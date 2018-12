Carrusel Último Tramo (15/12/2018): El análisis del Madrid y del Atlético y hablamos con Morales

Voz 0458 00:00 Carrusel Deportivo ha de nacer no te digo nada pero yo no te quiero deber a qué muy buenas yo creo que tú harías tú no renuncia a tu teléfono última generación por cien mil euros es el tema de la noche yo creo que no yo lo haría

Voz 1991 00:11 yo estuve hace un añito más o menos sin teléfono tres hermanitas de la tercera semana ya te digo yo nuestro grupo no no no no no no no no aunque no lo echaba de menos que además tenía un teléfono estos antiguo así manejaba si yo para llamar sobre toman dar mensajes me falta

Voz 0458 00:26 mañana haremos una una encuesta a quién satisface más el empate de Ipurua al Eibar al Valencia

Voz 1991 00:31 al Eibar

Voz 0458 00:32 yo creo que también al Eibar porque el Valencia lo necesitábamos

Voz 1991 00:34 lo más porque Marcelino lo necesita mucho más me ha gustado ni la reacción de Rodri ha ni la reacción del técnico del conjunto que me parecen que es un Yorke innecesario y además que no tienen no tienen razón eh vamos a hablar de todo esto vamos a ver qué es lo que han dicho hoy estamos tratando de hablar con algún jugador del del Valencia a ver si el conjunto che Tina quién eh ponernos aún protagonista cuatro partidos que han disputado correspondientes a esta décimo sexta jornada de Liga en Primera División el último en concreto precisamente el partido de Ipurúa entre el Eibar el Valencia que ha terminado con empate como decíamos un resultado que yo creo que le viene mejor al conjunto vasco que al Valencia Valencia que se mantiene cuatro puntitos por encima del descenso que no termina de despegarse de esa zona y ojito que puede estar en en problemas bien ahora nos queda una jornada y luego en el paro eh eh por la Navidad así que vamos a ver cómo la Cell el conjunto ché pero desde luego el dos mil diecinueve tiene que estar muy diferente a como está terminando este dos mil dieciocho antes en el Santiago Bernabéu le ha ganado Real Madrid uno cero al Rayo Vallecano con gol de Karim Benzema ah gracias por Casto a punto de dejarse dos puntos en el tramo final doble ocasión para el rayitos ha parado Courtois en las dos ocasiones el disparo del conjunto rayista como digo ha salvado ha salvado Courtois luego luego lo escuchan hemos también pero luego en zona mixta ha rajado de el Cholo Simeone el entrenador que tuvo en el Atlético de Madrid durante tres temporadas se ha retirado lesionado Karim Benzema no parece preocupante lo que pasa es que claro el próximo miércoles tenía hemos ese partido de semifinales del Mundialito de Clubes contra el Qassim a las cinco y media de la tarde íbamos a ver si ese golpe le impide o no al delantero francés del Real Madrid estar en ese partido otra la noticias Isco volvió a ser suplente a pesar de que no estaba Gareth Bale ida hecho no jugó ni un minuto bueno de hechos que no salió a calentar fue el único jugador de del del banquillo de Real Madrid que no salió ni a calentar el conjunto blanco se pone con veintinueve puntos tercera posición mientras que el Rayo se queda en penúltima posición en puestos de descenso a cuatro ahora mismo de la permanencia en Zorrilla ha sufrido pero ha ganado al Atlético de Madrid al Valladolid dos tres y eso que puso la cosa de cara muy muy prontito se fueron al descanso los de Simeone cero dos en el primer tiempo congolés Calin Nits de Griezmann de penalti y en el segundo acto llegó a empatar el conjunto pucelano con goles de Calero y de Saúl en propia puerta pero a diez minutos de final apareció de nuevo Griezmann que hacía es el dos tres definitivo el Atleti de Madrid se mantiene en segunda posición de la tabla XXXI puntos mientras que el Valladolid se queda en mitad de la clasificación con veinte en el coliseo una derrota Getafe uno cero a la Real Sociedad con gol en el minuto tres de Jorge Molina quinto partido consecutivo puntuando para el equipo madrileño que acaba la jornada el sábado en puestos europeos es quinto con veinticuatro puntos la reales décimo tercera con diecinueve la verdad es que aquella manos negras que venga han pensado el hacer descender a los equipos madrileños como insinuó bueno como uno como dijo directamente el presidente Ángel Torres pisa porque tienen a Getafe quinto clasificado con veinticuatro puntos evidentemente sí lo dijo Ángel Torres era porque se refería entre ellos al al Getafe es muy malo hablar después de las comidas de de Navidad para mí al resto de la jornada excepto el Alavés Athletic que queda para el lunes tiene Tebas muy contentos a los aficionados del Athletic tercer lunes que juega al conjunto vasco de forma consecutiva el sexto desde que empezó la la temporada hombre esto de los viernes y los lunes ya no lo sabemos pero que un equipo sea sangrado de esta manera el llegar a jugar el año pasado le tocó al Betis que jueguen parece once o doce partidos también entre el lunes y viernes este año está tocando al al Athletic que lleva ya seis como digo o va a hacer seis este lunes me parece a mí que le quedan unos cuantos más todavía a las doce de la mañana tenemos el Sevilla Girona a las cuatro y cuarto el Espanyol Betis a las seis y media Huesca Villarreal Ipar a las nueve menos cuarto Nos queda al partido el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Barcelona en Segunda División ha disputado cuatro partidos Granada uno Oviedo cero Numancia uno Albacete dos Sporting uno Mallorca cero Reus Ono uno coma lleva uno era el partido del morbo el partido el Reus no se sabía muy bien cómo iban a salir los jugadores del Reus que ya sabéis que ayer hicieron de forma oficial o digamos comunicaron que eran oficiales esas denuncias al club por impago de las últimas tres nóminas esta mañana curiosamente a primera hora el club ha emitido un comunicado en el que decía que estaba en ese mismo momento tramitando las transferencias a los jugadores para pagarles todo lo que ese adeudaba esto la primera consecuencia que tienes deportiva es decir en principio el Reus si esto sigue con normalidad y se hacen efectivas esos pagos va a seguir en la competición no va a tener ningún tipo de problema lo que pasa es que claro mirando al futuro a ver qué pasa dentro de otros tres meses o qué pasa a partir del próximo mes ser rehúsan pieza pagar desde el siguiente mes o no vamos a ver porque de momento se soluciona temporalmente lo que estaba pasando con el Reus lo más importante aquí es que los jugadores y los empleados del club que hay mucha gente que depende del del Reus van a cobrar el sueldo para cobrar todo lo que se les debe así que a partir de ahí ya veremos cómo evoluciona y fuera del fútbol en balonmano se está disputando en Lleida la Copa Asobal hoy hemos tenido partidos de semifinales Bidasoa ganaba Granollers treinta veinticinco el Barcelona ha derrotado al Ademar León veintiocho veintiuno la gran final la van a disputar el Barcelona y el Bidasoa un Barça que evidentemente sigue siendo el gran dominante en nuestro país del de Balonmano porque

Voz 1 05:54 suma busca su octavo título de forma consecutiva

Voz 1991 05:58 en esta competición no fuma en el en el Barça no fumas nadie que estáis todos mirando con cara de cabreo

Voz 0458 06:04 qué tal te van los parches de nicotina

Voz 1991 06:06 el en joder macho de verdad que pasa

Voz 0458 06:10 crees que te complementa debería ser un veintidós años después volvéis van a volver a disputar una final correcto fueron campeones en los noventa ante ante el Zagreb

Voz 1991 06:18 desde palacio vas director especial el día uno

Voz 0458 06:21 embargo dentro dentro hay hay uno por hay perdido que no sé si lo habéis encontrado preside Pedro Fullana después te lo digo no no pero igual lo tenemos que decir cuáles para no

Voz 2 06:31 uno de Fullana los separarme de Diana semana sobre

Voz 0458 06:34 la actitud defensiva no voy a ninguna pista del Atlético de Madrid que estaba defendiendo excesivamente

Voz 1991 06:40 vale lo está buscando Palacio Cangas igual hacemos una de las

Voz 0458 06:43 tenemos no lo tenemos la tenemos la semana que viene

Voz 1991 06:46 tenemos que hacer algún picadillo de de lo que tenemos para el especial de día pared hay haciendo hace evitó hay para no

Voz 0458 06:52 no aprobó en antena claro para que la gente sí sí claro

Voz 1991 06:54 era una broma digo alto ha visto estamos hacen de hombre en pleno programa

Voz 0458 06:58 Kelly porque no igual es que que la gente vote al vamos a hacer algunas semifinales alguna cosa haya hay que hacer

Voz 1991 07:03 conociendo el el festejo algo así es diciéndose

Voz 0458 07:06 hombre es que si lo digo no tiene gracias seguir esto lo digo pero no tiene

Voz 1991 07:08 no no no no lo diga habla lo que te lo decía el las once y treinta años bueno sólo una pista a ver Fullana

Voz 0458 07:15 quiso decir los futbolistas del Atlético de Madrid Se están acumulando Wright porque ya ninguna pieza suena me suena sí sí sí yo creo que está sacado eh quiso decir eso que

Voz 1991 07:26 hemos iremos durante la semana que viene que es la semana clave antes del fin de año y el día uno que están ahí todo el mundo relajado en casita que es donde mejor se lo pasan con los gazapos eh vamos a ir haciendo en Pekín adelanto digo que la primera conexión la buscamos en Ipurua para hablar de este empate entre el Eibar y el Valencia que desde luego una dejado contentos a lo Che y sobretodo a escuchando a Rodrigo y escuchando a Marcelino las quejas por la actuación de el Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 0301 07:51 hola buenas noches Yago yo no sé si

Voz 1991 07:54 Bar está en lo acertado o está en lo cierto o a actúa bien o no pero desde luego el juego ha sido bueno

Voz 0645 08:02 bueno a mi me parece que la primera parte ha sido bastante mejor que

Voz 1716 08:08 que la segunda del valenciano se me refiero la la primera parte de Valencia ha sido para mí un una buena primera parte una una imagen buena del Valencia

Voz 0645 08:16 en la segunda parte

Voz 1716 08:18 me da la sensación que en los primeros diez minutos el equipo se había quedado en el túnel de vestuarios y luego el Valencia como está Tanit seguro porque no gana con muy pocos se le hace daño lo primero diez minutos que estaba Leiva generando ocasiones llegando le aunque no llenándose con ocasiones manifiestas de gol pero sí llegando teniendo el inicio del partido pues en el momento que ha llegado el

Voz 3 08:38 el empate a uno con esa jugada polémica del del bar el Valencia es que no la sensación que ha desaparecido ofensivamente prácticamente hasta los últimos minutos no entonces me ha gustado más el el Valencia en la primera parte que el de la segunda ahí lo que sí que he visto es muy optimistas a Marcelino diciendo que le ha gustado mucho muchísimo su equipo ya sí a Parejo luego al terminar el partido diciendo que el Valencia se ha merecido ganar y que está mereció por por mucho no creo como tú que el empate les sirve más al Eibar que que al Valencia es un punto que que más más cerca para los objetivos de la quemar los objetivos del del Valencia con respecto al al bar pues a la vez pues si quieres pero no lo comentamos porque bueno yo creo que ha habido tres jugadas de intervención del Bari de lo que se quejan a Marcelino era de que se unifiquen criterios de de cuando en el origen de las jugadas ocasión manifiesta para que intervenga Alba

Voz 2 09:31 yo conozco en qué tal buenas noches Gabón buenas noches

Voz 1991 09:34 decíamos hace unos minutos han quejado tanto Marcelino hemos Rodrigo no

Voz 4 09:38 si se han quejado oí vamos a escucharles

Voz 5 09:40 porque tanto el delantero como el entrenador estos lo que opinaban tema de las manos

Voz 6 09:45 el Atlético de Madrid a Valladolid no pito penalti que aquí cerquita independientemente a haber o no dijimos

Voz 7 09:54 yo creo que es el primer penalti pitado el va sacando un centro lateral de un centro con la mano con la mano pero bueno ellos deciden y nosotros aceptarlo sería bueno clarificar qué se entiende por mano dentro del bar hago Hinault pero el Atlético de Madrid o iba a a portería fue penalti el nuestro el otro día no fue pero sería bueno sería bueno

Voz 8 10:17 Nos Gesa mira en esta situación es penalti y en esta no

Voz 1991 10:22 ha sido el sonido de Marcelino en rueda de prensa el Príncipe era Rodrigo con los compañeros de de Being me flipa que un entrenador de Primera División diga que es la primera vez que pitan una mano de un centro lateral está prohibido sea quiero decir no entra dentro del reglamento no entiendo no entiendo cuál es el propósito de Marcelino diciendo eso me preocupa y me preocupa que dentro del concepto de un entrenador de Primera División diga que es la primera vez que pitan un una mano de centro laterales que no está prohibido es que es mano clarísima es que es mano de manual tú ves las imágenes no puedes decir que no es mano con lo cual en ese sentido yo creo que no tiene razón Marcelino yo me imagino que esto será Morata también como consecuencia de la frustración y que llevan tantos empates sí que no terminan de salir las cosas pero el razonamiento es ridículo

Voz 3 11:13 bueno me gustaría hablar con Marcelino para saber exactamente qué es lo que ha querido decir intuyo y es una intuición que es lo que quiere decir es que hay que clarificar cuando el bar e interviene cuando es la ocasión manifiesta de gol en el origen de la jugada él lo que creo que ha querido decir

Voz 1716 11:33 con razón o sin razón y me gustaría hablar con él para clasificarlo

Voz 3 11:37 es que es la primera vez que interviene el bar no él no está diciendo que no se pide penalti con unas manos que todo el mundo sabemos que como manos dentro de la arrocera una toque más o menos el penalti eso eso creo que no es lo que ha querido decir lo que quiero decir es que se que se que se unifiquen se clarifique cuando interviene el bar y cuando es ocasión manifiesta de gol o no lo que creo que está diciendo es que lo que critica es que siguen el origen de la jugada sea en el centro lateral nuevo hay dos jugadas más que esto sí que no podía hablar con algún miembro más del cuerpo técnico que ellos interpretan donde hay otra mano de días Lavín que por qué no entra osea podría haber sido otra mano del que excedía Kabir y luego hay un agarrón de Rubén pero vamos a ver qué Perantón

Voz 1991 12:20 es que creo que que tenemos no tenemos bien conceptualizando cómo funciona quién ha dicho que no entra en esa jugada a Morata

Voz 1716 12:27 por empezar el el entrenador de un equipo de Primera división desde luego no tiene claro cuáles son los que mejor

Voz 1991 12:33 es que que que que el árbitro que está en el campo no vaya a ver la jugada no significa que el bar no haya revisados a jugada que a lo mejor esa jugada ha sido revisada por el bar como no ha visto nada punible no le ha dicho nada al árbitro es que estamos hablando estamos diciendo por qué no entran en esta jugada es que el bar

Voz 1716 12:51 has visto esas dos jugadas llamo yo yo

Voz 1991 12:54 la historia de la mano de día posible

Voz 1716 12:56 en Alcides Rubén Peña a Santi Mina abrazando luego agarrando los después de haberlas te parecen penalti

Voz 1991 13:04 me pueden generar dudas pero a lo que voy es que que no haya ido el árbitro principal haberla jugada no significa que no os haya revisado sino que era extraño que me sorpresa

Voz 1716 13:14 de que haya revisado no se hayan pitado

Voz 1991 13:18 eso es otra eso es otra historia pero claro a mí me parecen dos jugadas digamos que generan dudas que pueden generar dudas

Voz 1716 13:28 como la de Gayá bueno

Voz 0458 13:30 para mí no generan Pedro ahí por ahí era venga ya es penal este debate es bueno y además yo creo yo creo que eso es bueno lo lo enfoca muy mal Marcelino García Toral que es un hombre de fútbol y yo creo que que Marcelino que ha África que si nos ha explicado bien y creo que tiene bien claro los conceptos de de lo primero decir que es la primera que se pita un penalti temido ladrar

Voz 1991 13:48 cerraba el airoso eso eso

Voz 0458 13:50 evidentemente está muy claro yo creo que lo saben supongo que no habrá querido dar ese es el mensaje por ejemplo al al al agarrón de Rubén Peña si yo soy el colegiado el partido yo pito penalti pero entiendo que quizá no se interpreta como lo que suele decir Iturralde un error manifiesto un error manifiesto claro claro respecto a la mana respeto Álava no perdón de de Gayá a mí me parece un penalti como un piano echo de menos claro no a hacer Marcelino que en esta crítica al bar el también que su nombre a veces crítico no le importa asumir esa autocrítica podría haber dicho que Gayá que es un futbolista muy experimentado para la izquierda internacional no puede cometer esa negligencia y a un centro lateral levantar la mano ahí arriba porque porque estás en riesgo de pegarle con la mano yo creo que vista la acción es penalti no es penalti si ya está ahí es verdad que el

Voz 1991 14:44 bueno supongo que tendrá mucho que mejorar Santi Cañizares qué tal muy buenas

Voz 9 14:48 muy buenas noches así que te parece todo es todo

Voz 1991 14:50 Bar las quejas de Marcelino Rodrigo

Voz 9 14:54 yo pero el esfuerzo militar el partido las tras dentro de lo lógico es decir allá para mí es penalti es el bar el que Chiva

Voz 3 15:03 componer tilda de una forma

Voz 9 15:05 pero es una mano dentro del área despegaba el cuerpo involuntaria pero es el propio espacio y lo que está haciendo el bar no es decir esta es una jugada manifiesta de gol esto es un error manifiesto no

Voz 1991 15:17 no no tiene nada que ver

Voz 9 15:19 en en ball o que parece pues es un error manifiesto que no ve al árbitro una mano dentro del área que tiene una posición no natural por lo tanto está para mí dinámica nada en la jugada de de Santi Mina que es un agarrón ese agarrón es interpretativo cuánta fuerza tiene Ron para hacer o no penalti es por lo que el bar no entra porque hay es el el árbitro el que jugó muy bien y Turó de yo no estoy hablando por lo que yo sé estoy hablando porque está lo habitual le está explicando extraordinariamente bien y Carrusel y la mano Maccabi que dice Morata no se ha sido Garay que al menos la que yo he visto es una mano que está pegada al cuerpo además pesan primero la arrodillados jugador o sea no hay hay tampoco hay debate yo creo que no estamos incluyendo en el tema del bar

Voz 1991 16:05 si hay que hacer es analizar

Voz 9 16:06 a partido y yo estoy más de la opinión de Marcelino que para mí es Valencia hecho un buen partido y lo voy a explicar creo que llevar el peso del partido en Ipurúa someter al Eibar y la grúa es prácticamente imposible no está al alcance de prácticamente de ningún equipo si acaso del Barcelona Si tienen un gran día tiene la pelota que los instó a hacer una vez grúa pero llevar el peso del partido Ipurua es prácticamente imposible no es para mí lo que ha hecho en Valencia han sido lo correcto y estamos puntual que es primero desactivar al Eibar IU ha desactivado iban solamente apoyo es chutar desde fuera del área no ha tenido ocasión de gol el Eibar Bin haciendo bien todo hace córners contra el Alavés diez o doce carnes contra él le de que son los dos equipos que han ido ganando en Ipurúa cómo ha ido ganando y el Valencia o no has sido cambiaron de Soler porque el que está extraordinariamente bien armado del Valencia a nivel defensivo sí a partir de ahí salir a la contra aprovechando los espacios que deja al igual que lleva a mucha gente al ataque y del Valencia ya he llegado a la contra ya tenido ocasiones para ganar el partido Lasarte herido amparada riesgo a sacar un mano a mano también a Santi Mina la que estábamos la gran parados me refiero lo de Rodrigo incluso la segunda parte tenido alguna llegada de verdad clara de gol porque eran dentro del área mientras que la del Eibar han sido de disparos lejanos el mejor de ellos una falta que no fue falta de Cotec que pegó en el travesaño y el Valencia sí estoy de acuerdo con más Cacho Un buen partido y estoy de acuerdo también en lo que ha hecho justicia a la hora de arbitrar

Voz 1991 17:45 hombre yo creo que lo que estamos de acuerdo todos Morata es que si alguien mereció la victoria al Valencia no el que ha puesto más sobre él sobre el terreno de juego es el que más ha empujado al equipo de Marcelino no

Voz 10 17:54 bueno yo no cabrá duda que que quiero ser optimista con respecto a al Valencia después de diez empates tres victorias y tres derrotas pero yo no soy tan optimista como tú ni como Santi Cañizares evidentemente Santi Cañizares probablemente probablemente no sabe de fútbol mucho más que tu yo juntos pero yo no soy ni muchísimo menos tan optimista como santiamén a gustar la primera parte del Valencia y nada más

Voz 1716 18:18 la calle

Voz 9 18:21 yo sé quién está hoy hoy hoy ya te digo que Palencia Juan buen partido de fútbol hoy Amin a buscar el partido que es que es que creo que es la única manera de ganar en Eibar sea repito da la sensación de que Leiva eche más que Valencia porque ha llevado el peso del partido pero es que llevar el peso el partido Neiva sometieran le digo de del fútbol de toque de posesión larga control del juego en el centro del campo es practicamente imposible es más esa hasta yo vivía no sé si llamarlo innecesario o miente porque le iba precisamente lo que quiere es eso que el en el centro del campo que ya te va a presionar con los cuatro centrocampistas con algún punto accesibilidad para atrás con algún central que incluso usada al encuentro de de centrocampistas en el centro del no que quiere irse al ataque rogar banda etcétera etcétera y lo que pase el contra el Eibar es justo lo que ha hecho el Valencia contragolpear en saltar en la línea dar pasos me veinte treinta metros para salvar esa línea de presión finalmente llegar a portería con velocidad porque es un equipo que lampa muchos hombres arriba y que por lo tanto deja espacios atrás el repliegue le cuesta mucho antes yo para mí el la lectura del partido Valencia ha sido buena sí estoy de acuerdo en que si alguien tenía que darle al Valencia al empata pues oye una cosa por la otra tu porque que va el preso yo es porque lo sube interpretar bien pues igual ninguno de los dos ha merecido

Voz 10 19:48 buena marca Barreda es el segundo perdona hallazgo que hay hay alguna el eximentes para él Valencia eximentes evidentemente primero Ipurúa después el Eibar por supuesto desde luego no está que no está acordó que seleccionar Gabriel seres será Koke LAN que es lo sustituto natural sea yo todo esto lo meto en la batidora de eximentes para para el Valencia pero a mí me hubiese gustado ver al Valencia la segunda parte como lo he visto la la primera en la segunda por lo que sea el equipo que yo sé lo que yo le veo es que

Voz 9 20:22 muy cerca

Voz 10 20:24 esta se va acumulando como pieza Fullana y bueno pues ha ido desapareciendo poco a poco aquí el problema es que yo me empate en Ipurúa es un gran resultado probablemente cielo artificial tuviese muchos más puntos de los tiene el problema es que tiene muy pocos puntos el Sevilla se están alejando cada vez más entonces las urgencias hacen que este punto hoy aquí valga mucho menos de lo que va al Valencia tuviera mucho más puntos

Voz 1991 20:53 decía que Rodrigo ha marcado algo que le va a venir muy bien a él en lo personal y al equipo evidentemente me ha sorprendido cuando acompañado de Being me parece una forma muy borde la dicho no hablo de lo personal el año pasado se hartó de hablar de lo personal con toda la gran temporada que estaba haciendo la convocatoria con la selección todos los goles que estaba metiendo bueno y es fruto de la frustración evidentemente

Voz 0458 21:15 creo que suma aldeas en el chaval

Voz 1991 21:17 pero bueno esto de no habló de lo personal no le estamos preguntando por su vida privada al estamos hablando dando por fútbol pero bueno Cañizares le va a venir bien o imaginamos que le va a venir bien a él y al equipo claro

Voz 9 21:29 es una buena noticia que despertar a la realidad Rodrigo ha tenido unos límites les cierran su rendimiento en tremendos es decir los que venimos a su llegada al Valencia no podíamos imaginarnos que la temporada pasada fuera uno de los mejores jugadores de la vida y que llegar a la selección y llegar además bueno pues esto no es que nadie les regalara nada así que gracias a esa magnífica temporada incluso estuviera en equipos importantes como Real Madrid y Atlético de Madrid a nadie unos seis treinta porque les jugaron él realmente altísimo esta este año está haciendo partidos que no separen de la temporada pasada y como el recuerdo de la temporada pasada pues es verdad que no gusta de alguna forma me gustaría que retornar a ese yo creo que hemos hecho un buen partido se ha mostrado en todo momento con mucho criterio ha conseguido hacer el gol días han gozado de alguna otra pasión más desde luego cuando juegas y a los fútbol hace jugar no solamente él nunca puerta el sino que hace jugar también al resto de su compatriota que tiene una visión del juego a nivel ofensivo que no la tienen los demás

Voz 1991 22:38 y es que desde que llegó al Valencia que nos olvide Rodrigo que la excepción es lo que hizo la temporada pasada lo que ha hecho este año es lo que hemos visto hasta ahora por todo lo que ha conseguido y todo el rendimiento del año pasado fue una excepción no lo que está pasando este año Morata

Voz 1716 22:54 no la prefiere la temporada de Rodrigo Sara sostiene

Voz 10 22:57 digo vamos el desesperaba ya a la gente eh

Voz 1716 23:02 no no se esperaba un Rodrigo ni tan bueno como la temporada pasada ni tan malo como las tres primeras temporadas ahora yo sí que que una cosa de Rodrigo Rodrigo incluso en sus temporadas más Manas jamás dejó de dar la cara jamás dejó de intentarlo jamás una mala palabra un mal

Voz 10 23:19 esto no de hoy para mí es raro en en Rodrigo producto de la impotencia y la rabia que debe tener dentro porque Rodrigo no es tan mal que la como hoy en la entrevista que estabais que estaba inscrita pero que haya marcado voy pues le valdrán un poquito para para salir de ese túnel largo y oscuro en el que está Rodrigo desde que empezó la temporada que es el mismo túnel en el que está este Valencia sus mejores futbolistas sufre muchísimo del clima ahora mejor futbolista todos lesionados como es el caso de Koke Land de perdón bueno porque eran también osea el caso de Colombia y el caso de de Guedes y ahora con que Henin que estaba muy enferma también se lesiona y encima pero no tienen puntería y los refuerzos no la buena como Gameiro y eso son lo más importante de todo este cóctel mezclado a pequeña valentía esté donde está

Voz 1991 24:09 a la pregunta del periodista no era nada de otro mundo era Itu en lo personal porcinas conseguido le iba a decir las cosas no hablo de lo personal a ha conseguido marcar que te va a venir muy bien bueno incisiva que no veas eh traerá un un peligro que no

Voz 9 24:22 no tiene nada yo de todas formas en Pedro habla llevan razón que que es niveles con dos vía de de es el mejor no digo la temporada pesados son mejor eso es evidente y eso lo nota el equipo pero sobre todos los demás no te al equipo es que hoy la alineación había dos jugadores están llegaba esa temporada no es vas que estar cumpliendo sin brillantez pero está cumpliendo no triste dice que todavía no llegan ni siquiera a cumplir el resto son suplentes es que los separa está cada vez más se paga él no tener un buen entrenador por siempre el Valencia lo tiene los equipos algo paga muy caro esto también se paga es no hacer un buen verano e incorporar tres cuatro jugadores que ayuden al equipo a mejorar lo el el las prestaciones de la temporada pasada yo estoy sea para mí es más grave que todavía no encuentro aportación de ninguno de los fichajes repito solamente vas está cumpliendo

Voz 10 25:22 con ahora

Voz 9 25:25 Perón camino un poquito habrá también bien bien pues está gustando un cinco cinco pero el Valencia hace unos veranos y superamos fantástico fichó Aneto que dio un ocho fichar un nueve alegres que dio tres nueve etcétera etcétera y eso es lo que no todo el equipo ese plus que viene eso había nuevas energías nueva de fuera mejorarlo hay este verano ha sido horroroso el verano del Valencia y eso está pesando muchísimo para mí mucho más de que el hecho de que todavía haya jugadores como Holiday

Voz 1991 26:03 peligra Marcelino yo es que no se osea me parecería una locura pero después de tanto empate con el equipo después de cuantas jornada llevamos catorce quince allá no no dieciséis dieciséis creo de dieciséis después de dieciséis nadas la realidad es que el equipo está cuatro puntos por encima eso Cañete

Voz 9 26:24 yo Dios quiera que no yo quiero pensar que no que no yo creo que lo he dicho varias veces no hay tantos entrenadores buenos como Marcelino no Losail creo que el Barça tiene un magnífico entrenador quizá este año al igual que los jugadores los deben tiene momentos de forma no está en su mejor momento de forma pero yo no soy viviría de Marcelino salvo que la situación fuera ya yo todavía no veo una situación grave de una situación que el equipo está muy por debajo de lo que se esperaba visiten fuera que quizá tiene que revisar sus objetivos porque yo ya no veo no no lo veo por más que miro no lo veo haciendo fútbol de Champions y no veo que el Valencia vaya a ser un equipo de Champions ante el traspasara creo que ser objetivo debe desaparecer ahora mismo ya a no ser que cambien mucho las cosas día habrá tiempo siempre también para revisar los efectivos pero al mismo ya no tiene que ser un objetivo y lo que tiene que ser un objetivo es buscarlo la mejor forma posible en equipos para hacerlo competitivo cada domingo y a partir de ahí veremos hasta dónde se llega al final de temporada cero ya creo que hacer cuentas con la Champions perjudica mucho más que beneficia porque el equipo ni está haciendo fútbol de Champions creo que sea posible coger al Sevilla al que para mí eso el único equipo el examen de que se puede caer un poquito de arriba teóricamente Kepa que solamente lo digo por la historia pero no porque piense que tiene animal equipo les vale entrenador no

Voz 10 28:00 bueno si el Sevilla gana mañana se va a poner doce puntos por encima del Valencia y el Real Madrid si no me equivoco ahora mismo está once por encima del Valencia

Voz 9 28:08 pregunta que es una pregunta difícil

Voz 10 28:11 de si peligra Marcelino te diré información luego si quieres opinión

Voz 1716 28:17 hay que es cierto es una decisión Mateo Alemán

Voz 10 28:19 ahí no quiere ni cree que el problema este equipo sea Marcelino ni quiere ni ir a tomar ninguna decisión drástica con Marcelino mi cree que objetivamente sea el problema Marcelino ahora bien ahora bien si el Valencia después de haber ganado hoy en Eibar que que no es que estuviese obligado pero las circunstancia empiezan a a iniciar el Valencia el próximo domingo por la mañana ante el colista Sociedad Deportiva Huesca no gana vienen ganado nos empapa con mala cara o pierde yo creo que Mateo se reunirá con alemán sin ese fin de semana probablemente se diga asimismo no puedo prescindir de Marcelino porque algo que no haya ganado no es el problema pero mirará los resultados y la clasificación hizo tendrá que volver a hacer la pregunta esa es la la la información que nosotros podemos aportar a nivel de opinión yo echa un vistazo a qué entrenadores puede firmar o Ponzo puedo afirmar el Valencia que en el mercado ahora mismo creo que lo aconsejable es no quedarse con Marta pero si no llegan los resultados Mateo se tendrá que reunir con alemán

Voz 1991 29:37 bueno la realidad dice que el Valencia está metido la parte abajo como has metido la parte de abajo muy lejos de los propósitos que sabía han puesto al inicio de de temporada veremos si evolucionó veremos si Marcelino o termina o no la temporada gracias Cañete Morata un abrazo a los dos

Voz 9 29:54 adiós buenas noches las doce en punto

Voz 1991 29:56 seguimos

Voz 0458 29:59 buenas noches

Voz 8 30:01 la combinación ganadora ha sido desde tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados buen te punto es

Voz 11 30:20 recuerdan todos viernes hay botes millonarios en la ONCE tu ilusión

Voz 12 30:26 eh

Voz 8 31:07 en el Santiago Bernabéu el Real Madrid ha vuelto a estar mal ha ganado uno a cero al Rayo Vallecano gracias ha marcado Karim Benzema que por cierto ha retirado

Voz 1991 31:16 tocado el ser retirado con con molestias en principio parece que no es grave lo que pasa que que ver cómo evoluciona este tipo de cosas y es que el miércoles tienen el partido el Mundialito contra él el al así que hay que ver hay que ver cómo cómo evoluciona el francés que sigue siendo uno de los mejores jugadores del conjunto blanco en lo que llevamos de temporada y desde luego de los que más en forma está aparecido Courtois al final en la última jugada de todas en un doble remate del del Rayo Vallecano ha sacado a las dos Courtois ya en tiempo de D cuento con lo cual ha salvado dos puntos para para su equipo luego un estado tan afortunado en zona mixta hablando sobre fue el Cholo Simeone y sobre la entrevista de Modric hablando precisamente del Cholo Simeone bueno luego lo luego lo escuchamos hay que ha habido pitos habido pitos en un Bernabéu en el que no ha gustado cómo está jugando el Real Madrid en el que no ha estado Isco no ha estado is jo ni en el terreno de juego ni en la banda ha estado en el banco Ello no ha salido ni a calentar Javier Herráez queda muy buenas

Voz 2 32:10 hola qué tal Pacojó muy perdona Yago estaba ya fíjate como Pérez biorritmos que me vamos para para amoral estás ensayando para

Voz 0458 32:21 antes a las tres Javi claro

Voz 2 32:24 doce de esta noche el día de mañana todavía

Voz 1991 32:31 la verdad es que bueno

Voz 2 32:33 eh

Voz 14 32:34 Dani que sí que es verdad que a falta de quince minutos

Voz 15 32:37 sí bueno pues pedía la hora y eso es un síntoma

Voz 14 32:40 lo preocupante no para para el equipo de Solari más que los pitos creo que el hecho de que muchos de los seguidores del Real Madrid han ido del Bernabéu creo que es un síntoma inequívoco de que este año el Bernabéu no que dé la espalda al Madrid pero sí que no está nada contento con lo que está viendo no hace una semana en Huesca pidió la hora hoy ante el Rayo Vallecano sólo dos últimos de la tabla en primera división el Madrid está jugando

Voz 2 33:04 regular tirando a mal en la primera parte ese salvó

Voz 14 33:06 equipo a mí sí me gustó el arranque del inicio de del equipo de Solari pero a partir de cuando el rayos empezó a estirar un poquito se vio que el equipo se fue echando a abajo no me gustó el tiro de More

Voz 1991 33:19 el hombre de que Tony Cross me gustó la detalle

Voz 14 33:22 de de Luka Modric ese taconazo que habilitó a

Voz 1991 33:26 eh

Voz 14 33:26 es un compañero el segundo gol pero el Madrid se atascó y a partir de ahí pues fue pues fue un sinvivir para la afición del Real Madrid que no supo evidentemente en ningún momento si su equipo iba por el partido si buscaba perder tiempo incluso Solari

Voz 1991 33:40 aquí al último cambio metía a Valverde en el noventa

Voz 14 33:43 hay dos para perder eso un minuto y arañar los tres puntos bueno dice que lo que importa es ganar evidentemente pero lo que importa bastante también el cómo lo hágase María hasta la fecha no lo está haciendo nada bien

Voz 1991 33:54 no he dicho rememoró me ha dado un vuelco el corazón está Morente es otra vez el delantero de Mariano si por eso los tres Champions no nos llevamos llevamos un día de aportes de gazapos para día uno bastante bastante vuelvan cuidado capítulo declaraciones Herráez dale por donde quieras empiezan porque hay un montón de cosas de las que hablar pues vamos ordenarlo por el partido no

Voz 14 34:17 contábamos a Courtois si el Madrid bueno que perdió había tenido la hora no es decía el que no bueno esto ha sido un fragmento de lo que hemos escuchado en la zona mixta de Thibaut Courtois

Voz 15 34:24 la piel ahora estamos ganando uno cero y a ves es eso un cambio Solari para perder tiempo no sí que pasa de nuestro pues yo creo que al final del fútbol galo no se que toma las decisiones si no has es ese cambio y te meten gol así vais es decir porque nada ha hecho ese cambio yo creo que en esos dos partidos en Huesca hay aquí yo creo que podíamos ser metido un segundo tercer gol que que no pasa antes al final pues sufre un poco más pero en general a mí me ha dado la sensación en el campo por lo menos que hemos jugado un partido

Voz 1991 34:55 en la misma frase ha dicho nadie ha pedido la hora hemos hecho un cambio para perder tiempo qué pasa que no se puede sacar a veces ha sido la contradicción en diez segundos hacer un cambio en el tramo final del partido para perder tiempo es pedir la hora

Voz 2 35:09 por hacer pero es pedir la hora claro es una cosa o la otra pero es opas sorber en eso puede efectivamente a Herráez

Voz 14 35:17 sí sí bueno yo lo que quieren justificar evidentemente el el momento del equipo de momento el equipo no es no

Voz 1991 35:22 bueno eso es una evidencia

Voz 14 35:25 en cama los partidos la verdad no sólo arrancar pero la segunda parte se va difuminando ese va diluyendo como un azucarillo Maurice no es ni ni vamos es una caricatura de equipo a menos de lo que fue los últimos años que consiguió tres Champions aunque verdad que liga la pasada campaña que si no me equivoco y habló de memoria

Voz 1991 35:40 acabó a diecisiete puntos del campeón

Voz 14 35:43 bueno pues Solari tiene trabajo por delante el caso Isco es un caso muy importante para el Madrid y para la junta directiva para todos no porque es un futbolista muy importante es un activo pero que desde que llegó Solari pues no no rasca bola aquí hemos contado

Voz 1991 35:58 que que bueno que en su día son ellos dijo que

Voz 14 36:00 quería que juega de una forma en que eso no le garantizaba que jugara los partidos y bueno pues la verdad es que es esta cumpliendo porque no lo pone de lo tiene en el banquillo a veces juega un ratito diez quince minutos eso sí los partidos menores que los juega de inicio el de Melilla y el de CSKA de Moscú y hoy ni calentó tuvo en el banquillo metió a Valverde metió a Vinicius bueno los cambios que metió Solari también Ceballos que tampoco aportaron mucho al equipo pero el caso de Isco es un caso para mí trascendental en lo que llevamos

Voz 1991 36:35 de ahí en lo que puede ser el devenir de la presente campo

Voz 14 36:37 caña y esto le preguntaban también a la sala de prensa la Solari esto decía el técnico argentino del Real Madrid

Voz 0458 36:43 claro está que Solari no tienen ningún interés en recuperar a Isco quiero saber si estoy equivocado porque había calentado y ha puesto por delante a Vinicius a Valverde

Voz 16 36:52 que me interesa es que todos los futbolistas estén bien estén contentos y estén alegres y estén comprometidos todos trabajamos para ello no solamente el cuerpo técnico e me el cuerpo médico o el oficio toda la gente que está alrededor del club yo intento equivocarme en las alineaciones Ny las convocatorias ni en las salidas los cambios lo haré seguramente parte de mi trabajo

Voz 14 37:15 bueno pues contesta lo que quiere

Voz 1991 37:18 porque está y cuando no le interesa pues evidentemente

Voz 14 37:21 te sale por los cerros de Úbeda no quiere contestar este tema además le cambia la cara se ve que le preguntan por Isco y bueno hoy la contestaba mañana por lo menos a otro Le mandan a a leer la prensa bueno cada día hace una cosa veremos lo que dice el próximo martes en la previa pero bueno te marisco está ahí no contesta lo que está pasando pues no sabemos realmente lo que barruntaba lo que hay no que

Voz 17 37:41 que no se lleva muy bien que le

Voz 14 37:44 ningunea a Solari que no le pone que disco se mosquea que está enfadado que el tomo con el público que prefiere no decir nada y ahí me parece que hubo caí Scott tenía que haber pidió perdón a la afición porque aunque te haga una faena tu técnico y te ningún eh tú tienes que ser una persona responsable si te equivocas tiene que pedir perdón e Isco cree que se equivocó el pasado miércoles inopia

Voz 0097 38:05 yo perdón públicamente en las redes sociales

Voz 14 38:07 esta Conde el que creyera oportuno vamos a terminar lo que son bueno pues la derogación de los futbolistas con la de Courtois hablando del tema que tú decías anteriormente Yago el asunto de Simeone del Balón de Oro y de lo que dijo en su día el técnico argentino de Courtois dijo algo así más o menos que no es lo mismo ser portero del Atlético de Madrid que del Real Madrid que siguiera

Voz 1991 38:31 a la hora de recibir baños

Voz 14 38:33 es más a recibir más premios ser jugador del Real Madrid que si quiere del pobre entre comillas al Atlético de Madrid una cantinela que no gusta mucho en el vestuario y que la ven como populista esto ha dicho Thibaut Courtois en la zona mixta del Bernabéu

Voz 5 38:46 está ahí tres años cuando siempre

Voz 15 38:48 contra un equipo grande como Juan Madrid que es el mejor club del mundo para decir cosas para generar el populismo entre tu afición y bueno yo creo que también el caso mío me dijo que yo había ganado este trofeo ahora porque juegan el Madrid pero bueno el Mundial es decir si el de ves acabó en en julio después de la votación tampoco era del Madrid entonces yo creo que es justo que que menosprecia a mí yo creo que como dice hola qué es un gran portero oí podía igual haber pillado más puntos

Voz 1991 39:18 hombre Se le ve que Thibault está Escozíos por aquellas declaraciones de una que no les gustó nada que un premio suyo dijese que fuese como consecuencia de que estaba en el en el Real Madrid el esto de hablar de así de los sitios en los que has estado está muy feo y sobre todo cuando tú ha sido cómplice ya has participado de forma activa de ese populismo hablas ahora cuando hablas del Cholo Simeone la verdad que me hace gracia me hace gracia escuchar al portero ahora del Real Madrid cuando hace no tanto celebraba la Liga que consiguió con el Atlético de Madrid precisamente ganándose la al Real Madrid y al Barcelona salió al famoso balcón ante todos aquellos aficionados rojiblancos para cantar a lo de salta salta pequeño canguro y a los madridistas en que les den por si eso no es populista y hacer la gracia para ganarse el aplauso fácil de un aficionado que venga adiós lo vea Courtois ha perdido creo para mí una gran oportunidad de quedar bien y quedar como un caballero pero no ha entrado en el en el mismo juego está haciendo exactamente lo mismo ahora mismo está haciendo el populismo de defender a un compañero ante las declaraciones de un entrenador de otro equipo precisamente para conseguir la aprobación del aficionado de aquellos a los que hace no tanto tiempo le mandaba asaltar con el canguro así que no se da paté porque al fin al cabo aquí todos seis dentro de mismo juego no es que sea populismo yo creo que más o menos es defender a los suyos pero hombre que hace tres años les estaba mandando a freír espárragos hombre no creo que sea en fin algo más Herráez

Voz 14 40:53 el día uno me llames a ver si gano el trofeo

Voz 18 40:57 no no lo veo Javi hay una competencia además de vaquero eh

Voz 1991 41:01 va a haber va a haber va a haber tema pero yo creo que los que sí que sí hombre ya por lo menos uno pero vas vas a salir que como a Benzema por cierto va a terminar

Voz 14 41:12 eso pues está bien tiene un golpe y parece que no es nada muscular así que es que nos parecía un poco queda el golpe no en Carrusel lo contábamos efectivamente él

Voz 1991 41:21 lo que pasa que hay nos asustamos un poco porque se tiró rápidamente

Voz 14 41:24 el suelo se sentó y pidió el cambio bueno pues el golpe y nada Benzema mañana por la mañana a las diez de la mañana un avión rumbo Abu Dhabi donde juega el Madrid

Voz 1991 41:32 el miércoles si todo va bien la final

Voz 14 41:35 ojalá frente a River porque sería una final chula de este Mundial de Clubes que es un Mundial un poco descafeinado siempre muchos días siete días para jugar un buen partido esperemos que sea ese que se juega en Abu Dhabi dentro de siete días

Voz 1991 41:46 en Argentina van a perder hasta las casas con los viajes a Madrid con los viajes tan lejos que les ponen además la verdad es que con con las bases no que son les da exactamente igual venden coches Ripoll tengan casas para viajar con el equipo de verdad entrase un poquito de sentido común en la cabeza de la Peña nos iría a todos mejor

Voz 0458 42:01 tenemos en España pero es verdad lo que tu dices oye Yago

Voz 1991 42:04 he visto ni un caso en España de un tío que haya hipotecado su caso vestido el carro para irse a seguir

Voz 0458 42:10 a ningún equipo ningún lado entienden el fútbol como muy bien esa es otra historia

Voz 1991 42:15 pero bueno eso ya es otra esto esta de cada uno

Voz 2 42:18 tal el bronce a Javi los remakes algo algo algo algo que te llamo otra de otra forma eh vayamos Anpe madrugada

Voz 1991 42:28 pues pues mira no estaría mal tampoco no para que entrasen

Voz 2 42:30 tres yo sabría cómo tendrías que ahora pero no los árabes