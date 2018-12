A vivir Madrid | Bobsultorio literario 16 de diciembre

Voz 1 00:00 no a mí

Voz 1751 00:06 no y no hay duda ahora si abrimos consultorio recordamos el número de teléfono por si queréis participar es el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis Nos contáis vuestros problemas Ivo los transforma en lecturas como este

Voz 2 00:19 el empleo la voz he me molesta mucho que todo el mundo esté vacaciones meto que trabajar en Navidad qué libro recomiendas para esto

Voz 3 00:29 vaya pues mira te voy a recomendar un libro estupendo de Marta Sanz que se llama animales domésticos es un buen libro sobre el trabajos sobre lo que queremos sobre lo que tenemos que te va a venir muy bien

Voz 4 00:43 para soportar este tiempo en el que no todo el mundo está de vacaciones pero sí los que toca Nati que te toca trabajar así es que mucho ánimo ID de este libro estupendo que se llama animales domésticos escrito por Marta Sanz

Voz 2 00:59 que es una señora estupenda escribe íbamos con la siguiente consulta voz que ya avanzado el consultorio está centrado en la familia la cosita era que hablamos es de un chico que bueno pues que su hermano tiene cuarenta años eh

Voz 1751 01:17 Muchachito Muchachito pero es que el hermano no se va de casa que que no se va a mi mano

Voz 5 01:21 hola Bob como un hermano eh que pese a que el dos de enero eh va Plitt la friolera de cuarenta años

Voz 6 01:30 eh sigues viviendo en casa entonces bueno Mis padres no dicen nada yo creo que en la intimidad lo quieren echar pero bueno al final sigue allí yo no sé que el libro me pueden recomendar para qué o bien que mis padres decidan definitivamente echarle de casa o que él se vaya de una vez

Voz 4 01:52 son pobrecito mil cuarenta años de edad buenísimo y habría que analizarla razonó razones para que esté chicos siguen casa hay muchos motivos y yo no voy a entrar ahí pero sí voy a recomendar un libro una novela que a mí me encantó que se llama Big Brother así en inglés es de la hayan al libro está publicado en Anagrama es una novela tremenda tremenda de verdad sobre la convivencia entre hermanos son las rencillas familiares es de la misma autora de Tenemos que hablar de Kevin una novela que se hizo muy conocido en la película fantástica y habla básicamente sobre cómo no rompe la familia y como acabamos recurriendo a ella para que nos cure casi siempre sin éxito también es un muy buen libro sobre el dolor y el fracaso y también sobre la comida recomiendo mucho este libro de verdad a mí me sorprendió mucho sobre la comida en la comida son los en relación con la comida hay un poquito también subieron muy chulo para hipster también para quitarle la tontería hipster recomiendo mucho de verdad Big Brother de la lleno en Anagrama

Voz 1751 02:52 bueno vamos con la siguiente consulta que trata sobre las distancias no hacer las distancias no salvan

Voz 7 03:00 hola Bob bueno pues me situaciones que me venía a Madrid IMI país estará en Barcelona y ahora cuando devuelto pues me he dado cuenta que en verdad cuanto menos nos vemos cuando nos demos más juntos estamos IVAs aprovechamos el tiempo estamos mejor entonces como que de repente se han han desaparecido las las pues las discusiones de de cosas cotidianas y tal y bueno para hacer que haya mucha armonía que estemos bien cuando nos vemos que libro me recomiendas tú

Voz 4 03:27 pues mira Tea totalmente de acuerdo con esta muchacha es decir cuando AOL echar de menos y te hacen más falta pues esto o mejor hay un libro que dicha estoy leyéndolo ahora mismo porque es un libro de los años ochenta al que yo no había llegado por lo que fuera el autores armisticio mobbing hice titula Historias de San Francisco y es mucho es como una él se escribió como en entregas en el disco crónico cada días encendió una entrega ayer la historia de una muchacha Marián Singleton que se va de su pueblo de Cleveland a San Francisco y ahí descubre a una serie de personajes muy peculiares a los que acaba con su familia ella deja atrás su familia biológica

Voz 4 04:10 ahí crea una familia con su casera con sus vecinos con los gallos de San Francisco es un canto a la libertad Álamo y además curiosamente yo he empezado este libro porque

Voz 8 04:20 el viernes Bío un documentales

Voz 4 04:23 Netflix sobre el autor sobre Armstrong tienen que me encantó y dije pero yo porque he oído este señor cuenten eso documental en una una tesis que tiene muy bonita sobre la familia y es que él cree que debemos pasar de la familia biológica que es la que nos imponen por nacimiento a la familia lógica que es la que nos inventamos nosotros por afectos por afinidades por amor y me parece muy bonito este libro esas historias San Francisco de al míster mobbing es eso es un canto precioso a cómo construimos la Familia con la gente que nos encontramos en la vida alrededor es muy divertido es muy tierno tiene un punto naíf precioso efecto libro como para quedarse a vivir dentro un rato Historias de San Francisco Anagrama Anagrama también

Voz 1751 05:05 es una pregunta doméstica cuando fue la última vez que ha la nevera y no había que te digo yo leche

Voz 9 05:14 pues ahí cuando llega a casa ya de Agatha de creo y leche que hay que hay en la nevera tiene un ataque de agua es muy poco hace podrido pero básicamente esa es la historia vivida Bilderberg es Beirut

Voz 10 05:28 hola tengo una duda es que mi hermana estaba el otro día en la cocina coge Abrera nevera y como no había nada de comer se se ponen súper loca idéntica a insultarme y a decirme de todo necesito una recomendación de algún libro que para ella para para que se relaje y tal

Voz 4 05:45 yo es que de las consultas cada cada semana más

Voz 9 05:48 hermana loca que abre la porque nuestras oyentes todas me representa a mis oyentes son lo mejor es que yo no entiendo no entiendo esto tú no tienes una Manolo loca bueno vamos a pasar a la loca vamos a ver cada semana loca un libro que es pero vamos a ver qué tú habrías la nevera no te puede dar un brote así no hay nada

Voz 11 06:12 bueno pues bajas al supermercado y lo compras no entiendo dónde está

Voz 9 06:15 al menos cosas he visto a brotar bueno

Voz 4 06:18 mira hay un libro fantástico vamos a la recomendación se llama las MIT Ford cartas entre seis hermanas mira las semanas MIT Ford son de mi personaje favorito del mundo Easy esta chica tiene bajo su semana que con su hermana loca que piense que puede ser mucho peor porque lo admite Ford que eran seis hermanas estaba Nancy que la escritora que me flipa Pamela Diana Unity Jessica hay Deborah mira te de todo una se fue a vivir al campo otras volvió loca por un fascista a otra lo flipado con Hitler la otras dos socialista y la otra Se acabó haciendo duquesa osea imagínate si tú con esas eses

Voz 9 06:52 te vas aguantando una final y familia bueno bien pues mira a mi hermana a la que está enamorada de Hitler estoy un poco loca pero luego está la que salía con el

Voz 4 06:59 la cita este inglés que está reivindicando la supremacía aria broma que luego viene la socialista hace nada ir la otra que esa casa con un duque entonces todo muy difícil yo recomiendo muchísimo estoy libro que además está publicado por la editorial tres hermanas osea es Usón y cartas de las entre seis hermanas editorial tres hermanas las reducciones de Andrés Barba ahí de Carmen M Cáceres hija además además describe recomiendo todas las novelas de las Ford desde amor en clima frío a la caza del amor la bendición que están todas publicadas en Libros del Asteroide con muy buen edición de la traducción

Voz 1751 07:42 cada semana voz practica también la terapia con personajes que han sido noticia que han estado de actualidad de Madrid a comienzos de semana Bornos llegaba a través de del país un artículo de Pello Riaño es la historia de de Carmen Sánchez García una profesora del colegio Nervión de Madrid

Voz 4 07:55 que falleció en dos mil dieciséis y que dejó como único heredero al Museo del Prado esto es precioso porque sabes ella cuenta que es que lleva iba allí era un lugar al en el que fue muy feliz es muy bonito como a lo mejor esta frase de nunca podemos volver al lugar en el que fuimos felices pero sí podemos contribuir a que ese lugar haga felices a muchos otros y es lo que hizo ella ochocientos mil euros

Voz 1751 08:16 es una casa de Toledo para comprar otro

Voz 4 08:19 el Museo del Prado esa condición que ponía efectivamente un legado maravilloso de esta mujer Ike lectura de aplicase esta historia pues mira libro que me encanta que sea Historia de una maestra que es de Josefina Aldecoa le suena maestra republicana y es muy muy especial y y pasa desde los años veinte hasta al comienzo de la de la Guerra Civil es realmente deliciosa station una maestra y creo que nos hace entender un poco más Stemm a esta mujer que le dejó a Carmen que le dejó en herencia al Museo del Prado ochocientos mil euros créeme quiero decir una casa en Toledo que buenas extranjero esta mujer hombre vamos ya te digo

Voz 1751 09:06 el otro nombre da Semana de Madrid es Joan Manuel Serrat del lunes en el concierto en homenaje a Aute no hay ánimo animal que estuvo contra bueno contra toda esta cosa de olvidar no de lo que hablábamos antes con con Andrés Suárez de olvidar a los nuestros buenos prueba tenerlo muy presente ir leía yo que Juan Cruz hecho esta semana a una entrevista que se publica en El País Madrid a su vinculación a Madrid cuenta una anécdota que le ocurrió la primera vez que canto en Madrid en el año sesenta y nueve en el cine Carlos III bueno Serrat se cayó al foso y siguió cantando acabó en el en el Ruber Internacional dice que aquella caída fue el trampolín de su éxito qué libro recomiendas vida sugiere voy a recomendar una crónica es una de las historias más bonitas hay un autor chileno muerto claramente que suma Pedro Le Mevel que yo recomiendo que todo el mundo Lea ir tiene un cuento una crónica breve que se llama El beso a Joan Manuel tu boca Meshal

Voz 4 10:01 ayer en El Pedro Le Mevel y una Arregi a una india la pobre obrera al loca maravillosa cuenta como él va a haber a Serrat la Universidade de Santiago de Chile ir agradecimiento por todo lo que la cantó o contra la dictadura de Pinochet por el aire de libertad que fue por sus canciones él se acercó hasta Il le plantó un beso en la boca termina diciendo lateralmente que es el revés

Voz 14 10:29 mira diciendo Veinte años no es nada del catalán seguir pensando mientras salía de ese lugar empujado por los estudiantes sabiendo que esa era la primera

Voz 4 10:38 Emma vez que lo tuve en mis brazos sabía

Voz 14 10:41 lo que nunca más olvidaría esta visita a Chile y cada vez que cante Lucía Mi beso cantará en su boca como una flor extraña que sentirá enredarse en palabras Mi eso será un recuerdo prohibido como una luna sodomía hasta que arañó su modelo