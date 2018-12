Episodio V | Leoncio Badía Navarro

Voz 1 00:00 yo soy yo soy la nieta de Manuel Hernández Sáez

Voz 2 00:10 veintitrés años pues fue fusilado cuando es la primera vez que tú escuchas esta historia cuando yo tenía siete años que mi padre nos reunió a mi hermano y a mí Nos dijo un día mañana vamos a ir a Paterna donde fue fusilado vuestro abuelo y os voy a enseñar el lugar entonces nos vinimos aquí a Paterna yo recuerdo que tengo es de un paisaje mi padre me dijo mira ahí fue fusilado vuestro abuelo yo recuerdo paisaje no lo recuerdo en blanco y negro irse que era hacía frío se queda en invierno

Voz 0874 00:50 la conversación que escucha de frente a las verjas negras que dan entrada al cementerio de Paterna junto a Valencia Amelia le cuenta Conchi Cejudo que recuerda muy bien cómo le impactó aquella primera visita con su padre a ese lugar como su abuela

Voz 3 01:04 algún día le dijo Dennis Hoppe que te voy a enseñar una cosa que tengo aquí guardada fue más a la habitación que está al lado es tiro al cajón de la cómoda y me dijo Thomas esta caja el día que me muera quiero que la conserva es para siempre

Voz 0874 01:21 ya pueden imaginar los recuerdos que había en esa caja vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo con Amelia para descubrir la historia de su abuelo Manuel una de las miles de vidas que quedaron enterradas en este cementerio a partir del mes de abril de mil novecientos treinta y nueve cuando terminada la guerra el odio y la venganza que extendieron una mancha de sangre y de dolor por todo el país

Voz 5 01:47 en sus vuelos vivían

Voz 0874 01:48 en Francia cuando del pueblo llegaban cartas de sus amigos hablando de una España republicana que caminaba hacia la modernidad decidieron regresar pero la España que encontraron fue muy pronto un país en guerra Manuel trabajaba como conductor de un camión de mercancías y estaba afiliado a la UGT cuando quedaban sólo unos días para que la guerra terminará me

Voz 3 02:08 hola me contó que está

Voz 6 02:10 haga almorzando con unos amigos

Voz 3 02:14 fue la Guardia Civil pregunto por él lo llevo

Voz 0874 02:18 tres meses y medio más tarde Manuel es fusilado en Paterna en el cementerio en el que hoy su nieta nos cuenta su historia se despidió de su mujer y de su hijo en una carta que ella conserva y que fue escrita horas antes de su asesinato en la prisión de San

Voz 2 02:33 de los Reyes veintiocho de julio de mil novecientos treinta y nueve queridísimo hijo George en este día llega mi sentencia nada más tengo que decir una cosa para siempre que tengáis por entendidos que tu marido Itu George tu padre no ha matado a nadie ni ha robado para toda vuestra vida ir con la cabeza bien alta no sé que más decir que muere un hombre inocente Itu queridísimo

Voz 7 03:10 es

Voz 2 03:12 Mato con gran amor y corazón recibís mismas cariñosos besos abrazos para siempre adiós vuestro Manuel que os ha querido mucho Manuel Fernández

Voz 9 03:32 no

Voz 11 03:40 cuando supo que habían fusilado a su marido gracia la abuela de Amelia recorrió a pie los cuarenta kilómetros que separaban su pueblo del cementerio de Paterna

Voz 12 03:49 imaginen ese viaje imaginen el dolor y la tristeza

Voz 11 03:54 gracias en cuenta en el cementerio con una persona que le entrega algo que le ayudará a recordar vida junto a Manuel el padre destruir recuerdan aquella caja qué gracia le enseño a su nieta amén

Voz 3 04:06 hay cuando me ha abuela murió ella tranquilamente pues ya me senté en la mecedora ahí empecé a sacar

Voz 12 04:16 Amelia y Conchi están sentadas en un banco rodeado de cipreses en el patio central del cementerio Amelia le enseña la caja esa caja de la que nunca se separa esto está tal cual mi abuela

Voz 3 04:28 este es el pañuelo que llevaba en el bolsillo después este es el pantalón

Voz 1 04:32 que llevaba un pantalón de mecánico una tela de color azul si esto está cortado a conciencia es decir Leoncio lo hacía con cariño se preocupó de cortar las partes duras los botones él se esmeró en cortar estas cosas y aquí está la camisa que tienen los restos de sangre en la manga subida que llevaría entonces mi abuelo

Voz 2 05:01 con la sangre es una camisa de color azul clarito así una especie de rombos dibuja sin sé si tocas con una delicadeza no lo tocó con mucho cariño

Voz 1 05:16 lleno de piojos

Voz 2 05:18 lo vuelve un papel de periódico muy antiguo si todo esto lo llevaba mi abuelo encima se lo dio el enterrador a mi abuela yo sé que tengo eso graciosa

Voz 0874 05:29 la manga de una camisa mi Mis un recorte de un pantalón un pañuelo todo tiene restos de tierra hay manchas secas de sangre eran trozos de la ropa que vestía Manuel el día en el que fue fusilado

Voz 9 05:47 todo

Voz 0874 05:48 emociona pensar que alguien ha conservado esto durante ochenta largos años que emociona pensar que alguien cortó esos fragmentos con tanto cuidado en mitad de la noche después de los disparos después de que tantas vidas dejaran de latir al mismo tiempo Amelia ha pronunciado varias veces un nombre Leoncio

Voz 2 06:06 está enterrado en este mismo cementerio en el que estamos hablando sin has hasta su tumba claro sí si está aquí está delante de nosotros no me digas es Isidro tenemos aquí delante al Leoncio Leoncio Badía Navarro murió a los ochenta y dos años se se tengo la sensación Amelia escuchándote de que delante de esa tumba de la que estamos nosotros ahora ha debido estar muchísima gente para darle las gracias me señalas de nuevo tu brazo porque ponerla tiene pero es que es increíble si Forqué que sientes al estar aquí pues siento mucho agradecimiento porque las cosas que yo tengo de mi abuelo son gracias a él sí sí yo creo que Leoncio sería una muy buena persona porque para poner en riesgo su vida tal y conforme estarían las cosas entonces recortar esas cosas dárselas a las viudas José este señor ponía en riesgo su vida haciendo todo eso tiene un semblante noble sin

Voz 7 07:14 sí yo además siempre pienso que la cara que yo veo

Voz 2 07:19 vio a mi abuelo

Voz 0874 07:21 Conchi la tumba de ese hombre que le entregó a su abuela los recuerdos que ella conserva hoy de Manuel y lo cuenta que no es la única que guarda en casa recortes de tela y objetos que vestía no que llevaban en los bolsillos quiénes fueron asesinados en este cementerio empezamos a preguntar y cada vez que mencionamos ese nombre el nombre de Leoncio Badía Navarro encontramos respuestas mostradas personal cuenta

Voz 1 07:45 a lo mejor que su madre novela venir al cementerio y ya hemos

Voz 13 07:50 el hablaba con el entrenador y le daba

Voz 3 07:53 es un trocito de ropa de sede

Voz 14 07:56 ojo a cortar trozos

Voz 15 07:59 de tela

Voz 3 08:00 de la ropa que vestían de la camisa la abrigo de los calzoncillos del pantalón yo siempre que íbamos mi madre siempre llegaba con está manos de mentir yo cuando íbamos mi abuela pues eso les avisaron

Voz 16 08:14 de acceso a mi marido se lo habían llevado la noche anterior eh se vino aquí averiguar haber donde estaba su marido y entonces encontró este señor in ahí Dajla sacó varias prendas varias cosas encontró un trozo de la camisa de mi abuelo allí ellos usaban hablaba de Dios

Voz 3 08:33 porque este último día de de todos los que fuimos

Voz 1 08:38 eh buscaban su fosa Dico está ahí puede haber donde estaba paga tarde

Voz 12 08:52 comprendemos entonces que este cementerio alberga centenares de historias centenares de vidas enterradas

Voz 0874 08:58 que quizá la mejor forma de contar un poco de cada una de ellas sea a través del relato de ese enterrador porque tanta gente recuerda ocurren algunas ocasiones y quizá eso es lo mejor de esta profesión que pizzas con historias que no esperabas contarlo en esta serie de documentales que hacemos en A Vivir con el trabajo de Conchi Cejudo la colaboración de Gervasio Sánchez y la realización de Teo Rodríguez intentamos recuperar un poquito de nuestra historia reconstruyendo la vida y la muerte de una sola persona

Voz 1 09:28 cada una de ellas es un nombre una familia

Voz 0874 09:31 una vida truncada por el odio de la guerra o el rencor de la victoria creemos que ésta es la mejor forma de comprender las facturas pendientes que hay en este país once construimos el relato de alguien que se jugó la vida para que personas como Amelia supieran dónde están sus abuelos sus padres sus hermanos dándoles la esperanza de recuperar sus cuerpos algún día esta es la historia de Leoncio Badía Navarro el a mí sabemos muy poco sobre quién era Leoncio pero alguien nos da una clave que nos permite empezar a investigar es Vicenç Gavari el historiador que ha puesto nombre y apellidos a cada una de las personas que perdieron la vida en aquel lugar

Voz 19 10:13 creo que tiene dos hijos una hija vive aquí en materna que tiene un hijo que vivía en Valencia elijo no lo conozco laicas como se llama Maruja

Voz 0874 10:22 sí conozco Amaro nos han dicho que a Maruja no le gusta mucho hablar con periodistas pero acepta hablar con Concha poco a poco en el salón de su casa nos ayuda a reconstruir las piezas de una historia de la que hasta hoy sólo se hablaba en la intimidad de las casas donde los muertos en el pudieron ser anhelados

Voz 8 10:40 así te que esto las pues vengan las dos ahí vamos a poder es un reto

Voz 7 10:45 Pedro se llama Leoncio

Voz 8 10:48 Díaz Navarro sabes que llevó a que pocos días escucho muchas veces en lo que antes era digamos un desconocido pero una persona muy inteligente muy humana sobre todo muy humano Mi padre es todo mi referente en todo en todo en todo además tenéis un vínculo muy especial que que pasaba hago yo hablando de todo a él le encantaban universo tercia que era un estéreo que bueno himnos podíamos pasar horas hablando de las estrellas política y a los siete años oírla la ya con mi padre no te digo más hacia mucho que falleció tu padre seguir Mi padre Maazel Trinta Años Él es hijo de agricultores

Voz 21 11:48 se la dedico

Voz 8 11:50 José de velar para quién trabajaban José y Milagros para al conde Montornès ellos cuidaban las tierras la sala las plantado alertaba a la par

Voz 21 12:00 Ellos por sobrevivir pero Leoncio tenía claro que no quería ser agricultor una él quería estudia estudió Magisterio Per Se conoce tiene no puedo llegar a terminar la carrera decidió salir de casa independizarse sevillana a y aquí empezó a dar clases saldrá gente mayores analfabetas que no sabían escribir donde daba clases en donde vivía en una cueva hay el vídeo allí ya allí en el comedor daba clases a la gente que una de sus alumnas a mi madre que le vamos a poner nombre Ramona que él lo que ella era más joven que diez años la nueva Se casaron es cuando

Voz 5 12:53 ya señal Franco al lugar de once

Voz 0874 12:58 Ramón llegaban como el resto de España las peores noticias un golpe de Estado acababa de sumergir al país en una guerra civil las crónicas de la época explican cómo se paralizó ese golpe en Paterna donde existía está hoy existe todavía un gran acuartelamiento militar

Voz 22 13:12 revista de crónica seis de junio de mil novecientos XXXVII cuando el sargento Fabra aplastó la rebelión militar en Valencia paterna es un pueblecito cercano a día la guía hay varios cuarteles Bono el de Ingenieros es el que más ha distinguido en los manejos de los de contra la República se encerraba a los soldados en los gramófonos tenga lloraban pistolas frecuentemente discusiones gritos amenazas buena noche hubo en el cuarto de banderas una fuerte discusión con tiro desgarró el silencia yo soldados fueron liberados de sus calabozos por un sargento que tomó el mando de la fuerza contra los traidores el tablet crearon las ametralladoras ya hubo un nutrido fuego de fusiles la noticia cundió rápidamente hasta llegar a la ciudad y surgieron los primeros grupos de gente armada que se ha dirigido hacia Paterna en ayuda de los soldados defensores de la repudia venga al amanecer el sargento leal con los soldados a sus órdenes había dominado por completo la rebelión había ganado la victoria para el pueblo en una noche inolvidable a que el sargento se llamaba Carlos Fabra

Voz 0874 14:25 Valencia mantiene su lealtad al Gobierno Leoncio se presenta entonces voluntario para combatir en el bando republicano en el mismo lugar en el que el sargento Fabra ha paralizado el golpe de Estado en Paterna

Voz 21 14:35 bueno a él le preguntan si Isabel es reescribir si en fin que estudios tenía que es lo que sabía mi padre había estudiado mecánica también había sacado el carné de conducir entonces al saber que él sabía de mecánica y eso se pone de conductor de un coronel y luego del coronel Se pasa a ser conductor de El general

Voz 0874 14:58 mientras Leoncio recorre el frente de batalla Valencia se convierte en la capital provisional del Gobierno de la Segunda República Valencia resiste pero una mancha de color azul se expande poco a poco por ese mapa de Spa año en el que hay batallas hay hambre hay muerte y hay también cada vez con más claridad una línea psicológica que divide el país entre vencedores y vencidos

Voz 23 15:19 en el vitoreado por la formación de Barcelona eh

Voz 0874 15:28 Cataluña se tiñe de azul en enero de mil novecientos treinta y nueve el General Yagüe desfila con sus tropas por Barcelona Leoncio está allí lo vive en primera persona el final de la guerra se acerca de este hombre que sirvió como conductor en el cuerpo de carabineros del ejército republicano decide esconderse en esa ciudad hasta que pueda regresar a Paterna

Voz 21 15:47 es cuando viene una vez que está aquí en Paterna gen se lo llevan al calabozo de Paterna de pegan una paliza ideario y se lo llevan a la Audiencia Nacional de de Valencia

Voz 8 16:03 por rojo a mi madre va a verlo

Voz 21 16:06 les dice que a ver si se puede hacer con el general la cuestión es que él

Voz 8 16:12 cuando lo lo juntan los suelta

Voz 0874 16:15 Maruja no sabe con seguridad quién ayudó a su padre y quizá nunca lo sepa pero Leoncio ha sido liberado está donde quería estar junto a su mujer pero quién va a darle trabajo con alguien que luchó en el bando perdedor

Voz 8 16:27 no estaban trabajando alerta naranja

Voz 21 16:30 de ir todos los días a la plaza que entonces se llevaba a la playa para que los terratenientes te trabajo y el para nada eh ligue unos cuantos mal no solamente él sobre todo los que habían perdido la guerra vanos él insistía iba al alcalde iba y no y no ha ido una de las veces palabras textuales de mi padre que Rocher tubos Treball ya pues ves tenga enterrar resiste como tanto insistía con la nota le dijo tú quieres trabajar rojo pues Alavés y entierran los meter a partir de ahí pues la odisea de enterrar a los suyos y la avisa de Leoncio

Voz 24 17:19 no

Voz 9 17:23 empieza la odisea

Voz 12 17:25 si quieres trabajar Rojo Vete al cementerio a enterrar a los tuyos

Voz 23 17:39 hola

Voz 0874 17:44 Maruja y Conchi visitan el Archivo Municipal de Paterna allí encuentran al cronista de la Villa a Camilo segura sea el encargado de custodiar los libros de actas del Ayuntamiento

Voz 3 17:55 tenemos encima de nada esa un libro de actas que va desde el veinte de abril de mil novecientos sesenta y ocho hasta el once de mayo de mil novecientos cuarenta y uno Camilo que es lo que has encontrado que relaciona a Leoncio con el cementerio de Paterna

Voz 25 18:07 el mes siguiente a la finalización de la Guerra Civil tienen lugar una serie de vacantes en el Ayuntamiento de Paterna lo que se señala es que las nuevas propuestas que haya para la ocupa el están vacantes habrán de ser propuestas por el jefe local de Falange Española de las JONS en julio del veintinueve aparece el nombramiento como conserje del cementerio a Leoncio Badía nada la guerra Si continuamos el catorce de marzo de mil novecientos cuarenta años un pago por excavación de fosas en el Cementerio

Voz 0874 18:54 los documentos que revisan confirman que Leoncio comenzó a trabajar en el cementerio de Paterna nada más terminar la guerra recibía un salario de mil pesetas anuales había también partidas extraordinarias para la compra de bidones de cal para pagar a peones que cavaron fosas fosas que cada día se llenaban vividas enterradas para comprender mejor el trabajo que hace Leoncio recurrimos a quién mejor conoce la historia de este lugar

Voz 2 19:17 creo que Paul Preston te llama el kiosquero explícame esto

Voz 19 19:21 después de acabar la carrera que acaba de publicar el libro monté una librería que pues poco a poco fue dejen en Kiosko y en un momento determinado de eso de subida de conferencias se le ocurrió de La Graciosa idea de que los tres personas que más había hecho estoy en España que eran el dueño de gasolinera que Andalucía pastor de cabras en Extremadura el dueño de un quiosco estanco en la Comunidad Valenciana

Voz 0874 19:51 el historiador británico Paul Preston le llama el quiosquero es Vicenç Gavaldà doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia su trabajo se lo decíamos antes fue clave para poner nombre y apellidos a las personas asesinadas en Paterna hasta abril de mil novecientos treinta y nueve a la ciudad de Valencia habían llegado personas de toda España que huían de la guerra o buscaban un puerto de salida que les permitiera refugiarse en otro país pero al final de la guerra la ciudad no nacional queda convertida en una prisión inmensa

Voz 3 20:22 según crónica al Valencia no tenemos datos de la población reclusa que llegó a haber en los primeros momentos de de la posguerra puedo decirte que fácilmente sobre el medio millón de personas cuéntanos qué paterna es un paradigma de lo que de lo que sucedió aquí

Voz 19 20:37 yo me planteo hacer un trabajo de investigación y me encontré con la desagradable sorpresa de que en el cementerio municipal de Paterna habían sido enterradas en su momento un total de dos mil doscientas treinta y ocho personas vecinas de la provincia vecinas de Castellón de Alicante pero también del resto de España recibir está formada por tres secciones nacimientos matrimonios defunciones en un sitio normal y corriente el número de volúmenes dedicado a cada uno de esos tres opciones pues el equivalente en el caso de Paterna tanto nacimientos matrimonios estaban reducidos a tres volúmenes con sección pero en cambio disfunciones ocupaba la escalofriante entre comillas cifra de treinta hípico volúmenes de cien páginas cada uno para recoger todas las defunciones que había ocurrido en ese término municipal estado para muchos familiares fue la primera vez que tenían constancia por escrito de que

Voz 3 21:42 con él ya estaba enterado el punto de pedernal

Voz 0874 21:44 asesinatos varias veces al día cuatro o cinco días por semana en grupos de diez a cuarenta personas el periodo de treinta y nueve el cuarenta y tres los años más sangrientos es justo el periodo en el que Leoncio trabajó como enterrador hay tantas preguntas porqué en este lugar cómo se organizaban esas ejecuciones había un procedimiento establecido

Voz 13 22:03 además Liberia franquista fue llegaba

Voz 19 22:06 de maravilla todos los días una vez decidida la fecha de ejecución se enviaba el comunicado al director de la pensión correspondiente se comunicaba a los presos su próxima ejecución y por la mañana subidos en camiones normalmente atados de manos y pies unos con otros para evitar posibles fugas y trasladados al cuartel de Paterna para ser de nuevo traslados a lo conocemos aquí en Paterna como el terreno hoy no existe que era una montaña de tierra artificial qué base piramidal de cien metros de larga es la cual normalmente es instalaban las dianas donde los soldados practicaban el tiro al blanco los diputados eran colocados en lugar de las dianas las donde el de el de jefe Protón los disparos

Voz 12 22:56 Vicenç ha mencionado varias veces el terreno todos se refieren a ese lugar justo detrás del frente

Voz 0874 23:01 yo como el paredón de España era tal la masacre allí que hubo que construir un camino nuevo más discreto para tapar los regueros de sangre que dejaban los cuerpos al ser llevados a Intel

Voz 26 23:14 no

Voz 0874 23:16 Paterna tenían esa época unos seis mil quinientos habitantes hoy sus vecinos se han multiplicado por diez son sesenta y cinco mil y entre esos sesenta el cinco mil con encuentra un testimonio único

Voz 3 23:28 está claro que lo que está ahí está Mississippi todo hecho de palillos de aquí la mitad hombre Vicente Caballero

Voz 0874 23:38 estamos en casa de Vicente ha dejado el aperitivo de media mañana para enseñarnos aquí ha dedicado su tiempo desde que se ha jubilado de los techos de su casa cuelgan aviones las estanterías hay barcos en cada pieza y un trabajo exquisito en madera plenos falta conocer una más de sus aficiones Ituri Vicente empezó a pintar cuando era muy mayor pero su destreza manual le hizo aprende rápido a Concha le llama la atención un cuadro en particular

Voz 1984 24:04 adecuados

Voz 21 24:08 eso lo fusilamientos

Voz 1984 24:10 pues querían estrellar los presos y nosotros nos escondemos por aquí que no sé si los verás pero hay chiquillos por aquí escondidos estos honor que estaban no la robos y nosotros digamos ahí veíamos los fusilamientos por al mañana quiero o fusilamiento Lothar de otro cogían y lo va el cementerio los tiraron embarcar si es que eso es lo que yo vi así lo pite entonces ese cuadro no hay otro no empañar Marqués el mío quiero tenía entonces cuando se determinó la guerra civil tenía siete años pues lo mismo íbamos a recoger van las desde le soy de metal las vendíamos nos daban una terna un cabo lo que fuera y hasta y así vamos por ahí en Pantic quitas de siete u ocho y eso íbamos al cementerio Illa en las fosas comunes en los cementerios la vi yo después de tirarlos íbamos que no había nadie lo Farràs leamos todo veamos aquí unos bidones decano y eso fue una temporada larguísima que primero empezaron a fusilar lo militar militares se negaban a fusilar porque habían veces que si alguien no está para crear empleos en todo el quitarlo no los militares impusieron una Guardia Civil lo único que sentíamos serán los peritos Viva la República o viva no sé cuántos lo a gritos si nosotros sentíamos los tiros de gracia lo sentíamos por eso contábamos lo que llena uno dos para tres para cuatro pan Ci entonces habíamos y eran días o eran doce o eran ocho

Voz 0874 25:38 Vicente cuenta lo que presenció oculto entre los árboles cuando era un niño y el pincel le ayudó a dar forma a esos recuerdos sobre un lienzo que ahora acompaña este relato que están escuchando sin embargo hay cosas que no se ven en ese cuadro Vicente no las ha pintado pero tampoco las ha olvidado

Voz 1984 25:54 el día aún un amigo que tenía yo que todavía vive Miguel ICO ese ese día lo cogieron porque resulta que iba por ahí danzando y todo eso

Voz 8 26:03 porque este también lo pusieron

Voz 1984 26:05 Illa de los fusilamientos el Miguelito SK seca es el poder pobres el segundo le electro que tendré que de todo irá nada ahí va va vete vete vete de aquí no vuelvas más él tenía dos años más que yo nueve años

Voz 0874 26:20 Miguel ICO pudo regresar a casa no le pasó nada los demás nunca volvieron

Voz 3 26:28 qué pasará a una vez que sonaban los tiros de gracia cómo eran trasladados al Cementerio

Voz 1984 26:32 es un carro que tenían de dos ruedas los ponían en y todos extendidos aquí X carro y con ese carro entraban por la puerta te detrás del centenario los dejaban ahí hasta se iban

Voz 7 26:44 sí

Voz 8 26:44 y luego los tiraban lo que pasa que el padre y era donde entraba trabajó de mi padre

Voz 21 26:49 él era de verdad que era muy valiente fíjate todo lo que ha hecho ya era muy valiente y era consciente de lo que estaba haciendo ese jugaban la Liga

Voz 8 26:58 mitad de visita damas por la noche el cementerio que por el día y estaba trabajando allí

Voz 0874 27:03 después de las ejecuciones empezaba el trabajo de Leoncio de noche cuando los asesinos sabían marchar

Voz 8 27:10 si comenzaban a llegar a la puerta del cementerio familiar

Voz 0874 27:12 eres que querían confirmar su desgracia o recuperar los cuerpos si podían lavarnos o simplemente verlos testigo de tanto dolor Leoncio empieza entonces a pensar en cómo puede ayudar

Voz 7 27:24 qué hizo tu padre en el cementerio

Voz 21 27:28 mucho bien mucho bien sobre todas las víctimas no podía hacer nada pero en los familiares de las víctimas y enseñando a los familiares si podía los muertos para identificar a los fusilados que él no sabía su nombre les cortaba parte de la ropa que llevaban o botones de los trajes de la camisa

Voz 3 27:53 y cuando iba a las familias a recoger esos trocitos de tela que el recortaba incluso se que mechones de pelo mangas de camisa se bueno ellos iban a preguntar porque no sabían

Voz 8 28:05 dónde ni cómo estaba ni donde los habían enterrado idea ahí es donde mi padre cogía tal día lo fusilaron dígame de dónde era que él intentaba averiguar de diez de qué pueblo para saber cuándo los familiares vinieran a preguntar por el decía dónde

Voz 11 28:22 cada noche llegan más y más cadáveres con aquellos recortes de tela

Voz 0874 28:26 venció podía recordar en qué fosa en Kepa

Voz 11 28:29 parte de esos agujeros en la tierra había colocado a cada persona se acuerdan de la abuela de Amelia que tardó tres días en llegar andando Paterna que ya muchas otras familias recibieron al menos algo que identificaba a los suyos gracias a Leoncio supieron en qué fosa estaban al menos tenían desde entonces un lugar al que llevar flores porque muchos de esos retales como cabe imaginar nunca fueron recogidos por nadie

Voz 21 28:56 yo recuerdo tener dos cajas en mi casa una te botones de pitos con lo cual yo jugaba con ellos

Voz 3 29:04 el anotaba en una libreta las personas que habían sido asesinadas cada día sí

Voz 8 29:09 pero mi madre siempre ha vivido con mucho miedo podíamos tener una documentación fabulosa pero yo creo que mi madre los destruyó

Voz 0874 29:17 la mujer de Leoncio vivía con temor lo que su marido hacía cada noche por eso destruyó esos cuadernos sin embargo la tierra en el cementerio de Paterna comenzó a hablar hace ya algún tiempo

Voz 23 29:31 pasa al comido

Voz 7 29:39 pues mira nosotros en la radio en la Cadena SER la Cadena SER me tienes que buscar tu en el avión cadena yo estoy avisar cuando miramos el reportaje ahora lo la voy yo

Voz 0874 29:49 con si está en casa de pica celda donde ya escucha hoy este programa de ese modo escucha por la radio a su historia la historia de su padre

Voz 3 29:57 cómo se llamaba tu padre José Cendón Benedicto a qué se dedicaba él

Voz 7 30:04 pues mi padre era un gran la operadora que sucede cuando estalla la guerra cuando ya están los nacionales llegando a Castellón una él le dice a mi padre celda en el puerto hay un barco si crees que debes marcharte marcha T imitando incidió yo no me he metido con nada y yo solo soy destierre republicana de este señor le contesta que estos no mata a los que han hecho matan a los que no pueden doblegar instando en el canto pues se lo llevaron del campo y nosotros esperándolo para comer mi hermana dice animada desde padre me parece que han cogido al pádel porque iban defiendo ya tenemos ante el barco porque mi padre siempre decía esos explotadores que explotan los jornaleros tenían que estar en un barco roto el medio dos más yesos sólo guardaron

Voz 0874 31:01 la niña sus padres fueron detenidos y encarcelados han pasado muchos años pero hay cosas que no ha podido olvidar

Voz 3 31:07 cuando saber a prisión a tu padre a qué prisión me vais a la calle

Voz 7 31:11 Almudena estaba a orillas del río pero es que un trozo antes estaba la Santa Clara donde estaba mi madre y primero entramos a ver a mi madre y mi madre no sale toda de luto la habían vestido ya de luto las monjas que iban con pistolas ahora te voy a contar lo más importante la víspera de fusilar a mi padre mi tía me lleva ves no que no me dejaban entrar los guardias nunca sí que hay ese día me dejan entrar y me dice mi tía vas a ver a tu padre pero delante del no en Lloret para hacerlo más dentro cogido a las rejas desesperado medinense hija mía con las ganas que tengo de abrazar T con las ganas me voy a quedar uno Lore Concha no lloré como lo prometió metía no me caí una sola lágrima pero es que a partir de ese día no he podido horaria y a partir de ese diario considera un nunca una persona no porque lo normal es que un no puedo llorar puedas reír

Voz 21 32:30 yo no podía

Voz 0874 32:33 el día después de aquella visita el padre de Pepita fue fusilado

Voz 7 32:38 pues sacaron a mi padre con doce más dimitía pues fue aquello pues yo no lo vi pero lo que explicaba era una cosa rusa que explicaba que los descargaban del camión cada uno pues buscaba lo suyo de noche y con los Candilejas en las vocalías pues era una cosa muy duras allí está el enterrador cargo Leoncio por fin pues emitía pues hizo lo que tenía que hacer pues el sepulturero acepta ir los cogen los mete encima en cajas de madera se consiente ponerles una botellita de cristal de cristal como si fuera de penicilina una cosita así con un papelito en el nombre de cada uno de los fusilados dentro consciente que emitía les corten una onda que tenían el pelo ondas como se supiera que yo lo yo la sacando porque mi padre esa noche cuando los atan al patio escriben una carta en la que se despide diciendo que lo que hace con comerla nueve setenta y corazón que lo matan inocente pero que no lo olvidemos que a mí eso se mezclado

Voz 12 33:58 no me olvidéis pica no lo hizo

Voz 0874 34:02 van a escuchar a la persona con la que ella comparte el relato que le transmitió su tía es Manuel Polo médico forense del equipo de Pale Paleolítico que en dos mil doce abrió la primera fosa en el cementerio de parterre

Voz 28 34:13 estaban dentro de ataúdes en el interior tal y como nos decía P pica todos y cada uno de los cadáveres contenían una botella con mensaje cómo estás viendo son botellas de de muy diverso tamaño más pequeñas más cuadrangulares pero muy probablemente estas botellas fueron introducidas en zonas ocultas y una de las más frecuentes era detrás de la nuca cada botella tenía un papel que indudablemente era un mensaje para el futuro no es decir desde el mismo momento en que fueron fusilados ya tenían clara la intención de poderlo recuperar en un futuro

Voz 29 34:47 a es mensaje

Voz 0874 34:56 quizá entonces ni él mismo lo supiera pero Leoncio en aquel cementerio estaba sembrando semillas de esperanza estaba dando el primer paso para que las heridas abiertas pudieran cerrarse algún día no todas las botellas que Leoncio enterró en este cementerio han sido recuperadas hay una que sigue bajo tierra

Voz 8 35:14 fíjate Mi padre está enterrado mina esto es un pasillo fosas están aquí en Mi padre está aquí en entrada muy cerquita muy cerquita hay estando allí mi padre murió un hermano mío de diecinueve meses el enterró mi padre yo enterrar mi padre con mi hermano e hizo una poesía le puso dentro de una botellita ese la pues a su hijo tal era muy profundo de verdad

Voz 3 35:44 porque tu hermano murió antes que tu padre

Voz 8 35:46 sí era uno de los primeros y si sale Morera dos hijas idóneo

Voz 0874 35:51 con ese mismo cariño con el que enterró a uno de sus propios hijos Leoncio trataba con delicadeza siempre que podía los cuerpos que les dejaban cada noche en la puerta del cementerio pues lo cuentan el arqueólogo Miguel Mesquida Javier Iglesias antropólogo y director de las exhumaciones que se están realizando en ese cementerio de Paterna los dos forman parte del equipo de arqueo antes

Voz 30 36:13 en la fosa veintidós crea una fosa del principio de las ejecuciones de

Voz 0874 36:18 Julio el XXXIX se ve que los

Voz 30 36:20 estos están dispuestos de una manera más ordenada

Voz 31 36:23 sí efectivamente cuando él intervenía Si colocaba cabeza pies cabeza pies pero con las manos como viene el pecho en la cintura apoyada ordenados digamos que había una orden había un cuidado

Voz 0874 36:34 a la hora de depositar Javier y su equipo están trabajando en la fosa ciento veintiocho

Voz 32 36:39 a ver si no decimos el miedo no escaños eso lo voy a definir a que además fue un poco más podemos decir incluso gracioso no porque estábamos en el inicio de la fosa ciento doce eh se quedaron dos compañeras a arrancar el fondo y de repente pues el cómo es eso como en silencio bajito de ahí vetar

Voz 0874 37:00 el fondo de la fosa aparece Kahlo esta fosa es mucho más profunda de lo que esperaban escuchen lo que nos cuenta el historiador y arqueólogo Alex Calpe apareció una carta escrita en el año cuarenta y uno que anticipa lo que la tierra desvela ahora centímetro a centímetro

Voz 33 37:15 Nos ha escrito muchos muchos familiares muchas personas entre ellos está una una familia ciento veintiocho que no remitió una carta escaneado de de alguno de sus familiares en esa carta pues se

Voz 0874 37:25 yo estoy hablando con el enterrador aquí con Leoncio consigue busca esa carta explicaba el enlace para encontrarla es Laura

Voz 34 37:33 ahora cómo estás bien estamos ahora mismo coche de camino a Canarias aquí vamos a visitas vamos a visitar a mi tío

Voz 12 37:46 el tío Juan conserva la carta a los familiares que fueron al cementerio trata mote de Antonio

Voz 0874 37:51 no les hizo una descripción de cómo estaba la fosa

Voz 35 37:55 querida tía y primos nieve dices y yo hemos estado en Paterna y hablamos con los sepulturero pero nos afirma que aquel día de los veintidós que había en solamente vestía uno cazadora de cuero no sacó varias prendas que él había cortado a cada uno de ellos antes de enterrarlos así pues se lo enviamos Auster para que lo reconozca después entramos en el Cementerio no indicó en el lugar donde fue inhumado para que usted pueda mejor entender le ha hecho un pequeño croquis de la forma que mejor es sabido

Voz 3 38:39 esas tres prendas de las que se habla en esta carta esa poesía demandará

Voz 0874 38:43 meses atroz de camisa y ese trozo

Voz 3 38:45 la cazadora de cuero está ahora mismo encima de la mesa y efectivamente coincide justo con la acuerde cita que lo envuelve todo y a la que está sujeta un pequeño cartoncito de papel en el que ponga fecha que es el quince de marzo de mil novecientos cuarenta y un la

Voz 0874 39:02 durante muchos años la madre de Juan conservo esa carta en una lata antigua Colacao sabíamos ya se lo advirtieron Conchi nada más llegar que en este cementerio hay cientos de vidas enterradas y que muchas personas guardianes anónimos Historia sin contar esperan aún hoy su vejez que alguien les quiera escuchar

Voz 1 39:22 el dolor y la dignidad

Voz 0874 39:24 no entienden de dinero eso debería pensar Leoncio porque ayudaba por igual a ricos la pobres daba igual si era la mujer de un campesino quien pedía ayuda en la puerta del cementerio os y lo hacía el hijo de un médico ilustre

Voz 7 39:34 yo me llamo María José PS

Voz 5 39:37 soy nieta de Juan Peset Aleixandre que fue fusilada en Paterna el veinticuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y uno entonces él era catedrático Universidad era rector de Universidad diputado de Frente Popular era una persona muy conocida fundamentalmente por email esto mi padre contaba cosas tan estupendas como que él le había visto examinar a un alumno en un intermedio en la ópera

Voz 23 40:06 llegaba el alumno

Voz 12 40:08 qué es esto qué es lo otro ya está Juan Peset Aleixandre era un nombre

Voz 0874 40:14 ya ante el régimen franquista lo persiguió nada más terminar la guerra María José su nieta nos traslada hoy el relato que recogió de su padre de sus tíos

Voz 5 40:23 Negrín le dio la oportunidad dice en el en el avión con él y con el Gobierno de la replica de Serge de Valencia pero no se quiso ir intentaron por un

Voz 7 40:34 a Alicante a mi mi tío Vicente

Voz 5 40:36 no me lo contó mi padre me dijo que que el Alicante fue que es que había más de un millón de personas dice la gente tirándose al mar desesperada vamos no aparecían en sólo arco ir allí ya fue arrestado fue al campo de concentración de Salvaterra B

Voz 11 40:52 Juan pasó por varios campos de concentración

Voz 0874 40:55 hasta que llegó a la prisión Modelo de Valencia hasta los últimos días de su vida ejerció su profesión y cuidó incluso de la salud de los que como él se convertido ya en prisioneros

Voz 5 41:06 lo que hacía como al médico pues estaba en la enfermería operaba de todo de hecho le fusilaron a las seis de la tarde por la mañana

Voz 12 41:15 después de aquella operación Juan Peset fue trasladado a Paterna y allí fue fusilado era el día del XXIV

Voz 5 41:22 may en cuarenta y uno a las seis de la tarde

Voz 3 41:25 qué hace tu padre cuando eso sucede eso entra dentro de las cosas que nuca cien no las ha querido contar eh yo creo que es que

Voz 11 41:36 el padre de María José nunca le contó lo que hoy en este mismo momento ya su familia van a conocer al escuchar por la radio este documental el relato que explica qué Juan Peset Aleixandre

Voz 0874 41:49 fue asesinado en Paterna pero sus restos

Voz 11 41:51 embargo descansan en el cementerio de Valencia ese relato lo completa la hija de Leoncio Maruja

Voz 21 41:58 noté como más a decir que han lavado un cadáver y que por la noche has vendido y los has enseñado a los familiares el te contaba que los lavaba seguiría Peset Aleixandre también dice que tenía allí una caja a las cuatro de la madrugada vivir a la casa del disparo de los dos hijos y los dos hermanos fueron no haber a su padre porque los sacarlo la caja no salía los familiar se llevaron son donde está enterrada en el cementerio de Valencia cuando lo vieron el hijo sacó un fajo de billetes es en el bolsillo y le dijo que no que de eso nada que lo hacía por dinero lo hago

Voz 8 42:51 por humanidad

Voz 0874 42:53 quiénes le quitaron la vida a que la ilustre médico valenciano a los cincuenta y cuatro años habían decidido que fuera arrojado a una fosa común pero gracias a Leoncio la familia de Juan Peset pudo elegir como dónde enterrarlo quizá María José nunca había pensado hasta ahora cómo han podido llegar hasta la mesa de su salón las gafas de su abuelo

Voz 7 43:12 de enseñar un retrato camino encantan se hicieron en la cara un compañero de de cárcel que era pintor

Voz 3 43:19 esa es unas gafas si está funda de color granate Ésta es la original si son las gafas de todo bueno

Voz 12 43:32 las historias que hoy recuperamos narran la humanidad de Leoncio de aquel hombre que un día soñó con ser profesor que luchó en el frente republicano por los valores en los que creía pero al que sin embargo el destino reservó otro papel en papel que él nunca reveló del que nunca habló en voz alta y que sólo compartió con una de sus hijas gracias a ella podemos hoy ochenta años más tarde imaginar cómo fueron para él aquellas noches de sangre de muerte en la oscuridad del cementerio

Voz 8 44:02 unas veces te fusilaron los tiraban allí encima la fosa de cualquier manera y mi padre cuando iba a coger los ya arreglarlos digamos yo con señor se movida que Agulló Astaire muere para salvar la vida porque a ver cómo lo entierro vivo perdió con que cogió una manta lo tapó dice ahí donde ir ello para tocarle la fibra sensible dice Si voy a la Guardia Civil se voy al alcalde me voy Alan al cura hirieron mire señor cura que un señor eso son milagro dice porque hay un señor que tiene lo menos tres tiros estaba el señor cura se mete en la mano la sotana saca una pistola se la ponen las islas Mi padre l dijo mira rojillo sino quieres verte como él tira para arriba dijo mi padre que cuando llegó estaba la Guardia Civil pide que no olvidará nunca que tapado

Voz 21 45:13 una manta como estaba cabeza todo el extremo que le hizo al oir el el movimiento de los fusiles para disparar las mantas se movió se estremeció

Voz 5 45:28 y allí los remates

Voz 36 45:30 hacer nada para salvar a aquel hombre

Voz 0874 45:33 que él seguía recortando trocitos de tela cada noche

Voz 36 45:35 pero trabajaba solo Leoncio

Voz 0874 45:38 escucha lo que nos cuenta Miguel Mesquida del equipo de arqueo antro lleva meses escuchando relatos en este CMT

Voz 30 45:43 y después nosotros hemos sabido que había como una red de contactos en el que las viudas las mujeres de los presos están organizadas nos han contado que tenían como una especie de piso franco en en Valencia que ahí llegaba la información de las personas que habían fusilado ese día en concreto ir de ahí esa información llegaba a los pueblos de origen de de estos represaliados

Voz 0874 46:07 muchas personas mencionan esa red de información esa red de mujeres organizadas de la que sabemos muy poco hay una persona que nos pueda ayudar Vicenta Verdugo historiadora especializada en mujer y represión

Voz 1 46:19 lógicamente estas mujeres altamente politizada entendían también que esa función les correspondía a ellos cuidar de sus hijos y cuidar de sus muertos en ese sentido cuidar de la persona que ha fallecido limpiarla vela

Voz 3 46:37 los ritos funerarios general me

Voz 1 46:39 ente están relacionados siempre con culturas de mujeres

Voz 0874 46:44 Vicenta nos explica el papel que tuvieron las mujeres durante la posguerra nos da una referencia

Voz 1 46:49 testimonio que recopiló Fernanda Romeu Alfaro una historiadora que ya publicó un libro que se llama El Silencio roto Mujeres contra el franquismo que efectivamente habla de esa ayuda

Voz 23 47:01 prestada al enterrador de Paterna

Voz 0874 47:05 el silencio roto Mujeres contra el franquismo encontramos de un ejemplar en una aliviaría al lado de la radio Conchi contacta con la autora y Fernanda es generosa explica que esa publicación es un extracto de un trabajo mucho más ambicioso que ya cedió a la Fundación Pablo Iglesias y nos da acceso a las once cajas que guardan una investigación escrupulosamente organizada es una vez más una caja la que nos regala dos testimonios que son excepcionales a escuchar entrevistas grabadas en caset en los años noventa a dos mujeres con las que la autora conversa que Elvira Conde Teresa Morán murieron hace mucho tiempo a nosotros nos impresiona escucharlas porque como ocurre ahora con tantos otros testigos si alguien no se hubiera sentado con ellas y hubiera grabado esto lo habríamos perdido para siempre la historia que nos cuentan

Voz 37 47:56 entonces el enterrado que esto era hijo mira que el viernes pensaba nos tiran a los dos a la rusa

Voz 38 48:04 en esas amistad con el con el sepulturero entonces que esa señora y tú te ibas a Paterna y qué hacías

Voz 37 48:13 escoltaban un regalito de tela que guarde colas se quite las tengo iban las mujeres antes aspirar

Voz 23 48:22 por escondidas porque el hombre sepulturero de hacer las escondía y cuando terminaba la ejecución que se lleva el piquete ella sin acogía su marido lo lavaban con la colonia kilos

Voz 11 48:39 Leoncio comenzó a trabajar en el Cementerio cuando tenía sólo treinta y cuatro años que ha buscando papeles Camilo el cronista de la Villa

Voz 0874 48:47 descubre que fue despedido en mil novecientos cuarenta y cinco cuando disminuye el número de asesinatos

Voz 3 48:53 qué hace el a partir de ese momento

Voz 21 48:55 pues a partir de ese momento cuando se busca faena se va a refractario la fábrica que sea en ladrillo trabajan los años pero coge la síndicos

Voz 7 49:11 a partir de ahí no te es un taller de cestería en casa

Voz 15 49:14 sí vencidos se dedica a hacer cestas

Voz 0874 49:16 hasta más adelante crea una pequeña empresa familiar de jardinería pero hacía tiempo que su exilio interior había comenzado

Voz 15 49:23 él siempre decía yo en un desierto

Voz 8 49:28 él se autoexilio cuando lo tiraron de el cementerio el cogió su casa su trabajo insulina

Voz 7 49:41 vámonos al cementerio haber donde trabajaba tu padre Italia señales de añadir una señora de tumba de acuerdo

Voz 21 49:52 qué ha dicho hacemos con Maruja

Voz 0874 49:54 el camino desde su casa hasta el cementerio de Paterna sigue viviendo en la misma calle donde vivía con sus padres con Ramón Maicon Leoncio

Voz 15 50:03 estamos ahora todo esto eran Cuevas era un desfile de gente el uno de noviembre y nosotros estábamos trabajando haciendo estás con la puerta cerrada cuando sonaban la puerta siempre era gente familiares de los muertos que ven a darle las gracias a mi padre pues lo que había hecho mucha gente a preguntarle a mi padre ir en tal fecha tal día mata sin Mi padre tiene una memoria prodigiosa Ile denuncia pues mira ese es tan tan

Voz 8 50:39 posa era si así le daba

Voz 15 50:42 la persona que sabe me entendía nada menos

Voz 1 50:44 otras fechas otras ficha está mis vamos a encontrarnos con José Ramón que nos puede contar cómo el recuerdo este camino que estamos haciendo Avis anotó Ramón Villa para acudir yo recuerdo que desde los siete u ocho a yo subía

Voz 0874 51:13 cada uno de noviembre llegaban a Paterna de pueblos de toda Valencia familiares de personas represaliadas ese día lo recuerda José Ramón lo recuerda Maruja recuerdan muchas más mujeres Concha Amparo Angelina

Voz 3 51:26 el recuerdo que tengo yo les enterrador fue la casita que tenía al lado del cementerio decía mire quizás el lado Cementerio que bol lacado de AVE a vallar habría

Voz 8 51:38 estos las personas estaban muy contentas de éramos pequeños cogíamos su madre pasará la tarde con las otras iban mosaico poníamos a fusilado pintamos las recetas nunca lo hemos dejado

Voz 16 51:57 yo desde pequeñita recuerdo que venía con mi abuela en lo un metro que entonces les decíamos entrené nada pues andando hasta aquí a en las flores

Voz 1 52:06 mira ya se ven desde aclaro muchos más altos de cementerio

Voz 0874 52:10 el trabajo de todas aquellas mujeres se observa nada más entrar este es un cementerio excepcional imagínense

Voz 30 52:16 encontramos montón de símbolos republicanos de las flores pues banderas que te ayudan a interpretar que no es un cementerio normal de hecho ves diferentes memoriales que las familias

Voz 14 52:28 poco a poco haciendo para eh

Voz 30 52:31 acordara a sus familias no pequeños azul

Voz 0874 52:33 lejos llenos de nombres propios y de nombres de pueblos que unidos forman grandes cuadrados sobre el suelo debajo los cuerpos de las dos mil doscientas treinta y ocho personas que aquí fueron fusiladas y enterradas en al menos setenta fosas comunes hay mensajes hay flores símbolos banderas republicanas hay dolor y hay dignidad a partes iguales

Voz 19 52:55 data

Voz 15 52:58 avispado de mira ves es es mi hermano bebé de diecinueve meses iba a mi padre le enseña a su hija Maruja ir acompañado por uno de sus hermanos Auxerre el ochenta y siete Murió sabes que me dijo mi padre cuatro días antes y Marujita que satisfechos al padre al padre no me diga eso hombre es que imagínate ver eso a ver veinticinco diez doce llega a veces hasta treinta personas

Voz 8 53:34 pues situadas en un mismo día

Voz 15 53:38 tenerlas enterrará Ari verás los familiares y no dejarles entrar era todo y eso se lo comió todo ello con recuerdas a tu padre después de jubilarse su faena fue leerle

Voz 8 53:54 escribir

Voz 3 53:55 eso sí conservas algo de él libros Sófocles

Voz 15 54:00 de La Naval así los la filosofía venía

Voz 8 54:06 de trabajar sea sea comía cuarto

Voz 0874 54:11 Conchi revisar los libros de filosofía que leía releí a Leoncio y que hoy conserva su hijo

Voz 7 54:16 insistentemente escribe en nombre de su mujer de Ramón mira que pone Valencia ampara Escalante y Luis de Cisneros fusilado

Voz 21 54:23 eh no cincuenta y siete años estaba el a quinientos setenta viviendo junto con un amigo ir su marido pues ellos son dadas por el cementerio

Voz 0874 54:36 no sabemos cuán su obsesión por comprender el comportamiento humano se encontró en esos libros algunas respuestas pero lo que vemos en ellos anotaciones nombres por todas partes en cualquier espacio en blanco de los márgenes es impactante son el reflejo del miedo a olvidar todos aquellos datos que albergaba su memoria todos aquellos nombres fechas todos aquellos recortes de tela que tanto dolor escondían

Voz 21 54:59 ese daba cuenta que perdía la memoria ya

Voz 8 55:02 el título aquello que quería recordar lo ha notado

Voz 21 55:06 yo era su un segundo los últimos

Voz 3 55:11 te contaba una de las personas que cometían esos asesinatos

Voz 21 55:16 y me dijo no marroquí obvia no olvides no olvidar nunca lo que pasa pero no sirve para nada

Voz 39 55:27 ah sí

Voz 21 55:32 han necesitado sincero y estuvo catorce meses como se informaba de forma recurrente sí sí claro por la silicosis siempre quería que lo cuidar ello me decían mira Marujita no el padres explica muy bien tú haga realidad más Iyad pero antes no disertará y Pekín sin ello estás ahí me decían era malo Heene cuando estemos viendo que le cogiese la mano de apretada piel habría que yo estaba allí con él

Voz 0874 56:12 Leoncio falleció a los ochenta y dos años el habían recogido y cuidado los cuerpos de centenares de personas que no pudieron despedirse de sus familias a que nadie les pudo dar la mano en el momento de su muerte quizá por eso su último deseo fue que su hija cogiera la suya antes de irse

Voz 21 56:30 la Lama iría pero antes quería sentir

Voz 0874 56:34 o calor el calor de la mano de su hija quizá las personas a las que el recogido enterró lo más dignamente que aquella España le permitió también sintieron su calidez su humanidad después de su último aliento