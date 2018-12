La virtud de saber guardar secretos

Voz 1235

00:38

hay personas que saben guardar un secreto cuando es lo cuenta y personas que no los saber guardarlo es terrible implica que no se puede confiar en TIC Ike en cierto sentido eres despreciable entre todas las formas que una persona tiene decepcionar a otra seguramente ésa es la peor en cambio mantener a salvo el secreto que alguien te confía compensa tus muchos otros defectos significa que eres leal e insobornable una persona tiene derecho cuidar de un secreto es suyo y de nadie más así que respetarlo es una expresión de dignidad también cuando no lo conoces empeñarse en averiguar un secreto ajeno por la fuerza que no te incumbe revela mal gusto el mal gusto es muy popular mucha gente lo tiene también revela indecencia como en el caso del juez que ordenó requisar los teléfonos D2 periodistas en Mallorca con el sucio propósito de husmear en sus fuentes es secreto profesional de los periodistas es un derecho fundamental recogido en la Constitución así que la decisión del juez tal vez acaben algo más que mal gusto e indecencia