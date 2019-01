Lalalá 1x34: Maria Solivella

Voz 2 00:00 play Gastro

Voz 0335 00:17 bueno esta semana en Play Gastro es la la vamos a hablar con una cocinera mallorquina que seamos Maria Olivella hola María qué tal hola qué tal eres la chef del restaurante decanato neta que está exactamente dónde de la isla de Mallorca

no está en Qaim Maric es un pequeñito pueblo que está a los pies de la Serra Tramuntana tan un pueblecito de de montaña

Voz 0335 00:38 no ha sido cocinera desde siempre no tú tenías una vida anterior dedicada a la producción teatral musical que qué hacías exactamente

Voz 3 00:45 sí yo antes de mes mi anterior vida trabajen producción de teatro y de música que fue una época maravillosa que lo pasé bomba y las repetiría en en otra vida pero pero bueno era una profesión que no era vocacional y tenía fecha de caducidad no y entonces hubo me hubo un momento en que decidí decidí cambiar bueno tenía la necesidad de cambiar que no tenía ni idea de que porque yo no sabía freír un huevo el nunca jamás se me hubiera ocurrido acabar siendo contiene una profesión

Voz 0335 01:21 de cómo fue esa transición por qué decidiste que tenías que ponerse al frente de una cocina

Voz 3 01:27 por qué un accidente porque mis bueno yo en aquella época yo soy de Mallorca pero ya diez años fuera viviendo viviendo en otros ciudades y mi hermana y mi hija mi madre dos años antes habían han abierto un restaurante pero también había sido un auténtico disparate básicamente ese leyeron un verano como agua para chocolate un libro de la escribir decidieron de abrir un restaurante pero nadie sabía no tenían idea nadie en mi familia simplemente somos la típica familia mediterránea que generamos el alimento pero no tenía nadie sabía nada de hostelería se cocinaban deben casos pero nada más y nada más no no nadie tenía ni me tenían idea entonces montar un restaurante en una casa que tenía una cosa que teníamos cerrada chiquitinas en el pueblo en en y la montaron como él realmente como el que reza que alguien en casa de hecho las mesas serán mesas camilla fíjate sombras edito y todo y entonces lo abrieron desde el inicio les funcionó les funcionó superviviente pero ya te digo había si era como un como un juego común juego yo sé el poco yo estaba en Madrid decidí me a Madrid para al menos estar un verano sabático pensando que hacía porque tenía ganas de un cambio necesitaba un cambio y entonces decidí meterme en la cocina del restaurante para aprender a cocinar para mí pero ya te digo es que no saben no yo no sabía imprimir un huevo y entonces me pasé todo el verano ahí me encantó me enganché pero muchísimo me gustó mucho mucho yo yo llevaba una temporada larga diciendo que me apetecía un cambio de me apetecía trabajar con las manos

Voz 4 03:10 muy un trabajo más creativo

Voz 3 03:12 entonces pensaba que tal vez fuera cerámica porque yo había hecho cerámica antes pese al presidente como un nueve a ganar la vida haciendo cerámica en realidad era un bueno no sé sueño y entonces pasé todo un verano ha sido un verano en la cocina de Can en

Voz 4 03:30 eh me encantó realmente me me apasionó

Voz 3 03:33 lo que pasa que ser restaurante de tu madre

Voz 0335 03:35 Ana ha acabado siendo el restaurante en el que tú estás

Voz 3 03:38 es sí sí totalmente que lo que sucedió es que que llegó septiembre y fue como plantean un invierno Mallorca pensé que era imposible pero pánico brillaba muchos años fuera entonces tenía una oferta de trabajo en Nueva York en producción de música y de un él diciendo que bueno aceptando este este puesto de trabajo curiosamente al cabo de unas horas de haber mandado este Mail fue se cayeron las Torres Gemelas fue el atentado entonces fue un momento en el que es su me lo tomé como un enseñó cuando hubiésemos gemela tome como mensaje y entendí que ello en Nueva ellos no tenía nada que hacer en ese momento hay sin pensárselo me quedé la me quedé en me quedé en el restaurante siempre Shame lo que fíjate todavía sigo desde desde entonces no fue como bueno poco una revelación no eh

Voz 0335 04:36 el atentado te define como cocinera autodidacta no como como has aprendido de que has aprendido de vídeos de Youtube de libros de de no sé de tu familia de las vecinas

Voz 3 04:50 no yo aprendido ha aprendido sola Reavens solar realmente me reafirme pro mi profesora fue fue mi madre pero mi madre también era era autodidacta no entonces eran vagas bastantes aspirante ante eso en los inicios eh era desesperante una porque mi madre claro me explicaba pues como todas las madres preguntado y esto como cómo lo que te pida ir bueno estas cosas que yo nunca voy a emprende después con los años me di cuenta que mi madre me dio la mejor herramienta para cocinar que es la intuición no porque lo que me enseño sé manejar la inducción a conectar me con lo que estaba haciendo pero fue bastante duro la verdad ir después a parte de eso cuando tomé esa decisión de quedarme o que en realidad en el tuvieron relató móvil la eh cuando tomé esa decisión de quedarme en Mallorca Mallorca ahí en la cocina y en la cocina entonces claro yo no no era un oficio nuevo inmenso inmenso para mí entonces era obsesión José no hace otra cosa que cocinar leer cocinar y leer hablar con las señoras de de los pueblos para que me explicaran recetas que me explicaran recetas leía cualquier cosa qué tanto red libros de receta como antropología como novela como pero cualquier cosa que se vea relacionada con el alimento con la con la gastronomía

Voz 0335 06:13 recuerdas algún libro así de cabecera alguno que te marcan especialmente

Voz 3 06:16 a ver si la verdad es que todo los los libros de Pla me me engancharon eso retome vencieron entender la gastronomía desde una dimensión que no la abandonó

Voz 0335 06:28 el gastronómico de este año ha compartido una ponencia de seis mujeres impartidas por seis cocineras de toda España has empezado diciendo que había oído a alguien decir que sin obviar más mujeres en los congresos es porque realmente no tenían mucho que decir y que normalmente no había mujeres en proyectos de ley más de que sentiste cuando escuchas te algo así que no sé quién lo pudo decir pero pero no no latino demasiado

Voz 3 06:56 sin mejor no digo nombres pero era una periodista gastronómica curiosamente mujer a lo que sentimos la verdad es que sentí me me molestó me ofendió me ofendió mucho que se hablara de con con esta rotundidad hay ni con esta faltaba más yo creo que de de de conocí de conocimiento en el fondo no porque probablemente probablemente si conoces si rascar un poquito más podrían conocer otra el trabajo que hemos hecho muchas muchas otras muchas mujeres pero que no son en los la voz no ir realmente cambiar mi ponencia ahí decidí explicar I más D en toda regla que es lo que es lo que he explicado no pero vamos a hablar

Voz 0335 07:38 perfecto que es la recuperación de él pimentón autóctono de de Mallorca no llega a la conclusión de que se estaba haciendo sobrasada con carne que venía de Rumanía hay pimentón de la China y eso no podía ser no

Voz 3 07:53 sí pero bueno que estos son las realidades que suceden en el mundo el alimento no que es todo muy loco no como viaje como cómo producimos las cosas en el otro lado del mundo las tenemos en nuestra vemos un jaleo importante cuanto en realidad yo creo que estaría bien implantar un poco más de sentido común

Voz 0335 08:12 pero esto cómo sale todo un día de poner un trocito de sobrasada encima de una tostada dices esto no sabe cómo sabía antes o es yendo intentando comprar Clinton mallorquín no lo encuentras cómo surge el proyecto no no hay proyecto surge

Voz 3 08:26 el proyecto surge en realidad de una visita a un agricultor un payés un señor mayor que me regala una bolsa de de semillas me explicó me explico la historia de estas semillas me explico eh pues no que era una variedad de pimiento que tradicionalmente se había cultivado durante mucho tiempo puedo en Mallorca que con él se elaboraba el pimentón eh que era con el conservante natural de de de la sobrasada además de ser un ingrediente super presente en el recetario tradicional no llores yo desconocía que existía esta variedad porque realmente fíjate si estaba desaparece Dida que screening sabia de subsistencia no ir pero me di cuenta cuando cuando cuando en los Dios a bolsa con esa semilla darme cuenta que esas semillas podían explicar muchísimas cosas entre otras eso no de qué

Voz 4 09:19 como nuestro icono gastronómico como como uno estábamos tratando Icomos estaba como se estaba haciendo y atraco se que a través de yo creo de unas de una de una pequeña semilla podríamos contar contar hay

Voz 3 09:36 descubrir muchas muchas cosas y así fue

Voz 0335 09:39 la metáfora estaba ahí no porque de de las semillas realmente del pimientos nació todo proyecto explica un poquito cómo fue todo ese proceso que además tiene un componente social muy importante al margen de gastronómico no leer

Voz 3 09:54 sí bueno porque yo entiendo que la gastronomía es tan amplia y tan maravillosa que a mí lo que me fascina de de mi profesión que es precisamente todas esas esa conexión tiene tan vestía con lo social con lo culto con la cultura con el paisaje con el medio con con con tanta que yo creo que está muy bien observarlas siempre de lo yo intento siempre observas la desde desde esa dimensión

Voz 4 10:19 es porque la hace mucho más grande y entonces eh

Voz 3 10:25 si estos plan está estas semillas las las plantaron la llevaron plantee esta no salieron quince mil plantas estábamos absolutamente no sabemos qué hacer con todo eso porque en el un proyecto que no estaba proyectado esa era un reto que estaba surgiendo con el de una forma como esporádica estábamos dejando que creciera y se desarrollara y nosotros le ayudamos a que a que su fuera pero nosotros tampoco teníamos ni idea de ni de cómo ni de qué tipo de cuidados tenía que tener esas plantas ni que problemática podía de Mike ni es sobre todo cuál era el proceso después de transformación en Primera en pimentón que suele la parte más compleja de todo de de todo este proyecto no porque claro la idea era recuperar esta variedad pero también recuperar el proceso de elaboración artesanal de la de nuestro pimentón no que curioso ya ya te digo es que era estaba tan desaparecido que ni siquiera sabíamos que teníamos una variedad de primer local que durante un montón de tiempo era la que con la que nosotros habíamos estado mayor Mallorca había estado trabajando no

Voz 0335 11:32 sí claro se llama

Voz 3 11:34 prueba adaptando Curtis tiene un nombre complejo previa de Ci U y el pimentón bueno mallorquines llamamos probó a bordo de cultivo entonces nosotros bueno sembrar se sembraron esta comedia que todavía las plantas comencemos a un grupo de de de quite agricultores ecológicos de la isla para que las sembrar de estas prendas empezaron a producirse estos toneladas de pimientos y teníamos que resolver la parte está realmente más deja que era la elaboración de de es la ley pimentón

Voz 6 12:12 eh que era su tradicionalmente

Voz 3 12:14 DS había una imagen que era maravillosa que yo solamente había visto en foto yo tampoco lo había vivido había unos una serie de pueblos del interior de la isla que se dedicaban a la de hecho era una industria importante Durán son muchos años y se dedicaban a la elaboración de de pimiento de pimentón y entonces el proceso de elaboración artesanales secado al sol y con molido a la piedra entonces es en en esos pueblos en verano se empezaban todas las fachadas de ristras de de pimientos que eran realmente un una maravilla no las auténticas un una instalación artística y entonces decidimos que para explicar toda esa realidad de sentimiento para explicar la realidad de la alimento actualmente y pensamos que era un que tenía importante el reproducir esa imagen obviamente no eran todas las calles de un pueblo pero si quitamos el primer año en la toda la fachada del Ayuntamiento de Santa María que es un pueblo donde trae tradicionalmente sí es elaboraba este primer Antón iría el año siguiente en la Fundación Miró de en el estudio son botella de la artista y lo admiro aplicamos también

Voz 0335 13:29 hasta la fecha ahí salio tu faceta de productora teatral otra vez en escenarios si la Lali la Liga un poco entonces dejaste media isla llena de ristras de pimientos no en las fachadas y cuál era el siguiente paso

Voz 3 13:46 con el siguiente paso era la elaborar en elaborar el pimentón que las esa era la parte más más compleja este proyecto las Nos para dar visibilidad visibilidad hay ayudar al al payés que siempre ha sido como esa clase social casi bueno casi marginal no siempre supeditada al industrial pensábamos que con este producto con este pequeño pimiento no sabíamos que la tomen una revolución porque por primera vez ellos tendrían el control total el producto de de del producto de podían vender de forma escalonada durante todo el año el pimentón cuyos beneficios mucho mayor obviamente que vender el pimiento verde el tema es que claro estábamos en la fase más compleja que era la de la elaboración porque realmente sacábamos un pronto al mercado tenía que ser un producto que estuviera bien hecho oí buenos bien no podíamos sacar un pimiento Unger pues se estuviera en malas condiciones entonces llegamos a un acuerdo con una cooperativa de de Extremadura con con gato que ellos no se elaboraron mandamos todos los pimientos secos vinos elaboraron el el primer Pyme el primer pimentón por el camino que realmente tenemos una especie de estrella que nos íbamos poder solucionando todos todos los problemas obstáculos que nos vamos encontrando y uno in nos cayó del cielo con una ayuda de un fondo europeo algo así pudimos comprar molinos de piedra eh bueno y una cosa que importantísima que me que me acabó de exaltar no me doy cuenta es que bueno teníamos que quitar el tenemos que escenificar esa esa imagen de postal de de Mallorca de del pasado

Voz 4 15:35 aquí proclama obviamente necesitaba

Voz 3 15:37 mucha mano de obra o es decir aún muchas manos para poder elaborar todas estas estas revistas no entonces pensamos que que probablemente del mismo modo que este pimentón se había excluido de de de la suciedad los grupos de exclusión social serían las personas más adecuadas para poder entender eh la situación de este de este producto ir y quienes nos podrían ayudar realmente a a poder realizar el macro instalado aunque a hacer todas estas esas listas no que es una imagen maravillosa fue fue la parte más bonita obviamente el del proyecto porque trabajamos con el grupo de presos de la prisión con el con con Proyecto Hombre con con bueno con todas las asociaciones de para discapacitados de de la isla se volcaron absolutamente realmente estaba dando una dimensión cada vez mayor al proyecto

Voz 4 16:35 Yllera un proyecto que es que era de todos ya

Voz 3 16:37 que eran de Cheste estaba todo el mundo está está tenemos tal participación Italia un tal involucración por parte de todo el mundo que que que hacía que lo estaba dimensión dando cada vez ya un lugar común que ya era absolutamente de todos no soy eso pero la parte más bonita de es la parte más bonita de este proyecto bolo conseguimos elaborar el pimentón curiosamente el que estábamos muy pegados saber que saldría realmente bueno no habíamos probado todavía no sabemos qué calidad tendría ese producto y curiosamente curiosamente de hecho tuvieron que repetir las analíticas cinco veces porque no entendían cómo tenía tan tanta capacidad antioxidante superaban los otros pimentón es como en tres entre el veces una barbaridad realmente nos demos cuenta que estábamos pianos que es recuperar a un productos que estábamos recuperando un producto lazos que que por absurda desde el sistema lo habíamos dejado de lado

Voz 0335 17:49 a día de hoy este producto este pimentón sigue en el mercado en ahí no se ha profesionalizado Un poco más esa cadena de producción como está la cosa sí

Voz 3 18:00 ahora pero esta campaña elegimos durante dos años después ya ya funcionó sólo haya osea fue tal tal tal repercusión y fueran tan efectiva que obviamente el industrial Le de pimentón de Mallorca enseguida no se puso a a producir este esta variedad actualmente es un producto que está absolutamente vivo toda la isla conoce este este producto todos los cocineros usamos este este pimentón mucha de la sobrasada sobre todo la sobre las ayudas de de mayor calidad de de la isla se están produciendo con con este pimentón es sabemos absolutamente resucitado no creo que le hemos dado una larga vida

Voz 0335 18:49 bueno este es el proyecto nacido de Saúl sabe semillas pero tu cocina tiene tiene otras aristas no entiendo que tienes debilidad por por todo el producto de cercanía por todo el producto ecológico pero si tuvieras que explicarle a alguien tu cocina en tres o cuatro platos qué recetas que preparación este representan

Voz 7 19:11 eh

Voz 2 19:16 sí B

Voz 3 19:34 no sé bueno y me Mi cocina parte yo parto que trabaja muchísimo durante muchos años el recetario tradicional mallorquín que a través del en realidad entendí de cómo nuestros ancestros ese relacionaban con con con con el territorio y aprendí mucho porque en el fondo el recetario tradicional mallorquín es más que la piel escenificación de la venerada dieta mediterránea porque por necesidad casi casi eran vegetarianos y era realmente es un recetarios equilibrar superen super equilibrado oí muy y muy sano después yo yo ya no trabajo con el recetario tradicional desde que desde hace tiempo porque porque ya he encontrado mi manera de mi manera de expresar y mi manera de de de entender y a pesar de que a una cocina absolutamente mallorquina fundamentalmente porque porque trabajo con productos solamente de mi de mi entorno no entonces mis niños muy cocina en el fondo es una cocina que es simple es siempre muy rotunda Mis platos normalmente en no tengo más de tres ingredientes eh y es un proceso es un proceso que no ha sido nada fácil simplificar y poder porque realmente ella bueno llevo dieciocho años trabajando de REM pues claro ya es como una una evolución tiempo como para desarrollar mi propio estilo Il

Voz 4 21:10 IMI me obsesión

Voz 3 21:12 en el fondo es la es la la simplicidad que es realmente es muy compleja podría explicar con pocos con pocos ingredientes pueda explicar muchas cosas pues un ejercicio pero que me resulta muy interesante

Voz 4 21:29 y y el equilibrio

Voz 3 21:32 son con los dos las las dos piezas claves para mí para cualquier plato que yo que elabore

Voz 0335 21:40 te sientes parte de un movimiento culinario en Mallorca crees que hay otros colegas que están cocinando en la misma dirección apoyándose en el producto local basándose en mucho en en la tradición para luego hacer una cosa más personal bueno está está cocina Catí te gusta ves que a tu alrededor también es lo que la gente está haciendo lo que la gente está pidiendo

Voz 3 22:01 eh sí absolutamente bueno piensa que yo creo que es que que en el fondo de esa manera que yo tuve de posicionarse en la en la gastronomía teniendo o la hostelería teniendo en cuenta que era autodidacta y me tenía que inventar una manera de estar no igual o fotón el fue todo un proceso que estoy hablando de hace dieciocho años no eh fue todo un proceso que al final yo me basaba en el sentido común y el sentido común me decía que tenía que trabajar con el con con lo que tenía a mi alrededor y el sentido común me me hizo entender la importancia que tiene los modelos agrícolas el sentido común esto entender la importancia que también tenían las variedades locales que dan lo que realmente te daban una identidad propia particular y ahora realmente en el fondo esto es una tendencia

Voz 8 22:52 a nivel internacional

Voz 3 22:55 le el de mirar más de cerca lo que tenemos a nuestro alrededor el de el de también buscar de dónde venimos eh eh plantearnos plantearnos nuestro futuro desde mirando nuestra raíz yo creo que ahora mismo es que es in te diría que es una un estreno de trabajar desde ahí no ir con eso no quiero decir que mis con ten hay gran ahora mismo estamos un momento súper saludable en Mallorca donde se ha hecho un trabajo muy bueno a nivel individual pero que yo creo que ahora mismo ya así podemos estar hablando de una

Voz 4 23:30 nueva cocina mallorquina

Voz 3 23:33 qué hemos hecho todos sus una gran parte de los de de cocineros eh que es que precisamente lo que intentan es explicar eso quiénes somos y de dónde venimos no y y no no me siento nada sola hace diecinueve años se me sentía muy sola

Voz 0335 23:51 el turismo que durante décadas ha sido una solución y un motor de la economía desde hace un tiempo está empezando a ser un problema también en algunas zonas de España en Mallorca sabéis mucho de eso porque sois una de las grandes potencias turísticas que visión tienes tú al respecto es que hay cosas que sean hecho no del todo bien que deberían cambiarse habría que apostar por un cierto tipo de turismo en detrimento de otro no sé qué opina al respecto

Voz 3 24:19 bueno el el turno ellos es que es un pro es un tema muy complejo y una mallorquina más todavía porque realmente si somos expertos somos pioneros en el turismo además hay idea demás somos pioneros en en un modelo turístico realmente es absolutamente insostenible pero también también es cierto que que la isla acoge a un tipo de turismo que es maravilloso que ha hecho muchísimo bien te puedo asegurar porque que precisamente de lo que te estoy hablando yo fueran los turistas los primeros que valoraron ese trabajo antes que los antes que los locales no pues entre otras cosas porque normal los la gran mayoría de los turistas que nosotros tenemos que son del norte de Europa es gente que

Voz 8 25:06 eh que a nivel medioambiental

Voz 3 25:10 tiene uno coincide bastante más más ligada tienen las cosas bastante más cosas que nosotros y la verdad es que ellos nos han ayudado bastante a valorar lo lo que somos la Tigre tiene una parte muy muy positiva también a pesar de que bueno el modelo el modelo que abunda el que es el modelo de Bassas modelo que obviamente es malo para para todo no pero ser malo para todos es insostenible es absolutamente insostenible aquí o donde se o donde sea no pero bueno hablar de turismos complejo porque realmente es una problemática que tenemos que afrontar el mundo entero porque es un problema de global que es muy muy muy complejo y muy delicado muy delicado y sobre todo muy delicado porque todos somos turistas entonces es muy difícil saber hasta dónde puedes culpabilizar el turismo al cien porque en el fondo todos somos cómplices de él no es es un tema peliagudo

Voz 0335 26:13 de todas maneras el turismo gastronómico es una buena herramienta para equilibrar un poco las temporadas no que más gente pueda conocer Mallorca y otras islas Baleares en en otoño en invierno en primavera que no sean necesarias sobrecargar tanto en el verano no si fuéramos en estos meses no de frío pero poco más fresquitos a la isla fuéramos a a Cana tu neta que que podríamos comer en esta temporada que hay

Voz 3 26:42 bueno es estamos en otoño otoño que es que es mi Themis Se estaciones preferidas eh y ahora mismo pues pues está todo el producto de otoño muchas setas que vamos este año ha sido un año malo bueno espléndido en todas las variedades de pesetas de bolets pues muchas caza toda la verdura ya está empezando toda la verdura de invierno de poles brócoli es espinacas acelgas sofrito bueno todo toda la verdura que tendremos que ahora durante todo durante todo el invierno yo trabajo con estricta estriptís temporalidad Quique hasta que no tengo en nosotros tenemos nuestro propio huerto que producimos un porcentaje que en invierno yo creo producimos probablemente un veinte por ciento de lo que consumimos en el resto de pequeños productores de la ira pero

Voz 0335 27:36 eh

Voz 3 27:37 pero el tener el hecho de tener huerto me me he conectado muchísimo con la temporalidad porque es bueno aparte de que me alimenta mucho el deseo ve hasta que yo no tengo espina que aún no uso espina que no es mi mi huerto es el ex en mi despensa ahí es que me da el sur para empezar a trabajar con con un producto de lujo

Voz 0335 28:02 antes te preguntaba si te sentías parte de un movimiento a nivel gastronómico no en en Mallorca también te quiero preguntar poco a raíz de lo que comentábamos al principio si te sientes parte de un movimiento de mujeres que en España en la sociedad en general este dos mil diez mucho ha habido una gran movilización la hubo el el ocho de marzo luego estamos viendo las consecuencias eh poco a poco no a lo largo de los meses de hecho esa ponencia multiplica por seis de de mujeres que ha habido en el Fòrum de Girona ha sido un buen indicador también acaba de nacer un colectivo que se llama Mujeres en gastronomía tú te sientes parte crees que algo se está moviendo que que ha habido un antes y un después

Voz 10 28:52 sí sí

Voz 1 29:15 duda

Voz 2 29:17 eh

Voz 3 29:22 bueno pues no se sincera creo que sí que hay un antes y después pero hay muchísimo trabajo todavía por hacer bueno yo es una peculiaridad que tiene una contado en el en el restaurante que somos mujeres el el noventa por ciento desde siempre desde siempre y no por una cuestión es una cuestión sexista es una cuestión porque nos sentimos muy a gusto trabajando como un equipo un equipo femenino no es decir yo yo creo que que yo practicar

Voz 6 29:56 todo el

Voz 3 29:59 el feminismo desde desde desde los inicios además de que pertenezco a a un foro que es extremadamente interesante que nació hace ocho cinco años que llama para ver Forum que es un foro internacional ahí es donde nos reunimos cada cada año con mujeres de la gastronomía a nivel internacional es extremadamente inspirador yo creo que que bueno yo yo siempre es está muy comprometida de siempre he creído mucho en en en nosotras no lo que están haciendo ahora tenemos que ver dejar pasar el el tiempo de ver cómo cómo se desarrolla a mí hay una parte que me da un poco de miedo que se convierta esto en un que sea como una moda no sea que ahora sea la moda será que pues que nos inviten a las cuales de los congresos por moda quiero ver que con el paso del tiempo como como real veinte se quedara eso creo que lo más importante es que nosotras las mujeres las claves en las que primero tenemos que tienen clarísimo lo que queremos y dónde queremos llegar y a partir y a partir de ahí reivindicarlo y luchar no no me parece tengo la impresión de que estamos en una fase precisamente de meditar exactamente qué es lo que que es lo que queremos porque porque los que es muy perversa es que estamos en en un sistema que es absolutamente perverso que es un sistema que es masculino en si no nos damos cuenta de nosotras mismas pensamos en masculino primeros lo primavera

Voz 0335 31:27 masculino que es decir machista no

Voz 3 31:30 en masculino no es que no hablas ni siquiera de género aromas vende yo creo que hay yo creo que hay hay hay formas sobre todo en en la gastronomía en la gastronomía la gastronomía son es un sistema masculino sea una cocina es es es tiene una estructura Marcial el día tiene una estructura casi ejército no yo creo en las mujeres nos tenemos que las mujeres que estamos en la gastronomía lo que tenemos que hacer es intentar cambiar el sistema no cambian las reglas porque las reglas están hechas para y por los hombres entonces somos las primeras que teníamos que se tomar conciencia de que esas reglas no son las nueve no son las nuestras porque muchas veces las asumimos ya incluso como como nuestras creo que es muy interesante que hagamos primero todo ese ejercicio necesario de de de de pensar sabes de reconectar Nos con nosotras mismas olvidando Nos de de del sistema patriarcal que nos hace pensar cómo como como el sistema diseñado no ir yo creo que la gran revolución en lo que realmente necesita la mujer en el futuro para poder estar de una forma justa en en la sociedad es que las reglas las hagamos entre los dos entre las dos partes no siento que yo creo que es un trabajo que será es será complejo muy bonito pero pero requiere por parte sobre todo nuestra primera y después por parte de los hombres el bono en el hacer una reflexión profunda porque presa porque yo me cuenta que nosotras somos las primeras que estamos como asumiendo ya va a ser madre por ejemplo como cocinera es de una complejidad absoluta pero es una complejidad porque las reglas están hechas para por para y por por los hombres les es imposible es realmente muy difícil pero pues podemos revertir podemos cambiar podemos cambiar el sistema de funcionamiento de las cocinas

Voz 0335 33:38 ejemplo

Voz 3 33:39 es una cuestión de horas es una cuestión de de de de tiempo Sales no es eh yo creo que que el gran reto el gran reto que tiene la hostelería precisamente es la sostenibilidad la el el llegar a una sostenibilidad a laboral no porque creo que tiene un gran déficit no en en el mundo de la hostelería en general no es un el mundo la estarían entendemos nosotros siempre vamos a trabajar cuando los demás están negocio misma cosa que a mí incluso me divierte me gusta sabes me aburría un montón estar de ocio cuando está todo el mundo pero pero después es cierto que es un trabajo que es lo que requiere muchísima muchísima dedicación necesitas tener vocación no para para estar en este en este oficio pero yo creo que se lo que es lo que es interesante es no matar estas vocaciones porque muchas veces estas condiciones son las que acaban matando la vocación de de la gente porque realmente es insoportable puesto que acabas teniendo un modo de vida que es muy populosa no yo creo que es uno de los de de lo que las cosas que deberíamos modificar las mujeres entre primero para mí poder restar cómodas nosotras y sobre todo para era Lucas al para añadir algo en positivo al al mundo de la gastronomía que no solamente estos son muchísimos más cosas las que podemos añadir para sumar no

Voz 0335 35:06 me decía al principio de de la entrevista que que esa frase de que las mujeres no están desarrollando proyectos de I más D que no están en los congresos porque no tienen tanto que contar venía de una periodista de una mujer eh seguramente lo que hay que pedirnos a los hombres esa complicidad ese apoyo está bastante claro pero en el caso de las mujeres que son machistas que que defiende en conceptos machistas es un poco más complicado o no al menos a mi me lo parece no ser un cómo crees tú que se tiene que abordar ese tema

Voz 3 35:39 no sé si claros que es como es complicado saber es que es complicado no estamos en una sociedad patriarcal y entonces tenemos que romper esquemas mentales tanto el nombre como mujeres ese preso yo te decía que haber tengo fe pero tengo mucho trabajo e ojo eh sabes que que bueno hay que ser hay que ser optimista hay que ser optimista pero precisamente yo creo en la gran dificultad precisamente la veo ahí la veo ahí en cambiar en cambiar mentalidad mentalidades que están absolutamente interiorizada así que es muy esto es muy di es no es no es nada fácil por eso que hablaba de ese ejercicio que tenemos que hacer las mujeres todas las mujeres de revisar nuestro pensamiento debe revisar cómo cómo estamos mirando el mundo no es reconectar esa visión eh reconectar ya encontrar esa visión como desde lo femenino de de de la mujer

Voz 0335 36:37 Marian suele bellas muchas gracias por atender a la Cadena Ser

Voz 3 36:40 es un placer

