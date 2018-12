Rafa Alkorta: " El Real Madrid está agazapado"

Voz 1991 00:00 no Álvaro Benito buenas noches buenas noches Rafa Alkorta qué tal hola buenas noches bueno lo primero Álvaro qué te ha parecido el partido en sí

Voz 0104 00:09 bueno yo creo que lo lo que a todos no lo he dicho en carros Shelley la transmite a Javi yo creo que el Real Madrid sale a los partidos con con las ideas frescas de lo que se prepara de lo que prepara Solari de de de pues de obviamente intentando subsanar los problemas que tiene el equipo en cuanto a a fluidas de juego a genera situaciones de gol Isabel los primeros minutos tanto el otro día en Champions pero lo más reciente que tenemos tanto como el día de hoy pues sea el equipo con velocidad con dinamismo con ganas desde de profundizar ven muy buenos minutos los primero minutos suelen ser los mejores del equipo

Voz 0097 00:42 el problema cuando

Voz 0104 00:43 al final el los minutos au viene a una curva a modo de gol de del rival o simplemente pásalo minutos empieza a aparecer la fatiga el desorden y el equipo vuelve a a sus hábitos habituales de cero un equipo más lento un poquito más larga un poquito más previsible y eso es lo que estas suceden al Real Madrid ya no solo ya no es un problema de finalización sino un problema de degenerar no entonces pues echa de menos jugadores que acompañan un poco a Karim que yo creo que que aun contando con con su irregularidad que yo creo que este año pues pues la subsanado bastante pues pues más jugadores que se suman a a al al proceso imaginativo en la gestación de la jugada nos echa de menos a a los Modric que que aparezca más aunque hoy no ha estado mal ha tenía sus detalles pero los echa de menos que que que que aporte más en la generación de de situaciones de gol pues o Asensio Bale disco todos estos que voy poniendo en la ecuación pues tienen incluso Marcelo pues ninguno de ellos que son grandes generadores de de juego ofensivo de caudal de juego ofensivo pues esta temporada no están apareciendo para mí es ese

Voz 1991 01:46 el gran problema que tiene a día de hoy el Real Madrid Rafa ti qué te ha parecido

Voz 0097 01:50 bueno pues yo creo que la primera parte han empezado han empezado bien con con mucha con mucha movilidad ante un Rayo que estaba bien plan dado con poca profundidad sobre todo por la izquierda no más células subido poco rápidamente salida hacia adentro pero en cambio yo creo que la banda de Carvajal con look casi Modric sea generar cierto peligro el problema es que decía Álvaro siempre nos da la sensación de que hay poca gente en el área para rematar en los centrocampistas de del Madrid desde hace muchos años son seguramente los mejores del mundo pero no tienen esa tentación de llegar a las inmediaciones de área chutar desde fuera del área incluso entrara de de segunda línea claro eso antes cuando había un jugador que metía muchos goles no se notaba tanto pero ahora cuando nuestra ese jugador y hay otros que tienen que aportar sí que se empieza a notar y luego a mi me parece que DJ con el uno cero siempre están con esa tensión que si no me tiene los cero semana pagando y metiendo en su campo y todos sabemos que en su propio campo hay muchos equipos que les hacen daño no oí hoy el Rayo cuando salió bebé a las habilidades alegría pues con un par de balones que ha admitido ahí con uno cero está todo el mundo con esa tensión y ese ese ese murmullo de decir a ver si nos van a empatar yo creo que esos hay hay eso a ellos les les está costando sobreponerse a eso no aunque pierdas un poquito de de combustible en tus piernas sí creo que tienen que seguir intentando jugar más en campo contrario porque si no es cuando de verdad pues tiene que aparecer Courtois como hoy y hacer dos paradas en un minuto

Voz 1991 03:26 si hoy podemos decir que ocultó las salvado dos puntos al al Real Madrid sin duda Solaria ha dicho en sala de prensa yo a veces alucina que está satisfecho con el partido que ha hecho el equipo hoy y luego tema Isco en seguimos a vueltas con lo mismo Álvaro pero a mí Solari ya no me la clave aquí pasa algo estoy Jean ya no es normal hoy hoy Isco no es que no haya jugado es casi el único jugador que no salió a calentar

Voz 0104 03:53 bueno obviamente los los únicos que están en el en el día a día ya en el cara a cara son ellos dos Si los técnicos que conocen al detalle si hay realmente ha habido algún problema hombre yo sé veo humo supongo que fuego sí sí sí bueno obviamente nosotros nos guiamos por las pistas que podemos ver eh yo yo te puedo dar mi opinión desde fuera que es que es transmitido también durante el partido yo creo que no se puede permitir el el Real Madrid a día de hoy prescindir de un jugador del talento disco y de las características disco no hay no hay tantos jugadores en el mundo del fútbol con la capacidad que tiene Isco para para hacerlo en lo que él bueno es tan eficaz Ossa para encontrar espacios reducidos últimos pases para el desequilibrio para para atraer rivales para la imaginación no sé yo yo creo que que los grandes títulos se ganan con grandes jugadores para mí está entre esos grandes jugadores a nivel mundial que que te pueden genera mala la demostrados quiero decir es un valor seguro has jugado semifinales cuartos de Champions finales de Champions con él en el campo ya dado la talla no es un jugador absolutamente fiable en los días de la verdad yo creo que tal y como está el equipo y viendo lo que hemos hablado que para mí es el problema que a día de hoy los jugadores no no están generando en no es tan imaginativos pues es un jugador imaginativo no entonces yo Si hay existe algún problema se debe solucionar no porque por el bien de todos

Voz 1991 05:13 algunos dicen que Solari estaba intentando proteger a Isco después de lo que el otro día versión si no pasa nada el otro día de una una anécdota no quiero decir para mí si es así es una excusa maravillosa para seguir haciendo lo que venía haciendo hasta ahora es decir que no es que no era puesto por protegerle que no le ha apostó porque no le viene poniendo últimamente punto

Voz 0097 05:35 bueno yo lo primero que creo es que Solari no creo que la gracia tener un jugador descontento eso eso lo primero me no no creo

Voz 1 05:45 que que a él le guste

Voz 0097 05:48 porque es verdad que no se puede permitir ahora un equipo como el Madrid tenido un jugador descontento yo creo que Isco no se puede permitir el estar descontento se puede permitir un poco se puede permitir reacciones rápidas que no juega es bueno la temporada es muy larga y quizás a final de año cuando valoremos lo que pasa en la temporada pues como pasan otras ocasiones con Isco que ha sabido sobreponerse porque ya desde la época de Zizou ya se sobrepuso y cogió además peso en el once titular por su buen trabajo One juego vamos a ver qué pasa al final de temporada lo mismo ahora estamos hablando de eso y lo mismo a final de temporada así otra vez una pieza fundamental de de este Real Madrid no yo creo que depende un poco de los dos a mí hoy sí que me parecía que eran juego era un jugador para entrar en el campo pero el entrenador ha decidido que no ha decidido qué quería otros jugadores no bueno pues esto esto es lo que hay pero creo que si no hay ningún problema entre ellos y no hay nada personal yo creo que me al final al final yo creo que llegaremos viendo a Isco pero yo creo que va a depender mucho de él es de cómo pasearon a El Mundialito es te las Navy da de sí que el coge diga bueno voy a empezar otra vez a hacer lo que dice y hace unas temporadas que a estar a tope intentar estar a tope y cuando me dé la oportunidad de mostrar que soy muy importante en este equipo cómo lo grande

Voz 1991 07:08 desde fuera que me ha sorprendido hasta a Míchel entrenador del Rayo Vallecano en sala de prensa que la han preguntado de esperabas el que no estuviese disco el que jugase Lucas hice sí sí sí yo la verdad que con la ausencia de Bale esperaba esperaba que estuviese Lucas incluso Vinicius Isco no la metido en ningún momento bueno ha dicho de Asensio que estuviese Asensio pero es que ha metido a Vinicius antes que o sea que ahí hago es que la peluquería más el IVA claro digo Asensio esperabas Asensio dice sí sí sí esperaba Asensio o a Vinicius ha metido a Vinicius antes que a Isco quiero decir que no contaba de titular en ningún momento sí sí por eso me ha llamado la atención ha dicho Mijatovic en en Carrusel algo que también me llamó la atención que le preocupa que le preocupa cómo está viendo al Real Madrid Álvaro a ti te preocupa al punto en el que está ahora mismo en Madrid

Voz 0104 07:57 bueno yo creo que preocupadas es está estamos todos los que los que somos madridistas los estará Solaria obviamente que es el el primero que que estará horas y horas analizando intentando mejorar el rendimiento a nivel individual y colectivo y los propios jugadores yo para mí el problema es más mental que otra cosa quiero decir cuando cuando no estás disfruta cuando del todo porque para para para jugar bien al fútbol tienes que disfrutarlo no ir Real Madrid practica un juego ofensivo un juego de de de de crear degenerar de someter al rival un juego vertiginoso es lo que nos tiene acostumbrados desde que yo tengo uso de razón no hemos visto pocos Madrid que no sean de ese tipo de juego ya al equipo les costando eso será un equipo con profundidad a un equipo vertiginosos un equipo que generen situaciones de gol al Real Madrid ha podido tachar de muchas cosas de que no protegía los contraataques de atacaba desequilibrado con ocho jugadores entonces a la contra que no reflejaba bien de que el equipo pero te metían el área tenía esos quince veinte minutos todos los partidos incluso algunos partidos que te cogía depende metía siete goles siete generaba veinte ocasiones de gol eso hace mucho tiempo que no lo vemos no esos pues esto es el para mí el problema que se solucione Hay que buscar la manera lo ha dicho lo ha dicho Rafa también es difícil porque va va mucho en la naturaleza los jugadores no así tul toda la línea de centrocampistas más incluso los atacantes que ponen en el equipo no no son gente que que tenga esa vocación de pisar el área de querer hacer gol detener la voracidad ya no te digo de hace de conseguir hacerlo sino ni siquiera tener la la la intención de pues es complicado pero pero hay que recuperar la alegría del jugador en una que recuperará Marcela que recuperar todavía Modric tiene que me entiende que a una mejor versión yo yo sigo teniendo fe en Asensio por supuesto por talento como no yo quiero que recuperemos a Isco yo quiero ver a a los grandes jugadores del Real Madrid en una versión muy muy cercana a a al diez una nota muy cercana le porque sino cuando llegue en Liga te puede ir dando París sacando puntos y Hinault descolgar te todo si tropieza o los y te acercas un poquito pues mejor mientras recupera sensaciones pero sobre todo en en en el en las eliminatorias de Champions que vienen en dos meses hay tienes que

Voz 0097 10:06 estar preparado con tu mejores jugadores a un buen nivel parisino

Voz 0104 10:08 te te si te toca un buen equipo en cruces te puedes ir para casa Rafa

Voz 0097 10:13 bueno a preocupaciones porque les falta alegría no pero acordaros el año pasado en estas alturas estaban creo que a ocho diez puntos de del Barça y compartidos tan malos como algunos de los que hemos visto este año tal malos con jugadores que no metieran gol ni Cristiano metía gol era un desastre no quiere decir con esto que yo creo que es un equipo que está agazapado sea está agazapado no está mal en en en la clasificación no está mal en Champions no está mal en Copa y está está ahí yo creo que está pendiente de un resulta bueno de un partido de verdad donde estén todos sueltos y que hagan un buen partido una buena victoria para empezar ya a estar otra vez en en los puestos donde yo creo que tiene que estar una plantilla tan buena como esta

Voz 1991 11:03 bueno miércoles el Mundialito que esperáis para ese partido Álvaro I contra el Qassim haber cómo está Carine

Voz 0104 11:09 bueno pues yo espero que sea difícil porque a ver es todo muy sencillo oí también te lo puede decir Rafa a nivel emocional eh

Voz 2 11:19 el tal al el jugador del Real Madrid no Letters

Voz 0104 11:22 Ana es deducir como como siquiera Un cuarto de final de Champions contra el Bayern de Munich cuando City no es un es un torneo que el Real Madrid tiene mucho más que perder que que ganar la obligación del Real Madrid esté torneos ganarlo porque en teoría te enfrentas a rivales menores en cambio para los rivales es el partido de sus vidas entonces ya es simplemente ese enfoque emocional de del del torneo ya te genera que va a ser difícil hombres pero el Real Madrid en la final sin ninguna duda hay partidos competido porque va a tener poco tiempo para para prepararlo hoy el equipo pues obviamente aquí no no es tocar una tecla y de repente hacer dos partidazos entonces si el Real Madrid muestra el nivel como estaba mostrando pues qué es lo que será lo lo lo normal es que que el equipo si crece vaya creciendo poco a poco y que ojalá veamos un cambio brusco pero esto en fútbol no suele suceder lo milagros no suelen suceder difícil pero bueno yo confío en que esto jugadores que tienen muchísima experiencia en finales en partidos

Voz 1991 12:18 la verdad pues lo saquen adelante con Rafa hace ya un par de años que se enfrentaron también contra Al Qassim al unirá aquí extraordinario Se fue parte iba a la prorroga emoción tuvo al final acabó cuatro dos pero moción tuvo eh

Voz 0097 12:30 a mí es que me preocupa más el partido el que exima que la final sea contra quien sea la final porque la final a pesar de que es verdad que que no tiene la importancia la relevancia que tiene una Champions y cualquier título II que se pelean aquí en Europa la final es otra cosa ahora te metes ya en la final yo creo que el jugador ya sin querer tiene otra cosa en la cabeza pero a mí me preocupa ese partido no a ver qué qué equipo saca Solari a ver si saca

Voz 3 12:57 a a su once titular de si mete

Voz 0097 12:59 igual a Isco por ejemplo para

Voz 3 13:02 la que le veamos

Voz 0097 13:04 qué qué qué tipo de de equipo quede para esta semifinal porque a mí me parece más complicado la la semifinal que la final sobre todo también por el tema de la motivación bueno pues

Voz 1991 13:15 haremos es el miércoles a las cinco y media en la semifinal del Mundialito es contra el Casino veremos quién espera en la final en el caso de que el Real Madrid pase eh poca gente hoy en el Bernabéu me ha sorprendido ven cincuenta y cinco mil personas tan solo no están muy acostumbrados a ver Álvaro el el Bernabéu tan vacío

Voz 0104 13:32 ya no es habitual es bastante fiel por eso lo digo Guillén llena casi todos los partidos bueno yo pienso que que también

Voz 4 13:40 el sector está ahorrando para la Navidad de una el equipo tiene el equipo tiene que seducir el

Voz 0104 13:48 el equipo tiene que seducir yo creo que lo va a hacer porque tenemos muy buenos jugadores todavía hay hay que tener fe y es cierto que no está Cristiano ya lo sabemos que hay que eso era un jugador que te hace ya una cantidad de goles eso ya lo hemos hablado largo y tendido ya está ya lo sabemos pero hay que recuperar una una buena versión de lo de todo los jugadores top que tenemos