seguro que han oído hablar de la Orden del Toisón de Oro de ese collar que de vez en cuando el Rey de España impone a quién considera amiguete de la Corona pues bien la Orden del Toisón de Oro nació el diez de enero de mil cuatrocientos veintinueve en Brujas en Bélgica de ahí que el collar lleve un carnero colgando porque en Brujas había una potente industria Adela la condecoración se la inventó el duque de Borgoña Felipe III para celebrar que ese día se casó con su tercera esposa pues vale entonces esta condecoración no tiene nada que ver con los Borbones qué hace lo Borbones repartiendo Toisón esa casco Porro

de oro hace casi seiscientos años para imponer el collar a todos aquellos soberanos cristianos a los que consideraba aliados una especie de club muy exclusivo la potestad para imponer el collar sólo estaba en manos del duque de Borgoña así que esa potestad fue pasando a los herederos después de muchas bodas y muchos cruces entre monarquías el Toisón llegó a manos de los Austrias entró en España con Felipe tenemos aquí se quedó hasta que se murió el último de los Austrias el panoplia de Carlos II es decir que cuando los Borbones encajaron el trono de España ya no les tocaba de cerca esto del Toisón de oro pero como lo de imponer el collar y nombrar nuevos caballeros daba mucho caché se hicieron en Long geeks siguieron como si el cambio de dinastía no fuera con ellos

ni un solo Borbón ha dejado de nombrar sus nuevos miembros el señor emérito Juan Carlos tan generoso él impuso veinticuatro Toisón de Oro el más inoportuno a su amigo el Rey de Arabia Saudita esa dictadura descuartizado Felipe VI ha frenado en seco porque sabe que no está el horno para bollos y sólo se ha impuesto a su hija Leonor aunque pueden dárselo a quien quiera era el Toisón no es una condecoración de Estado ni la entrega a España es un regalo del Rey para quién el Réquiem al Pato Donald si le apetece además tener el Toisón de Oro servir no sirve absolutamente para nada