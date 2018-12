Entre Tiempos: Broncotes (16/12/2018)

Voz 1 00:00 entre tiempos y es que aunque nos acercamos a Navidad tiempo en el que se pregonan a los cuatro vientos deseos de felicidad

Voz 0142 00:08 pone la infinita bondad y generosidad este año sin embargo no rodea un patente clima de tensión general así que acordes con este ambiente vamos a recordar broncas tal cual junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos con Ana Martín



Voz 0142 01:06 hace unas semanas no sonrojo la tremenda bronca entre el ministro de Exteriores Josep Borrell el diputado de Esquerra Gabriel Rufián

Voz 0684 01:14 Señor Borrell usted

Voz 0295 01:16 es el ministro más silencio indigno Silent de la historia de la democracia es un hooligan usted es un militante de sociedad civil catalana una vergüenza es una organización de extrema derecha vez más Rusia ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol es lo único que usted es le pido señor Rufián que abandone el hemiciclo

Voz 0142 01:47 la presidenta de la Cámara Ana Pastor respondió con firmeza tan lamentable episodio en un emocionado discurso

Voz 4 01:53 sólo insultos verbales en este hemiciclo hay falta de respeto a la presa hay actitudes que son impresentables absoluta me he tenido que leer en algún medio de comunicación cuando me escuchan decir silencio he oido un insulto machista que se dice la institutriz bueno quiero que sepan que no hay honor mayor que presidir este pleno pero también les digo no voy a permitir que cosas como han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el emiten muchísima claro

Voz 0142 02:38 después de esto en esta mirada entre pasado y presente que les proponemos cada semana vamos a recordar otro rifi rafe bueno esto de rifirrafe Nos ha quedado un poco light lo que en realidad vamos a volver a escuchar son momentos en los que se armó la zapatilla está que Olli esa expresión nos gusta mucho el Congreso es campo abonado para el enfrentamiento dialéctico en un tono más o menos elevado hemos presenciado broncas hasta con nombre propio por ejemplo la del devengo de mil novecientos noventa y ocho entre José María Aznar Josep Borrell en el debate sobre el estado de la nación de aquel año era el primer cara a cara entre ambos el primero como presidente del Gobierno y el segundo como portavoz socialista

Voz 5 03:22 usted no tiene ni visión ni ambición para España este es el meollo de la cuestión pero antes antes me gustaría que se callar

Voz 6 03:37 momento señorías Señor Borrell silenció señorías recuerdo a sus señorías ir también al señor Borrell que la presidencia dirige el debate consecuencia a las llamadas al orden cuando las consiguiera precios no se preocupe señoría que serán parado sin algún momento su discurso se ve interrumpido puede continúa problemas

Voz 5 04:02 señoría no es que se ha interrumpido señor presidente el problema es que hay una táctica preconcebida para impedir el desarrollo para nosotros la salud la educación el transporte las comunicaciones la vivienda el silencio la protección frente a la necesidad el acceso a una renta cuando no se puede ganar

Voz 1573 04:28 son derechos que no sé si me lo dicen calidad de nacionalista español lo que jacobino irredento pero realmente Señor Borrell

Voz 5 04:36 se podrá discutir se podrá discutir para discutir Se puede discutir una política determinada se podrá discutir una política determinada pero realmente no se debe acusar a nadie de no tener un proyecto una idea en nuestro país presidente de Señorías silencio ya

Voz 7 05:00 ha pensado señor Aznar

Voz 5 05:04 pensadas señor Aznar

Voz 8 05:07 como nos ha hecho hacer usted el ridículo en el mundo no sólo en Cuba donde

Voz 1573 05:14 de hasta el Papa le ha pasado por la izquierda

Voz 0142 05:17 a veces los ánimos se calientan en exceso hoy a la bronca les sucede la expulsión de algún diputado o incluso la suspensión del pleno Manuel Marín fue presidente de la Cámara Baja en una legislatura especialmente convulsa la de dos mil cuatro dos mil ocho con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo la infinita paciencia de Marín se desbordó irremediablemente en varias ocasiones en las que los encontronazos provocaron situaciones límite por ejemplo en mayo de dos mil seis en un pleno en el que salió a relucir el que se conoció como caso Bono aquella detención de dos militantes del PP después de que el ex ministro de Defensa les acusara de agresión en una manifestación de la AVT

Voz 9 05:59 y esto es lo que pasó en el Congreso

Voz 5 06:02 señoría

Voz 1573 06:04 el artículo ciento cuatro dice lo siguiente El diputado borrador que hubiera sido llamado al orden tres veces en una misma sesión ha advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada de será retirada en su caso en la palabra y el presidente sin debate de podrán imponer la sanción de no asistir al resto de las eso le ruego pues señor Martinez Pujalte que acate la decisión del presidente porque el presidente entiende que le ha advertido con absoluta claridad se ausente del hemiciclo

Voz 0142 06:54 el tema de la independencia de Cataluña encendido muchos plenos también hasta el punto de dejar sin voz al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro

Voz 8 07:02 esto es del pasado mes de abril por eso ustedes que son los que han promovido la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 10 07:15 yo he sido ustedes

Voz 8 07:19 qué

Voz 10 07:21 que sube era que con un discurso

Voz 8 07:25 ya incomprensible no sea en términos además de verdad que que lo suyo ya le conozco desde hace un tiempo selló Tardà lo de esta tarde ha sido completo desde la Guerra de Cuba eh que es efectivamente el origen de muchos nacionalismos eh

Voz 0142 07:50 en una relación de momentos cargados de tensión en el hemiciclo no puede faltar el mítico la mierda que José Antonio Labordeta le dedicó a la bancada del Partido Popular en un pleno complicado en el que la discusión se había centrado en la guerra de Irak el cantautor no pudo más cuando empezaron a decirle vete con la mochila en alusión a su programa Un país en la mochila y al gritarle un diputado que me dices cantautor de las narices Labordeta no pudo más

Voz 11 08:19 yo voy donde yo voy tranquilamente pero no pudo hablar aquí porque cada vez sino con Al Arabi a la mierda joder yo hablando con el ministro no con ustedes hablando con el ministro uno con usted están habituados a hablar siempre porque ya que han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les pastilla que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados por la dictadura poder hablar pese lo que les joder qué coño Guerra señoría señorías el ministro es porque no nos dice una fecha de verdad mire usted usted culpa a los socialistas y que

Voz 1 08:59 entre ambos

Voz 0142 09:03 con Ana Martínez Concejo especialmente desagradable es el intercambio de insultos por eso vamos a pasar directamente de recordar la lista de improperios que a lo largo de los años se han dedicado sus señorías y también vamos a dejar ya el Congreso pero no las cámaras autonómicas en concreto una especialmente convulsa la Asamblea de Madrid en dos mil nueve por ejemplo y apuesto a que no muchos oyentes son capaces de recordar porque ese armó el lío

Voz 12 09:33 ver porqué pues verán

Voz 0142 09:34 la presidenta Elvira Rodríguez había prohibido beber agua en los escaños después de que se hubiera derramado aguas sobre el sistema electrónico de votación pero la más liberal por tierras madrileñas Esperanza Aguirre se rebeló

Voz 13 09:47 no Señoría yo sí tengo agua pero es peor no la puedo beber hasta que no autoricen al resto de sus señorías señora presidenta yo creo que si el acuerdos de la junta de portavoces todos los portavoces están de acuerdo en que nos den agua pues creo que debería volverse atrás

Voz 9 10:07 señor presidente señorías por favor señora presidenta perdone señora presidenta perdone pero esto es un problema de ordenación

Voz 14 10:25 on

Voz 9 10:26 el pleno de hoy ustedes la señora portavoz lo dijo bien claro me exigieron me exigieron que garantizara no señora portavoz que garantizara el derecho al voto de los imputados el voto de los diputados no se garantiza repitiendo las votaciones como sucedió el otro lío yo si quieren ustedes tener agua en el escaño lo único que digo es que como se sabe cuáles son los juntos que se estropean porque el agua se derrama pues primero sabemos en qué escaños se ha producido el problema y segundo que en esta Cámara no se van a repetir más votaciones porque algunos puedan o no puede no señor aporta por así que si ustedes quieren que se sirva agua se sirve pero esos el problema que tenemos yo creo que era mucho mejor solución tener el agua fuera que cuando alguno de verdad necesitara vender a lo largo de la sesión que se altamente igual que en el Congreso de los Diputados obtuvieron

Voz 0142 11:35 la Diputación de Castellón Carlos Fabra al frente también nos proporcionó momentos poco edificantes como esta trifulca en diciembre de dos mil nueve

Voz 15 11:43 comentaba ayer terminando señor coronel no que vaya terminando cuánto me queda según su cronómetro lo que no es motivo de la intervención y les pasas motivo busque cinco minutos no aquí no volvería a hablar de Benicàssim cinco minutos llegó usted hablando siga hablando dentro de la magnanimidad pero por favor vaya terminando dentro de que de la magnanimidad de esta preside de quién la magnanimidad ya no tiene la palabra señor con lo que no tengo la palabra no mire señora que no hayan garantías democráticas escoltar aquí a la oposición cuando ir de una manera casi Kiel el debate

Voz 0142 12:23 es que si el tiempo de intervención por escaso es muy a menudo motivo de discusión mítica es la bronca que Manuel Fraga al hecho a asesor de imagen en televisión vaya genio se gastó quién aquel día acudió a una entrevista como candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia

Voz 17 12:47 qué quiere usted hacer el puñetero favor de Vargas no lo vamos a hacer nada ya la chaqueta la tiene ocho largos estoy ahora mismo

Voz 0684 12:57 otro

Voz 0295 12:58 eso voy hacer tiene más afecta mano pues Bosques vivos David Pla

Voz 18 13:04 pues

Voz 19 13:09 si en marzo de mil novecientos noventa y seis hubieran existido los mes en Internet la cantidad de ellos que se habrían hecho de este momento con un tinte macabro

Voz 12 13:19 eh cuidado y el entonces presidente del Atlético de Madrid Jesús Gil y el presidente del Compostela José María Caneda acabaron literalmente a puñetazos a las puertas de la Liga de Fútbol Profesional loco

Voz 0684 13:36 los votantes de Marbella dejaré siempre los malditos guardaespaldas acuerdos supongo conmigo al mismo no te pones viene convivir con quienes haber faltado a Marbella y falta a todos

Voz 0295 14:03 les insulta ya está el cianuro soy aquí

Voz 0684 14:11 aquí hay caer Compostela yo pongo la radio fue para todos ahora que aquí no hubiera pasado como no habla Juan descansar acompaña zonas del ves Alberto estuvo Andre

Voz 20 14:44 uf no relajarse un poquito entre todo vale

Voz 1 14:46 tanta bronca estamos encareciendo más de la cuenta el ambiente no sé espero que María Romero con su música

Voz 1473 14:54 a un poco de paz a este entre tiempos de hoy

Voz 0295 14:58 tiempos con Ana Martínez

Voz 5 15:06 nuestros oyentes van a asistir tres combates de la historia de la Sociedad Española de Radiodifusión echa vestida con calzón Rosa camiseta rosa guantes rosas pintalabios Rosa por si tenemos alguna duda de cuál es su color favorito tenemos a Ana Martínez Concejo cuyo mejor truco para dejar KO a su rival será cegar la cuando la luz se refleje sobre toda la purpurina que lleva a las urracas les gusta tanto la brillantina y Amir con calzón morado camiseta de Beyoncé guantes con cara de Rihanna estampada y un pelado espectáculo ganar yo no sé cómo esta muchacha no es imagen dependen tenemos a María Romero que tratará de conseguir que Ana muerda el polvo culminada con dos guitarras dos de su sección por favor

Voz 9 15:58 mientras el espectáculo

Voz 1 16:06 pero María a mí cuando me dijiste que viniera preparada como para una pelea de boxeo no me esperaba que fuera entre nosotras estás de coña

Voz 1473 16:16 no yo nunca estoy de broma nunca ha llegado la hora ahora por fin acabaremos con esta rivalidad de hace años tú mide Messi es mi peor enemiga te parto la cara Rajoy perdía pero pero de qué estás hablando que somos amigos

Voz 1 16:31 desde hace diez años que yo no sé pegar ni ni medios sopapo María pero pero pero estate quieta

Voz 20 16:38 corro por favor esperar cosa echando mano que no que quiso que era una broma que sus amos relajarse un poquito entre yo ya estaba híper ventilando

Voz 1473 16:50 era un teatrillo para empezar con la sección musical de hoy no no no yo he visto la ira que la ida que tenías en tus ojos nada a Herat CO2 broma la verdad

Voz 21 16:59 en fin es Linked no hemos entendido en Fitur relájate respira que mientras te cuento qué tal

Voz 1473 17:04 esto viene porque como tú has hablado de broncas de cuidado pues yo también lo he trasladado a esta mi sección yo vengo a hablar de las trifulcas más sonadas del mundo de la música o como lo llaman ahora los Beach y empezamos por el rap que parece el terreno más abonado para las grandes batallas verbales una hemos tenido en España que es Los chicos del maíz con tangana tangana con Jean Beat bueno pero que hoy nos quedamos con la madre de todas las del rap y también con la que tuvo peor final se partieron la cara hasta quedarse sin dientes habernos estamos hablando de futuro ubicando entre notorios y Tupac Shakur dos grandes del en un principio fueron coletilla espero que terminaron fatal cuando a Tupac le robaron y tirotearon de camino los estudios de música en Times Square en los que ya estaba anotó seis Brisville junto a Paz Dady ya los que echó la culpa que el atracón K a partir de ahí pues nada rivalidad entre

Voz 20 17:57 el tiroteo que pasa que de verdad

Voz 1473 17:59 a notorios vi Javier orquestado un tiroteo no se sabe lo que sí es cierto es que se tomó el tema con cierta broma recochineo esta canción que está sonando expuso

Voz 20 18:09 sí

Voz 1473 18:11 es meter el dedo en la llaga Splitting gira tu paz también contraatacó con otros temas como este Against all

Voz 0295 18:21 apenas

Voz 1473 18:24 pero atenta porque esta respuesta publicó después del asesinato de Tupac esto es de coña y al final le mataron si en el noventa y seis Las Vegas más claro las miradas se posaron notorios Vic pero él dijo que una cosa era la gresca hay otra el querer a alguien muerto y negó su implicación pero el caso es que él también fue asesinado pocos meses más tarde y cosas del destino ninguno de los crímenes ha sido resuelta

Voz 20 18:46 vamos que el ajuste de cuentas entre bandas no lo descartamos

Voz 1473 18:49 yo no voy a especular lo que voy a hacer es cambiar aún Brown Cote menos dentro aquí lo que hubo fue una pelea de Diegos entre dos gallitos haces un buen resúmenes de la movida entre Guns N'Roses y Nirvana a vino porque ven no quería que se asociaron a Nirvana de ninguna manera con la banda de Axl Rose Dios le librará de que tuvieran algún parecido

Voz 0295 19:16 eso Axel Rose les sentó a cuerno quemado por cierto yo a muerte con Axel

Voz 1473 19:21 verás áspera Axl Rose le dijo de todo y lo bonito precisamente extremas

Voz 9 19:24 con todo silicona

Voz 1473 19:31 que si tú mujer una yonqui que sí tuvo va a salir amorfo por las drogas que se mete la cosa casi llega a las manos una gala de los viene email en mil novecientos noventa y dos ya incluso con novias y otros miembros de las bandas implicados pero bueno que al final aquella pelea quedó en nada porque tras el suicidio de comen las aguas volvieron a su campo

Voz 20 19:47 otros aseíto entre bandas fue el que protagonizaron las bandas Blur Oasis

Voz 1473 20:03 y que con los hermanos Gallagher no soportaban entre ellos día acabaron como sede de la aurora pues imagínate cómo eran con los demás Liam Gallagher siempre dejó claro que odiaba con todas sus fuerzas pero bueno al final la bandas hicieron las paces de aquello quedó enterrado huy que light ha quedado no es que siempre ha planeado el rumor de que aquel supuesto dio pues más bien era alimentado por medios y discográficas que así conseguían que estuvieran siempre en boca de la gente que vendieran más discos que hubiera cotilleo todos vamos un poco la misma historia que la supuesta enemistad entre Christina Aguilera Britney Spears

Voz 20 20:54 esta es la típica bronca que te quieren pintar como una heridos

Voz 1473 20:57 será porque todos me darán para casillero en mal entre ellas cuando la muchachas en realidad no tienen ningún resentimiento hace poco incluso Cristina decía que aquello fue un poco sucio y que estaba segura de que a día de hoy con redes sociales mediante habrían al lado del habrían arreglados ningún problema

Voz 12 21:10 bueno sea como sea entonces la guerra entre ellas no fue para tanto y no llegó la sangre al río

Voz 1473 21:16 Vanesa que no es lo mismo que se puede decir del rapero Jay si su cuñada Solange

Voz 22 21:28 está claro

Voz 1473 21:35 quién hubiera dicho que los escasos metros cuadrados de un ascensor darían para una de las palistas

Voz 12 21:40 las antológicas del mundo a ver a ver pero recuerda lo que pasó es que sí que hubo trifulca entre el marido de Beyoncé y la hermana de ésta pero faltan los detalles cuenta con pues nada en una gala de estas super fashion y Marvel total

Voz 1473 21:53 la cámara del ascensor pilló a Solans cantándole a Jaycee unas patadas algún ya ante la impasible dirá de Beyoncé y los intentos de los Un gratas frena la Solange que estaba que se comía vivo al rapero luego salieron muy dignos de ascensor ellos pero alguien filtró las imágenes y bueno que ya han quedado paralizó área se llevó una buena manta de palos ya sí pero pues mira no se sabe exactamente porque dijeron que aquello era un asunto privado coso siempre queda bien decirlo pero se pasearon rumoreado sobre posibles escarceos amorosos del rapero que sacaron la fiera que llevaba dentro Solange vomitó de pero que tú

Voz 23 22:25 a mi hermana le vas a poner los cuernos hoy jode

Voz 21 22:27 ah pero ya te digo son rumores Molí aire faltan más de Pina arrancará vota

Voz 1473 22:34 pero ahora querida Ana que viene la madre de todas las broncas

Voz 20 22:38 estamos en música te pone en antecedentes

Voz 1473 22:42 gala de los MTV dos mil nueve la Rubén Taylor Swift logra el premio a mejor vídeo femenino y sube al escenario dar las gracias a Cuqui ella de repente un desatado Kanye West sube al escenario les roban micro dejó una frase para el recuerdo

Voz 24 22:57 Taylor te voy a dejar terminar

Voz 1473 22:59 hablar pero el mejor video es de billones

Voz 24 23:02 yo pensé

Voz 23 23:04 es con la cara a cuadros de pero este tío que hace ojito Taylor en modo traga mi tierra y Keynes montan de Cisco la

Voz 1473 23:11 ah bueno y tú me has recordado que hasta el mismísimo Barack

Voz 1 23:13 Obama le puso de vuelta y media por el numerito

Voz 1473 23:16 no podemos una racha puede ser bueno pasan los años las aguas parece que vuelven a su cauce los cantantes parece que se reconcilian hasta que Kanye pública del Aifos Pablo que incluya la canción férreos en la que ni corto ni perezoso Canga

Voz 25 23:30 les a ni eché

Voz 1473 23:32 pues a mí

Voz 25 23:35 es

Voz 0295 23:37 Jémez

Voz 1473 23:38 puede que Taylor y yo al final tengamos sexo porque yo he hecho famosa esa zona

Voz 12 23:42 estas diciendo la hecatombe pero quién se cree que es para decir que él hizo famoso a Taylor siesta chaval acumula un éxito brutal

Voz 0295 23:49 hay es la famosa pregunta que se hicieron en su día los griegos

Voz 1473 23:53 se pregunta Taylor mientras tiene asegura que previamente había hablado con Taylor para que elegirá el OK a estas frases cosa que ella niega afirmando que jamás hablo con Elena

Voz 0295 24:02 y aquí entra el tercer elemento en discordia la mujer de Kanye West Kardashian

Voz 1473 24:07 peligro peligro tanto porque en sus redes sociales

Voz 26 24:10 bien publica un vídeo en el que se oye una conversación entre

Voz 1473 24:12 Amy Taylor en el que los dos hablan de la canción

Voz 20 24:15 Sánchez Chan se desvela el pastel

Voz 1473 24:19 si no de la parte que molestaba Taylor en la que le llamaba zorra si ella había negado cualquier conversación entonces claro Kim Kardashian hayamos serpiente mentirosa que apretaba las manos y Teilor hizo mutis por el foro desapareció durante un tiempo hasta que en dos mil diecisiete volvió con un álbum titulado reputación eso por toda la que había perdido si de cosas y cantan un estilo más oscuro pero siempre fiel al Papa

Voz 22 24:41 bien me he quedado

Voz 0295 25:06 en final un poco millennials tienes algún problema

Voz 12 25:09 no no no cuela la pelea de boxeo sigue siendo broma verdad

Voz 15 25:13 sí eh cuidado

Voz 1473 25:15 por ahora aquí me pequeño tendrán que burlón Pablo guantazos

Voz 22 25:23 déjame

Voz 27 25:27 hasta aquí huevo tío

Voz 22 25:43 qué eh

Voz 12 26:05 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María pero ya no nos peleamos más vale ya Justin rencores gracias Jenna a la que hoy hemos dejado sin tiempo para e book Ateca a mí me da pero mejor que no haya que yo pelea no paso total de vosotras me venga que prometo que te con pensamos la semana que viene gracias Marcos

Voz 20 26:30 en siete días estamos de vuelta

Voz 28 27:21 hoy el único que ya es decir

Voz 0295 27:42 no duda