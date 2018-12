Sucedió una Noche: “Dos actrices a la greña, una niñera mágica y un cartero francés” (16/12/18)

Voz 1 00:00 bienvenido sea sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los días

Voz 2 00:11 algo bueno bueno mucho no

Voz 3 00:21 pensando mucho

Voz 4 00:34 la

Voz 0229 00:50 hola muy buenas a todos bienvenidos otra semana sucedió una próximo ahora van a desfilar por aquí una niñera vuela un cartero francés critique ser como los americanos dos hermanas actrices sagreña es un tipo que se excita huyendo las confesiones sexuales de mujeres una actriz española que salía en Falcon jugaremos a las películas escucharemos un poco la música de cine intentaremos que paséis un rato interesante y entretenida a la todo ello a partir de ya mismo importe comienza a sucedió una noche

Voz 6 01:24 ya

Voz 7 01:27 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 8 01:34 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:44 la película de TCM esta semana apostamos por Sexo mentiras y cintas de vídeo la película de Steven Soderbergh estrenada en mil novecientos ochenta y nueve protagonizada por Andie Mc Dowell James Spider Peter Gallagher Laura San Giacomo

Voz 0544 02:02 sexo lo que me desnudo

Voz 10 02:04 no no lo son las que se me desnudes pero por qué porque quería que me viera mentira que se no

Voz 11 02:12 yo estoy folleto Peter Lucas no el encuentro

Voz 0261 02:17 y cintas de vídeo qué

Voz 12 02:19 todas estas cintas tienen nombres de mujeres bueno me interesa más entrevistar a mujeres que a hombres Isidre que esa pues todos sobre el sexo lo que han hecho

Voz 0261 02:28 quieren hacer lo que quieren hacer pero tienen miedo a repetir lo que no haría nunca aunque se lo pidieran

Voz 0544 02:34 cuentan las crónicas que la película de Steven Soderbergh se estaba proyectando en Berlín Occidental cuando cayó el muro muchos alemanes orientales acudieron a los cines esperando ver algo de erotismo cinematográfico al estilo occidental sin embargo se encontraron con un

Voz 1 02:49 la película en la que se veía muy poco pero en cambio sí se hablaba mucho de sexo OVNI

Voz 13 02:55 a mí me gusta sí pero sabe tampoco me me parece

Voz 10 03:02 lo tan importante

Voz 0544 03:05 minas Andie Mc Dowell y su marido atraviesan una crisis matrimonial el además le engaña con su cuñada

Voz 10 03:11 en sabes alguna vez me gustaría poder hacerlo en tu casa debo admitir que la idea de hacerlo en la cama de Mi hermana de producción excitación pero persa

Voz 0544 03:21 sería peligros a la ciudad llega a un viejo amigo del marido que se instala en casa hasta que encuentre apartamento Yeste amigo muy diferente a su esposo yuppies va enseguida a deslumbrar a la protagonista además el hombre tiene una particularidad

Voz 7 03:34 soy impotente Kinski

Voz 0544 03:36 impotente James Spider sólo consigue ex citarse con el visionado de las cintas de vídeo que él mismo graba en sesiones con mujeres que conoce y que de hablan de sexo

Voz 10 03:45 eh sólo es esas preguntas se esconde esta si la mayoría de veces hacen cosas

Voz 0544 03:53 no para la este descubrimiento pondrá patas arriba la vida de la protagonista que empezará cuestionarse su matrimonio contaba Steven Soderbergh que escribió el guión de Sexo mentiras y cintas de vídeo durante los ocho días que duró un viaje a través de Estados Unidos hilo escribió a mano en un bloc de hojas amarillas

Voz 10 04:16 aquí de dónde sacar el dinero para comprar las cintas así todo lo demás

Voz 0544 04:23 te pareces Koch un Soderbergh de veinticinco años consiguió convencer a la por entonces poco conocida productora Miramax fundada por Eloy controvertido Harvey Weinstein para que le destinará un presupuesto que aunque raquítico aseguraba cinco semanas de rodaje la protagonista deseada por el director era Elizabeth Mc Govern pero ésta no le gustó el guión Miramax y le ofreció Andie Mac Dowell conocida sólo hasta entonces como modelo por un papelito bastante discreto en la película creéis todo

Voz 7 04:51 de estado mirando si que he visto como comes he visto cómo hablas cómo te puedes Hideo veo a alguien que está muy consciente de que el resto de la gente está mirando

Voz 0544 05:04 aunque en un principio al director no le gustaba Andy la actriz se ganó el papel en dos audiciones en las que estuvo fantástica Sexo mentiras y cintas de vídeo es una historia cerrada de cuatro personajes que aborda el sexo en nuestra vida a través de los temores y anhelos que todos sentimos

Voz 15 05:19 el hecho de que las mujeres necesitan tanto como los hombres es menos bueno creo que lo necesitamos pero al no por la misma razón que los hombres necesitan

Voz 7 05:29 recuerdo haber leído que los hombres aprenden a amar a las mujeres por las que se sienten atraídos y las mujeres se sienten cada vez más atraídas por el hombre a quién

Voz 0544 05:39 la película iba a concursar en Cannes en una sección para debutantes pero la retirada a última hora de una película de la competición hizo que se proyectará en la sección oficial Sexo mentiras y cintas de vídeo acabó llevándose la palma de Oro de mil novecientos ochenta y nueve convirtiendo de paso a Soderbergh en el ganador más joven de la historia

Voz 10 05:57 sólo son cintas de vídeo grabadas para poder ex citas con sólo es lo único que hace

Voz 0544 06:07 el premio en Cannes hizo que la película fuera un éxito en todo el mundo y a la postre resultó clave para impulsar el cine independiente americano que se puso de moda a partir de entonces probablemente sin el éxito de Sexo mentiras y cintas de vídeo directores como Quentin Tarantino o Kevin Smith no hubieran podido iniciar sus carreras también sirvió para encumbrar a Steven Soderbergh

Voz 1 06:28 como el nuevo niño prodigio del cine americano

Voz 0544 06:30 Quique lo sigo siendo hay que decirlo bueno de niño ya le queda poco pero desde entonces el director desarrolló una importante filmografía con títulos como Erin Brockovich Traffic o la saga Ocean's Eleven

Voz 16 06:44 no

Voz 0544 06:48 nosotros no grabamos cintas de vídeo básicamente porque ya casi no existen pero si nos gusta jugar con la imagen y el sonido por eso todas las semanas escogemos cuatro diálogos de otras películas que también emite TCM elegimos también sendos temas de sus bandas sonoras apretamos a que descubra es sustituible

Voz 0261 07:05 soy Montauban acusarme de la asesinatos de Carles

Voz 17 07:08 dicen que han encontrado los Goya sobre el vaso de cerveza que había en su apartamento habrá una investigación del gran jurado ruego me acusarán formalmente honor es una que habrán juicio

Voz 20 07:28 eh

Voz 21 07:31 on

Voz 7 08:01 los rivales me iba allí está donde las montañas medio del Post

Voz 5 08:08 Halima Nos como no podía imaginar

Voz 24 08:43 qué tal modo Le dominaba la idea de su propia existencia que no cabía en él la noción de la cada miento acaso la tierra no giras interminables

Voz 4 09:00 sí

Voz 25 09:01 eh

Voz 26 09:19 sí sí

Voz 10 09:21 no digo que no

Voz 27 09:33 a los

Voz 5 09:37 hola

Voz 14 09:42 no puede ser más estamos en dar

Voz 28 10:10 a de y bueno vamos a ver

Voz 0229 10:14 ver cuántas habéis acertaron empezábamos con Harrison Ford asumiendo que le iban a procesar en presunto inocente una película del año mil novecientos noventa dirigida por Alan J y con música Bellow la segunda era fácil al menos por la música era el clásico Doctor Zhivago de David Lynn con su tema musical obra de Maurice Jarre y hablando de David Lynn la tercera película era el documental nos trono acción propia de TCM sobre el último proyecto nunca realizado dentro del actor británico su banda sonora está compuesta por Guillermo Farré el músico que se esconde tras el nombre artístico de Whitehall y para terminar Mélanie Griffith confesaba a su madre que había decapitado a su marido en el comienzo de Locos en Alabama la película dirigida por Antonio Banderas que sea abre con este tema de Nancy Sinatra tan conocido These Boots Walking estas botas están hechas para caminar

Voz 7 11:06 F M el cine que ya tenías que haber visto

Voz 5 11:13 dale un título mío escribirá Enciclopedia curiosa Delfín parece para la

Voz 0544 11:20 próxima semana llegará a nuestras pantallas el regreso de Mary Poppins secuela de la mítica película de la compañía Disney que todos hemos visto la acción transcurre veinte años después y está protagonizada por Emily Blunt en el papel de la niñera mágica para ir calentando motores vamos a revisar el capítulo de nuestra Enciclopedia

Voz 7 11:37 ha dedicado a este personaje Mary Poppins

Voz 0229 11:47 Wall Disney descubrió a Mary Poppins gracias a su hija Diana

Voz 7 11:51 es que tenía unos siete años un día que pasé junto a su dormitorio Sharon las niñas estado partiendo de risa les pregunté que tiene tanta gracia no tenían idea de lo que era una vez Poppins luego medio uno de sus libros madre mía prendió fuego a mi imaginación fuego de ver la luz

Voz 0229 12:15 hora de los libros de Mary Poppins será una escritora británica nacida en Australia llamada Pamela Lyndon bebes en mil novecientos treinta y cuatro publicó la primera entrega de la historia de esta niñera una especie de bruja buena que llegaba volando al hogar de unos niños cuyos padres estaban demasiado ocupados para hacerles caso los cuentos de Mary Poppins se convirtieron rápidamente en un éxito Wall Disney quiso comprar sus derechos para llevarlos al cine pero se encontró con la negativa de la autora si consiguen

Voz 1 12:48 pues prácticamente excepto en los derechos de mis League

Voz 5 12:53 aún no ha terminado

Voz 0229 12:56 durante dos décadas Disney estuvo insistiendo a la señorita tras ver sin ningún éxito sin embargo en mil novecientos sesenta y uno la escritora atravesaba una serie de problemas económicos señorito tres

Voz 0261 13:07 no llevas ya no hay ventas si llega a escribir más libros de modo que

Voz 0229 13:12 de modo que no le quedó más remedio que aceptar la oferta de Walt Disney sabe no lo puedo creer

Voz 7 13:18 yo aquí en mi despacho después de todos estos años

Voz 10 13:23 bueno sí cosa

Voz 30 13:28 pues bien

Voz 0229 13:33 sin embargo la escritora no estaba dispuesta a ponerse

Voz 1 13:35 qué fácil hablemos tres condiciones reservón

Voz 0229 13:38 derecho de la aprobación del guión e impuso no

Voz 1 13:41 esas condiciones

Voz 10 13:43 le parece demasiado o polen no debe hacer la más mínima insinuación de romance entre Mary Poppins is quiere saber por qué el señor Ansorena dijo

Voz 0229 13:52 las principales será que no debía de ser una película de dibujos animados

Voz 7 13:56 la cuna con actores reales no de animación con actores tampoco quería que fuese un musical Mis libros sencillamente no se prestan con sal Tito son para un música durante muchos meses Walt Disney y su equipo tuvieron que pelear muy duro

Voz 0229 14:14 la escritora para que aceptara la película tal y como

Voz 7 14:16 hoy la conocemos los Pingüinos ni han empatado muchos señor Disney unos Pingüinos bailarines de dibujos animados me tiro con la música señor Disney Silva ha hecho los hermanos Chema no me han hecho cambiar de opinión pero no pienso a pegarme del tema de los dibujos animados ni pum

Voz 0544 14:34 es una secuencia sufrí

Voz 1 14:41 campe la escritora en cambio no puso reparos a Julie Andrews como protagonista debe tener las condiciones de un género

Voz 31 14:51 energía indisciplina eso es precisamente lo que necesitan nuestros tengo una persona enérgica que les enseña Over hacer sin réplica

Voz 0229 14:59 en un principio Travers había sugerido a Bette Davis como protagonista ya que se ajustaba bastante a la fría caracterización que ella hacía de Mary Poppins en sus libros pero Disney que lo musical y la Davis no era la actriz adecuada además ya había elegido a Julie Andrews tras verla en Broadway en el musical camelo

Voz 32 15:17 crees que será inflexible que sabrá mandaba que Sabra moldea nuestros hijos si sobramos de luz creo que sí

Voz 0229 15:25 el problema era que Giuly no se decidía aceptar la oferta ya que estaba esperando a que Jack Warner le ofreciera el papel de Eliza en la adaptación al cine de My Fair Lady que nos turbio estaba profano en vano Julie yo había representado en los escenarios con un gran

Voz 7 15:39 éxito como puede creerme si el Adís tengo una voz educada pero lo que yo estoy buscando una voz notan educada

Voz 0229 15:46 no Warner no se fiaba de Julie Andrews ya que por entonces no tenía ninguna experiencia cinematográfica eligió a Audrey Hepburn para el papel así las cosa Julie aceptó fichar por la Disney pero en la producción que preparaba al estudio tan importante era la protagonista con otro elemento de la película

Voz 10 16:03 este es el resto del equipo son un y Cai letra

Voz 0229 16:07 las canciones de Mary Poppins han formado parte de la infancia de varias generaciones los órganos Sherman fueron los encargados de con ponerlas

Voz 7 16:14 ayer fue día de vacunación en el colegio pobre pobre azúcar con en el punto medicina enterrado no te ronda una palabra poco

Voz 0229 16:27 necesitas azúcar tenemos azul durante más de seis meses Robert Richards Arman trabajaron en las letras y melodías de más de treinta canciones

Voz 33 16:34 atribuye el más caro su sin Centre

Voz 7 16:37 con vuelve al coro

Voz 35 16:51 muchas

Voz 36 17:01 el resto del reparto se conformó con una mezcla de actores americanos y británicos para gustos la escritora

Voz 7 17:07 él se rumorea que lo va a interpretar el señor Van Dyke no es así eso esperamos ya creemos es una idea horrorosa diques uno de los grandes de banda Oli subiendo te puedo asegurar les puedo asegurar que

Voz 37 17:23 Di Panda ahí no

Voz 0229 17:25 miembro del reparto en particular que respondía a un Capri

Voz 1 17:28 se de Wall

Voz 38 17:30 que yo no me me me me dijo que las dos mil

Voz 0229 17:38 Disney quería contar para el papel de la mujer de las palomas

Voz 1 17:40 las contienen Darwin una veterana actriz con casi doscientas películas a sus espaldas que entre otros muchos personajes había da vida a la madre Henry Fonda en Las uvas de la ira ya tenía por entonces ochenta y cuatro años vivía en una residencia para actores retirados buena que la sacó Disney para que hiciera su papel

Voz 0229 17:59 la canción que ambienta su historia Fit es la que Wall Disney elegía como su favorita de todas sus películas

Voz 39 18:06 a dedo de de Hope

Voz 0229 18:19 Mary Poppins fue la película más cara de la compañía que les Ney hasta entonces pero el dinero invertido Se recuperó con creces

Voz 32 18:26 estoy segura de que los niños se debe tiran mucho jugando conmigo

Voz 0229 18:29 la película tuvo un éxito arrollador cuando se estrenó en mil novecientos sesenta y cuatro fue la película más taquillera de aquel año en todo el mundo en los años siguientes seguiría dando muchos beneficios por ejemplo fue buena película del estudio que más años estuvo disponible envidio el primer lanzamiento de Disney en formato DVD también fue la película Disney con más nominaciones a los Oscar de la historia ganó un total de cinco premios uno de ellos para su protagonista que pudo desquitarse venciendo así

Voz 1 18:57 principal competidora que no era otra que Audrey Hepburn por parecerme

Voz 40 19:01 hola

Voz 10 19:08 Bostock

Voz 0229 19:11 a pesar de que la película fue un éxito Pamela L traverso nunca estuvo contenta con la captación que su obra

Voz 7 19:17 lo que dijo es que a diferencia de usted dio del tipo pin surge de extravagancia así sentimentalismos es franca no a las cosas sombrías del mundo que los niños descubrirán tarde o temprano inevitablemente los prepare para ello les habla Congress cita tiene que recoger la habitación no va a recogerse sola por arte de magia el billón al completo

Voz 0229 19:37 por eso no permitió que se hicieran nuevas películas de sus otros libros o de los que escribiría más adelante

Voz 7 19:43 tiene ya el título Mary Poppins cocina empezamos a negociar los derechos nunca

Voz 0229 19:52 sí permitiría en cambio una adaptación teatral que se estrenó en Londres en dos mil cuatro ocho años después de la muerte de la escritora sus herederos también han permitido que la niñera mágica vuelva a las pantallas con una secuela no se basa en el libro de familia Travers pero qué significa la vuelta de un personaje de hecho estará siempre entre nuestros favoritos

Voz 32 20:12 Mary Poppins prácticamente pero tanto hablo de cada cuatro votantes

Voz 35 20:26 cuando lado está a Annan la ley Feng

Voz 7 20:33 es robo

Voz 35 20:35 el Vestuario

Voz 5 20:39 oye

Voz 0544 20:54 Museo ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de tupida de su vida este Casasola toda mi vida he estado esperando decir tenemos hoy como invitada a la actriz Assumpta Serna la hemos visto hace unas Manas en la película Bernarda una nueva adaptación de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca pero las recordamos durante la década de los ochenta en títulos como Lola de Bigas Luna Matador de Pedro Almodóvar Lulú de noche de Emilio Martínez Lázaro El maestro de esgrima de Pedro Olea o incluso en la serie de televisión Falcon Crest Assumpta Serna nunca ha dejado de trabajar en el cine como en la televisión y esto es lo que nos ha contado de su trayectoria como

Voz 35 21:49 mi vocación Lazio hoy por la amistad amistad con

Voz 0261 21:52 gente que de repente hacían teatro y de repente me lo pasaba bien ya cuando fue teatro aficionadas y con la gente que hace amigos y eso que la gente se río era una obra de Ionesco lo primero que hice a la gente el encanto del público va a ver a la actriz casos cierto yo vería cualquier cosa pero quizás el el cine lo que realmente le impresionó más fue la película Bambi

Voz 42 22:18 no creo que lo llamaría también

Voz 0261 22:21 yo estaba normal de repente con la esto que en esta historia lloró me emociono muy pequeñita no que barbaridad estuve días llorando por por por esa esa madre deba

Voz 43 22:30 no no no podrá venir llamadas los hombres se la lleva a no debe ser valiente y aprender a andar solito

Voz 30 22:41 es ver al menos Morell

Voz 0261 22:52 hay películas como por ejemplo yo quise matador que declaró evidentemente

Voz 15 22:57 ha servido mucho a mi carrera requiere más que a mí misma Ustaritz muerto amén coincidió pues que en el año ochenta y ocho

Voz 30 23:06 yo cuando yo tenía

Voz 0261 23:09 en los Angeles con esta película pues tenía también otras películas pero quiero decirte que esta también pues fue un momento no que la gente pues quería ver cosas de él usted se da cuenta de la situación en la que está su hijo entiende usted la niña usted no está en la cárcel el dolor en la vergüenza son Dakar no puedo entender que una madre se niegue a defender a su hijo debería usted saber que hay gente a la que no se puede defender en efecto yo nunca defendería una persona como usted ha sido una película de culto quizás no es de las que más se han visto de él con lo cual todavía REM fuerza más el que el que es fan de matador lo sea y eso lo he visto mucho no recién llegada a Madrid

Voz 20 23:47 en suicidio está de algo muy extraño eso última fuera típico después en cuanto más veces tú y yo nos parecemos a los dos nos obsesiona la muerte a todo el mundo le obsesiona sí pero no como antes

Voz 10 24:12 luego películas como yo la peor de todas películas que sean pasa

Voz 0261 24:15 pero en universidades en toda Latinoamérica lo que hace es un personaje pues eso no de Sor Juana Inés de la Cruz y de repente pues es algo que queda en la imaginación de todo el mundo no

Voz 45 24:27 no me flagelo unas carnes duras penitencias para ganar el cielo tampoco soy demasiado piadosa pero aquí estoy haciendo el único trabajo que puedo ofrecer sinvergüenza adiós la alegría de este convento

Voz 0261 24:40 siempre dicen que tienes que hacer tener la película no la película bueno pues si la película fue Dulces horas matador fue la orgía en cierta forma que fue mi primera película no

Voz 7 24:51 no sea que era una orgía si está muy bien pero los sábados y domingos aquí una orgía cada día sería un verdadero caos

Voz 0229 24:57 esa especie de explosión de cosas que es

Voz 0261 24:59 dicen energía no que ahora hace mucho que no la he visto bueno en realidad más de cuarenta años se que es usted el mejor maestro de esgrima de la ciudad

Voz 46 25:07 el último de los clásicos asegura también que es el creador de una célebre estocada cuyo secreto enseña al precio de doscientos escudos Teseo contratar sus servicios

Voz 7 25:18 bien veo qué ha venido usted sobrada quién sería el discípulo

Voz 0261 25:21 yo misma es que yo creo que es una profesión que si tú piensas que han llegado algo ya está segura de que Gadafi nada vamos un actor profesional es aquel que que realmente quiere hacer bien su trabajo no que que tiene algo que que es la observación a la imaginación a flor de piel la creatividad que algo no puedes esconder y que está en cada momento de tu vida para mí esa etapa me sirvió también mucho no pero también puedes aportar muchas cosas de los sitios en los que vas conociendo no te abre mucho no está Angela Channing el día está lleno de sorpresas creen que tu existencia era un oscuro secreto pero me alegro de que estés aquí todavía no se hablaba de nada de todo esto sabes eh el cine de Fórmula americano era mal visto sabes excepción América nada no es una película que llegaba de allí éramos un poco sabes contestatarios en el con la regla que entonces nos querían imponer no y luego siempre pues ves que que la regla hay que conocerla para luego poder cambiarla pero primero hay que conocerla

Voz 10 26:32 Kenia me hablaba de Falcon Crest de los magníficos viñedos estoy muy contento de tener la ocasión de ver por mí misma este hermoso país

Voz 0261 26:43 Nos encanta tenerte tenía como esa necesidad de conocer esa curiosidad esa esa constante en marcha eh para para conocer ciudades sitios países una especie de no me acuerdo que los periodistas que siempre sois un poco como psicólogos médicos un periodista hoy tú de qué huyes no es verdad que huyo siempre uno ha de preguntarse mucho es cuánto tiempo te quedarías

Voz 10 27:11 no lo sé eso dependerá de varias cosas no dejaremos que se vaya encantada de conocerle la señora Cheney

Voz 0261 27:20 por favor llámame a mí me acuerdo que cuando tenía esa crisis que hay de los cuarenta no cuando dices manera sólo me quedan cuarenta para vivir bien cuidado voy a pensar un poco lo que hago en estos otros cuarenta ahí empiece a decidir otras cosas no escribí un libro forme la fundación sabes vine otra vez a España ya sabes yo creo que que el momento de de pararse a reflexionar de es es es muy interesante si lo puedes hacer a un aún no con toda la fuerza que tienes a los cuarenta y con toda la sabiduría que has tenido de vivir una vida a tope no a lo mejor para dirigir una película pero tampoco es pero tampoco es lo que me gusta producir me gusta poner gente creo que la producción es lo menos lo menos entendido sabes fíjate gracias a la producción hacemos películas

Voz 20 28:16 sí que el pues a de los protagonistas que son incluya lo no es muy difícil encontrar si quieres te hago una prueba oye quién paga la función la productos yo tú bueno todavía no he conseguido el dinero

Voz 0261 28:27 entonces me gustaría ser una de ellos ser tú la que la que químicamente combina los elementos Ésa es lo que quizás me gusta más no es que sabes decir firmara

Voz 1 28:39 no

Voz 0229 29:56 a un grande del jazz el saxofonista Wayne Shorter con uno de los temas que grabó para la banda sonora de Glenn Garry Glen Ross una película de David Mamet estrenada en mil novecientos noventa y dos que tenía un reparto de escándalo con Al Pacino Jack Lemmon Alec Baldwin Kevin Spacey o Ed Harris entre otros pero ahora no toca hablar de actores sino de actrices inconcreto de Dos Hermanas legendarias de Hollywood clásico

Voz 47 30:24 lo que es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 36 30:30 el quince de diciembre se cumplieron cinco años de la muerte de Joan Fontaine vamos a recordar la haciendo especial hincapié en la turbulenta relación que mantuvo toda su vida con su hermana la también actriz Olivia de Havilland que todavía vive tiene nada menos que ciento dos años

Voz 3 30:52 en mil

Voz 0544 30:52 novecientos setenta y cinco murió la madre de las dos actrices Olivia organizó las exequias llamó a todos los amigos y escogió una bonita oración para recitar la durante el acto tan solo se olvidó de una cosa avisar a su hermana Joan que se enteró gracias a la llamada de un enfermero donde

Voz 0261 31:10 va a ser el entierro

Voz 49 31:11 lo siento señorita pero no puedo darle esa información

Voz 10 31:15 escucha dígale a mi hermana que siente cierran a mi madre y mi presencia convocaron una rueda de prensa y arma corta

Voz 0544 31:23 aquello fue la gota que colmó el vaso de toda una vida de rencillas y tiranteces y las dos hermanas no volvieron a dirigirse la palabra cuando en mil novecientos ochenta y ocho la Academia de Hollywood celebró el sesenta aniversario de los Oscar se organizó un encuentro con todos los premiados vivos la organización cometió entonces la imprudencia de instalar a las dos hermanas en la misma planta del hotel cuando éstas lo descubrieron hicieron que la dirección les cambiara de habitación poniendo diez pisos entre ambas

Voz 20 31:51 todas las mujeres son rivales por naturaleza pero nunca les preocupa porque automáticamente quitar importancia los éxitos de las demás atribuyendo los a las circunstancias pero entre hermanos es mucho más serio las causas suele ser generalmente las mismas de modo que tienen menos excusas para consolarse por eso las hermanas pueden obviarse

Voz 34 32:11 terrible

Voz 0544 32:16 Joan Fontaine y Olivia de Havilland eran hijas de la actriz de teatro Lillian Fontaine vas nacieron en Tokio donde su padre un abogado británico tenía una Oficina de Patentes cuando sus padres se divorciaron ellas se fueron a vivir con su madre a Estados Unidos Olivia era un año mayor que Joan desde pequeña se llevaban bastante mal

Voz 10 32:36 sabes que es a tinta es mía no lo sé

Voz 1 32:44 en una de sus peleas Joan terminó con la clavícula fracturada al parecer Olivia era la más guapa y resuelta y su madre la favorecía con descaro

Voz 32 32:52 por lo tanto le veo que el PP

Voz 0544 32:57 Joan en cambio era una niña taciturno haya enfermiza que se refugiaba en los libros durante la adolescencia su relación empeoró cada vez más

Voz 10 33:05 no tengo nada que decir ninguna de nosotras tiene nada que yo no oculto nada tú porque no comunica Estrada

Voz 0544 33:12 harta de su hermana Joan volvió con su padre a Tokio

Voz 10 33:15 los llegan muy bien si era una gran persona

Voz 0544 33:20 corriente animada por su madre Olivia se hizo actriz con su aspecto formal y de buena chica pronto se convirtió en la admita adorable del cine de aventuras haciendo de pareja hasta en ocho películas con el rey del género Errol Flynn

Voz 5 33:33 Capitán Blood puede estar aquí admitió acaba de llegar lo sé usted no puede imaginar la cantidad de amenazas que han salido de su boca sólo pide para encontrar pues aquí metió

Voz 0544 33:43 a mediados de los años treinta Joan regresó a Estados Unidos ella también había tenido formación dramática como su hermana todos la animaban a que

Voz 10 33:51 siguiera sus pasos ya me gustaría pero no tengo talento ni ni vacación para nada

Voz 0544 33:56 finalmente lo hizo pero su carrera tardó algo más en despegar hizo pequeños papeles en películas como señorita en desgracia Gadir en mil novecientos XXXVIII

Voz 7 34:06 eso pudo llegar su gran oportunidad gracias a un personaje que sí haría mítico Escarlata

Voz 50 34:11 cuánto me alegro de volver a verme en la niña Hamilton que sorpresa encontrarte aquí supongo que estarás con nosotros algunos días

Voz 0544 34:18 Joan fue una de las actrices que participó en el caso

Voz 51 34:21 es de lo que el viento se llevó pero no le ofrecieron el personaje de Skaar

Voz 0544 34:25 el que era el que ella quería sino el de Belén

Voz 51 34:27 Ania hilos rechazó con despecho si quieren

Voz 20 34:30 quién para hacer de Isasa mejor llamen a mi hermana Lidia

Voz 0544 34:33 la frase era una muestra de desprecio pero al productor le pareció buena idea Olivia hizo la prueba se quedó con el papel que a la postre sería uno de los más famosos de su filmografía un año más tarde en mil novecientos cuarenta Joan Fontaine pudo resarcirse con el primer papel protagonista de su carrera

Voz 5 34:55 qué encontrada pero no podían porque el camino hacerla

Voz 0544 35:03 yo como protagonista de Rebeca y al año siguiente repitió con ella en sospecha ambas películas acabarían encasillado a Joan en el mismo registro de su hermana el de la ingenua

Voz 32 35:13 la romántica te han besado alguna vez un coche que incluía puso reírte un tengo poca ética y músico que pero no me río hablo en serio nunca siempre Sanlu coches

Voz 0544 35:26 no era extraño pues que en nombre de las dos semanas fuera contemplado a menudo para el mismo papel algo que aumentaba aún más su competitividad

Voz 10 35:34 que a mí no a ella eso me tiene por quienes elegido a mí precisamente somos casi

Voz 0544 35:41 por si fuera poco las dos mantuvieron casi al mismo tiempo un romance con el magnate Howard Hughes

Voz 52 35:46 le conocí primero y se lo presente no le gustó lo más mínimo y yo lo sabía después empezó a salir con ella sin que ella señala en y por un momento que quién estaba interesado era por

Voz 0544 35:57 la primera escenificación pública de la guerra entre las dos hermanas ocurrió la noche de los Oscar de mil novecientos cuarenta y dos ambas eran candidatas en la categoría de protagonista Olivia por sino amanecieran Joanne por sospecha finalmente ganó Joan Fontaine la actriz recordaba así el momento en su libro de memorias

Voz 0261 36:16 quedé helada

Voz 15 36:18 vivía al otro lado de la justo donde Olivia empatadas eh

Voz 10 36:21 dada levántate vengas levántate me susurró

Voz 15 36:24 en agresividad en ese momento éramos como niñas las dos sentíamos el deseo de pelearnos y de tirarnos de los pelos esa imagen pasó por mi cabeza sentenció en Libia se iba lanzar por encima de la mesa me iba a coger del pelo sentí como si tuviéramos cuatro años y una estuviera pegando con mi hermana mayor

Voz 0544 36:44 multitud Olivia de Havilland pudo desquitarse del disgusto cuatro años después

Voz 53 36:52 señorito Javi por su trabajo en la película vida íntima de Julia Norris es para mí un gran placer presentarla como la ganadora del premio a la mejor actriz de mil novecientos

Voz 0544 37:00 Isabel Gracia en el baile posterior su hermana se acercó a felicitarla y entonces un avispado fotógrafo captó la instantánea que al día siguiente apareció en todos los periódicos Olivia con cara de desprecio dándose la vuelta para no saludar en público a su hermana sin embargo la actriz negaría posteriormente que hubiera mala intención por su parte

Voz 10 37:21 no le estaba dando la espalda a mi hermana en esa foto es que no había visto que estaba allí aparte

Voz 0544 37:27 desde entonces la mala relación entre ambas fue cosa de dominio público

Voz 0261 37:30 todo el mundo lo sabe así que no serviría de mucho

Voz 1 37:33 a su rivalidad era uno de los temas Fava

Voz 0544 37:35 euritos de los chismorreos de Hollywood varios productores intentaron explotarla tratando de reunir a las hermanas en una misma película pero siempre recibían la misma respuesta ya les propusieron por ejemplo interpretar a las hermanas Brontë en una gran producción pero daba igual la cata día del proyecto cuál de las nunca llegaron a trabajar juntas la carrera de Joan Fontaine continuó con éxito durante los años cuarenta hizo al más rebelde junto a Orson Wells Carta de una desconocida al lado de Louis Jordan y sobretodo la aquella elegía como su película favorita La ninfa constante en la que daba vida a una adolescente que se enamoraba de un compositor que hacía salvo ayer

Voz 10 38:23 el lo sabe crea que no hay que saldrán en sus brazos es bastante probable

Voz 0544 38:36 en los años cincuenta su tirón decayó un tanto pero aún logró buenas interpretaciones como las de Otello de nuevo junto a Orson Wells o la de la película de aventuras medievales hay bajo

Voz 0261 38:46 ahí van

Voz 32 38:47 la villa no sabía que estaba villas estén unidas andan solía alargar la mano en la unidad en ellas

Voz 54 38:58 en tiempos de Presen

Voz 32 39:01 ya que sería la lo hubo humano naciera

Voz 0544 39:06 su última película la rodó en mil novecientos sesenta y cinco Un film de terror de la productora Hammer titulado Las brujas a

Voz 1 39:14 tiene entonces se retiró del cine en adelante sólo haría algunas apariciones esporádicas en televisión desde luego no desperdició el tiempo se sacó la licencia de piloto de aviones participó en carreras internacionales de globos aerostáticos se convirtió en una experta jinete y en una jugadora de gol

Voz 0261 39:34 casi profesional bastante sorprendida porque por primera vez en Liga

Voz 0544 39:43 las dos hermanas llegaron al siglo XXI como dos leyendas vivas de la época dorada de Hollywood evidentemente las dos eso sí nunca hicieron las paces Olivia se marchó a vivir a París Joan Carmel el pueblo del que fue alcalde Clean is good donde vivía casi recluida las malas lenguas decían que el secreto de su longevidad residía precisamente en su odio ninguna estaba dispuesta a morirse antes que la otra para así poder tener la última palabra

Voz 7 40:12 me asusté

Voz 31 40:13 tienen miedo de que sentirte Margarita si puesto exceso la precursora

Voz 0544 40:21 sí ese duelo lo perdió Joan el quince de diciembre de dos mil trece falleció a los noventa y seis años de edad

Voz 56 40:56 eh

Voz 14 41:52 eh

Voz 0229 42:04 en el grupo ficticio formado por músicos de estudio para la película el presidente un título de culto de los años sesenta dirigido por Barry siglos en total Max parados era en la película son cantante veinteañero que se convertía en presidente de los Estados Unidos para la banda sonora Se compusieron y grabaron varias canciones entre ellas está que llegó a entrar en las listas de éxito del año mil novecientos sesenta y ocho no película cuando menos curiosa al presidente buscarla así podrás ahora Jack Bourbon

Voz 1 42:34 Jack Bourbon presenta quiero hacer una comedia Ruiz risas desfile

Voz 57 42:41 ajá

Voz 7 42:42 qué

Voz 5 42:54 hola qué tal

Voz 0544 42:55 al amigos Jacques Dati fue un actor y director francés alto desgarbado que en cincuenta años de carrera sólo rodó cinco películas además de algunos cortos un mediometraje documental y una película para televisión el humor de Dati se basaba en la observación de la realidad un humor cotidiano lleno de pequeños detalles ICAC muy sutiles que a veces sólo se aprecian cuando ve sus películas repetidas veces de estas cinco películas que rodó el director a lo largo de su carrera hemos elegido la primera día de fiesta quizá menos famosa tildó tío posiblemente su obra maestra pero es que el día de fiesta se sientan las bases de lo que fue su estilo de comedia

Voz 34 43:36 no

Voz 0229 43:41 el pequeño pueblo francés va a celebrar su fiesta mayor sufría fiesta Brañas sea Norman con Diagonal da así se prepara un gran baile pueblos llega a un grupo de feriantes con sus casetas y su tío

Voz 5 43:53 hoy hoy no tienen que tener mucho cuidado

Voz 0229 44:00 en la Plaza Mayor levantan un mástil con la bandera nacional y también se monta una carpa en donde se va a proyectar una película

Voz 5 44:07 esta tarde en la plaza gran

Voz 59 44:11 desciende de La Bella Gloria par sol con Isco James Barker y su caballo aventura cabalgatas dramáticas con los caballeros del bueno

Voz 1 44:26 pero antes de la película se proyecta una especie de NO DO un documental sobre el trabajo de los carteros en los Estados Unidos

Voz 31 44:33 embobados escrito mal estamos en el país del progreso la técnica que Bustos disposición del sondeo para escoger y distribuir en el mínimo tiempo los trescientos mil millones de cartas y papeles y versos

Voz 1 44:47 a Almadén ese documental sobre el Oscar

Voz 0229 44:49 pero americanos los habitantes del pueblo se van a fijar en el trabajo que realiza su tarea de toda la vida

Voz 5 44:55 acabamos de ver una película sobre el correo en América y que ponderar mesura carteros se quedarán suspenderle

Voz 0229 45:08 el cartero herido en su amor propio decide que a partir de eso

Voz 1 45:11 a día va a repartir el correo a la manera americana es decir con la máxima rapidez y eficacia muchachos repartiendo al americano lo que pasa es que en su caso la rapidez está reñida con la eficacia

Voz 24 45:31 qué pasa con el día a día con acto muchos abre conocemos

Voz 59 45:39 los Adrienne pues no es culpa mía si se ha comido entera quiere que haga truco para seguimos me vuelvo a París

Voz 0229 45:54 se expande chef era hijo de un antiguo general ruso embajador del zar en Francia tras la revolución bolchevique acabó reciclando en encuadernado en libros como no quería heredar el negocio de su padre empezó a trabajar como mimo en pequeños locales Denise Holt de mil novecientos treinta y dos cuando tenía veinticinco años rodó su primer corto Metro

Voz 24 46:14 y tú qué haces aquí fuera usted está esperando la

Voz 0229 46:20 escucha las órdenes o el primero de varios cortos una vez acabada la guerra se ganó la vida como actor

Voz 36 46:26 hasta que en mil novecientos cuarenta y siete dirigió otro corto titulado escuela de carteros

Voz 61 46:30 el vamos vamos en Huelva se mueva se tengo mucha prisa con muchas cosas que hacer Cantero

Voz 36 46:38 ese corto fue una especie de ensayo general porque dos años después filmaba su primer largo

Voz 0229 46:43 traje día de fiesta basada en el mismo personaje del cartero que había protagonizado el corto

Voz 61 46:48 ojo ojo todos prepara la fiesta ojo

Voz 0229 46:52 en día de fiesta Tati y muestra las señas fundamentales de lo que va a ser su estilo su principal influencia es el cine cómico de la época mudas sobretodo de Buster Keaton y por ello sus películas priman los gestos y los silencios sobre él lo explica

Voz 1 47:06 ahora con estas palabras lleva no me convertí en prisionero del sonoro simplemente trate de mejorar el cine mudo por eso en todas sus películas son muy importantes los ruidos

Voz 0229 47:15 los objetos mecanismos sonidos de animales las voces de la gente que

Voz 1 47:19 habla en segundo plano yo lo que he hecho es colocar los diálogos en el interior del sonido

Voz 62 47:29 sí sí

Voz 5 47:35 podrían salir

Voz 0229 47:38 el día de fiesta Tati hace un retrato de la Francia rural muchos de los actores son pueblerino es de verdad interpretando sea sí mismos

Voz 24 47:46 de ir te para vosotros

Voz 36 47:56 era miembro de los Monty Python

Voz 1 48:02 día de fiesta es una de mis películas favoritas lo que me gusta de ella es la forma en la que capta ese mundo rural francés anterior a la guerra quizá algo utópico quizá algo falso pero lleno de imágenes encantadoras para mí esa es la verdadera Francia

Voz 0229 48:20 qué hace también una crítica muy divertida la americanización que estaba sufriendo Francia por entonces

Voz 34 48:25 venga americana después ya

Voz 5 48:29 pero este señor se está tomando las cosas demasiado en serio el avión de acuerdo pero son más ricos pero que el cartero voy en bicicleta también es estupendo

Voz 34 48:38 no

Voz 0229 48:43 hasta Teeth fue un innovador

Voz 1 48:45 la lista director también se preocupa

Voz 5 48:48 queda mucho por la pena tengo la impresión de que si usted quisiera enseñar su técnica tal vez podríamos mejorarla

Voz 63 48:55 Josico fulanito con la mano derecha no puedo buscar el nivoso para Amauri izquierdas no vuelva explicado proyectos Silver de acuerdo no puedo pensar en todo

Voz 0229 49:03 día de fiesta fue concebida con la idea de convertirse en la primera película francesa hecha en color con tecnología patria un sistema experimental llamado con color pero la técnica resultó fallida

Voz 59 49:16 aquí allá algo que no va bien no hay que ponerse nervioso me atrevía no puedo entenderlo

Voz 36 49:22 no unos metros de película no pudieron rebelarse

Voz 0229 49:27 afortunadamente Tati quizá desconfían de del invento rodó la película con dos cámaras una con el formato en color y otra con el tradicional blanco y negro

Voz 5 49:35 el instinto y la inteligencia de este también da fe

Voz 0229 49:40 película terminada Tati se encontró además con que los distribuidores no querían estrenarla

Voz 1 49:45 o qué pensaban que el público nos interesamos

Voz 0229 49:49 es una comedia sin apenas argumento con pocos diálogos basada en el humor de les Labs pero Tati hizo algunas prohibiciones de prueba gratuitas en los suburbios de París y ante el entusiasmo de la gente los distribuidores se dieron a estrenar la película que a la postre resultó todo un éxito

Voz 5 50:06 sí Marcel te das cuenta todo esto unido a su iniciativa personal creo que será difícil de desbancar

Voz 0229 50:11 años después Tati hizo una versión de la película que mezclaba el blanco y negro con el pro el propio director pintó a mano los fotogramas

Voz 0544 50:18 el matiz del color lo traían los feriantes con el tiovivo

Voz 1 50:22 las casetas y las guirnaldas el resto era en blanco y negro cuando terminaba la feria se volvía a guardar el color en las cajas grandes irá tonalidad abandonaba el pueblo

Voz 0229 50:31 en mil novecientos noventa y cuatro Sophie la hija del director ya fallecido para entonces hizo posible finalmente el viejo sueño de su padre restauró la película La Puebla toreó en su totalidad con eso en la actualidad existen tres versiones de día de fiesta original en blanco y negro la amistad pintada a mano portátil la versión totalmente en color

Voz 24 50:51 eh cuidado niñas mayor muy guapa alcaldesa ropa de lo que verdad

Voz 64 50:57 se ha puesto tan guapa porque les cuesta un chico con de panadería

Voz 65 51:01 adiós

Voz 0229 51:07 aunque en un principio no había

Voz 1 51:08 querido estrenarla al ver el éxito que tenía la película los productores quisieron que Tati rodará una serie de secuelas director se negó la cruz es podría haber ido a lo seguro con día de fiesta reutilizar el personaje de El cartero el cartero visitó al ministro por ejemplo el canteros casa el cartero se alista en el ejército el cartero asaltan un banco y así habría sido fácil los productores habrían estado encantados porque no hubiera habido riesgos de financiación y probablemente yo hubiesen sido éxitos pero a mí no me gusta hacer comida enlatada el director enterró a su entran

Voz 0229 51:44 hable cartero y creó un nuevo personaje que

Voz 1 51:47 sí haría aún más famoso sin ayuda

Voz 0229 51:52 si no es el protagonista de las películas las vacaciones del smoking luego Play tan un tío con la que ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en mil novecientos cincuenta días

Voz 5 52:05 pío pío es lo que se dice un buen ejemplo

Voz 0229 52:09 el lobo vestido con su inseparable gabardina su pipa su sombrero su paraguas y unos pantalones pesqueros que dejaban ver sus calcetines hizo ayer público en los años cincuenta y entra y se convirtió en un referente indispensable para otros actores directores de comedia que sean después

Voz 7 52:26 Terry Jones de los Monty Python otra vez

Voz 34 52:30 aquí

Voz 1 52:33 es la primera vez que vi una película de Jacques Tati fue Las vacaciones del señor hiló en un cine de Londres yo era muy joven tendría unos quince años y me quedé como electrificada esa era exactamente la clase de comedia que yo quería hacer siempre había sido un fan de Buster Keaton tirarás películas mudas la idea de que podía hacer comedia sin palabras en un contexto moderno daba mucho

Voz 34 52:56 el móvil

Voz 1 52:59 hoy en día Ajax Tati se le considera en Francia todo un símbolo nacional hasta el punto de que cuando se celebró el centenario de la invención del cine la película elegida para inaugurar los actos fue precisamente el día de fiesta

Voz 31 53:12 Prats estándar una película sobre el correo en América France Soir François tienes que ir a ver esta película es sobre el correo en América

Voz 0544 53:24 tan sólo cinco películas en una carrera de cincuenta años es una filmografía inusualmente corta pero en su caso muy bien aprovechada el director se sentía satisfecho

Voz 5 53:35 no

Voz 0229 53:38 me siento feliz de que me hayan permitido hacer mi carrera no es un privilegiado pequeños de las películas de hacer mucha gente que sueña con hacer largometrajes la mayoría ni siquiera consigue robar en corto yo he hecho cinco películas me gusta ese pueden ver historia termina monstruosa

Voz 0544 53:56 la mía por Hoy también se acaba

hasta la semana que viene amigo