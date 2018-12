A vivir Madrid | El Madrid de Lua Rios

Voz 1 00:00 Vega

Voz 1751 00:10 nueva es un proyecto de rockera en Do mayor no harán falta las palabras y conectamos con el rock eso le da Miguel Ríos a su hija esta canción llena de deseos de predicciones uno que desde luego se ha cumplido es que lugar es dinamita lo ha Ríos qué tal muy buenos vi bueno sabemos que está es muy conectada a la música de hecho te dedicas a a ello tu padre te cantaba eso de que cuando crezcan llena tu cabeza de rock lo hiciste es decir cómo ha sido tu relación con Elena

Voz 2 00:40 bueno totalmente eh tengo un grupo se le mandan que trabajamos en Estados Unidos que aquí pero pero es así

Voz 1751 00:50 el rock afín a cabo se cumplieron las predicciones de lo inculcó Telecinco tu padre te quiere con locura pero no habla mucho de tiempo público hemos encontrado sin embargo de todas las entrevistas que ha hecho tapar son muchísimo a lo largo estos años de carrera pues hemos encontrado una los compañeros de documentación en dos mil dieciséis el estaba a punto de recibir el Ondas en Hoy por hoy hablaba con Francino de cómo estuvo presente cuando tú naciste

Voz 0734 01:19 con el doctor en una de Hernando aquel que era tan conocido en la recogería del tiempo asistiendo a los primeros parto sin dolor habíamos hecho una preparación de esa de contracciones ahora hay que respirar de una forma de la otra ETA además el anticipo que oye pero no salió mal en Miguel aquí no no lo has salido es decir cómo llegó pero pero todo mucha gracia porque porque estábamos ella ha sido con en la madre Margaret decía joder tío esto sin dolor no es nada si totales que lo metí en el paritorio porque éste no venía y entró el médico tío así como si fuera dar un abrazo a alguien al para que le pusieran la bata me con los brazos es vendido el gordo que le colocaran la bata y salió pero yo sí estaba allí yo no era muy raro porque normalmente los hombre siempre estábamos hemos jugado un papel muy pasivo en todo eso no fumar fuera no no habrás carajillo

Voz 1751 02:11 su eran otro estoy muy pero sí que estuvo presente cuando tú Nargis

Voz 3 02:15 fíjate mi padre moderno eh

Voz 1751 02:19 eso eso es verdad loa a ti te gusta el punk también si consta general estábamos en general

Voz 4 02:25 el Ibex rodeado de chocolate de hecho habéis hecho que toda la calle Pez cuela chocolate Roma se cumple un año de bombón un pequeño negocio que hay salir de la plaza Carlos Cambronero es la primera chocolatería gourmet ideológica de Malasaña

Voz 3 02:40 pues sí la verdad es que vimos que hace tampoco falta un poco de dulzura

Voz 1751 02:46 no pero

Voz 3 02:48 sí había muchos hay muchas cosas maravillosas que está haciendo gente con mucho rollo pero no tenían Navia una chocolatería que fuera de chocolates finos como sea llaman chocolates de alto de alta gama no hay bueno Nos apetecía hacer un una cosa que que tampoco eso no la música que que somos nosotros porque mi Michiko Carlos también es parte del grupo bueno pues hacer un poco es on en el sentido de de que fuera sea actual y tal pero pero que tuviera el chocolate rico

Voz 1751 03:21 bueno comercio justo que el comercio justo

Voz 3 03:24 Lógico todo lo que tenemos es ecológico y sobre todo comercio justo más allá incluso tenemos es ahora se llama comercio directo porque es gente que va directamente

Voz 1751 03:33 al agricultor directamente en en

Voz 3 03:35 o sea que están cultivando las los cacahuetes

Voz 1751 03:38 has traído ahí como una mezcla de de cosas cuéntanos

Voz 3 03:40 pues pues mira te traído unos Sampe chocolate vietnamita de la zona de la provincia que se llama La marcas llama Amaru es muy muy montado setenta y ocho por ciento Estos lo que tienen los los árboles de cacao que tienen que tener otros árboles alrededor haciéndole sombra porque son muy si las al sol y entonces ellos cogen esa Toll cacao coges siempre en los sabores de lo que sea que los de los árboles que hay alrededor no estos por ejemplo crecen alrededor de árboles de coco entonces tienen una ligera torno a Coca no sé si es así un sabor sillas y muy rico

Voz 1751 04:14 este hecho que son una gente Mara

Voz 3 04:16 Llosa del País Vasco majísimo unos tíos y sobrino que hacen que hacen un chocolate súper especial y hace lo hicieron el año pasado el dos mil diecisiete Szeemann si no me equivoco o o a lo mejor incluso les mil dieciocho en ese mismo año que lo que lo sacaron ganaron un premio o sea que es mucho parar espectacular y aquí en España está haciendo un muy buen chocolate y que para sólo así rapidamente explicar es básicamente todos los secretos evidentemente van de lava la tableta que se lo que significa del de Bin chupa no pero las industrias grandes siempre compran un poco de menor calidad para que tengan mayor rendimiento lo hacen todo súper industrial

Voz 1751 04:52 se puede hacer más cantidades además cantidad

Voz 3 04:54 de meter mucho mucha Bani Lina vainilla sino para que sepa todo siempre igual todas las tabletas que te compre este supermercado el fondo siempre siempre sabe igual da igual que te pillen no entonces esta gente lo que hace es que compra directamente al agricultor les dice cuánto quieren que fermentado en las las habas cuando tiene que la sé que cuando las quieren mover cuando no luego las traen al a sus países de origen estén fabricando Isona a lo mejor dos o tres personas como mucho cinco a lo mejor en las fábricas más grandes no y lo hacen toda mano seleccionan las habas más a mano una una pena que mola en en las que no son procesos muy cuidados con muchísimo muchísima calidad y muchísimo

Voz 1751 05:33 pues por eso es de alta calidad esto es esto no lo sois un poco como decir te la tentación del barrio tenéis a los vecinos luchan entera gimnasio a pasarse

Voz 5 05:43 por muy la tengo muy tarde

Voz 3 05:46 demos gimnasio muy cerca van a ginecólogos

Voz 5 05:49 me viene de antes de que servirán servida yo ya he venido más veces lo ve que la traigo a ella

Voz 6 05:54 yo eché de visita y bueno me quiere en su sitio de un azotada muy rica no tiene cosas diferente no se lo mandé creo que era de no sé te estaba muy rico económico ricos está muy bien que que estaba exquisito que tenía poco azúcar y que que bueno pues que era un sitio estupendo y nos gusta el chocolate y hay encima además pues es sano puro hoy hoy el que nos ha ofrecido el base no el que llaman básico de setenta por ciento de cacao que bueno que todo Canela en casa pero prefiero esos tomarlo tal cual de momento

Voz 4 06:29 esta eres tú aconsejan la atenta que estuvo blanquiño es poco es muy listo coge dijo Ayna que metal

Voz 5 06:34 que ir a trabajar iba a miles de debería muy latiendo Delloye sabes el tema más eh

Voz 1751 06:43 tú estás muy vinculada a este barrio por muchos motivos al barrio de Malasaña porque es que es un local mítico de Malasaña ese es el segundo lugar que no señalas porque allí pasaste tu adolescencia

Voz 3 06:57 tal como estoy totalmente en los noventa

Voz 5 06:59 ya prácticamente allí

Voz 1751 07:02 te a Carlos del Amo que es tu socio tu socio de vida no

Voz 5 07:06 de vida de de mi vida similar si él es el

Voz 3 07:11 con sus hermanas abren bueno las hermanas que son más esquemas abrieron el hace veinticinco años creo que va a hacer este año y bueno pues pasó para nosotros ahora como el centro donde íbamos a tomarnos algo después de ensayar o lo que sea no y entonces era genial porque son gente que ha cultivado muchísimo como siempre la música el el tema de que de que se escuchen buena música de calidad siempre bueno ahí sean formado miles de grupos han ido miles de grupos bueno casi todos los camareros músicos au algo que ver con la con la escena musical no hay y eso ayuda mucho tener ese tipo de locales que que la gente podamos ir a a tomarnos algo a escucharlo último de algo nuestra así que es esto como se hacían de preguntabas al Dj ahora ya te sacas el sacaban pero bueno más gente me dice

Voz 1751 08:04 me haga gente nos propones Ana del Plan E

Voz 7 08:07 no nos vamos a Maragall

Voz 1751 08:10 yo eso

Voz 7 08:11 maravilloso la verdad que esa canción ha sonado en

Voz 1751 08:14 muchas noches mira la verdad muchos recuerdo muy muy buenas muy buenas pues el máximo fuera del web porque yo es que es un sitio pequeño pero ahí la gente cabe es que es como el caso de sacas ahí de repente la verdad es que no lo sé pero pero tienen un aforo

Voz 3 08:34 esa es un sitio siguiriya pero es mítico por eso mismo yo creo que que ser un sitio pequeño pero tan especial la había de tanta gente creo más muchísima nosotros estábamos hablando una vez Carlos Mayor Nos paro llevaba él una camiseta alta pero pues no es para un americano diciendo Dios mío pero si quién pero esto esta es un sitio en Madrid lo dice sí

Voz 5 08:58 déjame que me haga una foto contigo considera que voy a enseñarle

Voz 1751 09:02 no alta pero es que hay una cosa con la que no puede competir en el Yes con el pulso la fuerza la gente el clima que se crean el exacto

Voz 6 09:17 hasta esta noche con las cenas de empresa no quiero no

Voz 1751 09:22 vamos a cambiar de registro porque el siguiente tema que nos ha propuesto es un clásico Nos ya sea el templo de Debod

Voz 3 09:45 sí eh ahí es donde siempre vamos a a imaginar a a pensar en las cosas que tenemos que hacer las que queremos hacer y ver cómo ajenas sano en nuestras paseos decidisteis ir a Nueva York hay estuvimos pensando queríamos a ir a un sitio en donde pudiéramos experimentar mucho de la música porque pensábamos que necesitábamos cambiar hacer cosas diferentes ir estuvimos pensando a lo mejor Londres pero

Voz 1751 10:15 es muy feliz

Voz 7 10:17 no habíamos estado tocando pues el año anterior a eso en Canadá y en Nueva York que habíamos estado con

Voz 1751 10:23 el grupo que teníamos antes en plenas casi una mala pasada Nueva York que en general desde parecen haber salvando las distancias estudian las casas temporadas ahí años quise parecen Madrid Brooklyn tiene algún punto en común totalmente de hecho más de lo que más de lo

Voz 3 10:40 evidentemente hay distancias no pero pero es verdad que que Madrid es una ciudad muy muy que se mueve mucho a mucha velocidad innovador ya muchísimos más pero bueno sí que tiene

Voz 1751 10:50 ese ese rollo no la las dos ciudades cuando digo Madrid me refiero a Malasaña en Brooklyn mira que es donde cientos de Brooklyn

Voz 3 10:58 es son súper parecidas les ha parecido un poco un poco lo mismo lo de a al principio vivían sólo los los yonquis Inalsa y los músicos y luego ya se han ido desplazando ambas cosas un poco pero pero es verdad que que que tienen la misma la misma esencia de de gente joven intentando hacer cosas diferentes nuevas o gente mayor no tiene que ser comentaba uno haciendo cosas diferentes y un poco más arriesgadas

Voz 1751 11:23 como vosotros que os atrevéis a hacer este con ley este grupo de de música en dos mil quince si no me equivoco telonero huele madre mía qué maravilla eso fue impresionante Déjame cómo es eso

Voz 9 11:36 increíble yo yo Felipe porque a mí

Voz 3 11:39 sí bueno para nosotros es importantísimo ya buenos ambos favor que decir no pero pero fue increíble y telonero le fue impresionante hicimos una versión de una de sus canciones estaba al tío ahí escuchando las entre bambalinas

Voz 5 11:54 la verdad es que bueno porque era hasta luego me vine antes militar que eso fue ella siempre lo cuento siempre se rían pero Medina felicitar sin camiseta por favor en serio te ves cómo está el hombre

Voz 1751 12:25 escuchamos a nuestro disco es si estáis a punto en gol Lake de empezar a grabar

Voz 3 12:34 nuestro segundo disco ahora a tocamos el dieciséis de marzo Copérnico India ahí después de eso

Voz 7 12:42 a Nueva York otra vez que es donde vamos a grabar El

Voz 3 12:45 segundo

Voz 1751 12:46 y con unas ganas tremendas unos dejarlos huérfanos de chocolates y no

Voz 5 12:51 bueno no por favor a dar las pobres le tenemos explotadas fruto Arthur recorrido escuchando Led Zeppelin

Voz 1751 13:03 se nota cuando alguien solamente musica sino que sabe

Voz 11 13:12 a ver esta canción

Voz 1751 13:14 en una historia muy chula para vosotros porque está en el primer disco que Carlos S compró aquí enfrente de la radio

Voz 3 13:19 Madrid Rock Si bueno Mar Herrero que es que para nosotros será a peregrinajes que era maravilloso de una pena cuando hace Rogge no veas el que ahora hay hay sitios maravillosos bello ese chiquillo genial que lo lleva un chaval majísimo y hay muchas opciones pero pero es verdad que me hay rock era antes de la FNAC antes o de que se hubieran discos en en sitios así un poco

Voz 7 13:43 más grandes me acuerdo totalmente de cómo era ir para allá ahorraba

Voz 1751 13:46 tu dinerillo para comprarte tu disco

Voz 3 13:48 Carlos se compró ese fue el primero que se compró así

Voz 1751 13:51 tu propio dinero ahorrar para comprar un qué tiempo va a ir al cerro en dos mil cinco después de veinticuatro años abierto como casi todo lo que pasa en Gran Vía lo que es más que una calle es un símbolo bueno pues ahí de alguna manera se fue una forma de entender la música también un mundo mundo que ya quizá no era rentable

Voz 3 14:15 sí es verdad que el que la música ha cambiado muchísimo la forma entenderla también ha cambiado mucho y creo que que hay muchísimas cosas pasando la música no soy tan negativa como otra gente es verdad que hay hay grupos maravillosos que esto a mí no siguen saliendo y si se siga haciendo cosas muy muy interesantes la P Ana es que el que por no poder financiar eso sí esté perdiendo mucho y que la cultura sea ella haya perdido un poco el valor la música se ha perdido el valor de cultura no que solía tener antes y ahora ya pues la gente no está tan acostumbrada a pagar por explican que es un poco lo que lo que se tendría que hacer más que nada porque sino esta gente no va no vamos a poder seguir haciendo música no la gente siempre dice bueno las compañías que que si si os explotaban dos estas cosas no que es mira la las compañeras necesitamos también porque evidentemente tú te puede sacar tu disco pero te aseguro que es jugar escuchar cuatro es que es que ahora

Voz 1751 15:15 también existe como como como cosa positiva también la exposición de que en las redes ya no no hay no hay intermediario aunque sí que si quieres dedicarte a esta manera profesional así que necesitas cita esa

Voz 3 15:26 no necesitas porque yo de verdad te digo que sí que toda la gente que tú hayas escuchado por casualidad no es casualidad es que hay detrás de un grupo de marketing que sea se ha asegurado que a través de las redes hasta llegue a Ci pero pero no eso hay muchas gracias que sea realmente casualidad sabes

Voz 1751 15:44 Barrios que ha sido un placer conocerte venida que tome una tropical nos quedamos aquí con esto que has traído yo no puedo hacer dietas halló entre la cenas de no sé qué tal y ahora esto pues yo ya me pierdo las ríos muchas gracias gracias a vosotros un beso grande doce cuarenta y seis seguimos

Voz 12 16:28 a vivir que son dos días Madrid