplo pero

Voz 11 42:34 on the road es

Voz 1229 42:37 un salvoconducto contra la derecha

Voz 1378 42:39 sí

Voz 1229 42:41 eso no porque no se más gente que cree

Voz 11 42:43 es que las croquetas es también que la M

Voz 1229 42:46 treinta está bien y que la tortilla bueno el dice eso sí pero ya lo aprenderá

Voz 1 42:53 eso es magnífico magnífico voy a decir una cosa que la gente que me conoce pensará que tengo fiebre que madrugada Aído Rajoy era la hostia de bueno para eso Rajoy el momento hacia decir vamos a ver señores no vivimos en un país que esté tan bien razonablemente bien no se vengan ustedes a Areva tal cual yo a veces decía Rajoy tiene un poco de razón escalofrío es una leyenda no es una ley deja viva yo es que desde que sea retirado míralo Soler Rajoy Gibert a morir desde el moco que se agarró el día de la moqueta es una Palate subida Leaving Las Vegas continuo Leaving Las Vegas de la tranquilidad

Voz 1378 43:29 te quieres quedar a al a la

Voz 29 43:31 el siguiente parte del programa depende que baile pero nada nada nada

Voz 11 43:35 la celebración de la Navidad sí

Voz 9 43:45 Nani he no era tóxico tú sintonía es que acabamos el año la mejor noticia que hemos tenido ha sido que vuelven las Spice Girls digo bueno aunque sea para el especial de Navidad pero es que si no tienes una melodía siempre no se te identifica como si no pasa nada es un especial de Navidad es especial pues

Voz 31 44:04 la la la la regla

Voz 1378 44:08 hemos dejado a Pedro porque como no le despedido y me ha dado vergüenza lo he dicho quédate y el pero para que yo para despedirte luego te has quedado al que luego pidió el abuso hablando de Gates que data hasta el final lo no me no me voy a ser pionera de de de

Voz 9 44:23 en más empezó si ven Joaquín aislar tirado bueno el chico yo vengo a deciros que soy una mujer frustrada que es algo que ya sabía que había bueno ajá pero es quiero decir la razón no me estoy dedicando a lo que yo quería dedicarme

Voz 1378 44:38 era yo quería haber sido

Voz 12 44:40 una perra del infierno despiadada pero no tenía referentes pero femeninos no exacto porque me escucha qué es qué significa ser perro

Voz 1378 44:48 el infierno despiadada que no había escuchado nunca

Voz 12 44:51 pues haber sido una mala malísima o sea en plan piensa genocidas terroristas sicario Si carambola

Voz 1 44:59 claro que han dejado pero lo que no han dejado que nos ha dejado

Voz 12 45:03 pues no nos ha dejado el patriarcado porque para llegar a ser malvado tienes que pasar antes por conseguir tener mucho poder de hecho a lo mejor aquí hay chicas que podían haber sido unas grandes perras del infierno también y ahora son buena gente porque no sabían

Voz 1378 45:19 pero como no lo sabían que quiere que no sabían que

Voz 12 45:21 quién se lo vamos seguimos ejemplos concretos

Voz 1378 45:24 a ver

Voz 12 45:25 por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta a ver qué piensa la gente

Voz 1 45:29 hoy

Voz 12 45:31 Boris que es buenísima es que no pero esto no es una realidad de hecho hay un documental que podéis ver quité unos periodistas de la BBC que se llama El ángel de sea diva decir perra eh

Voz 1378 45:43 lo que se llama

Voz 12 45:45 es que él del infierno donde precisamente habla de cómo ella trataba con dictadores que tenía un montón de enfermos se que podían haberse curado con a lo mejor una operación o incluso con medicamentos y sin embargo dejaba que allí se murieran porque decían que éramos bonito ver cómo los pobres asumían eh su dolor y que lo vivieran luego ya cuando enfermó y fue a un hospital pero los demás los dejaba y es como digo porque lo blanqueis por qué no nos dejáis ver que nosotros podemos ser unas malvadas hijas

Voz 1378 46:14 de la gran puta he sea todo que dices es que a veces mi pero espera espera fuera fuera eso señora tenemos a María Teresa con el cartel de móvil fuera fuera lo vamos a arreglar fuera a vamos a ver vamos a ver no estás diciendo que a las mujeres les faltan referentes de maldad

Voz 12 46:29 claro sea yo quiero que haya mujeres en todos los sitios tiene que haber cuotas importantes en todos los sitios porque si no sabes lo que pasa que se creen que somos seres de luz yo estoy absolutamente en contra de eso nosotras somos seres humanos como todos los demás a mí me duele mucho cuando dicen vamos a poner a mujeres en política que seguro que lo hacen mejor

Voz 8 46:46 no perdona lo haremos peor

Voz 12 46:48 igual de bien o igual de mal que los hombres pero tenemos que da derecho a que el puesto si lo si lo si valemos no tiene que ser que lo hacen porque crean que no vamos a hacer mejor porque no sabes lo que hasta que luego una lo hace mal ya dicen BS no queremos amar mujeres porque todas lo hacen mal o sólo te dejan que te quedes si lo hace es muchísimo mejor que los hombres es como no olvidemos de esto pero

Voz 1378 47:11 estás diciendo que tú querías ser una perra del infierno fíjate te parece que quieren ser más cabrón

Voz 12 47:17 a ver un momento pedirá a ver me gusta que exista esa quiere decir si hay gente que tiene que hacer el mal pues que lo hagan hombres y mujeres que Teresa de Calcuta tuvo mal equipo

Voz 1378 47:29 Marketing

Voz 12 47:30 exacto que dijeron premio no

Voz 1378 47:33 no ven claro que hacéis

Voz 12 47:35 le no yo quiero demostrarle al mundo

Voz 1378 47:38 a todas esas niñas que esa tengo un referente lo mala que soy claro

Voz 12 47:43 claro y luego se lo peor que luego cuando existen de verdad como siempre a los de los hombres se les eleva por ejemplo ya que el Destripador aquí todo el mundo conoce ya que el destripador tiene películas poemas de todo oye perdonad que a este señor solamente mató a cinco personas que es un principiante de la maldad hace tipo en les acusa has visto te crees que esto es para que tengan no sé cuántas películas y no sé qué no un ejemplo Ivanova yo lo Gata Marín eslovenas alguien sabe quiénes son bueno no lo saben beso sabe quiénes son

Voz 1378 48:15 oye nadie sabe quiénes son estas dos eslovena

Voz 12 48:19 esta mujer no no este es el problema que ellas no son famosas y el otro con cinco cadáveres de mí

Voz 1201 48:23 el huy mierda mierda ya que el estimador el muy mierda es increíble ha pues es flojo

Voz 1378 48:33 a ver entonces fui dijeron que hicieron las cadenas porque no me crees bueno pues lo que nos lo ve

Voz 12 48:38 en As eran caníbales se comieron a más de cuarenta personas tenía una banda organizada tenían a su cargo a otras treinta personas que trabajaban para ellas y además el modus operandi de la leche era una madre y una hija y entonces la hija se iba a la calle a seducir a hombres para llevárselo a casa sale decían que como que le iban a comer y luego se lo comieron perdices

Voz 1378 48:59 la literal de esta manera decía luego bichos y te lo he dicho que es tontos el Kabir han extraído claro te mataba y encima te insultaba de verdad me está diciendo que estas señoras cuarenta

Voz 12 49:11 cuarenta personas que han comido ya el otro cinco no es justo o sea lo que no blanquear lo esconden yo estoy cansada del patriarcado a todos los niveles a todos los niveles cómo se llama

Voz 1378 49:21 a las hermanas

Voz 12 49:23 no no son hermanas son madre dejarlas la son Ivanova

Voz 8 49:27 yo Olga Marín Ivano son

Voz 1378 49:29 esta Marín sí que suena un poco mal igual es por eso que luego tuvieron un tío mago aquí en España

Voz 12 49:37 claro que luego también los digo una cosa y luego ha habido alguna que por ejemplo se ha hecho una peli por ejemplo hay unos que la protagonista de Monster que fue esta mujer que la la interpretaba Charlize Theron que es una historia real de una prostituta que mataba punteros pero tampoco sé si eso se puede catalogar de maldad

Voz 1378 49:56 Nani estamos programa de Navidad creo que ya estoy perdiendo el baremo ético de todo eh vamos a ver lo ves tienes que yo lo único

Voz 12 50:07 qué pido para Navidad es que todas las niñas que nazcan a partir de dos mil diecinueve sientan que tienen la posibilidad de que si quieren ser mala gente que lo sean turistas

Voz 1378 50:18 emocionales

Voz 12 50:20 eso es de justicia no se nos puede pedir que nosotros seamos las dueñas de la vida tú piensas una cosa tú que preferiría se Ponte te digo así pensando en cómo educaban a las niñas y qué preferirías lavar calzoncillos a tu marido o hacer una dictadura genocida

Voz 1378 50:37 la verdad creo que la verdad no quiero caer en tu a Marcos eran las dos cosas a la vez no puede verdad un dictado Arús genocida actual dime uno y sí dime uno Esquire no queda genocidas alguna habrá tigre Arkan

Voz 1 50:53 sí sí entonces si no

Voz 1378 50:56 hubiese a Hitler de referente no hubiese hecho nada esto claro

Voz 12 50:59 nosotros no tenemos entonces parece que siempre te bueno esto

Voz 1378 51:02 hasta dictador a cómo se llama

Voz 1 51:05 sí no sé cómo es como se llama Javi