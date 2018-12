La Lengua Moderna 3x01 | El verano y las pajas reales

Voz 0759 00:00 pues bienvenidos Éste es el sexto programa de la segunda temporal

Voz 1 00:03 Ada veraniega de la Lengua moderna idea ahí no me vas a mover ni un milímetro

Voz 0759 00:09 yo soy un tío cartesiano a mi la gente de la SER los directores de las me dije tienes que hacer un programa de verano con la lengua moderna pues esto es un programa de verano me da igual cuando se emita ni cuando lo estemos grabando esto es un puto programa de verano vale quiero actitud veraniega de hecho le pedía que por favor nos pongan las pantallas fotos veraniegas hemos puesto por supuesto uno de estos referentes Pedro Ruiz haciendo el Salto del Ángel lo algo así luego en la otra y tenemos una medusa por las cosas del verano y luego en esta pantalla de aquí la salmonela exacto todo cosas que recuerden al verano para combatir el calor y eso por favor público ya lo digo actitud de verano desnudado esto por aquí como club cuál es tu nombre Alberto Alberto cómo estás combatiendo tu la ola de calor de estos días

Voz 1709 00:59 es y además la hoy dice no pero

Voz 0759 01:02 muy duro muy duro quizás el el verano más caluroso que recuerdas sin duda sin duda cuántos años tienes veinticuatro tampoco ha vivido tantos veranos como para pero buena sin placa gracias hola qué tal compañera cómo estás tú qué tal llevas el verano cuáles son tus truquitos muchos granizado hay playa granizado y playa perfectamente os veo muy abrigado usted todas maneras para si pudiéramos bajar un poquito al aire porque estaba muy fuerte bien quiero dedicarle el programa el programa de hoy a una expresión castellana de las que me gustan de las que porque dices es que el inglés es el idioma de la concreción no donde no sobra nada sólo lo habla todo el mundo porque es perfecto y tal y el Castellanos totalmente lo contrario una expresión en castellano que es rizar el rizo que es la redundancia que es

Voz 2 01:55 veremos a ver

Voz 0759 01:59 ojo una vez va nos encontramos con un solo verbo el verbo ver para decir dos cosas que son la misma

Voz 2 02:06 veremos qué ya estaría bien pero no a ver a ver

Voz 0759 02:12 dicho lo cual es verano y como todos los veranos pues Valeria Ross está donde tiene que estar intentando hacer un Barça italiano

Voz 3 02:17 ya veremos sabed veremos sabes

Voz 0759 02:23 gracias Valeria te agradezco mucho que haya abandonado tu principal ocupación veraniega para estar aquí cómo cómo estás llevando del verano yo la verdad

Voz 4 02:31 que intento no quemar porque luego te quedan marcas

Voz 0759 02:35 un poco en la mano este es por

Voz 4 02:37 solarium porque de solarium Mi también Playa

Voz 0759 02:40 claro pero bueno esto qué nos queda

Voz 4 02:43 bueno de radio no van a hacer zoom

Voz 5 02:45 me ha encantado aquí decirte una cosa lo de mis tetas crecidos diga qué horror habéis visto no me han crecido las tetas

Voz 0759 02:53 calidad el zoom a la mano pero bueno

Voz 3 02:55 pues si es que me me

Voz 0759 02:58 he visto unas Woody soy por la mañana

Voz 4 03:00 en realidad es porque estoy comiendo mucho

Voz 0759 03:03 luego te cuento perfecto he pues yo creo que ya podemos empezar Sendra sintonía

Voz 6 03:08 un moderno en tan ante igual a ver cómo el fax y el teletexto como una antiestrés moderna turbios Miguel

Voz 7 03:22 cada persona

Voz 3 04:00 pues gracias a dos porvenir tenemos un público la verdad

Voz 0759 04:03 diamante bello dados un aplauso

Voz 3 04:05 a vuestra belleza

Voz 8 04:09 por síndrome de Stendhal empuje presionante

Voz 0759 04:13 es que no les puedo mirar fijamente porque me da el ataque de belleza

Voz 4 04:16 pero mira qué pelo qué gozada tienes fino no

Voz 0759 04:18 con un cuadro incomparable es un conjunto magnífico un con plásticamente bellísimo eso no quita que pueda haber colado

Voz 2 04:27 alguna persona indeseable a primera vista no lo parecen pero entre nosotros podría haber personas de esas que a lo mejor tienen cuarenta y dos años iban diciendo Oli

Voz 4 04:39 no puedo no puedo espero que no se ha colado ninguno que le mole organizar cosas tampoco puedo con eso con la gente que organiza organiza amigo invisible yo como porque sí

Voz 5 04:50 no te pagan quienes no se te da

Voz 0759 04:53 el que te vas una excursión ahí con unos amigos

Voz 4 04:57 no es como en qué momento hay algún hay dice uno yo

Voz 3 05:01 si fuera buena

Voz 0759 05:04 puede que sea no se ha colado de esa gente ya digo que dice guapa por favor respetados un poquito coño que tener una edad vale que es el puto patinete pero respetar un poquito igual gente de esa que tiene un hurón en casa es que que te lleva a tener un puto Burón en casa hay que ser una o un o peor un esa gente que se compró una cotorras argentinas y luego la soltado saber a dónde va y ahora hasta Madrid invadida de cotorras de rematarlo Manuela por favor eso hay que matarlo

Voz 4 05:37 yo no puedo con con esa gente que que al final te tira el chocolate Fatih para adelgazar esa persona extraído trufas

Voz 0759 05:45 para que tenía un accidente Evra todos

Voz 4 05:47 cuando me vine a ver con chocolate y no me puedo mover estoy poniéndome Gordillo Sima así que si queréis una astrofísica es que no quiero en las al alcance de casa

Voz 9 05:56 en algunas

Voz 0759 06:01 bueno muchísimas gracias a todos por venir espero que no se ha colado gente de esa lo que sí tenemos claro como masa como conjunto como Grey ahora mismo los que nos hemos juntado aquí es que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia gracias empezamos con el concurso el concurso cutre de la Lengua moderna concursos tan cutre que ya sabes que la la cabecera Bacon aunque Lele pero digo hay una manera más otra de llevar el lo que llevarlo una puta bolsas porque he perdido la funda breve indoloro

Voz 3 06:34 está

Voz 10 06:38 ahora bien el concurso de la Lengua moderna dos personas se enfrentan a ver quién es más leer da por supuesto no hay premios no no no no esto no es la ruleta es el Congreso de la Lengua moderna y qué más da caiga en eso pierdas si al final tu vida eso

Voz 3 07:09 sí

Voz 8 07:15 por mal

Voz 0759 07:17 no es la combinación de mi voz

Voz 4 07:20 te lo juro yo creo que esto ya es una sensación de gozar

Voz 0759 07:23 te escucho Mazo bien vamos necesitamos a dos voluntarios dos voluntarias dos personas

Voz 3 07:29 el gordo gordo lo quiere todo habría oportuno no te lo has ganado

Voz 0759 07:36 por favor sal ahí ir mira vamos a hacerlo perdona la paridad ya sabe está muy vigilado esto por favor

Voz 4 07:44 yo que me gustaría hacer azafata

Voz 0759 07:47 yo ya sabes que es una figura patriarcal que yo desprecio pero si me dices tú que lo quieres

Voz 5 07:52 bueno a mí me gustaría hacer de azafata pija clásica ahí clasista también que os parece que nada dice váter dice retrete sabéis de lo que hablo

Voz 4 08:05 el rollo almohadilla uno a uno a modo Annecy cogí voy a por ello vayan Fatah pijo clásica

Voz 0759 08:12 a dos concursantes que son tu nombre por favor al ser la radio

Voz 3 08:20 como tú lo veas profes queda mejor si me llamó Daniel lo de repente sentido cosas eh

Voz 0759 08:27 vale Daniel el Gurugú

Voz 3 08:31 oye por favor Daniel tú que eres

Voz 4 08:32 ya no vale

Voz 11 08:35 el Illescas para esta he venido para esta además he venido solo porque me mandaron Humbert que sólo tenían hueco para mí normal

Voz 3 08:42 normal ya se hacen los chiste es el mío

Voz 0759 08:49 no has visto cómo desviado ya es que estaba harto el gordo oficial entonces el ya vale Daniel tenía a un sitio sólo tenemos un sitio palos solos para que junta qué hacemos aquí otra vez cuál es tu nombre por favor Rod Ruth

Voz 4 09:05 buenísima verdad

Voz 0759 09:09 además soy paisana tuya porque seis de Béjar muy bien muy bien de Salamanca bueno Béjar ya Cáceres vale pues tenemos a Daniel te mira una cosa sí sí son tuyas ojalá ha puesto tu sola arte no vamos a hacer

Voz 3 09:32 vale vamos con la primera pregunta

Voz 0759 09:33 la del concurso cutre de la Lengua moderna y este año tenemos Press Dios pero premió cada sí bueno el premio aparte vamos a respetar el premio que ya había que es al ganador una foto Why nuestro Instagram una foto de que tiene más

Voz 4 09:50 cuatro mil quinientos followers perdón tres mil quinientos

Voz 5 09:53 no está mal seguidores que dicho fue muy bien Daniel

Voz 8 10:00 oye para Daniel un punto cuatro menos en típico que van contra las pijas

Voz 0759 10:05 esa has las pijas te gusta cortar tú no pero te acoge muy bien porque además es muy de pijas algo bueno vale todo vale tenemos premios porque hemos encontrado un patrocinador ha sido esta mañana nos patrocina bazares alimentación Chun Li un agente para momento a comprar cerillas porque a mí me gustan verano y extenderme los trufa conferirlo todos tenemos aquí unos previo magníficos para ganado el perdedor que nos hace vivan porque sí

Voz 4 10:35 buena pinta muy servicial y luego los enseñar

Voz 0759 10:37 no son venga vamos ya con la primera pregunta tenéis creo que hay azafatas Carla la FIFA ricas

Voz 4 10:44 no pero obtenemos una pizarra

Voz 0759 10:47 muy grande excesivamente grande para lo que queremos y otra muy pequeña repartirla como queráis bien Daniel

Voz 5 10:52 oye no cara de

Voz 4 10:55 vete tú estás bien

Voz 0759 10:57 venga vamos para los dos la primera pregunta es Daniel empieza tú tú qué harías con el cadáver de Franco que ni para cocido ni para cocido tiene que estar basado tiene que estar poquito ya mojama Rustu querías con el cadáver de Franco mismo se lo daría a los fachas ella ella es que si administren no como algo buitres bueno tomar igual les da superpoderes eh cuidado tras si hay que pensarlo bien mira esta noche la pregunta Pedro queman a me gusta lo pija clasista saber ahora bien la pregunta es si es lo que tenías que escribir cada uno en una pizarra por favor escribir una de las palabras de este año exhumación momentos de gran tensión en la lengua moderna no te copian Daniel con el rabillo del ojo Ruth están escribiendo exhumación sabemos no perfectamente todos como si creyera empezamos ti Daniel pueden enseñar a cámara como has escrito acción hay unos vale bien con X con la H entre la X Illa u incluso con una tilde al final ya como gustando no no no a mí no me van a pillar adelante Ruth por favor

Voz 3 12:15 está igual un fuerte aplauso para los dos

Voz 1934 12:20 forma la podéis decir porque igual la adicción es diferente la h muda o no

Voz 2 12:27 vale

Voz 0759 12:28 la h muda si seguimos con preguntas también rápidas sobre la maldita H la maldita H Inter calada Daniel verde es un punto cada uno me olvide Daniel inalámbrico lleva hache intercalada sí o no rápidamente no no fuerte aplauso para Daniel claro

Voz 8 12:46 sí

Voz 0759 12:48 más Ruud instalador lleva hache intercalada sí o no

Voz 3 12:53 no sí Bravo

Voz 0759 12:57 no hablemos ya de la homofobia cojones sabemos lo que es

Voz 11 13:02 y no no suenan igual aunque no

Voz 5 13:05 es exactamente igual a éste creyendo Daniel medio punto medio

Voz 8 13:11 no

Voz 0759 13:12 sí efectivamente esa es la homófona dos que es bien igual aunque sé que suenan igual pero que son cosas distintas como por ejemplo una de las de las que más yo creo que la confusión crear revelar con v revelar con b por favor Daniel podrías ponernos el ejemplo de una frase en el que utilicemos revelar con v

Voz 11 13:35 sí por supuesto

Voz 12 13:37 me pillas pillas se ha revelado que a la hora de de

Voz 5 13:44 a exhumar los restos de Franco

Voz 0759 13:50 el rabo porque no sólo ha construido la frase sino que ha recogido una cosa Ruth por favor una frase con revelar pero con B

Voz 5 14:04 no tenemos le

Voz 0759 14:06 Irala revelar las fotos

Voz 14 14:09 de

Voz 10 14:09 nos deja

Voz 0759 14:12 a mí me quitar los puntos no no te quito los que ya tiene pero de Daniel te corresponde el rebote si quiere ganar medio punto más

Voz 12 14:22 que la gente digamos que de moderada derecha se ha revelado el contra muy el monotema monotema

Voz 0759 14:32 en estos momentos tres puntos y medio Daniel dos puntos Ruth bueno vamos a la siguiente prueba que viene con canción así que mira vamos a poner la canción y en el momento que alguno de los dos escucháis algo raro en la canción en la letra dais un golpe en la mesa nos gustaría tener un avisador como los concursos de verdad pero no ha llegado Days un golpe en la mesa fuerte paramos vemos que ha pasado adelante por favor

Voz 3 15:11 no

Voz 0759 15:26 Daniel ha dado un golpe seco en la mesa ya tiene una actitud muy de su obra

Voz 3 15:31 y ha venido sola vamos a si sino Scott

Voz 0759 15:37 ya no podemos acertar perdona estáis entendiendo por qué es eso friki del agua a ver qué ha pasado me da la sensación de calor dice

Voz 11 15:46 penal cuando tenía que haber utilizado sugestivo que tíos deberían de haber dicho el amor existiera o existiese como he dicho es que un pero

Voz 5 15:53 eso se lo puedo ponerme pedante pena porque es igual a mí no me hace falta serlo

Voz 8 16:12 de todo lo que pueda parecer este

Voz 0759 16:14 el curso académico aquí valoramos muchísimo la creatividad entonces Ruth íbamos cuatro y medio te iba ganando Daniel pero esa respuesta te acaba ahora mismo mismo esta pena no le importa pero quemada por pena empate a cuatro y medio

Voz 3 16:29 veinte

Voz 0759 16:31 pues hay que desempatar esto hay que desempatar de alguna manera la verdad no tengo más preguntas entonces tenéis treinta segundos para dibujar lo que mejor sepa dibujar Daniel cómo lo va a tirar todo por la borda con

Voz 3 16:43 lo que decía este tío malo será que no a raíz de pasa

Voz 0759 16:49 malo será que no acaben la RAE tal bueno pues igual si con eso entras en la RAE porque es que va bastante más allá tira el rotulador la bufa todo vamos a empezar por ti Daniel porque has sido francamente lamentable adelante

Voz 11 17:06 es que a un programa de lengua no no que sí sí

Voz 0759 17:09 qué está claro ahí está una joya

Voz 3 17:12 cuenta

Voz 0759 17:14 quién es el estás insinuando una especie de acción sexo

Voz 11 17:18 no iba iba a decir porque me recuerda pero a lo mejor me meto un compromiso y lo y lo libros luego que tuve yo en Ciencias Políticas

Voz 3 17:26 o sea

Voz 16 17:29 es todo el camino

Voz 3 17:32 no

Voz 0759 17:34 el rapero monederos y la verdad es que Daniel no nos ha dado una lección a demostrar una vez más mi teoría de que las pinturas de Altamira tuvieron que ser mujeres

Voz 3 17:45 Pere Ros vamos cuanto dibujos trato

Voz 4 17:52 yo

Voz 3 17:57 ahora bien llega el momento de los premios vamos

Voz 0759 18:01 qué tal si quieres por las fotos hacemos las fotos supuesto ya sabéis que hay que hacer un retrato muy chungo de Daniel te iba a decir Ponte feo pero sé tú mismo sí mira para arriba cara de Todolí así como a favor una actitud de Instagram pero tengo doscientos mil seguidores sonría a la cámara

Voz 11 18:23 con los ojos

Voz 3 18:26 no jodas la puerta ya atención porque

Voz 0759 18:33 gracias a bajar y alimentación tenemos los premios para Haití Ruth quince bolis más seis gratis ojo Daniel porque el portavoz Alice pero es un porta bolis que me gustaría enseñar especialmente a cámara porque pone

Voz 8 18:58 un fuerte aplauso

Voz 3 19:06 la intención es lo que cuenta

Voz 17 19:10 dame yo en juego está intentar estar empezando ahora que hay algunos

Voz 18 19:34 un momento

Voz 3 19:46 o qué es el indie

Voz 20 19:51 entre todos eh

Voz 21 19:55 es la sección de ballet fuerte aplauso

Voz 3 19:57 eso para Valeria Rosa

Voz 4 20:02 bueno yo vengo con mi sección hoy ya sabéis que he tenido un accidente de moto debe dar mucho bombo porque a mi abuela le hemos dicho que me he caído en una zanja de Carmena y paso de claro por eso votado les os voy a contar un poco lo que me ha pasado porque creo que si lo cuento me quedo más tranquila me da pena no disfrutar de la canción porque parece como que vivimos muy rápido misma expuso un accidente te das cuenta que la tranquilidad

Voz 0759 20:29 la debilidad de momento es lo que más se valoración

Voz 5 20:32 de eso

Voz 4 20:34 pues simplemente iba por Gran Vía lo cuento iba de paquete con mi novio italiano es una redundancia si es guerra entonces cuando íbamos a pasar por el carril de taxi un tío se metió Nos dio volcánicos

Voz 0759 20:50 recordemos que el carril taxi bus de Madrid también pueden ir las motos si las motos puedan

Voz 4 20:55 lleva vamos haciéndolo todo bien hayamos salido de Tulsa por cierto de puesto esta canción porque salíamos del concierto yo estaba muy emocionada perdón que es me viene otra vez todo muy de repente nada nos caímos yo me tiré ahí en la carretera pensaba que me había muerto entonces vino mogollón de gente ayudando a tal el coche paró el coche que nos había cogido no puso ni ni intermitente ni nada bueno pues os podéis imaginar que racista era el tío que no tenía carné bueno tenía carné de Angola que es lo mismo

Voz 5 21:27 bueno no habla mal de que es decir no tenía carné no no

Voz 0759 21:30 decir un saludo a la gente de Angola

Voz 5 21:32 no en plan mal pero el caso es que el tío

Voz 4 21:35 no se quiso cambiar con la copiloto que era una portuguesa borracha hay que ser racista para pensar que una portuguesa borracha conduciendo es mejor que un negro de Angola a es por favor

Voz 0759 21:47 siendo racista consigo misma

Voz 4 21:50 le pillaron y todo el mundo el al negro al negro conducía a todo esto tira ahí sin plan me voy a morir nadie me contestaba sólo había sangre era EMI labios simplemente es Maqueda una quita pero creo que me queda sexy dicho mi madre entonces fue todo un dramón horrible centros me gustaría contar cómo la gente te ayudan ese momento y que me puse un poco clasista pija clasistas

Voz 0759 22:12 así si porque estaba tirada medio muerta

Voz 4 22:15 mundo soy auxiliar de no sé qué sé yo pensando no hay ni un puto licencia o

Voz 1934 22:20 joder pero me estoy muy bien

Voz 4 22:21 que de repente dice alguien yo escucho latía la pareja de la de la chica es doctor la mentira me novios dentista que es dentista no es momento de enseñar Tous complejos joder que la víctima soy yo soy médico dijo ese mentó que era médico este cabrón me quiere matar luego cómo está la niña llora emocionada la niña la puta

Voz 1934 22:43 nueva todo un desastre un puto

Voz 4 22:46 desastre total tú ya vino la policía ayudando me vino al Samur el Samur deberá tres chicos increíbles

Voz 0759 22:53 ocho horas hablando entre ellas porque parece que

Voz 4 22:55 la primera vez que ayudaban a alguien hambre matan era uno becario total que me reconoce uno de cómica que tú tampoco sé muy famosa

Voz 0759 23:03 pero qué buen momento para que te reconozca

Voz 4 23:06 lo que que estaba destruida por aquí pero me reconoció y me es la del Rouse de mucha tenían muchas visitas dijo le puedes decir a bronca

Voz 1934 23:15 no no soy Pablo de enfermería un saludo

Voz 4 23:19 lo que es un crack Pablo me Rayet tanto porque pensaba que mira a morir imaginados ese momento

Voz 0759 23:25 que había sentido todo que le dije atención

Voz 4 23:28 que estaba aliada con bronca dan para que sea es como si cuando llega a casa el tío todo el mundo flipando que no vio por ahí por favor callados bajarnos sangrando entonces total que

Voz 0759 23:38 a todo esto estabas con tu novio al lado camino

Voz 4 23:40 ahí con los policías diciendo que estamos en un caso como que me enredó par de veces sí que es un poco mi amante también lo dije yo si estoy bien y salgo de está claro se lo cuento a Broncano claro pero si no va a saber hermano Pablo hijo de puta no un poco fue esta situación al final ya fuimos a la ambulancia a mí me ayudaron mogollón fue increíble la verdad es que me ayudará más a mí que a mi novio sí porque al final él conducía un momento que me me limpiaron las heriditas

Voz 0759 24:10 sí y minado ya como no tenía nada le dejaron solo unas

Voz 4 24:12 sí ya sólo un punto que dijo mi novio oye para M podéis deja una casita pero ya me lo pongo yo a súper triste poniéndose

Voz 0759 24:21 pero no es doctor

Voz 4 24:24 o simplemente quería dar las gracias a toda esa gente que me ayudó y que hace que sigo viva aquí súper triste de repente

Voz 0759 24:30 te cambia la vida porque siempre se dice eso de después del accidente

Voz 4 24:33 te puedes porque estamos aquí de risas pero la usted fue

Voz 0759 24:36 yo soy otra soy detrás

Voz 4 24:38 ahora me gustaría llamar a los del Samur que me han estado ayudando han vinieron a verme después Isabel Jordán agradecerles sobre todo que no Cuén

Voz 0759 24:46 en la de Broncano por ahí porque me muero como Larios piense que voy contando que ven rollo con él es súper pringao no si podemos llamar podemos llamar al Samur muchísimas gracias pues son dos chicas increíbles están escuchando ya no son doctora son técnicas pero bueno saludas Lydia

Voz 5 25:04 hola Virginia hola chicas

Voz 3 25:07 Benjamín aplauso para dos

Voz 1934 25:14 Pablo no está no estará escuchando bien lo de la resistencia oye chicas qué tal hoy en quería granjeros desde aquí estamos en la lengua moderna sobre todo vuestra labor porque sus voluntarias no cobra no

Voz 1973 25:26 efectivamente es mudarse

Voz 4 25:29 por qué lo hacéis

Voz 1973 25:30 pues bueno en la hacemos yo estoy Libia en este caso y hablo con mi padre no sabe si tanto Virginia como yo compartimos una misma ocasión que es ayudar a los demás bueno pero nos conocimos en samurái desgracias porque los amigos que tengo lo he conocido deseamos incierto muy toque hoy compartimos también

Voz 5 25:48 no es lo más os acordáis de me accidente estaba yo muy bien

Voz 1973 25:54 da mucha vida yo me acuerdo de todos seguimos buenos más general

Voz 5 25:58 sí sobre todo está creéis que podía haber

Voz 4 26:01 esto

Voz 1973 26:03 a esa velocidad no

Voz 5 26:07 de cuarenta kilómetros por hora

Voz 0759 26:18 aquí

Voz 5 26:21 sí

Voz 1934 26:21 chicas de verdad quería agradeceros todo esto simplemente me gustaría deciros que os conté

Voz 5 26:26 había enrollado con Broncano y que estaba un poco a día con él pero es mentira era para que me cuidó bien entonces no

Voz 8 26:40 es que esgrime

Voz 5 26:42 miedo que igual yo decía no no le conocía mucho no me vais a cuidar

Voz 3 26:47 muchísimas gracias Lidia Virginia habéis contado ya mucha gente lo de David y Valeria

Voz 0684 26:52 el nombre no no

Voz 5 26:57 sí Comite de lo que pasa es la ambulancia se queda la moda y por eso me he es también no

Voz 1973 27:02 sí que va hacia Virginia yo hubo momentos que no salimos de la ambulancias dijimos que está su novio fuera

Voz 5 27:07 cómo puede

Voz 1934 27:10 claro que pues no soy fiel sois luego me vinieron a ver después que me hizo mucha gracia porque estaba mi novio en la cama Isabel tiene hospital

Voz 4 27:17 al no dejan que se pongan en la misma cama gente tengo ganas de follar

Voz 5 27:21 cómo está

Voz 1934 27:27 pero flipa seis un poco sólo sabe una pregunta a chicas por qué no te puedes dormir en la misma cama os al final está de invita u que pasa por que te que está en una silla

Voz 1973 27:35 ya que es puras o las normas de

Voz 5 27:38 sí claro pero por el tema es sexo

Voz 1973 27:41 no hombre no no creo que sea la verdad que fue gracioso porque nosotros de bueno pues una noche muy larga tuvimos muchos avisos uno de ellos al mismo hospital dijimos hoy ley y además entonces preguntamos nos dijeran no estaba Valeria ya es verdad que llegamos y nos dijeron está aquí no estemos son asomamos por las cortinillas que temían

Voz 5 27:59 acuerdo que ver con chicas pues nada un saludo

Voz 0759 28:06 pero sólo una una última pregunta antes de despedirse que ha sido muy amable lidere Virginia Valeria es la persona más famosa que os habéis encontrado por un accidente

Voz 1973 28:15 pues sé que yo recuerde en Samur ni no

Voz 4 28:18 no me conocían que sepáis ellas no era sólo Pablo ya

Voz 1973 28:21 mira sí pero es verdad que luego ya vimos

Voz 5 28:26 me gusta dice no es una gran te ponía cara pero si me sonaba no

Voz 0759 28:31 vale vale pero no no habéis encontrar algún caso así de gente un poco más famoso que se Bertín no

Voz 5 28:35 por no acabo con la vida de tiro médico privado

Voz 3 28:41 hola pero igual igual Monedero que estaba con nada

Voz 4 28:47 gracias oye vente

Voz 0759 28:49 me ha y Lidia que muchas gracias por atendernos gracias

Voz 4 28:52 es una es serio es muchísimas gracias por salvarme la vida

Voz 1973 28:56 bueno ahora sólo tambaleaba pero para ti para todo ciudadano tiene

Voz 5 28:59 yo te lo vamos

Voz 1973 29:08 si hay una mayoría que no sabes

Voz 0759 29:11 de momento

Voz 1973 29:14 poco después muy bueno pues ese día inusitado Mi madre una tortilla a a los tres nada más entrar de guardia en los últimos a Navas sintamos sacamos la tortilla de patata y nada más empezar a penal no suena a la placidez

Voz 5 29:29 muy bien pero hoy habéis jodido toda la sección si quedo con Massa verdadero rostro

Voz 0759 29:34 es un fuerte aplauso muchas gracias

Voz 5 29:37 sí

Voz 1934 29:39 es que es pena Johnny CNN que iba a cenar

Voz 4 29:44 ver siempre maternidad la sección que

Voz 1934 29:46 que quería agradecer a estas chicas deciros como qué sentido algo Yoigo

Voz 4 29:50 frente a una iglesia enorme una catedral me tiene gárgolas te contaba entonces iba bajada de repente a rezar porque no podía nunca rezo pero cuando te vas a morir parece que te apetece no es verdad y digo bajo o no pero es verdad que cuando cuando acabas de nacer terrazas con con ser cristiana porque tus padres te Itinere es cristiana ya está no puedes hablar con nadie no hablas pero cuando te vas a morir también media hay un año sabático a Iker juegas con el hinduismo no es la reencarnación en cebra como entonces

Voz 1934 30:18 ahora ha vuelto a rezar y rezar cuando fui

Voz 4 30:20 quizá el Padrenuestro no me acordaba de nuestro iguala el accidente pero fiel la Virgen María me acordaba perfectamente los y feminista y punto no hay más no hay más a la Iglesia entonces se creado una web para ayudar a otros creo que estoy viva para eso como tampoco quiéreme de misionera porque quiera ser cómica os voy a ayudar con la comedia antes sí por favor Podemos para la web de voluntario que no sea muy gracioso y Ware

Voz 9 30:44 Santa Valeria la Virgen de la comedia me gustaría ayudar a otros es una persona sin sangre quiere ser gracioso te ayuda

Voz 4 30:51 sin compromiso Caixa Macaya ex marido de quita el bolo de Luque a Bilbao entonces me gustaría que que

Voz 0759 30:58 pero pero el momento esta página existe de verdad cuál es la dirección

Voz 4 31:01 María Ros punto com transforman Santa Valeria si tenemos una persona sin sangre vale vale entonces balear no es un chiste LB ayudar

Voz 0759 31:08 tú eres gracia eso intento siempre

Voz 4 31:10 venga a poner que cuál es tu nombre perdona iban iban

Voz 0759 31:13 no es gracioso adelante lo cuento sin gracias si no conozco más Engracia te gustó

Voz 2 31:16 ah vale sí sí sí la hizo una otro le dice soy rockero

Voz 0759 31:24 guau canta solo tocar la guitarra una banda no junto rock asilado

Voz 5 31:27 ha lamentado bueno lamentable lamentable lamentable siempre me

Voz 4 31:32 de que el sistema esté yo no por supuesto que no que Kaká tienes que hacer la premisa más alta he luego bajar vale

Voz 0759 31:39 eso sólo consista en tu casa

Voz 4 31:42 si este es el consejo de seguimos por favor con la página vale

Voz 5 31:44 bueno pues ahí

Voz 9 31:48 al final ya termino con

Voz 1934 31:50 eso satisfechos tenemos una aquí Quijada es mucho más feliz es mi ex novio otro italiano ALE y aquí también hay

Voz 4 31:58 otras cómicos tenemos pues eso a a todos de simplemente quería ayudarte a ti que eres amigo mío te digo que no soy gracioso un poco amarga últimamente estás bien

Voz 0759 32:07 pero en principio sí por estás Guaino yo en principio no

Voz 4 32:12 buenas sino si quieres algo es Santa Valeria apuntó SL una empresa hay entonces ya está ya sé que no soy muy graciosa pero Teresa de Calcuta tampoco era

Voz 5 32:20 el pobre y ayudaba Bayern muchísimas gracias de verdad

Voz 8 32:27 sobreviviendo al accidente

Voz 0759 32:32 hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de los influencias

Voz 3 32:37 efectivamente y ahora mismo en la lengua moderna pues lo que todo iba a ver Carolina durante

Voz 22 32:46 hoy en la lengua moderna el exquisito conjunto coral Carolina durante

Voz 0759 32:51 Karenina durante que me han pedido en los ensayos que les deje el ukelele

Voz 3 32:54 sí

Voz 0759 32:55 vais a ver la diferencia entre lo que es tocar bien y mal

Voz 23 33:01 y no

Voz 24 33:09 las casas ya van hacia rédito adaptado a color plata no estonio

Voz 0684 33:22 no la espera por puso freno a mí desgaste varias noches por KCNA el Nàstic a pendientes pues está más muerta el Sexpe estar con otro L esa posible

Voz 0759 34:33 al os podéis dos por aquí dos por alguien que no bueno Diego Mario Juan Martín casi casi como bueno qué tal bienvenidos muchas gracias estáis acostumbrados a tocar a estas horas de la mañana en verano no en verano en verano no qué tal lleváis el verano eso está haciendo largo quizá eterno tío llevamos un verano hay muchos meses ya vivirse en un verano eterno los músicos nosotros por lo menos gracias a Dios país verdad no tiene aspecto de

Voz 0725 35:05 de dónde Martín es que es un poco un poco o mestizo cuál es tu

Voz 0759 35:09 tendente a medio francés Mesoamérica

Voz 3 35:11 desde aquí eso me gustaba

Voz 0759 35:17 con trazas de italiano no verdad pues si así

Voz 3 35:20 Valeria por favor

Voz 0759 35:22 bien hay un verano insisto estamos en verano yo no lo quise en Sonorama en Aranda allí dándolo todo en la plaza del trigo

Voz 1 35:31 o ahí hay hacía calor calor calor no se va eh en ha habido

Voz 0759 35:38 antes y un después con vosotros que es que Cayetano ya un tema mítico como como lo tomasteis o esa cómo se viste fue un subidón gradual de un día registro ostia la hemos espetado con Cayetano

Voz 25 35:50 a las Don Juan

Voz 0759 35:53 Juan adelante

Voz 3 35:57 es que no podemos atraer músicos por la mañana estas cosas

Voz 0725 36:00 sabe muy bien joder

Voz 3 36:02 están estudiadas cabrón

Voz 0759 36:04 no

Voz 3 36:05 así pues mira Cayetano lo cual

Voz 0759 36:10 metano no fue que nos permita llegar a un público más amplio

Voz 3 36:15 la tiene apriete

Voz 0759 36:17 sí sí Madrid más de lo mismo que al del mundo fue colgar el vídeo de un día para otro decía hostias subieron de visitas fue a ver

Voz 0725 36:27 Cayetano fue Madrid la verdad pero sí que fue un poco porque al final éramos bueno y empezamos un poco antes que de Cayetano entonces bueno sí fue gradual pero al final no es eso lo que ha dicho Juan que nos llegando prestar medios como Vanity Fair por ejemplo atención salvo marítimo

Voz 1709 36:47 el sentido muy injusta las primeras veces que va toca más en directo como que teníamos la coña de de decir bueno mi chica se fue a Madrid Rumbo al Sur y allí todos sus amigos llevaban Cayetano y luego en cuando tocamos el ocho y medio tenían la la bandera de España estará antiguo Andrea Colón la latiendo en el mercado hacerlo entonces como que invitamos sin ningún tipo de fundamento a todo el mundo que estuviese me concierto a una capea que salía a la mañana siguiente de de de bajo la bandera de España no sé si la gente se lo tragó entonces empezando todo muchísima gente de de la canción y como como ya colgamos sí hay empiezan a meter visitas también el vídeo tenía

Voz 0759 37:28 el vídeo está muy bueno hay gente que lo ha entendido la broma

Voz 0725 37:30 sí también es que hemos dado pie un poco a eso por ejemplo la primera entrevista que tuvimos pero que fue el mismo día que está como una canción con Vanity Fair los llamaron y nos preguntaron bueno que donde no sabíamos Criado que quiénes serán nuestros padres y claro yo pues vacile un poco hoy será

Voz 1709 37:48 pues entonces que les dijiste a veces cosas les dije cosas que él entonces claro siempre y a partir de esa entrevista

Voz 26 37:56 está en algunos medios que pues venían ya con esa entrevista más o menos estudiada tres claro esa genera como una especie de confusión que bueno que si nosotros llevamos esa

Voz 0725 38:06 a esa canción como bueno para reírnos de nosotros mismos y las nosotros mismos citara

Voz 0759 38:10 bueno hay gente que le cuesta un poco entender la broma claro porque claro no entendió la broma de los Knicks treinta años después la que bueno es un riesgo de tal manera

Voz 4 38:18 cuando ni idea de todas maneras que el móvil

Voz 0759 38:20 en el gusta tampoco la confusión creada algo el juez decidió hoy que despistar a la gente le gusta no es Vanity Fair se han pasado al pueblo puesto y han sacado hace poco una como un artículo que decía que somos de origen proletario ahora ya sí claro ahora ahora lo hemos visto claro o abundando en esa confusión que mola mucho la mayor a follar muchas mentes probablemente el dueto que España no se esperaba

Voz 3 38:50 que probablemente tampoco necesitaba no plantea

Voz 0759 38:53 yo creo que sí fíjate porque todo lo que sea enfadar a los integristas de un lado y de otro creo que está guay porque ha habido falta de Amaya que no sólo tomaron bien no al principio lo mejor

Voz 0725 39:03 sobre todo cuando ella salió en las Razzmatazz en en el brazo largas en Barcelona si es verdad que la actuación fue un poco a poco lo curioso etílica claro decían pero bueno eso de que va a salir de aquí qué horror tal entonces recibimos con muchas críticas sobre la que luego cuando ha salido la canción pues hemos K ya lo hemos callado mucho esa muchos Hewitt ha habido más amor también del que esperaba que sí mucho más por detrás

Voz 3 39:31 entonces nosotros somos polvo Amaya lo deja

Voz 4 39:35 al chico Oeste no sabe bien

Voz 27 39:37 lo digo yo mal en verdad

Voz 0759 39:40 sí bueno yo recuerdo además cuando avisase en Instagram es que iba esa ponerlo al día siguiente una canción con Amaya incitaba a Amaya casi todos los comentarios ya estáis aprovechando

Voz 0725 39:52 no lo estoy de broma sois unos busca foco no era una broma era bueno es una gran bromas como es una es la broma la gran bola mágica gran broma final

Voz 0759 40:04 efectivamente qué tal Marcelo criminal

Voz 0725 40:07 pues muy bien tío Xavier reconciliado pero nunca ha habido problema

Voz 3 40:10 a todo lo he dado todo lo todo

Voz 0725 40:13 como alguien más contento no puede estar el cabrón no lo está contando billetes

Voz 0759 40:17 no esperábamos una cosa boba bueno sois asquerosa veinte jóvenes la verdad bastante asco a los como yo sin embargo por el sonido que hacéis por las canciones que hace puede relacionar muy bien con con la movida qué opinión tenéis ahora mismo de la movida yo me pongo el primero la movida de la movida original de los ochenta yo creo yo creo que está muy sobrevalorada

Voz 0725 40:39 ahí dejó yo creo que los grupos de entonces están muy sobrevalorados la mayoría esos grupos tiene un tema bueno o dos punto salud nutrido toda su carrera de ese puto tema bueno que bueno suele ocurrir mucho pero

Voz 3 40:52 hay mucho porque te flipa es que vosotros tenéis seis todos alguna opinión sobre la sacrosanta movida

Voz 1709 41:01 no si os será mucho sobre todo a la movida madrileña pero lo bueno bueno madrileña yo creo que venía

Voz 0725 41:07 Galicia el País Vasco sobre todo es verdad

Voz 3 41:11 en Euskadi tenemos otra movidita no era increíble y no podía más

Voz 0759 41:21 las sí sí y tenía yo aquí preparada no sé dónde está flor mientras la mochila que tengo las preguntas rancias bueno mientras tanto preguntara adelante

Voz 0725 41:31 sí estoy cómo te llamas pero yo Diego Diego Diego tú eres el guay del grupo guays cuál es más bueno no pero guay igual es el que menos habla siempre no lo discutimos entre el título sí sí

Voz 5 41:47 estamos viendo cómo ha sido Daniel

Voz 3 41:55 salvando el puto programa momento

Voz 0759 41:59 perfecto vale muy poco tiempo pero todavía es poco tiempo en la música entonces son las típicas preguntas que os vais a hartar de oir como por ejemplo con quién soñada es hacer un dueto contesta pues con Jota de Los Planetas con Jota de Los Planetas por ejemplo bueno vale bien buena alecciona delante Valeria hagáis la DJ ya buscarme

Voz 1709 42:24 Rosalía

Voz 4 42:27 ahora me pregunta qué tal de repente os ha cambiado mucho la vida con la fama

Voz 0759 42:31 qué asco de pregunta verdad

Voz 25 42:35 sí

Voz 3 42:36 oye voy yo estoy suelos vacilón aclarar que siga bajando al parque vale al pilón pero ha vuelto qué tipo de acto de humildad sigo baja la gente cuando servían del parque del barrio sé que parque a fumar fumar

Voz 0759 43:00 a y la gente más al final de Carolina durante qué pena que vamos a hacer otra pregunta rancia o está muy de la super Pope cuando ojalá alguna discusión fuerte por alguna chica estás pero mucho entre nosotros tenemos otros claro

Voz 27 43:19 ese gol yo juego heleno quién contarlo las fans ellos esperan ahí o

Voz 0759 43:26 tenéis típico el Fanclub

Voz 0725 43:28 no

Voz 3 43:31 este tema

Voz 0759 43:35 este tema les apasiona vamos a cambiar rápidamente el esta esta es muy mítica hay muy odiosa que son vuestras influencias así

Voz 2 43:45 venga vamos a decir hay eso Amelie Chen Wen Juanito airbag Punset de AC DC

Voz 3 44:00 que no pare la rueda extremo juego no pero extrema los delincuentes esas y no en cuentes los delincuentes se emociona te pongas triste que error cara Valeria por favor una última pregunta acabamos con esto

Voz 1934 44:18 que os dijeron vuestros padres cuando decidisteis que quería ser músico

Voz 3 44:22 joder yo ya le he dicho que quería ser filósofo

Voz 1709 44:25 el actor así que con músicos haya otra vez Caser lo mejor

Voz 4 44:30 eh con esa carita estudió las dos sí

Voz 1709 44:32 sí

Voz 0725 44:34 pues todavía no ha salido todavía no ha salido de amigo caso

Voz 3 44:38 yo ser músico saben que el grupo quieres aprovechar las cámaras por favor mira papá mamá voy a acabar la carrera

Voz 8 44:53 un fuerte aplauso Carolina

Voz 11 44:59 hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia de esos padres que les dejan a sus hijos practicar con la flauta un domingo por la mañana

Voz 28 45:05 madre que que que que barriguilla Agus

Voz 4 45:08 un hombre que a mí me gusta tanto me lo quita todo

Voz 13 45:11 aquí ya se ve ya pero ERE Marie Curie vale

Voz 21 45:22 señoras y señores en la lengua moderna

Voz 5 45:23 ABC

Voz 13 45:29 ex primera

Voz 5 45:41 o que afortunadamente ha tenido el buen gusto de no cambiar su cabecera es que es un tema supera esto representa te veo

Voz 11 45:52 abrigado para ser verano actualmente estoy pasando el típico catarro tonto deberá he decidido ponerme algo como acorde con

Voz 4 46:00 situación febril ha puesto en cuello alto de la da buena todo Vie como para mí porque claro taxi del aire frío terrible sí sí casi casi apaciguó ha muerto que avión cadáver dos semanas de taxista

Voz 0759 46:18 sí está un cadáver no creo no creo que era él

Voz 3 46:21 bueno quitarte la aquí

Voz 11 46:25 lo anterior una polla madero alegría más grande de de mañana

Voz 0759 46:30 Nos quieres hablar con quienes vas a epatar pues bien estoy contento en el bulto este verano con vosotros ha decidido ya que yo

Voz 4 46:36 todos los domingos en Madrid a una sección de consultorio literario no tiene aquí decidió hacer una disección para este verano de la Lengua moderna de libros de mierda que tienes que le

Voz 0759 46:47 ser maricón es muy poco se llamaría un poco así la verdad que tienes que leer coma Marie efectivamente la Copa del vocativas súper importante a favor cuando pongáis en el Whatsapp o la Alfredo

Voz 11 46:59 sí hemos vocativas es fundamental estamos perdiendo yo he ligado

Voz 0759 47:04 gracias a esa coman imponerla

Voz 22 47:08 yo tengo otra teoría esa de que había gente en los chats gays que si tú escribía bien detectaban que tenías pluma ya no teniendo quedaban contigo

Voz 3 47:15 aún me viene bien saberlo te lo digo para otra

Voz 0759 47:19 has sido bueno es tildes haces tú has bien ponerla vocativas humana una vedette pero ahora he venido a otra cosa a hablar del libros de verdad que tienes que creer pues os traigo una cosa

Voz 22 47:29 es fascinante que es el diario íntimo

Voz 0759 47:31 Alfonso XIII quienes Alfonso XIII dónde vas Alfonso XIII a trece es el abuelo del emérito abuelo del Rey actual vale vale entonces el diario El fue Rey en los dieciséis años recordó además perdona poco una teoría que tenemos también en el otro programa hermano los Borbones sale una buena uno malo

Voz 5 47:52 mira yo te diré como el Windows que es este

Voz 22 47:56 como Rato se también te lo digo yo tenía a ratos está muy bien porque este diario es real en lo que iba contando el a los dieciséis años hacen Rey lo aguanta un poco hasta que llega la República de dice pues se coge te las cosas un poco a Tate un poquito la joya dentro del refajos marcha atrás de Falla Illa luego que venga a los otros y luego ya su hijo que es Juan de Borbón no Reino porque dijo Juan Carlos salió un poquito runner dijo ya prefiero quedarme con eso

Voz 0759 48:21 el negocio con Franco la cosa es

Voz 22 48:24 yo tengo aquí el diario de cuando él tenía quince años hombre in me tiene fascinado porque sueños mil novecientos uno Alfonso XIII quince años que hace Alfonso XIII a que ese dedica el futuro Rey de España piensa que esto es último trimestre uno a él le hacen Rey en mayo de mil novecientos dos la están preparando para ellos a está haciendo ahí el master bueno bueno de la Juan Carlos I antes de que la cosa es que Alfons hito trece hace cosas como Domingo veinte de octubre he ido a cazar Matabosch dos conejos era muy Borbón soy eso eso sí pero espérate que que sigo domingo tres a las diez y media de cacería al Pardo yo me cinco conejos y pero seguimos domingo diez a las diez misa y luego cacería yo maté dos sigo bueno la cosa es que es todo el rato así él o va a misa o a casa

Voz 0759 49:17 es fascinante pero aparte que me gusta

Voz 22 49:20 a mucho sobre todo para compartirla con vosotros y que me sacáis de dudas porque yo creo que aquí el Rey Alfonso XIII está contando que si hace una paja

Voz 0759 49:29 vale Fakhet utilizar metáfora porque

Voz 22 49:31 habrá ayudarme de esto vamos a ver martes quince de octubre por la mañana a diez misa fíjate tú qué cosa por el cero El Santo de manera Teresa ahí viene lo bueno a las doce almuerzo en mi cuarto por lo tanto festejos por mi parte o era que la festejos por mi parte

Voz 0759 49:51 mi poesía no que nace con quince añitos el muchacho va a hacer

Voz 22 49:54 el dieciséis ya te toca ser Rey peludo que yo he hecho un ejercicio que me ha gustado mucho a Dios sumar todos los conejos que mató a Alfonso XIII el último trimestre

Voz 11 50:02 de mil novecientos uno antes de que recordaban al Rey

Voz 22 50:04 mató a sesenta y un conejos entonces un conejo en tres meses el muchacho que esto también me llevo la teoría que yo quiero de y es que España está mejor que nunca Alfonso XIII harto matarse a conejos mientras que su nieto el Rey emérito Juan Carlos I matando elefantes en Botsuana quiero decir hemos subido el nivel adquisitivo

Voz 3 50:25 yo creo que hemos mejorado muchísimo que quiero hacer

Voz 22 50:27 yo con esto porque yo toda mi secciones que vamos a hacer el este en ese especial que son creo que quince programas así empezó este verano diario yo creo que voy a dar un consejo final

Voz 2 50:36 es haber nuestra Leonor tiene trece años yo creo que debería empezar a escribir

Voz 3 50:42 diario o vas a escribir diarios es decir ya no es el momento de que Leonor

Voz 2 50:47 haciendo gala de Valencia de la que presume la Casa Real

Voz 0759 50:50 sí empiezo a diario porque seguramente con los años tenemos muy felices claro de El diario de Leonor yo te subo la apuesta el diario ya de Leonor debería ser un blog público lo que lo fue viendo todos los días que lo pagarán también hombre nos ha jodido o que se haga youtuber o que se haga You Tube

Voz 3 51:07 de teléfonos hiciera youtuber no youtuber

Voz 22 51:09 básicamente yo creo que todo tiene que leerse estos días y luego cuente ya hemos además aburridas como que el de España sí sí sí sí sí es lo que sí

Voz 0759 51:17 edad llegados a es toda su vida vamos

Voz 22 51:19 muchísimo a misa Icaza muchísimos conejos que me es una cosa que me ha reconfortado con la monarquía qué quieres que te diga yo a un reino Le pido más

Voz 3 51:27 que si hacen algo es peor Un puerto aplauso

Voz 13 51:34 ahora el nombre en me lo quita aclara pero a Hereu Marie la pero Martí aprovecharlas

Voz 5 51:49 para despedirnos porque nos hemos quedado sin que me pasara todo tirado verdad pero estas convaleciente pero comprendemos gracias no era una broma esta súper bien es súper feliz no quería decir señor

Voz 0759 52:05 señora bien es verdad porque se aprovecha las cicatrices de Valeria arroz a dónde vas o qué momento Lina Morgan sexy no se ve ahí

Voz 8 52:14 cuánto aplauso para la galería Ros gracias a todos por venir a la lengua moderna y después vimos el programa

Voz 29 52:28 sí sí

Voz 0725 52:34 le vamos un poco este tema la noche los muertos vivientes

Voz 30 52:40 le inspiren en un trato