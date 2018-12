SER CONSUMIDOR: LOS PELIGROS DE LOS JUGUETES CONECTADOS 16/12/2018

Voz 1 00:00 se ha consumido con Jesús Soria

Voz 0927 00:10 si los pescados de piscifactoría que producimos en España tienen todo tipo de controles para dar todas las garantías al consumidor tiene algún sentido que las mismas autoridades no puedan controlar de igual manera los que vienen de algunos países donde porción esto el nivel de exigencia por ejemplo en su alimentación o en los medicamentos no son ni mucho menos fiables lo mismo podríamos decir de la miel a los de aquí muchas exigencias y luego resulta que nos cuelan como mieles productos que no lo son ya sabemos de dónde proceden un poquito de por favor no es defender lo nuestro que también es evitar engaños fraudes al consumidor empezamos

Voz 4 01:05 rápido farsa mientras más que no preceden a gol amenazas y promesas vanas a los ladrones

Voz 0927 01:42 bienvenidos muy buenos días gracias por acompañarnos no metemos ya en materia en la producción Sonia Faura en la T nica Carlos Higueras y nos pone ya solo la mesa todo lo que hemos preparado para hoy Julio López

Voz 1604 01:54 hablaremos de los riesgos de los juguetes conectados y conoceremos una guía para elegirlos bien y usarlos sin riesgos

Voz 5 02:02 recoge datos del menor no durante el juego es para mejorar la interacción pero bueno recoge la voz doce en imágenes información sobre sus intereses

Voz 1604 02:10 abordaremos el problema de las falsificaciones de colonias como detectarlas y los riesgos para la salud

Voz 6 02:16 de los fans que protege a los perfumes pues en los falsos

Voz 1604 02:22 el pescado de piscifactoría español estrena marca de calidad y conoceremos sus ventajas

Voz 7 02:27 el pescado cultura nunca

Voz 1604 02:30 para tener parásito hablaremos también del turrón productos típicos de la dieta mediterránea con moderación de baja el colesterol malo y bueno el director del IDAE pasará nuestro test como consumidor comida ecológica sí o no sí se puede sí pero no siempre se puede porque los precios no siempre acompaña como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 8 02:52 somos clientes de Movistar

Voz 9 02:54 en alta línea fija

Voz 8 02:56 teléfono e Internet dos terminales móviles

Voz 9 02:59 desde el pasado tres de agosto dos mil dieciocho que avisamos

Voz 0927 03:02 pero luego escuchamos esta queja consulta de nuestro oyente y por supuesto con la asesoría la jurídica de de nuestro asesor como siempre también El Mundo Today

Voz 1981 03:13 Carles Puigdemont recuerda su dirección de Bélgica para recibir la cesta de Navidad

Voz 10 03:19 en SER Consumidor nos gusta darnos como con algunos colectivos médicos sospechosos usted cree que se cobran contraprestaciones cuando se dicen muchas de estas con

Voz 6 03:28 los multas alguna se va muertos el viernes Borno es

Voz 10 03:33 buscamos a gente con ideas totalmente diferentes me parece fatal docente más cinco céntimos por una bolsa de plástico eso sí siempre procuramos evitarles sustos

Voz 6 03:42 ha sido víctima de alguna operación irregular lo primero es dar cuenta inmediata la compañía para bloquear

Voz 10 03:49 siempre buscamos las cosquillas a nuestros invitados Gaviño solamente unos doce euros pero notas es decir si anuales mensuales o cada cinco minutos no lo sabe no lo sé pero ustedes creen que no los quieren un lujo para mí SER Consumidor los domingos de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria y a cualquier hora en Cadena Ser punto com bien nuestro podcast Cadena SER

Voz 0927 04:16 bueno antes de meternos con todos los temas que les hemos anunciado recordarles que sea aprobado la ley hipotecaria con cambios a tiene todavía trámites administrativos el Senado y todas estas cosas pero que sepan que se va a prohibir las cláusulas suelo que aclara qué gastos son para el banco y para el usuario que ya sabemos los problemas que ha traído prohibe a los bancos obligar por ejemplo al cliente a contratar productos vinculados como los seguros limita las comisiones de los bancos que ya está bien Il ilimitadas también para evitar desahucios de los propietarios por impagos ahora son necesarios doce meses sin pagar para que alguien puedan desahuciar incluso hasta hasta quince meses bueno estamos ya metidos en las navidades época de compras y más compras y uno de los regalos estrella sin duda son las colonias los perfumes todo tipo de cosmética bueno el otro día recordarán que hablábamos del grave problema de las falsificaciones en todo tipo de productos bueno pues estos días han denunciado

Voz 1174 05:11 lo mismo en este sector

Voz 2 05:14 la denuncia

Voz 0927 05:16 Díez muy buenos días hola buenos días directora de Asociación Nacional de perfumería cosmética no hay tanto problema de verdad de fraude en los cosméticos en las colonias en nuestro país

Voz 11 05:26 bueno pues según un estudio de la Agencia Europea de propiedad intelectual que está en Alicante sí que tenemos problema porque hay casi un dieciséis por ciento del mercado que está afectado por las falsificaciones

Voz 0927 05:39 qué supone esto para el sector porque la gente hablábamos hace no mucho de falsificaciones en general lo que suponía la economía del país lo que suponía en pues en pérdida de puestos de trabajo cierre de comercios también así para este sector

Voz 11 05:50 ah si las pérdidas económicas están estimadas en casi mil millones de euros al año esto implica que más de ocho mil doscientos puestos de trabajo se han podido perder por culpa de de este comercio ilícito aunque a nosotros nos preocupa mucho mucho también el impacto sobre la salud de las personas que están usando esos productos

Voz 0927 06:12 efectivamente cuáles son cuáles son los riesgos de de que utilicemos colonias cosméticos todo tipo de productos de los que en el mercado que en que no son los originales

Voz 11 06:22 pues cuando estamos usando pronto que se ha fabricado en un lugar clandestino USA que tiene componentes industriales a veces componentes tóxicos lo río nos puede ser de todo tipo no pero se ha visto claramente por riesgos de alergias dermatitis que salgan manchas que salgan de estigma tentaciones porque no solamente los perfumes pasan los controles exhaustivos muy com

Voz 12 06:45 lejos ir tienen protectores

Voz 11 06:48 solares tienen muchísima composición que nos asegura que nuestra piel son

Voz 0133 06:53 perfectamente maravillosos no

Voz 11 06:55 no desaparecen falso hice han producido pues eso quemaduras manchas irritaciones alergias problemas cutáneos importantes

Voz 0927 07:04 no vale la gente en en otros productos clarísimamente se compran sabiendo que son falsificaciones en en las perfumes en las colonias los cosméticos también o lo sabe la gente os realmente aquí hay más engaño y muchos compran pensando que son auténticos y no lo son

Voz 11 07:22 pues en las dos cosas porque cuando uno ve un perfume de lujo no mercadillos Lobezno muy bajo pues a veces no quiere creer que que hay algún problema no realmente si vemos son perfumería mercadillo o o es robado que son delito o es falso tenemos que saberlo que es falso porque es imposible que una compañía legal que está haciendo en producto auténtico lo ponga en ese canal y nos cuentan a veces estos de subastas os de agua leche de de descatalogación es mentira nunca a las grandes compañías que que fabrica perfumes de lujo utilizan estas fórmulas

Voz 0927 08:01 eso sí para que creamos que son claro

Voz 11 08:03 luego real en Internet por supuesto

Voz 0927 08:07 eso te iba a decir que el otro día hemos contado en que claro el problema de ahora que se que está grabando esta situación es las ventas a través de Internet no ahí sí que no hay forma de tocar ni palpar ni probar ni nada lo que pides te lo envían y sea una falsificación muchas veces te la comes

Voz 11 08:24 esa experta en detección de fraude digital que nos ha contado que más del cincuenta por ciento de las falsificaciones de perfumes si adquiere no hay a través de redes sociales que se estima que la mitad de los consumidores no sabían que estaban gobierna falsificaciones cuando llega a casa el paquete deteriorado o defectuoso pues ven que les han engañado pero tampoco tienen dónde reclamar entonces no funciona ninguna de las garantías que en comercio on line legal sí que existe

Voz 0927 08:53 en esta época es sin duda el la la época de más ventas de este tipo de productos nos puede dar una pista o pistas de cómo detectar las originales de las falsificaciones el otro día da vais como dos claves una infografía que era muy interesante uno en el embalaje cuando vemos el producto todavía en la cajita que quede vemos en qué debemos fijarnos para saber que estamos probablemente ante un engaño

Voz 11 09:18 sí normalmente en el celofán que protege a los perfumes para que nos aseguramos que nadie lo ha utilizado antes pues en los falsos es defectuoso está arrugado es mucho más de gran calidad con están mal plegado ese llanas puedan una pista el cuarto Nájera muchas veces y luego cuando ya vemos el producto pues por ejemplo esa cánula que está dentro de los perfumes que si Plastic hito que está dentro fueron unos auténticos es casi invisibles perfecta no las falsas pues es un plástico cualquiera muchas veces me curvado el peso suele ser distinto a veces hacen espuma porque los componentes que hay dentro son distintos a más jabón osos no es que hay varias cosas que las pistas a una pregunta de Jesús cuál es la mejor forma de sabes

Voz 0927 10:10 si tú ir a comprarlo

Voz 11 10:13 en lugar de confianza Si vas a comprarlo a una tienda tiene que hay muchísimas perfumerías grandes almacenes o incluso en internet pero en un sitio conocido con referencias pues es la mejor forma de que es seguro de que el producto que estás comprando es auténtico

Voz 0927 10:34 perfecto Val Díez directora de estampas nacional de perfumería cosmética muchísimas gracias

Voz 11 10:39 Abbas

Voz 4 10:59 sí gracias

Voz 0927 11:19 ya más historias que también tienen que ver mucho con las compras en estas fechas hablamos de juguetes muy de moda son los juguetes conectados y también aquí nos vuelven avisar de los riesgos de ciertos juguetes de este tipo que hay en el mercado lo hacen además desde el Instituto Nacional de ciberseguridad

Voz 13 11:40 enganchados a las nuevas tecnologías tecnologías

Voz 0927 11:44 Manuel muy buenos días buenos días perteneces a al INCIBE Instituto Nacional de ciberseguridad que tenéis una unidad especial precisamente de para para la protección de los menores no

Voz 14 11:55 eso es el centro IES 4k que es Internet Segura kits Ike Ike velamos pues bueno promoverla el uso irresponsable e Internet entre los menores aunque nos dirigimos también a padres educadores ya cualquier profesional del ámbito del menor para al final pues bueno proteger a los menores en internet

Voz 0927 12:13 es presentado hace unos días una guía que nos ha resultado muy muy interesantes sobre el los especialmente dedicada a los juguetes conectados no

Voz 14 12:22 eso es vemos estamos viendo cuando estamos en periodo de compras navideñas Si bueno pues estos juguetes están en los últimos años teniendo un gran tirón y lo que hemos querido sacar una guía pues para ayudar a las familias con recomendaciones pues antes y después de la de la compra Un juguete de este tipo

Voz 0927 12:37 Manuel para la gente que esté despistada que es exactamente Un juguete conectado

Voz 14 12:41 bueno pues son aquellos juguetes que que tienen una función de conectividad en Internet no para traducirlo esto sería pues por ejemplo un robot o una muñeca muñeca que responde a órdenes preguntas por ejemplo un dron un coche teledirigido que capta imágenes no a través de una cámara sí que se conecta luego al móvil no a otras aplicaciones pues esto sería lo que es un juguete conecta

Voz 0927 13:05 en la guía de distinguir perfectamente el antes y el después saber para antes de comprar este tipo juguetes que hay que tener en cuenta

Voz 14 13:12 bueno pues hay que tener en cuenta pues te recogen estos juguetes recogían almacenan datos del menor no durante el juego es para mejorar la integración pero bueno recoge la voz recogen imágenes información sobre sus intereses y todo esto pues bueno implica unos riesgos para la privacidad por lo tanto el fabricante de ese juguete debe especificar en su política de privacidad pues tienes el responsable de manejar esa información que se va a recopilar para que va a ser utilizada como puede ejercerse los derechos los los usuarios no todo esto es lo que nos ampara bajo la normativa de protección de edad

Voz 0927 13:44 para Papá Noel ya habrá comprado algunas cosas incluso los los reyes más adelantados para después quienes ya tengan ese tipo de juguetes que hay que tener presente hoy en cuenta

Voz 14 13:54 bueno pues también tendría en cuenta otra serie de de elementos a la hora de comprar nos limpia y me permite

Voz 0927 14:01 sí sí claro

Voz 14 14:02 que ese valore la edad recomendada pues para el uso de cada juguete no solamente tiene el chaval tiene la madurez necesaria para utilizarlo seguridad es decir si tiene una función educativa si también va a mejorar el entretenimiento del menor y también al ser un dispositivo tecnológico pues debemos leer un poco las especificaciones técnicas no de que que hay que funcionalidades tiene si tiene una cámara web y tiene un micrófono cuáles son las medidas de seguridad que nos da ese juguetes iba a disponer de actualizaciones porque estoy muy importantes y el dispositivo unos actualiza pues pueden detectarse fallos y luego cualquier persona puede entrar positivo y capturar por ejemplo la las imágenes

Voz 0927 14:39 madre mía lo que decías para para para después ya es decir quién lo tenga ya comprado tener en cuenta estas cosas y es supongo que algunas más no

Voz 14 14:48 eso es sí pues tenemos que tener una vez comprado el juguete pues si se va a conectar con otro dispositivo y lo va a hacer a través de la wifi pues tenemos que asegurarnos de que nuestra Huici segura no esto tanto en la Oficina de Seguridad internauta como en la línea de ayuda en ciberseguridad INCIBE que es en el novecientos ciento dieciséis ciento diecisiete que es una línea gratuita pues asesorados también cómo hacerlo no porque esto bueno requiere un poquito más de conocimientos técnicos pero luego cosas tan básicas como cambiar las contraseñas y que tenga por defecto es de ese juguete porque si dejamos la misma encontrase en la que viene de fábrica a cualquiera nuestro vecino cualquiera que tengo acceso a por conectividad Wifi a ese juguete pues podría acceder a él y al contenido que tenga

Voz 0927 15:30 la que se recogen estos datos porque si afán interés en que estos juguetes dirigidos a niños recojan determinados tipos de datos

Voz 14 15:38 bueno pues al final todo eso responde pues a digamos a mejorar digamos la integración en el juego es decir si nosotros tenemos una muñeca que es capaz de responder a las preguntas del menor irá aprendiendo en función de de de esta conversación que tiene con el menor apuntan todos esos datos se llevan a los a los sistemas en la nube de fabricante y mediante algoritmos y procesos pues consiguen que que la integración sea mucho mejor luego también a partir de ahí sacan perfiles no de de la familia del menor también pueden ofrecer pues a través de la aplicación del móvil pues publicidad más personalizada

Voz 0927 16:14 qué implica sus riesgos claro todo esto

Voz 14 16:16 claro implica que muchas veces pues esa publicidad pues también llega a los jugadores lo menos les no tienen una capacidad tan crítica como los adultos y son más susceptibles de pues bueno eso gestionarse no

Voz 6 16:28 está

Voz 0927 16:29 ya lo habéis hecho conjuntamente con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes Ice también como comprar y recomendaciones de uso etcétera no

Voz 14 16:38 eso es sí vamos siquiera que parecen tener un poquito el índice de la ciencia

Voz 6 16:41 sí estamos ahí todos los puntos pues hablamos esto

Voz 14 16:44 somos más a menudo lo que hemos hecho en la conversación pues que es un juguete conectado porque recogen nuestros datos y para que a qué riesgos nos exponemos cómo elegir un juguete conectado para que nos ponemos esos riesgos para tener los mil las mínimas problemáticas como configurar lo no una vez que lo hemos comprado y luego como enseñará a los chavales a utilizarlo pues con más la seguridad porque tenemos que ser conscientes también de que de que lo Chas pueden el juguete puede está súper súper bien configurado el fabricante pueda haber tomado todas las medidas de seguridad que si luego el chaval con la cámara se mete en un baño y graba a sus compañeros lo su hermano pues pero eso también tiene unos riesgos para la privacidad que hay que hay que saber utilizarlos con con sentido común

Voz 0927 17:26 está disponible en vuestra web no INCIBE punto es

Voz 14 17:29 eso es en INCIBE punto es 4k punto es desde ahí oponiendo simplemente en un buscador pues ya de juguetes conectados aparecerá entre los primeros resultados

Voz 0927 17:39 dabas antes un teléfono novecientos ciento dieciséis ciento diecisiete ahí también pueden consultar no

Voz 14 17:44 eso es de lunes a domingo de nueve a diez de la noche sino recuerdo mal es gratuito es confidencial simplemente se llamaba Hay tenemos allí un equipo de expertos de tanto a nivel de atención psicosocial por bueno el caso de de ya de problemáticas más grandes de los menores

Voz 11 18:03 pero también pues para para padres educadores

Voz 14 18:05 sobre pues eso como hace mediación para entrar en Internet com

Voz 15 18:08 como por ejemplo tener una

Voz 14 18:11 la escuela ciber segura no políticas de uso de las muchos aspectos todos relacionados con los menores y el uso de las tecnologías

Voz 0927 18:19 perfecto siempre lo digo un paseo por INCIBE no está nada mal porque a parte de esto específico para los niños siempre hay muchas cosas de mucho interés ahora que estamos toda la vida o todo el día volcados en en las nuevas tecnologías Manuel Ram San coordinador Internet Segura kit de INCIBE Instituto Nacional de ciberseguridad muchísimas gracias

Voz 6 18:36 a vosotros felices fiestas e igualmente que adiós

Voz 16 18:40 te han engañado

Voz 0927 18:43 dado que han tomado el pelo reclama

Voz 10 18:48 utiliza tus derechos SER Consumidor

Voz 17 18:54 eh con Jesús

Voz 0927 18:56 teoría en estas fechas dicen que es cuando más mariscos pescados comemos en nuestro país la semana próxima tendremos aquí precisamente a una experta que nos va a dar pistas para la compra pero antes quiero que escuchen una entrevista que hemos realizado estos días con motivo de la presentación de una marca de calidad de los pescados de piscifactoría de nuestro país estuvimos en Canarias Tenerife visitando una de las plantas de producción y estos son los argumentos del sector para que compremos pescados de aquí y no los que vienen de algunos países

Voz 7 19:25 saber más Carlos Rendón socio impulsor de crianza de nuestros mares que es exactamente el sello crianza de nuestros mares piensa nuestros mares un sello de calidad de de origen donde tratamos de separar lo que o de de diferenciar lo que es el pescado de nuestras costas español del pescado que viene de otra procedencia como puede ser Turquía otros países fuera de España

Voz 0927 19:53 todas las empresas están a que incluidas en el en el crianza de nuestro o no

Voz 7 19:58 no de la producción total de dorada lumínico Urbina de España alrededor del ochenta por ciento está incluido en el resto no estamos aquí viviendo que son piscifactorías granjas que se llama exactamente bueno esto se llama piscifactorías la y cada uno de los Vivero la afición están formadas por diferentes vivero que son unos espacios donde se introduce el pescado hice hice cultiva el el el pescado hasta llegar la talla para consumirlo ustedes hablan no están contando que están en los mayores estándares de seguridad alimentaria de calidad cuéntanos qué es eso exactamente qué significa para el consumidor en España no se cultiva con unas condiciones con nuevos protocolo que no se cultiva en en el resto de de de países terceros hay mucha diferencia entonces entre el pescado de piscifactoría que vienes de otros países como Turquía o Grecia con respecto a lo que tenemos aquí en nuestro país sí sobre todo hay bastante diferencia en lo que es lo que lo que consume el pescado lo ha el alimento que tiene el pescar aquí se cumplen unas normas de de calidad en el pienso que no se exige en terceros países y eso hace que se diferencie en gran medida lo que un un producto al otro Rame quiere decir que lo que entra a a nuestros mercados a nuestros pescaderías a nuestros supermercados tiene mucho más controló de España Se permite que entren cosas con un alimento sospechoso de otros países sí desgraciadamente en en Europa entran alimentos giro alguno en este caso concreto pese que no tienen las mismas obligaciones de cultivo que se imponen en España es la competencia que estamos obteniendo una de las cosas que dificulta a los productores eh comunitario inconcreta a España que hablamos por ejemplo de antibióticos hablamos de vacunas cosas procedimientos que aquí se llevan a cabo en otros sitios no bueno en los controles que tenemos aquí en cuanto a lo que son unos antibióticos son bastante estricto comparado con terceros países y el control de lo que es la materia prima con lo que hace hace el pienso tiene unas unas condiciones diferentes a las que permiten en países en en terceros países usted sabe que el tema de la alimentación de estos pescados es un tema polémico los grupos ecologistas pues cada dos por tres hablan dicen que no es fiable esto es absolutamente fiable está absolutamente controlado de dónde salen esos esos al ex alimentación esos pienso es que le dan a los a estos peces como saber el contenido de los piensos es básicamente ante harinas de pescado aceites de pescado tiene algo de vegetales sobre todo en lo que son los los guisantes pero no contiene en Europa de procedencia de animales terrestre cosa que en otros países y se lo permite está justificado el que algunos consumidores sigan pensando que que el pescado de piscifactoría es inferior al pescado salvaje no no no está justificado y es la nuestra lucha es hacer que el el consumidor y el el prescriptor llámense cocinero el que atienden la beca diría le ponga en valor lo que es el pescado de cultura de Kabul Tour hoy tiene una seguridad alimentaria la calidad del pescado es muy muy buenas por ejemplo el pescado azul dura nunca era tener parásito cosa que desgraciadamente hay otros pecado que si lo tiene no tiene anisakis no tienen exacto esa seguridad la tenemos que lo podemos comer crudo sin ningún tipo de problema proteína de calidad omega tres daba unas cifras muy interesantes de cantidad de omega tres esto es importante para el consumidor vamos a ver una de las de las de los alimentos que bueno para la salud es el contenido omega tres que tiene el pescado cultura es muy rico en omega tres porque la gran mayoría del pienso que Europa el alto contenido de omega tres quedará en eso esa materia prima le traslada a lo que es el producto final de dorada lubina y coordine hablábamos antes de otras cosas relacionadas entre el el el pescado y en otros países viene de España una de las ventajas es la proximidad y el que en muy poquito tiempo el producto que se produce aquí va al consumidor cuanto veinticuatro horas que diferencie con lo que viene a otros países sí eso es otra de las ventajas que tiene el pescado de crianza otros Márquez no lo tiene de nuestros mares que no lo tiene el pescado de origen turco o de Grecia que fue el en veinticuatro horas está ese pescado en el en el consumidor final hoy en día se está hablando mucho en defensa de lo que Kilómetro cero la huella de carbono y en este caso el pescado de crianza nuestros mares tiene la ventaja de que la cercanía al consumidor final por esos que tiene el valor y por eso que le hemos puesto el sello para podemos diferenciar de los PC de los pescados que vienen de Turquía de Grecia o de otra atroces es el futuro el pescado de piscifactoría es el presente o el futuro yo diría que es el presente hoy en día iba a ser el futuros imparcial el nivel de consumo y hoy en día el mundo o hacemos pescado de Agricultura factorías o no mucha gente no podrá consumir pescado en por Carlos Fernández de Tenerife muchas gracias a ustedes por haber venido hoy divulgar las bondades que tiene este pescado las bondades que tiene el pescado que está marcado con el sello de calidad de otra manera

Voz 1880 25:47 para evitar sustos para informarte de tus derechos SER Consumidor Si quieres contarnos anunciarnos algo déjanos un mensaje de voz en nuestro guasa seiscientos setenta y nueve cero diecisiete cero catorce

Voz 19 26:07 sí

Voz 20 26:12 creo

Voz 21 26:14 el experto

Voz 7 26:17 a mí sí

Voz 19 26:22 la gente está entre Figueras Nao extra con toda tratando de meter ahí todo esto

Voz 18 26:39 la verdad es que hay cosas bastante hombre

Voz 0927 26:42 sí da mucho control aquí mucha mano dura y luego mucha mano ancha con productos que no están tan controlados ni mucho menos que vienen de fuera hay cosas que se entienden de de mala manera bueno no vamos a la revés

Voz 10 26:57 SER Consumidor está en la red para que no exceden con tus derechos síguenos en Internet estamos en Facebook tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor

Voz 22 27:13 es como siempre en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 10 27:18 escucha con nosotros la vida Sonia que tales

Voz 0927 27:20 las hola buenos días vea cuéntanos ya algunas cosillas has visto en las redes

Voz 0133 27:24 bueno pues respeto al especial cuarenta años que hicimos la semana pasada Horacio lavado Rojas decía pedazo de programa hoy cuarenta años de consumo recordando repasando cómo eran las cosas en el año de la Constitución

Voz 0927 27:35 gracias seguimos con el programa anterior

Voz 0133 27:37 cuando de los juguetes Elena García Santos dice estoy sorprendida escuchando cómo realizan las pruebas en los juguetes podemos estar tranquilos de que los podemos adquirir con toda tranquilidad en los centros autorizados que bueno bueno e acerca de la entrevista que realizamos a Bruno Rodríguez socio de Deloitte donde afirmaba que esta Navidad de que estaremos seiscientos euros por familia los oyentes han comentado lo contrario con comentarios como quién pueda no también otro dice no sé quién pero yo desde luego no y otro dice algo no cuadra unos muchísimos y otros ni para pipas

Voz 0927 28:10 eso pasa con muchísimas con muchísimas cosas por cierto que sobre el tema de los juguetes ha habido algún comentario en red

Voz 0133 28:16 también no sí bueno es la el comentario exactamente es me ha sorprendido mucho que en el análisis de los juguetes tanto tú como el laboratorio hayáis dicho varias veces que hay juguetes de niños y de niñas carritos son para que lleven las muñecas las niños

Voz 1174 28:33 bueno por un problema de dicción se cortó una parte porque dijimos para niñas que yo creo que es verdad dijimos bueno pero también para niños que es verdad que juegan pero vamos que ha sido un desliz ya pedimos disculpas a través de las redes no como alguien dijo es que no sólo se ha comentado en un pequeño eso pero disculpas disculpas otra vez

Voz 10 28:54 desde el consumo

Voz 0927 28:56 bueno por ejemplo dice pedimos a los partidos políticos que nos recopila en datos de personas personales de las redes sociales y Facua dice que han hecho un estudio y que detectamos diferencias de hasta el Kun doscientos cuarenta y cuatro por ciento en las tarifas de autobuses Madrid Barcelona Girona las ciudades más caras en la Cuesta de hoy

Voz 0133 29:18 la encuesta de hoy compras colonias falsificadas o de imitación la primera respuesta siempre alguna vez o nunca

Voz 0927 29:25 lo tienen las redes Si por favor voten para que sepamos un poquito que que piensan exactamente ustedes y los resultados de la encuesta la semana pasada

Voz 0133 29:31 planteamos que dónde compran los juguetes la mitad han dicho que gran superficie el veintiocho por ciento en tiendas tradicionales y luego les los supermercados supermercados y por último un nueve por ciento en chinos

Voz 0927 29:43 alguien que son los análisis que hicimos el otro día comprando juguetes en determinados establecimientos de este tipo que ha salido el nueve por ciento

Voz 0133 29:51 sí un pequeño apunte a algunos oyente decían que faltaba una opción que era el de comprar online

Voz 0927 29:55 ah pues si se nos ha escapado eh disculpas disculpas otra vez nos vamos ya Lasa

Voz 23 30:01 el mundo al mundo web

Voz 0133 30:07 hoy hablamos con Javier abro presidente y cofundador de la aplicación You en pay nos cuenta los detalles de la misma buenos días Javier cuéntanos en qué consiste esta aplicación

Voz 12 30:16 buenos días pues es una aplicación a ellos y gratuita para el usuario que diga a todos los programas de fidelización las tarjetas decidida que todos tenemos en una misma aplicación digitalizando Asia además de información sobre los puntos que tienes ocho millas au euros y además te dice lo que puedes conseguir por ella

Voz 0133 30:44 tiene acceso todo el mundo no

Voz 12 30:47 tiene acceso absolutamente todo el mundo es gratuita para todo el mundo

Voz 0133 30:50 también estáis a nivel internacional

Voz 12 30:52 también estábamos a nivel internacional nosotros empezamos en España hace un año y ya estamos en siete países ir creciendo pues pues de forma muy rápida en los usuarios de de descargar será de utilizarla

Voz 0133 31:06 entonces las ventajas principales que ofrece un pay son los descuentos en varios comercios no

Voz 12 31:13 sí es una aplicación que al permitir al permitir al usuario gestionar todas las tarjetas que tienes de supermercados de comercios de cine de las farmacias de tantos sitios que no es que compramos a diario te permite ahorrar con ella es una herramienta potentísima de ahorro IU un usuario pues les puede gestionando con la aplicación sumó su consumo

Voz 0133 31:45 y además uno de vuestros públicos más importantes son los millennials no es así

Voz 12 31:51 efectivamente porque es un público que tradicionalmente no ha estado muy Fidel izaba por las marcas pero que si te atraen las aplicaciones sencillas de usar y que le le dan acceso a esos ahorros o casos Bach que pueda obtener por el consumo hoy por la las compras creada en su día a día

Voz 0133 32:16 y aproximadamente cuántos comercios están asociados con vosotros

Voz 12 32:20 nosotros lo que tenemos son programas de fidelización dentro de nuestra aplicación y tenemos más de seiscientos en el mundo en España pues hay más de trescientos

Voz 0133 32:31 hay entonces Si cualquier usuario está fuera de España y quieres ir utilizando esa aplicación en algún comercio internacional puede hacerlo perfectamente puedo hacerlo perfectamente

Voz 12 32:42 en cada país muchas veces las las cadenas en cada país tiene su sistema propio pero por supuesto cogería darse de alta en el sentido de diferentes países porque son diferentes comercios hay que utilizar la perfectamente lógicamente

Voz 0133 32:59 pues muchas gracias Javier Pérez presidente y cofundador de la aplicación

Voz 12 33:03 muchas gracias a vosotros

Voz 24 33:06 me dice el corazón que no en este plan E que caídas en queda fuera de circulación acaso sea un clon de algo así como Salma que la alguna una extraña dimensión

Voz 1604 33:34 estas escuchando SER Consumidor

Voz 2 33:37 sí a las tres

Voz 0927 33:48 Nos vamos ya nuestro test de consumo en SER Consumidor sin mala uva los que repita el juramento

Voz 25 33:55 juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la vereda su nombre

Voz 1174 34:04 Joan Herrera Joan Herrera muy buen

Voz 0927 34:06 los días buenos días gracias por estar en SER Consumidor director general del IDAE Instituto

Voz 1174 34:11 para la diversidad Diversificación y Ahorro de la

Voz 0927 34:13 energía del Ministerio transición ecológica dispuesto a contestar a nuestras preguntas la verdad toda la verdad eh

Voz 1174 34:20 cuántas veces ha pedido la hoja de reclamaciones un par de veces un huevo talla L pesa entre cuarenta cincuenta entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta gramos ni idea cuánto vale un kilo de pollo kilo de pollo pues depende de él es de granja

Voz 26 34:35 te lo da igual cualquiera el kilómetro

Voz 1174 34:38 pues no es que es que te varía te varía mucho no es decir al final un kilo de pollo de granja te puede subir a los seis siete más sus siete euros cuando llama algún comercial por teléfono cuelga directamente atiende aguantas poco mucho no no aguantó nada con nadie coche diesel gasolina híbrido o eléctrico yo no tengo coche pero pero si tuviese que escoger escogería a un un híbrido seguramente acaso lares ya en casa o no que mirar más en los alimentos la grasa que llevan el azúcar basal la grasa coger la fruta entienda con guantes sin ellos pues Bayona judería y lo coge la ruta era lo que cepilla en la comida para comprar

Voz 27 35:22 o o buscamos productos de

Voz 1174 35:24 cercanía o de temporada yo sí puedo buscó no productos de cercanía y de temporada pero no siempre se puede comida ecológica sino Sí Se Puede sí pero no siempre se puede porque además los precios no siempre acompaña te comes los yogures caducados no ropa de marca o locos ah bueno pues la verdad es que ir a comprar me aburren no no lo la que la que pillo dijo uno Löw que Pío mira comprar productos falsificados imitaciones no no el pecado gastronómico que te das de vez en cuando no un astronómico ahí me has pillado en alguno habrá no me gusta mucho esa comida yo soy hijo de Valenciana Hay por tanto para mí el arroz es una debilidad cuando compra ropa mira si es de tinte hola vas a poder cuencas intento y sí poderla lavar en casa para mí es un elemento fundamental de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica o de la o el operador de telefonía fuera no sé qué decirte no igual de todo igual de poco on the de todos y cada uno de ellos

Voz 0927 36:33 sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que llevas en la cartera

Voz 1174 36:36 y si la la mire hay incluso fui a reclamar que me cobrase menos cuando pagas con tarjeta y te piden el DNI te alegras o pone mala cara no me me es igual de ahí hasta aunque de hecho depende del precio no me lo deberían pedir pero pero pero soy no me resisto vaya Colacao un Squyres debemos a la infancia pues hombre más con la verdad gazpacho salmorejo comiendo con tu pareja Whatsapp lo dejas el móvil lejos para no utilizarlo no yo intento dejarlo lejos para no utilizarlo porque porque la comida va a ser mejor lo dejamos lejos cuánto hace que no renegocien la tarifa de la telefonía de tu móvil pues hace hace un par de meses una así que bien recicla botes bolsas papel vidrio nada en casa lo hacemos todo también la orgánica tengo la suerte de vivir en una ciudad donde también se hace la orgánica y por tanto lo hacemos todo te dan nunca hace frío pides otro dejas que te lo calientan en el microondas otro Joan Herrera muchísimas gracias gracias adiós no

Voz 10 37:45 Consumidor siempre anulado

Voz 4 37:48 Twitter arroba serconsumidor

Voz 0927 37:51 y antes de los oyentes los productos que nos gustan los mejores los que nos diferencian y algunos

Voz 28 37:57 hasta nos alegran la Navidad con denominación

Voz 10 38:00 con con origen protegido

Voz 28 38:03 y mucho más como con

Voz 6 38:05 muy buenos días hola buenos días qué tal secretario de la socia

Voz 0927 38:08 de fábrica Enter Turrón Derivados y Chocolate de la Comunidad Valenciana bueno ya cómo están ustedes lo tienen casi todo vendido

Voz 6 38:16 ustedes cómo como empresa no todavía estamos pendientes de la campaña es muy intensivo si realmente estamos

Voz 29 38:24 ya ya

Voz 0927 38:25 ya ya bueno pero va a pie en el consumo porque claro ahora nos planteamos qué pasa con este con esta fiebre de nada de azúcar o menos azúcar au contra los productos que tienen mucho azúcar ustedes lo lo piensan que lo lo están sufriendo o no

Voz 29 38:40 vamos a ver aquí lo primero que tenemos que dejar claro para que lo entienda mucha gente es que el turrón de Alicante y el turrón de Jijona son productos típicos de la dieta mediterránea en la medida en que el contenido de almendra es sesenta por ciento de media que lleva miel y clara de huevo

Voz 11 38:57 sí

Voz 29 38:58 Nos que consumidos con moderación también hay que decirlo baja el colesterol malo y sube el bueno y esto es precisamente una de las razones por las que España es un país que como todo el mundo sabe la longevidad está prácticamente es la segunda del mundo y se prevé que vaya a superar a Japón en en unos años precisamente por nuestra dieta mediterránea nuestros productos saludables

Voz 0927 39:23 ya dice usted en la almendra todo esto en los últimos años decían que se habían subido los precios porque la almendra estaban muy cara y tal como han solucionado esto

Voz 29 39:33 lo solucionó al mercado nosotros no podemos intervenir en los precios es un mercado libre que si bien viene referenciado sobre todo por por Estados Unidos que es el principal productor de almendra prácticamente es el ochenta por ciento de la Almendral mundial y aquí en España es como un espejo en la producción que tenemos de de almendra sequía un poco por los precios de la bolsa mundial de de almendra y hubo un tiempo efectivamente hace un año y medio que se dispararon los precios ahora mismo están a un nivel bastante razonable

Voz 0927 40:02 a ustedes y las ventas son fundamentalmente en nuestro país au tienen mucha exportación

Voz 29 40:08 no nosotros estamos hablando de que un ochenta y cinco por ciento de las ventas sino un ochenta por ciento más o menos aproximadamente ese vende en el mercado nacional

Voz 0927 40:16 el ochenta por ciento y la estacionalidad ahí estamos consiguiendo romper un poquito eso de que sólo comemos turrón ahora en las fiestas navideñas au estamos consiguiendo ya que

Voz 6 40:26 comerlo en otras épocas vamos a ver

Voz 29 40:28 es una cuestión que poco a poco se va avanzando es decir ahora utilizamos el turrón como ingrediente para los grandes chefs en algunos platos

Voz 6 40:36 si se utiliza el ERE

Voz 29 40:38 lo de turrón de Jijona se utiliza como ingrediente de otros dulces estipula Barquillo De Juana está presente en zonas turísticas todo el año lo encontramos en tiendas gourmets también todo el año se va avanzando poco a poco lo que pasa es que el consumo que se produce en Navidad es brutal es muy alto

Voz 6 40:56 cómo lo juguetes no casi casi todo

Voz 29 40:58 los juguetes son son campañas muy intensivas que vienen marcadas por un en un legado cultural que tenemos que es la Navidad

Voz 0927 41:06 bueno pues entonces más o menos bien no sé no sé cuánta gente vive de de del turrón pues aquí

Voz 29 41:14 aquí estamos hablando de unas mil cuatrocientas personas aproximadamente

Voz 0927 41:18 ya ya los gustos está cambiando los gustos les el el consumidor está llevando ustedes a estar continuamente innovando aparte de los productos que todos conocemos tradicionales

Voz 29 41:29 el consumidor nos ha llevado a variar en los formatos tradicionalmente en los formatos eran pues trescientos gramos y quinientos gramos y de ahí no salía y ahora ya el consumidor hay familias monoparentales hay gente que es más cuidadosa a la hora de determinar sus necesidades por lo tanto tenemos eh amaños de ciento ochenta de ciento cincuenta de doscientos cincuenta de trescientos incluso tamaños individuales que van en en en cajas de veinte gramos por lo tanto eso es una una una situación que el mercado ha llevado a las empresas y luego hay un auge del chocolate ADO el todo el relacionado con el chocolates es un una situación en la que bueno hay cada vez un poquito más de demanda

Voz 6 42:13 y en general los turrones tradicionales

Voz 29 42:15 el turrón de Jijona el turrón de Alicante con con denominación de origen siguen no líderes en el mercado de turno

Voz 6 42:20 ya ya pero la gente que lo está demandando cada vez hay cosas turrones entre comillas más raros eh sí pero esto no de fabada pero bueno no de lo que acabo ninguno pero

Voz 14 42:34 entonces no tiene mucho recorrido comercial

Voz 29 42:36 lo lo que sí tienes un una una un efecto de de llamar la atención que luego a lo mejor revierte en el producto tradicional de esa marca o de esa empresa que lo que ha pretendido llamar la atención y luego al final lo que acaba vendiendo es lo que casi todos

Voz 6 42:49 no entiende que tradicional en la nariz

Voz 29 42:51 da no pues el turrón de Jijona como turrón blando el de Alicante duro algunos chocolate a dos el turrón de yema estos son clásicos que a la gente le

Voz 6 42:59 está muy bien pues Secretario de las

Voz 0927 43:02 afición de fabricantes de turrón derivados si Chocolate de la Comunidad Valenciana en muchísimas gracias y que tengan una buenísima temporada que vendan mucho

Voz 6 43:08 muchísimas gracias a ustedes y a todos sus oyentes un saludo que sí

Voz 13 43:13 sus derechos son nuestros mandamientos ya estoy harto todavía va a acabar con los teléfonos que no faltaron dinero para reclamar somos el altavoz de tus quejas

Voz 30 43:21 de Tous denuncias siempre es alargada

Voz 10 43:24 la bola no te cortes

Voz 13 43:26 expresa tus sentimientos llevaba veinte años

Voz 22 43:30 me ayuda

Voz 10 43:33 en SER Consumidor el espacio de los oyentes porque sentí no son nadie

Voz 0927 43:43 esta casa esta careta la tenemos que cambiar de los oyentes es todo en realidad aparece que sólo ilimitado aquí verdad Eugenio Ribó sí genio presidente de la Asociación Española de derecho de consumo empezamos ya con los temas que nos han planteado esta semana los oyentes Vega primer caso es clientes

Voz 31 44:01 de Movistar lleva desde el mes de agosto sin teléfono una avería eterna nos lo cuenta

Voz 9 44:08 somos clientes de Movistar tenemos en alta línea fija de teléfono e Internet dos terminales móviles desde el pasado tres de agosto dos mil dieciocho que avisamos por ruido el línea fija al mil dos enviar un técnico resolver el problema no es comentaron que habían partido el cable que había que meter uno nuevo en los conductos desde esas fechas estamos sin línea en Internet hay una orden de reparación ya es lo que me responden desde entonces la lamenta si nadie contactar con nosotros así más de cuatro meses estos hechos se producen en casco urbano de Granada y a menos de quinientos metros de una central telefónica estamos en desamparo y perdido las pedimos ayuda por favor

Voz 0927 44:47 cuatro meses que le podemos decir este hombre lo que está sufriendo

Voz 11 44:51 es decir dos cosas la primera a todos los oyentes que se repitiera SER Consumidor no nos podíamos creer que siguen existiendo

Voz 6 44:59 que el altavoz de la realidad

Voz 11 45:01 la segunda que hay dos vías de solución la primera inmediatamente poner una reclamación al secretario de Estado de Telecomunicaciones en la que no solo se tenderá a bajar el restablecimiento del servicio sino que hay una evidente indemnización por falta de prestación recordemos que el servicio telefónico un servicio básico para el consumidor básico para el usuario y la falta de felicitar regulada en la normativa de telecomunicaciones no sólo con la obligación de proceder a ser restablecimiento sino también de conceder una indemnización imaginó la otra vía es por supuesto como siempre el arbitraje de consumo al que para esto para estos casos concretos existe una oferta de sometimiento público de voy estar vale

Voz 0927 45:41 como reclama entonces Eugenio que tiene que hacer ahora en esta situación concreta este hombre

Voz 11 45:46 bueno pues lo que está claro que lo no es seguir llamando después desde agosto que parece increíble que no lo esté comentando en estas fechas lo segundo es directamente a través de la página de usuarios de Lecco punto es a través del teléfono de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones presentar una reclamación inmediata el sino también la otra posibilidad es acudir a la oficina municipal de información al consumidor de Granada solicitaron hace un arbitraje de consumo

Voz 0927 46:12 perfecto que que que entendí entendido lo del piropo ella se esto me cuesta una comida seguimos

Voz 31 46:18 Consuelo parte unos dice lo siguiente desde el pasado mes de julio tengo un contrato de gas natural con EDP pero me han pasado dos facturas en ninguna de ellas con lectura de contador hablo con ellos y me dicen que lo le halló que les diga yo el consumo me he negado puesto que me hicieron poner un armario para colocar el contador en la calle con la consiguiente obra por mi cuenta y que además yo he hecho el contrato como cliente no como colaboradora qué puedo hacer

Voz 11 46:47 Eugenio pues efectivamente la responsabilidad de la le de la toma de lectura y la responsabilidad de la facturación de la compañía no del usuario por tanto aquí lo que tiene que hacer es uno dejar constancia de su reclamación ante la propia compañía y recordaremos además que de acuerdo con la última interpretación de la normativa el suministro eléctrico si la compañía no ha tomado lectura durante el año anterior pues ese año último es el el el exclusivo al que tiene que someterse como obligación de pago el usuario es una obligación de la compañía presentación de reclamación siempre por escrito cuando no fallan todos atención telefónica iremos que eso queda en agua de borrajas

Voz 31 47:29 este oyente ha heredado un problema de su padre estaba apuntado a Canal Plus y otra empresa le reclama ahora alguna cantidad

Voz 32 47:37 le escuchamos hace unos años dejó de pagar al Canal Plus poco no tenía servicios sólo comuniqué y ahora me están acosando algunas empresas para con carta sin fecha caries a veces usted no me podían orientar si eso es cogió ya sea eso fue que cuando que les

Voz 0927 47:56 podemos decir Eugenio

Voz 6 47:58 bueno pues en este caso mujeres empresas

Voz 0927 48:00 cobros con alguna deuda pendiente supongo no que no se sabe nunca si eso no es real no eso pasa

Voz 11 48:06 a aquellos que se producen en estos casos es una sesión de todas las supuestas cobro y la empresa de recobro trata de tirar la caña hay pescar en mar revuelto a ver qué beneficios saca normalmente todas estas gestiones ya suceden cuando se ha pasado incluso el plazo de prescripción para el ejercicio legal de la que yo qué es lo que les sucede como usuario porque cuando llegan este tipo de carta muchas veces nos incomodan no tenemos miedo no amedrenta con posibles responsabilidades que van a presentar demandas y demás dos dos cuestiones primero cuando la carta es una carta ordinaria que a ser cada no un burofax no es de ningún juzgado perdamos total moviendo totalmente él estas cartas y en segundo lugar se hizo una carta certificada un burofax o fuera una notificación judicial en ese momento si tenemos que acudir a un trozo de consumidores bueno esta Oficina Municipal de Información del consumidor en el caso de nuestro oyente todo apunta a que es una deuda prescrita por el tiempo que va pero relata que ha transcurrido pero es que además será otra circunstancia en este caso es una joya también la pieza porque nuestro oyente en una persona invidente con lo cual está más que claro que el servicio de televisión por cable que él estaba vendiendo no era no se destinaba directamente a él

Voz 31 49:21 José Manuel Blasco es uno de los afectados por el fraude de Volkswagen nos dice estoy recibiendo con frecuencia bastantes notificaciones de la DGT hasta la fecha no he realizado modificación alguna en el coche ya que había escuchado que no debíamos de hacer nada porque no estaba muy claro el tema creo que muchos oyentes tenemos el mismo dilema cómo debo actuar como actuar

Voz 11 49:45 caso Volkswagen en el caso Volkswagen la de man el las reclamaciones se ha interpuesto en este caso por Organización de Consumidores y Usuarios OCU a través del Juzgado de lo Mercantil de mal herir está en tramitación esa reclamación que tienen que hacer nuestros afectados pues dos cosas la primera si le llegan la carta de la Dirección General de Tráfico pueden llevar el vehículo a pasar la correspondiente reparación pero lo que es importante es que dejen constancia en este caso que realizan la reparación correspondientes a la adecuación

Voz 14 50:15 sí sí

Voz 15 50:15 que Volkswagen les ha

Voz 11 50:18 ha indicado sin renuncia al ejercicio de cualquier acción porque es muy probable que a partir de enero los encontré una resolución en la que saca un llamamiento público a todos los afectados para que comparezcan en el juzgado de lo mercantil por lo tanto pueden llevar el vehículo al centro Volkswagen pero sí es importante que dejen constancia tráete una hoja de reclamaciones de un correo electrónico o de cualquier otra comunicación de que es arreglar de que esa Llevant a del vehículo no supone la renuncia a derecho alguno

Voz 0927 50:48 Eugenio Ribó han presidente de la Asociación Española de derecho de consumo muchísimas gracias si no volvemos a hablar Felices Fiestas Feliz Navidad que sea bueno los Reyes contigo

Voz 6 50:56 muchísimas felicidades a todos los oyentes un abrazo

Voz 18 51:04 sus denuncias con nombres y apellidos no nos casamos con nadie ser consumido

Voz 0927 51:14 no olvides no olviden que para sus denuncias estamos aquí

Voz 10 51:18 SER Consumidor para consultas y denuncias SER Consumidor arroba gmail punto com Si lo quieres más fácil apunta nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero diecisiete cero catorce

Voz 0927 51:32 con un teléfono contacto mejor aunque ya les digo que en los próximos programa nos vamos a relajar esta sección va a desaparecer unos cuantos problemas porque vienen especiales de Navidad el día veintitrés el día treinta Reyes así que nada la consultas además del Whatsapp también nos podéis dejar en SER Consumidor arroba gmail punto com y nosotros seguimos todo el tiempo en nuestras redes Twitter Facebook y Twitter Jesús Soria de siempre en nuestra web donde hay información actualizada todos todos los días una noticia que nos gusta para despedir

Voz 1981 52:05 la buena noticia la Comunidad de Madrid anuncian un plan para incentivar la compra de coches eléctricos de gas de hidrógeno en el que va a invertir dos millones de euros las ayudas serán de hasta cinco mil quinientos euros para los vehículos eléctricos e híbridos enchufables nos tendrá en cuenta la renta del cliente para beneficiarse de este plan

Voz 30 52:25 este domingo hay fútbol hay

Voz 0927 52:28 Rusia y a partir de las doce de la mañana las once en Canarias

Voz 33 52:32 el gran espectáculo del deporte en la radio con todo el fútbol en directo de la Liga Santander se Girona Español Betis Huesca Villarreal y el parte libre desde el Ciutat de Valencia Levante Fútbol Club Barcelona

Voz 34 52:52 el equipo On líder de la radio

Voz 22 52:54 Deportivo que Davy Garrido bienvenida

Voz 34 52:57 a sacarse del Deportivo gracias a todo el mundo Josean escuchar la radio Cadena SER

Voz 27 53:05 la guinda la pone El Mundo Today humor incluso

Voz 1981 53:10 a Carles Puigdemont recuerda su dirección de Bélgica para recibir la cesta de Navidad

Voz 35 53:15 el que no se la vaya a comer porque está en huelga que me lo puede dar también ha añadido hemos

Voz 1981 53:20 un ejecutivo de Oscar Mayer se pregunta cuándo tendrá derecho a un coche salchicha de empresa tampoco le renuevan el teléfono hamburguesa desde los años ochenta los estudiantes de Filosofía empiezan a ir a la universidad con la mochila de globo

Voz 35 53:33 es genial porque te caben los libros y los pedidos también dice

Voz 1981 53:38 el ochenta por ciento de los españoles ya se consideran maestros cerveceros

Voz 0927 53:50 en España una persona que gane dinero es sospechosa

Voz 1604 53:54 Lorenzo Dioni